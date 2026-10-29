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Arena do Grêmio Porto Alegre, Rio Grande do Sul
Grêmio Grêmio
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Athletico-PR Athletico-PR

33ª RODADA • Brasileiro Série A - 2026

Quinta-feira, 29/1021h30

Minuto a Minuto: Grêmio X Athletico-PR - 29/10/2026

bola

34'

1ºTEMPO

Muitas faltas, muitas reclamações... o jogo é picado e Amuzu recebe falta de Portilla.

bola

33'

1ºTEMPO

Leozinho parte pra cima de Marlon na ponta direita, dá bela bola para Viveros e Wallace na saúde faz o desarme para receber falta na sequência.

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32'

1ºTEMPO

Mendoza vê Viveros dentro da área, tenta fazer a enfiada entre os zagueiros e Marlon afasta.

bola

31'

1ºTEMPO

Odair Helmmann fica maluco na área técnica pedindo a mudança da cor do cartão.

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30'

1ºTEMPO

Enamorado chega forte em João Cruz e recebe o amarelo.

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29'

1ºTEMPO

Bola é lançada na área do Athletico, Carlos Vinícius cabeceia e Mycal agarra com tranquilidade.

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29'

1ºTEMPO

Cartão amarelo para J. Enamorado (Grêmio).

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28'

1ºTEMPO

Agora é João Cruz que não mede sua força para fazer falta por trás em João Pedro.

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27'

1ºTEMPO

Felipinho e Zapelli aquecem por precaução enquanto o volante é atendido.

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26'

1ºTEMPO

Agora quem está caído é Luiz Gustavo, que recebe atendimento.

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25'

1ºTEMPO

E Noriega continua caído no gramado e coloca a famosa touca de natação.

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24'

1ºTEMPO

E a falta aconteceu por Portilla deixar o cotovelo no rosto de Noriega.

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23'

1ºTEMPO

Noriega está sangrando no rosto e Villasanti pede o cartão amarelo para o árbitro.

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23'

1ºTEMPO

Cartão amarelo para J. Portilla (Athletico-PR).

bola

22'

1ºTEMPO

Noriega está caído no gramado depois da trombada com Portilla.

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21'

1ºTEMPO

Esquivel cobra falta direto na área e Carlos Vinícius ajudando a zaga afasta de cabeça.

bola

20'

1ºTEMPO

João Cruz recebe falta de Gustavo Martins na ala esquerda. Vem bola na área de Weverton!

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19'

1ºTEMPO

Marlon faz a inversão de bola muito forte para João Pedro na ala direita e o lateral não consegue dominar.

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18'

1ºTEMPO

Luiz Gustavo lança Viveros, a bola desvia na zaga do Grêmio e na sequência o atacante não consegue dominar.

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17'

1ºTEMPO

UUUHHH!!! Marlon cobra escanteio aberto e Gustavo Martins sobe mais alto que todo mundo para testar raspando o travessão.

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16'

1ºTEMPO

MYCAEL!!! Amuzu e Carlos Vinícius tabela na intermediária, o belga solta a bomba no canto direito e o goleiro espalma! Escanteio.!

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15'

1ºTEMPO

Marlon recebe de Amuzu, tenta o passe na entrada para Noriega e a zaga atleticana afasta.

bola

14'

1ºTEMPO

Gustavo Martins e João Cruz disputam bola pelo alto e o árbitro pega falta no zagueiro gremista.

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13'

1ºTEMPO

WEVERTON!!! Esquivel aciona Viveros na área, o atacante finta Balbuena, chuta no canto esquerdo e o goleiro opera um milagre!!!

bola

12'

1ºTEMPO

Marlon recebe de Enamorado na entrada da área e solta a bomba em cima da marcação de Arthur Dias.

bola

11'

1ºTEMPO

MYCAEL!!! Carlos Vinícius recebe ótima enfiada de Amuzu nas costas da zaga, invade a área, tenta driblar Mycael, que sai do gol muito bem para desarmar em cima da hora!

bola

10'

1ºTEMPO

Viveros é acionado nas costas da zaga gremista, que para no lance. Weverton sai corajosamente do gol e desarma.

bola

9'

1ºTEMPO

Enamorado desce rápido pela direita, estica demais e cruza torto já fora do campo de jogo.

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8'

1ºTEMPO

Renato Gaúcho não gosta do que vê e desaprova o recuo errado de Wallace.

bola

7'

1ºTEMPO

Wallace recua curto para Weverton na intermediária e Mendoza quase chega nela para roubar do goleiro.

bola

6'

1ºTEMPO

Neste início de jogo, o Athletico tem mais a posse da bola e troca passes no meio de campo.

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5'

1ºTEMPO

João Cruz abre na esquerda para Leo Derik, o lateral cruza e não tem ninguém do time paranaense dentro da área para finalizar.

bola

4'

1ºTEMPO

Athletico troca passes na defesa e o Grêmio sobe suas linhas para abafar a saída de bola.

bola

3'

1ºTEMPO

Esquivel recebe de Leo Derik na ponta esquerda, cruza no segundo pau e Mendoza chuta de primeira com perigo a direita do gol.

bola

2'

1ºTEMPO

NA TRAVEEE!!! Marlon cobra escanteio da esquerda, Wallace testa no terceiro andar e a bola bate no poste esquerdo. Na sequência, Carlos Vinícius em cima da linha escora para fora!

bola

1'

1ºTEMPO

A torcida gremista faz uma linda festa em sua Arena em Porto Alegre.

bola

0'

1ºTEMPO

Começa o jogo: Grêmio x Athletico-PR!

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Alex Gomes Stefano é o dono do apito para o jogo de hoje.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Grêmio vem a campo com o seu tradicional uniforme de camisas listradas em azul e preto, calções pretos e meiões brancos. Athletico por sua vez aparece com camisas e calções brancos e meiões pretos.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

As duas equipes entram no gramado da Arena do Grêmio e ficam perfiladas para a execução do hino nacional.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Athletico também precisa vencer para se manter na zona de times que vão direto para a fase de grupo da Libertadores.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Se vencer, o Grêmio sai da zona de rebaixamento e de quebra coloca seu rival Internacional na zona da degola.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

No 1º turno, as equipes se enfrentaram em Curitiba e o jogo terminou empatado sem gols.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Faz frio na capital gaúcha. Os termômetros marcam 18 graus.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Neste momento o Athletico é o 4º na classificação do campeonato. Na última rodada, a equipe empatou com o Vitória em Salvador em 1 a 1.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Grêmio é o 17º na tabela com 34 pontos. Na rodada passada, o time foi até Curitiba e bateu o Coxa por 1 a 0 com gol de Braithwaite no último lance!

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Boa noite, torcedor! Daqui a pouco a bola vai rolar para mais um jogo da 33ª rodada do Brasileirão! Grêmio recebe o Athletico-PR em Porto Alegre!

Grêmio GRE
Athletico-PR CAP

  • Alex Gomes Stefano

    ÁRBITRO

Grêmio GRE
Athletico-PR CAP

GOLS

POSSE DE BOLA
0% 0%
0FINALIZAÇÕES0
0FINALIZAÇÕES CERTAS0
0FALTAS COMETIDAS0
0CRUZAMENTOS0
0PASSES ERRADOS0
0DESARMES0
0ESCANTEIOS0
0IMPEDIMENTOS0
0CARTÕES AMARELOS0
0CARTÕES VERMELHOS0
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