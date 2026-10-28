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Cícero de Souza Marques Bragança Paulista, São Paulo
RB Bragantino RB Bragantino
2 × 0
Chapecoense Chapecoense

33ª RODADA • Brasileiro Série A - 2026

Quarta-feira, 28/1019h30

Minuto a Minuto: RB Bragantino X Chapecoense - 28/10/2026

bola

40'

2ºTEMPO

Classificação de momento RB Bragantino em nono e a Chapecoense em último.

bola

39'

2ºTEMPO

Dudu cruza na área e Cleiton corta de soco.

bola

38'

2ºTEMPO

Giovanni Augusto lança na frente para K. Ramírez e a zaga corta.

bola

36'

2ºTEMPO

Em andamento, segundo tempo, Fluminense 1 x 1 Internacional.

bola

34'

2ºTEMPO

Substituição no Chapecoense: sai Bruno Matias, entra Max.

bola

34'

2ºTEMPO

Substituição no RB Bragantino: sai Wallace Yan, entra Jose Herrera.

bola

33'

2ºTEMPO

E o RB Bragantino também faz as trocas.

bola

33'

2ºTEMPO

Agora é a vez da Chapecoense mexer.

bola

33'

2ºTEMPO

Em andamento Santos 0 x 0 Palmeiras.

bola

33'

2ºTEMPO

Substituição no RB Bragantino: sai Eric Ramires, entra Agustin Sant Anna.

bola

33'

2ºTEMPO

Substituição no RB Bragantino: sai Ryan Augusto, entra Matheus Fernandes.

bola

33'

2ºTEMPO

Substituição no Chapecoense: sai David Antunes da Silva, entra Rosivan Macedo Soares.

bola

31'

2ºTEMPO

Classificação de momento RB Bragantino em nono e a Chapecoense em último.

bola

30'

2ºTEMPO

David Antunes faz o arremate e a bola se perde pela linha de fundo.

bola

27'

2ºTEMPO

Em andamento, segundo tempo, Fluminense 0 x 1 Internacional.

bola

27'

2ºTEMPO

Substituição no RB Bragantino: sai Eduardo Sasha, entra Isidro Pitta.

bola

27'

2ºTEMPO

Substituição no RB Bragantino: sai Fernando dos Santos Pedro, entra Henry Mosquera.

bola

26'

2ºTEMPO

RB Bragantino faz duas mexidas.

bola

26'

2ºTEMPO

Giovanni Augusto invade a área e chuta cruzado, Cleiton faz a defesa.

bola

25'

2ºTEMPO

K. Ramírez bate a falta e isola a conclusão.

bola

24'

2ºTEMPO

O time da casa já começa a valorizar a posse de bola.

bola

21'

2ºTEMPO

O Chapeconse mexe mais uma vez.

bola

20'

2ºTEMPO

Wallace Yan é acionado na grande área, e mais uma vez a defesa tira o perigo.

bola

20'

2ºTEMPO

Substituição no Chapecoense: sai Bruno Nunes De Barros, entra Luis Eduardo Marques dos Santos.

bola

18'

2ºTEMPO

Y. Bolasie tenta o lance pessoal e perde o lance para a zaga.,

bola

18'

2ºTEMPO

Wallace Yan bate o escanteio e a zaga tira o perigo.

bola

15'

2ºTEMPO

m andamento, segundo tempo, Fluminense 0 x 1 Internacional.

bola

12'

2ºTEMPO

Wallace Yan faz jogada pessoal, arremata e a bola vai por cima do gol.

bola

12'

2ºTEMPO

Substituição no Chapecoense: sai Marcio Antonio de Sousa Junior, entra Kevin Ramírez.

bola

10'

2ºTEMPO

RB Bragantino começa melhor o segundo tempo e cria boa vantagem.

bola

10'

2ºTEMPO

Em andamento Santos 0 x 0 Palmeiras.

bola

6'

2ºTEMPO

GOOOOL DO RB Bragantino!!!! Wallace Yan recebe de Lucas Barbosa, domina no peito e arremata de perna direita para ampliar.....

bola

6'

2ºTEMPO

Cruzamento de Ryan Tavares na área, Wallace Yan conclui errado e perde boa chance.

inicio

6'

2ºTEMPO

Gol do RB Bragantino! Wallace Yan marca. Assistência de Lucas Henrique Barbosa.

bola

5'

2ºTEMPO

Em andamento, segundo tempo, Fluminense 0 x 1 Internacional.

bola

3'

2ºTEMPO

Marcinho cruza e Cleiton segura sem rebote.

bola

2'

2ºTEMPO

A bola volta a rolar em Bragança Paulista.

bola

0'

2ºTEMPO

Começa o segundo tempo!

fim

45'

1ºTEMPO

INTERVALO!
Fim do primeiro tempo.

bola

45'

1ºTEMPO

Teremos dois minutos de acréscimo.

bola

45'

1ºTEMPO

Substituição no Chapecoense: sai Fernando Augusto Pereira Bueno Júnior, entra Tulio Eduardo Silva De Oliveira.

bola

43'

1ºTEMPO

GOOOOL DO RB Bragantino!!!! Wallace Yan marca para o time da casa, o meia recebe na frente e faz a conclusão. 1 x 0.

inicio

43'

1ºTEMPO

Gol do RB Bragantino! Wallace Yan marca.

bola

41'

1ºTEMPO

Ryan Tavares acerta belo arremate, mas a bola vai para fora.

bola

39'

1ºTEMPO

Y. Bolasie tenta a conclusão depois da pedalada .... mas erra feio.

bola

38'

1ºTEMPO

Fernando faz boa jogada pela esquerda, mas sofre o desarme.

bola

36'

1ºTEMPO

Ryan Tavares tenta o cruzamento e manda na marcação.

bola

32'

1ºTEMPO

O RB Bragantino cresce neste momento do primeiro tempo e cria boas chances para abrir o placar.

bola

31'

1ºTEMPO

ANDERSON!!!!!!!! Ryan Tavares cruza da esquerda e Eduardo Sasha conclui, Anderson faz grande defesa e evita o gol dos paulistas.

bola

30'

1ºTEMPO

Mais um arremate de Eduardo Sasha para defesa de Anderson .

bola

29'

1ºTEMPO

Gol anulado por impedimento de Eduardo Sasha na hora da conclusão.

bola

28'

1ºTEMPO

GOOOOL DO RB Bragantino.....mas o lance está sob análise do VAR.

bola

27'

1ºTEMPO

Wallace Yan chuta para boa defesa de Anderson agarra.

bola

26'

1ºTEMPO

Marcinho avança pela ponta direita, tenta o passe para Giovanni Augusto, erra e a bola sobra para Cleiton.

bola

25'

1ºTEMPO

Eric Ramires cruza na área e Eric Ramires faz o corte.

bola

24'

1ºTEMPO

Ramirez tenta o cruzamento ou finalização e manda pela linha de fundo.

bola

21'

1ºTEMPO

Em andamento, Fluminense 0 x 0 Internacional.

bola

19'

1ºTEMPO

Bola alçada na área e Fabinho cabeceia para fora.

bola

18'

1ºTEMPO

Eduardo Sasha faz o arremate fraco e Anderson faz a defesa.

bola

16'

1ºTEMPO

Y. Bolasie avança bem no ataque após passe de Marcinho, mas escorrega na hora do chute.

bola

15'

1ºTEMPO

Jogo bem equilibrado neste começo de primeiro tempo.

bola

12'

1ºTEMPO

Bruno Pacheco tenta o lance no ataque com Giovanni Augusto e sofre o desarme.

bola

11'

1ºTEMPO

Cobrança de escanteio, Eduardo Sasha tenta o lance ofensivo e perde a bola.

bola

8'

1ºTEMPO

Eric Ramires tabela com Wallace Yan e chuta sem direção.

bola

7'

1ºTEMPO

Em andamento Santos 0 x 0 Palmeiras.

bola

6'

1ºTEMPO

Giovanni Augusto cobra falta na área, Y. Bolasie cabeceia para boa defesa de Cleiton.

bola

5'

1ºTEMPO

Em andamento, Fluminense 0 x 0 Internacional.

bola

4'

1ºTEMPO

Wallace Yan chuta da entrada da área e Anderson faz a defesa.

bola

2'

1ºTEMPO

Na cobrança do tiro de canto, Giovanni Augusto faz o arremate e manda para fora.

bola

2'

1ºTEMPO

Cruzamento na área do Bragantino, Y. Bolasie conclui , a bola desvia e sai em escanteio.

bola

0'

1ºTEMPO

Começa a partida....

bola

0'

1ºTEMPO

Começa o jogo: RB Bragantino x Chapecoense!

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Wagner do Nascimento Magalhães do Rio de Janeiro apita o jogo.Luanderson Lima dos Santos e Ana Vitória Trindade Ferreira são os assistentes.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Tudo pronto em Bragança Paulista.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Times em campo na fase final do aquecimento.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

O RB Bragantino recebe a Chapecoense pela 33ª rodada.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Boa noite torcedor, em instantes vamos acompanhar mais um deulo pelo Brasileirão.

RB Bragantino RBB

  • Vagner Mancini

    TECNICO

Chapecoense CHA

  • Rafael Lacerda

    TECNICO

  • Wagner do Nascimento Magalhaes

    ÁRBITRO

RB Bragantino RBB
Chapecoense CHA

GOLS

Gol Wallace Yan
Gol Wallace Yan
POSSE DE BOLA
0% 0%
0FINALIZAÇÕES0
0FINALIZAÇÕES CERTAS0
0FALTAS COMETIDAS0
0CRUZAMENTOS0
0PASSES ERRADOS0
0DESARMES0
0ESCANTEIOS0
0IMPEDIMENTOS0
0CARTÕES AMARELOS0
0CARTÕES VERMELHOS0
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