21ª RODADA • Brasileiro Série A - 2026
Quinta-feira, 30/07•21h30
Minuto a Minuto: Coritiba X Cruzeiro - 30/07/2026
52'
•
2ºTEMPO
ENCERRADO! Jogo Concluido
52'
•
2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! Fim de papo no Couto Pereira! Cruzeiro volta a vencer no Brasileirão e bate o Coritiba com gol de Matheus Pereira!
51'
•
2ºTEMPO
Árbitro acrescenta mais um minuto.
50'
•
2ºTEMPO
PRA FORA! Lucas Ronier tem a chance na entrada da área e finaliza à direita de Otávio!
49'
•
2ºTEMPO
Coritiba ainda não venceu após o retorno da Copa do Mundo.
48'
•
2ºTEMPO
Lucas Romero é parado com falta na saída de jogo por Rodrigo Rodrigues.
47'
•
2ºTEMPO
Willlima erra a cobrança de lateral, a bola retorna para o Coritiba.
46'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Cartão amarelo para Matheus Henrique.
45'
•
2ºTEMPO
VAMOS ATÉ 51! Serão mais seis minutos neste segundo tempo.
44'
•
2ºTEMPO
Josué cobra a falta na área, Jacy escora para o meio e a bola fica nas mãos de Otávio.
43'
•
2ºTEMPO
Tudo bem com o argentino.
42'
•
2ºTEMPO
O jogo fica parado após Lucas Romero sentir lesão.
41'
•
2ºTEMPO
QUASE! Bruno Rodrigues acelera no contra-ataque, sai na frente de Pedro Morisco e ajeita para Matheus Pereira, o meia bate prensado por Jacy e manda para fora!
39'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO E tem Villalba no lugar de Rojas.
38'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Bruno Rodrigues está em campo para a saída de Kaio Jorge.
37'
•
2ºTEMPO
Artur Jorge conversa com Bruno Rodrigues na beira do campo.
36'
•
2ºTEMPO
William fica sentindo, ameça parar, mas o juiz chega e o jogador cobra o lateral.
35'
•
2ºTEMPO
Lucas Ronier demonstra habilidade, mas erra no passe para Keno.
33'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO E Ocampo vem para o lugar de Gomez.
32'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Keno está na vaga de Breno Lopes.
31'
•
2ºTEMPO
Cruzeiro vai subindo para a sétima posição.
30'
•
2ºTEMPO
Keno é chamado.
29'
•
2ºTEMPO
POR CIMA! Tinga arrisca de fora da área e manda sobre o gol!
28'
•
2ºTEMPO
A torcida do Coxa fica impaciente com a derrota parcial.
27'
•
2ºTEMPO
O recuo fraquinho de William, Otávio sai da área para ficar com a bola.
25'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Arroyo também sai de campo para entrada de Marquinhos.
24'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Matheus Henrique substitui Gerson.
23'
•
2ºTEMPO
O camisa 8 vai sair.
22'
•
2ºTEMPO
Gerson é atendido pelos médicos.
21'
•
2ºTEMPO
Matheus Pereira é abraçado pelos companheiros, Cabuloso na frente.
20'
•
2ºTEMPO
GOOOOOLLLLL!!! GOOOOOLLLL DO CRUZEIRO!!! Gerson faz um passe primoroso no meio da área e Matheus Pereira bate bonito de canhota para abrir o placar!
20'
•
2ºTEMPO
GOOOOOLLLL DO CRUZEIRO!!!
18'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO E Rodrigo Rodrigues substitui Pedro Rocha.
17'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Felipe Jonatan sai para entrada de Bruno Melo.
16'
•
2ºTEMPO
Fernando Seabra chama Felipe Jonatan.
15'
•
2ºTEMPO
Pressionado na saída de jogo, Jacy alivia com o chutão.
14'
•
2ºTEMPO
A ligação no contra-ataque de Gerson vai nas mãos de Pedro Morisco.
13'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Artur Jorge troca Felipe Morais por Kenji.
12'
•
2ºTEMPO
Kenji vem aí.
11'
•
2ºTEMPO
Pedro Rocha tenta o giro na área e perde a bola para Fabricio Bruno.
10'
•
2ºTEMPO
QUE CHANCE! Pedro Morisco faz bonita defesa e na sobra Felipe Morais não aproveita a chance dentro da área.
8'
•
2ºTEMPO
Cruzeiro fica mais com a bola nos últimos minutos.
7'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Tissi em campo para a saída de Thiago Santos.
6'
•
2ºTEMPO
Vem mudança no Coxa.
5'
•
2ºTEMPO
Pedro Rocha faz o arremate de fora da área e manda para fora.
4'
•
2ºTEMPO
Matheus Pereira recomeça o jogo com Jonathan Jesus.
3'
•
2ºTEMPO
Bruno Melo domina dentro da área, é travado pela marcação e Fabricio Bruno tira na sequência.
2'
•
2ºTEMPO
William tem a primeira chance da etapa final e finaliza em cima de Morisco.
1'
•
2ºTEMPO
Sem mudança no intervalo.
0'
•
2ºTEMPO
COMEÇA O SEGUNDO TEMPO! Começa o segundo tempo.
46'
•
1ºTEMPO
INTERVALO! Termina a primeira etapa.
44'
•
1ºTEMPO
DE NOVO, PEDRO MORISCO! Matheus Pereira faz o passe pela esquerda da área, Arroyo completa de canhota e o goleiro salva o Coxa!
43'
•
1ºTEMPO
Um minuto de acréscimo.
42'
•
1ºTEMPO
Gerson para o contra-ataque de Josué com a falta.
41'
•
1ºTEMPO
A ligação pelo meio de Matheus Pereira com Arroyo, Pedro Morisco sai da área e alivia com o chutão.
40'
•
1ºTEMPO
UUHH!! Felipe Morais aproveita o rebote e pega de primeira, a bola sai à esquerda do gol!
39'
•
1ºTEMPO
PEDIU A FALTA! Matheus Pereira cai na entrada da área e fica na reclamação, o juiz manda apenas seguir e nada marca.
38'
•
1ºTEMPO
LONGE! William pega mal na bola e não leva perigo a meta de Pedro Morisco.
37'
•
1ºTEMPO
O lance é frontal a meta de Pedro Morisco, Matheus Pereira e William na bola.
36'
•
1ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Thiago Santos puxa Matheus Pereira, comete a falta e recebe o amarelo.
35'
•
1ºTEMPO
Gabriel Rojas no cruzamento pela esqueda e Sebastián Gómez faz a interceptação.
34'
•
1ºTEMPO
Gerson força o passe na esquerda e Rojas não alcança a bola.
33'
•
1ºTEMPO
Lucas Ronier é acionado na ponta, cruza fechado e Otávio acompanha a bola sair.
32'
•
1ºTEMPO
Finalizações: Coritiba 6x5 Cruzeiro.
31'
•
1ºTEMPO
TRAVA! Breno Lopes desce pela direita e cruza na segunda trave, Tinga ajeita para o meio da área e Bruno Melo chuta em cima de Gerson!
30'
•
1ºTEMPO
Rojas adianta demais no contra-ataque e perde a bola para Tiago Coser.
29'
•
1ºTEMPO
Resultados da 21ª rodada: Internacional 1x1 Flamengo, Mirassol 2x1 Remo, Fluminense 0x0 Bahia e Vitória 0x4 Palmeiras.
28'
•
1ºTEMPO
FRAQUINHO! Coxa não aproveita outro erro na saída de bola cruzeirense, e Josué bate rasteiro e manda nas mãos de Otávio.
27'
•
1ºTEMPO
O arremate de Lucas Ronier de fora da área e Otávio defende em dois tempos!
26'
•
1ºTEMPO
Gerson quase escorrega na saída de bola, Pedro Rocha pressiona e o camisa 8 cruzeirense se recupera bem e fica com a bola.
25'
•
1ºTEMPO
O meia Josué recebe pela esquerda e cruza fechado, a bola vai direto pela linha de fundo.
24'
•
1ºTEMPO
Kaio Jorge encontra bom passe na área para Matheus Pereira, que não domina e deixa a bola escapar.
23'
•
1ºTEMPO
Josué despeja a bola na área, Tigo Coser passa da bola e cabeceia para trás!
21'
•
1ºTEMPO
Coritiba tem a falta na intermediária de ataque.
20'
•
1ºTEMPO
Posse de bola: Coritiba 33% x 67% Cruzeiro.
19'
•
1ºTEMPO
Rojas encontra Matheus Pereira e o meia erra na devolução para o lateral.
18'
•
1ºTEMPO
QUE PERIGO! Josué cobra o córner na segunda trave, Jacy entra livre e cabeceia torto por cima do gol!
17'
•
1ºTEMPO
De novo Breno Lopes ganha o escanteio pela esquerda.
16'
•
1ºTEMPO
O passe forçado de Matheus Pereira na direita, Arroyo não alcança e a bola sai em tiro de meta.
15'
•
1ºTEMPO
Jogo encerrado pelo Brasileirão: Corinthians 0x0 Athletico-PR.
14'
•
1ºTEMPO
Arroyo tem a sobra de fora da área, mas finaliza em cima da marcação.
13'
•
1ºTEMPO
O cruzamento de Rojas na segunda trave, Tinga ganha de Fabricio Bruno e tira para lateral.
12'
•
1ºTEMPO
Tem outra falta para o Cruzeiro, dessa vez em cima de Felipe Morais pela esquerda.
11'
•
1ºTEMPO
Matheus Pereira volta para organizar o jogo e sofre a falta de Tinga.
9'
•
1ºTEMPO
Matheus Pereira cava a bola para dentro da área, passa por todo mundo e sai.
8'
•
1ºTEMPO
O passe na entrada da área e Pedro Rocha erra o domínio.
7'
•
1ºTEMPO
Arroyo desce pela direita e faz o cruzamento, Jacy afasta.
6'
•
1ºTEMPO
PEDRO MORISCO! Rojas toca rasteiro no meio da área, Matheus Pereira bate de primeira e o goleiro defende!
5'
•
1ºTEMPO
A cobrança de escanteio na área e a zaga tira com Jonathan Jesus.
4'
•
1ºTEMPO
Breno Lopes ganha o primeiro escanteio do jogo.
3'
•
1ºTEMPO
A inversão para o lado direito e William não consegue dominar a bola.
2'
•
1ºTEMPO
Pressionado por Lucas Ronier, goleiro Otávio começo pelo meio com Lucas Romero.
1'
•
1ºTEMPO
Wagner do Nascimento Magalhães é o árbitro do jogo.
0'
•
1ºTEMPO
VALENDO! Rola a bola no Couto Pereira.
PRÉ-JOGO
Tudo pronto para o início da partida.
PRÉ-JOGO
As equipes entram no gramado e estão perfiladas para execução do Hino Nacional Brasileiro.
PRÉ-JOGO
Do lado cruzeirense, Artur Jorge promove a entrada do jovem Felipe Morais, de 17 anos.
PRÉ-JOGO
O Coxa tem o desfalque de Vini Paulista, o meia está suspenso.
PRÉ-JOGO
CRUZEIRO: Otávio; William, Fabricio Bruno, Jonathan Jesus e Gabriel Rojas; Lucas Romero, Gerson, Matheus Pereira e Felipe Morais; Arroyo e Kaio Jorge.
PRÉ-JOGO
CORITIBA: Pedro Morisco; Tinga, Tiago Cóser, Jacy e Bruno Melo; Thiago Santos, Sebastián Gómez, Josué e Lucas Ronier; Pedro Rocha e Breno Lopes.
PRÉ-JOGO
Times escalados.
PRÉ-JOGO
Já o Cruzeiro tem a mesma pontuação, mas fica na 11ª posição pelo critério de desempate. Na última rodada, o Cabuloso foi derrotado no Mineirão pelo Botafogo.
PRÉ-JOGO
O Coritiba tem a décima posição, com 27 pontos, e vem de um empate fora de casa contra o RB Bragantino.
PRÉ-JOGO
Boa noite, torcedores! A partir das 21h30, siga as emoções de Coritiba x Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro 2026.
Fernando Seabra
TECNICO
Pedro Morisco
Goleiro
Tinga
Defesa
Tiago Cóser
Defesa
Jacy
Defesa
Bruno Melo
Defesa
Felipe Jonatan
Defesa
Thiago Santos
Defesa
Tissi
Meio-Campo
Sebastián Gómez
Meio-Campo
Brian Ocampo
Atacante
Josué
Meio-Campo
Lucas Ronier
Atacante
Breno Lopes
Atacante
Keno
Atacante
Pedro Rocha
Atacante
Rodrigo Rodrigues
Atacante
Artur Jorge
TECNICO
Otávio
Goleiro
William
Defesa
Fabrício Bruno
Defesa
Jonathan Jesus
Defesa
Gabriel Rojas
Defesa
Lucas Villalba
Defesa
Lucas Romero
Meio-Campo
Gerson
Meio-Campo
Matheus Henrique
Meio-Campo
Matheus Pereira
Meio-Campo
Felipe Morais
Meio-Campo
Kenji
Atacante
Keny Arroyo
Atacante
Marquinhos
Atacante
Kaio Jorge
Atacante
Bruno Rodrigues
Atacante
Wagner do Nascimento Magalhães (RJ)
ÁRBITRO
Brigida Cirilo Ferreira (AL)
ASSISTENTE
Leone Carvalho Rocha (GO)
ASSISTENTE