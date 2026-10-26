32ª RODADA • Brasileiro Série A - 2026
Segunda-feira, 26/10•20h
Minuto a Minuto: Flamengo X Atlético-MG - 26/10/2026
45'
•
2ºTEMPO
TRAVA! O cruzamento para dentro da área, Bruno Henrique domina no peito e no chute é bloqueado por Vitão!
45'
•
2ºTEMPO
Alexsander segura a bola no ataque e ganha tempo nesta reta final de jogo.
45'
•
2ºTEMPO
Mais de 60 mil torcedores presentes no Maracanã.
45'
•
2ºTEMPO
Substituição no Atlético-MG: sai Bernard Anício Caldeira Duarte, entra Alexsander Cristhian Gomes da Costa.
45'
•
2ºTEMPO
Substituição no Atlético-MG: sai Victor H., entra Vitor Hugo Franchescoli de Souza.
45'
•
2ºTEMPO
VAMOS ATÉ 51! Serão mais seis minutos neste segundo tempo.
44'
•
2ºTEMPO
Ayrton Lucas faz a finta pelo meio e sofre a falta de Minda. A bola parada é na intermediária e Paquetá na batida. A cobrança para Léo Pereira que raspa de cabeça e a bola fica com Delfim.
43'
•
2ºTEMPO
Freitas avança com velocidade pela direita, é cercado por Lyanco e chuta em cima do zagueiro.
42'
•
2ºTEMPO
EM DOIS TEMPOS! Pulgar toma a bola no ataque e aciona para Freitas, atacante bate no cantinho e o goleiro faz a defesa!
41'
•
2ºTEMPO
A bola é alçada na entrada da área, Carrascal toca de cabeça e praticamente recua para Gabriel Delfim.
40'
•
2ºTEMPO
Flamengo tem a falta na meia direita e vai todo mundo para dentro da área.
39'
•
2ºTEMPO
Reinier carrega na meia esquerda, procura a tabela com Victor Hugo na área e o centroavante é travado por Léo Ortiz.
38'
•
2ºTEMPO
Atlético com mais posse de bola nos últimos minutos.
37'
•
2ºTEMPO
Ayrton Lucas adianta demais pela esquerda e perde a bola para Vitão.
36'
•
2ºTEMPO
QUASE! Victor Hugo carrega pela ponta direita e cruza rasteiro para Bernard concluir para fora! Atacante estava em ótimas condições dentro da área!
35'
•
2ºTEMPO
Carrascal devolve em profundidade para Freitas, que não domina e a bola sai em tiro de meta.
34'
•
2ºTEMPO
O passe forçado para Minda no contra-ataque e a zaga flamenguista recupera a posse de bola.
33'
•
2ºTEMPO
Na próxima rodada as duas equipes jogam um clássico estadual no Campeonato Brasileiro. Flamengo desafia o Vasco, o Atlético-MG contra o Cruzeiro.
32'
•
2ºTEMPO
Minda descola o cruzamento na área, Reinier escora de cabeça e a bola bai nas mãos de Rossi.
31'
•
2ºTEMPO
Cartão amarelo para Jorge Carrascal (Flamengo).
30'
•
2ºTEMPO
Substituição no Flamengo: sai Jorginho, entra Lucas Paquetá.
30'
•
2ºTEMPO
Substituição no Flamengo: sai Giorgian de Arrascaeta, entra Joaquín Freitas.
30'
•
2ºTEMPO
Cartão amarelo para Léo Pereira (Flamengo).
29'
•
2ºTEMPO
Lucas Paquetá vai entrar.
28'
•
2ºTEMPO
UUHH!! A cobrança perfeita de Arrascaeta na grande área, Bruno Henrique cabeceia e quase marca!
27'
•
2ºTEMPO
O passe para Bruno Henrique no meio e Lyanco comete a falta.
26'
•
2ºTEMPO
Reinier recebe pela direita e cruza na direção de Lodi, Varela afasta de cabeça.
25'
•
2ºTEMPO
Victor Hugo no passe aberto na esquerda para Renan Lodi e o lateral é pego em posição de impedimento.
24'
•
2ºTEMPO
Substituição no Flamengo: sai Pedro, entra Bruno Henrique.
24'
•
2ºTEMPO
Substituição no Flamengo: sai Gonzalo Plata, entra Jorge Carrascal.
23'
•
2ºTEMPO
Varela se recupera e vai continuar no jogo.
22'
•
2ºTEMPO
Jogo encerrado pelo Brasileirão: Coritiba 0x1 Grêmio.
21'
•
2ºTEMPO
Bruno Henrique vem aí.
20'
•
2ºTEMPO
Vem mudanças de Leonardo Jardim. Varela fica sentindo.
19'
•
2ºTEMPO
POR CIMA! Arrascaeta bate falta da meia direita na área, Léo Ortiz sobe bem de cabeça e Delfim espalma para escanteio!
18'
•
2ºTEMPO
Substituição no Atlético-MG: sai Angelo Preciado, entra Alan Minda.
18'
•
2ºTEMPO
Substituição no Atlético-MG: sai Igor Gomes, entra Reinier Jesus Carvalho.
18'
•
2ºTEMPO
Substituição no Atlético-MG: sai Maycon de Andrade Barberan, entra Kevin Castaño.
17'
•
2ºTEMPO
O empate parcial tira o Flamengo da primeira colocação.
16'
•
2ºTEMPO
Galo chega ao segundo gol na sua terceira finalização na partida.
15'
•
2ºTEMPO
Preciado é acionado pela ponta direita, Rossi sai da gol e tira no abafa!
14'
•
2ºTEMPO
GOOOOOOLLL DO ATLÉTICO-MG!!! Victor Hugo inverte o lançamento para esquerda da área, Renan Lodi entra sozinho e bate bonito para superar o goleiro Rossi!!!
14'
•
2ºTEMPO
Gol do Atlético-MG! Renan Lodi marca. Assistência de Victor H..
13'
•
2ºTEMPO
Arrascaeta arranca no contra-ataque e perde a bola Vitão.
12'
•
2ºTEMPO
Reinier é chamado por Barba Domínguez.
11'
•
2ºTEMPO
A cobrança fechada de Plata, Gabriel Delfim sai da meta e soca a bola.
10'
•
2ºTEMPO
Pedro encontra Plata pela direita e o atacante chuta em cima de Lyanco para ganhar o escanteio.
9'
•
2ºTEMPO
QUE PERIGO! Samuel Lino vai a linha de fundo pela direita, cruza fechado e Lyanco quase marca contra!
8'
•
2ºTEMPO
E o Atlético-MG recebe o Cruzeiro na Arena MRV.
7'
•
2ºTEMPO
Na próxima rodada, o Flamengo faz o clássico contra o Vasco no Nilton Santos.
6'
•
2ºTEMPO
Plata é interceptado no passe perto da área e a bola sobra para Gabriel Delfim.
5'
•
2ºTEMPO
Varela segura a bola pela direita e sofre a falta de Alan Franco.
4'
•
2ºTEMPO
A cobrança de Arrascaeta na segunda trave, Lyanco faz o desvio e tira.
3'
•
2ºTEMPO
Escanteio para o Flamengo.
2'
•
2ºTEMPO
Jorginho com Plata pela direita e o equatoriano deixa a bola sair pela linha de fundo.
1'
•
2ºTEMPO
Apenas uma mudança no Flamengo e o Atlético retorna com a mesma formação.
0'
•
2ºTEMPO
Começa o segundo tempo!
45'
•
1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo.
45'
•
1ºTEMPO
Termina a primeira etapa no Maracanã.
45'
•
1ºTEMPO
Arrascaeta com Lino na área, que toca de primeira e Jorginho não chega na bola.
45'
•
1ºTEMPO
Lyanco alivia com o chutão da defesa e devolve a posse para o time Rubro-negro.
45'
•
1ºTEMPO
Três minutos de acréscimo.
45'
•
1ºTEMPO
Substituição no Flamengo: sai Alex Sandro, entra Ayrton Lucas.
44'
•
1ºTEMPO
O toque rápido de Pedro para Lino na esquerda, a zaga desvia e cede o escanteio.
43'
•
1ºTEMPO
A virada coloca o Flamengo na liderança do Brasileirão!
42'
•
1ºTEMPO
O chute fraquinho de Arrascaeta para superar o goleiro Delfim.
41'
•
1ºTEMPO
GOOOOOOLLL DO FLAMENGO!!! Arrascaeta tabela com Lino na área, avança pela esquerda e bate cruzado de canhota para virar o jogo!
41'
•
1ºTEMPO
Gol do Flamengo! Giorgian de Arrascaeta marca. Assistência de Samuel Lino.
39'
•
1ºTEMPO
Pulgar com Pedro dentro da área, o camisa 9 tenta a proteção e perde a bola.
38'
•
1ºTEMPO
O empate parcial mantém o Flamengo na vice-liderança, precisa da vitória para voltar ao primeiro lugar.
37'
•
1ºTEMPO
O gol é anotado para Gonzalo Plata, que chega ao quarto na temporada.
36'
•
1ºTEMPO
Brasileirão, em andamento: Coritiba 0x0 Grêmio.
35'
•
1ºTEMPO
Lino avança pela esquerda e cruza rasteiro, Maycon corta.
34'
•
1ºTEMPO
GOOOOOOOOLLL DO FLAMENGO!!! Gonzalo Plata busca o cruzamento da direita na área, Gabriel Delfim pula atrasado e a bola vai direto no gol!
34'
•
1ºTEMPO
Gol do Flamengo! Gonzalo Plata marca. Assistência de Guillermo Varela.
32'
•
1ºTEMPO
ROSSI! A resposta atleticana vem com Victor Hugo, atacante invade a grande área e chuta de canhota em cima do argentino!
31'
•
1ºTEMPO
PASSA PERTO! Pedro ajeita na esquerda da área para Alex Sandro, o lateral domina e finaliza cruzado pra fora!
30'
•
1ºTEMPO
Sozinho no contra-ataque, Preciado é desarmado por Léo Pereira.
29'
•
1ºTEMPO
FIRME, DELFIM! Léo Pereira arrisca de canhota de fora da área e o goleiro defende com segurança!
28'
•
1ºTEMPO
Varela vai a linha de fundo pela direita, alça a bola na segunda trave e manda nas mãos de Delfim.
27'
•
1ºTEMPO
PERDEU Varela faz o cruzamento na medida para Pedro, o camisa 9 sobe sozinho e cabeceia à esquerda de Gabriel Delfim!
26'
•
1ºTEMPO
Galo vai subindo para a quinta colocação com o resultado parcial.
25'
•
1ºTEMPO
A batida de córner de Lino na área, Léo Ortiz sobe sozinho e cabeceia para fora!
24'
•
1ºTEMPO
Flamengo tem o sétimo escanteio na partida.
22'
•
1ºTEMPO
Arrascaeta cava a bola para dentro da área e manda nas mãos de Gabriel Delfim.
21'
•
1ºTEMPO
Pedro faz o pivô na entrada da área, devolve para Arrascaeta que erra na devolução.
20'
•
1ºTEMPO
A derrota parcial do Flamengo deixa o Palmeiras na liderança do Brasileiro.
19'
•
1ºTEMPO
Samu Lino desce pela esquerda e joga a bola na área, Pedro cabeceia sobre o gol.
18'
•
1ºTEMPO
GABRIEL DELFIM! Arrascaeta cobra o escanteio no meio da área, Pulgar sobe bonito e cabeceia para linda defesa do goleiro!
17'
•
1ºTEMPO
A tentativa de Lino com Jorginho pela tabela na esquerda, Natanael vai firme e tira para novo escanteio.
16'
•
1ºTEMPO
O arremate de Pulgar de fora da área explode na cabeça de Lyanco.
15'
•
1ºTEMPO
Aumenta a pressão do Flamengo em busca do empate, todos jogadores no campo ofensivo.
14'
•
1ºTEMPO
A cobrança fechada de Gonzalo Plata vai nas mãos de Gabriel Delfim.
13'
•
1ºTEMPO
Plata traz a bola da direita para o meio e bate no gol, Vitão desvia e cede o escanteio.
12'
•
1ºTEMPO
Jorginho para Arrascaeta na área e Maycon tira antes do uruguaio.
11'
•
1ºTEMPO
Bernard demora para fazer o passe no contra-ataque e Varela faz o desarme.
10'
•
1ºTEMPO
Varela despeja a bola da direita na área e Vitão corta.
9'
•
1ºTEMPO
Tudo bem com Preciado.
8'
•
1ºTEMPO
Preciado fica sentindo e cai no campo.
7'
•
1ºTEMPO
GOOOOOOOLLL DO ATLÉTICO-MG!!! Preciado acelera no contra-ataque pela direita, entra na área e serve para Bernard finalizar no contrapé de Rossi!
7'
•
1ºTEMPO
Gol do Atlético-MG! Bernard Anício Caldeira Duarte marca. Assistência de Angelo Preciado.
6'
•
1ºTEMPO
Torcida do Galo com boa presença no setor visitante.
5'
•
1ºTEMPO
Victor Hugo na saída de jogo, toca e a bola bate no braço de Pedro, falta.
4'
•
1ºTEMPO
Varela coloca na frente na área e Renan Lodi faz a interceptação.
3'
•
1ºTEMPO
A batida de Arrascaeta para dentro da área e a defesa atleticana tira o perigo.
2'
•
1ºTEMPO
QUE PRESSÃO! Pedro recebe na área e finaliza em cima de Gabriel Delfim. Na sobra, Plata divide com a zaga e Maycon afasta para escanteio.
1'
•
1ºTEMPO
Rodrigo José Pereira de Lima é o árbitro do jogo.
0'
•
1ºTEMPO
Começa o jogo: Flamengo x Atlético-MG!
PRÉ-JOGO
Tudo pronto para o início da partida.
PRÉ-JOGO
Hino Nacional Brasileiro sendo executado no Rio.
PRÉ-JOGO
As equipes entram no gramado.
PRÉ-JOGO
A equipe mineira tem uma lista menor de pendurados, o zagueiro Lyanco e o meia Igor Gomes.
PRÉ-JOGO
Leonardo Jardim tem alguns titulares pendurados, são eles: Alex Sandro, Erick Pulgar, Arrascaeta, Gonzalo Plata e Pedro.
PRÉ-JOGO
O atacante Cuello é o principal desfalque do Galo. De novidade, o técnico Barba Domínguez tem o retorno do meia Gustavo Scarpa, que começo no banco.
PRÉ-JOGO
O Flamengo tem a volta de Arrascaeta entre os titulares, o seu compatriota Varela também retorna na lateral-direita.
PRÉ-JOGO
Já o Galo é o sexto colocado do Brasileiro. Vivo também na Sul-Americana e Copa do Brasil, o time atleticano pode ir ao G5 se ganhar hoje no Maracanã.
PRÉ-JOGO
Depois da eliminação na Copa Libertadores, o Flamengo foca as suas atenções no Brasileirão. O Rubro-negro precisa vencer o Galo nesta noite para ultrapassar o Palmeiras e retomar a liderança.
PRÉ-JOGO
Boa noite, torcedores! A partir das 20h, siga as emoções de Flamengo x Atlético-MG no encerramento da 32ª rodada do Campeonato Brasileiro 2026.
Leonardo Jardim
TECNICO
E. Domínguez
TECNICO
Rodrigo Jose Pereira de Lima
ÁRBITRO