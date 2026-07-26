20ª RODADA • Brasileiro Série A - 2026
Domingo, 26/07•18h30
Minuto a Minuto: RB Bragantino X Coritiba - 26/07/2026
52'
•
2ºTEMPO
ENCERRADO! Jogo Concluido
52'
•
2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! Fim de jogo! Tudo igual em Bragança Paulista.
50'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Guzmán recebe amarelo por reclamação no banco.
49'
•
2ºTEMPO
Próximo jogo: RB Bragantino x Sporting Cristal e Coritiba x Cruzeiro.
48'
•
2ºTEMPO
Sosa cobra escanteio da esquerda fechado e Jacy tira de cabeça.
47'
•
2ºTEMPO
Em andamento: Flamengo 1x1 São Paulo, Grêmio 1x1 Fluminense, Palmeiras 0x0 Atlético-MG e Remo 1x0 Vitória.
46'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Paulo Roberto desliza atrasado de carrinho e recebe amarelo.
45'
•
2ºTEMPO
Vamos até 52.
44'
•
2ºTEMPO
Choque no alto entre Pedro Henrique e Jacy, mas ambos estão de pé.
43'
•
2ºTEMPO
Torcedor do Coritiba faz barulho no setor dos visitantes.
42'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Gustavo Marques, no banco, recebe amarelo por reclamação.
41'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Amarelo para Sosa, que acabou de entrar, após falta em Keno.
40'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Sai Fernando entra Vinicinho.
39'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Nos mandantes, Nacho Sosa na vaga de Sasha.
38'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Paulo Roberto substitui Pedro Rocha.
38'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Sai Bruno Melo, entra Felipe Jonatan.
37'
•
2ºTEMPO
Em andamento: Flamengo 1x1 São Paulo, Grêmio 0x1 Fluminense, Palmeiras 0x0 Atlético-MG e Remo 1x0 Vitória.
36'
•
2ºTEMPO
Mosquera carrega pela direita, protege e sofre falta de Thiago Santos.
35'
•
2ºTEMPO
Passes errados: RB Bragantino 12x14 Coritiba.
34'
•
2ºTEMPO
Já de pé o zagueiro do Coritiba.
33'
•
2ºTEMPO
Cóser caído após disputa pelo alto com Volpi.
32'
•
2ºTEMPO
Coxa não tem pressa nas bolas paradas.
31'
•
2ºTEMPO
Keno acelera na ponta esquerda, cruza por baixo e Pedro Henrique rebate.
30'
•
2ºTEMPO
Jacy recuperado.
29'
•
2ºTEMPO
Jacy recebe atendimento médico após choque na cabeça com Pitta.
28'
•
2ºTEMPO
Em andamento: Flamengo 1x1 São Paulo, Grêmio 0x1 Fluminense, Palmeiras 0x0 Atlético-MG e Remo 0x0 Vitória.
27'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Lavega substitui Ronier.
26'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO No Coxa, entra Keno sai Breno Lopes.
25'
•
2ºTEMPO
Rodriguinho cruza da direita e Jacy alivia.
24'
•
2ºTEMPO
Mosquera recebe girando na frente da área pelo meio, bate fraco e Pedro Rangel defende.
24'
•
2ºTEMPO
Em andamento: Flamengo 1x0 São Paulo, Grêmio 0x1 Fluminense, Palmeiras 0x0 Atlético-MG e Remo 0x0 Vitória.
23'
•
2ºTEMPO
Rodriguinho experimenta chute da meia esquerda e Pedro Rangel para fazer a defesa.
22'
•
2ºTEMPO
FRACO! Pedro Rocha recebe de Breno Lopes na risca frontal da área, bate de canhota por baixo e Volpi segura firme.
21'
•
2ºTEMPO
Em andamento: Flamengo 1x0 São Paulo, Grêmio 0x0 Fluminense, Palmeiras 0x0 Atlético-MG e Remo 0x0 Vitória.
20'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Sai Herrera entra Mosquera.
19'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Muda o Massa Bruta: Pitta no lugar de Lucas Barbosa.
19'
•
2ºTEMPO
Próximo fim de semana teremos jogos das oitavas de final da Copa do Brasil.
18'
•
2ºTEMPO
Tissi é meio-campista Piá do Couto.
17'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Sai Vini Paulista, entra Tissi.
16'
•
2ºTEMPO
Próximo jogo do Bragantino pelo Brasileirão será contra o Corinthians.
15'
•
2ºTEMPO
Herrera finaliza da meia direita com a canhota e Pedro Rangel se abaixa para fazer a defesa.
14'
•
2ºTEMPO
Vini estava pendurado e desfalca o time na quinta-feira.
13'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Vini Paulista amarelado por solada em Pedro Henrique.
12'
•
2ºTEMPO
Coritiba ainda não conseguiu levar ao goleiro Volpi.
11'
•
2ºTEMPO
Em andamento: Flamengo 1x0 São Paulo, Grêmio 0x0 Fluminense, Palmeiras 0x0 Atlético-MG e Remo 0x0 Vitória.
10'
•
2ºTEMPO
Coritiba roda a bola com calma na defesa.
9'
•
2ºTEMPO
Seabra bastante agitado na beira do campo.
8'
•
2ºTEMPO
Coritiba segue com linhas baixas e ainda não conseguiu encaixar um contra-ataque.
7'
•
2ºTEMPO
PRA FOORA!!! Capixaba leva jogada para o fundo da área, cruza rasteiro e Fernando chapa torto. A bola sai à direita.
6'
•
2ºTEMPO
Massa Bruta começa o segundo tempo povoando o ataque.
5'
•
2ºTEMPO
PEDRO RANGEL! Fernando consegue abrir espaço na entrada da área e bate com a destra. Ela pega em Vini e o goleiro desvia de soco no alto.
4'
•
2ºTEMPO
O Coritiba recebe o Cruzeiro na quinta-feira.
3'
•
2ºTEMPO
No meio da semana o RB Bragantino terá o Sporting Cristal pela Sul-Americana.
2'
•
2ºTEMPO
Volpi se abaixa para fazer firme defesa na finalização de canhota de Tinga.
1'
•
2ºTEMPO
Os times voltam sem alterações.
0'
•
2ºTEMPO
COMEÇA O SEGUNDO TEMPO! Rola a bola na etapa final!
48'
•
1ºTEMPO
INTERVALO! Fim de primeiro tempo!
47'
•
1ºTEMPO
Fernando domina sobra de bola na ponta direita, ajeita para canhota e chuta colocado longe do gol.
46'
•
1ºTEMPO
Jogos de hoje encerrados: Cruzeiro 0x1 Botafogo e Bahia 1x1 Corinthians.
45'
•
1ºTEMPO
Vamos até 48.
43'
•
1ºTEMPO
Até aqui sem gols nos jogos das 18h30.
42'
•
1ºTEMPO
Bola longa invertida para ponta esquerda buscando Breno Lopes, Hurtado protege e ganha tiro de meta.
41'
•
1ºTEMPO
Bragantino perdeu apenas cinco jogos como mandante na temporada.
40'
•
1ºTEMPO
Aos poucos o Coritiba vai se soltando ofensivamente.
38'
•
1ºTEMPO
NO POOSTE!!! Josué recebe bom passe lateral na frente da área, bate com a canhota e acerta o travessão de Volpi.
37'
•
1ºTEMPO
Lucas Barbosa experimenta chute de canhota de longe e isola.
36'
•
1ºTEMPO
Coritiba joga com linhas baixas para tentar espetar nos contra-ataques ou bolas longas.
35'
•
1ºTEMPO
Rodriguinho recebe de Herrera já dentro da área pelo meio, bate forte e carimba Cóser.
34'
•
1ºTEMPO
Volpi recebe recuo na sua área e consegue sair bem da pressão no lançamento.
33'
•
1ºTEMPO
Finalizações: Bragantino 3x2 Coritiba.
32'
•
1ºTEMPO
Pedro Rangel e Volpi meros expectadores até aqui.
31'
•
1ºTEMPO
A bola realmente pega na mão direita de Lucas Barbosa, mas após um desvio muito próximo de Capixaba. Lance normal.
30'
•
1ºTEMPO
OPA! Tinga cobra lateral da direita para dentro da área, Juninho Capixaba corta de coxa, ela pega no seu companheiro e os jogadores do Coritiba pedem penalidade. Nada.
29'
•
1ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Pedro Henrique substitui Gustavo Marques, lesionado.
28'
•
1ºTEMPO
Gustavo Marques cai novamente e vai ter que sair.
27'
•
1ºTEMPO
O Coritiba é o quarto melhor visitante neste Brasileirão.
26'
•
1ºTEMPO
Breno Lopes carrega pela ponta esquerda, dribla para o fundo e ganha arremesso no desarme de Herrera.
25'
•
1ºTEMPO
Em andamento: Flamengo 0x0 São Paulo e Grêmio 0x0 Fluminense.
24'
•
1ºTEMPO
No primeiro turno o RB Bragantino venceu o Coritiba por 1x0.
23'
•
1ºTEMPO
Jogo em ritmo lento até aqui.
22'
•
1ºTEMPO
O zagueiro recebe atendimento médico e parece que vai voltar.
21'
•
1ºTEMPO
Gustavo Marques corta jogada de cabeça na área e fica sentindo a perna esquerda.
20'
•
1ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Lucas Barbosa amarelado por matar contra-ataque puxando Ronier.
19'
•
1ºTEMPO
Herrera recebe de Lucas Barbosa no bico direito da área, clareia para canhota e chuta forte. A bola pega na defesa e sai.
18'
•
1ºTEMPO
Sasha recebe na meia central, tenta enfiada na área e Vini Paulista consegue o desvio.
17'
•
1ºTEMPO
A bola fica pouco no setor central do campo.
16'
•
1ºTEMPO
Fernando pedala na ponta esquerda para cima de Jacy, o zagueiro protege e ganha tiro de meta.
15'
•
1ºTEMPO
Impedimento de Breno Lopes no lançamento para ponta esquerda.
14'
•
1ºTEMPO
Gustavo Marques lança da defesa para esquerda buscando Fernando, ela fica muito longa e Rangel agradece.
13'
•
1ºTEMPO
Fernando Seabra chega a 15 jogos no comando do Coritiba. Ele que recentemente trabalhou no RB Bragantino.
12'
•
1ºTEMPO
Em andamento: Flamengo 0x0 São Paulo e Grêmio 0x0 Fluminense.
11'
•
1ºTEMPO
Passes errados: RB Bragantino 4x3 Coritiba.
10'
•
1ºTEMPO
Começo de jogo com muitas bolas longas.
8'
•
1ºTEMPO
No meio da semana o Bragantino encarou o Sporting Cristal pelos playoffs da Sul-Americana e ficou no empate sem gols.
7'
•
1ºTEMPO
Pedro Rocha foi desfalque do Coxa no último jogo.
6'
•
1ºTEMPO
QUASE O PRIMEIRO!!! Pedro Rocha recebe ótimo lançamento longo de Jacy nas costas da defesa, bate cruzado pela esquerda da grande área e quase abre o placar!
5'
•
1ºTEMPO
Thiago Santos lança do meio campo para entrada da área e Alix Vinícius corta.
4'
•
1ºTEMPO
Começo de jogo morno com o Massa Bruta no ataque.
2'
•
1ºTEMPO
Público apenas regular nas arquibancadas.
1'
•
1ºTEMPO
Bragantino de camisa branca e calção vermelho. Coritiba veste verde escuro e branco.
0'
•
1ºTEMPO
VALENDO! Rola a bola no Cícero de Souza Marques!
PRÉ-JOGO
Coritiba definido por Fernando Seabra: Pedro Rangel; Tinga, Cóser, Jacy e Bruno Melo; Thiago Santos, Vini Paulista e Josué; Ronier, Breno Lopes e Pedro Rocha.
PRÉ-JOGO
Bragantino escalado por Vagner Mancini: Volpi; Hurtado, Alix Vinicius, Gustavo Marques e Juninho Capixaba; Eric Ramires, Rodriguinho e Lucas Barbosa; Herrera, Sasha e Fernando.
PRÉ-JOGO
Times em campo.
PRÉ-JOGO
Três jogos abriram a 20ª rodada ontem: Santos 2x2 Chapecoense, Athletico-PR 2x0 Internacional e Vasco 1x1 Mirassol.
PRÉ-JOGO
Felipe Fernandes de Lima, de Minas Gerais, apita o jogo no interior de São Paulo.
PRÉ-JOGO
Jogos de hoje encerrados: Cruzeiro 0x1 Botafogo e Bahia 1x1 Corinthians.
PRÉ-JOGO
O Coritiba é o décimo colocado com 26 pontos e vem de derrota para o Palmeiras em casa por 3x1.
PRÉ-JOGO
O RB Bragantino é o sexto colocado com 30 pontos e vem de empate diante do Fluminense por 1x1 pelo Brasileirão.
PRÉ-JOGO
Temos 19°C em Bragança Paulista.
PRÉ-JOGO
Boa tarde! Acompanhe os lances de RB Bragantino x Coritiba pela 20ª rodada do Brasileirão.
Vagner Mancini
TECNICO
Tiago Volpi
Goleiro
Andrés Hurtado
Defesa
Alix Vinicius
Defesa
Gustavo Marques
Defesa
Pedro Henrique
Defesa
Juninho Capixaba
Defesa
Eric Ramires
Meio-Campo
Rodriguinho
Meio-Campo
Lucas Barbosa
Atacante
Isidro Pitta
Atacante
José Herrera
Atacante
Henry Mosquera
Atacante
Eduardo Sasha
Atacante
Nacho Sosa
Meio-Campo
Fernando Santos
Atacante
Vinicinho
Atacante
Fernando Seabra
TECNICO
Pedro Rangel
Goleiro
Tinga
Defesa
Tiago Cóser
Defesa
Jacy
Defesa
Bruno Melo
Defesa
Felipe Jonatan
Defesa
Thiago Santos
Defesa
Vini Paulista
Meio-Campo
Tissi
Meio-Campo
Josué
Meio-Campo
Lucas Ronier
Atacante
Joaquín Lavega
Atacante
Breno Lopes
Atacante
Keno
Atacante
Pedro Rocha
Atacante
Paulo Roberto
Atacante
Felipe Fernandes de Lima (MG)
ÁRBITRO
Felipe Alan Costa de Oliveira (MG)
ASSISTENTE
Celso Luiz da Silva (MG)
ASSISTENTE