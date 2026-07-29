21ª RODADA • Brasileiro Série A - 2026
Quarta-feira, 29/07•21h30
Minuto a Minuto: Vitória X Palmeiras - 29/07/2026
47'
•
2ºTEMPO
ENCERRADO! Jogo Concluido
47'
•
2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! Fim de jogo! Palmeiras goleia o Vitória com dois jogadores a mais e segue líder isolado do Brasileirão.
45'
•
2ºTEMPO
Vamos até 47.
44'
•
2ºTEMPO
Vitor Roque recebe passe curto de Khellven na pequena área, finaliza ao passar da bola e manda para fora.
42'
•
2ºTEMPO
Público: 14.680 torcedores.
41'
•
2ºTEMPO
Vitória vai conhecendo apenas a sua segunda derrota em casa neste Brasileirão.
40'
•
2ºTEMPO
Goleada palmeirense em Salvador.
39'
•
2ºTEMPO
GOOOOOLLLLL!!! GOOOLLL DO PALMEIRAS!!! GOLAÇO! Sosa solta uma bomba de pé direito na cobrança de falta da meia central e acerta o canto esquerdo alto de Arcanjo!
39'
•
2ºTEMPO
GOOOLLL DO PALMEIRAS!!!
37'
•
2ºTEMPO
Palmeiras abrindo oito pontos para o Flamengo mas com um jogo a mais.
36'
•
2ºTEMPO
No domingo o Palmeiras encara o Fortaleza, já o Vitória encara o Athletico-PR na segunda-feira, ambos pela Copa do Brasil.
35'
•
2ºTEMPO
Lucas Arcanjo também não tem pressa para bater a falta na defesa.
34'
•
2ºTEMPO
Vitor Roque tenta o drible dentro da área pela esquerda, perde e comete falta em Tarzia.
33'
•
2ºTEMPO
Na próxima rodada o Brasileirão o Vitória visita o Flamengo, já o Palmeiras recebe o Internacional.
32'
•
2ºTEMPO
Palmeiras tem a bola no campo de ataque mas sem acelerar.
30'
•
2ºTEMPO
Encerrados: Mirassol 2x1 Remo e Internacional 1x1 Flamengo.
29'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Sai Baralhas entra Walace.
28'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Vitor Roque no lugar de Arias.
27'
•
2ºTEMPO
Flaco López adianta muito ao tentar o drible na frente da área e Ramon evita o chute.
26'
•
2ºTEMPO
Palmeiras chega a 37 gols marcados no campeonato.
25'
•
2ºTEMPO
Já tem torcedor do Vitória deixando o estádio.
24'
•
2ºTEMPO
GOOOOOLLLLL!!! GOOOLLL DO PALMEIRAS!!! Arias recebe passe curto de Piquerez na entrada da área pela esquerda, domina girando para cima do marcador e bate cruzado rasteiro para vencer Lucas Arcanjo!
24'
•
2ºTEMPO
GOOOLLL DO PALMEIRAS!!!
24'
•
2ºTEMPO
Torcedor palmeirense canta feliz no setor dos visitantes.
23'
•
2ºTEMPO
Faltas cometidas: Vitória 8x13 Palmeiras.
22'
•
2ºTEMPO
Andreas bate falta frontal da entrada da área e manda sobre o travessão.
21'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Mexe o Vitória: sai Fabiano entra Jamerson.
21'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Brítez derruba Sosa por trás perto da entrada da área e recebe amarelo.
20'
•
2ºTEMPO
CARLOS MIGUEL! Bola longa para o meio do ataque, Tarzia ganha casquinha e Pochettino solta a bomba de pé direito para linda defesa do goleiro.
19'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO No Palmeiras, entra Lucas Evangelista sai Barboza.
19'
•
2ºTEMPO
Impedimento de Piquerez na ponta esquerda.
18'
•
2ºTEMPO
Flaco recebe na meia-lua, gira com a canhota e tenta o passe na esquerda com Arias. Boa interceptação de Fabiano.
17'
•
2ºTEMPO
Em andamento: Fluminense 0x0 Bahia.
16'
•
2ºTEMPO
Murilo alça da meia central e Caique corta de peito.
15'
•
2ºTEMPO
Palmeiras roda a bola no ataque em busca de espaços.
14'
•
2ºTEMPO
No domingo o Palmeiras recebe o Fortaleza, já o Vitória visita o Athletico-PR nos jogos de ida pelas oitavas de final da Copa do Brasil.
13'
•
2ºTEMPO
LUCAS ARCANJO! Piquerez recebe enfiada pela esquerda nas costas da defesa, toca rasteiro para o meio e Arias finaliza em cima do goleiro.
12'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Amarelo para Fabiano por reclamação.
11'
•
2ºTEMPO
Tarzia dribla Andreas curto dentro da área e se joga pedindo penalidade. Nada.
10'
•
2ºTEMPO
Tarzia bate falta com a canhota e acerta a barreira.
9'
•
2ºTEMPO
Tarzia domina na entrada da área pela direita e sofre falta de Barboza.
8'
•
2ºTEMPO
Após esta rodada o Brasileirão só volta no outro final de semana, dias 8 e 9 de agosto. Teremos Copa do Brasil nas próximas datas.
7'
•
2ºTEMPO
O segundo gol do Palmeiras foi confirmado contra de Fabiano.
6'
•
2ºTEMPO
Arias bate falta da ponta esquerda direto para o gol e manda por cima.
5'
•
2ºTEMPO
Sosa recebe de Arias na ponta esquerda, finta Baralhas e sofre falta.
4'
•
2ºTEMPO
Flaco López domina girando no meio campo e sofre falta de Ramon.
3'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Sai também Renê para entrada de Pochettino.
2'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO No Vitória, Tarzia no lugar de Matheuzinho.
2'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Emi no lugar de Marlon Freitas.
1'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Flaco substitui Gómez.
1'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Três mudanças no Palmeiras: Khellven na vaga de Maurício.
0'
•
2ºTEMPO
COMEÇA O SEGUNDO TEMPO! Rola a bola no segundo tempo!
54'
•
1ºTEMPO
INTERVALO! Fim de primeiro tempo!
53'
•
1ºTEMPO
Matheuzinho bate escanteio da esquerda aberto, Renê cabeceia para cima e manda para fora.
52'
•
1ºTEMPO
CARLOS MIGUEL! Renê arranca pela esquerda desde o campo defensivo, chega no fundo e toca para Matheuzinho. O camisa 10 finaliza em cima do goleiro que espalma.
51'
•
1ºTEMPO
Resta saber se o gol será dado a Sosa ou contra de Fabiano. Palmeiras 2x0.
50'
•
1ºTEMPO
GOL CONTRA! GOOOLLL DO PALMEIRAS!!! Boa troca de passes curtos pela direita, Sosa recebe enfiada de Marlon e bate cruzado na saída do goleiro. Fabiano ainda tenta tirar, mas se enrola e a bola entra!
50'
•
1ºTEMPO
GOOOLLL DO PALMEIRAS!!!
50'
•
1ºTEMPO
Lucas Arcanjo recebe recuo pressionado na entrada da área e se livra na base do chutão.
49'
•
1ºTEMPO
Quarto gol de Maurício no campeonato, o terceiro após a Copa do Mundo.
48'
•
1ºTEMPO
Festa do torcedor palmeirense no Barradão.
47'
•
1ºTEMPO
Andreas experimenta chute de pé direito de longe e isola.
46'
•
1ºTEMPO
GOOOOOLLLLL!!! GOOOLLL DO PALMEIRAS!!! Arias recebe passe vertical na meia central e deixa de letra para Maurício. O camisa 18 limpa com a canhota na meia-lua e chuta no ângulo do goleiro!
46'
•
1ºTEMPO
GOOOLLL DO PALMEIRAS!!!
45'
•
1ºTEMPO
Mais nove minutos de acréscimo.
44'
•
1ºTEMPO
Fabiano cruza da direita e Carlos Miguel faz firme defesa no alto.
43'
•
1ºTEMPO
Matheuzinho cruza da linha de fundo pela esquerda e Marlon Freitas manda para fora.
42'
•
1ºTEMPO
Devemos ter um longo período de acréscimo.
41'
•
1ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Sai Martínez, entra Zé Vitor.
40'
•
1ºTEMPO
Luan deixa o campo aplaudindo ironicamente o árbitro.
39'
•
1ºTEMPO
CARTÃO VERMELHO! MAIS UM VERMELHO! Luan Candido expulso pelo sinal de roubo.
38'
•
1ºTEMPO
VAR NOVAMENTE! Alex Gomes chamado no monitor para olhar o sinal de roubo de Luan Candido.
37'
•
1ºTEMPO
Luan Candido é flagrado fazendo sinal de roubo mas nada de ação contra o jogador.
36'
•
1ºTEMPO
CARTÃO VERMELHO! CHUVEIRO MAIS CEDO! Alex Gomes revê entrada de Cacá solando alto a panturrilha de Arias e mostra vermelho direto. Falta marcada.
35'
•
1ºTEMPO
VAR EM AÇÃO! Alex Gomes é chamado no monitor para rever o lance de Cacá em Arias; o árbitro nem falta marcou no campo.
34'
•
1ºTEMPO
Arias caído com dores na canela após carrinho de Cacá.
33'
•
1ºTEMPO
CARLOS MIGUEL! Lançamento para Matheuzinho na ponta esquerda, o camisa 10 breca driblando Murilo para dentro e finaliza por baixo para defesa do goleiro.
32'
•
1ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Martínez amarelado por matar contra-ataque de Allan.
31'
•
1ºTEMPO
Matheuzinho carrega na ponta esquerda e Sosa consegue o corte de lado.
30'
•
1ºTEMPO
Ramon tenta drible curto na linha de fundo pela esquerda e Murilo joga para fora.
29'
•
1ºTEMPO
Recomeça o jogo.
28'
•
1ºTEMPO
Jogo segue paralisado.
27'
•
1ºTEMPO
Cacá segue em atendimento médico com um corte no queixo.
26'
•
1ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Jogadores do Vitória reclamam da ação de Maurício e sobe amarelo.
25'
•
1ºTEMPO
Maurício tenta proteger de costas, acaba atropelado mas o árbitro pega toque de cotovelo no queixo de Cacá.
24'
•
1ºTEMPO
PRA FOORA!! Cruzamento de Baralhas da ala direita para entrada da pequena área, Britez cabeceia buscando o contrapé e erra por pouco.
23'
•
1ºTEMPO
Vitória consegue segurar a bola no campo de ataque pela esquerda nos últimos minutos.
22'
•
1ºTEMPO
Matheuzinho bate escanteio curto pela esquerda, recebe de volta e cruza em cima de Sosa.
21'
•
1ºTEMPO
Finalizações: Vitória 0x2 Palmeiras.
20'
•
1ºTEMPO
Palmeiras com a bola no campo de ataque.
19'
•
1ºTEMPO
Allan faz grande jogada individual pela ponta direita, cruza fraco por baixo e facilita o corte de Caique.
18'
•
1ºTEMPO
Arias gira para os dois lados na lateral do meio campo e sofre falta no puxão de Baralhas.
17'
•
1ºTEMPO
PRA FOORA!!! Murilo lança para direita na entrada da área, Ramon e Luan batem cabeça, Allan domina levando para o meio e finaliza rente ao poste.
16'
•
1ºTEMPO
Flaco López e Vitor Roque aparecem no banco como opção para Abel Ferreira.
15'
•
1ºTEMPO
Matheuzinho cruza por baixo para dentro da área, bate errado e deixa limpa com Carlos Miguel.
14'
•
1ºTEMPO
Torcedor do Vitória comparece em bom número.
13'
•
1ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Marlon Freitas amarelado por deixar o braço na disputa com Baralhas.
12'
•
1ºTEMPO
Andreas bate escanteio da esquerda e Cacá tira de cabeça.
11'
•
1ºTEMPO
NA ZAGA! Boa trama do Palmeiras pela direita, Allan acha bom passe para Piquerez no meio da área e o uruguaio finaliza em cima da defesa.
10'
•
1ºTEMPO
Allan volta a ser titular no Palmeiras após dois jogos fora por suspensão.
9'
•
1ºTEMPO
Palmeiras começa o jogo com posse de bola buscando o ataque. Vitória atrás esperto para contra-atacar.
8'
•
1ºTEMPO
Maurício tabela curto com Sosa na meia central, finaliza fraco e Lucas Arcanjo cai para defender.
7'
•
1ºTEMPO
Em andamento: Fluminense 0x0 Bahia.
6'
•
1ºTEMPO
Maurício carrega da ala direita para dentro, tenta enfiada com Sosa mas a defesa da casa alivia.
5'
•
1ºTEMPO
Impedimento de Sosa no lançamento de Murilo.
4'
•
1ºTEMPO
Encerrados: Mirassol 2x1 Remo e Internacional 1x1 Flamengo.
3'
•
1ºTEMPO
Martínez arrisca chute direto na cobrança de falta e acerta a barreira.
2'
•
1ºTEMPO
Murilo chega atrasado no lance com Baralhas e comete falta pelo meio do campo defensivo.
1'
•
1ºTEMPO
Vitória veste rubro-negro, Palmeiras inteiro de branco.
0'
•
1ºTEMPO
VALENDO! Rola a bola no Barradão!
PRÉ-JOGO
Tudo pronto.
PRÉ-JOGO
Times em campo.
PRÉ-JOGO
No primeiro turno, jogando em Barueri, o Verdão goleou o Leão por 5x1.
PRÉ-JOGO
O Palmeiras lidera o Brasileirão com 44 pontos mas vem de derrota em casa para o Atlético-MG.
PRÉ-JOGO
O Vitória é o 13º colocado na tabela com 26 pontos e não vence há duas rodadas.
PRÉ-JOGO
Temos 25°C em Salvador.
PRÉ-JOGO
Boa noite! Acompanhe os lances de Vitória x Palmeiras pela 21ª rodada do Brasileirão.
Jair Ventura
TECNICO
Lucas Arcanjo
Goleiro
Fabiano
Defesa
Jamerson
Defesa
Emanuel Brítez
Defesa
Cacá
Defesa
Luan Cândido
Defesa
Ramon
Defesa
Caíque
Meio-Campo
Gabriel Baralhas
Meio-Campo
Walace
Meio-Campo
Emmanuel Martínez
Meio-Campo
Zé Vitor
Meio-Campo
Matheuzinho
Atacante
Diego Tarzia
Atacante
Renê
Atacante
Tomás Pochettino
Meio-Campo
Abel Ferreira
TECNICO
Carlos Miguel
Goleiro
Alexander Barboza
Defesa
Lucas Evangelista
Meio-Campo
Gustavo Gómez
Defesa
Flaco López
Atacante
Murilo Cerqueira
Defesa
Joaquín Piquerez
Defesa
Marlon Freitas
Meio-Campo
Emiliano Martínez
Meio-Campo
Andreas Pereira
Meio-Campo
Maurício
Meio-Campo
Khellven
Defesa
Allan
Meio-Campo
Jhon Arias
Atacante
Vitor Roque
Atacante
Ramón Sosa
Atacante
Alex Gomes Stefano (RJ)
ÁRBITRO
Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ)
ASSISTENTE
Carlos Henrique Alves de Lima Filho (RJ)
ASSISTENTE