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encerrado
José Maria de Campos Maia Mirassol, São Paulo
Mirassol Mirassol
2 × 1
Remo Remo

21ª RODADA • Brasileiro Série A - 2026

Quarta-feira, 29/0719h30

Minuto a Minuto: Mirassol X Remo - 29/07/2026

fim

50'

2ºTEMPO

ENCERRADO!
Jogo Concluido

fim

50'

2ºTEMPO

FIM 2º TEMPO!
FIM DE PAPO! Apita o árbitro. O triunfo mostra a força do Mirassol em casa. A equipe sai da zona de rebaixamento e aumenta a pressão sobre o rival mais próximo na tabela.

bola

49'

2ºTEMPO

Bruno Santos avança com perigo, mas Marllon chega firme no desarme e o atacante cai dentro da área.

bola

48'

2ºTEMPO

Mayk levanta na área, mas Thomazella sai do gol com segurança e segura a bola.

bola

47'

2ºTEMPO

A festa foi garantida por 4.519 torcedores que lotaram o Maião.

bola

46'

2ºTEMPO

O Mirassol prefere cadenciar. Segura a bola no campo de ataque.

bola

45'

2ºTEMPO

+5 minutos de acréscimos.

bola

44'

2ºTEMPO

GOL ANULADO! Chico Kim lança Bruno Santos, que dribla o goleiro e balança a rede, mas o assistente levanta a bandeira e anula o gol por impedimento.

bola

43'

2ºTEMPO

UUUUUHH! PERDEEUU! David Braga cruza, Jajá domina bem na área, se livra da marcação de Igor Formiga, mas finaliza na rede pelo lado de fora e desperdiça grande chance.

bola

42'

2ºTEMPO

Carlos Eduardo recebe dentro da área em boa condição, mas falha no domínio e desperdiça a oportunidade.

bola

41'

2ºTEMPO

Jajá Silva recebe ótimo lançamento nas costas da defesa, mas Thomazella sai rápido do gol e intercepta a jogada.

substituicao

40'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
e Japa da lugar a Chico Kim no time da casa.

substituicao

39'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
O Mirassol promove duas substituições. Edson Carioca é trocado por Carlos Eduardo.

bola

38'

2ºTEMPO

Japa arrisca de fora da área, mas o chute sai fraco e Marcelo Rangel defende sem dificuldades.

bola

37'

2ºTEMPO

Vitor Bueno aproveita cruzamento da direita e finaliza, mas João Victor se estica e trava o chute, evitando o gol.

bola

36'

2ºTEMPO

O Mirassol recua nos instantes finais do segundo tempo, segura o avanço do Remo e espera pelas mudanças no time.

bola

35'

2ºTEMPO

Jajá arrisca a finalização, mas pega mal na bola e ela sai pela linha lateral.

substituicao

34'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
e Gabriel Taliari da lugar a Vitor Bueno no time visitante.

substituicao

34'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
O Remo promove duas substituições. Alef Manga é trocado por Gabriel Poveda.

bola

33'

2ºTEMPO

Shaylon aproveita erro do Remo, aciona Reinaldo pela esquerda, que arrisca o chute, mas a bola desvia na defesa.

bola

32'

2ºTEMPO

Cazonatti entra em campo pela primeira vez defendendo o Mirassol, mas na primeira jogada ofensiva se precipita e erra o passe.

substituicao

31'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Substituição no Mirassol. Sai Eduardo e entra Gustavo Cazonatti.

bola

29'

2ºTEMPO

Dificuldades na criação! O Remo erra passes e não consegue manter a posse.

substituicao

28'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Substituição no Remo. Sai Zé Ricardo entra David Braga.

bola

27'

2ºTEMPO

Reinaldo cobra a falta direto, a bola desvia na barreira e sai pela linha de fundo. Escanteio para o Mirassol.

amarelo

26'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Zé Ivaldo comete falta em Bruno Santos na entrada da área e é amarelado.

amarelo

25'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Matheus Alexandre recebe cartão amarelo por atrasar cobrança de lateral do Mirassol.

bola

24'

2ºTEMPO

O Mirassol chega pela direita, a bola é cruzada na área e Gabriel Taliari tenta de primeira, mas erra o chute e manda por cima.

bola

23'

2ºTEMPO

Patrick cruza após passe de Alef Manga, mas a defesa corta com firmeza.

bola

22'

2ºTEMPO

Patrick recebe na entrada da área, tem espaço para finalizar, mas opta pelo passe e erra, desperdiçando a chance.

bola

21'

2ºTEMPO

O Remo insiste em sair jogando com a bola no chão, mas os erros de passe impedem a construção ofensiva.

bola

20'

2ºTEMPO

UUUUHH! FUROU! Bruno Santos cruza rasteiro da direita para a pequena área, Edson Carioca aparece livre, mas fura e desperdiça ótima oportunidade.

bola

19'

2ºTEMPO

Superioridade ofensiva! O Mirassol já finalizou três vezes no alvo, contra apenas uma do Remo.

bola

18'

2ºTEMPO

Denilson coloca a mão na bola, o árbitro marca a falta, mas não aplica cartão, gerando reclamações.

bola

17'

2ºTEMPO

O Remo quase se complica. Marllon não conseguiu afastar, mas Marcelo Rangel evitou o perigo e segurou firme.

bola

16'

2ºTEMPO

O Mirassol adianta suas linhas, pressiona no ataque e busca ampliar o placar para garantir maior tranquilidade.

bola

15'

2ºTEMPO

Japa avança pela esquerda e cruza para a área, mas a bola sai muito forte e ninguém consegue aproveitar.

substituicao

14'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Substituição no Mirassol. Sai Gustavo Silva e entra Shaylon.

substituicao

13'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
e Marcelinho da lugar a Matheus Alexandre no time visitante.

substituicao

12'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
O Remo promove duas substituições. Yago Pikachu é trocado por Jajá.

bola

11'

2ºTEMPO

Zé Ricardo derruba Willian Machado e o árbitro marca falta no campo de defesa.

bola

10'

2ºTEMPO

Com o gol, o Mirassol deixa a zona de rebaixamento e ganha fôlego na luta contra a queda.

bola

9'

2ºTEMPO

A torcida explode: o Mirassol volta com energia e abre o placar logo no começo do segundo tempo.

gol

8'

2ºTEMPO

GOOOOOLLLLL!!!
GOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DO MIRASSOL!!! JOÃO VICTOR!!! Reinaldo cobra escanteio, João Victor sobe alto e cabeceia com força para o fundo das redes. O Mirassol retoma a vantagem.

bola

8'

2ºTEMPO

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DO MIRASSOL!!!

bola

7'

2ºTEMPO

Eduardo avança pela esquerda, cruza, a bola desvia na marcação e o Mirassol conquista escanteio.

bola

6'

2ºTEMPO

Impedimento! Gabriel Taliari estava adiantado e o assistente interrompeu a jogada.

bola

5'

2ºTEMPO

O Mirassol retorna para o segundo tempo com postura ofensiva, buscando ampliar o marcador.

bola

4'

2ºTEMPO

UUUHH! QUASE! Eduardo cabeceia sozinho após cruzamento de Bruno Santos, mas erra o alvo e a bola passa por cima.

bola

3'

2ºTEMPO

Marcelinho domina na entrada da área e arrisca de primeira, mas a bola sai à direita do gol.

bola

2'

2ºTEMPO

UUUUHH! Edson Carioca escapa pela direita e cruza rasteiro para Gustavo Silva. Mosquito finaliza de primeira, mas fraco, e Marcelo Rangel defende com tranquilidade.

bola

1'

2ºTEMPO

Alef Manga arrisca de fora, mas Thomazella bem posicionado segura firme a bola.

substituicao

0'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Substituição no Mirassol. Sai Gabriel Knesowitsch e entra Willian Machado.

inicio

0'

2ºTEMPO

COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!
A bola volta a rolar para a etapa final!

fim

48'

1ºTEMPO

INTERVALO!
Fim da primeira etapa, vamos para o intervalo!

bola

46'

1ºTEMPO

Reinaldo busca o lançamento longo, mas exagera na força e a bola sai pela linha de fundo.

bola

45'

1ºTEMPO

+3 minutos de acréscimos.

gol

44'

1ºTEMPO

GOOOOOLLLLL!!!
GOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DO REMO!!! LEONEL PICCO!!! Patrick arrisca de fora da área, é bloqueado, mas Picco pega o rebote e finaliza. A bola desvia em Reinaldo, engana Thomazella e o Remo empata.

bola

44'

1ºTEMPO

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DO REMO!!!

bola

42'

1ºTEMPO

O Remo sufoca o Mirassol e não deixa o adversário jogar no fim da primeira etapa.

bola

41'

1ºTEMPO

Alex Manga pega de primeira finalização de fora da área, mas a bola sobe e não ameaça Thomazella.

bola

40'

1ºTEMPO

Pikachu se movimenta bem e fica pronto para receber, mas Gabriel se antecipa e corta o lance.

bola

39'

1ºTEMPO

Reinaldo insiste pelo meio, ganha a disputa, mas o árbitro vê falta e interrompe o lance, gerando revolta no jogador do Mirassol.

bola

38'

1ºTEMPO

Remo tenta pela direita com Marcelinho, mas Gabriel estava atento e afastou cruzamento para escanteio.

bola

37'

1ºTEMPO

Zé Ricardo recebe na entrada da área, arrisca de pé esquerdo, mas a bola sai pela linha de fundo.

bola

36'

1ºTEMPO

O ritmo da partida cai. O Mirassol troca passes e busca envolver a marcação do Remo para reduzir a pressão.

bola

35'

1ºTEMPO

Yago Pikachu tenta responder ao gol sofrido, avançando pela direita, mas encontra resistência.

bola

34'

1ºTEMPO

O Remo cobra escanteio, mas a defesa corta com facilidade e o lance não leva perigo.

bola

33'

1ºTEMPO

UUUUHH! Marcelinho cruza pela direita, Reinaldo desvia contra a própria meta e quase marca contra, mas a bola bate na rede pelo lado de fora.

bola

32'

1ºTEMPO

O Remo adianta suas linhas e parte para o ataque, tentando pressionar o Mirassol.

bola

31'

1ºTEMPO

Com o gol marcado, o Mirassol deixa provisoriamente a zona de rebaixamento.

bola

30'

1ºTEMPO

Gustavo Silva recebe em velocidade, Carioca recebe na área e tenta mas Marllon consegue desviar em quase outro gol contra.

gol_contra

29'

1ºTEMPO

GOL CONTRA!
GOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DO MIRASSOL!!! GOL CONTRA!!! MARLLON! Reinaldo cobra escanteio, Eduardo desvia de cabeça no primeiro pau, a bola toca em Marllon e engana Marcelo Rangel: gol do Mirassol.

bola

29'

1ºTEMPO

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DO MIRASSOL!!!

bola

28'

1ºTEMPO

Reinaldo cobra escanteio pela direita, Gabriel Knesowitsch não alcança, e o Mirassol conquista novo escanteio pela esquerda.

bola

27'

1ºTEMPO

Gustavo Silva avança pela direita e cruza, mas Zé Ivaldo se antecipa e manda para escanteio.

bola

26'

1ºTEMPO

Remo se fecha atrás e aposta no contra-ataque veloz para surpreender o adversário.

bola

25'

1ºTEMPO

Reinaldo arrisca o passe aéreo para a área, mas o companheiro não chega e Marcelo Rangel segura com tranquilidade.

bola

24'

1ºTEMPO

Gustavo Silva pede a falta no meio de campo, mas o árbitro manda seguir e deixa o jogo correr.

bola

23'

1ºTEMPO

O ataque do Mirassol é interrompido pelo assistente, que assinala impedimento de Bruno Santos na esquerda.

bola

22'

1ºTEMPO

O Mirassol gira a bola da direita com Formiga até a esquerda com Reinaldo, mas não consegue avançar.

bola

21'

1ºTEMPO

Até agora, o Mirassol foi o único a finalizar no alvo, mas sem grande perigo.

amarelo

20'

1ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Gabriel Knesowitsch puxa camisa de Zé Ricardo em contra-ataque e é amarelado.

bola

19'

1ºTEMPO

O Remo tenta colocar a bola no chão e trocar passes para sair em velocidade.

bola

18'

1ºTEMPO

Japa recebe na ponta após triangulação, mas o cruzamento não sai certo e vai para fora.

bola

17'

1ºTEMPO

Edson Carioca carrega para o meio e arrisca de fora da área, mas o chute sai fraco e Marcelo Rangel defende com tranquilidade.

bola

16'

1ºTEMPO

O Remo não aproveita a bola parada. A cobrança alcançou a área, mas a defesa da casa afastou pelo alto.

amarelo

15'

1ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Igor Formiga é amarelado por falta dura em Taliari.

bola

14'

1ºTEMPO

UUUUHH! Alef Manga recebe lançamento em profundidade, insiste após ser travado consegue um belo corte, mas não finaliza e Denilson rouba a bola em lance decisivo.

bola

13'

1ºTEMPO

O escanteio do Mirassol gera confusão na área, mas a defesa do Remo consegue o corte e manda pela lateral.

bola

12'

1ºTEMPO

O Mirassol pressiona e ganha escanteio pela direita. Gustavo Silva será o responsável pela cobrança.

bola

11'

1ºTEMPO

O Mirassol acelera pela esquerda com Reinaldo, que tenta o passe de primeira. A jogada quase deixa o companheiro em boa condição, mas Marcelo Rangel se antecipa e segura.

bola

10'

1ºTEMPO

Reinaldo arrisca a cobrança de lateral lançando direto para a área, mas a bola passa por todos e sai pela linha de fundo.

bola

9'

1ºTEMPO

O clube paulista valoriza a posse no campo defensivo, trocando passes e cadenciando o ritmo da partida.

bola

8'

1ºTEMPO

Na sequência de lances, Patrick sofre duas faltas. O juiz marca apenas a última, prejudicando o Remo.

bola

7'

1ºTEMPO

Mirassol aposta na troca de passes lenta, tentando encontrar espaços para chegar com qualidade ao ataque.

bola

6'

1ºTEMPO

UUUHH! Após o corte de Gabriel Knesowitsch, a bola sobra para Gabriel Taliari, que arrisca uma bicicleta, mas a finalização sai pela linha de fundo.

bola

5'

1ºTEMPO

Reinaldo lança a cobrança de lateral direto para a área, mas Thomazella se antecipa e segura firme.

bola

4'

1ºTEMPO

Preocupação! Bruno Santos sente bastante após o choque e é dúvida para seguir no jogo.

bola

3'

1ºTEMPO

O choque entre Bruno Santos e Zé Ivaldo preocupa. O jogador do Remo ficou caído e o jogo foi paralisado.

bola

2'

1ºTEMPO

Mirassol trabalha a bola no campo de defesa. Pikachu tenta recuperar pela lateral, mas não consegue evitar a saída da bola.

bola

1'

1ºTEMPO

O Remo articula pela direita com Pikachu e Marelinho. A defesa corta e cede escanteio para os azulinos.

inicio

0'

1ºTEMPO

VALENDO!
AUTORIZA O ÁRBITRO! A bola está rolando no estádio Maião.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Equipes perfiladas! O Hino Nacional é executado.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Jogadores em campo.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Lucas Paulo Torezin será o juiz do jogo.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

ESTREIA! Depois de dois anos no elenco, Thomazella enfim estreia pelo Mirassol. O terceiro goleiro fará seu primeiro jogo com a camisa amarela e verde.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

O desempenho recente deu novo ânimo ao Remo. Com 3 pontos diante do Mirassol, o time pode deixar a zona de rebaixamento.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

O desempenho pós-Copa mostra evolução do Mirassol, que somou quatro pontos em dois jogos. No entanto, a equipe segue na vice-lanterna, com 20 pontos.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

RETROSPECTO! Em dois confrontos oficiais, Mirassol e Remo registraram um empate e uma vitória para os paraenses.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Boa noite, fãs do esporte! Mirassol e Remo se enfrentam nesta quarta-feira, às 19h30, no estádio Maião, em Mirassol, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Mirassol MIR

  • Rafael Guanaes

    TECNICO

  • Thomazella

    Goleiro

  • Igor FormigaAmarelo

    Defesa

  • João VictorGol

    Defesa

  • Gabriel KnesowitschSaiuAmarelo

    Defesa

  • Willian MachadoEntrou

    Defesa

  • Reinaldo

    Defesa

  • Denilson

    Meio-Campo

  • JapaSaiu

    Meio-Campo

  • Chico KimEntrou

  • EduardoSaiu

    Meio-Campo

  • Gustavo CazonattiEntrou

    Meio-Campo

  • Gustavo SilvaSaiu

    Atacante

  • ShaylonEntrou

    Meio-Campo

  • Edson CariocaSaiu

    Atacante

  • Carlos EduardoEntrou

    Atacante

  • Bruno Santos

    Atacante

Remo REM

  • Leonardo Condé

    TECNICO

  • Marcelo Rangel

    Goleiro

  • MarcelinhoSaiu

    Defesa

  • Matheus AlexandreEntrouAmarelo

    Defesa

  • MarllonGol Contra

    Defesa

  • Zé IvaldoAmarelo

    Defesa

  • Mayk

    Defesa

  • Leonel PiccoGol

    Meio-Campo

  • Patrick

    Meio-Campo

  • Zé RicardoSaiu

    Meio-Campo

  • David BragaEntrou

    Meio-Campo

  • Gabriel TaliariSaiu

    Atacante

  • Vitor BuenoEntrou

    Meio-Campo

  • Yago PikachuSaiu

    Meio-Campo

  • JajáEntrou

    Atacante

  • Alef MangaSaiu

    Atacante

  • Poveda Entrou

    Atacante

  • Lucas Paulo Torezin (PR)

    ÁRBITRO

  • Victor Hugo Imazu dos Santos (PR)

    ASSISTENTE

  • Andrey Luiz de Freitas (PR)

    ASSISTENTE

Mirassol MIR
Remo REM

GOLS

Gol João Victor
Marllon Gol Contra
Leonel Picco Gol
POSSE DE BOLA
54% 46%
8FINALIZAÇÕES13
5FINALIZAÇÕES CERTAS2
14FALTAS COMETIDAS5
5CRUZAMENTOS3
36PASSES ERRADOS45
11DESARMES16
6ESCANTEIOS3
3IMPEDIMENTOS1
2CARTÕES AMARELOS2
0CARTÕES VERMELHOS0
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