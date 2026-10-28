33ª RODADA • Brasileiro Série A - 2026
Quarta-feira, 28/10•19h30
Minuto a Minuto: RB Bragantino X Chapecoense - 28/10/2026
40'
•
2ºTEMPO
Classificação de momento RB Bragantino em nono e a Chapecoense em último.
39'
•
2ºTEMPO
Dudu cruza na área e Cleiton corta de soco.
38'
•
2ºTEMPO
Giovanni Augusto lança na frente para K. Ramírez e a zaga corta.
36'
•
2ºTEMPO
Em andamento, segundo tempo, Fluminense 1 x 1 Internacional.
34'
•
2ºTEMPO
Substituição no Chapecoense: sai Bruno Matias, entra Max.
34'
•
2ºTEMPO
Substituição no RB Bragantino: sai Wallace Yan, entra Jose Herrera.
33'
•
2ºTEMPO
E o RB Bragantino também faz as trocas.
33'
•
2ºTEMPO
Agora é a vez da Chapecoense mexer.
33'
•
2ºTEMPO
Em andamento Santos 0 x 0 Palmeiras.
33'
•
2ºTEMPO
Substituição no RB Bragantino: sai Eric Ramires, entra Agustin Sant Anna.
33'
•
2ºTEMPO
Substituição no RB Bragantino: sai Ryan Augusto, entra Matheus Fernandes.
33'
•
2ºTEMPO
Substituição no Chapecoense: sai David Antunes da Silva, entra Rosivan Macedo Soares.
31'
•
2ºTEMPO
Classificação de momento RB Bragantino em nono e a Chapecoense em último.
30'
•
2ºTEMPO
David Antunes faz o arremate e a bola se perde pela linha de fundo.
27'
•
2ºTEMPO
Em andamento, segundo tempo, Fluminense 0 x 1 Internacional.
27'
•
2ºTEMPO
Substituição no RB Bragantino: sai Eduardo Sasha, entra Isidro Pitta.
27'
•
2ºTEMPO
Substituição no RB Bragantino: sai Fernando dos Santos Pedro, entra Henry Mosquera.
26'
•
2ºTEMPO
RB Bragantino faz duas mexidas.
26'
•
2ºTEMPO
Giovanni Augusto invade a área e chuta cruzado, Cleiton faz a defesa.
25'
•
2ºTEMPO
K. Ramírez bate a falta e isola a conclusão.
24'
•
2ºTEMPO
O time da casa já começa a valorizar a posse de bola.
21'
•
2ºTEMPO
O Chapeconse mexe mais uma vez.
20'
•
2ºTEMPO
Wallace Yan é acionado na grande área, e mais uma vez a defesa tira o perigo.
20'
•
2ºTEMPO
Substituição no Chapecoense: sai Bruno Nunes De Barros, entra Luis Eduardo Marques dos Santos.
18'
•
2ºTEMPO
Y. Bolasie tenta o lance pessoal e perde o lance para a zaga.,
18'
•
2ºTEMPO
Wallace Yan bate o escanteio e a zaga tira o perigo.
15'
•
2ºTEMPO
m andamento, segundo tempo, Fluminense 0 x 1 Internacional.
12'
•
2ºTEMPO
Wallace Yan faz jogada pessoal, arremata e a bola vai por cima do gol.
12'
•
2ºTEMPO
Substituição no Chapecoense: sai Marcio Antonio de Sousa Junior, entra Kevin Ramírez.
10'
•
2ºTEMPO
RB Bragantino começa melhor o segundo tempo e cria boa vantagem.
10'
•
2ºTEMPO
Em andamento Santos 0 x 0 Palmeiras.
6'
•
2ºTEMPO
GOOOOL DO RB Bragantino!!!! Wallace Yan recebe de Lucas Barbosa, domina no peito e arremata de perna direita para ampliar.....
6'
•
2ºTEMPO
Cruzamento de Ryan Tavares na área, Wallace Yan conclui errado e perde boa chance.
6'
•
2ºTEMPO
Gol do RB Bragantino! Wallace Yan marca. Assistência de Lucas Henrique Barbosa.
5'
•
2ºTEMPO
Em andamento, segundo tempo, Fluminense 0 x 1 Internacional.
3'
•
2ºTEMPO
Marcinho cruza e Cleiton segura sem rebote.
2'
•
2ºTEMPO
A bola volta a rolar em Bragança Paulista.
0'
•
2ºTEMPO
Começa o segundo tempo!
45'
•
1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo.
45'
•
1ºTEMPO
Teremos dois minutos de acréscimo.
45'
•
1ºTEMPO
Substituição no Chapecoense: sai Fernando Augusto Pereira Bueno Júnior, entra Tulio Eduardo Silva De Oliveira.
43'
•
1ºTEMPO
GOOOOL DO RB Bragantino!!!! Wallace Yan marca para o time da casa, o meia recebe na frente e faz a conclusão. 1 x 0.
43'
•
1ºTEMPO
Gol do RB Bragantino! Wallace Yan marca.
41'
•
1ºTEMPO
Ryan Tavares acerta belo arremate, mas a bola vai para fora.
39'
•
1ºTEMPO
Y. Bolasie tenta a conclusão depois da pedalada .... mas erra feio.
38'
•
1ºTEMPO
Fernando faz boa jogada pela esquerda, mas sofre o desarme.
36'
•
1ºTEMPO
Ryan Tavares tenta o cruzamento e manda na marcação.
32'
•
1ºTEMPO
O RB Bragantino cresce neste momento do primeiro tempo e cria boas chances para abrir o placar.
31'
•
1ºTEMPO
ANDERSON!!!!!!!! Ryan Tavares cruza da esquerda e Eduardo Sasha conclui, Anderson faz grande defesa e evita o gol dos paulistas.
30'
•
1ºTEMPO
Mais um arremate de Eduardo Sasha para defesa de Anderson .
29'
•
1ºTEMPO
Gol anulado por impedimento de Eduardo Sasha na hora da conclusão.
28'
•
1ºTEMPO
GOOOOL DO RB Bragantino.....mas o lance está sob análise do VAR.
27'
•
1ºTEMPO
Wallace Yan chuta para boa defesa de Anderson agarra.
26'
•
1ºTEMPO
Marcinho avança pela ponta direita, tenta o passe para Giovanni Augusto, erra e a bola sobra para Cleiton.
25'
•
1ºTEMPO
Eric Ramires cruza na área e Eric Ramires faz o corte.
24'
•
1ºTEMPO
Ramirez tenta o cruzamento ou finalização e manda pela linha de fundo.
21'
•
1ºTEMPO
Em andamento, Fluminense 0 x 0 Internacional.
19'
•
1ºTEMPO
Bola alçada na área e Fabinho cabeceia para fora.
18'
•
1ºTEMPO
Eduardo Sasha faz o arremate fraco e Anderson faz a defesa.
16'
•
1ºTEMPO
Y. Bolasie avança bem no ataque após passe de Marcinho, mas escorrega na hora do chute.
15'
•
1ºTEMPO
Jogo bem equilibrado neste começo de primeiro tempo.
12'
•
1ºTEMPO
Bruno Pacheco tenta o lance no ataque com Giovanni Augusto e sofre o desarme.
11'
•
1ºTEMPO
Cobrança de escanteio, Eduardo Sasha tenta o lance ofensivo e perde a bola.
8'
•
1ºTEMPO
Eric Ramires tabela com Wallace Yan e chuta sem direção.
7'
•
1ºTEMPO
Em andamento Santos 0 x 0 Palmeiras.
6'
•
1ºTEMPO
Giovanni Augusto cobra falta na área, Y. Bolasie cabeceia para boa defesa de Cleiton.
5'
•
1ºTEMPO
Em andamento, Fluminense 0 x 0 Internacional.
4'
•
1ºTEMPO
Wallace Yan chuta da entrada da área e Anderson faz a defesa.
2'
•
1ºTEMPO
Na cobrança do tiro de canto, Giovanni Augusto faz o arremate e manda para fora.
2'
•
1ºTEMPO
Cruzamento na área do Bragantino, Y. Bolasie conclui , a bola desvia e sai em escanteio.
0'
•
1ºTEMPO
Começa a partida....
0'
•
1ºTEMPO
Começa o jogo: RB Bragantino x Chapecoense!
PRÉ-JOGO
Wagner do Nascimento Magalhães do Rio de Janeiro apita o jogo.Luanderson Lima dos Santos e Ana Vitória Trindade Ferreira são os assistentes.
PRÉ-JOGO
Tudo pronto em Bragança Paulista.
PRÉ-JOGO
Times em campo na fase final do aquecimento.
PRÉ-JOGO
O RB Bragantino recebe a Chapecoense pela 33ª rodada.
PRÉ-JOGO
Boa noite torcedor, em instantes vamos acompanhar mais um deulo pelo Brasileirão.
Vagner Mancini
TECNICO
Rafael Lacerda
TECNICO
Wagner do Nascimento Magalhaes
ÁRBITRO