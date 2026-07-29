21ª RODADA • Brasileiro Série A - 2026
Quarta-feira, 29/07•21h30
Minuto a Minuto: Fluminense X Bahia - 29/07/2026
52'
•
2ºTEMPO
ENCERRADO! Jogo Concluido
52'
•
2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! Fim de papo no Maracanã! Fluminense e Bahia só empatam pelo Campeonato Brasileiro.
51'
•
2ºTEMPO
Na pressão do Flu, goleiro Ronaldo defende seguidos chutes. Soteldo bate rebote para fora.
50'
•
2ºTEMPO
Canobbio fica ciscando no ataque, em busca de um espaço para chutar.
49'
•
2ºTEMPO
Rodrigo Nestor assume a cobrança e chuta em cima da barreira do Flu.
48'
•
2ºTEMPO
Por reclamação, técnico Luis Zubeldía é punido com cartão amarelo.
47'
•
2ºTEMPO
Jogo parado para atendimento a Everton Ribeiro.
46'
•
2ºTEMPO
Quatro minutos de acréscimo.
45'
•
2ºTEMPO
Savarino cobra o escanteio para a confusão na área. Igor Rabello sobe mais que todos, mas cabeceia sobre o travessão.
44'
•
2ºTEMPO
Cruzamento de Canobbio pela direita desvia em Michel Araújo e sai em escanteio para o Fluminense.
43'
•
2ºTEMPO
Canobbio tenta clarear contra-ataque com passe na área para Savarino. Ronaldo antecipa com saída do gol, chega primeiro na bola e faz a defesa.
42'
•
2ºTEMPO
Em andamento pelo Campeonato Brasileiro: Vitória 0x4 Palmeiras (Sosa).
41'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Troca do Bahia: Alejo Véliz sai, entra Willian José.
40'
•
2ºTEMPO
Cruzamento por baixo de Renê fica com a defesa do Bahia.
39'
•
2ºTEMPO
Canobbio descola cruzamento por baixo, Germán Cano desvia sem força e facilita a defesa de Ronaldo.
38'
•
2ºTEMPO
Bahia tenta encaixar contragolpe veloz, mas lançamento sai longo demais e Everton Ribeiro não tem o domínio.
37'
•
2ºTEMPO
Canobbio invade a área com liberdade, chuta de cabeça erguida e vê Ronaldo fazer ótima defesa.
36'
•
2ºTEMPO
Cano desvia a falta de canela, por cima do alvo.
35'
•
2ºTEMPO
Savarino é derrubado na ponta por Michel Araújo. Fluminense prepara cobrança na área do Bahia.
33'
•
2ºTEMPO
Em andamento pelo Campeonato Brasileiro: Vitória 0x3 Palmeiras (Jhon Arias).
32'
•
2ºTEMPO
Substituído no começo da etapa complementar, Thiago Silva está recebendo atendimento no vestiário.
31'
•
2ºTEMPO
Everton Ribeiro sai costurando os marcadores até a entrada da área, chuta contra o corpo de Alejo e a bola sai à direita do alvo.
30'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Troca do Fluminense: Hulk sai vaiado, entra Germán Cano.
29'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO ... e Erick Pulga deixa o campo para a entrada de Kauê Furquim.
28'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Dupla troca do Bahia: Jean Lucas sai, entra David Martins...
27'
•
2ºTEMPO
Hulk sem querer dá um chega para lá e derruba o árbitro Raphael Claus.
26'
•
2ºTEMPO
Germán Cano está concluindo aquecimento e deve reforçar o ataque do Fluminense.
25'
•
2ºTEMPO
Hércules fica com sobra do escanteio e enche o pé de fora da área. Ronaldo defende a batida.
24'
•
2ºTEMPO
Savarino recebe passe na área de Samuel Xavier, cruza com corte de Mingo e fica com escanteio para o Flu.
23'
•
2ºTEMPO
Torcida do Fluminense ensaia as primeiras vaias para atuação coletiva do time.
22'
•
2ºTEMPO
Canobbio, Samuel Xavier e Hulk trocam passes no meio-campo.
21'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO ... e Ademir sai para a entrada de Everton Ribeiro.
20'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Dupla troca do Bahia: Luciano Juba sai, entra Michel Araújo...
19'
•
2ºTEMPO
Pulga ergue a bola para a confusão na área do Flu. Jean Lucas desvia com o peito e exige defesa no reflexo de Fábio.
18'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Substituição do Fluminense: Martinelli sai, entra Savarino.
17'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO ... e Thiago Silva deixa o campo para a entrada de Igor Rabello.
16'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Dupla troca do Fluminense: Lucho Acosta sai, entra Hércules...
15'
•
2ºTEMPO
Cruzamento fechado de Jean Lucas para Alejo Véliz, que desvia de canela para fora.
14'
•
2ºTEMPO
Finalizações: Fluminense 13x6 Bahia.
13'
•
2ºTEMPO
Chute de Hulk desvia no meio do caminho. A bola sobra sem força na área para a defesa de Ronaldo.
12'
•
2ºTEMPO
Fluminense está preparando novas alterações.
11'
•
2ºTEMPO
Hulk cobra escanteio fechado para a área. Thiago Silva antecipa os marcadores na primeira trave e cabeceia na rede, mas pelo lado de fora.
10'
•
2ºTEMPO
Chute de fora da área de Soteldo sai em escanteio após desviar na marcação.
9'
•
2ºTEMPO
Lucho Acosta aparece entre os zagueiros para cabecear cruzamento na área. Ronaldo defende novamente.
8'
•
2ºTEMPO
No apoio pela direita, Samuel Xavier estica passe na área. Mingo desvia pelo alto e Ronaldo defende.
7'
•
2ºTEMPO
Rodrigo Nestor conduz até a entrada da área, experimenta de perna canhota, mas erra o gol defendido por Fábio.
6'
•
2ºTEMPO
Fluminense toca a bola de pé em pé na transição entre defesa e ataque.
5'
•
2ºTEMPO
Cruzamento de Lucho Acosta acha Canobbio livre na área. O atacante uruguaio cabeceia sobre o alvo.
4'
•
2ºTEMPO
Hulk cobra a falta com um chute forte que desvia no meio do caminho. Ronaldo defende, sem rebote.
3'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Cartão amarelo para Erick Pulga por falta em Canobbio.
2'
•
2ºTEMPO
Defesa do Bahia bobeia feio com chutão para cima de Juba e quase entrega o gol ao Flu. Ronaldo cai após trombada com Hulk e o atacante do Flu aproveita para desviar o chutão para o gol. Marcos Victor salva praticamente em cima da linha.
1'
•
2ºTEMPO
Hulk leva a pior após dividida na área contra Marcos Victor.
0'
•
2ºTEMPO
COMEÇA O SEGUNDO TEMPO! Recomeça o jogo!
48'
•
1ºTEMPO
INTERVALO! Intervalo no Maracanã! Fluminense e Bahia estão empatando sem gols pelo Campeonato Brasileiro.
48'
•
1ºTEMPO
Após triangulação pela direita, Martinelli recebe passe na frente da área e chuta com perigo, pertinho do ângulo.
47'
•
1ºTEMPO
Canobbio tabela com Samuel Xavier pelo lado direito do ataque e chuta cruzado, mas com bloqueio da defesa.
46'
•
1ºTEMPO
Três minutos de acréscimo.
45'
•
1ºTEMPO
Ademir recebe bom passe de Jean Lucas, pisa na área de cabeça erguida e chuta rasante para fora, com perigo.
44'
•
1ºTEMPO
Em andamento pelo Campeonato Brasileiro: Vitória 0x1 Palmeiras (Maurício).
43'
•
1ºTEMPO
Pulga flagrado em impedimento pela arbitragem.
41'
•
1ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Substituição do Fluminense: Freytes sai, entra Thiago Silva.
39'
•
1ºTEMPO
Freytes não deve continuar no jogo.
38'
•
1ºTEMPO
Jogo parado para atendimento a Freytes.
35'
•
1ºTEMPO
Rodrigo Nestor cobra a falta para dentro da área. Freytes desvia parcialmente e Samuel Xavier completa o serviço defensivo.
34'
•
1ºTEMPO
Árbitro marca falta de Nonato em cima de Acevedo no meio-campo.
33'
•
1ºTEMPO
Finalizações: Fluminense 4x4 Bahia.
32'
•
1ºTEMPO
Após jogada construída por Luciano Juba, Jean Lucas domina na frente da área e chuta quase caindo à direita do gol defendido por Fábio.
31'
•
1ºTEMPO
Hulk bate escanteio para a confusão na área. Lucho Acosta tenta definir, mas Nestor afasta o perigo.
29'
•
1ºTEMPO
Hulk acelera pela ponta, cruza com desvio na defesa e fica com escanteio para o Fluminense.
28'
•
1ºTEMPO
Soteldo descola lançamento no corredor pela direita, Samuel Xavier cruza na medida e a defesa corta antes do desvio de Renê.
27'
•
1ºTEMPO
Martinelli busca a bola entre os zagueiros e tenta acelerar a transição do Flu.
26'
•
1ºTEMPO
Lançamento de Canobbio nas costas da defesa, Lucho Acosta se atrapalha na movimentação e a bola bate no jogador.
24'
•
1ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Cartão amarelo para Ignácio por falta em Pulga.
23'
•
1ºTEMPO
Bola volta a rolar com posse para o Bahia.
22'
•
1ºTEMPO
Jogo parado para atendimento a Fábio.
20'
•
1ºTEMPO
Canobbio chuta de canhota da entrada da área. Ronaldo espalma.
19'
•
1ºTEMPO
Martinelli conclui o contra-ataque do Flu com um chute rasante de canhota que sai pertinho da trave, com perigo.
18'
•
1ºTEMPO
Rodrigo Nestor recebe lançamento do goleiro Ronaldo, erra passe e arma contragolpe do Fluminense.
17'
•
1ºTEMPO
Cruzamento por baixo de Canobbio passa pelos jogadores do Flu. Marcos Victor chega para tirar da área.
16'
•
1ºTEMPO
Posse de bola: Fluminense 40% x 60% Bahia.
15'
•
1ºTEMPO
Fluminense avança pela direita com participação de Samuel Xavier e Canobbio.
14'
•
1ºTEMPO
Cruzamento de Erick Pulga é afastado da área com desvio de Martinelli.
13'
•
1ºTEMPO
Marcos Victor finta Hulk e sai jogando na defesa.
12'
•
1ºTEMPO
Hulk recebe com liberdade após vacilo de Marcos Victor na defesa, domina de cabeça erguida, olhando o posicionamento do goleiro, só que tira demais e chuta para fora.
11'
•
1ºTEMPO
Rodrigo Nestor cobra a falta direta e põe para trabalhar o goleiro Fábio.
10'
•
1ºTEMPO
Erick Pulga gira em cima da marcação e sofre falta na ponta direita.
9'
•
1ºTEMPO
Alejo Véliz recebe a bola de presente de Samuel Xavier, tenta surpreender Fábio com um chute do meio da rua e mostra falta de pontaria.
8'
•
1ºTEMPO
Samuel Xavier recebe passe na frente da área e acerta um chute seco. Ronaldo defende.
7'
•
1ºTEMPO
Soteldo e Hulk se aproximam e organizam ofensiva.
6'
•
1ºTEMPO
Rodrigo Nestor tenta aproveitar lançamento de Luciano Juba, só que adianta demais a bola e ela se perde em tiro de meta.
5'
•
1ºTEMPO
Jean Lucas ergue na área do Fluminense. Quem chega para cortar é o defensor Renê.
3'
•
1ºTEMPO
Marcos Victor mostra bola no pé na saída de jogo do Bahia.
2'
•
1ºTEMPO
Hulk troca passes com Renê para avançar pela esquerda.
0'
•
1ºTEMPO
VALENDO! Começa o jogo no Maracanã!
PRÉ-JOGO
t Em andamento pelo Campeonato Brasileiro: Inter 1x1 Flamengo - Mirassol 2x1 Remo.
PRÉ-JOGO
Escalações estão definidas pelos técnicos Luis Zubeldía (Fluminense) e Rogério Ceni (Bahia).
PRÉ-JOGO
Ambos os clubes vêm de um sequência de dois empates nas últimas rodadas.
PRÉ-JOGO
Os dois tricolores estão separados por 2 pontos na classificação do Brasileiro. Fluminense é 4º colocado com 33 pontos, seguido pelo Bahia na 6ª colocação com 31 pts.
PRÉ-JOGO
Boa noite, torcedor! Fluminense x Bahia é confronto direto pelo G-4 do Campeonato Brasileiro. Siga todos os lances.
Luis Zubeldía
TECNICO
Fábio
Goleiro
Samuel Xavier
Defesa
Ignácio
Defesa
Juan Freytes
Defesa
Thiago Silva
Defesa
Renê
Defesa
Martinelli
Meio-Campo
Jefferson Savarino
Atacante
Nonato
Meio-Campo
Lucho Acosta
Meio-Campo
Hércules
Meio-Campo
Agustín Canobbio
Atacante
Yeferson Soteldo
Atacante
Hulk
Atacante
Germán Cano
Atacante
Rogério Ceni
TECNICO
Ronaldo
Goleiro
Román Gómez
Defesa
Marcos Victor
Defesa
Ramos Mingo
Defesa
Luciano Juba
Defesa
Michel Araújo
Atacante
Nicolás Acevedo
Meio-Campo
Jean Lucas
Meio-Campo
David Martins
Atacante
Rodrigo Nestor
Meio-Campo
Ademir
Atacante
Everton Ribeiro
Meio-Campo
Erick Pulga
Atacante
Kauê Furquim
Atacante
Alejo Véliz
Atacante
Willian José
Atacante
Raphael Claus (SP)
ÁRBITRO
Danilo Ricardo Simon Manis (SP)
ASSISTENTE
Leila Naiara Moreira da Cruz (DF)
ASSISTENTE