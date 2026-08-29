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encerrado
São Januário Rio de Janeiro, Rio de Janeiro
Vasco Vasco
3 × 1
Cruzeiro Cruzeiro

25ª RODADA • Brasileiro Série A - 2026

Sábado, 29/0821h20

Minuto a Minuto: Vasco X Cruzeiro - 29/08/2026

fim

51'

2ºTEMPO

ENCERRADO!
Jogo Concluido

fim

51'

2ºTEMPO

FIM 2º TEMPO!
Fim de jogo! Vasco volta a vencer no Brasileiro e deixa o Z4 momentaneamente.

bola

50'

2ºTEMPO

Mais um além dos cinco.

gol

49'

2ºTEMPO

GOOOOOLLLLL!!!
GOOOLLL DO CRUZEIRO!!! Matheus Pereira cruza da ponta esquerda para segunda trave, Felipe Morais cabeceia entre os marcadores e Léo Jardim não consegue a defesa!

bola

49'

2ºTEMPO

GOOOLLL DO CRUZEIRO!!!

amarelo

49'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Barros amarelado por falta no campo defensivo.

bola

48'

2ºTEMPO

Cruzeiro perdendo uma invencibilidade de oito jogos.

gol

47'

2ºTEMPO

GOOOOOLLLLL!!!
GOOOLLL DO VASCO!!! Ramon Rique cruza da ponta direita para o meio da área, David fecha sozinho testando para o chão e amplia!

bola

47'

2ºTEMPO

GOOOLLL DO VASCO!!!

bola

46'

2ºTEMPO

Rojas cruza da ala esquerda sem olhar e deixa nas mãos de Léo Jardim.

bola

45'

2ºTEMPO

Cinco de acréscimo.

bola

42'

2ºTEMPO

David recebe cruzamento da direita, tenta girar para bater com a destra mas acaba desarmado.

substituicao

41'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Marino substitui Gómez.

substituicao

40'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
No Vasco, Ramon Rique no lugar de Tchê Tchê.

substituicao

39'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Wanderson substitui Neyser.

bola

38'

2ºTEMPO

Rojas cruza da ponta esquerda e ela passa por toda área.

bola

37'

2ºTEMPO

David lança Gómez na área, Jonathan Jesus chega antes do camisa 11, ganha no corpo e sai jogando.

substituicao

36'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Felipe Morais na vaga de Zé Lucas.

substituicao

35'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Lucas Silva no lugar de Kenji.

substituicao

34'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
David na vaga de Colidio.

substituicao

34'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Muda o Vasco: entra Cauan Barros, sai Sosa.

bola

33'

2ºTEMPO

Kenji finaliza rasteiro sem muita força de fora da área e Léo Jardim defende.

bola

32'

2ºTEMPO

Movimentação no banco do Vasco.

bola

31'

2ºTEMPO

William cruza da meia central e Paulo Henrique tira de cabeça.

bola

30'

2ºTEMPO

Faltas cometidas: Vasco 9x8 Cruzeiro.

bola

29'

2ºTEMPO

Próximos jogos: Vitória x Vasco (Copa do Brasil) e Atlético-MG x Cruzeiro (Copa do Brasil).

bola

28'

2ºTEMPO

Jogos encerrados: Atlético-MG 2x1 Vitória e São Paulo 2x1 RB Bragantino.

bola

27'

2ºTEMPO

Colidio bate escanteio da esquerda e Zé Lucas tira de cabeça.

bola

26'

2ºTEMPO

Colidio adianta demais ao ganhar da zaga na velocidade e Jonathan Jesus faz ótima cobertura para cortar o lance.

bola

25'

2ºTEMPO

Jogo bem abaixo do Cruzeiro mesmo usando reservas.

substituicao

24'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Sai Adson para entrada de Puma.

bola

23'

2ºTEMPO

Na próxima rodada o Vasco tem clássico contra o Fluminense, já o Cruzeiro recebe o Athletico-PR.

bola

22'

2ºTEMPO

Pedro Emanuel ainda não mexeu na sua equipe.

bola

21'

2ºTEMPO

A última vitória do Vasco pelo Brasileirão foi no dia 10 de maio.

bola

20'

2ºTEMPO

Segundo gol de Lucas Freitas com a camisa do Vasco.

bola

19'

2ºTEMPO

William recebe de Wesley pela direita da área, cruza rasteiro e Cuesta afasta.

substituicao

18'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Wesley no lugar de João Costa.

substituicao

18'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Sai Lucho entra Matheus Pereira.

bola

17'

2ºTEMPO

PRECISO! Jonathan Jesus se joga de carrinho na pequena área e evita o gol de Colidio no cruzamento de Gómez.

bola

16'

2ºTEMPO

Colidio recebe de Thiago Mendes pela direita da área, bate forte com a destra e assusta Otávio.

bola

15'

2ºTEMPO

Piton bate escanteio da direita e Cuesta não consegue o desvio de cabeça.

bola

14'

2ºTEMPO

Na próxima rodada o Vasco tem clássico contra o Fluminense, já o Cruzeiro recebe o Athletico-PR.

bola

13'

2ºTEMPO

Público: 19.021 torcedores.

bola

12'

2ºTEMPO

Vitória parcial tira o Vasco do Z4, mas com muitos jogos a serem jogados amanhã.

bola

11'

2ºTEMPO

Sobe o volume o torcedor cruzmaltino.

gol

10'

2ºTEMPO

GOOOOOLLLLL!!!
GOOOLLL DO VASCO!!! Piton cruza da ponta direita para pequena área, ela passa por Cuesta na primeira trave e Lucas Freitas só empurra com gol aberto!

bola

10'

2ºTEMPO

GOOOLLL DO VASCO!!!

bola

9'

2ºTEMPO

PRA FOORA!!! William corta errado dentro da área defensiva e deixa nos pés de Adson. O camisa 28 chuta colocado de frente e manda pertinho da trave.

bola

8'

2ºTEMPO

Bola longa para João Costa na ponta direita, Lucas Freitas protege e fica com tiro de meta.

bola

7'

2ºTEMPO

Tem movimentação no banco do Cruzeiro.

bola

6'

2ºTEMPO

Cruzeiro roda a bola de lado no meio campo.

bola

5'

2ºTEMPO

Finalizações certas: Vasco 3x3 Cruzeiro.

bola

4'

2ºTEMPO

Na terça-feira o Cruzeiro tem clássico contra o Atlético pelo jogo de volta da Copa do Brasil. O Vasco visita o Vitória pelo mesmo campeonato.

bola

3'

2ºTEMPO

Rojas tenta cruzamento da ponta esquerda e carimba Adson.

bola

2'

2ºTEMPO

Jogos encerrados: Atlético-MG 2x1 Vitória e São Paulo 2x1 RB Bragantino.

bola

1'

2ºTEMPO

Os times voltam sem alterações.

inicio

0'

2ºTEMPO

COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!
Rola a bola na etapa final!

fim

50'

1ºTEMPO

INTERVALO!
Fim de primeiro tempo!

bola

48'

1ºTEMPO

Cuesta aposta corrida com Neyser, chega na frente e sai tocando de lado.

bola

47'

1ºTEMPO

Na próxima rodada o Vasco tem clássico contra o Fluminense, já o Cruzeiro recebe o Athletico-PR.

bola

46'

1ºTEMPO

Vasco não vence desde o dia 10 de maio.

bola

45'

1ºTEMPO

Vamos até 49.

bola

44'

1ºTEMPO

Otávio sai atento para fazer a defesa no lançamento de Tchê Tchê para Sosa.

bola

43'

1ºTEMPO

Pressão do Vasco nos últimos minutos em busca do segundo gol.

bola

42'

1ºTEMPO

Piton cruza rasteiro da linha de fundo pela esquerda na primeira trave e Lucas Freitas finaliza com desvio de William.

bola

41'

1ºTEMPO

SAAALVA, OTÁVIO!!! Piton bate escanteio da direita fechadinho, João Marcelo desvia de cabeça para trás e o goleiro faz grande defesa no reflexo.

bola

40'

1ºTEMPO

QUE PERIGO! Otávio salta bonito junto ao travessão para desviar de ponta de dedo após cruzamento de Colidio direto para o gol.

bola

39'

1ºTEMPO

OTÁVIO! Adson recebe passe curto de Gómez já dentro da área, bate de canhota e dá trabalho ao goleiro visitante.

bola

38'

1ºTEMPO

Em andamento: São Paulo 2x0 RB Bragantino.

bola

37'

1ºTEMPO

Piton caído pela esquerda do campo defensivo após falta de João Costa.

bola

36'

1ºTEMPO

William cruza da ponta direita e Paulo Henrique tira de cabeça.

bola

35'

1ºTEMPO

Festa do torcedor do Vasco na Colina.

bola

34'

1ºTEMPO

Jogadores do Cruzeiro reclamam de falta de Tchê Tchê mas o gol está confirmado.

gol

33'

1ºTEMPO

GOOOOOLLLLL!!!
GOOOLLL DO VASCO!!! Tchê Tchê é lançado por Colidio na ponta direita, ganha de Matheus Henrique no fundo, leva para área com muito espaço e bate rasante de canhota para abrir o placar!

bola

33'

1ºTEMPO

GOOOLLL DO VASCO!!!

bola

32'

1ºTEMPO

Gómez tenta o chute de dentro da área pela esquerda e fica travado.

bola

31'

1ºTEMPO

OTÁVIO! Piton escapa em velocidade pela esquerda e toca de lado para Colidio. O camisa 9 bate forte de fora da área e dá trabalho ao goleiro.

bola

30'

1ºTEMPO

Paulo Henrique cruza forte demais da meia direita e joga direto para fora.

bola

29'

1ºTEMPO

Thiago Mendes abre demais o braço na proteção para cima de Matheus Henrique e comete falta.

bola

28'

1ºTEMPO

Jogo segue em ritmo lento com muitos passes errados.

amarelo

26'

1ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Adson amarelado.

amarelo

25'

1ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
João Marcelo perde dividida com Colidio, puxa o adversário e recebe amarelo.

bola

24'

1ºTEMPO

João Costa recebe cruzamento da esquerda pela direita da área, cabeceia para o chão e Léo Jardim defende.

bola

23'

1ºTEMPO

Artur Jorge bastante agitado na beira do campo.

bola

22'

1ºTEMPO

Adson escapa no contra-ataque pelo meio, tenta abrir na esquerda com Gómez e William intercepta.

bola

21'

1ºTEMPO

No meio da semana o Vasco encara o Vitória pelo jogo de volta das quartas de final, Cruzeiro visita o Atlético também pela Copa do Brasil.

bola

20'

1ºTEMPO

Passes errados: Vasco 9x8 Cruzeiro.

bola

18'

1ºTEMPO

Neyser tenta girar no meio da área após finalização de fora, mas ela escapa.

bola

17'

1ºTEMPO

Piton alça da meia central para esquerda da área, William tira de cabeça e sofre falta.

bola

16'

1ºTEMPO

Colidio recebe ajeitada de cabeça dentro da área, bate de canhota, ela desvia na defesa e Otávio defende.

bola

15'

1ºTEMPO

OTÁVIO!!! Boa jogada do Vasco pela esquerda, Gómez cruza de canhota na pequena área e Adson cabeceia para o chão sem muita força. Bela defesa do goleiro junto ao travessão.

bola

14'

1ºTEMPO

Adson recebe na linha de fundo pela esquerda, tenta corte de canhota e William corta.

bola

13'

1ºTEMPO

Chove fraco neste momento.

bola

12'

1ºTEMPO

Rojas cruza da meia esquerda e Cuesta tira.

bola

11'

1ºTEMPO

Jogo morno até aqui.

bola

10'

1ºTEMPO

Em andamento: São Paulo 2x0 RB Bragantino.

bola

9'

1ºTEMPO

Torcedor do Vasco sobe o volume.

bola

8'

1ºTEMPO

Lucho Rodríguez arrisca chute sem muita força da meia esquerda e Léo Jardim segura firme.

bola

7'

1ºTEMPO

Gómez balança na ponta esquerda cercado por dois, cruza de canhota, ela rebate no próprio atacante e sai.

bola

6'

1ºTEMPO

Kenji cruza da linha de fundo pela direita e a defesa do Vasco alivia com Cuesta.

bola

5'

1ºTEMPO

João Costa bate fraco pela direita do ataque e Léo Jardim se abaixa para fazer a defesa.

bola

4'

1ºTEMPO

Bola longa buscando Gómez na esquerda, William protege e sai com bola e tudo.

bola

3'

1ºTEMPO

Belo público na Colina.

bola

2'

1ºTEMPO

No primeiro turno o jogo terminou empatado por 3x3 em Belo Horizonte.

bola

1'

1ºTEMPO

Vasco estreia terceiro uniforme na cor amarela, Cruzeiro de camisa azul e calção branco.

inicio

0'

1ºTEMPO

VALENDO!
Rola a bola em São Januário!

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Times em campo.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Árbitro: Fernando Antônio Mendes de Salles Nascimento Filho (PA). Auxiliares: Eduardo Gonçalves da Cruz (MS), Acacio Menezes Leão (PA).

pre-jogo

PRÉ-JOGO

O Cruzeiro teve clássico contra o Atlético também pela Copa do Brasil e ficou no empate por 1x1.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

No meio da semana o Vasco venceu o Vitória pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Jogo encerrado: Atlético-MG 2x1 Vitória. Em andamento: São Paulo 2x0 RB Bragantino.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

A Raposa vem de grande sequência invicta sem perder desde 26 de julho.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

JEJUM! O Cruzmaltino não vence no Campeonato Brasileiro há oito jogos.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

O Cruzeiro é o quinto colocado com 39 pontos e soma quatro vitórias seguidas no campeonato.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

O Vasco é o penúltimo colocado com 22 pontos e vem de duas derrotas seguidas no Brasileirão.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Temos 26°C no Rio de Janeiro.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Boa noite! Acompanhe os lances de Vasco x Cruzeiro pela 25ª rodada do Brasileirão.

Vasco VAS

  • Pedro Emanuel

    TECNICO

  • Léo Jardim

    Goleiro

  • Paulo Henrique

    Defesa

  • Carlos Cuesta

    Defesa

  • Lucas FreitasGol

    Defesa

  • Lucas Piton

    Defesa

  • Santiago SosaSaiu

    Meio-Campo

  • Cauan BarrosEntrouAmarelo

    Meio-Campo

  • Tchê TchêSaiuGol

    Meio-Campo

  • Ramon RiqueEntrou

    Meio-Campo

  • Thiago Mendes

    Meio-Campo

  • Andrés GómezSaiu

    Atacante

  • Marino HinestrozaEntrou

    Atacante

  • AdsonSaiuAmarelo

    Atacante

  • Puma RodriguezEntrou

    Defesa

  • Facundo ColidioSaiu

    Atacante

  • DavidEntrouGol

    Atacante

Cruzeiro CRU

  • Artur Jorge

    TECNICO

  • Otávio

    Goleiro

  • William

    Defesa

  • João MarceloAmarelo

    Defesa

  • Jonathan Jesus

    Defesa

  • Gabriel Rojas

    Defesa

  • Zé LucasSaiu

    Meio-Campo

  • Felipe MoraisEntrouGol

    Meio-Campo

  • Matheus Henrique

    Meio-Campo

  • KenjiSaiu

    Atacante

  • Lucas SilvaEntrou

    Meio-Campo

  • João CostaSaiu

    Atacante

  • WesleyEntrou

    Atacante

  • Lucho RodríguezSaiu

    Atacante

  • Matheus PereiraEntrou

    Meio-Campo

  • Neyser VillarealSaiu

    Atacante

  • WandersonEntrou

    Atacante

  • Fernando Antônio Mendes de Salles Nascimento Filho (PA)

    ÁRBITRO

  • Eduardo Gonçalves da Cruz (MS)

    ASSISTENTE

  • Acacio Menezes Leão (PA)

    ASSISTENTE

Vasco VAS
Cruzeiro CRU

GOLS

Gol Tchê Tchê
Gol Lucas Freitas
Gol David
Felipe Morais Gol
POSSE DE BOLA
46% 54%
16FINALIZAÇÕES10
9FINALIZAÇÕES CERTAS6
12FALTAS COMETIDAS11
7CRUZAMENTOS2
45PASSES ERRADOS43
12DESARMES20
11ESCANTEIOS3
0IMPEDIMENTOS0
2CARTÕES AMARELOS1
0CARTÕES VERMELHOS0
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