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encerrado
Barradão Salvador, Bahia
Vitória Vitória
0 × 4
Palmeiras Palmeiras

21ª RODADA • Brasileiro Série A - 2026

Quarta-feira, 29/0721h30

Minuto a Minuto: Vitória X Palmeiras - 29/07/2026

fim

47'

2ºTEMPO

ENCERRADO!
Jogo Concluido

fim

47'

2ºTEMPO

FIM 2º TEMPO!
Fim de jogo! Palmeiras goleia o Vitória com dois jogadores a mais e segue líder isolado do Brasileirão.

bola

45'

2ºTEMPO

Vamos até 47.

bola

44'

2ºTEMPO

Vitor Roque recebe passe curto de Khellven na pequena área, finaliza ao passar da bola e manda para fora.

bola

42'

2ºTEMPO

Público: 14.680 torcedores.

bola

41'

2ºTEMPO

Vitória vai conhecendo apenas a sua segunda derrota em casa neste Brasileirão.

bola

40'

2ºTEMPO

Goleada palmeirense em Salvador.

gol

39'

2ºTEMPO

GOOOOOLLLLL!!!
GOOOLLL DO PALMEIRAS!!! GOLAÇO! Sosa solta uma bomba de pé direito na cobrança de falta da meia central e acerta o canto esquerdo alto de Arcanjo!

bola

39'

2ºTEMPO

GOOOLLL DO PALMEIRAS!!!

bola

37'

2ºTEMPO

Palmeiras abrindo oito pontos para o Flamengo mas com um jogo a mais.

bola

36'

2ºTEMPO

No domingo o Palmeiras encara o Fortaleza, já o Vitória encara o Athletico-PR na segunda-feira, ambos pela Copa do Brasil.

bola

35'

2ºTEMPO

Lucas Arcanjo também não tem pressa para bater a falta na defesa.

bola

34'

2ºTEMPO

Vitor Roque tenta o drible dentro da área pela esquerda, perde e comete falta em Tarzia.

bola

33'

2ºTEMPO

Na próxima rodada o Brasileirão o Vitória visita o Flamengo, já o Palmeiras recebe o Internacional.

bola

32'

2ºTEMPO

Palmeiras tem a bola no campo de ataque mas sem acelerar.

bola

30'

2ºTEMPO

Encerrados: Mirassol 2x1 Remo e Internacional 1x1 Flamengo.

substituicao

29'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Sai Baralhas entra Walace.

substituicao

28'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Vitor Roque no lugar de Arias.

bola

27'

2ºTEMPO

Flaco López adianta muito ao tentar o drible na frente da área e Ramon evita o chute.

bola

26'

2ºTEMPO

Palmeiras chega a 37 gols marcados no campeonato.

bola

25'

2ºTEMPO

Já tem torcedor do Vitória deixando o estádio.

gol

24'

2ºTEMPO

GOOOOOLLLLL!!!
GOOOLLL DO PALMEIRAS!!! Arias recebe passe curto de Piquerez na entrada da área pela esquerda, domina girando para cima do marcador e bate cruzado rasteiro para vencer Lucas Arcanjo!

bola

24'

2ºTEMPO

GOOOLLL DO PALMEIRAS!!!

bola

24'

2ºTEMPO

Torcedor palmeirense canta feliz no setor dos visitantes.

bola

23'

2ºTEMPO

Faltas cometidas: Vitória 8x13 Palmeiras.

bola

22'

2ºTEMPO

Andreas bate falta frontal da entrada da área e manda sobre o travessão.

substituicao

21'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Mexe o Vitória: sai Fabiano entra Jamerson.

amarelo

21'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Brítez derruba Sosa por trás perto da entrada da área e recebe amarelo.

bola

20'

2ºTEMPO

CARLOS MIGUEL! Bola longa para o meio do ataque, Tarzia ganha casquinha e Pochettino solta a bomba de pé direito para linda defesa do goleiro.

substituicao

19'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
No Palmeiras, entra Lucas Evangelista sai Barboza.

bola

19'

2ºTEMPO

Impedimento de Piquerez na ponta esquerda.

bola

18'

2ºTEMPO

Flaco recebe na meia-lua, gira com a canhota e tenta o passe na esquerda com Arias. Boa interceptação de Fabiano.

bola

17'

2ºTEMPO

Em andamento: Fluminense 0x0 Bahia.

bola

16'

2ºTEMPO

Murilo alça da meia central e Caique corta de peito.

bola

15'

2ºTEMPO

Palmeiras roda a bola no ataque em busca de espaços.

bola

14'

2ºTEMPO

No domingo o Palmeiras recebe o Fortaleza, já o Vitória visita o Athletico-PR nos jogos de ida pelas oitavas de final da Copa do Brasil.

bola

13'

2ºTEMPO

LUCAS ARCANJO! Piquerez recebe enfiada pela esquerda nas costas da defesa, toca rasteiro para o meio e Arias finaliza em cima do goleiro.

amarelo

12'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Amarelo para Fabiano por reclamação.

bola

11'

2ºTEMPO

Tarzia dribla Andreas curto dentro da área e se joga pedindo penalidade. Nada.

bola

10'

2ºTEMPO

Tarzia bate falta com a canhota e acerta a barreira.

bola

9'

2ºTEMPO

Tarzia domina na entrada da área pela direita e sofre falta de Barboza.

bola

8'

2ºTEMPO

Após esta rodada o Brasileirão só volta no outro final de semana, dias 8 e 9 de agosto. Teremos Copa do Brasil nas próximas datas.

bola

7'

2ºTEMPO

O segundo gol do Palmeiras foi confirmado contra de Fabiano.

bola

6'

2ºTEMPO

Arias bate falta da ponta esquerda direto para o gol e manda por cima.

bola

5'

2ºTEMPO

Sosa recebe de Arias na ponta esquerda, finta Baralhas e sofre falta.

bola

4'

2ºTEMPO

Flaco López domina girando no meio campo e sofre falta de Ramon.

substituicao

3'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Sai também Renê para entrada de Pochettino.

substituicao

2'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
No Vitória, Tarzia no lugar de Matheuzinho.

substituicao

2'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Emi no lugar de Marlon Freitas.

substituicao

1'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Flaco substitui Gómez.

substituicao

1'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Três mudanças no Palmeiras: Khellven na vaga de Maurício.

inicio

0'

2ºTEMPO

COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!
Rola a bola no segundo tempo!

fim

54'

1ºTEMPO

INTERVALO!
Fim de primeiro tempo!

bola

53'

1ºTEMPO

Matheuzinho bate escanteio da esquerda aberto, Renê cabeceia para cima e manda para fora.

bola

52'

1ºTEMPO

CARLOS MIGUEL! Renê arranca pela esquerda desde o campo defensivo, chega no fundo e toca para Matheuzinho. O camisa 10 finaliza em cima do goleiro que espalma.

bola

51'

1ºTEMPO

Resta saber se o gol será dado a Sosa ou contra de Fabiano. Palmeiras 2x0.

gol_contra

50'

1ºTEMPO

GOL CONTRA!
GOOOLLL DO PALMEIRAS!!! Boa troca de passes curtos pela direita, Sosa recebe enfiada de Marlon e bate cruzado na saída do goleiro. Fabiano ainda tenta tirar, mas se enrola e a bola entra!

bola

50'

1ºTEMPO

GOOOLLL DO PALMEIRAS!!!

bola

50'

1ºTEMPO

Lucas Arcanjo recebe recuo pressionado na entrada da área e se livra na base do chutão.

bola

49'

1ºTEMPO

Quarto gol de Maurício no campeonato, o terceiro após a Copa do Mundo.

bola

48'

1ºTEMPO

Festa do torcedor palmeirense no Barradão.

bola

47'

1ºTEMPO

Andreas experimenta chute de pé direito de longe e isola.

gol

46'

1ºTEMPO

GOOOOOLLLLL!!!
GOOOLLL DO PALMEIRAS!!! Arias recebe passe vertical na meia central e deixa de letra para Maurício. O camisa 18 limpa com a canhota na meia-lua e chuta no ângulo do goleiro!

bola

46'

1ºTEMPO

GOOOLLL DO PALMEIRAS!!!

bola

45'

1ºTEMPO

Mais nove minutos de acréscimo.

bola

44'

1ºTEMPO

Fabiano cruza da direita e Carlos Miguel faz firme defesa no alto.

bola

43'

1ºTEMPO

Matheuzinho cruza da linha de fundo pela esquerda e Marlon Freitas manda para fora.

bola

42'

1ºTEMPO

Devemos ter um longo período de acréscimo.

substituicao

41'

1ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Sai Martínez, entra Zé Vitor.

bola

40'

1ºTEMPO

Luan deixa o campo aplaudindo ironicamente o árbitro.

vermelho

39'

1ºTEMPO

CARTÃO VERMELHO!
MAIS UM VERMELHO! Luan Candido expulso pelo sinal de roubo.

bola

38'

1ºTEMPO

VAR NOVAMENTE! Alex Gomes chamado no monitor para olhar o sinal de roubo de Luan Candido.

bola

37'

1ºTEMPO

Luan Candido é flagrado fazendo sinal de roubo mas nada de ação contra o jogador.

vermelho

36'

1ºTEMPO

CARTÃO VERMELHO!
CHUVEIRO MAIS CEDO! Alex Gomes revê entrada de Cacá solando alto a panturrilha de Arias e mostra vermelho direto. Falta marcada.

bola

35'

1ºTEMPO

VAR EM AÇÃO! Alex Gomes é chamado no monitor para rever o lance de Cacá em Arias; o árbitro nem falta marcou no campo.

bola

34'

1ºTEMPO

Arias caído com dores na canela após carrinho de Cacá.

bola

33'

1ºTEMPO

CARLOS MIGUEL! Lançamento para Matheuzinho na ponta esquerda, o camisa 10 breca driblando Murilo para dentro e finaliza por baixo para defesa do goleiro.

amarelo

32'

1ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Martínez amarelado por matar contra-ataque de Allan.

bola

31'

1ºTEMPO

Matheuzinho carrega na ponta esquerda e Sosa consegue o corte de lado.

bola

30'

1ºTEMPO

Ramon tenta drible curto na linha de fundo pela esquerda e Murilo joga para fora.

bola

29'

1ºTEMPO

Recomeça o jogo.

bola

28'

1ºTEMPO

Jogo segue paralisado.

bola

27'

1ºTEMPO

Cacá segue em atendimento médico com um corte no queixo.

amarelo

26'

1ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Jogadores do Vitória reclamam da ação de Maurício e sobe amarelo.

bola

25'

1ºTEMPO

Maurício tenta proteger de costas, acaba atropelado mas o árbitro pega toque de cotovelo no queixo de Cacá.

bola

24'

1ºTEMPO

PRA FOORA!! Cruzamento de Baralhas da ala direita para entrada da pequena área, Britez cabeceia buscando o contrapé e erra por pouco.

bola

23'

1ºTEMPO

Vitória consegue segurar a bola no campo de ataque pela esquerda nos últimos minutos.

bola

22'

1ºTEMPO

Matheuzinho bate escanteio curto pela esquerda, recebe de volta e cruza em cima de Sosa.

bola

21'

1ºTEMPO

Finalizações: Vitória 0x2 Palmeiras.

bola

20'

1ºTEMPO

Palmeiras com a bola no campo de ataque.

bola

19'

1ºTEMPO

Allan faz grande jogada individual pela ponta direita, cruza fraco por baixo e facilita o corte de Caique.

bola

18'

1ºTEMPO

Arias gira para os dois lados na lateral do meio campo e sofre falta no puxão de Baralhas.

bola

17'

1ºTEMPO

PRA FOORA!!! Murilo lança para direita na entrada da área, Ramon e Luan batem cabeça, Allan domina levando para o meio e finaliza rente ao poste.

bola

16'

1ºTEMPO

Flaco López e Vitor Roque aparecem no banco como opção para Abel Ferreira.

bola

15'

1ºTEMPO

Matheuzinho cruza por baixo para dentro da área, bate errado e deixa limpa com Carlos Miguel.

bola

14'

1ºTEMPO

Torcedor do Vitória comparece em bom número.

amarelo

13'

1ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Marlon Freitas amarelado por deixar o braço na disputa com Baralhas.

bola

12'

1ºTEMPO

Andreas bate escanteio da esquerda e Cacá tira de cabeça.

bola

11'

1ºTEMPO

NA ZAGA! Boa trama do Palmeiras pela direita, Allan acha bom passe para Piquerez no meio da área e o uruguaio finaliza em cima da defesa.

bola

10'

1ºTEMPO

Allan volta a ser titular no Palmeiras após dois jogos fora por suspensão.

bola

9'

1ºTEMPO

Palmeiras começa o jogo com posse de bola buscando o ataque. Vitória atrás esperto para contra-atacar.

bola

8'

1ºTEMPO

Maurício tabela curto com Sosa na meia central, finaliza fraco e Lucas Arcanjo cai para defender.

bola

7'

1ºTEMPO

Em andamento: Fluminense 0x0 Bahia.

bola

6'

1ºTEMPO

Maurício carrega da ala direita para dentro, tenta enfiada com Sosa mas a defesa da casa alivia.

bola

5'

1ºTEMPO

Impedimento de Sosa no lançamento de Murilo.

bola

4'

1ºTEMPO

Encerrados: Mirassol 2x1 Remo e Internacional 1x1 Flamengo.

bola

3'

1ºTEMPO

Martínez arrisca chute direto na cobrança de falta e acerta a barreira.

bola

2'

1ºTEMPO

Murilo chega atrasado no lance com Baralhas e comete falta pelo meio do campo defensivo.

bola

1'

1ºTEMPO

Vitória veste rubro-negro, Palmeiras inteiro de branco.

inicio

0'

1ºTEMPO

VALENDO!
Rola a bola no Barradão!

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Tudo pronto.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Times em campo.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

No primeiro turno, jogando em Barueri, o Verdão goleou o Leão por 5x1.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

O Palmeiras lidera o Brasileirão com 44 pontos mas vem de derrota em casa para o Atlético-MG.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

O Vitória é o 13º colocado na tabela com 26 pontos e não vence há duas rodadas.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Temos 25°C em Salvador.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Boa noite! Acompanhe os lances de Vitória x Palmeiras pela 21ª rodada do Brasileirão.

Vitória VIT

  • Jair Ventura

    TECNICO

  • Lucas Arcanjo

    Goleiro

  • FabianoSaiuGol ContraAmarelo

    Defesa

  • JamersonEntrou

    Defesa

  • Emanuel BrítezAmarelo

    Defesa

  • CacáVermelho

    Defesa

  • Luan CândidoVermelho

    Defesa

  • Ramon

    Defesa

  • Caíque

    Meio-Campo

  • Gabriel BaralhasSaiu

    Meio-Campo

  • WalaceEntrou

    Meio-Campo

  • Emmanuel MartínezSaiuAmarelo

    Meio-Campo

  • Zé VitorEntrou

    Meio-Campo

  • MatheuzinhoSaiu

    Atacante

  • Diego TarziaEntrou

    Atacante

  • RenêSaiu

    Atacante

  • Tomás PochettinoEntrou

    Meio-Campo

Palmeiras PAL

  • Abel Ferreira

    TECNICO

  • Carlos Miguel

    Goleiro

  • Alexander BarbozaSaiu

    Defesa

  • Lucas EvangelistaEntrou

    Meio-Campo

  • Gustavo GómezSaiu

    Defesa

  • Flaco LópezEntrou

    Atacante

  • Murilo Cerqueira

    Defesa

  • Joaquín Piquerez

    Defesa

  • Marlon FreitasSaiuAmarelo

    Meio-Campo

  • Emiliano MartínezEntrou

    Meio-Campo

  • Andreas Pereira

    Meio-Campo

  • MaurícioSaiuGolAmarelo

    Meio-Campo

  • KhellvenEntrou

    Defesa

  • Allan

    Meio-Campo

  • Jhon AriasSaiuGol

    Atacante

  • Vitor RoqueEntrou

    Atacante

  • Ramón SosaGol

    Atacante

  • Alex Gomes Stefano (RJ)

    ÁRBITRO

  • Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ)

    ASSISTENTE

  • Carlos Henrique Alves de Lima Filho (RJ)

    ASSISTENTE

Vitória VIT
Palmeiras PAL

GOLS

Gol Contra Fabiano
Maurício Gol
Jhon Arias Gol
Ramón Sosa Gol
POSSE DE BOLA
32% 68%
5FINALIZAÇÕES11
3FINALIZAÇÕES CERTAS5
9FALTAS COMETIDAS16
8CRUZAMENTOS10
34PASSES ERRADOS35
5DESARMES5
6ESCANTEIOS1
0IMPEDIMENTOS3
3CARTÕES AMARELOS2
2CARTÕES VERMELHOS0
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