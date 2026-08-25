Arena MRV Belo Horizonte, Minas Gerais Atlético-MG 0 × 0 Vitória 25ª RODADA • Brasileiro Série A - 2026 Sábado, 29/08•18h30 Minuto a Minuto: Atlético-MG X Vitória - 29/08/2026 ESCALAÇÃO ESTATÍSTICAS CAM Eduardo DomínguezTECNICO VIT Jair VenturaTECNICO Edina Alves Batista (SP)ÁRBITRONeuza Ines Back (SP)ASSISTENTEFabrini Bevilaqua Costa (SP)ASSISTENTE CAM VIT GOLS POSSE DE BOLA 0% 0% 0FINALIZAÇÕES0 0FINALIZAÇÕES CERTAS0 0FALTAS COMETIDAS0 0CRUZAMENTOS0 0PASSES ERRADOS0 0DESARMES0 0ESCANTEIOS0 0IMPEDIMENTOS0 0CARTÕES AMARELOS0 0CARTÕES VERMELHOS0