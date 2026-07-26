20ª RODADA • Brasileiro Série A - 2026
Domingo, 26/07•19h30
Minuto a Minuto: Palmeiras X Atlético-MG - 26/07/2026
51'
•
2ºTEMPO
ENCERRADO! Jogo Concluido
51'
•
2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! FIM DE PAPO! Com gols de Victor Hugo e Igor Gomes, o Galo surpreende fora de casa, vence por 2 a 1 e sobe na tabela. O Palmeiras segue na liderança.
49'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Troca no Galo: sai Preciado e entra Vitor Hugo.
48'
•
2ºTEMPO
TERCEIRO AMARELO! Renan Lodi está fora do próximo duelo do Galo.
47'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Renan Lodi comete falta dura em Felipe Anderson e recebe o amarelo.
45'
•
2ºTEMPO
SOBE A PLACA! Mais seis minutos de jogo!
44'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Última troca no Atlético: sai Tomás Pérez e entra Alexsander.
43'
•
2ºTEMPO
CLIMA QUENTE! Lyanco leva a melhor em jogada com Vitor Roque, que aplaude, ironicamente, o zagueiro. Na sequência, o defensor grita na frente do rival!
41'
•
2ºTEMPO
Partidas encerradas pelo Campeonato Brasileiro: Bragantino 0 x 0 Coritiba e Grêmio 1 x 1 Fluminense.
39'
•
2ºTEMPO
UUUUUUHHHHHH! Andreas encontra Murilo em cobrança de escanteio. O camisa 26 dá um leve desvio na bola, que belisca a trave esquerda do Galo!
38'
•
2ºTEMPO
POR POUCO! Após saída de gol errada de Everson, Evangelista finaliza de primeira e Natanael, caído no chão, salva o Atlético. Escanteio para o Palmeiras.
37'
•
2ºTEMPO
PÚBLICO PRESENTE: 30.304 torcedores.
36'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Evangelista também entra na partida. Maurício é sacado.
35'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO O Palmeiras muda: sai Piquerez e entra Arthur.
33'
•
2ºTEMPO
SEM REAÇÃO! O gol é um balde de água fria na torcida palmeirense!
32'
•
2ºTEMPO
GOOOOOLLLLL!!! GOOOOOOOL DO ATLÉTICO-MG! Minda recebe lançamento no ataque, ganha de Felipe Anderson e, na frente de Carlos Miguel, toca para Igor Gomes, que finaliza com força!
32'
•
2ºTEMPO
GOOOOOOOL DO ATLÉTICO-MG!
31'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Amarelo para Ruan por falta em Maurício.
30'
•
2ºTEMPO
A torcida do Palmeiras canta que acredita na virada!
29'
•
2ºTEMPO
GOOOOOLLLLL!!! GOOOOOOOL DO PALMEIRAS! No lado direito do Palmeiras, Felipe Anderson recebe cruzamento de Arias, corta Igor Gomes e finaliza rasteiro. A bola ainda desvia em Tomás Pérez, eliminando a chance de defesa de Everson!
29'
•
2ºTEMPO
GOOOOOOOL DO PALMEIRAS!
28'
•
2ºTEMPO
Renan Lodi, de perna esquerda, afasta cruzamento de Arias.
27'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Quem também deixa o jogo é Victor Hugo, autor do gol. Igor Gomes fica com a vaga.
26'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Mudança no Galo: sai Bernard e entra Minda.
25'
•
2ºTEMPO
Finalizações (total): Palmeiras 11 x 5 Atlético-MG.
24'
•
2ºTEMPO
No canto esquerdo, Natanael defende chute à meia altura de Arias.
23'
•
2ºTEMPO
Arias recua para ajudar a marcação e rouba a bola de Natanael.
22'
•
2ºTEMPO
Partida encerrada pelo Campeonato Brasileiro: Flamengo 1 x 1 São Paulo.
21'
•
2ºTEMPO
Cissé recebe cruzamento na medida da esquerda, mas só dá um leve desvio na bola, que passa longe da meta de Carlos Miguel.
20'
•
2ºTEMPO
Bernard faz ótima jogada na esquerda, escapa da marcação de Felipe Anderson e toca para Lodi, que finaliza mascado.
19'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Troca no Palmeiras: sai Paulinho e entra Heittor.
18'
•
2ºTEMPO
A bola pinga na frente da área atleticana e Ruan, sem pensar duas vezes, dá um bico para frente.
17'
•
2ºTEMPO
Felipe Anderson dispara pela direita, se atrapalha com a bola e o time mineiro fica com o tiro de meta.
16'
•
2ºTEMPO
Murilo usa a cabeça para afastar escanteio cobrado por Bernard.
15'
•
2ºTEMPO
Partida encerrada pelo Campeonato Brasileiro: Bahia 1 x 1 Corinthians.
14'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Vitor Roque também é acionado e entra na vaga de Martínez.
13'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO O Palmeiras muda: sai Giay e entra Felipe Anderson.
11'
•
2ºTEMPO
Partida em andamento pelo Campeonato Brasileiro: Remo 2 x 0 Vitória. Alef Manga amplia o marcador.
10'
•
2ºTEMPO
Foi o quarto gol de Victor Hugo na competição.
9'
•
2ºTEMPO
GOOOOOLLLLL!!! GOOOOOOOL DO ATLÉTICO-MG! Cassiera chuta da entrada da área na meta de Carlos Miguel, que falha e solta a bola nos pés de Victor Hugo, que, com o gol escancarado, inaugura o marcador!
9'
•
2ºTEMPO
GOOOOOOOL DO ATLÉTICO-MG!
8'
•
2ºTEMPO
QUAAAAASE! A bola fica viva na área visitante e sobra para Arias, que chute de primeira, levando perigo ao gol de Everson!
7'
•
2ºTEMPO
Giay erra mais um passe em jogada de ataque do Palmeiras e acaba irritando a torcida.
6'
•
2ºTEMPO
De peito, Giay corta cruzamento de Preciado.
5'
•
2ºTEMPO
Bernard vacila ao receber passe de Cissé no meio e acaba antecipado por Martínez.
4'
•
2ºTEMPO
Em dois tempos, Everson defende chute forte de Andreas.
3'
•
2ºTEMPO
Giay recebe passe no meio, mas deixa a bola escapar. A zaga do Atlético afasta.
2'
•
2ºTEMPO
O Palmeiras é o mesmo da primeira etapa.
1'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO O Galo muda: sai Maycon e entra Cissé.
0'
•
2ºTEMPO
COMEÇA O SEGUNDO TEMPO! COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!
48'
•
1ºTEMPO
INTERVALO! ACABA O PRIMEIRO TEMPO! O Palmeiras teve mais controle da etapa inicial, mas não conseguiu levar muito perigo ao gol rival. Já o Galo ficou boa parte do jogo se defendendo, mas a teve a melhor chance nos pés de Cassierra, que não superou Carlos Miguel.
47'
•
1ºTEMPO
No lado direito da área, Paulinho domina no meio e arrisca chute cruzado, sem perigo ao gol atleticano.
46'
•
1ºTEMPO
Atabalhoado, Carlos Miguel consegue afastar escanteio cobrado por Maycon.
45'
•
1ºTEMPO
SOBE A PLACA! Mais três minutos de jogo.
44'
•
1ºTEMPO
O Atlético valoriza a posse da bola no campo de defesa.
43'
•
1ºTEMPO
Maycon cobra falta da esquerda sem força e a zaga do Verdão faz o corte na primeira trave.
42'
•
1ºTEMPO
Partida em andamento pelo Campeonato Brasileiro: Remo 1 x 0 Vitória. Jajá abre o marcador.
41'
•
1ºTEMPO
Giay erra passe na direita e facilita a vida do Atlético, que recupera a posse da bola.
40'
•
1ºTEMPO
Mais uma bola levantada na área mineira. Natanael se joga para cortar o cruzamento. Escanteio para o Palmeiras.
39'
•
1ºTEMPO
Maurício é acionado no lado direito da área, cai no gramado e reclama de pênalti. O árbitro ignora o jogador palmeirense.
38'
•
1ºTEMPO
Foi a primeira finalização do Galo na partida.
37'
•
1ºTEMPO
POR POUCO! Cassierra recebe cruzamento da esquerda e, livre na área, dá um leve desvio na bola. Carlos Miguel mostra reflexo e evita o primeiro gol da partida!
36'
•
1ºTEMPO
Paulinho chega com o pé alto em lance com Natanael e a falta é marcada no meio-campo.
35'
•
1ºTEMPO
Murilo se aventura ao ataque, é acionado na direita, mas não capricha na hora do cruzamento. A zaga rival corta com facilidade.
34'
•
1ºTEMPO
Arias deixa a bola escapar na ponta esquerda e acaba desarmado por Natanael.
33'
•
1ºTEMPO
UUUUUUHHHHHH! Arias recebe passe na entrada da área, vira em cima do marcador e chute colocado. A bola passa perto da trave esquerda atleticana!
31'
•
1ºTEMPO
Partida em andamento pelo Campeonato Brasileiro: Flamengo 1 x 1 São Paulo. Calleri empata para o tricolor paulista.
30'
•
1ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Preciado acerta carrinho em Arias no lado direito defensivo do Galo e recebe o primeiro amarelo da partida.
29'
•
1ºTEMPO
Partida em andamento pelo Campeonato Brasileiro: Grêmio 0 x 1 Fluminense. Hulk faz seu primeiro tento com a camisa do tricolor carioca.
28'
•
1ºTEMPO
O Palmeiras controla a partida até agora, mas não consegue levar muito perigo ao gol atleticano.
27'
•
1ºTEMPO
Natanael impede avanço de Arias e o Palmeiras fica com o lateral.
26'
•
1ºTEMPO
SEM PRESSA! Everson demora para cobrar tiro de meta e as vaias tomam conta do estádio.
25'
•
1ºTEMPO
Partida encerrada pelo Campeonato Brasileiro: Cruzeiro 0 x 1 Botafogo.
24'
•
1ºTEMPO
Com espaço na direita, Andreas arrisca novo cruzamento. A bola ganha velocidade e o Atlético fica com o tiro de meta.
23'
•
1ºTEMPO
Andreas cobra escanteio cheio de veneno, mas a zaga do Galo afasta o perigo.
22'
•
1ºTEMPO
Sem muita objetividade, o Palmeiras toca a bola de lado no meio-campo.
21'
•
1ºTEMPO
Lyanco, bem posicionado, bloqueia chute de Maurício.
20'
•
1ºTEMPO
Faltas cometidas: Palmeiras 3 x 2 Atlético-MG.
19'
•
1ºTEMPO
O árbitro pega falta de ataque do Verdão.
18'
•
1ºTEMPO
Everson recebe recuo e toca na fogueira para Maycon, que, pressionado, não consegue o domínio. Lateral para os donos da casa.
17'
•
1ºTEMPO
Partida em andamento pelo Campeonato Brasileiro: Flamengo 1 x 0 São Paulo. Léo Pereira é o nome do gol.
16'
•
1ºTEMPO
PÊNALTI ANULADO!
15'
•
1ºTEMPO
VAR EM AÇÃO! O árbitro vai observar o lance. A bola bateu no braço de apoio de Ruan quando ele deu o carrinho para tentar travar o chute.
14'
•
1ºTEMPO
PÊNALTI MARCADO! Bernard erra passe no campo de ataque e a bola fica com Arias, que dispara pelo meio e toca na esquerda para Piquerez, que invade a área e chuta cruzado. A bola bate no braço de Ruan e o árbitro aponta para a marca da cal.
13'
•
1ºTEMPO
Na direita, Arias tenta passe em profundidade para Andreas Pereira, que se esforça, mas não alcança a bola. Tiro de meta.
12'
•
1ºTEMPO
Marlon Freitas, ligado na partida, desarma Victor Hugo no meio e impede jogada de ataque do time visitante.
11'
•
1ºTEMPO
Passes errados: Palmeiras 4 x 1 Atlético-MG.
10'
•
1ºTEMPO
O Verdão troca passes no meio-campo.
9'
•
1ºTEMPO
No lado direito do campo de ataque do Galo, Victor Hugo se atrapalha com a bola e o Palmeiras fica com o arremesso lateral.
8'
•
1ºTEMPO
No meio-campo, Victor Hugo protege bem a jogada e é empurrado por Martínez. Falta marcada.
7'
•
1ºTEMPO
Victor Hugo dispara pela direita, entra na área, mas deixa a bola escapar. Tiro de meta para o time da casa.
6'
•
1ºTEMPO
Everson, bem colocado, defende chute sem força de Emiliano Martínez.
5'
•
1ºTEMPO
Paulinho protege bem o jogo na direita e sofre a falta.
4'
•
1ºTEMPO
A bola fica viva na área do Galo. Ruan usa a cabeça para afastar o perigo.
3'
•
1ºTEMPO
NA HORA CERTA! Andreas Pereira acha lindo passe no lado esquerdo da área para Paulinho, que finaliza com força. Natanael dá carrinho certeiro para travar o chute!
2'
•
1ºTEMPO
O Palmeiras inicia a partida trocando passes. O Atlético só observa.
1'
•
1ºTEMPO
CASA CHEIA! O Nubank Parque recebe um bom público.
0'
•
1ºTEMPO
VALENDO! COMEÇA O JOGO!
PRÉ-JOGO
As equipes já estão em campo.
PRÉ-JOGO
O Galo também está confirmado. Preciado, que a disputou a Copa do Mundo pelo Equador, está entre os titulares.
PRÉ-JOGO
O Palmeiras está escalado. Destaque para Paulinho, que inicia a partida como titular. Vitor Roque é opção no banco de reservas.
PRÉ-JOGO
Na 13ª posição, com 25 pontos conquistados, o Atlético precisa da vitória para brigar na parte de cima da tabela. Na última rodada, em casa, o Galo ficou no empate por 1 a 1 contra o Bahia.
PRÉ-JOGO
O Palmeiras quer usar o fator casa para se manter no topo da tabela. A equipe comandada por Abel Ferreira soma 44 pontos, sete a mais que o Flamengo, que está na segunda colocação.
PRÉ-JOGO
Boa noite, torcedores. Acompanhem, a partir de agora, todas as emoções do duelo entre Palmeiras e Atlético-MG, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo acontece no Nubank Parque, novo naming rights do estádio.
Abel Ferreira
TECNICO
Carlos Miguel
Goleiro
Agustín Giay
Defesa
Felipe Anderson
Atacante
Gustavo Gómez
Defesa
Murilo Cerqueira
Defesa
Joaquín Piquerez
Defesa
Arthur
Defesa
Emiliano Martínez
Meio-Campo
Vitor Roque
Atacante
Marlon Freitas
Meio-Campo
Andreas Pereira
Meio-Campo
Maurício
Meio-Campo
Lucas Evangelista
Meio-Campo
Jhon Arias
Atacante
Paulinho
Atacante
Heittor
Atacante
Eduardo Domínguez
TECNICO
Everson
Goleiro
Natanael
Defesa
Lyanco
Defesa
Ruan Tressoldi
Defesa
Renan Lodi
Defesa
Tomás Pérez
Meio-Campo
Alexsander
Meio-Campo
Maycon
Meio-Campo
Mamady Cissé
Meio-Campo
Victor Hugo
Meio-Campo
Igor Gomes
Meio-Campo
Bernard
Atacante
Alan Minda
Atacante
Angelo Preciado
Defesa
Vitor Hugo
Defesa
Mateo Cassierra
Atacante
Bruno Arleu de Araújo (RJ)
ÁRBITRO
Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ)
ASSISTENTE
Luiz Claudio Regazone (RJ)
ASSISTENTE