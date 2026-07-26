21ª RODADA • Brasileiro Série A - 2026
Quarta-feira, 29/07•19h30
Minuto a Minuto: Mirassol X Remo - 29/07/2026
50'
•
2ºTEMPO
ENCERRADO! Jogo Concluido
50'
•
2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! FIM DE PAPO! Apita o árbitro. O triunfo mostra a força do Mirassol em casa. A equipe sai da zona de rebaixamento e aumenta a pressão sobre o rival mais próximo na tabela.
49'
•
2ºTEMPO
Bruno Santos avança com perigo, mas Marllon chega firme no desarme e o atacante cai dentro da área.
48'
•
2ºTEMPO
Mayk levanta na área, mas Thomazella sai do gol com segurança e segura a bola.
47'
•
2ºTEMPO
A festa foi garantida por 4.519 torcedores que lotaram o Maião.
46'
•
2ºTEMPO
O Mirassol prefere cadenciar. Segura a bola no campo de ataque.
45'
•
2ºTEMPO
+5 minutos de acréscimos.
44'
•
2ºTEMPO
GOL ANULADO! Chico Kim lança Bruno Santos, que dribla o goleiro e balança a rede, mas o assistente levanta a bandeira e anula o gol por impedimento.
43'
•
2ºTEMPO
UUUUUHH! PERDEEUU! David Braga cruza, Jajá domina bem na área, se livra da marcação de Igor Formiga, mas finaliza na rede pelo lado de fora e desperdiça grande chance.
42'
•
2ºTEMPO
Carlos Eduardo recebe dentro da área em boa condição, mas falha no domínio e desperdiça a oportunidade.
41'
•
2ºTEMPO
Jajá Silva recebe ótimo lançamento nas costas da defesa, mas Thomazella sai rápido do gol e intercepta a jogada.
40'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO e Japa da lugar a Chico Kim no time da casa.
39'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO O Mirassol promove duas substituições. Edson Carioca é trocado por Carlos Eduardo.
38'
•
2ºTEMPO
Japa arrisca de fora da área, mas o chute sai fraco e Marcelo Rangel defende sem dificuldades.
37'
•
2ºTEMPO
Vitor Bueno aproveita cruzamento da direita e finaliza, mas João Victor se estica e trava o chute, evitando o gol.
36'
•
2ºTEMPO
O Mirassol recua nos instantes finais do segundo tempo, segura o avanço do Remo e espera pelas mudanças no time.
35'
•
2ºTEMPO
Jajá arrisca a finalização, mas pega mal na bola e ela sai pela linha lateral.
34'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO e Gabriel Taliari da lugar a Vitor Bueno no time visitante.
34'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO O Remo promove duas substituições. Alef Manga é trocado por Gabriel Poveda.
33'
•
2ºTEMPO
Shaylon aproveita erro do Remo, aciona Reinaldo pela esquerda, que arrisca o chute, mas a bola desvia na defesa.
32'
•
2ºTEMPO
Cazonatti entra em campo pela primeira vez defendendo o Mirassol, mas na primeira jogada ofensiva se precipita e erra o passe.
31'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Substituição no Mirassol. Sai Eduardo e entra Gustavo Cazonatti.
29'
•
2ºTEMPO
Dificuldades na criação! O Remo erra passes e não consegue manter a posse.
28'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Substituição no Remo. Sai Zé Ricardo entra David Braga.
27'
•
2ºTEMPO
Reinaldo cobra a falta direto, a bola desvia na barreira e sai pela linha de fundo. Escanteio para o Mirassol.
26'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Zé Ivaldo comete falta em Bruno Santos na entrada da área e é amarelado.
25'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Matheus Alexandre recebe cartão amarelo por atrasar cobrança de lateral do Mirassol.
24'
•
2ºTEMPO
O Mirassol chega pela direita, a bola é cruzada na área e Gabriel Taliari tenta de primeira, mas erra o chute e manda por cima.
23'
•
2ºTEMPO
Patrick cruza após passe de Alef Manga, mas a defesa corta com firmeza.
22'
•
2ºTEMPO
Patrick recebe na entrada da área, tem espaço para finalizar, mas opta pelo passe e erra, desperdiçando a chance.
21'
•
2ºTEMPO
O Remo insiste em sair jogando com a bola no chão, mas os erros de passe impedem a construção ofensiva.
20'
•
2ºTEMPO
UUUUHH! FUROU! Bruno Santos cruza rasteiro da direita para a pequena área, Edson Carioca aparece livre, mas fura e desperdiça ótima oportunidade.
19'
•
2ºTEMPO
Superioridade ofensiva! O Mirassol já finalizou três vezes no alvo, contra apenas uma do Remo.
18'
•
2ºTEMPO
Denilson coloca a mão na bola, o árbitro marca a falta, mas não aplica cartão, gerando reclamações.
17'
•
2ºTEMPO
O Remo quase se complica. Marllon não conseguiu afastar, mas Marcelo Rangel evitou o perigo e segurou firme.
16'
•
2ºTEMPO
O Mirassol adianta suas linhas, pressiona no ataque e busca ampliar o placar para garantir maior tranquilidade.
15'
•
2ºTEMPO
Japa avança pela esquerda e cruza para a área, mas a bola sai muito forte e ninguém consegue aproveitar.
14'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Substituição no Mirassol. Sai Gustavo Silva e entra Shaylon.
13'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO e Marcelinho da lugar a Matheus Alexandre no time visitante.
12'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO O Remo promove duas substituições. Yago Pikachu é trocado por Jajá.
11'
•
2ºTEMPO
Zé Ricardo derruba Willian Machado e o árbitro marca falta no campo de defesa.
10'
•
2ºTEMPO
Com o gol, o Mirassol deixa a zona de rebaixamento e ganha fôlego na luta contra a queda.
9'
•
2ºTEMPO
A torcida explode: o Mirassol volta com energia e abre o placar logo no começo do segundo tempo.
8'
•
2ºTEMPO
GOOOOOLLLLL!!! GOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DO MIRASSOL!!! JOÃO VICTOR!!! Reinaldo cobra escanteio, João Victor sobe alto e cabeceia com força para o fundo das redes. O Mirassol retoma a vantagem.
8'
•
2ºTEMPO
GOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DO MIRASSOL!!!
7'
•
2ºTEMPO
Eduardo avança pela esquerda, cruza, a bola desvia na marcação e o Mirassol conquista escanteio.
6'
•
2ºTEMPO
Impedimento! Gabriel Taliari estava adiantado e o assistente interrompeu a jogada.
5'
•
2ºTEMPO
O Mirassol retorna para o segundo tempo com postura ofensiva, buscando ampliar o marcador.
4'
•
2ºTEMPO
UUUHH! QUASE! Eduardo cabeceia sozinho após cruzamento de Bruno Santos, mas erra o alvo e a bola passa por cima.
3'
•
2ºTEMPO
Marcelinho domina na entrada da área e arrisca de primeira, mas a bola sai à direita do gol.
2'
•
2ºTEMPO
UUUUHH! Edson Carioca escapa pela direita e cruza rasteiro para Gustavo Silva. Mosquito finaliza de primeira, mas fraco, e Marcelo Rangel defende com tranquilidade.
1'
•
2ºTEMPO
Alef Manga arrisca de fora, mas Thomazella bem posicionado segura firme a bola.
0'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Substituição no Mirassol. Sai Gabriel Knesowitsch e entra Willian Machado.
0'
•
2ºTEMPO
COMEÇA O SEGUNDO TEMPO! A bola volta a rolar para a etapa final!
48'
•
1ºTEMPO
INTERVALO! Fim da primeira etapa, vamos para o intervalo!
46'
•
1ºTEMPO
Reinaldo busca o lançamento longo, mas exagera na força e a bola sai pela linha de fundo.
45'
•
1ºTEMPO
+3 minutos de acréscimos.
44'
•
1ºTEMPO
GOOOOOLLLLL!!! GOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DO REMO!!! LEONEL PICCO!!! Patrick arrisca de fora da área, é bloqueado, mas Picco pega o rebote e finaliza. A bola desvia em Reinaldo, engana Thomazella e o Remo empata.
44'
•
1ºTEMPO
GOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DO REMO!!!
42'
•
1ºTEMPO
O Remo sufoca o Mirassol e não deixa o adversário jogar no fim da primeira etapa.
41'
•
1ºTEMPO
Alex Manga pega de primeira finalização de fora da área, mas a bola sobe e não ameaça Thomazella.
40'
•
1ºTEMPO
Pikachu se movimenta bem e fica pronto para receber, mas Gabriel se antecipa e corta o lance.
39'
•
1ºTEMPO
Reinaldo insiste pelo meio, ganha a disputa, mas o árbitro vê falta e interrompe o lance, gerando revolta no jogador do Mirassol.
38'
•
1ºTEMPO
Remo tenta pela direita com Marcelinho, mas Gabriel estava atento e afastou cruzamento para escanteio.
37'
•
1ºTEMPO
Zé Ricardo recebe na entrada da área, arrisca de pé esquerdo, mas a bola sai pela linha de fundo.
36'
•
1ºTEMPO
O ritmo da partida cai. O Mirassol troca passes e busca envolver a marcação do Remo para reduzir a pressão.
35'
•
1ºTEMPO
Yago Pikachu tenta responder ao gol sofrido, avançando pela direita, mas encontra resistência.
34'
•
1ºTEMPO
O Remo cobra escanteio, mas a defesa corta com facilidade e o lance não leva perigo.
33'
•
1ºTEMPO
UUUUHH! Marcelinho cruza pela direita, Reinaldo desvia contra a própria meta e quase marca contra, mas a bola bate na rede pelo lado de fora.
32'
•
1ºTEMPO
O Remo adianta suas linhas e parte para o ataque, tentando pressionar o Mirassol.
31'
•
1ºTEMPO
Com o gol marcado, o Mirassol deixa provisoriamente a zona de rebaixamento.
30'
•
1ºTEMPO
Gustavo Silva recebe em velocidade, Carioca recebe na área e tenta mas Marllon consegue desviar em quase outro gol contra.
29'
•
1ºTEMPO
GOL CONTRA! GOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DO MIRASSOL!!! GOL CONTRA!!! MARLLON! Reinaldo cobra escanteio, Eduardo desvia de cabeça no primeiro pau, a bola toca em Marllon e engana Marcelo Rangel: gol do Mirassol.
29'
•
1ºTEMPO
GOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DO MIRASSOL!!!
28'
•
1ºTEMPO
Reinaldo cobra escanteio pela direita, Gabriel Knesowitsch não alcança, e o Mirassol conquista novo escanteio pela esquerda.
27'
•
1ºTEMPO
Gustavo Silva avança pela direita e cruza, mas Zé Ivaldo se antecipa e manda para escanteio.
26'
•
1ºTEMPO
Remo se fecha atrás e aposta no contra-ataque veloz para surpreender o adversário.
25'
•
1ºTEMPO
Reinaldo arrisca o passe aéreo para a área, mas o companheiro não chega e Marcelo Rangel segura com tranquilidade.
24'
•
1ºTEMPO
Gustavo Silva pede a falta no meio de campo, mas o árbitro manda seguir e deixa o jogo correr.
23'
•
1ºTEMPO
O ataque do Mirassol é interrompido pelo assistente, que assinala impedimento de Bruno Santos na esquerda.
22'
•
1ºTEMPO
O Mirassol gira a bola da direita com Formiga até a esquerda com Reinaldo, mas não consegue avançar.
21'
•
1ºTEMPO
Até agora, o Mirassol foi o único a finalizar no alvo, mas sem grande perigo.
20'
•
1ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Gabriel Knesowitsch puxa camisa de Zé Ricardo em contra-ataque e é amarelado.
19'
•
1ºTEMPO
O Remo tenta colocar a bola no chão e trocar passes para sair em velocidade.
18'
•
1ºTEMPO
Japa recebe na ponta após triangulação, mas o cruzamento não sai certo e vai para fora.
17'
•
1ºTEMPO
Edson Carioca carrega para o meio e arrisca de fora da área, mas o chute sai fraco e Marcelo Rangel defende com tranquilidade.
16'
•
1ºTEMPO
O Remo não aproveita a bola parada. A cobrança alcançou a área, mas a defesa da casa afastou pelo alto.
15'
•
1ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Igor Formiga é amarelado por falta dura em Taliari.
14'
•
1ºTEMPO
UUUUHH! Alef Manga recebe lançamento em profundidade, insiste após ser travado consegue um belo corte, mas não finaliza e Denilson rouba a bola em lance decisivo.
13'
•
1ºTEMPO
O escanteio do Mirassol gera confusão na área, mas a defesa do Remo consegue o corte e manda pela lateral.
12'
•
1ºTEMPO
O Mirassol pressiona e ganha escanteio pela direita. Gustavo Silva será o responsável pela cobrança.
11'
•
1ºTEMPO
O Mirassol acelera pela esquerda com Reinaldo, que tenta o passe de primeira. A jogada quase deixa o companheiro em boa condição, mas Marcelo Rangel se antecipa e segura.
10'
•
1ºTEMPO
Reinaldo arrisca a cobrança de lateral lançando direto para a área, mas a bola passa por todos e sai pela linha de fundo.
9'
•
1ºTEMPO
O clube paulista valoriza a posse no campo defensivo, trocando passes e cadenciando o ritmo da partida.
8'
•
1ºTEMPO
Na sequência de lances, Patrick sofre duas faltas. O juiz marca apenas a última, prejudicando o Remo.
7'
•
1ºTEMPO
Mirassol aposta na troca de passes lenta, tentando encontrar espaços para chegar com qualidade ao ataque.
6'
•
1ºTEMPO
UUUHH! Após o corte de Gabriel Knesowitsch, a bola sobra para Gabriel Taliari, que arrisca uma bicicleta, mas a finalização sai pela linha de fundo.
5'
•
1ºTEMPO
Reinaldo lança a cobrança de lateral direto para a área, mas Thomazella se antecipa e segura firme.
4'
•
1ºTEMPO
Preocupação! Bruno Santos sente bastante após o choque e é dúvida para seguir no jogo.
3'
•
1ºTEMPO
O choque entre Bruno Santos e Zé Ivaldo preocupa. O jogador do Remo ficou caído e o jogo foi paralisado.
2'
•
1ºTEMPO
Mirassol trabalha a bola no campo de defesa. Pikachu tenta recuperar pela lateral, mas não consegue evitar a saída da bola.
1'
•
1ºTEMPO
O Remo articula pela direita com Pikachu e Marelinho. A defesa corta e cede escanteio para os azulinos.
0'
•
1ºTEMPO
VALENDO! AUTORIZA O ÁRBITRO! A bola está rolando no estádio Maião.
PRÉ-JOGO
Equipes perfiladas! O Hino Nacional é executado.
PRÉ-JOGO
Jogadores em campo.
PRÉ-JOGO
Lucas Paulo Torezin será o juiz do jogo.
PRÉ-JOGO
ESTREIA! Depois de dois anos no elenco, Thomazella enfim estreia pelo Mirassol. O terceiro goleiro fará seu primeiro jogo com a camisa amarela e verde.
PRÉ-JOGO
O desempenho recente deu novo ânimo ao Remo. Com 3 pontos diante do Mirassol, o time pode deixar a zona de rebaixamento.
PRÉ-JOGO
O desempenho pós-Copa mostra evolução do Mirassol, que somou quatro pontos em dois jogos. No entanto, a equipe segue na vice-lanterna, com 20 pontos.
PRÉ-JOGO
RETROSPECTO! Em dois confrontos oficiais, Mirassol e Remo registraram um empate e uma vitória para os paraenses.
PRÉ-JOGO
Boa noite, fãs do esporte! Mirassol e Remo se enfrentam nesta quarta-feira, às 19h30, no estádio Maião, em Mirassol, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Rafael Guanaes
TECNICO
Thomazella
Goleiro
Igor Formiga
Defesa
João Victor
Defesa
Gabriel Knesowitsch
Defesa
Willian Machado
Defesa
Reinaldo
Defesa
Denilson
Meio-Campo
Japa
Meio-Campo
Chico Kim
Eduardo
Meio-Campo
Gustavo Cazonatti
Meio-Campo
Gustavo Silva
Atacante
Shaylon
Meio-Campo
Edson Carioca
Atacante
Carlos Eduardo
Atacante
Bruno Santos
Atacante
Leonardo Condé
TECNICO
Marcelo Rangel
Goleiro
Marcelinho
Defesa
Matheus Alexandre
Defesa
Marllon
Defesa
Zé Ivaldo
Defesa
Mayk
Defesa
Leonel Picco
Meio-Campo
Patrick
Meio-Campo
Zé Ricardo
Meio-Campo
David Braga
Meio-Campo
Gabriel Taliari
Atacante
Vitor Bueno
Meio-Campo
Yago Pikachu
Meio-Campo
Jajá
Atacante
Alef Manga
Atacante
Poveda
Atacante
Lucas Paulo Torezin (PR)
ÁRBITRO
Victor Hugo Imazu dos Santos (PR)
ASSISTENTE
Andrey Luiz de Freitas (PR)
ASSISTENTE