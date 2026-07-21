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encerrado
Mangueirão Belém, Pará
Remo Remo
2 × 0
Vitória Vitória

20ª RODADA • Brasileiro Série A - 2026

Domingo, 26/0719h30

Minuto a Minuto: Remo X Vitória - 26/07/2026

fim

51'

2ºTEMPO

ENCERRADO!
Jogo Concluido

fim

51'

2ºTEMPO

FIM 2º TEMPO!
Fim de papo no Mangueirão! Pelo Campeonato Brasileiro, Remo derrota o Vitória em casa, mas segue no Z-4.

bola

50'

2ºTEMPO

Chute de Pochettino de fora da área ganha altura e sai sobre o travessão.

bola

49'

2ºTEMPO

Baralhas inverte o jogo e busca Ramon pela esquerda.

bola

46'

2ºTEMPO

Com este resultado, Remo vai a 21 pontos e sobe para a 18ª colocação. Inter é o 1º clube acima do Z-4 com os mesmos 21 pontos.

bola

45'

2ºTEMPO

Cinco minutos de acréscimo.

bola

44'

2ºTEMPO

Chute de canhota de Renê sai pertinho da trave direita. Goleiro Marcelo Rangel fica só no golpe de vista.

bola

43'

2ºTEMPO

Vitória passa a explorar cruzamentos para servir Kayzer e Renê. A zaga do Remo prevalece até aqui.

bola

42'

2ºTEMPO

Vitor Bueno recebe boa bola na área, chuta cruzado com veneno e Lucas Arcanjo defende com a ponta dos dedos.

substituicao

41'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Substituição do Remo: Mayk sai, entra Edson.

bola

40'

2ºTEMPO

Chute de fora da área de Baralhas se perde em tiro de meta.

bola

39'

2ºTEMPO

Vitória comete erros em excesso nesta reta final e vê o tempo passar sem oferecer perigo ao goleiro Marcelo Rangel.

bola

36'

2ºTEMPO

Ramon erra passe simples e entrega a bola para a marcação do Remo.

bola

35'

2ºTEMPO

Time visitante adianta as linhas no ataque e vai para a pressão.

substituicao

34'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Substituição do Remo: Zé Ricardo sai, entra Vitor Bueno.

substituicao

33'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Substituição do Vitória: Zé Vitor sai, entra Walace.

bola

32'

2ºTEMPO

Em andamento pelo Campeonato Brasileiro: Palmeiras 1x2 Atlético-MG.

bola

29'

2ºTEMPO

Finalizações: Remo 13x7 Vitória.

bola

28'

2ºTEMPO

Pochettino cobra escanteio fechado, melhor para a defesa do Remo que alivia o perigo.

bola

27'

2ºTEMPO

Na primeira participação, Patrick domina com liberdade, chuta forte de fora da área e vê a bola bater na trave.

substituicao

26'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
... e Yago Pikachu sai, entra Matheus Alexandre.

substituicao

25'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Leonel Picco deixa o campo para a entrada de Patrick...

substituicao

24'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Substituição tripla do Remo: Jajá sai, entra Gabriel Taliari.

bola

21'

2ºTEMPO

Em andamento pelo Campeonato Brasileiro: Palmeiras 0x1 Atlético-MG (Vitor Hugo).

bola

20'

2ºTEMPO

Vitória segue em cima e pressiona em busca do empate. Clube baiano não ganhou como visitante no Brasileiro.

bola

19'

2ºTEMPO

Pochettino não domina na frente. A bola fica limpa para o goleiro Marcelo Rangel.

bola

18'

2ºTEMPO

Marcelo Rangel espalma cabeceio forte de Renato Kayzer, a bola fica dançando em cima da linha e ninguém chega para completar para as redes.

substituicao

17'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
... e Jamerson sai para a entrada de Fabiano.

substituicao

16'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Diego Tarzia sai, entra Matheuzinho...

substituicao

15'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Cacá sai, entra Renato Kayzer.

substituicao

14'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Quatro substituições do Vitória: Erick sai, entra Tomás Pochettino.

bola

13'

2ºTEMPO

Erick tenta avançar no individualismo e para na defesa do Remo.

bola

12'

2ºTEMPO

Após cobrança de escanteio curto, Mayk cruza direto para fora.

bola

11'

2ºTEMPO

Vitória prepara quatro substituições de uma vez.

gol

8'

2ºTEMPO

GOOOOOLLLLL!!!
GOOLLLL DO REMO!!!! Alef Manga dispara em contragolpe tabelando com Yago Pikachu, recebe com espaços na área e conclui com um chute cruzado no canto direito.

amarelo

7'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Yago Pikachu amarelado por cera.

bola

7'

2ºTEMPO

Remo rouba a bola no meio-campo e já arma contragolpe veloz com Alef Manga.

bola

6'

2ºTEMPO

Luan Cândido vacila na defesa, Jajá chuta no centro do alvo e para em boa defesa de Lucas Arcanjo.

bola

5'

2ºTEMPO

Alef Manga corta para a esquerda buscando o lance individual, mas fica preso na marcação de Jamerson.

bola

4'

2ºTEMPO

Árbitro marca falta de Zé Vitor em Zé Welison.

bola

2'

2ºTEMPO

Zé Welison erra passe simples e desperdiça contragolpe do Remo.

bola

1'

2ºTEMPO

Jajá aposta em passe na esquerda para Zé Ricardo. Jamerson antecipa para roubar a bola.

bola

1'

2ºTEMPO

Jajá aposta em passe na esquerda para Zé Ricardo. Jamerson antecipa para roubar a bola.

inicio

0'

2ºTEMPO

COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!
Recomeça o jogo!

fim

48'

1ºTEMPO

INTERVALO!
Intervalo no Mangueirão! Com gol de Jajá, Remo está derrotando o Vitória pelo Campeonato Brasileiro.

bola

47'

1ºTEMPO

Erick toca de trivela para a movimentação de Renê no comando de ataque. Marcelo Rangel sai no abafa e defende o chute do centroavante.

bola

46'

1ºTEMPO

Cruzamento fechado de Ramon é cortado por Zé Welison. Escanteio para o time visitante.

bola

45'

1ºTEMPO

Luan Cândido recebe no campo de ataque, mas entrega a bola para a defesa.

bola

44'

1ºTEMPO

Três minutos de acréscimo.

amarelo

41'

1ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Matheus Felipe erra tentativa de bicicleta, atinge adversário e também recebe cartão amarelo.

amarelo

40'

1ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Cartão amarelo para Cacá pela falta em Zé Ricardo.

bola

39'

1ºTEMPO

Yago Pikachu cobra falta para dentro da área. A defesa do Vitória mostra serviço pelo alto e alivia o perigo.

gol

38'

1ºTEMPO

GOOOOOLLLLL!!!
GOOOLLL DO REMO!!!! Jajá corta por dentro em contragolpe, enche o pé da entrada da área e Lucas Arcanjo não consegue segurar a batida forte.

bola

37'

1ºTEMPO

Remo troca a bola com paciência e organiza novo ataque no Mangueirão.

bola

36'

1ºTEMPO

Acionado por Zé Vitor, Ramon recebe no corredor pela esquerda e cruza mal.

bola

35'

1ºTEMPO

Cruzamento de Mayk sai forte demais e atravessa toda a área sem achar a cabeça de alguém do Remo.

bola

34'

1ºTEMPO

Zé Ivaldo chuta com curva do meio da rua. Lucas Arcanjo espalma para escanteio.

bola

33'

1ºTEMPO

Baralhas e Jamerson trocam passes pelo lado direito.

bola

31'

1ºTEMPO

Jajá tenta responder com um chute colocado. Lucas Arcanjo faz a defesa segura.

bola

30'

1ºTEMPO

Tarzia é acionado na pequena área por Baralhas, mas chuta fraco de canhota e Marcelo Rangel defende novamente.

bola

29'

1ºTEMPO

Em andamento pelo Campeonato Brasileiro: Flamengo 1x1 São Paulo (Calleri).

bola

28'

1ºTEMPO

Cruzamento de Ramon pela esquerda acha a cabeça do centroavante Renê. Marcelo Rangel espalma e evita o 1º do Vitória.

bola

27'

1ºTEMPO

Ramon domina com a direita, mas chuta torto, quase caindo, de canhota.

bola

26'

1ºTEMPO

Diego Tarzia cobra escanteio para a segunda trave. Ninguém acha a bola pelo alto.

bola

25'

1ºTEMPO

Chute mascado de Alef Manga fica fácil para a defesa de Lucas Arcanjo.

bola

23'

1ºTEMPO

Alef Manga recebe frente a frente com o goleiro. O árbitro aguarda a conclusão da jogada, mas marca impedimento.

bola

20'

1ºTEMPO

Cruzamento de Jamerson de canhota é cortado pela zaga do Remo.

bola

19'

1ºTEMPO

Tarzia escapa após triangulação pela esquerda e chuta forte no centro para a defesa de Marcelo Rangel.

bola

18'

1ºTEMPO

Posse de bola: Remo 57% x 43% Vitória.

bola

17'

1ºTEMPO

Zé Vitor sai jogando errado e entrega a posse para o time da casa.

bola

16'

1ºTEMPO

Marcelinho chama tabela com Pikachu, busca a linha de fundo e cruza por baixo para corte de Tarzia.

bola

15'

1ºTEMPO

Jajá entra na área em contragolpe pela esquerda, fica procurando opções de tabela e atrasa a jogada.

bola

14'

1ºTEMPO

Tarzia é flagrado em impedimento pela arbitragem.

bola

13'

1ºTEMPO

Renê invade a área buscando opções de passe. Zé Ivaldo se agiganta e trava o atacante com um desarme para linha de fundo.

bola

12'

1ºTEMPO

Mayk tenta aproveitar rebote da falta, mas chuta longe do alvo.

bola

11'

1ºTEMPO

Zé Ricardo chama falta cercado por quatro pela esquerda. Cacá atende o jogador do Remo.

bola

10'

1ºTEMPO

Jogo parado para atendimento a Lucas Arcanjo.

bola

7'

1ºTEMPO

Yago Pikachu tenta aproveitar vacilo do Vitória na saída de jogo, no entanto erra cruzamento buscando Alef Manga.

bola

6'

1ºTEMPO

Marcelo Rangel recebe na fogueira. Goleiro do Remo mostra habilidade com os pés para fintar Renê.

bola

5'

1ºTEMPO

Lançamento de Zé Ricardo ganha velocidade após quique da bola. Alef Manga não alcança no ataque.

amarelo

4'

1ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Cartão amarelo para Zé Ivaldo por falta em Renê.

bola

3'

1ºTEMPO

Time paraense trabalha a bola no campo de ataque.

bola

2'

1ºTEMPO

Marcelinho testa livre de marcação e põe para trabalhar o goleiro Lucas Arcanjo.

bola

1'

1ºTEMPO

Remo pressiona a saída de jogo já nos primeiros movimentos e força Lucas Arcanjo a rifar a bola.

inicio

0'

1ºTEMPO

VALENDO!
Começa o jogo no Mangueirão!

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Em andamento pelo Campeonato Brasileiro: Flamengo 0x0 São Paulo - RB Bragantino 0x0 Coritiba - Grêmio 0x0 Fluminense.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Escalações estão definidas pelos técnicos Léo Condé (Remo) e Jair Ventura (Vitória).

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Já o Vitória é 12º colocado com 26 pontos.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Remo precisa pontuar para seguir na briga contra rebaixamento. Clube paraense é 19º colocado com 18 pontos.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Clube baiano ainda não ganhou fora de seus domínios no Brasileirão.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Vitória visita penúltimo colocado e mira ganhar como visitante.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Boa noite, torcedor! Remo e Vitória duelam pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Siga aqui todos os lances.

Remo REM

  • Leonardo Condé

    TECNICO

  • Marcelo Rangel

    Goleiro

  • Marcelinho

    Defesa

  • Matheus FelipeAmarelo

    Defesa

  • Zé IvaldoAmarelo

    Defesa

  • MaykSaiu

    Defesa

  • EdsonEntrou

    Meio-Campo

  • Zé Welison

    Meio-Campo

  • Zé RicardoSaiu

    Meio-Campo

  • Vitor BuenoEntrou

    Meio-Campo

  • Leonel PiccoSaiu

    Meio-Campo

  • PatrickEntrou

    Meio-Campo

  • JajáSaiuGol

    Atacante

  • Gabriel TaliariEntrou

    Atacante

  • Yago PikachuSaiuAmarelo

    Meio-Campo

  • Matheus AlexandreEntrou

    Defesa

  • Alef MangaGol

    Atacante

Vitória VIT

  • Jair Ventura

    TECNICO

  • Lucas Arcanjo

    Goleiro

  • JamersonSaiu

    Defesa

  • FabianoEntrou

    Defesa

  • CacáSaiuAmarelo

    Defesa

  • Renato KayzerEntrou

    Atacante

  • Luan Cândido

    Defesa

  • Ramon

    Defesa

  • Gabriel Baralhas

    Meio-Campo

  • Caíque

    Meio-Campo

  • Zé VitorSaiu

    Meio-Campo

  • WalaceEntrou

    Meio-Campo

  • ErickSaiu

    Atacante

  • Tomás PochettinoEntrou

    Meio-Campo

  • Diego TarziaSaiu

    Atacante

  • MatheuzinhoEntrou

    Atacante

  • Renê

    Atacante

  • Flavio Rodrigues de Souza (SP)

    ÁRBITRO

  • Alex Ang Ribeiro (SP)

    ASSISTENTE

  • Daniel Paulo Ziolli (SP)

    ASSISTENTE

Remo REM
Vitória VIT

GOLS

Gol Jajá
Gol Alef Manga
POSSE DE BOLA
38% 62%
15FINALIZAÇÕES12
8FINALIZAÇÕES CERTAS5
15FALTAS COMETIDAS8
6CRUZAMENTOS8
22PASSES ERRADOS34
15DESARMES16
3ESCANTEIOS9
0IMPEDIMENTOS0
3CARTÕES AMARELOS1
0CARTÕES VERMELHOS0
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