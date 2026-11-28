37ª RODADA • Brasileiro Série A - 2026
Sábado, 28/11•21h
Minuto a Minuto: Botafogo X Bahia - 28/11/2026
4'
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1ºTEMPO
Danilo tenta carregar pelo meio de campo, mas perde a bola pra Rodrigo Nestor.
3'
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1ºTEMPO
Alejo Véliz domina na área carioca, demora demais na definição e acaba desarmado.
2'
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1ºTEMPO
Tiquinho Soares dá um rapa em Kanu no meio de campo e comete a primeira falta do jogo.
1'
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1ºTEMPO
O Botafogo joga de camisas listradas em branco e preto e calções e meiões pretos. O Bahia vem a campo todo de branco.
0'
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1ºTEMPO
Começa o jogo: Botafogo x Bahia!
PRÉ-JOGO
A bola vai começar a rolar em instantes.
PRÉ-JOGO
Hino Nacional sendo executado nesse momento.
PRÉ-JOGO
Times no gramado acertando os últimos detalhes para o jogo.
PRÉ-JOGO
A arbitragem será de Ramon Abatti Abel (SC), auxiliado por Naílton Júnior de Sousa Oliveira (CE) e Thiaggo Americano Labes (SC).
PRÉ-JOGO
Bahia definido por Rogério Ceni: Ronaldo; Roman Gomez, David Duarte, Kanu e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas e Rodrigo Nestor; Kike Olivera, Erick Pulga e Alejo Veliz.
PRÉ-JOGO
Botafogo escalado por Tite: Gabriel Batista; Vitinho, Kaio Pantaleão, Arthur Chaves e Alex Telles; Huguinho, Medina e Danilo; Montoro, Matheus Martins e Tiquinho Soares.
PRÉ-JOGO
Os mandantes terão os desfalques de Barrera, lesionado, além dos suspensos Ferraresi e Marçal. Os visitantes não contarão com Léo Vieira, entregue ao departamento médico. Acevedo, suspenso, também ficará de fora.
PRÉ-JOGO
Pelo lado baiano, a briga é na parte de cima. Apesar de certa oscilação nas últimas rodadas, vencer é fundamental pra manter o clube entre os classificados para a Libertadores da próxima temporada.
PRÉ-JOGO
Os cariocas estão somente dois pontos acima do Z-4 e precisam vencer pra afastar de vez qualquer risco de queda. A equipe conta com o apoio dos seus torcedores pra chegar ao seu objetivo.
PRÉ-JOGO
Nas últimas partidas das equipes pelo campeonato, o Glorioso recebeu o São Paulo e empatou em 1x1. O Esquadrão de Aço jogou em casa contra o Coritiba e levou a pior, perdendo por 1x0.
PRÉ-JOGO
O Botafogo ocupa a 14ª colocação na tabela, com 43 pontos conquistados, enquanto o Bahia está na 6ª posição, com 54 pontos somados até aqui.
PRÉ-JOGO
Considerando o histórico completo do confronto, foram disputadas 77 partidas entre as equipes. O Botafogo venceu 26, o Bahia levou a melhor em 28 oportunidades, além de 23 empates.
PRÉ-JOGO
A partida será disputada no Estádio Olímpico Nilton Santos, o Engenhão, no Rio de Janeiro.
PRÉ-JOGO
Boa noite! Acompanhe os lances de Botafogo e Bahia, jogo válido pela 37ª rodada da Série-A do Campeonato Brasileiro 2026. A bola começa a rolar às 21h.
Tite
TECNICO
Rogério Ceni
TECNICO
Ramon Abatti
ÁRBITRO