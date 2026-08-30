25ª RODADA • Brasileiro Série A - 2026
Domingo, 30/08•19h30
Minuto a Minuto: Bahia X Internacional - 30/08/2026
50'
•
2ºTEMPO
ENCERRADO! Jogo Concluido
50'
•
2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! Fim de papo na Fonte Nova! Erick Pulga marca dois, Bahia vence o Internacional e fica em quinto na tabela do Brasileirão!
49'
•
2ºTEMPO
O cruzamento para dentro da área, a bola passa por Michel Araújo e sai em tiro de meta.
48'
•
2ºTEMPO
PERDEEEUUU!!! Na pressão do Inter, a bola é alçada na segunda trave, Juninho fica livre e finaliza torto!
47'
•
2ºTEMPO
O levantamento na primeira trave e a zaga baiana afasta de cabeça.
46'
•
2ºTEMPO
Escanteio para o Internacional.
45'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Cartão amarelo para David Duarte.
44'
•
2ºTEMPO
Carbonero avança no contra-ataque e é derrubado com falta por David Duarte.
43'
•
2ºTEMPO
VAMOS ATÉ 50! Serão mais cinco minutos neste segundo tempo.
42'
•
2ºTEMPO
Juninho cruza da esquerda e a bola bate na marcação.
41'
•
2ºTEMPO
Bruno Henrique faz o arremate de dentro da área e manda pra fora.
40'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Última mudança do Colorado, sai Vitinho e vem Eliasson.
39'
•
2ºTEMPO
Ronaldo experimenta de fora da área e a bola explode na marcação.
38'
•
2ºTEMPO
Inter avança a marcação no ataque.
37'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO E Caio Alexandre está na vaga de Nestor.
36'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Autor de dois gols, Pulga é substituído por Ruan Pablo.
35'
•
2ºTEMPO
O lançamento para correria de Pulga, ele toca na frente e a bola fica fácil para Matheus Cunha.
34'
•
2ºTEMPO
Já o Internacional recebe o Santos.t
33'
•
2ºTEMPO
Na próxima rodada, o Bahia visita o RB Bragantino.
32'
•
2ºTEMPO
Resultados do Brasileirão: Grêmio 3x1 Chapecoense e Mirassol 1x1 Palmeiras.
31'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Juninho também entra, sai Matheus Bahia.
30'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO E no Inter, Carbonero substitui Alan Patrick.
29'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO O técnico Ceni troca Gómez por Marcos Victor.
28'
•
2ºTEMPO
Calebe alça a bola na segunda trave e David Duarte corta.
27'
•
2ºTEMPO
Erick Pulga acelera pelo lado direito, tenta o drible e é desarmado por Matheus Bahia.
26'
•
2ºTEMPO
O toque de Ademir procura por Alejo, Maripán vai bem e intercepta.
25'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Por parar o contra-ataque com falta, Michel Araújo recebe o amarelo.
24'
•
2ºTEMPO
A cobrança de falta fechada na área e Félix Torres tira.
23'
•
2ºTEMPO
Michel Araújo vai lançar a bola na área.
22'
•
2ºTEMPO
Ademir segura a bola na ponta e é atropelado por Aguirre, falta.
21'
•
2ºTEMPO
O passe de Alan Patrick para Matheus Bahia na esquerda, o lateral cruza e a bola passa por toda área.
19'
•
2ºTEMPO
A vitória parcial deixa o Bahia no G5.
18'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Román Gómez é punido com o cartão.
17'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Sanabria também em campo para a saída de Bernabei.
16'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Pezzollano troca Thiago Maia por Calebe.
15'
•
2ºTEMPO
Ademir é pego em posição irregular na ponta direita.
14'
•
2ºTEMPO
QUASE! Ademir invade a área com a canhota, puxa para o meio e finaliza para fora!
13'
•
2ºTEMPO
QUE CHANCE! Matheus Bahia puxa o contra-ataque e faz a ligação para Aguirre na área, mas o lateral bate mal na bola.
12'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO E tem Michel Araújo no lugar de Erick.
11'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Rogério Ceni troca Kike Olivera por Ademir.
10'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Cartão amarelo para Maripán.
9'
•
2ºTEMPO
E o Internacional recebe o Santos.
8'
•
2ºTEMPO
Na próxima rodada, o Bahia visita o RB Bragantino.
7'
•
2ºTEMPO
PERDEU! Thiago Maia avança pela meia esquerda e cruza rasteiro, Vitinho entra livre e chuta para fora!
6'
•
2ºTEMPO
GOOOOOLLLLL!!! GOOOOOOOLLL DO INTERNACIONAL!!! Alan Patrick faz a jogada individual, ganha do defensor na área e toca na medida para Vitinho diminuir!
6'
•
2ºTEMPO
GOOOOOOOLLL DO INTERNACIONAL!!!
5'
•
2ºTEMPO
Matheus Bahia faz o levantamento e a bola vai nas mãos de Ronaldo.
4'
•
2ºTEMPO
O passe de Alan Patrick entre a zaga e no caminho Juba corta.
3'
•
2ºTEMPO
Matheus Bahia é derrubado por Kike Olivera, atacante já tem o amarelo.
2'
•
2ºTEMPO
Alan Patrick ajeita na esquerda e Thiago Maia finaliza em cima da zaga.
1'
•
2ºTEMPO
As equipes retornam com a mesma formação.
0'
•
2ºTEMPO
COMEÇA O SEGUNDO TEMPO! Começa o segundo tempo.
49'
•
1ºTEMPO
INTERVALO! Termina a primeira etapa.
48'
•
1ºTEMPO
GOOOOOLLLLL!!! GOOOOOOLLL DO BAHIA!!! Kike Olivera finaliza cruzado da entrada da área, Matheus Cunha dá rebote e Erick confere o terceiro!
48'
•
1ºTEMPO
GOOOOOOLLL DO BAHIA!!!
46'
•
1ºTEMPO
Luciano Juba tenta o cruzamento e é bloqueado por Aguirre.
45'
•
1ºTEMPO
Bernabei cobra o escanteio na segunda trave, Maripán sobe muito e testa por cima do gol.
44'
•
1ºTEMPO
O arremesso de Thiago Maia na área e David Duarte tira para escanteio.
43'
•
1ºTEMPO
Quatro minutos de acréscimo.
42'
•
1ºTEMPO
Erick Pulga vai até a torcida, Bahia vira o jogo.
41'
•
1ºTEMPO
GOOOOOLLLLL!!! GOOOOOOOLLL DO BAHIA!!! Erick Pulga carrega com velocidade para entrada da área, finaliza e a toca em Bernabei antes de entrar!
41'
•
1ºTEMPO
GOOOOOOOLLL DO BAHIA!!!
39'
•
1ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Kike Olivera também é punido com o cartão.
38'
•
1ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Cartão amarelo para Bernabei.
37'
•
1ºTEMPO
Faltas: Bahia 3x6 Internacional.
36'
•
1ºTEMPO
Alejo Véliz leva a falta de Maripán.
35'
•
1ºTEMPO
Vitinho arranca para entrada da área, puxa para a canhota e finaliza à esquerda do gol!
34'
•
1ºTEMPO
Resultados do Brasileirão: Corinthians 0x1 Santos e Flamengo 3x0 Botafogo.
33'
•
1ºTEMPO
Alan Patrick despeja a cobrança na área, Félix Torres cabeceia e Ronaldo defende!
32'
•
1ºTEMPO
Escanteio para o Inter.
31'
•
1ºTEMPO
Pressionado por Bernabei, goleiro Ronaldo alivia com o passe para Roman Gomez.
29'
•
1ºTEMPO
Posse de bola: Bahia 69% x 31% Internacional.
28'
•
1ºTEMPO
Árbitro nada marca, o jogo segue 1x1.
27'
•
1ºTEMPO
Kike Olivera entra na grande área, cai no contato com o defensor e fica pedindo a penalidade.
26'
•
1ºTEMPO
INCRÍVEL! O cruzamento fechado na grande área, Luciano Juba cabeceia e a zaga gaúcha tira em cima da linha!
25'
•
1ºTEMPO
Brasileirão, em andamento: Grêmio 3x1 Chapecoense.
24'
•
1ºTEMPO
Aguirre entra de sola e faz a falta em Nestor.
23'
•
1ºTEMPO
A torcida baiana explode, o jogo fica quente em Salvador.
22'
•
1ºTEMPO
GOOOOOLLLLL!!! GOOOOOOOLLL DO BAHIA!!! Acevedo joga a bola na área, Erick Pulga pega de primeira e marca um golaço na Arena!
22'
•
1ºTEMPO
GOOOOOOOLLL DO BAHIA!!!
20'
•
1ºTEMPO
O toque para Erick Pulga na ponta, Maripan antecipa e tira para lateral.
19'
•
1ºTEMPO
PROVIDENCIAL! Félix Torres estica para Alan Patrick na entrada da área, o goleiro Ronaldo sai do gol e faz a interceptação.
18'
•
1ºTEMPO
Por reclamação, o técnico Paulo Pezzolano recebe o cartão amarelo.
17'
•
1ºTEMPO
O resultado parcial tira o Inter do Z4.
16'
•
1ºTEMPO
O gol é confirmado, Colorado na frente.
15'
•
1ºTEMPO
GOOOOOLLLLL!!! GOOOOOOLLL DO INTERNACIONAL!!! Alan Patrick invade a grande área e finaliza de canhota, tem desvio no caminho e encobre o goleiro Ronaldo!
15'
•
1ºTEMPO
GOOOOOOLLL DO INTERNACIONAL!!!
13'
•
1ºTEMPO
O passe aberto para Pulga e o atacante não chega na bola.
12'
•
1ºTEMPO
Brasileirão, em andamento: Mirassol 1x0 Palmeiras.
11'
•
1ºTEMPO
Bahia trabalha a bola no campo ofensivo.
10'
•
1ºTEMPO
De novo Pulga tenta rasteiro na área, Félix Torres tira.
8'
•
1ºTEMPO
O arremate de Nestor no gol e Matheus Cunha defende.
7'
•
1ºTEMPO
ISOLOU! Alan Patrick inverte na esquerda da área para Bernabei, o ala finaliza e manda sobre o gol!
6'
•
1ºTEMPO
Erick Pulga fica pedindo a falta de Félix Torres e o juiz manda seguir.
5'
•
1ºTEMPO
A bola longa para Alejo que vai direto nas mãos de Matheus Cunha.
4'
•
1ºTEMPO
Gómez no domínio pela direita e Ronaldo faz a falta.
3'
•
1ºTEMPO
Pulga cruza rasteiro da direita e Torres corta.
2'
•
1ºTEMPO
Vitinho entra na área e na hora do chute é bloqueado pelo defensor.
1'
•
1ºTEMPO
Paulo César Zanovelli da Silva apita o jogo.
0'
•
1ºTEMPO
VALENDO! Rola a bola na Arena Fonte Nova.
PRÉ-JOGO
Vai começar o jogo em Salvador.
PRÉ-JOGO
Equipes em campo.
PRÉ-JOGO
INTERNACIONAL: Matheus Cunha; Aguirre, Félix, Maripan e Bahia ; Ronaldo, Thiago Maia, Bruno Henrique e Bernabei; Alan Patrick e Vitinho.
PRÉ-JOGO
BAHIA: Ronaldo; Gómez, David Duarte, Santiago Mingo e Luciano Juba; Acevedo, Erick, Rodrigo Nestor e Kike Olivera; Alejo Véliz e Erick Pulga.
PRÉ-JOGO
Times escalados.
PRÉ-JOGO
Já o Colorado segue na sua luta de tentar sair da zona de rebaixamento, no momento tem a 18ª posição.
PRÉ-JOGO
O Bahia vem de um belo triunfo no clássico contra o Vitória, e ocupa a sexta posição.
PRÉ-JOGO
Boa noite, torcedores! Daqui a pouco, às 19h30, siga as emoções de Bahia x Internacional 25ª rodada do Campeonato Brasileiro 2026.
Rogério Ceni
TECNICO
Ronaldo
Goleiro
Román Gómez
Defesa
Marcos Victor
Defesa
David Duarte
Defesa
Ramos Mingo
Defesa
Luciano Juba
Defesa
Nicolás Acevedo
Meio-Campo
Erick
Meio-Campo
Michel Araújo
Atacante
Rodrigo Nestor
Meio-Campo
Caio Alexandre
Meio-Campo
Kike Olivera
Atacante
Ademir
Atacante
Erick Pulga
Atacante
Ruan Pablo
Atacante
Alejo Véliz
Atacante
Paulo Pezzolano
TECNICO
Matheus Cunha
Goleiro
Braian Aguirre
Defesa
Félix Torres
Defesa
Guillermo Maripán
Defesa
Matheus Bahia
Defesa
Juninho
Defesa
Ronaldo
Meio-Campo
Thiago Maia
Meio-Campo
Calebe
Meio-Campo
Bruno Henrique
Meio-Campo
Alexandro Bernabei
Defesa
Antonio Sanabria
Atacante
Alan Patrick
Meio-Campo
Johan Carbonero
Atacante
Vitinho
Atacante
Niclas Eliasson
Atacante
Paulo César Zanovelli da Silva (MG)
ÁRBITRO
Guilherme Dias Camilo (MG)
ASSISTENTE
Alex Sandro Quadros Thome (RR)
ASSISTENTE