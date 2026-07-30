21ª RODADA • Brasileiro Série A - 2026
Quinta-feira, 30/07•19h30
Minuto a Minuto: Corinthians X Athletico-PR - 30/07/2026
53'
•
2ºTEMPO
ENCERRADO! Jogo Concluido
53'
•
2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! FIM DE PAPO! Apita o árbitro. Termina o jogo na Neo Química Arena, Corinthians e Athletico ficam no empate em uma partida marcada por polêmicas, excesso de faltas e pouca inspiração técnica.
52'
•
2ºTEMPO
Corinthians troca passes no campo ofensivo, mas encontra dificuldades para furar a marcação.
51'
•
2ºTEMPO
Erro no ataque! João Cruz cruza mal após contra-ataque e Hugo Souza encaixa com tranquilidade.
51'
•
2ºTEMPO
Garro tenta acionar Milans pela ponta direita, mas o passe sai longo e o ataque se perde. Tiro de meta.
50'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Santos recebe amarelo por atrasar reposição de bola.
50'
•
2ºTEMPO
Garro levanta a bola pela direita, mas Santos segura firme e evita o perigo.
49'
•
2ºTEMPO
Lingard aparece livre pela direita, cruza na área, mas Arthur Dias corta e manda para escanteio.
48'
•
2ºTEMPO
João Cruz levanta a bola na área em cobrança de falta, mas Raniele sobe bem e corta de cabeça.
47'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Substituição no Athletico. Sai Terán e entra Aguirre.
46'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Rodrigo Garro recebe cartão amarelo por falta no meio.
45'
•
2ºTEMPO
UUUUUHH! João Cruz avança pela esquerda, corta para dentro e chuta forte. Hugo Souza espalma e a defesa corintiana completa o corte.
44'
•
2ºTEMPO
+8 minutos de acréscimos.
43'
•
2ºTEMPO
Garro derruba Portilla e o árbitro marca falta. O jogo já soma 14 infrações para cada lado, com pouco espaço para o futebol fluir.
42'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Matheuzinho é amarelado por reclamação após lance anterior.
41'
•
2ºTEMPO
Garro é acionado na ponta esquerda em contra-ataque, cai pedindo falta, mas o árbitro manda seguir.
40'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! André Ramalho também é amarelado.
40'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Juan Portilla é amarelado por confusão.
39'
•
2ºTEMPO
Mais confusão! Corinthians e Athletico trocam empurrões na área antes do escanteio.
38'
•
2ºTEMPO
Grande antecipação! Raniele trava Dudu dentro da área e manda pela linha de fundo.
37'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Substituição no Corinthians. Sai André Carrillo entra André.
37'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Substituição no Athletico. Sai Kevin Viveros e entra Jorge Rivaldo.
36'
•
2ºTEMPO
Carlos Terán disputa bola com Jesse Lingard, cai no gramado e pede atendimento.
35'
•
2ºTEMPO
Viveros dispara em velocidade, invade a área e tenta o passe, mas Hugo Souza se antecipa e segura firme.
34'
•
2ºTEMPO
Lingard tenta cruzamento pela direita, a bola desvia em Arthur Dias e sai em escanteio para o Corinthians.
33'
•
2ºTEMPO
O lance indica possível lesão muscular. Yuri Alberto não resiste às dores e sai de campo chorando, levado pela maca.
32'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO e Yuri Alberto da lugar a Rodrigo Garro no Timão.
31'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO O Corinthians promove duas substituições. Matheus Pereira é trocado por Breno Bidon.
30'
•
2ºTEMPO
Após arrancada, Yuri Alberto sente a coxa, cai no gramado e será substituído.
29'
•
2ºTEMPO
Preocupação! Yuri Alberto cai no gramado e recebe atendimento médico.
28'
•
2ºTEMPO
Kaio César lança Lingard no ataque, mas Terán se antecipa e recupera a bola para o Athletico.
27'
•
2ºTEMPO
UUUUHH! NO TRAVESSÃO! Na cobrança de escanteio, Gilberto desvia na primeira trave e Viveros, livre na pequena área, cabeceia no travessão.
26'
•
2ºTEMPO
Gilberto Moraes supera a marcação, cruza pela direita e, após desvio, conquista escanteio para o Athletico.
25'
•
2ºTEMPO
O jogo recomeça com bola em movimento. Tudo certo com os jogadores.
24'
•
2ºTEMPO
CHOQUE DURO! Juan Portilla e André Ramalho dividem de cabeça na cobrança de escanteio e recebem atendimento no gramado.
23'
•
2ºTEMPO
Raniele parte do campo de defesa, avança pela esquerda e conquista escanteio para o Corinthians.
22'
•
2ºTEMPO
O Corinthians cobra escanteio, mas a bola não leva perigo e a defesa do Athletico afasta de cabeça.
21'
•
2ºTEMPO
UUUUHH! MAIS UMA VEZ SANTOS! Allan levanta na área para Yuri Alberto, que finaliza fraco. Santos, mesmo com dificuldade, espalma e manda para escanteio.
20'
•
2ºTEMPO
UUUUUUHH! DEFENDEEEE SANTOS! Matheuzinho encontra Yuri Alberto pelo meio, que gira e finaliza de fora da área. Santos faz grande defesa e evita o gol corintiano.
19'
•
2ºTEMPO
Matheus Pereira cobra escanteio pela direita, mas erra a execução e a bola atravessa a área, saindo em tiro de meta.
18'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO e Leozinho da lugar a Dudu no Furacão.
17'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO O Athletico promove duas substituições. Mendoza é trocado por João Cruz.
16'
•
2ºTEMPO
Kaio César arranca pela direita, corta para o meio e finaliza de canhota. A bola sai à direita do gol defendido por Santos.
15'
•
2ºTEMPO
QUE ISSO, JOGADOR! Carrillo lança passe açucarado para Yuri Alberto livre na esquerda, mas o camisa 9 toca de primeira sem direção e desperdiça a jogada.
14'
•
2ºTEMPO
O Corinthians busca acelerar em contra-ataque, mas encontra obstáculos na marcação adversária.
13'
•
2ºTEMPO
Athletico valoriza a posse na defesa e consegue reduzir a pressão corintiana.
12'
•
2ºTEMPO
Carrillo aciona Milans pela direita, o lateral avança, mas cruza mal e a bola passa atrás da defesa do Athletico.
11'
•
2ºTEMPO
Matheus Pereira aciona Yuri Alberto no ataque, o camisa 9 finaliza, mas a arbitragem marca impedimento no começo do lance.
10'
•
2ºTEMPO
Mendoza derruba Kaio César após drible na lateral, mas o árbitro dá vantagem. Logo em seguida, uma falta na intermediária interrompe o lance e favorece o Corinthians.
9'
•
2ºTEMPO
BAGUNÇA! Yuri Alberto erra, Matheuzinho evita a saída, Raniele antecipa e Hugo Souza organiza a retomada.
8'
•
2ºTEMPO
Carrillo busca Kaio César com lançamento pela direita, mas exagera na força e Santos segura tranquilo dentro da área.
7'
•
2ºTEMPO
Velocidade interrompida! Kaio César acelera pela direita, mas sofre a falta.
6'
•
2ºTEMPO
Terán busca o ataque, mas Yuri Alberto intercepta e Kaio César quase aproveita a sobra.
5'
•
2ºTEMPO
O Athletico inicia o segundo tempo com intensidade, enquanto Diniz demonstra irritação à beira do gramado.
4'
•
2ºTEMPO
Léo Derik lança a bola na área em cobrança de lateral, mas a defesa corintiana corta o perigo.
3'
•
2ºTEMPO
Benavídez cai na defesa após choque com Lingard, e o ritmo da partida continua lento mesmo depois do intervalo.
2'
•
2ºTEMPO
Repetição de erro! Viveros fura a bola, acerta Raniele e comete outra falta de ataque.
1'
•
2ºTEMPO
Falta clara! Viveros deixa o braço em Raniele dentro da área e o ataque do Athletico é interrompido.
0'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Substituição no Athletico. Sai Claudinho e entra Léo Derik.
0'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO e Zakaria Labyad da lugar a Kaio César no Timão.
0'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO O Corinthians promove duas substituições. Dieguinho é trocado por Yuri Alberto.
0'
•
2ºTEMPO
COMEÇA O SEGUNDO TEMPO! A bola volta a rolar para a etapa final!
49'
•
1ºTEMPO
INTERVALO! Após confusão e lesão em campo o árbitro decide apitar o fim da primeira etapa, vamos para o intervalo!
48'
•
1ºTEMPO
+4 minutos de acréscimos.
47'
•
1ºTEMPO
Labyad cai sem contato após torcer a perna, apresenta sangramento no joelho e precisa de atendimento médico imediato.
46'
•
1ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Claudinho também é amarelado em meio confusão.
46'
•
1ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Mais um punido! Jadson recebe cartão amarelo durante a confusão.
45'
•
1ºTEMPO
O árbitro mostra cartão amarelo para Fernando Diniz após reclamação.
44'
•
1ºTEMPO
CLIMA QUENTE! Começa uma confusão à beira do campo e Paulo César Zanovelli não consegue controlar os ânimos das equipes.
43'
•
1ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Benavídez empurra Matheuzinho na lateral após jogo paralisado e é amarelado.
42'
•
1ºTEMPO
Benavídez busca Mendoza com passe enfiado na entrada da área, mas a defesa se antecipa e corta o lance.
41'
•
1ºTEMPO
Labyad segura Benavídez pela lateral e o árbitro marca falta. O Athletico troca passes na defesa.
40'
•
1ºTEMPO
Mendoza levanta a bola na área, Ramalho corta de cabeça e o Athletico retoma a posse.
39'
•
1ºTEMPO
Gilberto cruza para a área, Mendoza desvia de cabeça e Matheus Pereira aparece para afastar o perigo.
38'
•
1ºTEMPO
QUE ISSO, GOLEIRÃO! Hugo Souza erra feio na saída de bola, Ramalho evita o lateral mas entrega para o Athletico. Raniele intercepta quase dentro da área e afasta o perigo.
37'
•
1ºTEMPO
O jogo é reiniciado depois do atendimento a Jadson.
36'
•
1ºTEMPO
Enquanto o jogo está parado para atendimento, Diniz chama Ramalho e Matheuzinho para dar instruções táticas.
35'
•
1ºTEMPO
Jadson desarma Dieguinho e leva pisão na mão, ficando caído e precisando de atendimento.
34'
•
1ºTEMPO
O excesso de faltas atrapalha, Lingard sofre nova infração e o jogo segue picotado.
33'
•
1ºTEMPO
Athletico valoriza a posse, gira a bola no meio e busca espaços para avançar.
32'
•
1ºTEMPO
Lingard e Labyad trocam passes no meio, mas o marroquino erra a medida e a bola escapa pela lateral.
31'
•
1ºTEMPO
Odair Hellmann fica furioso com a decisão da arbitragem de não marcar a penalidade.
30'
•
1ºTEMPO
Lance polêmico! Claudinho vai ao chão depois do contato com Milans e os jogadores do Furacão pedem a marcação da penalidade.
29'
•
1ºTEMPO
Lingard tenta transição rápida, mas Terán neutraliza com desarme eficiente.
28'
•
1ºTEMPO
A partida está muito técnica até aqui, com os times se estudando para achar espaços.
27'
•
1ºTEMPO
Lingard empurra Terán dentro da defesa do Athletico e o árbitro marca a falta. O ritmo da partida cai.
26'
•
1ºTEMPO
Corinthians e Athletico dividem as faltas, três para cada lado, em duelo equilibrado.
25'
•
1ºTEMPO
Labyad acerta Benavídez e o árbitro marca a falta. A partida fica paralisada para atendimento do jogador.
24'
•
1ºTEMPO
O Corinthians retoma a pressão, adianta suas linhas e busca construir jogadas ofensivas.
23'
•
1ºTEMPO
Ramalho é derrubado dentro da área, mas o árbitro marca apenas a falta ofensiva e para o ataque do Athletico.
22'
•
1ºTEMPO
UUUUUHH! DEFENDEEE SANTOS! Allan levanta para a área, Matheuzinho aparece de surpresa e cabeceia firme, mas Santos faz grande defesa.
21'
•
1ºTEMPO
Allan faz o desarme em Viveros com carrinho preciso, e Raniele completa a jogada garantindo lateral ofensivo para o Corinthians.
20'
•
1ºTEMPO
Na cobrança de falta, Matheuzinho levanta para Ramalho, mas Gilberto aparece bem e corta de cabeça antes.
19'
•
1ºTEMPO
Matheuzinho sofre falta na intermediária. O Corinthians terá oportunidade de levantar a bola na área com perigo.
18'
•
1ºTEMPO
O Furacão desacelera, cadencia o jogo e gira a bola de pé em pé na defesa.
17'
•
1ºTEMPO
UUUUHH! Dieguinho recebe de Labyad na entrada da área, gira e arrisca o chute, mas a bola desvia e Santos defende com tranquilidade.
16'
•
1ºTEMPO
Mendoza executa jogada ensaiada na cobrança curta, recebe novamente, mas o cruzamento sai fraco e não leva perigo.
15'
•
1ºTEMPO
Labyad derruba Leozinho próximo à área. O Athletico tem falta perigosa para levantar na área.
14'
•
1ºTEMPO
Kevin Viveros é derrubado por Allan no meio de campo, e o árbitro marca a falta para o Athletico.
13'
•
1ºTEMPO
Após o susto, o Corinthians sobe as linhas e tenta pressionar.
12'
•
1ºTEMPO
UUUHH! QUE BOBEADA! O Athletico pressiona com Leozinho, que recupera a bola e arma rápido a jogada. O cruzamento rasteiro para a área não encontra ninguém e o Corinthians retoma a posse.
11'
•
1ºTEMPO
Leozinho busca a infiltração pela direita, mas Raniele se antecipa bem e recupera a posse para o Corinthians.
10'
•
1ºTEMPO
Lingard tenta o passe nas costas de Matheuzinho, mas a bola sai pela lateral.
9'
•
1ºTEMPO
Allan busca a infiltração e aciona Carillo, mas o passe desvia no árbitro e interrompe a jogada.
8'
•
1ºTEMPO
Impedimento! Gilberto Moraes é flagrado em posição irregular pelo bandeirinha.
7'
•
1ºTEMPO
Troca de passes do Furacão não encaixa, e a partida fica travada.
6'
•
1ºTEMPO
Leozinho busca o ataque, mas Matheuzinho chega firme no desarme. Lateral para o Athletico no meio.
5'
•
1ºTEMPO
Carlos Terán tenta sair jogando e subir as linhas, mas erra o passe e devolve a posse para o time paulista.
4'
•
1ºTEMPO
Carlos Terán manda a bola para fora, reclamando que estava murcha. Em gesto de fair play, o Corinthians devolve a posse.
3'
•
1ºTEMPO
Lance curioso e Portilla ao cobrar o lateral, deixa a bola escapar e atrasa a reposição.
2'
•
1ºTEMPO
Pedro Milans recebe lançamento na direita, mas não evita a saída e é lateral defensivo para o Athletico.
1'
•
1ºTEMPO
O Corinthians inicia a partida com a posse, troca passes pelo meio e busca avançar ao ataque.
0'
•
1ºTEMPO
VALENDO! AUTORIZA O ÁRBITRO! A bola está rolando na Neo Química Arena.
PRÉ-JOGO
Equipes perfiladas! O Hino Nacional é executado.
PRÉ-JOGO
Jogadores em campo.
PRÉ-JOGO
A quantidade de pendurados no Corinthians chama atenção. Hugo Souza, Kauê, Jesse Lingard, Kaio César, Matheus Bidu, Yuri Alberto, Breno Bidon e Raniele estão pendurados.
PRÉ-JOGO
O setor defensivo do Corinthians sofre alteração. Matheus Bidu, com dores no púbis, será poupado e Pedro Milans vai assumir a lateral esquerda.
PRÉ-JOGO
A estratégia de Odair Hellmann foi preservar peças-chave. Esquivel e Luiz Gustavo não viajaram para São Paulo.
PRÉ-JOGO
O Athletico chega embalado por cinco jogos de invencibilidade e ocupa a terceira colocação do Brasileirão, com 36 pontos.
PRÉ-JOGO
O Corinthians chega à rodada com 28 pontos e ocupa uma posição intermediária, tentando se aproximar dos líderes e distanciar a zona de perigo.
PRÉ-JOGO
RETROSPECTO! No histórico geral, Athletico Paranaense e Corinthians já se enfrentaram 66 vezes, com 17 vitórias do Furacão, 22 empates e 27 triunfos do Timão.
PRÉ-JOGO
Boa noite, fãs do esporte! Corinthians e Athletico-PR se enfrentam nesta quinta-feira, às 19h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Fernando Diniz
TECNICO
Hugo Souza
Goleiro
Matheuzinho
Defesa
André Ramalho
Defesa
Raniele
Meio-Campo
Pedro Milans
Defesa
Allan
Meio-Campo
Matheus Pereira
Meio-Campo
Breno Bidon
Meio-Campo
André Carrillo
Meio-Campo
André
Meio-Campo
Zakaria Labyad
Meio-Campo
Kaio César
Atacante
Dieguinho
Atacante
Yuri Alberto
Atacante
Jesse Lingard
Atacante
Odair Hellmann
TECNICO
Santos
Goleiro
Gastón Benavídez
Defesa
Carlos Terán
Defesa
Juan Aguirre
Defesa
Arthur Dias
Defesa
Gilberto Moraes
Defesa
Juan Portilla
Meio-Campo
Jadson
Meio-Campo
Claudinho
Defesa
Léo Derik
Defesa
Leozinho
Atacante
Dudu Kogitzki
Meio-Campo
Stiven Mendoza
Atacante
João Cruz
Meio-Campo
Kevin Viveros
Atacante
Jorge Rivaldo
Atacante
Paulo César Zanovelli da Silva (MG)
ÁRBITRO
Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE)
ASSISTENTE
Thiaggo Americano Labes (SC)
ASSISTENTE