25ª RODADA • Brasileiro Série A - 2026
Sábado, 29/08•21h20
Minuto a Minuto: Vasco X Cruzeiro - 29/08/2026
51'
•
2ºTEMPO
ENCERRADO! Jogo Concluido
51'
•
2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! Fim de jogo! Vasco volta a vencer no Brasileiro e deixa o Z4 momentaneamente.
50'
•
2ºTEMPO
Mais um além dos cinco.
49'
•
2ºTEMPO
GOOOOOLLLLL!!! GOOOLLL DO CRUZEIRO!!! Matheus Pereira cruza da ponta esquerda para segunda trave, Felipe Morais cabeceia entre os marcadores e Léo Jardim não consegue a defesa!
49'
•
2ºTEMPO
GOOOLLL DO CRUZEIRO!!!
49'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Barros amarelado por falta no campo defensivo.
48'
•
2ºTEMPO
Cruzeiro perdendo uma invencibilidade de oito jogos.
47'
•
2ºTEMPO
GOOOOOLLLLL!!! GOOOLLL DO VASCO!!! Ramon Rique cruza da ponta direita para o meio da área, David fecha sozinho testando para o chão e amplia!
47'
•
2ºTEMPO
GOOOLLL DO VASCO!!!
46'
•
2ºTEMPO
Rojas cruza da ala esquerda sem olhar e deixa nas mãos de Léo Jardim.
45'
•
2ºTEMPO
Cinco de acréscimo.
42'
•
2ºTEMPO
David recebe cruzamento da direita, tenta girar para bater com a destra mas acaba desarmado.
41'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Marino substitui Gómez.
40'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO No Vasco, Ramon Rique no lugar de Tchê Tchê.
39'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Wanderson substitui Neyser.
38'
•
2ºTEMPO
Rojas cruza da ponta esquerda e ela passa por toda área.
37'
•
2ºTEMPO
David lança Gómez na área, Jonathan Jesus chega antes do camisa 11, ganha no corpo e sai jogando.
36'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Felipe Morais na vaga de Zé Lucas.
35'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Lucas Silva no lugar de Kenji.
34'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO David na vaga de Colidio.
34'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Muda o Vasco: entra Cauan Barros, sai Sosa.
33'
•
2ºTEMPO
Kenji finaliza rasteiro sem muita força de fora da área e Léo Jardim defende.
32'
•
2ºTEMPO
Movimentação no banco do Vasco.
31'
•
2ºTEMPO
William cruza da meia central e Paulo Henrique tira de cabeça.
30'
•
2ºTEMPO
Faltas cometidas: Vasco 9x8 Cruzeiro.
29'
•
2ºTEMPO
Próximos jogos: Vitória x Vasco (Copa do Brasil) e Atlético-MG x Cruzeiro (Copa do Brasil).
28'
•
2ºTEMPO
Jogos encerrados: Atlético-MG 2x1 Vitória e São Paulo 2x1 RB Bragantino.
27'
•
2ºTEMPO
Colidio bate escanteio da esquerda e Zé Lucas tira de cabeça.
26'
•
2ºTEMPO
Colidio adianta demais ao ganhar da zaga na velocidade e Jonathan Jesus faz ótima cobertura para cortar o lance.
25'
•
2ºTEMPO
Jogo bem abaixo do Cruzeiro mesmo usando reservas.
24'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Sai Adson para entrada de Puma.
23'
•
2ºTEMPO
Na próxima rodada o Vasco tem clássico contra o Fluminense, já o Cruzeiro recebe o Athletico-PR.
22'
•
2ºTEMPO
Pedro Emanuel ainda não mexeu na sua equipe.
21'
•
2ºTEMPO
A última vitória do Vasco pelo Brasileirão foi no dia 10 de maio.
20'
•
2ºTEMPO
Segundo gol de Lucas Freitas com a camisa do Vasco.
19'
•
2ºTEMPO
William recebe de Wesley pela direita da área, cruza rasteiro e Cuesta afasta.
18'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Wesley no lugar de João Costa.
18'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Sai Lucho entra Matheus Pereira.
17'
•
2ºTEMPO
PRECISO! Jonathan Jesus se joga de carrinho na pequena área e evita o gol de Colidio no cruzamento de Gómez.
16'
•
2ºTEMPO
Colidio recebe de Thiago Mendes pela direita da área, bate forte com a destra e assusta Otávio.
15'
•
2ºTEMPO
Piton bate escanteio da direita e Cuesta não consegue o desvio de cabeça.
14'
•
2ºTEMPO
Na próxima rodada o Vasco tem clássico contra o Fluminense, já o Cruzeiro recebe o Athletico-PR.
13'
•
2ºTEMPO
Público: 19.021 torcedores.
12'
•
2ºTEMPO
Vitória parcial tira o Vasco do Z4, mas com muitos jogos a serem jogados amanhã.
11'
•
2ºTEMPO
Sobe o volume o torcedor cruzmaltino.
10'
•
2ºTEMPO
GOOOOOLLLLL!!! GOOOLLL DO VASCO!!! Piton cruza da ponta direita para pequena área, ela passa por Cuesta na primeira trave e Lucas Freitas só empurra com gol aberto!
10'
•
2ºTEMPO
GOOOLLL DO VASCO!!!
9'
•
2ºTEMPO
PRA FOORA!!! William corta errado dentro da área defensiva e deixa nos pés de Adson. O camisa 28 chuta colocado de frente e manda pertinho da trave.
8'
•
2ºTEMPO
Bola longa para João Costa na ponta direita, Lucas Freitas protege e fica com tiro de meta.
7'
•
2ºTEMPO
Tem movimentação no banco do Cruzeiro.
6'
•
2ºTEMPO
Cruzeiro roda a bola de lado no meio campo.
5'
•
2ºTEMPO
Finalizações certas: Vasco 3x3 Cruzeiro.
4'
•
2ºTEMPO
Na terça-feira o Cruzeiro tem clássico contra o Atlético pelo jogo de volta da Copa do Brasil. O Vasco visita o Vitória pelo mesmo campeonato.
3'
•
2ºTEMPO
Rojas tenta cruzamento da ponta esquerda e carimba Adson.
2'
•
2ºTEMPO
Jogos encerrados: Atlético-MG 2x1 Vitória e São Paulo 2x1 RB Bragantino.
1'
•
2ºTEMPO
Os times voltam sem alterações.
0'
•
2ºTEMPO
COMEÇA O SEGUNDO TEMPO! Rola a bola na etapa final!
50'
•
1ºTEMPO
INTERVALO! Fim de primeiro tempo!
48'
•
1ºTEMPO
Cuesta aposta corrida com Neyser, chega na frente e sai tocando de lado.
47'
•
1ºTEMPO
Na próxima rodada o Vasco tem clássico contra o Fluminense, já o Cruzeiro recebe o Athletico-PR.
46'
•
1ºTEMPO
Vasco não vence desde o dia 10 de maio.
45'
•
1ºTEMPO
Vamos até 49.
44'
•
1ºTEMPO
Otávio sai atento para fazer a defesa no lançamento de Tchê Tchê para Sosa.
43'
•
1ºTEMPO
Pressão do Vasco nos últimos minutos em busca do segundo gol.
42'
•
1ºTEMPO
Piton cruza rasteiro da linha de fundo pela esquerda na primeira trave e Lucas Freitas finaliza com desvio de William.
41'
•
1ºTEMPO
SAAALVA, OTÁVIO!!! Piton bate escanteio da direita fechadinho, João Marcelo desvia de cabeça para trás e o goleiro faz grande defesa no reflexo.
40'
•
1ºTEMPO
QUE PERIGO! Otávio salta bonito junto ao travessão para desviar de ponta de dedo após cruzamento de Colidio direto para o gol.
39'
•
1ºTEMPO
OTÁVIO! Adson recebe passe curto de Gómez já dentro da área, bate de canhota e dá trabalho ao goleiro visitante.
38'
•
1ºTEMPO
Em andamento: São Paulo 2x0 RB Bragantino.
37'
•
1ºTEMPO
Piton caído pela esquerda do campo defensivo após falta de João Costa.
36'
•
1ºTEMPO
William cruza da ponta direita e Paulo Henrique tira de cabeça.
35'
•
1ºTEMPO
Festa do torcedor do Vasco na Colina.
34'
•
1ºTEMPO
Jogadores do Cruzeiro reclamam de falta de Tchê Tchê mas o gol está confirmado.
33'
•
1ºTEMPO
GOOOOOLLLLL!!! GOOOLLL DO VASCO!!! Tchê Tchê é lançado por Colidio na ponta direita, ganha de Matheus Henrique no fundo, leva para área com muito espaço e bate rasante de canhota para abrir o placar!
33'
•
1ºTEMPO
GOOOLLL DO VASCO!!!
32'
•
1ºTEMPO
Gómez tenta o chute de dentro da área pela esquerda e fica travado.
31'
•
1ºTEMPO
OTÁVIO! Piton escapa em velocidade pela esquerda e toca de lado para Colidio. O camisa 9 bate forte de fora da área e dá trabalho ao goleiro.
30'
•
1ºTEMPO
Paulo Henrique cruza forte demais da meia direita e joga direto para fora.
29'
•
1ºTEMPO
Thiago Mendes abre demais o braço na proteção para cima de Matheus Henrique e comete falta.
28'
•
1ºTEMPO
Jogo segue em ritmo lento com muitos passes errados.
26'
•
1ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Adson amarelado.
25'
•
1ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! João Marcelo perde dividida com Colidio, puxa o adversário e recebe amarelo.
24'
•
1ºTEMPO
João Costa recebe cruzamento da esquerda pela direita da área, cabeceia para o chão e Léo Jardim defende.
23'
•
1ºTEMPO
Artur Jorge bastante agitado na beira do campo.
22'
•
1ºTEMPO
Adson escapa no contra-ataque pelo meio, tenta abrir na esquerda com Gómez e William intercepta.
21'
•
1ºTEMPO
No meio da semana o Vasco encara o Vitória pelo jogo de volta das quartas de final, Cruzeiro visita o Atlético também pela Copa do Brasil.
20'
•
1ºTEMPO
Passes errados: Vasco 9x8 Cruzeiro.
18'
•
1ºTEMPO
Neyser tenta girar no meio da área após finalização de fora, mas ela escapa.
17'
•
1ºTEMPO
Piton alça da meia central para esquerda da área, William tira de cabeça e sofre falta.
16'
•
1ºTEMPO
Colidio recebe ajeitada de cabeça dentro da área, bate de canhota, ela desvia na defesa e Otávio defende.
15'
•
1ºTEMPO
OTÁVIO!!! Boa jogada do Vasco pela esquerda, Gómez cruza de canhota na pequena área e Adson cabeceia para o chão sem muita força. Bela defesa do goleiro junto ao travessão.
14'
•
1ºTEMPO
Adson recebe na linha de fundo pela esquerda, tenta corte de canhota e William corta.
13'
•
1ºTEMPO
Chove fraco neste momento.
12'
•
1ºTEMPO
Rojas cruza da meia esquerda e Cuesta tira.
11'
•
1ºTEMPO
Jogo morno até aqui.
10'
•
1ºTEMPO
Em andamento: São Paulo 2x0 RB Bragantino.
9'
•
1ºTEMPO
Torcedor do Vasco sobe o volume.
8'
•
1ºTEMPO
Lucho Rodríguez arrisca chute sem muita força da meia esquerda e Léo Jardim segura firme.
7'
•
1ºTEMPO
Gómez balança na ponta esquerda cercado por dois, cruza de canhota, ela rebate no próprio atacante e sai.
6'
•
1ºTEMPO
Kenji cruza da linha de fundo pela direita e a defesa do Vasco alivia com Cuesta.
5'
•
1ºTEMPO
João Costa bate fraco pela direita do ataque e Léo Jardim se abaixa para fazer a defesa.
4'
•
1ºTEMPO
Bola longa buscando Gómez na esquerda, William protege e sai com bola e tudo.
3'
•
1ºTEMPO
Belo público na Colina.
2'
•
1ºTEMPO
No primeiro turno o jogo terminou empatado por 3x3 em Belo Horizonte.
1'
•
1ºTEMPO
Vasco estreia terceiro uniforme na cor amarela, Cruzeiro de camisa azul e calção branco.
0'
•
1ºTEMPO
VALENDO! Rola a bola em São Januário!
PRÉ-JOGO
Times em campo.
PRÉ-JOGO
Árbitro: Fernando Antônio Mendes de Salles Nascimento Filho (PA). Auxiliares: Eduardo Gonçalves da Cruz (MS), Acacio Menezes Leão (PA).
PRÉ-JOGO
O Cruzeiro teve clássico contra o Atlético também pela Copa do Brasil e ficou no empate por 1x1.
PRÉ-JOGO
No meio da semana o Vasco venceu o Vitória pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil.
PRÉ-JOGO
Jogo encerrado: Atlético-MG 2x1 Vitória. Em andamento: São Paulo 2x0 RB Bragantino.
PRÉ-JOGO
A Raposa vem de grande sequência invicta sem perder desde 26 de julho.
PRÉ-JOGO
JEJUM! O Cruzmaltino não vence no Campeonato Brasileiro há oito jogos.
PRÉ-JOGO
O Cruzeiro é o quinto colocado com 39 pontos e soma quatro vitórias seguidas no campeonato.
PRÉ-JOGO
O Vasco é o penúltimo colocado com 22 pontos e vem de duas derrotas seguidas no Brasileirão.
PRÉ-JOGO
Temos 26°C no Rio de Janeiro.
PRÉ-JOGO
Boa noite! Acompanhe os lances de Vasco x Cruzeiro pela 25ª rodada do Brasileirão.
Pedro Emanuel
TECNICO
Léo Jardim
Goleiro
Paulo Henrique
Defesa
Carlos Cuesta
Defesa
Lucas Freitas
Defesa
Lucas Piton
Defesa
Santiago Sosa
Meio-Campo
Cauan Barros
Meio-Campo
Tchê Tchê
Meio-Campo
Ramon Rique
Meio-Campo
Thiago Mendes
Meio-Campo
Andrés Gómez
Atacante
Marino Hinestroza
Atacante
Adson
Atacante
Puma Rodriguez
Defesa
Facundo Colidio
Atacante
David
Atacante
Artur Jorge
TECNICO
Otávio
Goleiro
William
Defesa
João Marcelo
Defesa
Jonathan Jesus
Defesa
Gabriel Rojas
Defesa
Zé Lucas
Meio-Campo
Felipe Morais
Meio-Campo
Matheus Henrique
Meio-Campo
Kenji
Atacante
Lucas Silva
Meio-Campo
João Costa
Atacante
Wesley
Atacante
Lucho Rodríguez
Atacante
Matheus Pereira
Meio-Campo
Neyser Villareal
Atacante
Wanderson
Atacante
Fernando Antônio Mendes de Salles Nascimento Filho (PA)
ÁRBITRO
Eduardo Gonçalves da Cruz (MS)
ASSISTENTE
Acacio Menezes Leão (PA)
ASSISTENTE