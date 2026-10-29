33ª RODADA • Brasileiro Série A - 2026
Quinta-feira, 29/10•19h30
Minuto a Minuto: Atlético-MG X Cruzeiro - 29/10/2026
14'
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1ºTEMPO
ESPALMA! William carrega pela direita e bate colocado de fora da área, Gabriel Delfim manda a bola para fora.
13'
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1ºTEMPO
O Cabuloso esfria o jogo e troca passes.
12'
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1ºTEMPO
A pedido de Dominguez, Galo pressiona com o quarto Scarpa, Victor Hugo, Reinier e Igor Gomes.
11'
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1ºTEMPO
João Marcelo estica para Villalba do lado esquerdo e o argentino não consegue dominar a bola.
10'
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1ºTEMPO
A bola de Villalba para Gerson do lado esquerdo e o meia é pego em posição irregular.
9'
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1ºTEMPO
A vitória parcial deixa o Cruzeiro isolado na terceira posição.
8'
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1ºTEMPO
Alan Franco vai firme e impede a passagem de Gerson na bola.
7'
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1ºTEMPO
Natanael despeja a bola na área, Reinier não alcança e a zaga tira com Jonathan Jesus.
6'
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1ºTEMPO
Castaño abre na esquerda para Lodi, atento William chega primeiro e tira.
5'
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1ºTEMPO
Kaio Jorge chega a 12 gols no Campeonato.
4'
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1ºTEMPO
GOOOOOOOLLL DO CRUZEIRO!!! Arroyo avança pela direita e joga na área, Kaio Jorge demonstra seu faro artilheiro e antecipa a zaga para marcar.
4'
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1ºTEMPO
Gol do Cruzeiro! Kaio Jorge marca. Assistência de K. Arroyo.
3'
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1ºTEMPO
A equipe Celeste troca passes na passagem do meio campo.
2'
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1ºTEMPO
Renan Lodi desce pela esquerda e manda na área, João Marcelo rebate.
1'
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1ºTEMPO
Raphael Claus é o árbitro do clássico.
0'
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1ºTEMPO
Começa o jogo: Atlético-MG x Cruzeiro!
PRÉ-JOGO
Tudo pronto para o início da partida.
PRÉ-JOGO
Hino Nacional Brasileiro sendo executado em BH.
PRÉ-JOGO
As equipes entram no gramado.
PRÉ-JOGO
Do lado cruzeirense poucos desfalques, Artur Jorge não terá Sinisterra, além de Gabriel Pec e Felipe Morais, no departamento médico.
PRÉ-JOGO
O técnico Barba Domínguez prova, mais uma vez, que busca o G5 do Campeonato e escala um time forte para o clássico. Fred e Cuello continuam de fora por lesão.
PRÉ-JOGO
Já o Cruzeiro venceu os últimos dois jogos pelo Brasileirão e assumiu a terceira colocação.
PRÉ-JOGO
O Galo vem de uma derrota dura para o Flamengo por 3x2, a equipe ocupa a sétima colocação do Campeonato. Atlético também está na semifinal da Copa do Brasil e na final da Sul-Americana.
PRÉ-JOGO
Boa noite, torcedores! A partir das 19h30, siga as emoções de Atlético-MG x Cruzeiro pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro 2026.
Raphael Claus
ÁRBITRO