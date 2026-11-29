37ª RODADA • Brasileiro Série A - 2026
Domingo, 29/11•16h
Minuto a Minuto: Coritiba X Flamengo - 29/11/2026
PRÉ-JOGO
Fernando Antonio Mendes de Salles Nascimento Filho (PA) é o árbitro do duelo, Fernanda Nandrea Gomes Antunes (MG) e Daniella Coutinho Pinto (BA) são as assistentes. Diego Pombo Lopez (BA) comanda o VAR e terá como auxiliares Andre da Silva Bitencourt (RS) e Andressa Hartmann (RS).
PRÉ-JOGO
Dyogo Alves, Varela, Danilo, João Victor, Johnny, Evertton Araújo, Jorginho, Saúl, De La Cruz, Arrascaeta, Samuel Lino e Valencia são os reservas.
PRÉ-JOGO
Flamengo vai a campo com Andrew; Emerson Royal, Léo Ortiz, Vitão e Ayrton Lucas; Paquetá, Pulgar e Carrascal; Luiz Araújo, Freitas e Pedro.
PRÉ-JOGO
Alex Sandro (suspenso), Léo Pereira, Plata e Bruno Henrique (lesionados) não jogam. Por opção técnica, Rossi também está fora.
PRÉ-JOGO
Já o Rubro-Negro já é o campeão brasileiro de 2026 e vai em busca da segunda melhor campanha dos pontos corridos com 20 clubes.
PRÉ-JOGO
No banco estão Pedro Rangel, Taverna, Felipe Jonatan, Maicon, Richard, Tissi, Vini Paulista, Ararat, Gustavo, Lavega, Rodrigo Rodrigues e Paulo Roberto.
PRÉ-JOGO
Coritiba está escalado com Pedro Morisco; Tinga, Jacy, Tiago Cóser e Bruno Melo; Thiago Santos, Nicolás Fonseca, Sebastián Gómez e Josué; Breno Lopes e Pedro Rocha.
PRÉ-JOGO
Lucas Ronier e Rodrigo Moledo seguem no departamento médico e são desfalques.
PRÉ-JOGO
Livre do rebaixamento, o Coxa está na 12ª colocação com 45 pontos e briga nas últimas rodadas por uma vaga na Sul-Americana.
PRÉ-JOGO
O jogo será realizado no estádio Couto Pereira em Curitiba. O está nublado na capital paranaense, os termômetros marcam 19°C neste momento.
PRÉ-JOGO
Olá, torcedores! Hoje vamos acompanhar o duelo entre Coritiba e Flamengo em partida válida pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Fernando Antonio Mendes de Salles Nascimento Filho
ÁRBITRO