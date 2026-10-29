A partida será disputada no Estádio Nilton Santos, o Engenhão, no Rio de Janeiro. Embora o mando seja do Vasco, São Januário foi vetado pelo BEPE (Batalhão Especializado de Policiamento em Estádios), que apontou restrições de segurança e falta de laudos atualizados para receber um clássico de grande porte. A opção lógica seria o Maracanã, mas houve uma recusa por parte da diretoria vascaína, por insatisfação com o Consórcio Fla-Flu, que administra o estádio. Outro detalhe para o jogo no Niltão é que haverá público dividido.