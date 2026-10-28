Pelo lado palmeirense, a briga é pelo caneco contra o Flamengo. O time precisa vencer pra seguir na disputa. Atualmente, os cariocas lideram com um ponto na frente, mas ainda haverá um confronto direto entre os dois.
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Os santistas contam com o apoio dos seus torcedores pra voltarem a vencer na competição. O principal objetivo da equipe é encostar no G-5 e entrar de vez na disputa por uma das vagas na Libertadores do ano que vem.
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Nas últimas partidas das equipes pelo campeonato, o Peixe recebeu o Bahia e empatou em 1x1. O Verdão jogou em casa contra o Red Bull Bragantino e levou a melhor, vencendo por 2x0.
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O Santos ocupa a 8ª colocação na tabela, com 46 pontos conquistados, enquanto o Palmeiras está na 2ª posição, com 69 pontos somados até aqui.
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Considerando o histórico completo do confronto, foram disputadas 319 partidas entre as equipes. O Santos venceu 98, o Palmeiras levou a melhor em 140 oportunidades, além de 81 empates.
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A partida será disputada no Estádio Urbano Caldeira, a Vila Belmiro, em Santos, São Paulo.
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Boa noite! Acompanhe os lances de Santos e Palmeiras, jogo válido pela 33ª rodada da Série-A do Campeonato Brasileiro 2026. A bola começa a rolar às 19h30min.