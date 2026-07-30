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encerrado
Neo Química Arena São Paulo, São Paulo
Corinthians Corinthians
0 × 0
Athletico-PR Athletico-PR

21ª RODADA • Brasileiro Série A - 2026

Quinta-feira, 30/0719h30

Minuto a Minuto: Corinthians X Athletico-PR - 30/07/2026

fim

53'

2ºTEMPO

ENCERRADO!
Jogo Concluido

fim

53'

2ºTEMPO

FIM 2º TEMPO!
FIM DE PAPO! Apita o árbitro. Termina o jogo na Neo Química Arena, Corinthians e Athletico ficam no empate em uma partida marcada por polêmicas, excesso de faltas e pouca inspiração técnica.

bola

52'

2ºTEMPO

Corinthians troca passes no campo ofensivo, mas encontra dificuldades para furar a marcação.

bola

51'

2ºTEMPO

Erro no ataque! João Cruz cruza mal após contra-ataque e Hugo Souza encaixa com tranquilidade.

bola

51'

2ºTEMPO

Garro tenta acionar Milans pela ponta direita, mas o passe sai longo e o ataque se perde. Tiro de meta.

amarelo

50'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Santos recebe amarelo por atrasar reposição de bola.

bola

50'

2ºTEMPO

Garro levanta a bola pela direita, mas Santos segura firme e evita o perigo.

bola

49'

2ºTEMPO

Lingard aparece livre pela direita, cruza na área, mas Arthur Dias corta e manda para escanteio.

bola

48'

2ºTEMPO

João Cruz levanta a bola na área em cobrança de falta, mas Raniele sobe bem e corta de cabeça.

substituicao

47'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Substituição no Athletico. Sai Terán e entra Aguirre.

amarelo

46'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Rodrigo Garro recebe cartão amarelo por falta no meio.

bola

45'

2ºTEMPO

UUUUUHH! João Cruz avança pela esquerda, corta para dentro e chuta forte. Hugo Souza espalma e a defesa corintiana completa o corte.

bola

44'

2ºTEMPO

+8 minutos de acréscimos.

bola

43'

2ºTEMPO

Garro derruba Portilla e o árbitro marca falta. O jogo já soma 14 infrações para cada lado, com pouco espaço para o futebol fluir.

amarelo

42'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Matheuzinho é amarelado por reclamação após lance anterior.

bola

41'

2ºTEMPO

Garro é acionado na ponta esquerda em contra-ataque, cai pedindo falta, mas o árbitro manda seguir.

amarelo

40'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
André Ramalho também é amarelado.

amarelo

40'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Juan Portilla é amarelado por confusão.

bola

39'

2ºTEMPO

Mais confusão! Corinthians e Athletico trocam empurrões na área antes do escanteio.

bola

38'

2ºTEMPO

Grande antecipação! Raniele trava Dudu dentro da área e manda pela linha de fundo.

substituicao

37'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Substituição no Corinthians. Sai André Carrillo entra André.

substituicao

37'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Substituição no Athletico. Sai Kevin Viveros e entra Jorge Rivaldo.

bola

36'

2ºTEMPO

Carlos Terán disputa bola com Jesse Lingard, cai no gramado e pede atendimento.

bola

35'

2ºTEMPO

Viveros dispara em velocidade, invade a área e tenta o passe, mas Hugo Souza se antecipa e segura firme.

bola

34'

2ºTEMPO

Lingard tenta cruzamento pela direita, a bola desvia em Arthur Dias e sai em escanteio para o Corinthians.

bola

33'

2ºTEMPO

O lance indica possível lesão muscular. Yuri Alberto não resiste às dores e sai de campo chorando, levado pela maca.

substituicao

32'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
e Yuri Alberto da lugar a Rodrigo Garro no Timão.

substituicao

31'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
O Corinthians promove duas substituições. Matheus Pereira é trocado por Breno Bidon.

bola

30'

2ºTEMPO

Após arrancada, Yuri Alberto sente a coxa, cai no gramado e será substituído.

bola

29'

2ºTEMPO

Preocupação! Yuri Alberto cai no gramado e recebe atendimento médico.

bola

28'

2ºTEMPO

Kaio César lança Lingard no ataque, mas Terán se antecipa e recupera a bola para o Athletico.

bola

27'

2ºTEMPO

UUUUHH! NO TRAVESSÃO! Na cobrança de escanteio, Gilberto desvia na primeira trave e Viveros, livre na pequena área, cabeceia no travessão.

bola

26'

2ºTEMPO

Gilberto Moraes supera a marcação, cruza pela direita e, após desvio, conquista escanteio para o Athletico.

bola

25'

2ºTEMPO

O jogo recomeça com bola em movimento. Tudo certo com os jogadores.

bola

24'

2ºTEMPO

CHOQUE DURO! Juan Portilla e André Ramalho dividem de cabeça na cobrança de escanteio e recebem atendimento no gramado.

bola

23'

2ºTEMPO

Raniele parte do campo de defesa, avança pela esquerda e conquista escanteio para o Corinthians.

bola

22'

2ºTEMPO

O Corinthians cobra escanteio, mas a bola não leva perigo e a defesa do Athletico afasta de cabeça.

bola

21'

2ºTEMPO

UUUUHH! MAIS UMA VEZ SANTOS! Allan levanta na área para Yuri Alberto, que finaliza fraco. Santos, mesmo com dificuldade, espalma e manda para escanteio.

bola

20'

2ºTEMPO

UUUUUUHH! DEFENDEEEE SANTOS! Matheuzinho encontra Yuri Alberto pelo meio, que gira e finaliza de fora da área. Santos faz grande defesa e evita o gol corintiano.

bola

19'

2ºTEMPO

Matheus Pereira cobra escanteio pela direita, mas erra a execução e a bola atravessa a área, saindo em tiro de meta.

substituicao

18'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
e Leozinho da lugar a Dudu no Furacão.

substituicao

17'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
O Athletico promove duas substituições. Mendoza é trocado por João Cruz.

bola

16'

2ºTEMPO

Kaio César arranca pela direita, corta para o meio e finaliza de canhota. A bola sai à direita do gol defendido por Santos.

bola

15'

2ºTEMPO

QUE ISSO, JOGADOR! Carrillo lança passe açucarado para Yuri Alberto livre na esquerda, mas o camisa 9 toca de primeira sem direção e desperdiça a jogada.

bola

14'

2ºTEMPO

O Corinthians busca acelerar em contra-ataque, mas encontra obstáculos na marcação adversária.

bola

13'

2ºTEMPO

Athletico valoriza a posse na defesa e consegue reduzir a pressão corintiana.

bola

12'

2ºTEMPO

Carrillo aciona Milans pela direita, o lateral avança, mas cruza mal e a bola passa atrás da defesa do Athletico.

bola

11'

2ºTEMPO

Matheus Pereira aciona Yuri Alberto no ataque, o camisa 9 finaliza, mas a arbitragem marca impedimento no começo do lance.

bola

10'

2ºTEMPO

Mendoza derruba Kaio César após drible na lateral, mas o árbitro dá vantagem. Logo em seguida, uma falta na intermediária interrompe o lance e favorece o Corinthians.

bola

9'

2ºTEMPO

BAGUNÇA! Yuri Alberto erra, Matheuzinho evita a saída, Raniele antecipa e Hugo Souza organiza a retomada.

bola

8'

2ºTEMPO

Carrillo busca Kaio César com lançamento pela direita, mas exagera na força e Santos segura tranquilo dentro da área.

bola

7'

2ºTEMPO

Velocidade interrompida! Kaio César acelera pela direita, mas sofre a falta.

bola

6'

2ºTEMPO

Terán busca o ataque, mas Yuri Alberto intercepta e Kaio César quase aproveita a sobra.

bola

5'

2ºTEMPO

O Athletico inicia o segundo tempo com intensidade, enquanto Diniz demonstra irritação à beira do gramado.

bola

4'

2ºTEMPO

Léo Derik lança a bola na área em cobrança de lateral, mas a defesa corintiana corta o perigo.

bola

3'

2ºTEMPO

Benavídez cai na defesa após choque com Lingard, e o ritmo da partida continua lento mesmo depois do intervalo.

bola

2'

2ºTEMPO

Repetição de erro! Viveros fura a bola, acerta Raniele e comete outra falta de ataque.

bola

1'

2ºTEMPO

Falta clara! Viveros deixa o braço em Raniele dentro da área e o ataque do Athletico é interrompido.

substituicao

0'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Substituição no Athletico. Sai Claudinho e entra Léo Derik.

substituicao

0'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
e Zakaria Labyad da lugar a Kaio César no Timão.

substituicao

0'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
O Corinthians promove duas substituições. Dieguinho é trocado por Yuri Alberto.

inicio

0'

2ºTEMPO

COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!
A bola volta a rolar para a etapa final!

fim

49'

1ºTEMPO

INTERVALO!
Após confusão e lesão em campo o árbitro decide apitar o fim da primeira etapa, vamos para o intervalo!

bola

48'

1ºTEMPO

+4 minutos de acréscimos.

bola

47'

1ºTEMPO

Labyad cai sem contato após torcer a perna, apresenta sangramento no joelho e precisa de atendimento médico imediato.

amarelo

46'

1ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Claudinho também é amarelado em meio confusão.

amarelo

46'

1ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Mais um punido! Jadson recebe cartão amarelo durante a confusão.

bola

45'

1ºTEMPO

O árbitro mostra cartão amarelo para Fernando Diniz após reclamação.

bola

44'

1ºTEMPO

CLIMA QUENTE! Começa uma confusão à beira do campo e Paulo César Zanovelli não consegue controlar os ânimos das equipes.

amarelo

43'

1ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Benavídez empurra Matheuzinho na lateral após jogo paralisado e é amarelado.

bola

42'

1ºTEMPO

Benavídez busca Mendoza com passe enfiado na entrada da área, mas a defesa se antecipa e corta o lance.

bola

41'

1ºTEMPO

Labyad segura Benavídez pela lateral e o árbitro marca falta. O Athletico troca passes na defesa.

bola

40'

1ºTEMPO

Mendoza levanta a bola na área, Ramalho corta de cabeça e o Athletico retoma a posse.

bola

39'

1ºTEMPO

Gilberto cruza para a área, Mendoza desvia de cabeça e Matheus Pereira aparece para afastar o perigo.

bola

38'

1ºTEMPO

QUE ISSO, GOLEIRÃO! Hugo Souza erra feio na saída de bola, Ramalho evita o lateral mas entrega para o Athletico. Raniele intercepta quase dentro da área e afasta o perigo.

bola

37'

1ºTEMPO

O jogo é reiniciado depois do atendimento a Jadson.

bola

36'

1ºTEMPO

Enquanto o jogo está parado para atendimento, Diniz chama Ramalho e Matheuzinho para dar instruções táticas.

bola

35'

1ºTEMPO

Jadson desarma Dieguinho e leva pisão na mão, ficando caído e precisando de atendimento.

bola

34'

1ºTEMPO

O excesso de faltas atrapalha, Lingard sofre nova infração e o jogo segue picotado.

bola

33'

1ºTEMPO

Athletico valoriza a posse, gira a bola no meio e busca espaços para avançar.

bola

32'

1ºTEMPO

Lingard e Labyad trocam passes no meio, mas o marroquino erra a medida e a bola escapa pela lateral.

bola

31'

1ºTEMPO

Odair Hellmann fica furioso com a decisão da arbitragem de não marcar a penalidade.

bola

30'

1ºTEMPO

Lance polêmico! Claudinho vai ao chão depois do contato com Milans e os jogadores do Furacão pedem a marcação da penalidade.

bola

29'

1ºTEMPO

Lingard tenta transição rápida, mas Terán neutraliza com desarme eficiente.

bola

28'

1ºTEMPO

A partida está muito técnica até aqui, com os times se estudando para achar espaços.

bola

27'

1ºTEMPO

Lingard empurra Terán dentro da defesa do Athletico e o árbitro marca a falta. O ritmo da partida cai.

bola

26'

1ºTEMPO

Corinthians e Athletico dividem as faltas, três para cada lado, em duelo equilibrado.

bola

25'

1ºTEMPO

Labyad acerta Benavídez e o árbitro marca a falta. A partida fica paralisada para atendimento do jogador.

bola

24'

1ºTEMPO

O Corinthians retoma a pressão, adianta suas linhas e busca construir jogadas ofensivas.

bola

23'

1ºTEMPO

Ramalho é derrubado dentro da área, mas o árbitro marca apenas a falta ofensiva e para o ataque do Athletico.

bola

22'

1ºTEMPO

UUUUUHH! DEFENDEEE SANTOS! Allan levanta para a área, Matheuzinho aparece de surpresa e cabeceia firme, mas Santos faz grande defesa.

bola

21'

1ºTEMPO

Allan faz o desarme em Viveros com carrinho preciso, e Raniele completa a jogada garantindo lateral ofensivo para o Corinthians.

bola

20'

1ºTEMPO

Na cobrança de falta, Matheuzinho levanta para Ramalho, mas Gilberto aparece bem e corta de cabeça antes.

bola

19'

1ºTEMPO

Matheuzinho sofre falta na intermediária. O Corinthians terá oportunidade de levantar a bola na área com perigo.

bola

18'

1ºTEMPO

O Furacão desacelera, cadencia o jogo e gira a bola de pé em pé na defesa.

bola

17'

1ºTEMPO

UUUUHH! Dieguinho recebe de Labyad na entrada da área, gira e arrisca o chute, mas a bola desvia e Santos defende com tranquilidade.

bola

16'

1ºTEMPO

Mendoza executa jogada ensaiada na cobrança curta, recebe novamente, mas o cruzamento sai fraco e não leva perigo.

bola

15'

1ºTEMPO

Labyad derruba Leozinho próximo à área. O Athletico tem falta perigosa para levantar na área.

bola

14'

1ºTEMPO

Kevin Viveros é derrubado por Allan no meio de campo, e o árbitro marca a falta para o Athletico.

bola

13'

1ºTEMPO

Após o susto, o Corinthians sobe as linhas e tenta pressionar.

bola

12'

1ºTEMPO

UUUHH! QUE BOBEADA! O Athletico pressiona com Leozinho, que recupera a bola e arma rápido a jogada. O cruzamento rasteiro para a área não encontra ninguém e o Corinthians retoma a posse.

bola

11'

1ºTEMPO

Leozinho busca a infiltração pela direita, mas Raniele se antecipa bem e recupera a posse para o Corinthians.

bola

10'

1ºTEMPO

Lingard tenta o passe nas costas de Matheuzinho, mas a bola sai pela lateral.

bola

9'

1ºTEMPO

Allan busca a infiltração e aciona Carillo, mas o passe desvia no árbitro e interrompe a jogada.

bola

8'

1ºTEMPO

Impedimento! Gilberto Moraes é flagrado em posição irregular pelo bandeirinha.

bola

7'

1ºTEMPO

Troca de passes do Furacão não encaixa, e a partida fica travada.

bola

6'

1ºTEMPO

Leozinho busca o ataque, mas Matheuzinho chega firme no desarme. Lateral para o Athletico no meio.

bola

5'

1ºTEMPO

Carlos Terán tenta sair jogando e subir as linhas, mas erra o passe e devolve a posse para o time paulista.

bola

4'

1ºTEMPO

Carlos Terán manda a bola para fora, reclamando que estava murcha. Em gesto de fair play, o Corinthians devolve a posse.

bola

3'

1ºTEMPO

Lance curioso e Portilla ao cobrar o lateral, deixa a bola escapar e atrasa a reposição.

bola

2'

1ºTEMPO

Pedro Milans recebe lançamento na direita, mas não evita a saída e é lateral defensivo para o Athletico.

bola

1'

1ºTEMPO

O Corinthians inicia a partida com a posse, troca passes pelo meio e busca avançar ao ataque.

inicio

0'

1ºTEMPO

VALENDO!
AUTORIZA O ÁRBITRO! A bola está rolando na Neo Química Arena.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Equipes perfiladas! O Hino Nacional é executado.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Jogadores em campo.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

A quantidade de pendurados no Corinthians chama atenção. Hugo Souza, Kauê, Jesse Lingard, Kaio César, Matheus Bidu, Yuri Alberto, Breno Bidon e Raniele estão pendurados.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

O setor defensivo do Corinthians sofre alteração. Matheus Bidu, com dores no púbis, será poupado e Pedro Milans vai assumir a lateral esquerda.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

A estratégia de Odair Hellmann foi preservar peças-chave. Esquivel e Luiz Gustavo não viajaram para São Paulo.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

O Athletico chega embalado por cinco jogos de invencibilidade e ocupa a terceira colocação do Brasileirão, com 36 pontos.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

O Corinthians chega à rodada com 28 pontos e ocupa uma posição intermediária, tentando se aproximar dos líderes e distanciar a zona de perigo.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

RETROSPECTO! No histórico geral, Athletico Paranaense e Corinthians já se enfrentaram 66 vezes, com 17 vitórias do Furacão, 22 empates e 27 triunfos do Timão.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Boa noite, fãs do esporte! Corinthians e Athletico-PR se enfrentam nesta quinta-feira, às 19h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Corinthians COR

  • Fernando Diniz

    TECNICO

  • Hugo Souza

    Goleiro

  • MatheuzinhoAmarelo

    Defesa

  • André RamalhoAmarelo

    Defesa

  • Raniele

    Meio-Campo

  • Pedro Milans

    Defesa

  • Allan

    Meio-Campo

  • Matheus PereiraSaiu

    Meio-Campo

  • Breno BidonEntrou

    Meio-Campo

  • André CarrilloSaiu

    Meio-Campo

  • AndréEntrou

    Meio-Campo

  • Zakaria LabyadSaiu

    Meio-Campo

  • Kaio CésarEntrou

    Atacante

  • DieguinhoSaiu

    Atacante

  • Yuri AlbertoEntrouSaiu

    Atacante

  • Jesse Lingard

    Atacante

Athletico-PR CAP

  • Odair Hellmann

    TECNICO

  • SantosAmarelo

    Goleiro

  • Gastón BenavídezAmarelo

    Defesa

  • Carlos TeránSaiu

    Defesa

  • Juan AguirreEntrou

    Defesa

  • Arthur Dias

    Defesa

  • Gilberto Moraes

    Defesa

  • Juan PortillaAmarelo

    Meio-Campo

  • JadsonAmarelo

    Meio-Campo

  • ClaudinhoSaiuAmarelo

    Defesa

  • Léo DerikEntrou

    Defesa

  • LeozinhoSaiu

    Atacante

  • Dudu KogitzkiEntrou

    Meio-Campo

  • Stiven MendozaSaiu

    Atacante

  • João CruzEntrou

    Meio-Campo

  • Kevin ViverosSaiu

    Atacante

  • Jorge RivaldoEntrou

    Atacante

  • Paulo César Zanovelli da Silva (MG)

    ÁRBITRO

  • Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE)

    ASSISTENTE

  • Thiaggo Americano Labes (SC)

    ASSISTENTE

Corinthians COR
Athletico-PR CAP

GOLS

POSSE DE BOLA
62% 38%
6FINALIZAÇÕES1
4FINALIZAÇÕES CERTAS1
16FALTAS COMETIDAS16
3CRUZAMENTOS3
28PASSES ERRADOS23
16DESARMES10
6ESCANTEIOS2
6IMPEDIMENTOS2
3CARTÕES AMARELOS5
0CARTÕES VERMELHOS0
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