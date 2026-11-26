37ª RODADA • Brasileiro Série A - 2026
Quinta-feira, 26/11•20h
Minuto a Minuto: São Paulo X Remo - 26/11/2026
8'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Edson Fernando (Remo).
7'
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2ºTEMPO
Falta na entrada da área de Edson em Luciano e pinta cartão.
7'
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2ºTEMPO
São Paulo toca no campo de ataque em busca de espaços.
6'
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2ºTEMPO
D. Tchamba chega antes de Luciano dentro da área e corta de lado pela direita da defesa.
5'
•
2ºTEMPO
Poveda domina pressionado voltando e sofre falta de Artur.
3'
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2ºTEMPO
Torcedor do São Paulo canta alto para espantar a chuva.
2'
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2ºTEMPO
Lucas recebe atendimento médico após pancada no rosto e já está de pé.
1'
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2ºTEMPO
Chuva mais forte neste momento.
1'
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2ºTEMPO
Remo volta com duas mudanças...
0'
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2ºTEMPO
Começa o segundo tempo!
45'
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1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo.
45'
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1ºTEMPO
Mais um minuto.
45'
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1ºTEMPO
PÊNALTI ANULADO! Sem toque de Tchemba em Artur; segue o jogo.
45'
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1ºTEMPO
VAR! Bruno Arleu é chamado no monitor para rever o lance.
45'
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1ºTEMPO
VAR: lance de pênalti revisado; não houve pênalti (São Paulo).
45'
•
1ºTEMPO
PÊNALTI PARA O SÃO PAULO! Artur acelera a jogada pelo meio para dentro da área, corta curto para fora e cai com penalidade de Tchemba apontada.
45'
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1ºTEMPO
Vamos até 48.
45'
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1ºTEMPO
Substituição no Remo: sai Antonio Galeano, entra Marlon.
45'
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1ºTEMPO
Substituição no Remo: sai Leonel Picco, entra Jaderson.
44'
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1ºTEMPO
Chove na zona sul neste momento.
43'
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1ºTEMPO
Segue o São Paulo com posse no ataque e o Remo recuado.
42'
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1ºTEMPO
Calleri chega a 96 gols com a camisa do São Paulo.
41'
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1ºTEMPO
Festa tricolor nas arquibancadas.
40'
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1ºTEMPO
Calleri não marcava desde outubro.
39'
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1ºTEMPO
GOOOLLL DO SÃO PAULO!!! Tchemba rebate de canhota para afastar, acerta o companheiro e ela sobra nos pés de Calleri. O camisa 9 acelera para área e finaliza cruzado no canto esquerdo!
39'
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1ºTEMPO
Gol do São Paulo! Jonathan Calleri marca.
38'
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1ºTEMPO
Artur cobra escanteio da direita com muita força, ela passa por todo mundo e sai.
37'
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1ºTEMPO
Iago cruza da ala esquerda na área e Zé Welison tira de cabeça para trás.
36'
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1ºTEMPO
São Paulo toca de lado, roda, mas não acha espaços.
35'
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1ºTEMPO
Rafael ainda não foi exigido na partida.
34'
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1ºTEMPO
Mão na coxa do zagueiro equatoriano.
33'
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1ºTEMPO
Arboleda parece estar sentindo a perna esquerda.
32'
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1ºTEMPO
De pé o volante do São Paulo.
31'
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1ºTEMPO
Pablo Maia caído com a mão no rosto após mãozada de Galeano.
30'
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1ºTEMPO
Carpini bastante irritado com o time até aqui.
29'
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1ºTEMPO
Artur força inversão para esquerda com Iago, bate forte e manda direto para fora.
28'
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1ºTEMPO
D. Tchamba se aventura no campo de ataque pelo meio, bate forte de canhota do meio da rua e manda à direita da meta.
27'
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1ºTEMPO
Passes errados: São Paulo 19x21 Remo.
26'
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1ºTEMPO
Calleri recebe de Pedro Lima na direita da área, cruza, ela rebate no zagueiro, volta no camisa 9 e sai.
25'
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1ºTEMPO
Carpini quer seu time pressionando alto, não lá atrás.
24'
•
1ºTEMPO
Sobe o volume o torcedor tricolor.
23'
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1ºTEMPO
Impedimento de Calleri no lançamento de Bobadilla.
22'
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1ºTEMPO
Remo todo do meio para trás.
21'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para Antonio Galeano (Remo).
20'
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1ºTEMPO
Primeiro amarelo do jogo...
19'
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1ºTEMPO
MARCELO RANGEL! Pedro Lima finaliza de dentro da área pela direita e dá trabalho ao goleiro no chute rasteiro cruzado.
18'
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1ºTEMPO
Lucas lança Artur na meia direita, mas o camisa 37 não consegue matar no peito.
17'
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1ºTEMPO
Lucas acelera a descida pelo meio do ataque, estica na área para Calleri que finaliza desequilibrado e travado por Zé Welison.
16'
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1ºTEMPO
São Paulo vem de empate diante do Botafogo por 1x1.
15'
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1ºTEMPO
ASSIM NÃO! Lucas recebe na lateral esquerda, tenta inverter de canhota para direita, bate errado de deixa limpa para Marcelo Rangel.
14'
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1ºTEMPO
Começo de jogo morno.
13'
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1ºTEMPO
David Braga acelera pela lateral direita do ataque, Bobadilla protege e ganha arremesso.
12'
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1ºTEMPO
LONGE! Galeano experimenta chute despretensioso de fora e manda muito por cima.
11'
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1ºTEMPO
São Paulo roda a bola com paciência no ataque.
10'
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1ºTEMPO
Artur recebe passe curto na ala direita, tenta o tapa na frente driblando mas Galeano corta.
9'
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1ºTEMPO
Torcedor do São Paulo canta nas arquibancadas.
8'
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1ºTEMPO
Lucas estica passe para Iago na passagem pela esquerda, Edson desliza de forma precisa no carrinho, trava e ganha tiro de meta.
7'
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1ºTEMPO
Edson adianta no meio campo, Bobadilla protege e sofre falta por baixo.
6'
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1ºTEMPO
Pedro Lima cobra falta da ala direita para área, Arboleda ganha de cabeça e testa sobre o gol.
5'
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1ºTEMPO
Torcedor do São Paulo com faixas de protestos contra a diretoria e conselheiros.
4'
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1ºTEMPO
Bobadilla cava da meia esquerda para área, ela passa por Calleri e sai.
3'
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1ºTEMPO
Público pequeno no Morumbis.
2'
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1ºTEMPO
Calleri disputa jogada no meio campo e sofre falta ao ser puxado por David Braga.
1'
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1ºTEMPO
São Paulo inteiro de branco, Remo de vinho e azul.
0'
•
1ºTEMPO
Começa o jogo: São Paulo x Remo!
PRÉ-JOGO
Times em campo.
PRÉ-JOGO
Mesmo muito atrás na tabela, o Remo marcou um gol a mais que o São Paulo até aqui no campeonato (41x40).
PRÉ-JOGO
Despedida do Tricolor jogando no Morumbis esta temporada.
PRÉ-JOGO
O Remo ocupa o Z4 desde a quinta rodada deste Brasileirão.
PRÉ-JOGO
Times confirmados.
PRÉ-JOGO
O Azulino vem de derrota para o Athletico-PR, fora de casa, por 4x2.
PRÉ-JOGO
O São Paulo não vence há cinco rodadas no Brasileirão. A última vitória foi na 31ª rodada, por 1 a 0 sobre o Vasco, em 17 de outubro.
PRÉ-JOGO
No primeiro turno o Remo bateu o São Paulo por 1x0, gol de Marcelinho já nos acréscimos.
PRÉ-JOGO
Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (RJ). Assistentes: Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ) e Luiz Claudio Regazone (RJ).
PRÉ-JOGO
O Leão Azul só cumpre tabela nessas últimas duas rodadas, já que está matematicamente rebaixado para Série B. A equipe ocupa a penúltima colocação com 32 pontos.
PRÉ-JOGO
Já sem grandes aspirações no campeonato, o Tricolor soma 45 pontos na 11ª posição e pode garantir uma vaga na Copa Sul-Americana se vencer.
PRÉ-JOGO
Temos 18°C no Morumbi, zona sul da capital.
PRÉ-JOGO
Boa noite! Começo da penúltima rodada do Brasileirão com o São Paulo recebendo o Remo. Acompanhe!
Dorival Júnior
TECNICO
Thiago Carpini
TECNICO
Bruno Arleu
ÁRBITRO