37ª RODADA • Brasileiro Série A - 2026
Domingo, 29/11•18h30
Minuto a Minuto: Corinthians X Grêmio - 29/11/2026
19'
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1ºTEMPO
Renato Gaúcho desolado no banco.
18'
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1ºTEMPO
Começo arrasador do Timão na sua Arena.
17'
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1ºTEMPO
GOOOLLL DO CORINTHIANS!!! Bola longa para Kaio César na risca da área pela direita que cruza por baixo. Balbuena tenta rebater, pega na orelha da bola e mata o goleiro Weverton.
17'
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1ºTEMPO
Gol contra! Fabián Balbuena (Grêmio) marca contra.
16'
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1ºTEMPO
Em andamento: Internacional 1x0 RB Bragantino e Mirassol 1x0 Athletico-PR.
15'
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1ºTEMPO
Muita festa de Seedorf no banco.
14'
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1ºTEMPO
GOOOLLL DO CORINTHIANS!!! Angileri cruza rasteiro da esquerda para a entrada da área, Kaio César domina de frente e fuzila de canhota no canto esquerdo de Weverton.
14'
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1ºTEMPO
Gol do Corinthians! Kaio César marca. Assistência de Fabrizio Angileri.
13'
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1ºTEMPO
Com os resultados de momento o Grêmio vai entrando no Z4 e o Mirassol saindo.
13'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para Wallace Gomes da Silva Santos (Grêmio).
12'
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1ºTEMPO
Yuri Alberto chega a dez gols na temporada sendo cinco neste Brasileirão.
11'
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1ºTEMPO
Em andamento: Internacional 1x0 RB Bragantino e Mirassol 0x0 Athletico-PR.
10'
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1ºTEMPO
Festa alvinegra na Arena.
9'
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1ºTEMPO
GOOOLLL DO CORINTHIANS!!! Kaio César acha bem o espaço no fundo da ponta direita e cruza. A zaga só raspa de cabeça, ela cai com Yuri Alberto na segunda trave que mata na coxa, controla e acerta o cantinho de Weverton.
9'
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1ºTEMPO
Gol do Corinthians! Yuri Alberto marca.
8'
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1ºTEMPO
UUHH! Matheuzinho cruza da ala direita para segunda trave, Yuri tenta de cabeça, ela pega no zagueiro e sai.
8'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para Mathias Villasanti (Grêmio).
7'
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1ºTEMPO
Grêmio mais postado atrás apostando nas saídas rápidas.
6'
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1ºTEMPO
Começo de jogo aberto.
5'
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1ºTEMPO
Amuzu recebe no contra-ataque, tenta a finta para cima de Matheuzinho e acaba desarmado.
4'
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1ºTEMPO
NA ZAGA! Boa tabela de Memphis e Kaio César pela direita do ataque, o holandês tenta o chute cruzado já dentro da área e fica bloqueado.
3'
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1ºTEMPO
WEVERTON! Breno Bidon experimenta chute forte de canhota do meio da rua e faz o goleiro espalmar quase no centro da meta.
2'
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1ºTEMPO
Marlon lança de longe para entrada da área e Gustavo Henrique tira de cabeça.
1'
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1ºTEMPO
Corinthians de camisa listrada e calção preto, Grêmio de azul claro e branco.
0'
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1ºTEMPO
Começa o jogo: Corinthians x Grêmio!
PRÉ-JOGO
Bonita festa do torcedor corintiano. Arena lotada mais uma vez.
PRÉ-JOGO
Equipes em campo.
PRÉ-JOGO
Times confirmados.
PRÉ-JOGO
Davi de Oliveira Lacerda (ES) apita o jogo em Itaquera.
PRÉ-JOGO
Machucado, Gabriel Paulista desfalca o Corinthians. No Grêmio a ausência é o volante Noriega, suspenso.
PRÉ-JOGO
Jogos encerrados de hoje: Coritiba 2x2 Flamengo e Vitória 2x3 Santos.
PRÉ-JOGO
Com a mesma pontuação, o Imortal precisar vencer hoje e também contar com insucesso de Inter e Mirassol.
PRÉ-JOGO
Para se safar do rebaixamento já nesta rodada, o Alvinegro precisar vencer e torcer por tropeços de Inter e Mirassol.
PRÉ-JOGO
No primeiro turno, o Timão venceu o Imortal em Porto Alegre por 3x1, de virada.
PRÉ-JOGO
DUELO DE SEIS PONTOS no Z4! O Corinthians é o 15º colocado com 41 pontos, já o Grêmio vem logo atrás, 16º, com a mesma pontuação.
PRÉ-JOGO
Temos 24°C em Itaquera, zona leste de São Paulo.
PRÉ-JOGO
Boa tarde! JOGO DECISIVO! Acompanhe todas as emoções de Corinthians x Grêmio pela penúltima rodada do Brasileirão 2026.
Clarence Seedorf
TECNICO
Renato Gaúcho
TECNICO
Davi de Oliveira Lacerda
ÁRBITRO