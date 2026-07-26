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encerrado
Cícero de Souza Marques Bragança Paulista, São Paulo
RB Bragantino RB Bragantino
0 × 0
Coritiba Coritiba

20ª RODADA • Brasileiro Série A - 2026

Domingo, 26/0718h30

Minuto a Minuto: RB Bragantino X Coritiba - 26/07/2026

fim

52'

2ºTEMPO

ENCERRADO!
Jogo Concluido

fim

52'

2ºTEMPO

FIM 2º TEMPO!
Fim de jogo! Tudo igual em Bragança Paulista.

amarelo

50'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Guzmán recebe amarelo por reclamação no banco.

bola

49'

2ºTEMPO

Próximo jogo: RB Bragantino x Sporting Cristal e Coritiba x Cruzeiro.

bola

48'

2ºTEMPO

Sosa cobra escanteio da esquerda fechado e Jacy tira de cabeça.

bola

47'

2ºTEMPO

Em andamento: Flamengo 1x1 São Paulo, Grêmio 1x1 Fluminense, Palmeiras 0x0 Atlético-MG e Remo 1x0 Vitória.

amarelo

46'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Paulo Roberto desliza atrasado de carrinho e recebe amarelo.

bola

45'

2ºTEMPO

Vamos até 52.

bola

44'

2ºTEMPO

Choque no alto entre Pedro Henrique e Jacy, mas ambos estão de pé.

bola

43'

2ºTEMPO

Torcedor do Coritiba faz barulho no setor dos visitantes.

amarelo

42'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Gustavo Marques, no banco, recebe amarelo por reclamação.

amarelo

41'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Amarelo para Sosa, que acabou de entrar, após falta em Keno.

substituicao

40'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Sai Fernando entra Vinicinho.

substituicao

39'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Nos mandantes, Nacho Sosa na vaga de Sasha.

substituicao

38'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Paulo Roberto substitui Pedro Rocha.

substituicao

38'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Sai Bruno Melo, entra Felipe Jonatan.

bola

37'

2ºTEMPO

Em andamento: Flamengo 1x1 São Paulo, Grêmio 0x1 Fluminense, Palmeiras 0x0 Atlético-MG e Remo 1x0 Vitória.

bola

36'

2ºTEMPO

Mosquera carrega pela direita, protege e sofre falta de Thiago Santos.

bola

35'

2ºTEMPO

Passes errados: RB Bragantino 12x14 Coritiba.

bola

34'

2ºTEMPO

Já de pé o zagueiro do Coritiba.

bola

33'

2ºTEMPO

Cóser caído após disputa pelo alto com Volpi.

bola

32'

2ºTEMPO

Coxa não tem pressa nas bolas paradas.

bola

31'

2ºTEMPO

Keno acelera na ponta esquerda, cruza por baixo e Pedro Henrique rebate.

bola

30'

2ºTEMPO

Jacy recuperado.

bola

29'

2ºTEMPO

Jacy recebe atendimento médico após choque na cabeça com Pitta.

bola

28'

2ºTEMPO

Em andamento: Flamengo 1x1 São Paulo, Grêmio 0x1 Fluminense, Palmeiras 0x0 Atlético-MG e Remo 0x0 Vitória.

substituicao

27'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Lavega substitui Ronier.

substituicao

26'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
No Coxa, entra Keno sai Breno Lopes.

bola

25'

2ºTEMPO

Rodriguinho cruza da direita e Jacy alivia.

bola

24'

2ºTEMPO

Mosquera recebe girando na frente da área pelo meio, bate fraco e Pedro Rangel defende.

bola

24'

2ºTEMPO

Em andamento: Flamengo 1x0 São Paulo, Grêmio 0x1 Fluminense, Palmeiras 0x0 Atlético-MG e Remo 0x0 Vitória.

bola

23'

2ºTEMPO

Rodriguinho experimenta chute da meia esquerda e Pedro Rangel para fazer a defesa.

bola

22'

2ºTEMPO

FRACO! Pedro Rocha recebe de Breno Lopes na risca frontal da área, bate de canhota por baixo e Volpi segura firme.

bola

21'

2ºTEMPO

Em andamento: Flamengo 1x0 São Paulo, Grêmio 0x0 Fluminense, Palmeiras 0x0 Atlético-MG e Remo 0x0 Vitória.

substituicao

20'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Sai Herrera entra Mosquera.

substituicao

19'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Muda o Massa Bruta: Pitta no lugar de Lucas Barbosa.

bola

19'

2ºTEMPO

Próximo fim de semana teremos jogos das oitavas de final da Copa do Brasil.

bola

18'

2ºTEMPO

Tissi é meio-campista Piá do Couto.

substituicao

17'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Sai Vini Paulista, entra Tissi.

bola

16'

2ºTEMPO

Próximo jogo do Bragantino pelo Brasileirão será contra o Corinthians.

bola

15'

2ºTEMPO

Herrera finaliza da meia direita com a canhota e Pedro Rangel se abaixa para fazer a defesa.

bola

14'

2ºTEMPO

Vini estava pendurado e desfalca o time na quinta-feira.

amarelo

13'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Vini Paulista amarelado por solada em Pedro Henrique.

bola

12'

2ºTEMPO

Coritiba ainda não conseguiu levar ao goleiro Volpi.

bola

11'

2ºTEMPO

Em andamento: Flamengo 1x0 São Paulo, Grêmio 0x0 Fluminense, Palmeiras 0x0 Atlético-MG e Remo 0x0 Vitória.

bola

10'

2ºTEMPO

Coritiba roda a bola com calma na defesa.

bola

9'

2ºTEMPO

Seabra bastante agitado na beira do campo.

bola

8'

2ºTEMPO

Coritiba segue com linhas baixas e ainda não conseguiu encaixar um contra-ataque.

bola

7'

2ºTEMPO

PRA FOORA!!! Capixaba leva jogada para o fundo da área, cruza rasteiro e Fernando chapa torto. A bola sai à direita.

bola

6'

2ºTEMPO

Massa Bruta começa o segundo tempo povoando o ataque.

bola

5'

2ºTEMPO

PEDRO RANGEL! Fernando consegue abrir espaço na entrada da área e bate com a destra. Ela pega em Vini e o goleiro desvia de soco no alto.

bola

4'

2ºTEMPO

O Coritiba recebe o Cruzeiro na quinta-feira.

bola

3'

2ºTEMPO

No meio da semana o RB Bragantino terá o Sporting Cristal pela Sul-Americana.

bola

2'

2ºTEMPO

Volpi se abaixa para fazer firme defesa na finalização de canhota de Tinga.

bola

1'

2ºTEMPO

Os times voltam sem alterações.

inicio

0'

2ºTEMPO

COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!
Rola a bola na etapa final!

fim

48'

1ºTEMPO

INTERVALO!
Fim de primeiro tempo!

bola

47'

1ºTEMPO

Fernando domina sobra de bola na ponta direita, ajeita para canhota e chuta colocado longe do gol.

bola

46'

1ºTEMPO

Jogos de hoje encerrados: Cruzeiro 0x1 Botafogo e Bahia 1x1 Corinthians.

bola

45'

1ºTEMPO

Vamos até 48.

bola

43'

1ºTEMPO

Até aqui sem gols nos jogos das 18h30.

bola

42'

1ºTEMPO

Bola longa invertida para ponta esquerda buscando Breno Lopes, Hurtado protege e ganha tiro de meta.

bola

41'

1ºTEMPO

Bragantino perdeu apenas cinco jogos como mandante na temporada.

bola

40'

1ºTEMPO

Aos poucos o Coritiba vai se soltando ofensivamente.

bola

38'

1ºTEMPO

NO POOSTE!!! Josué recebe bom passe lateral na frente da área, bate com a canhota e acerta o travessão de Volpi.

bola

37'

1ºTEMPO

Lucas Barbosa experimenta chute de canhota de longe e isola.

bola

36'

1ºTEMPO

Coritiba joga com linhas baixas para tentar espetar nos contra-ataques ou bolas longas.

bola

35'

1ºTEMPO

Rodriguinho recebe de Herrera já dentro da área pelo meio, bate forte e carimba Cóser.

bola

34'

1ºTEMPO

Volpi recebe recuo na sua área e consegue sair bem da pressão no lançamento.

bola

33'

1ºTEMPO

Finalizações: Bragantino 3x2 Coritiba.

bola

32'

1ºTEMPO

Pedro Rangel e Volpi meros expectadores até aqui.

bola

31'

1ºTEMPO

A bola realmente pega na mão direita de Lucas Barbosa, mas após um desvio muito próximo de Capixaba. Lance normal.

bola

30'

1ºTEMPO

OPA! Tinga cobra lateral da direita para dentro da área, Juninho Capixaba corta de coxa, ela pega no seu companheiro e os jogadores do Coritiba pedem penalidade. Nada.

substituicao

29'

1ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Pedro Henrique substitui Gustavo Marques, lesionado.

bola

28'

1ºTEMPO

Gustavo Marques cai novamente e vai ter que sair.

bola

27'

1ºTEMPO

O Coritiba é o quarto melhor visitante neste Brasileirão.

bola

26'

1ºTEMPO

Breno Lopes carrega pela ponta esquerda, dribla para o fundo e ganha arremesso no desarme de Herrera.

bola

25'

1ºTEMPO

Em andamento: Flamengo 0x0 São Paulo e Grêmio 0x0 Fluminense.

bola

24'

1ºTEMPO

No primeiro turno o RB Bragantino venceu o Coritiba por 1x0.

bola

23'

1ºTEMPO

Jogo em ritmo lento até aqui.

bola

22'

1ºTEMPO

O zagueiro recebe atendimento médico e parece que vai voltar.

bola

21'

1ºTEMPO

Gustavo Marques corta jogada de cabeça na área e fica sentindo a perna esquerda.

amarelo

20'

1ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Lucas Barbosa amarelado por matar contra-ataque puxando Ronier.

bola

19'

1ºTEMPO

Herrera recebe de Lucas Barbosa no bico direito da área, clareia para canhota e chuta forte. A bola pega na defesa e sai.

bola

18'

1ºTEMPO

Sasha recebe na meia central, tenta enfiada na área e Vini Paulista consegue o desvio.

bola

17'

1ºTEMPO

A bola fica pouco no setor central do campo.

bola

16'

1ºTEMPO

Fernando pedala na ponta esquerda para cima de Jacy, o zagueiro protege e ganha tiro de meta.

bola

15'

1ºTEMPO

Impedimento de Breno Lopes no lançamento para ponta esquerda.

bola

14'

1ºTEMPO

Gustavo Marques lança da defesa para esquerda buscando Fernando, ela fica muito longa e Rangel agradece.

bola

13'

1ºTEMPO

Fernando Seabra chega a 15 jogos no comando do Coritiba. Ele que recentemente trabalhou no RB Bragantino.

bola

12'

1ºTEMPO

Em andamento: Flamengo 0x0 São Paulo e Grêmio 0x0 Fluminense.

bola

11'

1ºTEMPO

Passes errados: RB Bragantino 4x3 Coritiba.

bola

10'

1ºTEMPO

Começo de jogo com muitas bolas longas.

bola

8'

1ºTEMPO

No meio da semana o Bragantino encarou o Sporting Cristal pelos playoffs da Sul-Americana e ficou no empate sem gols.

bola

7'

1ºTEMPO

Pedro Rocha foi desfalque do Coxa no último jogo.

bola

6'

1ºTEMPO

QUASE O PRIMEIRO!!! Pedro Rocha recebe ótimo lançamento longo de Jacy nas costas da defesa, bate cruzado pela esquerda da grande área e quase abre o placar!

bola

5'

1ºTEMPO

Thiago Santos lança do meio campo para entrada da área e Alix Vinícius corta.

bola

4'

1ºTEMPO

Começo de jogo morno com o Massa Bruta no ataque.

bola

2'

1ºTEMPO

Público apenas regular nas arquibancadas.

bola

1'

1ºTEMPO

Bragantino de camisa branca e calção vermelho. Coritiba veste verde escuro e branco.

inicio

0'

1ºTEMPO

VALENDO!
Rola a bola no Cícero de Souza Marques!

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Coritiba definido por Fernando Seabra: Pedro Rangel; Tinga, Cóser, Jacy e Bruno Melo; Thiago Santos, Vini Paulista e Josué; Ronier, Breno Lopes e Pedro Rocha.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Bragantino escalado por Vagner Mancini: Volpi; Hurtado, Alix Vinicius, Gustavo Marques e Juninho Capixaba; Eric Ramires, Rodriguinho e Lucas Barbosa; Herrera, Sasha e Fernando.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Times em campo.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Três jogos abriram a 20ª rodada ontem: Santos 2x2 Chapecoense, Athletico-PR 2x0 Internacional e Vasco 1x1 Mirassol.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Felipe Fernandes de Lima, de Minas Gerais, apita o jogo no interior de São Paulo.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Jogos de hoje encerrados: Cruzeiro 0x1 Botafogo e Bahia 1x1 Corinthians.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

O Coritiba é o décimo colocado com 26 pontos e vem de derrota para o Palmeiras em casa por 3x1.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

O RB Bragantino é o sexto colocado com 30 pontos e vem de empate diante do Fluminense por 1x1 pelo Brasileirão.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Temos 19°C em Bragança Paulista.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Boa tarde! Acompanhe os lances de RB Bragantino x Coritiba pela 20ª rodada do Brasileirão.

RB Bragantino RBB

  • Vagner Mancini

    TECNICO

  • Tiago Volpi

    Goleiro

  • Andrés Hurtado

    Defesa

  • Alix Vinicius

    Defesa

  • Gustavo MarquesSaiuAmarelo

    Defesa

  • Pedro HenriqueEntrou

    Defesa

  • Juninho Capixaba

    Defesa

  • Eric Ramires

    Meio-Campo

  • Rodriguinho

    Meio-Campo

  • Lucas BarbosaSaiuAmarelo

    Atacante

  • Isidro PittaEntrou

    Atacante

  • José HerreraSaiu

    Atacante

  • Henry MosqueraEntrou

    Atacante

  • Eduardo SashaSaiu

    Atacante

  • Nacho SosaEntrouAmarelo

    Meio-Campo

  • Fernando SantosSaiu

    Atacante

  • VinicinhoEntrou

    Atacante

Coritiba CFC

  • Fernando Seabra

    TECNICO

  • Pedro Rangel

    Goleiro

  • Tinga

    Defesa

  • Tiago Cóser

    Defesa

  • Jacy

    Defesa

  • Bruno MeloSaiu

    Defesa

  • Felipe JonatanEntrou

    Defesa

  • Thiago Santos

    Defesa

  • Vini PaulistaSaiuAmarelo

    Meio-Campo

  • TissiEntrou

    Meio-Campo

  • Josué

    Meio-Campo

  • Lucas RonierSaiu

    Atacante

  • Joaquín LavegaEntrou

    Atacante

  • Breno LopesSaiu

    Atacante

  • KenoEntrou

    Atacante

  • Pedro RochaSaiu

    Atacante

  • Paulo RobertoEntrouAmarelo

    Atacante

  • Felipe Fernandes de Lima (MG)

    ÁRBITRO

  • Felipe Alan Costa de Oliveira (MG)

    ASSISTENTE

  • Celso Luiz da Silva (MG)

    ASSISTENTE

RB Bragantino RBB
Coritiba CFC

GOLS

POSSE DE BOLA
56% 44%
20FINALIZAÇÕES6
3FINALIZAÇÕES CERTAS2
12FALTAS COMETIDAS2
0CRUZAMENTOS0
16PASSES ERRADOS19
6DESARMES6
7ESCANTEIOS1
0IMPEDIMENTOS0
4CARTÕES AMARELOS2
0CARTÕES VERMELHOS0
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