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encerrado
Beira-Rio Porto Alegre, Rio Grande do Sul
Internacional Internacional
1 × 1
Flamengo Flamengo

21ª RODADA • Brasileiro Série A - 2026

Quarta-feira, 29/0719h30

Minuto a Minuto: Internacional X Flamengo - 29/07/2026

fim

53'

2ºTEMPO

ENCERRADO!
Jogo Concluido

fim

53'

2ºTEMPO

FIM 2º TEMPO!
FIM DE JOGO! Internacional e Flamengo empatam por 1x1 pela 21ª rodada do Brasileirão.

amarelo

52'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Amarelo agora para De la Cruz.

amarelo

51'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Mercado reclama e também fica amarelado.

amarelo

50'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Pulgar recebe cartão amarelo.

bola

49'

2ºTEMPO

Royal escapa pela direita e levanta, mas quem alivia agora é Calebe.

bola

48'

2ºTEMPO

Auxiliar do técnico Paulo Pezzolano é expulso do banco.

bola

47'

2ºTEMPO

Goleiro Rossi vai limpo na bola e não deixa Bernabei avançar.

bola

46'

2ºTEMPO

VAMOS ATÉ OS 50! Sobe a placa com cinco minutos de acréscimo.

bola

45'

2ºTEMPO

Jogo vira ataque do Flamengo contra defesa.

bola

44'

2ºTEMPO

Na raça, Bruno Gomes ganha disputa com Lino e depois sofre falta mais dura.

bola

43'

2ºTEMPO

Brasileirão, em andamento: Mirassol 2x1 Remo.

substituicao

42'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
E Villagra por Felix Torres.

substituicao

41'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Inter troca Carbonero por Alerrandro.

substituicao

40'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Fla muda Jorginho por De la Cruz.

bola

39'

2ºTEMPO

Matheus Cunha sai bem da meta e fica com nova jogada do Rubro-Negro.

bola

38'

2ºTEMPO

Agora o empate deixa o Inter bem pertinho do Z4 da competição.

bola

37'

2ºTEMPO

Clube carioca sonha com a virada e se manda.

substituicao

36'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Inter troca Alan Patrick por Calebe.

gol

35'

2ºTEMPO

GOOOOOLLLLL!!!
GOOOOOLLLLL DO FLAMENGO!!! Samuel Lino fica com a bola na área e não vacila, agora 1x1 em Porto Alegre!

bola

35'

2ºTEMPO

GOOOOOLLLLL DO FLAMENGO!!!

bola

34'

2ºTEMPO

Flamengo ronda a área e o torcedor vaia.

bola

33'

2ºTEMPO

Paulinho, de frente para o gol, chuta forte e Rossi vai de manchete na bola!

bola

32'

2ºTEMPO

Brasileirão, em andamento: Mirassol 2x1 Remo.

bola

31'

2ºTEMPO

Meia Calebe vai entrar em instantes no Internacional.

bola

30'

2ºTEMPO

Vitória parcial deixa o time gaúcho na 14ª colocação.

bola

28'

2ºTEMPO

Internacional começa a cozinhar o jogo.

bola

27'

2ºTEMPO

Em 2º no Brasileirão, Flamengo vai perdendo para os donos da casa.

bola

26'

2ºTEMPO

Posse de bola: Internacional 25%x75% Flamengo.

substituicao

25'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
E Maripán por Juninho.

substituicao

24'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Colorado muda Bruno Henrique por Paulinho.

bola

23'

2ºTEMPO

Sul-Americana, encerrado: Vasco 1x0 Inde. Medellín (ida 2x2).

bola

22'

2ºTEMPO

Maripán tenta aproveitar bola viva na área e Rossi fica com a redonda.

bola

21'

2ºTEMPO

Inter vai ganhando tempo como pode em casa.

amarelo

20'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Por entrada dura em Vitinho, amarelo para Vitão (Flamengo).

substituicao

19'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
E Carrascal por Bruno Henrique.

substituicao

18'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Flamengo muda Alex Sandro por Royal.

bola

17'

2ºTEMPO

Pedro cabeceia fraco e Matheus Cunha tira o perigo de soco.

bola

16'

2ºTEMPO

Reservas do Flamengo estão no aquecimento e em breve teremos mudanças.

bola

15'

2ºTEMPO

Brasileirão, em andamento: Mirassol 2x1 Remo.

bola

13'

2ºTEMPO

Tudo certo com ele e a bola volta a rolar normalmente.

bola

12'

2ºTEMPO

Zagueirão Maripán desaba no campo e deixa o relógio andar.

bola

11'

2ºTEMPO

Flamengo empurra o adversário e quer o empate logo.

bola

10'

2ºTEMPO

Atacante Pedro ainda não conseguiu finalizar no gol de Matheus Cunha.

bola

9'

2ºTEMPO

Sul-Americana, em andamento: Vasco 1x0 Inde. Medellín (ida 2x2).

bola

8'

2ºTEMPO

Flamengo se manda ao ataque e não capricha em escanteio da direita.

bola

7'

2ºTEMPO

Faltas cometidas: Internacional 6x8 Flamengo.

bola

6'

2ºTEMPO

Matheus Bahia segura com falta o flamenguista Carrascal.

bola

5'

2ºTEMPO

Brasileirão, em andamento: Mirassol 1x1 Remo.

bola

4'

2ºTEMPO

No Flamengo, Léo Pereira foi substituído com dores no joelho.

bola

3'

2ºTEMPO

Jorginho recebe na direita e acaba perdendo a jogada.

substituicao

2'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
E Léo Pereira por Danilo.

substituicao

1'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Fla troca Evertton Araújo por Pulgar.

inicio

0'

2ºTEMPO

COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!
Começa a segunda etapa em Porto Alegre.

fim

50'

1ºTEMPO

INTERVALO!
Encerrado o primeiro tempo no estádio Beira-Rio.

bola

49'

1ºTEMPO

Falta para o Inter, desta vez em Carbonero.

bola

48'

1ºTEMPO

Sul-Americana, em andamento: Vasco 0x0 Inde. Medellín (ida 2x2).

bola

47'

1ºTEMPO

Internacional só aguarda pelo apito final do árbitro.

bola

46'

1ºTEMPO

Sobe a placa com cinco minutos de acréscimo.

bola

45'

1ºTEMPO

Mercado, atento, não deixa a bola chegar no centroavante Pedro.

bola

44'

1ºTEMPO

Pedro domina a bola com falta de Bruno Henrique.

bola

43'

1ºTEMPO

Flamengo agora é todo ataque.

bola

42'

1ºTEMPO

Evertton Araujo chega atrasado e com falta em Bruno Gomes.

bola

41'

1ºTEMPO

Posse de bola: Internacional 38%x62% Flamengo.

bola

40'

1ºTEMPO

Brasileirão, em andamento: Mirassol 1x0 Remo.

bola

39'

1ºTEMPO

Goleiro Matheus Cunha fica caído com dores.

bola

38'

1ºTEMPO

Chegamos na reta final da primeira etapa e o Inter segue na frente. 1x0.

bola

37'

1ºTEMPO

Nova tentativa dos cariocas e Mercado coloca ordem na cozinha.

bola

36'

1ºTEMPO

Samuel Lino reclama de falta e arbitragem na marca.

bola

35'

1ºTEMPO

Sul-Americana, em andamento: Vasco 0x0 Inde. Medellín (ida 2x2).

bola

34'

1ºTEMPO

Arrascaeta descola bola na área e Matheus Cunha defende em dois tempos.

bola

33'

1ºTEMPO

Flamengo tenta reagir ainda na primeira etapa.

bola

32'

1ºTEMPO

INCRÍVEL!!! Carbonero ganha fácil de Léo Pereira e finaliza. A bola vai para fora, mas sai lambendo o poste!

bola

31'

1ºTEMPO

Torcida do Inter canta alto no Beira-Rio.

bola

30'

1ºTEMPO

Brasileirão, em andamento: Mirassol 0x0 Remo.

bola

28'

1ºTEMPO

Gol confirmado e o Colorado larga na frente.

gol

27'

1ºTEMPO

GOOOOOLLLLL!!!
GOOOOOLLLLL DO INTERNACIONAL!!! Vitinho pega rebote do goleiro e chuta forte, Varela tenta cortar e não consegue!

bola

27'

1ºTEMPO

GOOOOOLLLLL DO INTERNACIONAL!!!

bola

26'

1ºTEMPO

Uruguaio Varela coloca velocidade pela direita e não consegue cruzamento.

bola

25'

1ºTEMPO

Faltas cometidas: Internacional 3x3 Flamengo.

bola

24'

1ºTEMPO

Alan Patrick cobra falta e joga a bola na área. Pedro aparece de peito para cortar.

bola

23'

1ºTEMPO

Início de jogo bastante equilibrado e continua 0x0 em Porto Alegre.

bola

22'

1ºTEMPO

Vitão erra na hora de dominar a bola e devolve ela para o Colorado.

bola

21'

1ºTEMPO

Sul-Americana, em andamento: Vasco 0x0 Inde. Medellín (ida 2x2).

bola

20'

1ºTEMPO

Volante Bruno Henrique entra na área e levanta, mas Varela corta de cabeça.

bola

19'

1ºTEMPO

Posse de bola: Internacional 35%x65% Flamengo.

bola

18'

1ºTEMPO

Jorge Carrascal leva a bola até a linha de fundo e perde ela para Maripán.

bola

17'

1ºTEMPO

Falta mais dura de Villagra no meia colombiano Carrascal.

bola

16'

1ºTEMPO

Brasileirão, em andamento: Mirassol 0x0 Remo.

bola

15'

1ºTEMPO

Ortiz e Danilo estão no aquecimento.

bola

14'

1ºTEMPO

Zagueiro Léo Pereira recebe atendimento médico dentro de campo.

bola

13'

1ºTEMPO

Léo Pereira sente lesão e fica caído sentindo dores.

bola

12'

1ºTEMPO

Arrasca fica com a bola na entrada da área e chuta ela por cima do alvo!

bola

11'

1ºTEMPO

Varela arrisca se mandar pela direita e fica na boa marcação de Bernabei.

bola

10'

1ºTEMPO

Após boa trama do ataque rubro-negro, Lino chega batendo e recua a bola para o goleiro rival.

bola

9'

1ºTEMPO

Flamengo tenta esfriar os donos da casa.

bola

8'

1ºTEMPO

MATHEUS CUNHA!!! Carrascal recebe na frente de Pedro e chuta rasteiro, mas o goleirão trabalha bem com os pés!

bola

7'

1ºTEMPO

Agora é Bruno Henrique, do Inter, que finaliza de primeira e a bola se perde pela linha de fundo.

bola

6'

1ºTEMPO

Escanteio de Alan Patrick não leva perigo ao gol do goleiro Rossi.

bola

5'

1ºTEMPO

Alan Patrick é acionado em lance de ataque e chuta a bola com desvio para fora.

bola

4'

1ºTEMPO

Brasileirão, em andamento: Mirassol 0x0 Remo.

bola

3'

1ºTEMPO

Jogada arranca aplausos da galera.

bola

2'

1ºTEMPO

No primeiro lance da partida, Bernabei coloca a bola na área e Carbonero desvia ela para fora.

bola

1'

1ºTEMPO

Pontapé inicial foi do clube carioca.

inicio

0'

1ºTEMPO

VALENDO!
VALENDO! Começa Internacional x Flamengo pelo Brasileirão. Acompanhe aqui todos os lances em tempo real.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Jogadores perfilados para o Hino Nacional Brasileiro.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Times em campo e vai começar o jogo em POA.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Torcedores do Inter vão ocupando as arquibancadas.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Tudo pronto. A bola rola em 30 minutos na casa do Inter.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

No Inter, Matheus Cunha inicia no gol e Alan Patrick retorna entre os 11.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Arrascaeta e Carrascal são as novidades hoje no Flamengo.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Escalação do clube carioca: Rossi, Varela, Vitão, Léo Pereira e Alex Sandro; Evertton Araújo, Jorginho, Carrascal e Arrascaeta; Samuel Lino e Pedro.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

O Colorado vem com: Matheus Cunha, Bruno Gomes, Mercado, Maripán e Matheus Bahia; Villagra, Bruno Henrique e Alan Patrick; Bernabei, Vitinho e Carbonero.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Equipes estão oficialmente escaladas para a partida.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Fora de casa, time carioca tenta se aproximar do líder Palmeiras. Já o Colorado tenta se afastar do Z4.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Desfalques no Fla: Luiz Araújo, Plata e Lucas Paquetá

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Desfalques no Inter: Rochet, Victor Gabriel e Kayky

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Matheus Delgado Candançan (SP) apita o confronto desta quarta-feira.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Olá, torcedores! Internacional e Flamengo se enfrentam no Beira-Rio, às 19:30, pela 21ª rodada do Brasileirão.

Internacional INT

  • Paulo Pezzolano

    TECNICO

  • Matheus Cunha

    Goleiro

  • Bruno Gomes

    Meio-Campo

  • Gabriel MercadoAmarelo

    Defesa

  • Guillermo MaripánSaiu

    Defesa

  • JuninhoEntrou

    Defesa

  • Matheus Bahia

    Defesa

  • Rodrigo VillagraSaiu

    Meio-Campo

  • Félix TorresEntrou

    Defesa

  • Bruno HenriqueSaiu

    Meio-Campo

  • PaulinhoEntrou

    Meio-Campo

  • Alan PatrickSaiu

    Meio-Campo

  • CalebeEntrou

    Meio-Campo

  • VitinhoGol

    Atacante

  • Alexandro Bernabei

    Defesa

  • Johan CarboneroSaiu

    Atacante

  • AlerrandroEntrou

    Atacante

Flamengo FLA

  • Leonardo Jardim

    TECNICO

  • Agustín Rossi

    Goleiro

  • Guillermo Varela

    Defesa

  • VitãoAmarelo

    Defesa

  • Léo PereiraSaiu

    Defesa

  • DaniloEntrou

    Defesa

  • Alex SandroSaiu

    Defesa

  • Emerson RoyalEntrou

    Defesa

  • Evertton AraujoSaiu

    Meio-Campo

  • Erick PulgarEntrouAmarelo

    Meio-Campo

  • Jorginho FrelloSaiu

    Meio-Campo

  • Nicolás De La CruzEntrouAmarelo

    Meio-Campo

  • De Arrascaeta

    Meio-Campo

  • Jorge CarrascalSaiu

    Meio-Campo

  • Bruno HenriqueEntrou

    Atacante

  • Samuel LinoGol

    Atacante

  • Pedro

    Atacante

  • Matheus Delgado Candançan (SP)

    ÁRBITRO

  • Guilherme Dias Camilo (MG)

    ASSISTENTE

  • Evandro de Melo Lima (SP)

    ASSISTENTE

Internacional INT
Flamengo FLA

GOLS

Gol Vitinho
Samuel Lino Gol
POSSE DE BOLA
25% 75%
13FINALIZAÇÕES13
5FINALIZAÇÕES CERTAS7
11FALTAS COMETIDAS14
4CRUZAMENTOS9
21PASSES ERRADOS30
21DESARMES11
1ESCANTEIOS3
2IMPEDIMENTOS0
1CARTÕES AMARELOS3
0CARTÕES VERMELHOS0
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