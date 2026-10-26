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APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2026

Eleito
PT - 13 Lula 51,79% 64.256.232 VOTOS
PL - 22 Flavio Bolsonaro 48,21% 59.826.041 VOTOS
Presidente
100,00%
Eleito
PP - 11 Mailza Assis 66,21% 272.635 VOTOS
REPUBLICANOS - 10 Alan Rick 33,79% 139.108 VOTOS
GOVERNADOR - AC
100,00%
Eleito
PSD - 55 Omar Aziz 61,42% 1.273.975 VOTOS
PL - 22 Professora Maria Do Carmo 38,58% 800.328 VOTOS
GOVERNADOR - AM
100,00%
Eleito
PP - 11 Celina Leão 57,18% 987.142 VOTOS
PT - 13 Leandro Grass 42,82% 739.130 VOTOS
GOVERNADOR - DF
100,00%
Eleito
REPUBLICANOS - 10 Lorenzo Pazolini 52,17% 1.151.818 VOTOS
MDB - 15 Ricardo Ferraço 47,83% 1.056.119 VOTOS
GOVERNADOR - ES
100,00%
Eleito
PT - 13 Cadu De Lula 50,77% 1.073.024 VOTOS
UNIÃO - 44 Allyson 49,23% 1.040.399 VOTOS
GOVERNADOR - RN
100,00%
Eleito
PSDB - 45 Vicentinho Júnior 64,52% 562.083 VOTOS
UNIÃO - 44 Professora Dorinha 35,48% 309.076 VOTOS
GOVERNADOR - TO
100,00%
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Atlético-MG Atlético-MG

32ª RODADA • Brasileiro Série A - 2026

Segunda-feira, 26/1020h

Minuto a Minuto: Flamengo X Atlético-MG - 26/10/2026

bola

45'

2ºTEMPO

TRAVA! O cruzamento para dentro da área, Bruno Henrique domina no peito e no chute é bloqueado por Vitão!

bola

45'

2ºTEMPO

Alexsander segura a bola no ataque e ganha tempo nesta reta final de jogo.

bola

45'

2ºTEMPO

Mais de 60 mil torcedores presentes no Maracanã.

bola

45'

2ºTEMPO

Substituição no Atlético-MG: sai Bernard Anício Caldeira Duarte, entra Alexsander Cristhian Gomes da Costa.

bola

45'

2ºTEMPO

Substituição no Atlético-MG: sai Victor H., entra Vitor Hugo Franchescoli de Souza.

bola

45'

2ºTEMPO

VAMOS ATÉ 51! Serão mais seis minutos neste segundo tempo.

bola

44'

2ºTEMPO

Ayrton Lucas faz a finta pelo meio e sofre a falta de Minda. A bola parada é na intermediária e Paquetá na batida. A cobrança para Léo Pereira que raspa de cabeça e a bola fica com Delfim.

bola

43'

2ºTEMPO

Freitas avança com velocidade pela direita, é cercado por Lyanco e chuta em cima do zagueiro.

bola

42'

2ºTEMPO

EM DOIS TEMPOS! Pulgar toma a bola no ataque e aciona para Freitas, atacante bate no cantinho e o goleiro faz a defesa!

bola

41'

2ºTEMPO

A bola é alçada na entrada da área, Carrascal toca de cabeça e praticamente recua para Gabriel Delfim.

bola

40'

2ºTEMPO

Flamengo tem a falta na meia direita e vai todo mundo para dentro da área.

bola

39'

2ºTEMPO

Reinier carrega na meia esquerda, procura a tabela com Victor Hugo na área e o centroavante é travado por Léo Ortiz.

bola

38'

2ºTEMPO

Atlético com mais posse de bola nos últimos minutos.

bola

37'

2ºTEMPO

Ayrton Lucas adianta demais pela esquerda e perde a bola para Vitão.

bola

36'

2ºTEMPO

QUASE! Victor Hugo carrega pela ponta direita e cruza rasteiro para Bernard concluir para fora! Atacante estava em ótimas condições dentro da área!

bola

35'

2ºTEMPO

Carrascal devolve em profundidade para Freitas, que não domina e a bola sai em tiro de meta.

bola

34'

2ºTEMPO

O passe forçado para Minda no contra-ataque e a zaga flamenguista recupera a posse de bola.

bola

33'

2ºTEMPO

Na próxima rodada as duas equipes jogam um clássico estadual no Campeonato Brasileiro. Flamengo desafia o Vasco, o Atlético-MG contra o Cruzeiro.

bola

32'

2ºTEMPO

Minda descola o cruzamento na área, Reinier escora de cabeça e a bola bai nas mãos de Rossi.

bola

31'

2ºTEMPO

Cartão amarelo para Jorge Carrascal (Flamengo).

bola

30'

2ºTEMPO

Substituição no Flamengo: sai Jorginho, entra Lucas Paquetá.

bola

30'

2ºTEMPO

Substituição no Flamengo: sai Giorgian de Arrascaeta, entra Joaquín Freitas.

bola

30'

2ºTEMPO

Cartão amarelo para Léo Pereira (Flamengo).

bola

29'

2ºTEMPO

Lucas Paquetá vai entrar.

bola

28'

2ºTEMPO

UUHH!! A cobrança perfeita de Arrascaeta na grande área, Bruno Henrique cabeceia e quase marca!

bola

27'

2ºTEMPO

O passe para Bruno Henrique no meio e Lyanco comete a falta.

bola

26'

2ºTEMPO

Reinier recebe pela direita e cruza na direção de Lodi, Varela afasta de cabeça.

bola

25'

2ºTEMPO

Victor Hugo no passe aberto na esquerda para Renan Lodi e o lateral é pego em posição de impedimento.

bola

24'

2ºTEMPO

Substituição no Flamengo: sai Pedro, entra Bruno Henrique.

bola

24'

2ºTEMPO

Substituição no Flamengo: sai Gonzalo Plata, entra Jorge Carrascal.

bola

23'

2ºTEMPO

Varela se recupera e vai continuar no jogo.

bola

22'

2ºTEMPO

Jogo encerrado pelo Brasileirão: Coritiba 0x1 Grêmio.

bola

21'

2ºTEMPO

Bruno Henrique vem aí.

bola

20'

2ºTEMPO

Vem mudanças de Leonardo Jardim. Varela fica sentindo.

bola

19'

2ºTEMPO

POR CIMA! Arrascaeta bate falta da meia direita na área, Léo Ortiz sobe bem de cabeça e Delfim espalma para escanteio!

bola

18'

2ºTEMPO

Substituição no Atlético-MG: sai Angelo Preciado, entra Alan Minda.

bola

18'

2ºTEMPO

Substituição no Atlético-MG: sai Igor Gomes, entra Reinier Jesus Carvalho.

bola

18'

2ºTEMPO

Substituição no Atlético-MG: sai Maycon de Andrade Barberan, entra Kevin Castaño.

bola

17'

2ºTEMPO

O empate parcial tira o Flamengo da primeira colocação.

bola

16'

2ºTEMPO

Galo chega ao segundo gol na sua terceira finalização na partida.

bola

15'

2ºTEMPO

Preciado é acionado pela ponta direita, Rossi sai da gol e tira no abafa!

bola

14'

2ºTEMPO

GOOOOOOLLL DO ATLÉTICO-MG!!! Victor Hugo inverte o lançamento para esquerda da área, Renan Lodi entra sozinho e bate bonito para superar o goleiro Rossi!!!

inicio

14'

2ºTEMPO

Gol do Atlético-MG! Renan Lodi marca. Assistência de Victor H..

bola

13'

2ºTEMPO

Arrascaeta arranca no contra-ataque e perde a bola Vitão.

bola

12'

2ºTEMPO

Reinier é chamado por Barba Domínguez.

bola

11'

2ºTEMPO

A cobrança fechada de Plata, Gabriel Delfim sai da meta e soca a bola.

bola

10'

2ºTEMPO

Pedro encontra Plata pela direita e o atacante chuta em cima de Lyanco para ganhar o escanteio.

bola

9'

2ºTEMPO

QUE PERIGO! Samuel Lino vai a linha de fundo pela direita, cruza fechado e Lyanco quase marca contra!

bola

8'

2ºTEMPO

E o Atlético-MG recebe o Cruzeiro na Arena MRV.

bola

7'

2ºTEMPO

Na próxima rodada, o Flamengo faz o clássico contra o Vasco no Nilton Santos.

bola

6'

2ºTEMPO

Plata é interceptado no passe perto da área e a bola sobra para Gabriel Delfim.

bola

5'

2ºTEMPO

Varela segura a bola pela direita e sofre a falta de Alan Franco.

bola

4'

2ºTEMPO

A cobrança de Arrascaeta na segunda trave, Lyanco faz o desvio e tira.

bola

3'

2ºTEMPO

Escanteio para o Flamengo.

bola

2'

2ºTEMPO

Jorginho com Plata pela direita e o equatoriano deixa a bola sair pela linha de fundo.

bola

1'

2ºTEMPO

Apenas uma mudança no Flamengo e o Atlético retorna com a mesma formação.

bola

0'

2ºTEMPO

Começa o segundo tempo!

fim

45'

1ºTEMPO

INTERVALO!
Fim do primeiro tempo.

bola

45'

1ºTEMPO

Termina a primeira etapa no Maracanã.

bola

45'

1ºTEMPO

Arrascaeta com Lino na área, que toca de primeira e Jorginho não chega na bola.

bola

45'

1ºTEMPO

Lyanco alivia com o chutão da defesa e devolve a posse para o time Rubro-negro.

bola

45'

1ºTEMPO

Três minutos de acréscimo.

bola

45'

1ºTEMPO

Substituição no Flamengo: sai Alex Sandro, entra Ayrton Lucas.

bola

44'

1ºTEMPO

O toque rápido de Pedro para Lino na esquerda, a zaga desvia e cede o escanteio.

bola

43'

1ºTEMPO

A virada coloca o Flamengo na liderança do Brasileirão!

bola

42'

1ºTEMPO

O chute fraquinho de Arrascaeta para superar o goleiro Delfim.

bola

41'

1ºTEMPO

GOOOOOOLLL DO FLAMENGO!!! Arrascaeta tabela com Lino na área, avança pela esquerda e bate cruzado de canhota para virar o jogo!

inicio

41'

1ºTEMPO

Gol do Flamengo! Giorgian de Arrascaeta marca. Assistência de Samuel Lino.

bola

39'

1ºTEMPO

Pulgar com Pedro dentro da área, o camisa 9 tenta a proteção e perde a bola.

bola

38'

1ºTEMPO

O empate parcial mantém o Flamengo na vice-liderança, precisa da vitória para voltar ao primeiro lugar.

bola

37'

1ºTEMPO

O gol é anotado para Gonzalo Plata, que chega ao quarto na temporada.

bola

36'

1ºTEMPO

Brasileirão, em andamento: Coritiba 0x0 Grêmio.

bola

35'

1ºTEMPO

Lino avança pela esquerda e cruza rasteiro, Maycon corta.

bola

34'

1ºTEMPO

GOOOOOOOOLLL DO FLAMENGO!!! Gonzalo Plata busca o cruzamento da direita na área, Gabriel Delfim pula atrasado e a bola vai direto no gol!

inicio

34'

1ºTEMPO

Gol do Flamengo! Gonzalo Plata marca. Assistência de Guillermo Varela.

bola

32'

1ºTEMPO

ROSSI! A resposta atleticana vem com Victor Hugo, atacante invade a grande área e chuta de canhota em cima do argentino!

bola

31'

1ºTEMPO

PASSA PERTO! Pedro ajeita na esquerda da área para Alex Sandro, o lateral domina e finaliza cruzado pra fora!

bola

30'

1ºTEMPO

Sozinho no contra-ataque, Preciado é desarmado por Léo Pereira.

bola

29'

1ºTEMPO

FIRME, DELFIM! Léo Pereira arrisca de canhota de fora da área e o goleiro defende com segurança!

bola

28'

1ºTEMPO

Varela vai a linha de fundo pela direita, alça a bola na segunda trave e manda nas mãos de Delfim.

bola

27'

1ºTEMPO

PERDEU Varela faz o cruzamento na medida para Pedro, o camisa 9 sobe sozinho e cabeceia à esquerda de Gabriel Delfim!

bola

26'

1ºTEMPO

Galo vai subindo para a quinta colocação com o resultado parcial.

bola

25'

1ºTEMPO

A batida de córner de Lino na área, Léo Ortiz sobe sozinho e cabeceia para fora!

bola

24'

1ºTEMPO

Flamengo tem o sétimo escanteio na partida.

bola

22'

1ºTEMPO

Arrascaeta cava a bola para dentro da área e manda nas mãos de Gabriel Delfim.

bola

21'

1ºTEMPO

Pedro faz o pivô na entrada da área, devolve para Arrascaeta que erra na devolução.

bola

20'

1ºTEMPO

A derrota parcial do Flamengo deixa o Palmeiras na liderança do Brasileiro.

bola

19'

1ºTEMPO

Samu Lino desce pela esquerda e joga a bola na área, Pedro cabeceia sobre o gol.

bola

18'

1ºTEMPO

GABRIEL DELFIM! Arrascaeta cobra o escanteio no meio da área, Pulgar sobe bonito e cabeceia para linda defesa do goleiro!

bola

17'

1ºTEMPO

A tentativa de Lino com Jorginho pela tabela na esquerda, Natanael vai firme e tira para novo escanteio.

bola

16'

1ºTEMPO

O arremate de Pulgar de fora da área explode na cabeça de Lyanco.

bola

15'

1ºTEMPO

Aumenta a pressão do Flamengo em busca do empate, todos jogadores no campo ofensivo.

bola

14'

1ºTEMPO

A cobrança fechada de Gonzalo Plata vai nas mãos de Gabriel Delfim.

bola

13'

1ºTEMPO

Plata traz a bola da direita para o meio e bate no gol, Vitão desvia e cede o escanteio.

bola

12'

1ºTEMPO

Jorginho para Arrascaeta na área e Maycon tira antes do uruguaio.

bola

11'

1ºTEMPO

Bernard demora para fazer o passe no contra-ataque e Varela faz o desarme.

bola

10'

1ºTEMPO

Varela despeja a bola da direita na área e Vitão corta.

bola

9'

1ºTEMPO

Tudo bem com Preciado.

bola

8'

1ºTEMPO

Preciado fica sentindo e cai no campo.

bola

7'

1ºTEMPO

GOOOOOOOLLL DO ATLÉTICO-MG!!! Preciado acelera no contra-ataque pela direita, entra na área e serve para Bernard finalizar no contrapé de Rossi!

inicio

7'

1ºTEMPO

Gol do Atlético-MG! Bernard Anício Caldeira Duarte marca. Assistência de Angelo Preciado.

bola

6'

1ºTEMPO

Torcida do Galo com boa presença no setor visitante.

bola

5'

1ºTEMPO

Victor Hugo na saída de jogo, toca e a bola bate no braço de Pedro, falta.

bola

4'

1ºTEMPO

Varela coloca na frente na área e Renan Lodi faz a interceptação.

bola

3'

1ºTEMPO

A batida de Arrascaeta para dentro da área e a defesa atleticana tira o perigo.

bola

2'

1ºTEMPO

QUE PRESSÃO! Pedro recebe na área e finaliza em cima de Gabriel Delfim. Na sobra, Plata divide com a zaga e Maycon afasta para escanteio.

bola

1'

1ºTEMPO

Rodrigo José Pereira de Lima é o árbitro do jogo.

bola

0'

1ºTEMPO

Começa o jogo: Flamengo x Atlético-MG!

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Tudo pronto para o início da partida.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Hino Nacional Brasileiro sendo executado no Rio.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

As equipes entram no gramado.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

A equipe mineira tem uma lista menor de pendurados, o zagueiro Lyanco e o meia Igor Gomes.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Leonardo Jardim tem alguns titulares pendurados, são eles: Alex Sandro, Erick Pulgar, Arrascaeta, Gonzalo Plata e Pedro.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

O atacante Cuello é o principal desfalque do Galo. De novidade, o técnico Barba Domínguez tem o retorno do meia Gustavo Scarpa, que começo no banco.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

O Flamengo tem a volta de Arrascaeta entre os titulares, o seu compatriota Varela também retorna na lateral-direita.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Já o Galo é o sexto colocado do Brasileiro. Vivo também na Sul-Americana e Copa do Brasil, o time atleticano pode ir ao G5 se ganhar hoje no Maracanã.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Depois da eliminação na Copa Libertadores, o Flamengo foca as suas atenções no Brasileirão. O Rubro-negro precisa vencer o Galo nesta noite para ultrapassar o Palmeiras e retomar a liderança.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Boa noite, torcedores! A partir das 20h, siga as emoções de Flamengo x Atlético-MG no encerramento da 32ª rodada do Campeonato Brasileiro 2026.

Flamengo FLA

  • Leonardo Jardim

    TECNICO

Atlético-MG CAM

  • E. Domínguez

    TECNICO

  • Rodrigo Jose Pereira de Lima

    ÁRBITRO

Flamengo FLA
Atlético-MG CAM

GOLS

Gol Gonzalo Plata
Gol Giorgian de Arrascaeta
Bernard Anício Caldeira Duarte Gol
Renan Lodi Gol
POSSE DE BOLA
0% 0%
0FINALIZAÇÕES0
0FINALIZAÇÕES CERTAS0
0FALTAS COMETIDAS0
0CRUZAMENTOS0
0PASSES ERRADOS0
0DESARMES0
0ESCANTEIOS0
0IMPEDIMENTOS0
0CARTÕES AMARELOS0
0CARTÕES VERMELHOS0
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