33ª RODADA • Brasileiro Série A - 2026
Quinta-feira, 29/10•21h30
Minuto a Minuto: Grêmio X Athletico-PR - 29/10/2026
34'
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1ºTEMPO
Muitas faltas, muitas reclamações... o jogo é picado e Amuzu recebe falta de Portilla.
33'
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1ºTEMPO
Leozinho parte pra cima de Marlon na ponta direita, dá bela bola para Viveros e Wallace na saúde faz o desarme para receber falta na sequência.
32'
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1ºTEMPO
Mendoza vê Viveros dentro da área, tenta fazer a enfiada entre os zagueiros e Marlon afasta.
31'
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1ºTEMPO
Odair Helmmann fica maluco na área técnica pedindo a mudança da cor do cartão.
30'
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1ºTEMPO
Enamorado chega forte em João Cruz e recebe o amarelo.
29'
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1ºTEMPO
Bola é lançada na área do Athletico, Carlos Vinícius cabeceia e Mycal agarra com tranquilidade.
29'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para J. Enamorado (Grêmio).
28'
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1ºTEMPO
Agora é João Cruz que não mede sua força para fazer falta por trás em João Pedro.
27'
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1ºTEMPO
Felipinho e Zapelli aquecem por precaução enquanto o volante é atendido.
26'
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1ºTEMPO
Agora quem está caído é Luiz Gustavo, que recebe atendimento.
25'
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1ºTEMPO
E Noriega continua caído no gramado e coloca a famosa touca de natação.
24'
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1ºTEMPO
E a falta aconteceu por Portilla deixar o cotovelo no rosto de Noriega.
23'
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1ºTEMPO
Noriega está sangrando no rosto e Villasanti pede o cartão amarelo para o árbitro.
23'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para J. Portilla (Athletico-PR).
22'
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1ºTEMPO
Noriega está caído no gramado depois da trombada com Portilla.
21'
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1ºTEMPO
Esquivel cobra falta direto na área e Carlos Vinícius ajudando a zaga afasta de cabeça.
20'
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1ºTEMPO
João Cruz recebe falta de Gustavo Martins na ala esquerda. Vem bola na área de Weverton!
19'
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1ºTEMPO
Marlon faz a inversão de bola muito forte para João Pedro na ala direita e o lateral não consegue dominar.
18'
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1ºTEMPO
Luiz Gustavo lança Viveros, a bola desvia na zaga do Grêmio e na sequência o atacante não consegue dominar.
17'
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1ºTEMPO
UUUHHH!!! Marlon cobra escanteio aberto e Gustavo Martins sobe mais alto que todo mundo para testar raspando o travessão.
16'
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1ºTEMPO
MYCAEL!!! Amuzu e Carlos Vinícius tabela na intermediária, o belga solta a bomba no canto direito e o goleiro espalma! Escanteio.!
15'
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1ºTEMPO
Marlon recebe de Amuzu, tenta o passe na entrada para Noriega e a zaga atleticana afasta.
14'
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1ºTEMPO
Gustavo Martins e João Cruz disputam bola pelo alto e o árbitro pega falta no zagueiro gremista.
13'
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1ºTEMPO
WEVERTON!!! Esquivel aciona Viveros na área, o atacante finta Balbuena, chuta no canto esquerdo e o goleiro opera um milagre!!!
12'
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1ºTEMPO
Marlon recebe de Enamorado na entrada da área e solta a bomba em cima da marcação de Arthur Dias.
11'
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1ºTEMPO
MYCAEL!!! Carlos Vinícius recebe ótima enfiada de Amuzu nas costas da zaga, invade a área, tenta driblar Mycael, que sai do gol muito bem para desarmar em cima da hora!
10'
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1ºTEMPO
Viveros é acionado nas costas da zaga gremista, que para no lance. Weverton sai corajosamente do gol e desarma.
9'
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1ºTEMPO
Enamorado desce rápido pela direita, estica demais e cruza torto já fora do campo de jogo.
8'
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1ºTEMPO
Renato Gaúcho não gosta do que vê e desaprova o recuo errado de Wallace.
7'
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1ºTEMPO
Wallace recua curto para Weverton na intermediária e Mendoza quase chega nela para roubar do goleiro.
6'
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1ºTEMPO
Neste início de jogo, o Athletico tem mais a posse da bola e troca passes no meio de campo.
5'
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1ºTEMPO
João Cruz abre na esquerda para Leo Derik, o lateral cruza e não tem ninguém do time paranaense dentro da área para finalizar.
4'
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1ºTEMPO
Athletico troca passes na defesa e o Grêmio sobe suas linhas para abafar a saída de bola.
3'
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1ºTEMPO
Esquivel recebe de Leo Derik na ponta esquerda, cruza no segundo pau e Mendoza chuta de primeira com perigo a direita do gol.
2'
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1ºTEMPO
NA TRAVEEE!!! Marlon cobra escanteio da esquerda, Wallace testa no terceiro andar e a bola bate no poste esquerdo. Na sequência, Carlos Vinícius em cima da linha escora para fora!
1'
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1ºTEMPO
A torcida gremista faz uma linda festa em sua Arena em Porto Alegre.
0'
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1ºTEMPO
Começa o jogo: Grêmio x Athletico-PR!
PRÉ-JOGO
Alex Gomes Stefano é o dono do apito para o jogo de hoje.
PRÉ-JOGO
Grêmio vem a campo com o seu tradicional uniforme de camisas listradas em azul e preto, calções pretos e meiões brancos. Athletico por sua vez aparece com camisas e calções brancos e meiões pretos.
PRÉ-JOGO
As duas equipes entram no gramado da Arena do Grêmio e ficam perfiladas para a execução do hino nacional.
PRÉ-JOGO
Athletico também precisa vencer para se manter na zona de times que vão direto para a fase de grupo da Libertadores.
PRÉ-JOGO
Se vencer, o Grêmio sai da zona de rebaixamento e de quebra coloca seu rival Internacional na zona da degola.
PRÉ-JOGO
No 1º turno, as equipes se enfrentaram em Curitiba e o jogo terminou empatado sem gols.
PRÉ-JOGO
Faz frio na capital gaúcha. Os termômetros marcam 18 graus.
PRÉ-JOGO
Neste momento o Athletico é o 4º na classificação do campeonato. Na última rodada, a equipe empatou com o Vitória em Salvador em 1 a 1.
PRÉ-JOGO
Grêmio é o 17º na tabela com 34 pontos. Na rodada passada, o time foi até Curitiba e bateu o Coxa por 1 a 0 com gol de Braithwaite no último lance!
PRÉ-JOGO
Boa noite, torcedor! Daqui a pouco a bola vai rolar para mais um jogo da 33ª rodada do Brasileirão! Grêmio recebe o Athletico-PR em Porto Alegre!
Alex Gomes Stefano
ÁRBITRO