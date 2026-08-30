É Agora ou Nunca: 4 Revistas Impressas a partir de R$ 35,90/mês
encerrado
Arena da Baixada Curitiba, Paraná
Athletico-PR Athletico-PR
3 × 3
Fluminense Fluminense

25ª RODADA • Brasileiro Série A - 2026

Domingo, 30/0811h

Minuto a Minuto: Athletico-PR X Fluminense - 30/08/2026

fim

53'

2ºTEMPO

ENCERRADO!
Jogo Concluido

fim

53'

2ºTEMPO

FIM 2º TEMPO!
Fim de papo! Em jogo eletrizante, tudo igual para Athletico-PR e Fluminense pelo Brasileirão!

bola

52'

2ºTEMPO

Mais de 36 mil torcedores presentes na Arena.

bola

51'

2ºTEMPO

Após o empate, Furacão é apoiado pela torcida e fica com a bola.

bola

50'

2ºTEMPO

Artilheiro isolado do Brasileiro, Viveros tem 17 gols.

bola_goal

49'

2ºTEMPO

GOOOOOOOLLL DO ATHLETICO-PR!!! Viveros bate no meio do gol e empata na Baixada!

bola

49'

2ºTEMPO

GOOOOOOOLLL DO ATHLETICO-PR!!!

bola

49'

2ºTEMPO

É PÊNALTI PARA O FURACÃO! Fábio derruba Viveros na área e o juiz marca a penalidade.

bola

48'

2ºTEMPO

QUE DEFESA! Viveros ajeita para a canhota e bate colocado para defesaça de Fábio!

bola

47'

2ºTEMPO

VAMOS ATÉ 53! Serão mais oito minutos neste segundo tempo.

substituicao

46'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
E Hulk sai para entrada de Jemmes.

substituicao

45'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
O técnico Marcão troca Canobbio por Savarino.

bola

44'

2ºTEMPO

NÃO VALEU! O gol de Viveros é anulado, impedimento de Jorge Rivaldo durante a jogada.

bola

43'

2ºTEMPO

O lance é analisado pelo VAR, Viveros marca, mas Rivaldo que participa do lance estava em posição duvidosa.

bola

42'

2ºTEMPO

GOOOOOOOLLL DO ATHLETICO-PR!!!

bola

41'

2ºTEMPO

A vitória parcial coloca o Fluminense com a mesma pontuação do Athletico.

bola

40'

2ºTEMPO

Dudu faz a cobrança curta na primeira trave e facilita o corte da defesa.

bola

39'

2ºTEMPO

FÁBIO! Rivaldo solta a pancada e o goleiro salva o Flu, é escanteio para o Athletico.

substituicao

37'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Jorge Rivaldo também em campo para a saída de Aguirre.

substituicao

36'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
A mudança no Furacão, vem Zapelli e sai Luiz Gustavo.

bola

35'

2ºTEMPO

Na próxima rodada, o Athletico-PR visita o Cruzeiro. Já o Fluminense faz o clássico contra o Vasco no Maracanã.t

amarelo

34'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Viveros recebe o cartão amarelo por aplaudir o árbitro.

bola

33'

2ºTEMPO

O gol é confirmado, sem impedimento e assistência de Hulk.

gol

32'

2ºTEMPO

GOOOOOLLLLL!!!
GOOOOOOOLLL DO FLUMINENSE!!! Hulk manda a bola na grande área, Ignácio fica livre e cabeceia para virar o jogo!

bola

32'

2ºTEMPO

GOOOOOOOLLL DO FLUMINENSE!!!

bola

30'

2ºTEMPO

O lançamento para Kevin Serna na frente, Santos sai da meta e tromba com o atacante.

amarelo

29'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Cartão amarelo para Nonato.

bola

28'

2ºTEMPO

Vargas é parado com falta por Nonato.

bola

27'

2ºTEMPO

A inversão de Renê para Guga na direita e o lateral não tem o domínio.

substituicao

26'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
E Leozinho é substituído por Dudu.

substituicao

25'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
O técnico Odair Hellmann muda, saca João Cruz e coloca Vargas.

bola

24'

2ºTEMPO

POR CIMA! Hulk faz a cobrança na segunda trave, Canobbio chega para desviar e manda sobre o gol de Santos!

bola

23'

2ºTEMPO

Escanteio para o Fluminense.

bola

22'

2ºTEMPO

Serna escora o cruzamento de Hulk para o meio da área e ninguém aparece para concluir.

bola

21'

2ºTEMPO

Viveros fica pedindo a falta no contra-ataque e o juiz manda seguir.

bola

20'

2ºTEMPO

Canobbio marca seu quinto gol no Campeonato.

bola

19'

2ºTEMPO

A lei do ex funciona, o uruguaio empata!

gol

18'

2ºTEMPO

GOOOOOLLLLL!!!
GOOOOOOOLLL DO FLUMINENSE!!! Guga enche o pé de fora da área e a bola pega em Aguirre, sem ângulo Canobbio emenda a finalização e o goleiro Santos aceita!

bola

18'

2ºTEMPO

GOOOOOOOLLL DO FLUMINENSE!!!

bola

17'

2ºTEMPO

Em sua primeira jogada, Serna não consegue fazer o cruzamento.

substituicao

16'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
E Kevin Serna substitui Soteldo.

substituicao

15'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
A troca tem Acosta no lugar de Ganso.

bola

14'

2ºTEMPO

A cobrança fechada na grande área e Fábio alivia de soco.

bola

13'

2ºTEMPO

A bola alçada na área busca Mendonza, Guga afasta e cede o escanteio.

bola

12'

2ºTEMPO

Viveros pressiona o goleiro Fábio e comete a falta.

bola

11'

2ºTEMPO

Lucho Acosta vem aí.

bola

10'

2ºTEMPO

QUE DEFESA! A jogada individual de Leozinho pela esquerda, entra na área e chuta em cima de Fábio!

bola

9'

2ºTEMPO

E o Fluminense faz o clássico contra o Vasco.

bola

8'

2ºTEMPO

Na próxima rodada, o Athletico-PR visita o Cruzeiro.

bola

7'

2ºTEMPO

O resultado parcial coloca o Furacão na vice-liderança.

bola

6'

2ºTEMPO

Mendoza é bloqueado por Guga na tentativa de cruzamento.

bola

5'

2ºTEMPO

Outro impedimento anotado de Viveros.

bola

4'

2ºTEMPO

O primeiro de Gastón Benavídez no Campeonato.

amarelo

3'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Benavídez tira a camisa na comemoração e é punido com o cartão. Estava pendurado, fica fora do próximo jogo.

gol

2'

2ºTEMPO

GOOOOOLLLLL!!!
GOOOOOOLLL DO ATHLETICO-PR!!! A cobrança de João Cruz na área, Ganso se atrapalha e a sobra fica para Benavídez anotar de peixinho!

bola

2'

2ºTEMPO

GOOOOOOLLL DO ATHLETICO-PR!!!

bola

2'

2ºTEMPO

Escanteio para o Furacão.

bola

1'

2ºTEMPO

Sem mudança no intervalo.

inicio

0'

2ºTEMPO

COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!
Começa o segundo tempo.

fim

51'

1ºTEMPO

INTERVALO!
Termina a primeira etapa.

bola

50'

1ºTEMPO

A batida de João Cruz fechada, direto no gol, Fábio soca a bola e manda pela linha de fundo.

amarelo

49'

1ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Ganso perde a bola para Arthur Dias, faz a falta e leva o primeiro amarelo do jogo.

bola

48'

1ºTEMPO

Hulk segue sendo caçado em campo, Luiz Gustavo comete a falta no atacante.

bola

47'

1ºTEMPO

Viveros é acionado na frente e sobe a bandeira, impedimento.

bola

46'

1ºTEMPO

Cinco minutos de acréscimo.

bola

45'

1ºTEMPO

Hulk coloca a cobrança na área e o juiz anota a falta de ataque.

bola

44'

1ºTEMPO

Escanteio para o Fluminense.

bola

43'

1ºTEMPO

Outra falta em cima de Hulk, agora de Aguirre.

bola

42'

1ºTEMPO

Ganso aplica um lindo chapéu em Leozinho e depois leva a falta.

bola

41'

1ºTEMPO

Recuperado o lateral Renê, o jogo retorna.

bola

40'

1ºTEMPO

Renê é atendido em campo.

bola

39'

1ºTEMPO

Hulk tem cinco gols no Brasileirão.

bola

38'

1ºTEMPO

A resposta imediata do Tricolor carioca, empate na Arena.

gol

37'

1ºTEMPO

GOOOOOLLLLL!!!
GOOOOOOLLL DO FLUMINENSE!!! Hulk solta a bomba de canhota, manda sobre a barreira e vence o goleiro Santos!

bola

37'

1ºTEMPO

GOOOOOOLLL DO FLUMINENSE!!!

bola

36'

1ºTEMPO

Canobbio sofre a falta e tem a chance do Flu.

bola

35'

1ºTEMPO

O quarto gol de Leozinho no Campeonato.

gol

34'

1ºTEMPO

GOOOOOLLLLL!!!
GOOOOOOLLL DO ATHLETICO-PR!!! Mendoza escapa pela esquerda e cruza na área, Leozinho ganha da zaga e testa firme para abrir o placar!

bola

34'

1ºTEMPO

GOOOOOOLLL DO ATHLETICO-PR!!!

bola

33'

1ºTEMPO

Hulk protege a bola na intermediária e leva a falta de Dantas.

bola

31'

1ºTEMPO

A cobrança de João Cruz na área e Millán corta.

bola

30'

1ºTEMPO

Leozinho avança pela direita, cruza fechado e Fábio tira para escanteio.

bola

29'

1ºTEMPO

Finalizações: Athletico-PR 4x2 Fluminense.

bola

28'

1ºTEMPO

DEFENDEU, FÁBIO! Viveros ganha no corpo de Ignácio e chuta de dentro da área, o goleiro defende parcial, na sobra o atacante tenta o gol e novamente o goleiro faz a defesa!

bola

27'

1ºTEMPO

O cruzamento de Mendoza na grande área, Aguirre sobe bem e desvia para fora.

bola

26'

1ºTEMPO

PRA FORA! João Cruz tem a sobra e bate com perigo, tem desvio no caminho e a bola passa perto do gol!

bola

25'

1ºTEMPO

Viveros no toque para Jadson na entrada da área e a defesa faz a interceptação.

bola

24'

1ºTEMPO

SANTOS! Canobbio recebe lindo passe de Ganso na área, finaliza na primeira e é bloqueado, depois ele pega o rebote e o goleiro evita o gol!

bola

23'

1ºTEMPO

Resultados do Brasileirão: Atlético-MG 2x1 Vitória, São Paulo 2x1 RB Bragantino e Vasco 3x1 Cruzeiro.

bola

22'

1ºTEMPO

Benavídez busca Viveros na segunda trave, Fábio dá um tapa na bola e tira do colombiano.

bola

20'

1ºTEMPO

No levantamento de João Cruz, a bola pega na marcação.

bola

19'

1ºTEMPO

A jogada ensaiada vai para João Cruz, o meia bate e tem desvio no caminho, sai para escanteio.

bola

18'

1ºTEMPO

Leozinho vai erguer a cobrança na grande área.

bola

17'

1ºTEMPO

João Cruz sofre a falta perto da área.

bola

16'

1ºTEMPO

Posse de bola: Athletico-PR 41% x 59% Fluminense.

bola

15'

1ºTEMPO

O arremate de Hulk de fora da área e a bola vai sobre o gol.

bola

14'

1ºTEMPO

Athletico-PR sobe a marcação e pressiona a saída de bola.

bola

13'

1ºTEMPO

Viveros não aproveita o contra-ataque e perde a bola para a zaga carioca.

bola

12'

1ºTEMPO

O recuo para Ignácio na fogueira, que fica pressionado por Viveros e se livra da bola.

bola

11'

1ºTEMPO

Uma discussão entre os jogadores das duas equipes após a falta.

bola

9'

1ºTEMPO

A torcida do Furacão fica na reclamação, Viveros já tinha desarmado Ganso.

bola

8'

1ºTEMPO

Viveros pressiona e comete a falta em Ganso.

bola

7'

1ºTEMPO

Canobbio avança pela direita, finta Mendoza e segura a bola no ataque.

bola

6'

1ºTEMPO

UUHH!! João Cruz desce pela esquerda e faz o cruzamento, a bola faz uma curva e sai perto da meta de Fábio!

bola

5'

1ºTEMPO

Arthur Dias sai jogando e recebe a falta de Hulk.

bola

4'

1ºTEMPO

A tentativa de Hulk da entrada da área e o chute vai para fora.

bola

3'

1ºTEMPO

A bola é alçada na área paranaense e a zaga tira com Arthur.

bola

2'

1ºTEMPO

Guga tem a bola pela direita, bate cruzado e a bola explode em João Cruz.

bola

1'

1ºTEMPO

Felipe Fernandes de Lima é o árbitro da partida.

inicio

0'

1ºTEMPO

VALENDO!
Rola a bola na Arena da Baixada.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Encerrado o protocolo inicial do jogo, vai começar.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Equipes em campo.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Hércules, suspenso, está fora do jogo e desfalca a equipe treinada por Marcão.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Odair Hellmann tem os desfalques de Esquivel e Claudinho, lesionados.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

FLUMINENSE: Fábio; Guga, Ignácio, Millán e Renê; Martinelli, Nonato e Ganso; Canobbio, Soteldo e Hulk.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

ATHLETICO-PR: Santos; Dantas, Aguirre, Arthur Dias e Benavídez; Luiz Gustavo, Jadson, João Cruz e Mendoza; Leozinho e Viveros.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Times escalados.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Já o Fluminense tem apenas três pontos a menos que o rival de hoje, é o quarto colocado. São duas vitórias consecutivas do Tricolor carioca, a última por 2x1 contra o Remo.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

O Furacão tem ótima campanha, ocupa a terceira posição e pode passar o vice-líder Flamengo nesta rodada. Nos últimos cinco jogos, a equipe paranaense tem três vitórias e dois empates.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Bom dia, torcedores! A partir das 11h, vamos acompanhar tudo de Athletico-PR x Fluminense pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro 2026.

Athletico-PR CAP

  • Odair Hellmann

    TECNICO

  • Santos

    Goleiro

  • Dantas

    Defesa

  • Juan AguirreSaiu

    Defesa

  • Jorge RivaldoEntrou

    Atacante

  • Arthur Dias

    Defesa

  • Gastón BenavídezGolAmarelo

    Defesa

  • Luiz GustavoSaiu

    Meio-Campo

  • Bruno ZapelliEntrou

    Meio-Campo

  • Jadson

    Meio-Campo

  • João CruzSaiu

    Meio-Campo

  • Kerwin VargasEntrou

    Atacante

  • Stiven Mendoza

    Atacante

  • LeozinhoSaiuGol

    Atacante

  • Dudu KogitzkiEntrou

    Meio-Campo

  • Kevin ViverosGolAmarelo

    Atacante

Fluminense FLU

  • Marcão

    TECNICO

  • Fábio

    Goleiro

  • Guga

    Defesa

  • IgnácioGol

    Defesa

  • Julián Millán

    Defesa

  • Renê

    Defesa

  • Martinelli

    Meio-Campo

  • NonatoAmarelo

    Meio-Campo

  • GansoSaiuAmarelo

    Meio-Campo

  • Lucho AcostaEntrou

    Meio-Campo

  • Agustín CanobbioSaiuGol

    Atacante

  • Jefferson SavarinoEntrou

    Atacante

  • Yeferson SoteldoSaiu

    Atacante

  • Kevin SernaEntrou

    Atacante

  • HulkSaiuGol

    Atacante

  • JemmesEntrou

    Defesa

  • Felipe Fernandes de Lima (MG)

    ÁRBITRO

  • Felipe Alan Costa de Oliveira (MG)

    ASSISTENTE

  • Celso Luiz da Silva (MG)

    ASSISTENTE

Athletico-PR CAP
Fluminense FLU

GOLS

Gol Leozinho
Gol Gastón Benavídez
Gol Kevin Viveros
Hulk Gol
Agustín Canobbio Gol
Ignácio Gol
POSSE DE BOLA
48% 52%
10FINALIZAÇÕES6
7FINALIZAÇÕES CERTAS5
15FALTAS COMETIDAS11
16CRUZAMENTOS8
27PASSES ERRADOS31
7DESARMES16
9ESCANTEIOS3
3IMPEDIMENTOS0
2CARTÕES AMARELOS2
0CARTÕES VERMELHOS0
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELAMPAGO

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com textura sutil, uma linha escura vertical no canto esquerdo e um ícone de árvore azul escuro no canto superior direitoFundo bege claro com textura sutil, apresentando um logotipo de árvore azul escuro no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Básico

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
ÚLTIMAS HORAS!

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Completo (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 29,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).