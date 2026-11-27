37ª RODADA • Brasileiro Série A - 2026
Sexta-feira, 27/11•20h
Minuto a Minuto: Fluminense X Cruzeiro - 27/11/2026
10'
•
2ºTEMPO
Hércules recebe sem pressão na intermediária, exagera na condução e acaba desarmado por Matheus Henrique.
9'
•
2ºTEMPO
Nada de revisão! O VAR não recomenda intervenção, e a partida é retomada com falta para o Cruzeiro e amarelo para Lucho.
8'
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2ºTEMPO
O lance foi forte, e o camisa 5 continua caído.
7'
•
2ºTEMPO
Jogadores da Raposa cobram a expulsão de Lucho Acosta, alegando que o argentino pisou propositalmente em Zé Lucas.
6'
•
2ºTEMPO
Cartão amarelo para Luciano Acosta (Fluminense).
5'
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2ºTEMPO
Bruno Rodrigues segura bem a bola pela esquerda e busca uma combinação com Villalba, mas a devolução do argentino sai errada.
4'
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2ºTEMPO
Pela esquerda, Renê recebe na entrada da área, e a bola atravessa a região sem encontrar ninguém, sobrando para a defesa cruzeirense.
3'
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2ºTEMPO
Fluminense busca uma triangulação pela direita com Ignácio, Savarino e Guga, mas o zagueiro erra o passe e desperdiça a jogada.
2'
•
2ºTEMPO
PRESSÃO! Lucho Acosta recebe dentro da área após cobrança de lateral, gira rápido e solta o chute, defendido com firmeza por Otávio.
1'
•
2ºTEMPO
Martinelli recebe livre pelo meio e solta o chute de longe, mas para novamente em Otávio, que está bem colocado.
0'
•
2ºTEMPO
Começa o segundo tempo!
45'
•
1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo.
45'
•
1ºTEMPO
Fim da primeira etapa, vamos para o intervalo!
45'
•
1ºTEMPO
UUUUHH! QUE PERIGO! Matheus Pereira puxa o contra-ataque, Kaio Jorge limpa o marcador e serve Gerson. Sem ângulo, o camisa 8 toca por cobertura sobre Fábio, mas Ignácio afasta antes que Matheus Pereira empurre para as redes!
45'
•
1ºTEMPO
+2 minutos de acréscimos.
45'
•
1ºTEMPO
Substituição no Cruzeiro: sai Kauã Moraes, entra Fagner.
44'
•
1ºTEMPO
Bruno Rodrigues cruza para Matheus Pereira, que ajeita para Villalba, ele chuta sem jeito, a bola desvia em Renê e sai com perigo. Escanteio para o Cruzeiro.
42'
•
1ºTEMPO
Canobbio perde a bola para Kauã Moraes pelo meio e comete falta no adversário.
41'
•
1ºTEMPO
Canobbio limpa para a direita na ponta esquerda e manda a bola no segundo pau, mas Otávio deixa a meta e fica com ela.
40'
•
1ºTEMPO
O Fluminense tenta boa infiltração pelo meio, mas Jonathan Jesus afasta. Na sequência, Bruno Rodrigues erra o passe ao puxar o contra-ataque.
39'
•
1ºTEMPO
Guga trabalha a bola com Savarino pela direita, ganha a linha de fundo, mas precisa recomeçar a jogada por falta de espaço.
38'
•
1ºTEMPO
O Cruzeiro troca passes com tranquilidade.
37'
•
1ºTEMPO
A equipe mineira parte em contra-ataque, aciona Villalba pelo setor esquerdo, mas Hércules desarma com facilidade na tentativa de drible para dentro.
36'
•
1ºTEMPO
O Fluminense sufoca o adversário, enquanto a Raposa busca responder em velocidade.
35'
•
1ºTEMPO
Lucho faz bonita jogada individual pela esquerda, supera Kauã Moraes no drible, mas não calibra a força do cruzamento.
34'
•
1ºTEMPO
Savarino recebe pelo setor direito após longa troca de passes, mas erra o cruzamento e manda pela linha de fundo.
33'
•
1ºTEMPO
Jonathan Jesus tenta avançar no ataque, mas perde a bola. O defensor se recupera rapidamente e comete falta em Savarino.
32'
•
1ºTEMPO
Villalba cruza da ponta esquerda, Kauã chega sem ângulo e desaba no gramado, alegando ter sido tocado nas costas por Canobbio.
31'
•
1ºTEMPO
O Tricolor aperta dentro da área, Hércules tenta o chute, mas acerta a defesa. Depois de uma confusão, Fabrício Bruno despacha a bola.
30'
•
1ºTEMPO
Canobbio faz a tabela com Lucho pela esquerda, ganha a linha de fundo e cruza em busca de Castillo, mas Jonathan intercepta.
29'
•
1ºTEMPO
O ritmo do jogo diminui, e os times ficam apenas girando a bola.
28'
•
1ºTEMPO
O Fluminense tenta buscar o resultado, mas sofre para avançar e chegar ao ataque.
27'
•
1ºTEMPO
Savarino arrisca a finalização de fora da área, mas a bola para em Fabrício Bruno.
26'
•
1ºTEMPO
Cartão amarelo para Kauã Moraes (Cruzeiro).
25'
•
1ºTEMPO
Matheus Pereira busca acelerar o contra-ataque pelo setor central, mas Martinelli intercepta a bola com a mão.
24'
•
1ºTEMPO
Gerson aciona Kauã Moraes, mas Ignácio faz uma boa intervenção na cobertura e recupera a posse.
23'
•
1ºTEMPO
A cobrança de escanteio de Matheus Pereira vai forte na direção da segunda trave, e Fábio faz a defesa.
22'
•
1ºTEMPO
A sobra do escanteio fica com Matheus Pereira, que capricha no cruzamento. Castillo afasta pelo alto e permite novo escanteio para Raposa.
21'
•
1ºTEMPO
PERDEEUU! Bruno Rodrigues avança pela esquerda no contra-ataque e inverte para Kaio Jorge, que fica na cara do gol. O camisa 19 domina, perde tempo e bate em cima do goleiro tricolor!
20'
•
1ºTEMPO
Villalba vence a disputa com Castillo, mas a bola sobra para Savarino, que emenda bonito e acerta Jonathan Jesus. Escanteio.
19'
•
1ºTEMPO
NA TRAVE! Gerson inverte a bola para Villalba, que escora de cabeça na área. Bruno Rodrigues ajeita para Matheus Pereira, que se movimenta bem e finaliza com força, apesar da falta de ângulo.
18'
•
1ºTEMPO
Pela ponta esquerda, Canobbio supera a marcação de Zé Lucas, corta para o pé direito e arrisca o chute rasteiro. Otávio, bem posicionado, defende sem dar rebote.
17'
•
1ºTEMPO
Matheus Henrique acaba cometendo a infração sobre Hércules.
16'
•
1ºTEMPO
Lucho Acosta recebe livre pelo meio, experimenta o chute da intermediária e para na defesa segura de Otávio.
15'
•
1ºTEMPO
Na saída de bola do Cruzeiro, Zé Lucas tenta trabalhar com passes curtos e recebe uma entrada de Lucho Acosta. Os jogadores da Raposa reclamam.
14'
•
1ºTEMPO
Savarino limpa Villalba pelo lado direito e cruza no segundo pau, buscando Castillo. Fabrício Bruno se antecipa e afasta a bola.
13'
•
1ºTEMPO
A equipe carioca rouba a bola no campo defensivo e tenta explorar o contra-ataque, mas Gerson leva a melhor na marcação e sai jogando.
12'
•
1ºTEMPO
Acionado na ponta esquerda, Castillo tenta cruzar de fora da área, mas tem o levantamento bloqueado por Jonathan Jesus.
11'
•
1ºTEMPO
Pressão total do Fluminense, que vai para cima em busca do empate.
10'
•
1ºTEMPO
Canobbio aparece na área após boa trama pela direita e rola para trás. Hércules limpa a marcação, tenta acertar o ângulo, mas finaliza por cima do travessão!
9'
•
1ºTEMPO
O goleiro Otávio recebe o recuo e arrisca um lançamento para o setor esquerdo, mas erra e manda pela linha lateral.
8'
•
1ºTEMPO
Guga é acionado nas costas de Villalba, Jonathan intervém bem na cobertura, mas o bandeirinha já assinala a posição irregular.
7'
•
1ºTEMPO
Com a bola nos pés, o Flu tenta subir e adiantar o posicionamento da equipe.
6'
•
1ºTEMPO
Após roubar a bola de Hércules, Gerson conduz o contra-ataque, mas pesa a mão no lançamento para Bruno Rodrigues. Fábio reinicia a jogada tricolor.
5'
•
1ºTEMPO
Reclamação dos jogadores por uma possível cotovelada de Bruno Rodrigues em Lucho Acosta. O árbitro não marca nada e manda seguir.
4'
•
1ºTEMPO
Savarino recebe na ponta direita e coloca a bola no segundo pau, mas Kauã Moraes aparece bem para cortar de cabeça.
3'
•
1ºTEMPO
GOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DO CRUZEIRO!!! KAIO CÉSAR!!! Matheus Henrique recupera a bola no meio, Zé Lucas aciona Gerson, que arranca e toca para Bruno Rodrigues. Kaio Jorge recebe pela direita, domina e bate cruzado, no pé da trave, sem chances para Fábio!
3'
•
1ºTEMPO
GOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DO CRUZEIRO!!!
3'
•
1ºTEMPO
Gol do Cruzeiro! Kaio Jorge marca. Assistência de Bruno Rodrigues.
2'
•
1ºTEMPO
O Cruzeiro cobra a falta curta e tenta avançar na troca de passes, mas Kauã erra o passe para Gerson. Posse de bola do Fluminense.
1'
•
1ºTEMPO
Primeira troca de passes do Cruzeiro no setor ofensivo! Matheus Pereira acaba derrubado por Martinelli.
0'
•
1ºTEMPO
Começa o jogo: Fluminense x Cruzeiro!
PRÉ-JOGO
Equipes perfiladas! O Hino Nacional é executado.
PRÉ-JOGO
Jogadores em campo.
PRÉ-JOGO
O comando da arbitragem fica a cargo do paulista Matheus Delgado Candançan.
PRÉ-JOGO
O Cruzeiro precisa de apenas um empate no Maracanã para garantir a terceira colocação do Brasileirão, seu último objetivo na competição.
PRÉ-JOGO
Embalado por quatro vitórias consecutivas, o Fluminense encara o Cruzeiro em um confronto direto na disputa pelo terceiro lugar do Campeonato Brasileiro.
PRÉ-JOGO
RETROSPECTO! Em todas as competições foram disputados 80 jogos entre as duas equipes, com 26 vitórias do Cruzeiro, 22 empates e 32 triunfos do Fluminense.
PRÉ-JOGO
Boa noite, fãs do esporte! Fluminense e Cruzeiro se enfrentam nesta sexta-feira, às 20h (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Marcão
TECNICO
Artur Jorge
TECNICO
Matheus Delgado Candancan
ÁRBITRO