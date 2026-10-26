32ª RODADA • Brasileiro Série A - 2026
Segunda-feira, 26/10•19h30
Minuto a Minuto: Coritiba X Grêmio - 26/10/2026
2'
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1ºTEMPO
Atenção à situação de Diego Caito, que acusa dores na panturrilha. Marcos Rocha vai para o aquecimento como opção.
1'
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1ºTEMPO
Paulo Roberto levanta a bola para Tinga, mas o jogador cabeceia por cima do travessão, sem ameaçar o goleiro.
0'
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1ºTEMPO
Começa o jogo: Coritiba x Grêmio!
PRÉ-JOGO
Equipes perfiladas! O Hino Nacional é executado.
PRÉ-JOGO
Jogadores em campo.
PRÉ-JOGO
Ramon Abatti Abel, de Santa Catarina, será o responsável por comandar a arbitragem.
PRÉ-JOGO
O Grêmio chega a sete partidas consecutivas sem vencer e iguala o pior jejum da temporada. Renato Portaluppi ainda não venceu no retorno ao Grêmio.
PRÉ-JOGO
O Coritiba tenta encerrar o jejum de quase dois meses. A última vitória foi sobre o Remo, em Belém, no dia 31 de agosto.
PRÉ-JOGO
RETROSPECTO! Em todas as competições foram disputados 78 jogos entre as duas equipes, com 19 vitórias do Coritiba, 16 empates e 43 triunfos do Grêmio.
PRÉ-JOGO
Boa noite, fãs do esporte! Coritiba e Grêmio se enfrentam nesta segunda-feira, às 19h30 (de Brasília), no Couto Pereira, em Curitiba, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Fernando Seabra
TECNICO
Renato Gaúcho
TECNICO
Ramon Abatti
ÁRBITRO