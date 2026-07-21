20ª RODADA • Brasileiro Série A - 2026
Domingo, 26/07•19h30
Minuto a Minuto: Remo X Vitória - 26/07/2026
51'
•
2ºTEMPO
ENCERRADO! Jogo Concluido
51'
•
2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! Fim de papo no Mangueirão! Pelo Campeonato Brasileiro, Remo derrota o Vitória em casa, mas segue no Z-4.
50'
•
2ºTEMPO
Chute de Pochettino de fora da área ganha altura e sai sobre o travessão.
49'
•
2ºTEMPO
Baralhas inverte o jogo e busca Ramon pela esquerda.
46'
•
2ºTEMPO
Com este resultado, Remo vai a 21 pontos e sobe para a 18ª colocação. Inter é o 1º clube acima do Z-4 com os mesmos 21 pontos.
45'
•
2ºTEMPO
Cinco minutos de acréscimo.
44'
•
2ºTEMPO
Chute de canhota de Renê sai pertinho da trave direita. Goleiro Marcelo Rangel fica só no golpe de vista.
43'
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2ºTEMPO
Vitória passa a explorar cruzamentos para servir Kayzer e Renê. A zaga do Remo prevalece até aqui.
42'
•
2ºTEMPO
Vitor Bueno recebe boa bola na área, chuta cruzado com veneno e Lucas Arcanjo defende com a ponta dos dedos.
41'
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2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Substituição do Remo: Mayk sai, entra Edson.
40'
•
2ºTEMPO
Chute de fora da área de Baralhas se perde em tiro de meta.
39'
•
2ºTEMPO
Vitória comete erros em excesso nesta reta final e vê o tempo passar sem oferecer perigo ao goleiro Marcelo Rangel.
36'
•
2ºTEMPO
Ramon erra passe simples e entrega a bola para a marcação do Remo.
35'
•
2ºTEMPO
Time visitante adianta as linhas no ataque e vai para a pressão.
34'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Substituição do Remo: Zé Ricardo sai, entra Vitor Bueno.
33'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Substituição do Vitória: Zé Vitor sai, entra Walace.
32'
•
2ºTEMPO
Em andamento pelo Campeonato Brasileiro: Palmeiras 1x2 Atlético-MG.
29'
•
2ºTEMPO
Finalizações: Remo 13x7 Vitória.
28'
•
2ºTEMPO
Pochettino cobra escanteio fechado, melhor para a defesa do Remo que alivia o perigo.
27'
•
2ºTEMPO
Na primeira participação, Patrick domina com liberdade, chuta forte de fora da área e vê a bola bater na trave.
26'
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2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO ... e Yago Pikachu sai, entra Matheus Alexandre.
25'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Leonel Picco deixa o campo para a entrada de Patrick...
24'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Substituição tripla do Remo: Jajá sai, entra Gabriel Taliari.
21'
•
2ºTEMPO
Em andamento pelo Campeonato Brasileiro: Palmeiras 0x1 Atlético-MG (Vitor Hugo).
20'
•
2ºTEMPO
Vitória segue em cima e pressiona em busca do empate. Clube baiano não ganhou como visitante no Brasileiro.
19'
•
2ºTEMPO
Pochettino não domina na frente. A bola fica limpa para o goleiro Marcelo Rangel.
18'
•
2ºTEMPO
Marcelo Rangel espalma cabeceio forte de Renato Kayzer, a bola fica dançando em cima da linha e ninguém chega para completar para as redes.
17'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO ... e Jamerson sai para a entrada de Fabiano.
16'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Diego Tarzia sai, entra Matheuzinho...
15'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Cacá sai, entra Renato Kayzer.
14'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Quatro substituições do Vitória: Erick sai, entra Tomás Pochettino.
13'
•
2ºTEMPO
Erick tenta avançar no individualismo e para na defesa do Remo.
12'
•
2ºTEMPO
Após cobrança de escanteio curto, Mayk cruza direto para fora.
11'
•
2ºTEMPO
Vitória prepara quatro substituições de uma vez.
8'
•
2ºTEMPO
GOOOOOLLLLL!!! GOOLLLL DO REMO!!!! Alef Manga dispara em contragolpe tabelando com Yago Pikachu, recebe com espaços na área e conclui com um chute cruzado no canto direito.
7'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Yago Pikachu amarelado por cera.
7'
•
2ºTEMPO
Remo rouba a bola no meio-campo e já arma contragolpe veloz com Alef Manga.
6'
•
2ºTEMPO
Luan Cândido vacila na defesa, Jajá chuta no centro do alvo e para em boa defesa de Lucas Arcanjo.
5'
•
2ºTEMPO
Alef Manga corta para a esquerda buscando o lance individual, mas fica preso na marcação de Jamerson.
4'
•
2ºTEMPO
Árbitro marca falta de Zé Vitor em Zé Welison.
2'
•
2ºTEMPO
Zé Welison erra passe simples e desperdiça contragolpe do Remo.
1'
•
2ºTEMPO
Jajá aposta em passe na esquerda para Zé Ricardo. Jamerson antecipa para roubar a bola.
1'
•
2ºTEMPO
Jajá aposta em passe na esquerda para Zé Ricardo. Jamerson antecipa para roubar a bola.
0'
•
2ºTEMPO
COMEÇA O SEGUNDO TEMPO! Recomeça o jogo!
48'
•
1ºTEMPO
INTERVALO! Intervalo no Mangueirão! Com gol de Jajá, Remo está derrotando o Vitória pelo Campeonato Brasileiro.
47'
•
1ºTEMPO
Erick toca de trivela para a movimentação de Renê no comando de ataque. Marcelo Rangel sai no abafa e defende o chute do centroavante.
46'
•
1ºTEMPO
Cruzamento fechado de Ramon é cortado por Zé Welison. Escanteio para o time visitante.
45'
•
1ºTEMPO
Luan Cândido recebe no campo de ataque, mas entrega a bola para a defesa.
44'
•
1ºTEMPO
Três minutos de acréscimo.
41'
•
1ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Matheus Felipe erra tentativa de bicicleta, atinge adversário e também recebe cartão amarelo.
40'
•
1ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Cartão amarelo para Cacá pela falta em Zé Ricardo.
39'
•
1ºTEMPO
Yago Pikachu cobra falta para dentro da área. A defesa do Vitória mostra serviço pelo alto e alivia o perigo.
38'
•
1ºTEMPO
GOOOOOLLLLL!!! GOOOLLL DO REMO!!!! Jajá corta por dentro em contragolpe, enche o pé da entrada da área e Lucas Arcanjo não consegue segurar a batida forte.
37'
•
1ºTEMPO
Remo troca a bola com paciência e organiza novo ataque no Mangueirão.
36'
•
1ºTEMPO
Acionado por Zé Vitor, Ramon recebe no corredor pela esquerda e cruza mal.
35'
•
1ºTEMPO
Cruzamento de Mayk sai forte demais e atravessa toda a área sem achar a cabeça de alguém do Remo.
34'
•
1ºTEMPO
Zé Ivaldo chuta com curva do meio da rua. Lucas Arcanjo espalma para escanteio.
33'
•
1ºTEMPO
Baralhas e Jamerson trocam passes pelo lado direito.
31'
•
1ºTEMPO
Jajá tenta responder com um chute colocado. Lucas Arcanjo faz a defesa segura.
30'
•
1ºTEMPO
Tarzia é acionado na pequena área por Baralhas, mas chuta fraco de canhota e Marcelo Rangel defende novamente.
29'
•
1ºTEMPO
Em andamento pelo Campeonato Brasileiro: Flamengo 1x1 São Paulo (Calleri).
28'
•
1ºTEMPO
Cruzamento de Ramon pela esquerda acha a cabeça do centroavante Renê. Marcelo Rangel espalma e evita o 1º do Vitória.
27'
•
1ºTEMPO
Ramon domina com a direita, mas chuta torto, quase caindo, de canhota.
26'
•
1ºTEMPO
Diego Tarzia cobra escanteio para a segunda trave. Ninguém acha a bola pelo alto.
25'
•
1ºTEMPO
Chute mascado de Alef Manga fica fácil para a defesa de Lucas Arcanjo.
23'
•
1ºTEMPO
Alef Manga recebe frente a frente com o goleiro. O árbitro aguarda a conclusão da jogada, mas marca impedimento.
20'
•
1ºTEMPO
Cruzamento de Jamerson de canhota é cortado pela zaga do Remo.
19'
•
1ºTEMPO
Tarzia escapa após triangulação pela esquerda e chuta forte no centro para a defesa de Marcelo Rangel.
18'
•
1ºTEMPO
Posse de bola: Remo 57% x 43% Vitória.
17'
•
1ºTEMPO
Zé Vitor sai jogando errado e entrega a posse para o time da casa.
16'
•
1ºTEMPO
Marcelinho chama tabela com Pikachu, busca a linha de fundo e cruza por baixo para corte de Tarzia.
15'
•
1ºTEMPO
Jajá entra na área em contragolpe pela esquerda, fica procurando opções de tabela e atrasa a jogada.
14'
•
1ºTEMPO
Tarzia é flagrado em impedimento pela arbitragem.
13'
•
1ºTEMPO
Renê invade a área buscando opções de passe. Zé Ivaldo se agiganta e trava o atacante com um desarme para linha de fundo.
12'
•
1ºTEMPO
Mayk tenta aproveitar rebote da falta, mas chuta longe do alvo.
11'
•
1ºTEMPO
Zé Ricardo chama falta cercado por quatro pela esquerda. Cacá atende o jogador do Remo.
10'
•
1ºTEMPO
Jogo parado para atendimento a Lucas Arcanjo.
7'
•
1ºTEMPO
Yago Pikachu tenta aproveitar vacilo do Vitória na saída de jogo, no entanto erra cruzamento buscando Alef Manga.
6'
•
1ºTEMPO
Marcelo Rangel recebe na fogueira. Goleiro do Remo mostra habilidade com os pés para fintar Renê.
5'
•
1ºTEMPO
Lançamento de Zé Ricardo ganha velocidade após quique da bola. Alef Manga não alcança no ataque.
4'
•
1ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Cartão amarelo para Zé Ivaldo por falta em Renê.
3'
•
1ºTEMPO
Time paraense trabalha a bola no campo de ataque.
2'
•
1ºTEMPO
Marcelinho testa livre de marcação e põe para trabalhar o goleiro Lucas Arcanjo.
1'
•
1ºTEMPO
Remo pressiona a saída de jogo já nos primeiros movimentos e força Lucas Arcanjo a rifar a bola.
0'
•
1ºTEMPO
VALENDO! Começa o jogo no Mangueirão!
PRÉ-JOGO
Em andamento pelo Campeonato Brasileiro: Flamengo 0x0 São Paulo - RB Bragantino 0x0 Coritiba - Grêmio 0x0 Fluminense.
PRÉ-JOGO
Escalações estão definidas pelos técnicos Léo Condé (Remo) e Jair Ventura (Vitória).
PRÉ-JOGO
Já o Vitória é 12º colocado com 26 pontos.
PRÉ-JOGO
Remo precisa pontuar para seguir na briga contra rebaixamento. Clube paraense é 19º colocado com 18 pontos.
PRÉ-JOGO
Clube baiano ainda não ganhou fora de seus domínios no Brasileirão.
PRÉ-JOGO
Vitória visita penúltimo colocado e mira ganhar como visitante.
PRÉ-JOGO
Boa noite, torcedor! Remo e Vitória duelam pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Siga aqui todos os lances.
Leonardo Condé
TECNICO
Marcelo Rangel
Goleiro
Marcelinho
Defesa
Matheus Felipe
Defesa
Zé Ivaldo
Defesa
Mayk
Defesa
Edson
Meio-Campo
Zé Welison
Meio-Campo
Zé Ricardo
Meio-Campo
Vitor Bueno
Meio-Campo
Leonel Picco
Meio-Campo
Patrick
Meio-Campo
Jajá
Atacante
Gabriel Taliari
Atacante
Yago Pikachu
Meio-Campo
Matheus Alexandre
Defesa
Alef Manga
Atacante
Jair Ventura
TECNICO
Lucas Arcanjo
Goleiro
Jamerson
Defesa
Fabiano
Defesa
Cacá
Defesa
Renato Kayzer
Atacante
Luan Cândido
Defesa
Ramon
Defesa
Gabriel Baralhas
Meio-Campo
Caíque
Meio-Campo
Zé Vitor
Meio-Campo
Walace
Meio-Campo
Erick
Atacante
Tomás Pochettino
Meio-Campo
Diego Tarzia
Atacante
Matheuzinho
Atacante
Renê
Atacante
Flavio Rodrigues de Souza (SP)
ÁRBITRO
Alex Ang Ribeiro (SP)
ASSISTENTE
Daniel Paulo Ziolli (SP)
ASSISTENTE