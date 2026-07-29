21ª RODADA • Brasileiro Série A - 2026
Quarta-feira, 29/07•19h30
Minuto a Minuto: Internacional X Flamengo - 29/07/2026
53'
•
2ºTEMPO
ENCERRADO! Jogo Concluido
53'
•
2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! FIM DE JOGO! Internacional e Flamengo empatam por 1x1 pela 21ª rodada do Brasileirão.
52'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Amarelo agora para De la Cruz.
51'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Mercado reclama e também fica amarelado.
50'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Pulgar recebe cartão amarelo.
49'
•
2ºTEMPO
Royal escapa pela direita e levanta, mas quem alivia agora é Calebe.
48'
•
2ºTEMPO
Auxiliar do técnico Paulo Pezzolano é expulso do banco.
47'
•
2ºTEMPO
Goleiro Rossi vai limpo na bola e não deixa Bernabei avançar.
46'
•
2ºTEMPO
VAMOS ATÉ OS 50! Sobe a placa com cinco minutos de acréscimo.
45'
•
2ºTEMPO
Jogo vira ataque do Flamengo contra defesa.
44'
•
2ºTEMPO
Na raça, Bruno Gomes ganha disputa com Lino e depois sofre falta mais dura.
43'
•
2ºTEMPO
Brasileirão, em andamento: Mirassol 2x1 Remo.
42'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO E Villagra por Felix Torres.
41'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Inter troca Carbonero por Alerrandro.
40'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Fla muda Jorginho por De la Cruz.
39'
•
2ºTEMPO
Matheus Cunha sai bem da meta e fica com nova jogada do Rubro-Negro.
38'
•
2ºTEMPO
Agora o empate deixa o Inter bem pertinho do Z4 da competição.
37'
•
2ºTEMPO
Clube carioca sonha com a virada e se manda.
36'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Inter troca Alan Patrick por Calebe.
35'
•
2ºTEMPO
GOOOOOLLLLL!!! GOOOOOLLLLL DO FLAMENGO!!! Samuel Lino fica com a bola na área e não vacila, agora 1x1 em Porto Alegre!
35'
•
2ºTEMPO
GOOOOOLLLLL DO FLAMENGO!!!
34'
•
2ºTEMPO
Flamengo ronda a área e o torcedor vaia.
33'
•
2ºTEMPO
Paulinho, de frente para o gol, chuta forte e Rossi vai de manchete na bola!
32'
•
2ºTEMPO
Brasileirão, em andamento: Mirassol 2x1 Remo.
31'
•
2ºTEMPO
Meia Calebe vai entrar em instantes no Internacional.
30'
•
2ºTEMPO
Vitória parcial deixa o time gaúcho na 14ª colocação.
28'
•
2ºTEMPO
Internacional começa a cozinhar o jogo.
27'
•
2ºTEMPO
Em 2º no Brasileirão, Flamengo vai perdendo para os donos da casa.
26'
•
2ºTEMPO
Posse de bola: Internacional 25%x75% Flamengo.
25'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO E Maripán por Juninho.
24'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Colorado muda Bruno Henrique por Paulinho.
23'
•
2ºTEMPO
Sul-Americana, encerrado: Vasco 1x0 Inde. Medellín (ida 2x2).
22'
•
2ºTEMPO
Maripán tenta aproveitar bola viva na área e Rossi fica com a redonda.
21'
•
2ºTEMPO
Inter vai ganhando tempo como pode em casa.
20'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Por entrada dura em Vitinho, amarelo para Vitão (Flamengo).
19'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO E Carrascal por Bruno Henrique.
18'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Flamengo muda Alex Sandro por Royal.
17'
•
2ºTEMPO
Pedro cabeceia fraco e Matheus Cunha tira o perigo de soco.
16'
•
2ºTEMPO
Reservas do Flamengo estão no aquecimento e em breve teremos mudanças.
15'
•
2ºTEMPO
Brasileirão, em andamento: Mirassol 2x1 Remo.
13'
•
2ºTEMPO
Tudo certo com ele e a bola volta a rolar normalmente.
12'
•
2ºTEMPO
Zagueirão Maripán desaba no campo e deixa o relógio andar.
11'
•
2ºTEMPO
Flamengo empurra o adversário e quer o empate logo.
10'
•
2ºTEMPO
Atacante Pedro ainda não conseguiu finalizar no gol de Matheus Cunha.
9'
•
2ºTEMPO
Sul-Americana, em andamento: Vasco 1x0 Inde. Medellín (ida 2x2).
8'
•
2ºTEMPO
Flamengo se manda ao ataque e não capricha em escanteio da direita.
7'
•
2ºTEMPO
Faltas cometidas: Internacional 6x8 Flamengo.
6'
•
2ºTEMPO
Matheus Bahia segura com falta o flamenguista Carrascal.
5'
•
2ºTEMPO
Brasileirão, em andamento: Mirassol 1x1 Remo.
4'
•
2ºTEMPO
No Flamengo, Léo Pereira foi substituído com dores no joelho.
3'
•
2ºTEMPO
Jorginho recebe na direita e acaba perdendo a jogada.
2'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO E Léo Pereira por Danilo.
1'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Fla troca Evertton Araújo por Pulgar.
0'
•
2ºTEMPO
COMEÇA O SEGUNDO TEMPO! Começa a segunda etapa em Porto Alegre.
50'
•
1ºTEMPO
INTERVALO! Encerrado o primeiro tempo no estádio Beira-Rio.
49'
•
1ºTEMPO
Falta para o Inter, desta vez em Carbonero.
48'
•
1ºTEMPO
Sul-Americana, em andamento: Vasco 0x0 Inde. Medellín (ida 2x2).
47'
•
1ºTEMPO
Internacional só aguarda pelo apito final do árbitro.
46'
•
1ºTEMPO
Sobe a placa com cinco minutos de acréscimo.
45'
•
1ºTEMPO
Mercado, atento, não deixa a bola chegar no centroavante Pedro.
44'
•
1ºTEMPO
Pedro domina a bola com falta de Bruno Henrique.
43'
•
1ºTEMPO
Flamengo agora é todo ataque.
42'
•
1ºTEMPO
Evertton Araujo chega atrasado e com falta em Bruno Gomes.
41'
•
1ºTEMPO
Posse de bola: Internacional 38%x62% Flamengo.
40'
•
1ºTEMPO
Brasileirão, em andamento: Mirassol 1x0 Remo.
39'
•
1ºTEMPO
Goleiro Matheus Cunha fica caído com dores.
38'
•
1ºTEMPO
Chegamos na reta final da primeira etapa e o Inter segue na frente. 1x0.
37'
•
1ºTEMPO
Nova tentativa dos cariocas e Mercado coloca ordem na cozinha.
36'
•
1ºTEMPO
Samuel Lino reclama de falta e arbitragem na marca.
35'
•
1ºTEMPO
Sul-Americana, em andamento: Vasco 0x0 Inde. Medellín (ida 2x2).
34'
•
1ºTEMPO
Arrascaeta descola bola na área e Matheus Cunha defende em dois tempos.
33'
•
1ºTEMPO
Flamengo tenta reagir ainda na primeira etapa.
32'
•
1ºTEMPO
INCRÍVEL!!! Carbonero ganha fácil de Léo Pereira e finaliza. A bola vai para fora, mas sai lambendo o poste!
31'
•
1ºTEMPO
Torcida do Inter canta alto no Beira-Rio.
30'
•
1ºTEMPO
Brasileirão, em andamento: Mirassol 0x0 Remo.
28'
•
1ºTEMPO
Gol confirmado e o Colorado larga na frente.
27'
•
1ºTEMPO
GOOOOOLLLLL!!! GOOOOOLLLLL DO INTERNACIONAL!!! Vitinho pega rebote do goleiro e chuta forte, Varela tenta cortar e não consegue!
27'
•
1ºTEMPO
GOOOOOLLLLL DO INTERNACIONAL!!!
26'
•
1ºTEMPO
Uruguaio Varela coloca velocidade pela direita e não consegue cruzamento.
25'
•
1ºTEMPO
Faltas cometidas: Internacional 3x3 Flamengo.
24'
•
1ºTEMPO
Alan Patrick cobra falta e joga a bola na área. Pedro aparece de peito para cortar.
23'
•
1ºTEMPO
Início de jogo bastante equilibrado e continua 0x0 em Porto Alegre.
22'
•
1ºTEMPO
Vitão erra na hora de dominar a bola e devolve ela para o Colorado.
21'
•
1ºTEMPO
Sul-Americana, em andamento: Vasco 0x0 Inde. Medellín (ida 2x2).
20'
•
1ºTEMPO
Volante Bruno Henrique entra na área e levanta, mas Varela corta de cabeça.
19'
•
1ºTEMPO
Posse de bola: Internacional 35%x65% Flamengo.
18'
•
1ºTEMPO
Jorge Carrascal leva a bola até a linha de fundo e perde ela para Maripán.
17'
•
1ºTEMPO
Falta mais dura de Villagra no meia colombiano Carrascal.
16'
•
1ºTEMPO
Brasileirão, em andamento: Mirassol 0x0 Remo.
15'
•
1ºTEMPO
Ortiz e Danilo estão no aquecimento.
14'
•
1ºTEMPO
Zagueiro Léo Pereira recebe atendimento médico dentro de campo.
13'
•
1ºTEMPO
Léo Pereira sente lesão e fica caído sentindo dores.
12'
•
1ºTEMPO
Arrasca fica com a bola na entrada da área e chuta ela por cima do alvo!
11'
•
1ºTEMPO
Varela arrisca se mandar pela direita e fica na boa marcação de Bernabei.
10'
•
1ºTEMPO
Após boa trama do ataque rubro-negro, Lino chega batendo e recua a bola para o goleiro rival.
9'
•
1ºTEMPO
Flamengo tenta esfriar os donos da casa.
8'
•
1ºTEMPO
MATHEUS CUNHA!!! Carrascal recebe na frente de Pedro e chuta rasteiro, mas o goleirão trabalha bem com os pés!
7'
•
1ºTEMPO
Agora é Bruno Henrique, do Inter, que finaliza de primeira e a bola se perde pela linha de fundo.
6'
•
1ºTEMPO
Escanteio de Alan Patrick não leva perigo ao gol do goleiro Rossi.
5'
•
1ºTEMPO
Alan Patrick é acionado em lance de ataque e chuta a bola com desvio para fora.
4'
•
1ºTEMPO
Brasileirão, em andamento: Mirassol 0x0 Remo.
3'
•
1ºTEMPO
Jogada arranca aplausos da galera.
2'
•
1ºTEMPO
No primeiro lance da partida, Bernabei coloca a bola na área e Carbonero desvia ela para fora.
1'
•
1ºTEMPO
Pontapé inicial foi do clube carioca.
0'
•
1ºTEMPO
VALENDO! VALENDO! Começa Internacional x Flamengo pelo Brasileirão. Acompanhe aqui todos os lances em tempo real.
PRÉ-JOGO
Jogadores perfilados para o Hino Nacional Brasileiro.
PRÉ-JOGO
Times em campo e vai começar o jogo em POA.
PRÉ-JOGO
Torcedores do Inter vão ocupando as arquibancadas.
PRÉ-JOGO
Tudo pronto. A bola rola em 30 minutos na casa do Inter.
PRÉ-JOGO
No Inter, Matheus Cunha inicia no gol e Alan Patrick retorna entre os 11.
PRÉ-JOGO
Arrascaeta e Carrascal são as novidades hoje no Flamengo.
PRÉ-JOGO
Escalação do clube carioca: Rossi, Varela, Vitão, Léo Pereira e Alex Sandro; Evertton Araújo, Jorginho, Carrascal e Arrascaeta; Samuel Lino e Pedro.
PRÉ-JOGO
O Colorado vem com: Matheus Cunha, Bruno Gomes, Mercado, Maripán e Matheus Bahia; Villagra, Bruno Henrique e Alan Patrick; Bernabei, Vitinho e Carbonero.
PRÉ-JOGO
Equipes estão oficialmente escaladas para a partida.
PRÉ-JOGO
Fora de casa, time carioca tenta se aproximar do líder Palmeiras. Já o Colorado tenta se afastar do Z4.
PRÉ-JOGO
Desfalques no Fla: Luiz Araújo, Plata e Lucas Paquetá
PRÉ-JOGO
Desfalques no Inter: Rochet, Victor Gabriel e Kayky
PRÉ-JOGO
Matheus Delgado Candançan (SP) apita o confronto desta quarta-feira.
PRÉ-JOGO
Olá, torcedores! Internacional e Flamengo se enfrentam no Beira-Rio, às 19:30, pela 21ª rodada do Brasileirão.
Paulo Pezzolano
TECNICO
Matheus Cunha
Goleiro
Bruno Gomes
Meio-Campo
Gabriel Mercado
Defesa
Guillermo Maripán
Defesa
Juninho
Defesa
Matheus Bahia
Defesa
Rodrigo Villagra
Meio-Campo
Félix Torres
Defesa
Bruno Henrique
Meio-Campo
Paulinho
Meio-Campo
Alan Patrick
Meio-Campo
Calebe
Meio-Campo
Vitinho
Atacante
Alexandro Bernabei
Defesa
Johan Carbonero
Atacante
Alerrandro
Atacante
Leonardo Jardim
TECNICO
Agustín Rossi
Goleiro
Guillermo Varela
Defesa
Vitão
Defesa
Léo Pereira
Defesa
Danilo
Defesa
Alex Sandro
Defesa
Emerson Royal
Defesa
Evertton Araujo
Meio-Campo
Erick Pulgar
Meio-Campo
Jorginho Frello
Meio-Campo
Nicolás De La Cruz
Meio-Campo
De Arrascaeta
Meio-Campo
Jorge Carrascal
Meio-Campo
Bruno Henrique
Atacante
Samuel Lino
Atacante
Pedro
Atacante
Matheus Delgado Candançan (SP)
ÁRBITRO
Guilherme Dias Camilo (MG)
ASSISTENTE
Evandro de Melo Lima (SP)
ASSISTENTE