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encerrado
Couto Pereira Curitiba, Paraná
Coritiba Coritiba
0 × 1
Cruzeiro Cruzeiro

21ª RODADA • Brasileiro Série A - 2026

Quinta-feira, 30/0721h30

Minuto a Minuto: Coritiba X Cruzeiro - 30/07/2026

fim

52'

2ºTEMPO

ENCERRADO!
Jogo Concluido

fim

52'

2ºTEMPO

FIM 2º TEMPO!
Fim de papo no Couto Pereira! Cruzeiro volta a vencer no Brasileirão e bate o Coritiba com gol de Matheus Pereira!

bola

51'

2ºTEMPO

Árbitro acrescenta mais um minuto.

bola

50'

2ºTEMPO

PRA FORA! Lucas Ronier tem a chance na entrada da área e finaliza à direita de Otávio!

bola

49'

2ºTEMPO

Coritiba ainda não venceu após o retorno da Copa do Mundo.

bola

48'

2ºTEMPO

Lucas Romero é parado com falta na saída de jogo por Rodrigo Rodrigues.

bola

47'

2ºTEMPO

Willlima erra a cobrança de lateral, a bola retorna para o Coritiba.

amarelo

46'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Cartão amarelo para Matheus Henrique.

bola

45'

2ºTEMPO

VAMOS ATÉ 51! Serão mais seis minutos neste segundo tempo.

bola

44'

2ºTEMPO

Josué cobra a falta na área, Jacy escora para o meio e a bola fica nas mãos de Otávio.

bola

43'

2ºTEMPO

Tudo bem com o argentino.

bola

42'

2ºTEMPO

O jogo fica parado após Lucas Romero sentir lesão.

bola

41'

2ºTEMPO

QUASE! Bruno Rodrigues acelera no contra-ataque, sai na frente de Pedro Morisco e ajeita para Matheus Pereira, o meia bate prensado por Jacy e manda para fora!

substituicao

39'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
E tem Villalba no lugar de Rojas.

substituicao

38'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Bruno Rodrigues está em campo para a saída de Kaio Jorge.

bola

37'

2ºTEMPO

Artur Jorge conversa com Bruno Rodrigues na beira do campo.

bola

36'

2ºTEMPO

William fica sentindo, ameça parar, mas o juiz chega e o jogador cobra o lateral.

bola

35'

2ºTEMPO

Lucas Ronier demonstra habilidade, mas erra no passe para Keno.

substituicao

33'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
E Ocampo vem para o lugar de Gomez.

substituicao

32'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Keno está na vaga de Breno Lopes.

bola

31'

2ºTEMPO

Cruzeiro vai subindo para a sétima posição.

bola

30'

2ºTEMPO

Keno é chamado.

bola

29'

2ºTEMPO

POR CIMA! Tinga arrisca de fora da área e manda sobre o gol!

bola

28'

2ºTEMPO

A torcida do Coxa fica impaciente com a derrota parcial.

bola

27'

2ºTEMPO

O recuo fraquinho de William, Otávio sai da área para ficar com a bola.

substituicao

25'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Arroyo também sai de campo para entrada de Marquinhos.

substituicao

24'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Matheus Henrique substitui Gerson.

bola

23'

2ºTEMPO

O camisa 8 vai sair.

bola

22'

2ºTEMPO

Gerson é atendido pelos médicos.

bola

21'

2ºTEMPO

Matheus Pereira é abraçado pelos companheiros, Cabuloso na frente.

gol

20'

2ºTEMPO

GOOOOOLLLLL!!!
GOOOOOLLLL DO CRUZEIRO!!! Gerson faz um passe primoroso no meio da área e Matheus Pereira bate bonito de canhota para abrir o placar!

bola

20'

2ºTEMPO

GOOOOOLLLL DO CRUZEIRO!!!

substituicao

18'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
E Rodrigo Rodrigues substitui Pedro Rocha.

substituicao

17'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Felipe Jonatan sai para entrada de Bruno Melo.

bola

16'

2ºTEMPO

Fernando Seabra chama Felipe Jonatan.

bola

15'

2ºTEMPO

Pressionado na saída de jogo, Jacy alivia com o chutão.

bola

14'

2ºTEMPO

A ligação no contra-ataque de Gerson vai nas mãos de Pedro Morisco.

substituicao

13'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Artur Jorge troca Felipe Morais por Kenji.

bola

12'

2ºTEMPO

Kenji vem aí.

bola

11'

2ºTEMPO

Pedro Rocha tenta o giro na área e perde a bola para Fabricio Bruno.

bola

10'

2ºTEMPO

QUE CHANCE! Pedro Morisco faz bonita defesa e na sobra Felipe Morais não aproveita a chance dentro da área.

bola

8'

2ºTEMPO

Cruzeiro fica mais com a bola nos últimos minutos.

substituicao

7'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Tissi em campo para a saída de Thiago Santos.

bola

6'

2ºTEMPO

Vem mudança no Coxa.

bola

5'

2ºTEMPO

Pedro Rocha faz o arremate de fora da área e manda para fora.

bola

4'

2ºTEMPO

Matheus Pereira recomeça o jogo com Jonathan Jesus.

bola

3'

2ºTEMPO

Bruno Melo domina dentro da área, é travado pela marcação e Fabricio Bruno tira na sequência.

bola

2'

2ºTEMPO

William tem a primeira chance da etapa final e finaliza em cima de Morisco.

bola

1'

2ºTEMPO

Sem mudança no intervalo.

inicio

0'

2ºTEMPO

COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!
Começa o segundo tempo.

fim

46'

1ºTEMPO

INTERVALO!
Termina a primeira etapa.

bola

44'

1ºTEMPO

DE NOVO, PEDRO MORISCO! Matheus Pereira faz o passe pela esquerda da área, Arroyo completa de canhota e o goleiro salva o Coxa!

bola

43'

1ºTEMPO

Um minuto de acréscimo.

bola

42'

1ºTEMPO

Gerson para o contra-ataque de Josué com a falta.

bola

41'

1ºTEMPO

A ligação pelo meio de Matheus Pereira com Arroyo, Pedro Morisco sai da área e alivia com o chutão.

bola

40'

1ºTEMPO

UUHH!! Felipe Morais aproveita o rebote e pega de primeira, a bola sai à esquerda do gol!

bola

39'

1ºTEMPO

PEDIU A FALTA! Matheus Pereira cai na entrada da área e fica na reclamação, o juiz manda apenas seguir e nada marca.

bola

38'

1ºTEMPO

LONGE! William pega mal na bola e não leva perigo a meta de Pedro Morisco.

bola

37'

1ºTEMPO

O lance é frontal a meta de Pedro Morisco, Matheus Pereira e William na bola.

amarelo

36'

1ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Thiago Santos puxa Matheus Pereira, comete a falta e recebe o amarelo.

bola

35'

1ºTEMPO

Gabriel Rojas no cruzamento pela esqueda e Sebastián Gómez faz a interceptação.

bola

34'

1ºTEMPO

Gerson força o passe na esquerda e Rojas não alcança a bola.

bola

33'

1ºTEMPO

Lucas Ronier é acionado na ponta, cruza fechado e Otávio acompanha a bola sair.

bola

32'

1ºTEMPO

Finalizações: Coritiba 6x5 Cruzeiro.

bola

31'

1ºTEMPO

TRAVA! Breno Lopes desce pela direita e cruza na segunda trave, Tinga ajeita para o meio da área e Bruno Melo chuta em cima de Gerson!

bola

30'

1ºTEMPO

Rojas adianta demais no contra-ataque e perde a bola para Tiago Coser.

bola

29'

1ºTEMPO

Resultados da 21ª rodada: Internacional 1x1 Flamengo, Mirassol 2x1 Remo, Fluminense 0x0 Bahia e Vitória 0x4 Palmeiras.

bola

28'

1ºTEMPO

FRAQUINHO! Coxa não aproveita outro erro na saída de bola cruzeirense, e Josué bate rasteiro e manda nas mãos de Otávio.

bola

27'

1ºTEMPO

O arremate de Lucas Ronier de fora da área e Otávio defende em dois tempos!

bola

26'

1ºTEMPO

Gerson quase escorrega na saída de bola, Pedro Rocha pressiona e o camisa 8 cruzeirense se recupera bem e fica com a bola.

bola

25'

1ºTEMPO

O meia Josué recebe pela esquerda e cruza fechado, a bola vai direto pela linha de fundo.

bola

24'

1ºTEMPO

Kaio Jorge encontra bom passe na área para Matheus Pereira, que não domina e deixa a bola escapar.

bola

23'

1ºTEMPO

Josué despeja a bola na área, Tigo Coser passa da bola e cabeceia para trás!

bola

21'

1ºTEMPO

Coritiba tem a falta na intermediária de ataque.

bola

20'

1ºTEMPO

Posse de bola: Coritiba 33% x 67% Cruzeiro.

bola

19'

1ºTEMPO

Rojas encontra Matheus Pereira e o meia erra na devolução para o lateral.

bola

18'

1ºTEMPO

QUE PERIGO! Josué cobra o córner na segunda trave, Jacy entra livre e cabeceia torto por cima do gol!

bola

17'

1ºTEMPO

De novo Breno Lopes ganha o escanteio pela esquerda.

bola

16'

1ºTEMPO

O passe forçado de Matheus Pereira na direita, Arroyo não alcança e a bola sai em tiro de meta.

bola

15'

1ºTEMPO

Jogo encerrado pelo Brasileirão: Corinthians 0x0 Athletico-PR.

bola

14'

1ºTEMPO

Arroyo tem a sobra de fora da área, mas finaliza em cima da marcação.

bola

13'

1ºTEMPO

O cruzamento de Rojas na segunda trave, Tinga ganha de Fabricio Bruno e tira para lateral.

bola

12'

1ºTEMPO

Tem outra falta para o Cruzeiro, dessa vez em cima de Felipe Morais pela esquerda.

bola

11'

1ºTEMPO

Matheus Pereira volta para organizar o jogo e sofre a falta de Tinga.

bola

9'

1ºTEMPO

Matheus Pereira cava a bola para dentro da área, passa por todo mundo e sai.

bola

8'

1ºTEMPO

O passe na entrada da área e Pedro Rocha erra o domínio.

bola

7'

1ºTEMPO

Arroyo desce pela direita e faz o cruzamento, Jacy afasta.

bola

6'

1ºTEMPO

PEDRO MORISCO! Rojas toca rasteiro no meio da área, Matheus Pereira bate de primeira e o goleiro defende!

bola

5'

1ºTEMPO

A cobrança de escanteio na área e a zaga tira com Jonathan Jesus.

bola

4'

1ºTEMPO

Breno Lopes ganha o primeiro escanteio do jogo.

bola

3'

1ºTEMPO

A inversão para o lado direito e William não consegue dominar a bola.

bola

2'

1ºTEMPO

Pressionado por Lucas Ronier, goleiro Otávio começo pelo meio com Lucas Romero.

bola

1'

1ºTEMPO

Wagner do Nascimento Magalhães é o árbitro do jogo.

inicio

0'

1ºTEMPO

VALENDO!
Rola a bola no Couto Pereira.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Tudo pronto para o início da partida.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

As equipes entram no gramado e estão perfiladas para execução do Hino Nacional Brasileiro.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Do lado cruzeirense, Artur Jorge promove a entrada do jovem Felipe Morais, de 17 anos.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

O Coxa tem o desfalque de Vini Paulista, o meia está suspenso.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

CRUZEIRO: Otávio; William, Fabricio Bruno, Jonathan Jesus e Gabriel Rojas; Lucas Romero, Gerson, Matheus Pereira e Felipe Morais; Arroyo e Kaio Jorge.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

CORITIBA: Pedro Morisco; Tinga, Tiago Cóser, Jacy e Bruno Melo; Thiago Santos, Sebastián Gómez, Josué e Lucas Ronier; Pedro Rocha e Breno Lopes.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Times escalados.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Já o Cruzeiro tem a mesma pontuação, mas fica na 11ª posição pelo critério de desempate. Na última rodada, o Cabuloso foi derrotado no Mineirão pelo Botafogo.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

O Coritiba tem a décima posição, com 27 pontos, e vem de um empate fora de casa contra o RB Bragantino.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Boa noite, torcedores! A partir das 21h30, siga as emoções de Coritiba x Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro 2026.

Coritiba CFC

  • Fernando Seabra

    TECNICO

  • Pedro Morisco

    Goleiro

  • Tinga

    Defesa

  • Tiago Cóser

    Defesa

  • Jacy

    Defesa

  • Bruno MeloSaiu

    Defesa

  • Felipe JonatanEntrou

    Defesa

  • Thiago SantosSaiuAmarelo

    Defesa

  • TissiEntrou

    Meio-Campo

  • Sebastián GómezSaiu

    Meio-Campo

  • Brian OcampoEntrou

    Atacante

  • Josué

    Meio-Campo

  • Lucas Ronier

    Atacante

  • Breno LopesSaiu

    Atacante

  • KenoEntrou

    Atacante

  • Pedro RochaSaiu

    Atacante

  • Rodrigo RodriguesEntrou

    Atacante

Cruzeiro CRU

  • Artur Jorge

    TECNICO

  • Otávio

    Goleiro

  • William

    Defesa

  • Fabrício Bruno

    Defesa

  • Jonathan Jesus

    Defesa

  • Gabriel RojasSaiu

    Defesa

  • Lucas VillalbaEntrou

    Defesa

  • Lucas Romero

    Meio-Campo

  • GersonSaiu

    Meio-Campo

  • Matheus HenriqueEntrouAmarelo

    Meio-Campo

  • Matheus PereiraGol

    Meio-Campo

  • Felipe MoraisSaiu

    Meio-Campo

  • KenjiEntrou

    Atacante

  • Keny ArroyoSaiu

    Atacante

  • MarquinhosEntrou

    Atacante

  • Kaio JorgeSaiu

    Atacante

  • Bruno RodriguesEntrou

    Atacante

  • Wagner do Nascimento Magalhães (RJ)

    ÁRBITRO

  • Brigida Cirilo Ferreira (AL)

    ASSISTENTE

  • Leone Carvalho Rocha (GO)

    ASSISTENTE

Coritiba CFC
Cruzeiro CRU

GOLS

Matheus Pereira Gol
POSSE DE BOLA
49% 51%
18FINALIZAÇÕES17
2FINALIZAÇÕES CERTAS5
12FALTAS COMETIDAS18
6CRUZAMENTOS14
50PASSES ERRADOS44
6DESARMES9
4ESCANTEIOS2
1IMPEDIMENTOS0
1CARTÕES AMARELOS1
0CARTÕES VERMELHOS0
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