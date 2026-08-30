25ª RODADA • Brasileiro Série A - 2026
Domingo, 30/08•11h
Minuto a Minuto: Athletico-PR X Fluminense - 30/08/2026
53'
•
2ºTEMPO
ENCERRADO! Jogo Concluido
53'
•
2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! Fim de papo! Em jogo eletrizante, tudo igual para Athletico-PR e Fluminense pelo Brasileirão!
52'
•
2ºTEMPO
Mais de 36 mil torcedores presentes na Arena.
51'
•
2ºTEMPO
Após o empate, Furacão é apoiado pela torcida e fica com a bola.
50'
•
2ºTEMPO
Artilheiro isolado do Brasileiro, Viveros tem 17 gols.
49'
•
2ºTEMPO
GOOOOOOOLLL DO ATHLETICO-PR!!! Viveros bate no meio do gol e empata na Baixada!
49'
•
2ºTEMPO
GOOOOOOOLLL DO ATHLETICO-PR!!!
49'
•
2ºTEMPO
É PÊNALTI PARA O FURACÃO! Fábio derruba Viveros na área e o juiz marca a penalidade.
48'
•
2ºTEMPO
QUE DEFESA! Viveros ajeita para a canhota e bate colocado para defesaça de Fábio!
47'
•
2ºTEMPO
VAMOS ATÉ 53! Serão mais oito minutos neste segundo tempo.
46'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO E Hulk sai para entrada de Jemmes.
45'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO O técnico Marcão troca Canobbio por Savarino.
44'
•
2ºTEMPO
NÃO VALEU! O gol de Viveros é anulado, impedimento de Jorge Rivaldo durante a jogada.
43'
•
2ºTEMPO
O lance é analisado pelo VAR, Viveros marca, mas Rivaldo que participa do lance estava em posição duvidosa.
42'
•
2ºTEMPO
GOOOOOOOLLL DO ATHLETICO-PR!!!
41'
•
2ºTEMPO
A vitória parcial coloca o Fluminense com a mesma pontuação do Athletico.
40'
•
2ºTEMPO
Dudu faz a cobrança curta na primeira trave e facilita o corte da defesa.
39'
•
2ºTEMPO
FÁBIO! Rivaldo solta a pancada e o goleiro salva o Flu, é escanteio para o Athletico.
37'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Jorge Rivaldo também em campo para a saída de Aguirre.
36'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO A mudança no Furacão, vem Zapelli e sai Luiz Gustavo.
35'
•
2ºTEMPO
Na próxima rodada, o Athletico-PR visita o Cruzeiro. Já o Fluminense faz o clássico contra o Vasco no Maracanã.t
34'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Viveros recebe o cartão amarelo por aplaudir o árbitro.
33'
•
2ºTEMPO
O gol é confirmado, sem impedimento e assistência de Hulk.
32'
•
2ºTEMPO
GOOOOOLLLLL!!! GOOOOOOOLLL DO FLUMINENSE!!! Hulk manda a bola na grande área, Ignácio fica livre e cabeceia para virar o jogo!
32'
•
2ºTEMPO
GOOOOOOOLLL DO FLUMINENSE!!!
30'
•
2ºTEMPO
O lançamento para Kevin Serna na frente, Santos sai da meta e tromba com o atacante.
29'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Cartão amarelo para Nonato.
28'
•
2ºTEMPO
Vargas é parado com falta por Nonato.
27'
•
2ºTEMPO
A inversão de Renê para Guga na direita e o lateral não tem o domínio.
26'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO E Leozinho é substituído por Dudu.
25'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO O técnico Odair Hellmann muda, saca João Cruz e coloca Vargas.
24'
•
2ºTEMPO
POR CIMA! Hulk faz a cobrança na segunda trave, Canobbio chega para desviar e manda sobre o gol de Santos!
23'
•
2ºTEMPO
Escanteio para o Fluminense.
22'
•
2ºTEMPO
Serna escora o cruzamento de Hulk para o meio da área e ninguém aparece para concluir.
21'
•
2ºTEMPO
Viveros fica pedindo a falta no contra-ataque e o juiz manda seguir.
20'
•
2ºTEMPO
Canobbio marca seu quinto gol no Campeonato.
19'
•
2ºTEMPO
A lei do ex funciona, o uruguaio empata!
18'
•
2ºTEMPO
GOOOOOLLLLL!!! GOOOOOOOLLL DO FLUMINENSE!!! Guga enche o pé de fora da área e a bola pega em Aguirre, sem ângulo Canobbio emenda a finalização e o goleiro Santos aceita!
18'
•
2ºTEMPO
GOOOOOOOLLL DO FLUMINENSE!!!
17'
•
2ºTEMPO
Em sua primeira jogada, Serna não consegue fazer o cruzamento.
16'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO E Kevin Serna substitui Soteldo.
15'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO A troca tem Acosta no lugar de Ganso.
14'
•
2ºTEMPO
A cobrança fechada na grande área e Fábio alivia de soco.
13'
•
2ºTEMPO
A bola alçada na área busca Mendonza, Guga afasta e cede o escanteio.
12'
•
2ºTEMPO
Viveros pressiona o goleiro Fábio e comete a falta.
11'
•
2ºTEMPO
Lucho Acosta vem aí.
10'
•
2ºTEMPO
QUE DEFESA! A jogada individual de Leozinho pela esquerda, entra na área e chuta em cima de Fábio!
9'
•
2ºTEMPO
E o Fluminense faz o clássico contra o Vasco.
8'
•
2ºTEMPO
Na próxima rodada, o Athletico-PR visita o Cruzeiro.
7'
•
2ºTEMPO
O resultado parcial coloca o Furacão na vice-liderança.
6'
•
2ºTEMPO
Mendoza é bloqueado por Guga na tentativa de cruzamento.
5'
•
2ºTEMPO
Outro impedimento anotado de Viveros.
4'
•
2ºTEMPO
O primeiro de Gastón Benavídez no Campeonato.
3'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Benavídez tira a camisa na comemoração e é punido com o cartão. Estava pendurado, fica fora do próximo jogo.
2'
•
2ºTEMPO
GOOOOOLLLLL!!! GOOOOOOLLL DO ATHLETICO-PR!!! A cobrança de João Cruz na área, Ganso se atrapalha e a sobra fica para Benavídez anotar de peixinho!
2'
•
2ºTEMPO
GOOOOOOLLL DO ATHLETICO-PR!!!
2'
•
2ºTEMPO
Escanteio para o Furacão.
1'
•
2ºTEMPO
Sem mudança no intervalo.
0'
•
2ºTEMPO
COMEÇA O SEGUNDO TEMPO! Começa o segundo tempo.
51'
•
1ºTEMPO
INTERVALO! Termina a primeira etapa.
50'
•
1ºTEMPO
A batida de João Cruz fechada, direto no gol, Fábio soca a bola e manda pela linha de fundo.
49'
•
1ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Ganso perde a bola para Arthur Dias, faz a falta e leva o primeiro amarelo do jogo.
48'
•
1ºTEMPO
Hulk segue sendo caçado em campo, Luiz Gustavo comete a falta no atacante.
47'
•
1ºTEMPO
Viveros é acionado na frente e sobe a bandeira, impedimento.
46'
•
1ºTEMPO
Cinco minutos de acréscimo.
45'
•
1ºTEMPO
Hulk coloca a cobrança na área e o juiz anota a falta de ataque.
44'
•
1ºTEMPO
Escanteio para o Fluminense.
43'
•
1ºTEMPO
Outra falta em cima de Hulk, agora de Aguirre.
42'
•
1ºTEMPO
Ganso aplica um lindo chapéu em Leozinho e depois leva a falta.
41'
•
1ºTEMPO
Recuperado o lateral Renê, o jogo retorna.
40'
•
1ºTEMPO
Renê é atendido em campo.
39'
•
1ºTEMPO
Hulk tem cinco gols no Brasileirão.
38'
•
1ºTEMPO
A resposta imediata do Tricolor carioca, empate na Arena.
37'
•
1ºTEMPO
GOOOOOLLLLL!!! GOOOOOOLLL DO FLUMINENSE!!! Hulk solta a bomba de canhota, manda sobre a barreira e vence o goleiro Santos!
37'
•
1ºTEMPO
GOOOOOOLLL DO FLUMINENSE!!!
36'
•
1ºTEMPO
Canobbio sofre a falta e tem a chance do Flu.
35'
•
1ºTEMPO
O quarto gol de Leozinho no Campeonato.
34'
•
1ºTEMPO
GOOOOOLLLLL!!! GOOOOOOLLL DO ATHLETICO-PR!!! Mendoza escapa pela esquerda e cruza na área, Leozinho ganha da zaga e testa firme para abrir o placar!
34'
•
1ºTEMPO
GOOOOOOLLL DO ATHLETICO-PR!!!
33'
•
1ºTEMPO
Hulk protege a bola na intermediária e leva a falta de Dantas.
31'
•
1ºTEMPO
A cobrança de João Cruz na área e Millán corta.
30'
•
1ºTEMPO
Leozinho avança pela direita, cruza fechado e Fábio tira para escanteio.
29'
•
1ºTEMPO
Finalizações: Athletico-PR 4x2 Fluminense.
28'
•
1ºTEMPO
DEFENDEU, FÁBIO! Viveros ganha no corpo de Ignácio e chuta de dentro da área, o goleiro defende parcial, na sobra o atacante tenta o gol e novamente o goleiro faz a defesa!
27'
•
1ºTEMPO
O cruzamento de Mendoza na grande área, Aguirre sobe bem e desvia para fora.
26'
•
1ºTEMPO
PRA FORA! João Cruz tem a sobra e bate com perigo, tem desvio no caminho e a bola passa perto do gol!
25'
•
1ºTEMPO
Viveros no toque para Jadson na entrada da área e a defesa faz a interceptação.
24'
•
1ºTEMPO
SANTOS! Canobbio recebe lindo passe de Ganso na área, finaliza na primeira e é bloqueado, depois ele pega o rebote e o goleiro evita o gol!
23'
•
1ºTEMPO
Resultados do Brasileirão: Atlético-MG 2x1 Vitória, São Paulo 2x1 RB Bragantino e Vasco 3x1 Cruzeiro.
22'
•
1ºTEMPO
Benavídez busca Viveros na segunda trave, Fábio dá um tapa na bola e tira do colombiano.
20'
•
1ºTEMPO
No levantamento de João Cruz, a bola pega na marcação.
19'
•
1ºTEMPO
A jogada ensaiada vai para João Cruz, o meia bate e tem desvio no caminho, sai para escanteio.
18'
•
1ºTEMPO
Leozinho vai erguer a cobrança na grande área.
17'
•
1ºTEMPO
João Cruz sofre a falta perto da área.
16'
•
1ºTEMPO
Posse de bola: Athletico-PR 41% x 59% Fluminense.
15'
•
1ºTEMPO
O arremate de Hulk de fora da área e a bola vai sobre o gol.
14'
•
1ºTEMPO
Athletico-PR sobe a marcação e pressiona a saída de bola.
13'
•
1ºTEMPO
Viveros não aproveita o contra-ataque e perde a bola para a zaga carioca.
12'
•
1ºTEMPO
O recuo para Ignácio na fogueira, que fica pressionado por Viveros e se livra da bola.
11'
•
1ºTEMPO
Uma discussão entre os jogadores das duas equipes após a falta.
9'
•
1ºTEMPO
A torcida do Furacão fica na reclamação, Viveros já tinha desarmado Ganso.
8'
•
1ºTEMPO
Viveros pressiona e comete a falta em Ganso.
7'
•
1ºTEMPO
Canobbio avança pela direita, finta Mendoza e segura a bola no ataque.
6'
•
1ºTEMPO
UUHH!! João Cruz desce pela esquerda e faz o cruzamento, a bola faz uma curva e sai perto da meta de Fábio!
5'
•
1ºTEMPO
Arthur Dias sai jogando e recebe a falta de Hulk.
4'
•
1ºTEMPO
A tentativa de Hulk da entrada da área e o chute vai para fora.
3'
•
1ºTEMPO
A bola é alçada na área paranaense e a zaga tira com Arthur.
2'
•
1ºTEMPO
Guga tem a bola pela direita, bate cruzado e a bola explode em João Cruz.
1'
•
1ºTEMPO
Felipe Fernandes de Lima é o árbitro da partida.
0'
•
1ºTEMPO
VALENDO! Rola a bola na Arena da Baixada.
PRÉ-JOGO
Encerrado o protocolo inicial do jogo, vai começar.
PRÉ-JOGO
Equipes em campo.
PRÉ-JOGO
Hércules, suspenso, está fora do jogo e desfalca a equipe treinada por Marcão.
PRÉ-JOGO
Odair Hellmann tem os desfalques de Esquivel e Claudinho, lesionados.
PRÉ-JOGO
FLUMINENSE: Fábio; Guga, Ignácio, Millán e Renê; Martinelli, Nonato e Ganso; Canobbio, Soteldo e Hulk.
PRÉ-JOGO
ATHLETICO-PR: Santos; Dantas, Aguirre, Arthur Dias e Benavídez; Luiz Gustavo, Jadson, João Cruz e Mendoza; Leozinho e Viveros.
PRÉ-JOGO
Times escalados.
PRÉ-JOGO
Já o Fluminense tem apenas três pontos a menos que o rival de hoje, é o quarto colocado. São duas vitórias consecutivas do Tricolor carioca, a última por 2x1 contra o Remo.
PRÉ-JOGO
O Furacão tem ótima campanha, ocupa a terceira posição e pode passar o vice-líder Flamengo nesta rodada. Nos últimos cinco jogos, a equipe paranaense tem três vitórias e dois empates.
PRÉ-JOGO
Bom dia, torcedores! A partir das 11h, vamos acompanhar tudo de Athletico-PR x Fluminense pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro 2026.
Odair Hellmann
TECNICO
Santos
Goleiro
Dantas
Defesa
Juan Aguirre
Defesa
Jorge Rivaldo
Atacante
Arthur Dias
Defesa
Gastón Benavídez
Defesa
Luiz Gustavo
Meio-Campo
Bruno Zapelli
Meio-Campo
Jadson
Meio-Campo
João Cruz
Meio-Campo
Kerwin Vargas
Atacante
Stiven Mendoza
Atacante
Leozinho
Atacante
Dudu Kogitzki
Meio-Campo
Kevin Viveros
Atacante
Marcão
TECNICO
Fábio
Goleiro
Guga
Defesa
Ignácio
Defesa
Julián Millán
Defesa
Renê
Defesa
Martinelli
Meio-Campo
Nonato
Meio-Campo
Ganso
Meio-Campo
Lucho Acosta
Meio-Campo
Agustín Canobbio
Atacante
Jefferson Savarino
Atacante
Yeferson Soteldo
Atacante
Kevin Serna
Atacante
Hulk
Atacante
Jemmes
Defesa
Felipe Fernandes de Lima (MG)
ÁRBITRO
Felipe Alan Costa de Oliveira (MG)
ASSISTENTE
Celso Luiz da Silva (MG)
ASSISTENTE