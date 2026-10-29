🔥 O preço caiu! Garanta Revista Impressa + Digital Premium pelo menor preço do ano e com frete grátis!
aovivo
Arena MRV Belo Horizonte, Minas Gerais
Atlético-MG Atlético-MG
0 × 1
Cruzeiro Cruzeiro

33ª RODADA • Brasileiro Série A - 2026

Quinta-feira, 29/1019h30

Minuto a Minuto: Atlético-MG X Cruzeiro - 29/10/2026

bola

14'

1ºTEMPO

ESPALMA! William carrega pela direita e bate colocado de fora da área, Gabriel Delfim manda a bola para fora.

bola

13'

1ºTEMPO

O Cabuloso esfria o jogo e troca passes.

bola

12'

1ºTEMPO

A pedido de Dominguez, Galo pressiona com o quarto Scarpa, Victor Hugo, Reinier e Igor Gomes.

bola

11'

1ºTEMPO

João Marcelo estica para Villalba do lado esquerdo e o argentino não consegue dominar a bola.

bola

10'

1ºTEMPO

A bola de Villalba para Gerson do lado esquerdo e o meia é pego em posição irregular.

bola

9'

1ºTEMPO

A vitória parcial deixa o Cruzeiro isolado na terceira posição.

bola

8'

1ºTEMPO

Alan Franco vai firme e impede a passagem de Gerson na bola.

bola

7'

1ºTEMPO

Natanael despeja a bola na área, Reinier não alcança e a zaga tira com Jonathan Jesus.

bola

6'

1ºTEMPO

Castaño abre na esquerda para Lodi, atento William chega primeiro e tira.

bola

5'

1ºTEMPO

Kaio Jorge chega a 12 gols no Campeonato.

bola

4'

1ºTEMPO

GOOOOOOOLLL DO CRUZEIRO!!! Arroyo avança pela direita e joga na área, Kaio Jorge demonstra seu faro artilheiro e antecipa a zaga para marcar.

inicio

4'

1ºTEMPO

Gol do Cruzeiro! Kaio Jorge marca. Assistência de K. Arroyo.

bola

3'

1ºTEMPO

A equipe Celeste troca passes na passagem do meio campo.

bola

2'

1ºTEMPO

Renan Lodi desce pela esquerda e manda na área, João Marcelo rebate.

bola

1'

1ºTEMPO

Raphael Claus é o árbitro do clássico.

bola

0'

1ºTEMPO

Começa o jogo: Atlético-MG x Cruzeiro!

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Tudo pronto para o início da partida.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Hino Nacional Brasileiro sendo executado em BH.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

As equipes entram no gramado.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Do lado cruzeirense poucos desfalques, Artur Jorge não terá Sinisterra, além de Gabriel Pec e Felipe Morais, no departamento médico.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

O técnico Barba Domínguez prova, mais uma vez, que busca o G5 do Campeonato e escala um time forte para o clássico. Fred e Cuello continuam de fora por lesão.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Já o Cruzeiro venceu os últimos dois jogos pelo Brasileirão e assumiu a terceira colocação.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

O Galo vem de uma derrota dura para o Flamengo por 3x2, a equipe ocupa a sétima colocação do Campeonato. Atlético também está na semifinal da Copa do Brasil e na final da Sul-Americana.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Boa noite, torcedores! A partir das 19h30, siga as emoções de Atlético-MG x Cruzeiro pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro 2026.

Atlético-MG CAM
Cruzeiro CRU

  • Raphael Claus

    ÁRBITRO

Atlético-MG CAM
Cruzeiro CRU

GOLS

Kaio Jorge Gol
POSSE DE BOLA
0% 0%
0FINALIZAÇÕES0
0FINALIZAÇÕES CERTAS0
0FALTAS COMETIDAS0
0CRUZAMENTOS0
0PASSES ERRADOS0
0DESARMES0
0ESCANTEIOS0
0IMPEDIMENTOS0
0CARTÕES AMARELOS0
0CARTÕES VERMELHOS0
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Superinteressante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja com um homem e um celular sobreposto a um notebook exibindo um site de notícias, com fundo escuro e a palavra BLACKFRIDAY repetida
ECONOMIZE ATÉ 92% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
BLACK FRIDAY CHEGOU

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).