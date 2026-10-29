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São Januário Rio de Janeiro, Rio de Janeiro
Vasco Vasco
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Flamengo Flamengo

33ª RODADA • Brasileiro Série A - 2026

Quinta-feira, 29/1020h

Minuto a Minuto: Vasco X Flamengo - 29/10/2026

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PRÉ-JOGO

Pelo lado flamenguista, a briga é pelo caneco contra o Palmeiras. O time paulista tem os mesmos 70 pontos que os cariocas, mas empatou na rodada e abriu uma oportunidade de ouro para uma abertura de vantagem na ponta por parte do Mengão, caso a equipe vença o clássico.

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PRÉ-JOGO

Os vascaínos estão somente quatro pontos acima do Z-4 e uma vitória no Clássico dos Milhões é considerada de suma importância, tanto pra aliviar a pressão quanto pra dar ainda mais moral ao elenco. Vencer afasta a equipe da zona da degola e a coloca no grupo dos classificados para a Copa Sul-Americana na próxima temporada.

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PRÉ-JOGO

Nas últimas partidas das equipes pelo campeonato, o cruzmaltino recebeu o Corinthians e venceu por 3x2. O rubro-negro jogou em casa contra o Atlético-MG e levou a melhor, vencendo por 3x2.

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PRÉ-JOGO

O Vasco ocupa a 13ª colocação na tabela, com 38 pontos conquistados, enquanto o Flamengo está na 1ª posição, com 70 pontos somados até aqui.

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PRÉ-JOGO

Considerando o histórico completo do confronto, foram disputadas 431 partidas entre as equipes. O Vasco venceu 139, o Flamengo levou a melhor em 168 oportunidades, além de 124 empates.

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PRÉ-JOGO

A partida será disputada no Estádio Nilton Santos, o Engenhão, no Rio de Janeiro. Embora o mando seja do Vasco, São Januário foi vetado pelo BEPE (Batalhão Especializado de Policiamento em Estádios), que apontou restrições de segurança e falta de laudos atualizados para receber um clássico de grande porte. A opção lógica seria o Maracanã, mas houve uma recusa por parte da diretoria vascaína, por insatisfação com o Consórcio Fla-Flu, que administra o estádio. Outro detalhe para o jogo no Niltão é que haverá público dividido.

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PRÉ-JOGO

Boa noite! Acompanhe os lances de Vasco e Flamengo, jogo válido pela 33ª rodada da Série-A do Campeonato Brasileiro 2026. A bola começa a rolar às 20h.

Vasco VAS
Flamengo FLA

  • Bruno Arleu

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