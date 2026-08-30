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encerrado
Arena Fonte Nova Salvador, Bahia
Bahia Bahia
3 × 2
Internacional Internacional

25ª RODADA • Brasileiro Série A - 2026

Domingo, 30/0819h30

Minuto a Minuto: Bahia X Internacional - 30/08/2026

fim

50'

2ºTEMPO

ENCERRADO!
Jogo Concluido

fim

50'

2ºTEMPO

FIM 2º TEMPO!
Fim de papo na Fonte Nova! Erick Pulga marca dois, Bahia vence o Internacional e fica em quinto na tabela do Brasileirão!

bola

49'

2ºTEMPO

O cruzamento para dentro da área, a bola passa por Michel Araújo e sai em tiro de meta.

bola

48'

2ºTEMPO

PERDEEEUUU!!! Na pressão do Inter, a bola é alçada na segunda trave, Juninho fica livre e finaliza torto!

bola

47'

2ºTEMPO

O levantamento na primeira trave e a zaga baiana afasta de cabeça.

bola

46'

2ºTEMPO

Escanteio para o Internacional.

amarelo

45'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Cartão amarelo para David Duarte.

bola

44'

2ºTEMPO

Carbonero avança no contra-ataque e é derrubado com falta por David Duarte.

bola

43'

2ºTEMPO

VAMOS ATÉ 50! Serão mais cinco minutos neste segundo tempo.

bola

42'

2ºTEMPO

Juninho cruza da esquerda e a bola bate na marcação.

bola

41'

2ºTEMPO

Bruno Henrique faz o arremate de dentro da área e manda pra fora.

substituicao

40'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Última mudança do Colorado, sai Vitinho e vem Eliasson.

bola

39'

2ºTEMPO

Ronaldo experimenta de fora da área e a bola explode na marcação.

bola

38'

2ºTEMPO

Inter avança a marcação no ataque.

substituicao

37'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
E Caio Alexandre está na vaga de Nestor.

substituicao

36'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Autor de dois gols, Pulga é substituído por Ruan Pablo.

bola

35'

2ºTEMPO

O lançamento para correria de Pulga, ele toca na frente e a bola fica fácil para Matheus Cunha.

bola

34'

2ºTEMPO

Já o Internacional recebe o Santos.t

bola

33'

2ºTEMPO

Na próxima rodada, o Bahia visita o RB Bragantino.

bola

32'

2ºTEMPO

Resultados do Brasileirão: Grêmio 3x1 Chapecoense e Mirassol 1x1 Palmeiras.

substituicao

31'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Juninho também entra, sai Matheus Bahia.

substituicao

30'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
E no Inter, Carbonero substitui Alan Patrick.

substituicao

29'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
O técnico Ceni troca Gómez por Marcos Victor.

bola

28'

2ºTEMPO

Calebe alça a bola na segunda trave e David Duarte corta.

bola

27'

2ºTEMPO

Erick Pulga acelera pelo lado direito, tenta o drible e é desarmado por Matheus Bahia.

bola

26'

2ºTEMPO

O toque de Ademir procura por Alejo, Maripán vai bem e intercepta.

amarelo

25'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Por parar o contra-ataque com falta, Michel Araújo recebe o amarelo.

bola

24'

2ºTEMPO

A cobrança de falta fechada na área e Félix Torres tira.

bola

23'

2ºTEMPO

Michel Araújo vai lançar a bola na área.

bola

22'

2ºTEMPO

Ademir segura a bola na ponta e é atropelado por Aguirre, falta.

bola

21'

2ºTEMPO

O passe de Alan Patrick para Matheus Bahia na esquerda, o lateral cruza e a bola passa por toda área.

bola

19'

2ºTEMPO

A vitória parcial deixa o Bahia no G5.

amarelo

18'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Román Gómez é punido com o cartão.

substituicao

17'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Sanabria também em campo para a saída de Bernabei.

substituicao

16'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Pezzollano troca Thiago Maia por Calebe.

bola

15'

2ºTEMPO

Ademir é pego em posição irregular na ponta direita.

bola

14'

2ºTEMPO

QUASE! Ademir invade a área com a canhota, puxa para o meio e finaliza para fora!

bola

13'

2ºTEMPO

QUE CHANCE! Matheus Bahia puxa o contra-ataque e faz a ligação para Aguirre na área, mas o lateral bate mal na bola.

substituicao

12'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
E tem Michel Araújo no lugar de Erick.

substituicao

11'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Rogério Ceni troca Kike Olivera por Ademir.

amarelo

10'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Cartão amarelo para Maripán.

bola

9'

2ºTEMPO

E o Internacional recebe o Santos.

bola

8'

2ºTEMPO

Na próxima rodada, o Bahia visita o RB Bragantino.

bola

7'

2ºTEMPO

PERDEU! Thiago Maia avança pela meia esquerda e cruza rasteiro, Vitinho entra livre e chuta para fora!

gol

6'

2ºTEMPO

GOOOOOLLLLL!!!
GOOOOOOOLLL DO INTERNACIONAL!!! Alan Patrick faz a jogada individual, ganha do defensor na área e toca na medida para Vitinho diminuir!

bola

6'

2ºTEMPO

GOOOOOOOLLL DO INTERNACIONAL!!!

bola

5'

2ºTEMPO

Matheus Bahia faz o levantamento e a bola vai nas mãos de Ronaldo.

bola

4'

2ºTEMPO

O passe de Alan Patrick entre a zaga e no caminho Juba corta.

bola

3'

2ºTEMPO

Matheus Bahia é derrubado por Kike Olivera, atacante já tem o amarelo.

bola

2'

2ºTEMPO

Alan Patrick ajeita na esquerda e Thiago Maia finaliza em cima da zaga.

bola

1'

2ºTEMPO

As equipes retornam com a mesma formação.

inicio

0'

2ºTEMPO

COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!
Começa o segundo tempo.

fim

49'

1ºTEMPO

INTERVALO!
Termina a primeira etapa.

gol

48'

1ºTEMPO

GOOOOOLLLLL!!!
GOOOOOOLLL DO BAHIA!!! Kike Olivera finaliza cruzado da entrada da área, Matheus Cunha dá rebote e Erick confere o terceiro!

bola

48'

1ºTEMPO

GOOOOOOLLL DO BAHIA!!!

bola

46'

1ºTEMPO

Luciano Juba tenta o cruzamento e é bloqueado por Aguirre.

bola

45'

1ºTEMPO

Bernabei cobra o escanteio na segunda trave, Maripán sobe muito e testa por cima do gol.

bola

44'

1ºTEMPO

O arremesso de Thiago Maia na área e David Duarte tira para escanteio.

bola

43'

1ºTEMPO

Quatro minutos de acréscimo.

bola

42'

1ºTEMPO

Erick Pulga vai até a torcida, Bahia vira o jogo.

gol

41'

1ºTEMPO

GOOOOOLLLLL!!!
GOOOOOOOLLL DO BAHIA!!! Erick Pulga carrega com velocidade para entrada da área, finaliza e a toca em Bernabei antes de entrar!

bola

41'

1ºTEMPO

GOOOOOOOLLL DO BAHIA!!!

amarelo

39'

1ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Kike Olivera também é punido com o cartão.

amarelo

38'

1ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Cartão amarelo para Bernabei.

bola

37'

1ºTEMPO

Faltas: Bahia 3x6 Internacional.

bola

36'

1ºTEMPO

Alejo Véliz leva a falta de Maripán.

bola

35'

1ºTEMPO

Vitinho arranca para entrada da área, puxa para a canhota e finaliza à esquerda do gol!

bola

34'

1ºTEMPO

Resultados do Brasileirão: Corinthians 0x1 Santos e Flamengo 3x0 Botafogo.

bola

33'

1ºTEMPO

Alan Patrick despeja a cobrança na área, Félix Torres cabeceia e Ronaldo defende!

bola

32'

1ºTEMPO

Escanteio para o Inter.

bola

31'

1ºTEMPO

Pressionado por Bernabei, goleiro Ronaldo alivia com o passe para Roman Gomez.

bola

29'

1ºTEMPO

Posse de bola: Bahia 69% x 31% Internacional.

bola

28'

1ºTEMPO

Árbitro nada marca, o jogo segue 1x1.

bola

27'

1ºTEMPO

Kike Olivera entra na grande área, cai no contato com o defensor e fica pedindo a penalidade.

bola

26'

1ºTEMPO

INCRÍVEL! O cruzamento fechado na grande área, Luciano Juba cabeceia e a zaga gaúcha tira em cima da linha!

bola

25'

1ºTEMPO

Brasileirão, em andamento: Grêmio 3x1 Chapecoense.

bola

24'

1ºTEMPO

Aguirre entra de sola e faz a falta em Nestor.

bola

23'

1ºTEMPO

A torcida baiana explode, o jogo fica quente em Salvador.

gol

22'

1ºTEMPO

GOOOOOLLLLL!!!
GOOOOOOOLLL DO BAHIA!!! Acevedo joga a bola na área, Erick Pulga pega de primeira e marca um golaço na Arena!

bola

22'

1ºTEMPO

GOOOOOOOLLL DO BAHIA!!!

bola

20'

1ºTEMPO

O toque para Erick Pulga na ponta, Maripan antecipa e tira para lateral.

bola

19'

1ºTEMPO

PROVIDENCIAL! Félix Torres estica para Alan Patrick na entrada da área, o goleiro Ronaldo sai do gol e faz a interceptação.

bola

18'

1ºTEMPO

Por reclamação, o técnico Paulo Pezzolano recebe o cartão amarelo.

bola

17'

1ºTEMPO

O resultado parcial tira o Inter do Z4.

bola

16'

1ºTEMPO

O gol é confirmado, Colorado na frente.

gol

15'

1ºTEMPO

GOOOOOLLLLL!!!
GOOOOOOLLL DO INTERNACIONAL!!! Alan Patrick invade a grande área e finaliza de canhota, tem desvio no caminho e encobre o goleiro Ronaldo!

bola

15'

1ºTEMPO

GOOOOOOLLL DO INTERNACIONAL!!!

bola

13'

1ºTEMPO

O passe aberto para Pulga e o atacante não chega na bola.

bola

12'

1ºTEMPO

Brasileirão, em andamento: Mirassol 1x0 Palmeiras.

bola

11'

1ºTEMPO

Bahia trabalha a bola no campo ofensivo.

bola

10'

1ºTEMPO

De novo Pulga tenta rasteiro na área, Félix Torres tira.

bola

8'

1ºTEMPO

O arremate de Nestor no gol e Matheus Cunha defende.

bola

7'

1ºTEMPO

ISOLOU! Alan Patrick inverte na esquerda da área para Bernabei, o ala finaliza e manda sobre o gol!

bola

6'

1ºTEMPO

Erick Pulga fica pedindo a falta de Félix Torres e o juiz manda seguir.

bola

5'

1ºTEMPO

A bola longa para Alejo que vai direto nas mãos de Matheus Cunha.

bola

4'

1ºTEMPO

Gómez no domínio pela direita e Ronaldo faz a falta.

bola

3'

1ºTEMPO

Pulga cruza rasteiro da direita e Torres corta.

bola

2'

1ºTEMPO

Vitinho entra na área e na hora do chute é bloqueado pelo defensor.

bola

1'

1ºTEMPO

Paulo César Zanovelli da Silva apita o jogo.

inicio

0'

1ºTEMPO

VALENDO!
Rola a bola na Arena Fonte Nova.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Vai começar o jogo em Salvador.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Equipes em campo.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

INTERNACIONAL: Matheus Cunha; Aguirre, Félix, Maripan e Bahia ; Ronaldo, Thiago Maia, Bruno Henrique e Bernabei; Alan Patrick e Vitinho.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

BAHIA: Ronaldo; Gómez, David Duarte, Santiago Mingo e Luciano Juba; Acevedo, Erick, Rodrigo Nestor e Kike Olivera; Alejo Véliz e Erick Pulga.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Times escalados.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Já o Colorado segue na sua luta de tentar sair da zona de rebaixamento, no momento tem a 18ª posição.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

O Bahia vem de um belo triunfo no clássico contra o Vitória, e ocupa a sexta posição.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Boa noite, torcedores! Daqui a pouco, às 19h30, siga as emoções de Bahia x Internacional 25ª rodada do Campeonato Brasileiro 2026.

Bahia BAH

  • Rogério Ceni

    TECNICO

  • Ronaldo

    Goleiro

  • Román GómezSaiuAmarelo

    Defesa

  • Marcos VictorEntrou

    Defesa

  • David DuarteAmarelo

    Defesa

  • Ramos Mingo

    Defesa

  • Luciano Juba

    Defesa

  • Nicolás Acevedo

    Meio-Campo

  • ErickSaiuGol

    Meio-Campo

  • Michel AraújoEntrouAmarelo

    Atacante

  • Rodrigo NestorSaiu

    Meio-Campo

  • Caio AlexandreEntrou

    Meio-Campo

  • Kike OliveraSaiuAmarelo

    Atacante

  • AdemirEntrou

    Atacante

  • Erick PulgaSaiuGolGol

    Atacante

  • Ruan PabloEntrou

    Atacante

  • Alejo Véliz

    Atacante

Internacional INT

  • Paulo Pezzolano

    TECNICO

  • Matheus Cunha

    Goleiro

  • Braian Aguirre

    Defesa

  • Félix Torres

    Defesa

  • Guillermo MaripánAmarelo

    Defesa

  • Matheus BahiaSaiu

    Defesa

  • JuninhoEntrou

    Defesa

  • Ronaldo

    Meio-Campo

  • Thiago MaiaSaiu

    Meio-Campo

  • CalebeEntrou

    Meio-Campo

  • Bruno Henrique

    Meio-Campo

  • Alexandro BernabeiSaiuAmarelo

    Defesa

  • Antonio SanabriaEntrou

    Atacante

  • Alan PatrickSaiuGol

    Meio-Campo

  • Johan CarboneroEntrou

    Atacante

  • VitinhoSaiuGol

    Atacante

  • Niclas EliassonEntrou

    Atacante

  • Paulo César Zanovelli da Silva (MG)

    ÁRBITRO

  • Guilherme Dias Camilo (MG)

    ASSISTENTE

  • Alex Sandro Quadros Thome (RR)

    ASSISTENTE

Bahia BAH
Internacional INT

GOLS

Gol Erick Pulga
Gol Erick Pulga
Gol Erick
Alan Patrick Gol
Vitinho Gol
POSSE DE BOLA
56% 44%
12FINALIZAÇÕES13
7FINALIZAÇÕES CERTAS3
10FALTAS COMETIDAS17
2CRUZAMENTOS1
22PASSES ERRADOS23
9DESARMES16
3ESCANTEIOS3
2IMPEDIMENTOS1
4CARTÕES AMARELOS2
0CARTÕES VERMELHOS0
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