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encerrado
Maracanã Rio de Janeiro, Rio de Janeiro
Fluminense Fluminense
0 × 0
Bahia Bahia

21ª RODADA • Brasileiro Série A - 2026

Quarta-feira, 29/0721h30

Minuto a Minuto: Fluminense X Bahia - 29/07/2026

fim

52'

2ºTEMPO

ENCERRADO!
Jogo Concluido

fim

52'

2ºTEMPO

FIM 2º TEMPO!
Fim de papo no Maracanã! Fluminense e Bahia só empatam pelo Campeonato Brasileiro.

bola

51'

2ºTEMPO

Na pressão do Flu, goleiro Ronaldo defende seguidos chutes. Soteldo bate rebote para fora.

bola

50'

2ºTEMPO

Canobbio fica ciscando no ataque, em busca de um espaço para chutar.

bola

49'

2ºTEMPO

Rodrigo Nestor assume a cobrança e chuta em cima da barreira do Flu.

bola

48'

2ºTEMPO

Por reclamação, técnico Luis Zubeldía é punido com cartão amarelo.

bola

47'

2ºTEMPO

Jogo parado para atendimento a Everton Ribeiro.

bola

46'

2ºTEMPO

Quatro minutos de acréscimo.

bola

45'

2ºTEMPO

Savarino cobra o escanteio para a confusão na área. Igor Rabello sobe mais que todos, mas cabeceia sobre o travessão.

bola

44'

2ºTEMPO

Cruzamento de Canobbio pela direita desvia em Michel Araújo e sai em escanteio para o Fluminense.

bola

43'

2ºTEMPO

Canobbio tenta clarear contra-ataque com passe na área para Savarino. Ronaldo antecipa com saída do gol, chega primeiro na bola e faz a defesa.

bola

42'

2ºTEMPO

Em andamento pelo Campeonato Brasileiro: Vitória 0x4 Palmeiras (Sosa).

substituicao

41'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Troca do Bahia: Alejo Véliz sai, entra Willian José.

bola

40'

2ºTEMPO

Cruzamento por baixo de Renê fica com a defesa do Bahia.

bola

39'

2ºTEMPO

Canobbio descola cruzamento por baixo, Germán Cano desvia sem força e facilita a defesa de Ronaldo.

bola

38'

2ºTEMPO

Bahia tenta encaixar contragolpe veloz, mas lançamento sai longo demais e Everton Ribeiro não tem o domínio.

bola

37'

2ºTEMPO

Canobbio invade a área com liberdade, chuta de cabeça erguida e vê Ronaldo fazer ótima defesa.

bola

36'

2ºTEMPO

Cano desvia a falta de canela, por cima do alvo.

bola

35'

2ºTEMPO

Savarino é derrubado na ponta por Michel Araújo. Fluminense prepara cobrança na área do Bahia.

bola

33'

2ºTEMPO

Em andamento pelo Campeonato Brasileiro: Vitória 0x3 Palmeiras (Jhon Arias).

bola

32'

2ºTEMPO

Substituído no começo da etapa complementar, Thiago Silva está recebendo atendimento no vestiário.

bola

31'

2ºTEMPO

Everton Ribeiro sai costurando os marcadores até a entrada da área, chuta contra o corpo de Alejo e a bola sai à direita do alvo.

substituicao

30'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Troca do Fluminense: Hulk sai vaiado, entra Germán Cano.

substituicao

29'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
... e Erick Pulga deixa o campo para a entrada de Kauê Furquim.

substituicao

28'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Dupla troca do Bahia: Jean Lucas sai, entra David Martins...

bola

27'

2ºTEMPO

Hulk sem querer dá um chega para lá e derruba o árbitro Raphael Claus.

bola

26'

2ºTEMPO

Germán Cano está concluindo aquecimento e deve reforçar o ataque do Fluminense.

bola

25'

2ºTEMPO

Hércules fica com sobra do escanteio e enche o pé de fora da área. Ronaldo defende a batida.

bola

24'

2ºTEMPO

Savarino recebe passe na área de Samuel Xavier, cruza com corte de Mingo e fica com escanteio para o Flu.

bola

23'

2ºTEMPO

Torcida do Fluminense ensaia as primeiras vaias para atuação coletiva do time.

bola

22'

2ºTEMPO

Canobbio, Samuel Xavier e Hulk trocam passes no meio-campo.

substituicao

21'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
... e Ademir sai para a entrada de Everton Ribeiro.

substituicao

20'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Dupla troca do Bahia: Luciano Juba sai, entra Michel Araújo...

bola

19'

2ºTEMPO

Pulga ergue a bola para a confusão na área do Flu. Jean Lucas desvia com o peito e exige defesa no reflexo de Fábio.

substituicao

18'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Substituição do Fluminense: Martinelli sai, entra Savarino.

substituicao

17'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
... e Thiago Silva deixa o campo para a entrada de Igor Rabello.

substituicao

16'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Dupla troca do Fluminense: Lucho Acosta sai, entra Hércules...

bola

15'

2ºTEMPO

Cruzamento fechado de Jean Lucas para Alejo Véliz, que desvia de canela para fora.

bola

14'

2ºTEMPO

Finalizações: Fluminense 13x6 Bahia.

bola

13'

2ºTEMPO

Chute de Hulk desvia no meio do caminho. A bola sobra sem força na área para a defesa de Ronaldo.

bola

12'

2ºTEMPO

Fluminense está preparando novas alterações.

bola

11'

2ºTEMPO

Hulk cobra escanteio fechado para a área. Thiago Silva antecipa os marcadores na primeira trave e cabeceia na rede, mas pelo lado de fora.

bola

10'

2ºTEMPO

Chute de fora da área de Soteldo sai em escanteio após desviar na marcação.

bola

9'

2ºTEMPO

Lucho Acosta aparece entre os zagueiros para cabecear cruzamento na área. Ronaldo defende novamente.

bola

8'

2ºTEMPO

No apoio pela direita, Samuel Xavier estica passe na área. Mingo desvia pelo alto e Ronaldo defende.

bola

7'

2ºTEMPO

Rodrigo Nestor conduz até a entrada da área, experimenta de perna canhota, mas erra o gol defendido por Fábio.

bola

6'

2ºTEMPO

Fluminense toca a bola de pé em pé na transição entre defesa e ataque.

bola

5'

2ºTEMPO

Cruzamento de Lucho Acosta acha Canobbio livre na área. O atacante uruguaio cabeceia sobre o alvo.

bola

4'

2ºTEMPO

Hulk cobra a falta com um chute forte que desvia no meio do caminho. Ronaldo defende, sem rebote.

amarelo

3'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Cartão amarelo para Erick Pulga por falta em Canobbio.

bola

2'

2ºTEMPO

Defesa do Bahia bobeia feio com chutão para cima de Juba e quase entrega o gol ao Flu. Ronaldo cai após trombada com Hulk e o atacante do Flu aproveita para desviar o chutão para o gol. Marcos Victor salva praticamente em cima da linha.

bola

1'

2ºTEMPO

Hulk leva a pior após dividida na área contra Marcos Victor.

inicio

0'

2ºTEMPO

COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!
Recomeça o jogo!

fim

48'

1ºTEMPO

INTERVALO!
Intervalo no Maracanã! Fluminense e Bahia estão empatando sem gols pelo Campeonato Brasileiro.

bola

48'

1ºTEMPO

Após triangulação pela direita, Martinelli recebe passe na frente da área e chuta com perigo, pertinho do ângulo.

bola

47'

1ºTEMPO

Canobbio tabela com Samuel Xavier pelo lado direito do ataque e chuta cruzado, mas com bloqueio da defesa.

bola

46'

1ºTEMPO

Três minutos de acréscimo.

bola

45'

1ºTEMPO

Ademir recebe bom passe de Jean Lucas, pisa na área de cabeça erguida e chuta rasante para fora, com perigo.

bola

44'

1ºTEMPO

Em andamento pelo Campeonato Brasileiro: Vitória 0x1 Palmeiras (Maurício).

bola

43'

1ºTEMPO

Pulga flagrado em impedimento pela arbitragem.

substituicao

41'

1ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Substituição do Fluminense: Freytes sai, entra Thiago Silva.  

bola

39'

1ºTEMPO

Freytes não deve continuar no jogo.

bola

38'

1ºTEMPO

Jogo parado para atendimento a Freytes.

bola

35'

1ºTEMPO

Rodrigo Nestor cobra a falta para dentro da área. Freytes desvia parcialmente e Samuel Xavier completa o serviço defensivo.

bola

34'

1ºTEMPO

Árbitro marca falta de Nonato em cima de Acevedo no meio-campo.

bola

33'

1ºTEMPO

Finalizações: Fluminense 4x4 Bahia.

bola

32'

1ºTEMPO

Após jogada construída por Luciano Juba, Jean Lucas domina na frente da área e chuta quase caindo à direita do gol defendido por Fábio.

bola

31'

1ºTEMPO

Hulk bate escanteio para a confusão na área. Lucho Acosta tenta definir, mas Nestor afasta o perigo.

bola

29'

1ºTEMPO

Hulk acelera pela ponta, cruza com desvio na defesa e fica com escanteio para o Fluminense.

bola

28'

1ºTEMPO

Soteldo descola lançamento no corredor pela direita, Samuel Xavier cruza na medida e a defesa corta antes do desvio de Renê.

bola

27'

1ºTEMPO

Martinelli busca a bola entre os zagueiros e tenta acelerar a transição do Flu.

bola

26'

1ºTEMPO

Lançamento de Canobbio nas costas da defesa, Lucho Acosta se atrapalha na movimentação e a bola bate no jogador.

amarelo

24'

1ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Cartão amarelo para Ignácio por falta em Pulga.

bola

23'

1ºTEMPO

Bola volta a rolar com posse para o Bahia.

bola

22'

1ºTEMPO

Jogo parado para atendimento a Fábio.

bola

20'

1ºTEMPO

Canobbio chuta de canhota da entrada da área. Ronaldo espalma.

bola

19'

1ºTEMPO

Martinelli conclui o contra-ataque do Flu com um chute rasante de canhota que sai pertinho da trave, com perigo.

bola

18'

1ºTEMPO

Rodrigo Nestor recebe lançamento do goleiro Ronaldo, erra passe e arma contragolpe do Fluminense.

bola

17'

1ºTEMPO

Cruzamento por baixo de Canobbio passa pelos jogadores do Flu. Marcos Victor chega para tirar da área.

bola

16'

1ºTEMPO

Posse de bola: Fluminense 40% x 60% Bahia.

bola

15'

1ºTEMPO

Fluminense avança pela direita com participação de Samuel Xavier e Canobbio.

bola

14'

1ºTEMPO

Cruzamento de Erick Pulga é afastado da área com desvio de Martinelli.

bola

13'

1ºTEMPO

Marcos Victor finta Hulk e sai jogando na defesa.

bola

12'

1ºTEMPO

Hulk recebe com liberdade após vacilo de Marcos Victor na defesa, domina de cabeça erguida, olhando o posicionamento do goleiro, só que tira demais e chuta para fora.

bola

11'

1ºTEMPO

Rodrigo Nestor cobra a falta direta e põe para trabalhar o goleiro Fábio.

bola

10'

1ºTEMPO

Erick Pulga gira em cima da marcação e sofre falta na ponta direita.

bola

9'

1ºTEMPO

Alejo Véliz recebe a bola de presente de Samuel Xavier, tenta surpreender Fábio com um chute do meio da rua e mostra falta de pontaria.

bola

8'

1ºTEMPO

Samuel Xavier recebe passe na frente da área e acerta um chute seco. Ronaldo defende.

bola

7'

1ºTEMPO

Soteldo e Hulk se aproximam e organizam ofensiva.

bola

6'

1ºTEMPO

Rodrigo Nestor tenta aproveitar lançamento de Luciano Juba, só que adianta demais a bola e ela se perde em tiro de meta.

bola

5'

1ºTEMPO

Jean Lucas ergue na área do Fluminense. Quem chega para cortar é o defensor Renê.

bola

3'

1ºTEMPO

Marcos Victor mostra bola no pé na saída de jogo do Bahia.

bola

2'

1ºTEMPO

Hulk troca passes com Renê para avançar pela esquerda.

inicio

0'

1ºTEMPO

VALENDO!
Começa o jogo no Maracanã!

pre-jogo

PRÉ-JOGO

t Em andamento pelo Campeonato Brasileiro: Inter 1x1 Flamengo - Mirassol 2x1 Remo.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Escalações estão definidas pelos técnicos Luis Zubeldía (Fluminense) e Rogério Ceni (Bahia).

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Ambos os clubes vêm de um sequência de dois empates nas últimas rodadas.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Os dois tricolores estão separados por 2 pontos na classificação do Brasileiro. Fluminense é 4º colocado com 33 pontos, seguido pelo Bahia na 6ª colocação com 31 pts.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Boa noite, torcedor! Fluminense x Bahia é confronto direto pelo G-4 do Campeonato Brasileiro. Siga todos os lances.

Fluminense FLU

  • Luis Zubeldía

    TECNICO

  • Fábio

    Goleiro

  • Samuel Xavier

    Defesa

  • IgnácioAmarelo

    Defesa

  • Juan FreytesSaiu

    Defesa

  • Thiago SilvaEntrouSaiu

    Defesa

  • Renê

    Defesa

  • MartinelliSaiu

    Meio-Campo

  • Jefferson SavarinoEntrou

    Atacante

  • Nonato

    Meio-Campo

  • Lucho AcostaSaiu

    Meio-Campo

  • HérculesEntrou

    Meio-Campo

  • Agustín Canobbio

    Atacante

  • Yeferson Soteldo

    Atacante

  • HulkSaiu

    Atacante

  • Germán CanoEntrou

    Atacante

Bahia BAH

  • Rogério Ceni

    TECNICO

  • Ronaldo

    Goleiro

  • Román Gómez

    Defesa

  • Marcos Victor

    Defesa

  • Ramos Mingo

    Defesa

  • Luciano JubaSaiu

    Defesa

  • Michel AraújoEntrou

    Atacante

  • Nicolás Acevedo

    Meio-Campo

  • Jean LucasSaiu

    Meio-Campo

  • David MartinsEntrou

    Atacante

  • Rodrigo Nestor

    Meio-Campo

  • AdemirSaiu

    Atacante

  • Everton RibeiroEntrou

    Meio-Campo

  • Erick PulgaSaiuAmarelo

    Atacante

  • Kauê FurquimEntrou

    Atacante

  • Alejo VélizSaiu

    Atacante

  • Willian JoséEntrou

    Atacante

  • Raphael Claus (SP)

    ÁRBITRO

  • Danilo Ricardo Simon Manis (SP)

    ASSISTENTE

  • Leila Naiara Moreira da Cruz (DF)

    ASSISTENTE

Fluminense FLU
Bahia BAH

GOLS

POSSE DE BOLA
55% 45%
23FINALIZAÇÕES11
12FINALIZAÇÕES CERTAS2
7FALTAS COMETIDAS9
15CRUZAMENTOS6
29PASSES ERRADOS26
17DESARMES11
7ESCANTEIOS1
0IMPEDIMENTOS2
1CARTÕES AMARELOS1
0CARTÕES VERMELHOS0
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