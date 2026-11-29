37ª RODADA • Brasileiro Série A - 2026
Domingo, 29/11•18h30
Minuto a Minuto: Mirassol X Athletico-PR - 29/11/2026
18'
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1ºTEMPO
Em andamento, Corinthians 2 x 0 Grêmio.
15'
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1ºTEMPO
GOOOOOOOOOOOOOOL DO MIRASSOL!!! Eduardo recebe de Zé Roberto e chuta para abrir o placar.
15'
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1ºTEMPO
Gol do Mirassol! Carlos Eduardo de Oliveira Alve marca. Assistência de Jose Roberto.
14'
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1ºTEMPO
Eduardo faz a finalização e acerta trave, após dominar o rebote.,
13'
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1ºTEMPO
Em andamento, Corinthians 1 x 0 Grêmio.
12'
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1ºTEMPO
Em andamento Internacional 1 x 0 Red Bull Bragantino.
11'
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1ºTEMPO
Luiz Gustavo chuta de fora da área e a bola se perde pela linha de fundo.,
9'
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1ºTEMPO
Em andamento, Corinthians 0 x 0 Grêmio.
8'
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1ºTEMPO
Edson tenta a jogada pessoal no ataque e sofre o desarme.
7'
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1ºTEMPO
S. Mendoza arrisca a finalização e Walter faz a defesa em dois tempos.
6'
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1ºTEMPO
Reinaldo aciona Edson na área e chuta, Mycael faz a defesa!!
5'
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1ºTEMPO
Mirassol trabalha o bola em seu campo de defesa.
3'
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1ºTEMPO
Alesson chuta de fora da área e a bola sai á direita da meta paranaense.
2'
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1ºTEMPO
Bola alçada na área e J. Aguirre corta pelo alto.,
0'
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1ºTEMPO
Começa a partida!!
0'
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1ºTEMPO
Começa o jogo: Mirassol x Athletico-PR!
PRÉ-JOGO
Os times vem para o gramado.
PRÉ-JOGO
Savio Pereira Sampaio apita a partida em Mirassol.
PRÉ-JOGO
O Mirassol que briga para não cair recebe o Athletico-PR pela penúltima rodada.
PRÉ-JOGO
Boa tarde torcedor, em instantes vamos acompanhar mais um jogo do Brasilleirão 2026.
Rafael Guanaes
TECNICO
Odair Hellmann
TECNICO
Savio Pereira Sampaio
ÁRBITRO