37ª RODADA • Brasileiro Série A - 2026
Domingo, 29/11•18h30
Minuto a Minuto: Internacional X RB Bragantino - 29/11/2026
18'
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1ºTEMPO
Fabinho recebe de Fernando, retribui forte demais e a bola se perde em lateral.
17'
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1ºTEMPO
Com os resultados parciais, a dupla GreNal está na zona de rebaixamento.
16'
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1ºTEMPO
Bragantino troca passes lá atrás e o ataque do Inter cerca de longe.
15'
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1ºTEMPO
João Bezerra recebe forte lançamento dentro da área e ela para nas mãos de Volpi.
14'
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1ºTEMPO
Brasileirão em andamento: Corinthians 2x0 Grêmio; Mirassol 1x0 Athletico-PR.
13'
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1ºTEMPO
Pitta passa fácil por Juninho na ponta direita, cruza para Gustavinho, mas o atacante não consegue finalizar.
12'
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1ºTEMPO
Bragantino trama boa jogada pela direita, Pitta cruza no segundo pau e Fernando cabeceia nas mãos de Kauan Jesus.
11'
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1ºTEMPO
Campeonato Brasileiro em andamento: Corinthians 1x0 Grêmio. Yuri Alberto.
10'
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1ºTEMPO
Matheus Bahia vai literalmente para a galera e comemora abraçando a torcida!
9'
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1ºTEMPO
GOOOLLL DO INTERNACIONAL!!! MATHEUS BAHIA!!! Aguirre passa aos trancos e barrancos pela marcação na direita passando por Capixaba e cruza, a zaga do Bragantino afasta parcialmente e o lateral de primeira chuta chapado para abrir o placar!!!
9'
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1ºTEMPO
Gol do Internacional! Matheus Bahia marca.
8'
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1ºTEMPO
Agora é a vez de Pitta fazer falta no chileno Maripán, na intermediária.
7'
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1ºTEMPO
O lateral do Inter reclama muito com o árbitro e pede cartão amarelo.
6'
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1ºTEMPO
Bruno Gomes recebe calço de Fabinho por trás e fica se contorcendo no gramado.
5'
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1ºTEMPO
Ryan cobra escanteio fechado e Kauan Jesus soca para trás. é outro escanteio.
4'
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1ºTEMPO
Ryan erra passe para trás e por muito pouco Alan Patrick não rouba a bola para sair cara a cara com Volpi.
3'
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1ºTEMPO
Juninho Capixaba tenta passar pela marcação de Aguirre e recebe falta do gringo.
2'
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1ºTEMPO
Matheus Bahia cobra falta na área e Gustavo Marques afasta de cabeça.
1'
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1ºTEMPO
Torcida Colorada faz linda festa no Beira Rio e acredita que o time pode vencer e sair do Z-4.
0'
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1ºTEMPO
Começa o jogo: Internacional x RB Bragantino!
PRÉ-JOGO
No mesmo horário de Internacional x Bragantino, também teremos Corinthians x Grêmio e Mirassol x Athletico-PR. Ficaremos ligados nesses dois jogos, que são importantes para o time gaúcho.
PRÉ-JOGO
Inter vem a campo com camisas vermelhas, calções e meiões brancos. Bragantino por sua vez aparece de preto da cabeça aos pés.
PRÉ-JOGO
Os dois times entram no gramado neste momento, sendo puxados pelo quarteto de arbitragem, liderado por Rodrigo José Pereira de Lima.
PRÉ-JOGO
A vitória também é importante. Se conquistar os três pontos, o time continua na briga por uma vaga na pré Libertadores. Santos e Bahia venceram, o que foi ruim para o time do interior paulista.
PRÉ-JOGO
A situação Colorada está muito complicada. Para sair do Z-4 nesta rodada, o time precisa vencer o Bragantino, torcer para o Mirassol perder para o Athletico, e que a partida entre Corinthians e Grêmio tenha um vencedor. Além de tudo isso, o Inter precisa tirar uma grande diferença de saldo de gols.
PRÉ-JOGO
Faz sol e calor na capital gaúcha. Os termômetros marcam 27 graus.
PRÉ-JOGO
Em nono com 50 pontos, o Bragantino recebeu o Vasco no Cícero de Souza Marques na última rodada e venceu por 1 a 0.
PRÉ-JOGO
Com 38 pontos, o Internacional ocupa a 18ª colocação. Na rodada passada, o time recebeu o Vitória e foi goleado em casa por 5 a 2.
PRÉ-JOGO
Boa tarde, torcedor! Dentro de alguns minutos a bola vai rolar na 37ª rodada do Brasileirão! Internacional recebe o Bragantino no Beira Rio!
Eduardo Baptista
TECNICO
Vagner Mancini
TECNICO
Rodrigo Jose Pereira de Lima
ÁRBITRO