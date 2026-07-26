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encerrado
Nubank Parque São Paulo, São Paulo
Palmeiras Palmeiras
1 × 2
Atlético-MG Atlético-MG

20ª RODADA • Brasileiro Série A - 2026

Domingo, 26/0719h30

Minuto a Minuto: Palmeiras X Atlético-MG - 26/07/2026

fim

51'

2ºTEMPO

ENCERRADO!
Jogo Concluido

fim

51'

2ºTEMPO

FIM 2º TEMPO!
FIM DE PAPO! Com gols de Victor Hugo e Igor Gomes, o Galo surpreende fora de casa, vence por 2 a 1 e sobe na tabela. O Palmeiras segue na liderança.

substituicao

49'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Troca no Galo: sai Preciado e entra Vitor Hugo.

bola

48'

2ºTEMPO

TERCEIRO AMARELO! Renan Lodi está fora do próximo duelo do Galo.

amarelo

47'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Renan Lodi comete falta dura em Felipe Anderson e recebe o amarelo.

bola

45'

2ºTEMPO

SOBE A PLACA! Mais seis minutos de jogo!

substituicao

44'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Última troca no Atlético: sai Tomás Pérez e entra Alexsander.

bola

43'

2ºTEMPO

CLIMA QUENTE! Lyanco leva a melhor em jogada com Vitor Roque, que aplaude, ironicamente, o zagueiro. Na sequência, o defensor grita na frente do rival!

bola

41'

2ºTEMPO

Partidas encerradas pelo Campeonato Brasileiro: Bragantino 0 x 0 Coritiba e Grêmio 1 x 1 Fluminense.

bola

39'

2ºTEMPO

UUUUUUHHHHHH! Andreas encontra Murilo em cobrança de escanteio. O camisa 26 dá um leve desvio na bola, que belisca a trave esquerda do Galo!

bola

38'

2ºTEMPO

POR POUCO! Após saída de gol errada de Everson, Evangelista finaliza de primeira e Natanael, caído no chão, salva o Atlético. Escanteio para o Palmeiras.

bola

37'

2ºTEMPO

PÚBLICO PRESENTE: 30.304 torcedores.

substituicao

36'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Evangelista também entra na partida. Maurício é sacado.

substituicao

35'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
O Palmeiras muda: sai Piquerez e entra Arthur.

bola

33'

2ºTEMPO

SEM REAÇÃO! O gol é um balde de água fria na torcida palmeirense!

gol

32'

2ºTEMPO

GOOOOOLLLLL!!!
GOOOOOOOL DO ATLÉTICO-MG! Minda recebe lançamento no ataque, ganha de Felipe Anderson e, na frente de Carlos Miguel, toca para Igor Gomes, que finaliza com força!

bola

32'

2ºTEMPO

GOOOOOOOL DO ATLÉTICO-MG!

amarelo

31'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Amarelo para Ruan por falta em Maurício.

bola

30'

2ºTEMPO

A torcida do Palmeiras canta que acredita na virada!

gol

29'

2ºTEMPO

GOOOOOLLLLL!!!
GOOOOOOOL DO PALMEIRAS! No lado direito do Palmeiras, Felipe Anderson recebe cruzamento de Arias, corta Igor Gomes e finaliza rasteiro. A bola ainda desvia em Tomás Pérez, eliminando a chance de defesa de Everson!

bola

29'

2ºTEMPO

GOOOOOOOL DO PALMEIRAS!

bola

28'

2ºTEMPO

Renan Lodi, de perna esquerda, afasta cruzamento de Arias.

substituicao

27'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Quem também deixa o jogo é Victor Hugo, autor do gol. Igor Gomes fica com a vaga.

substituicao

26'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Mudança no Galo: sai Bernard e entra Minda.

bola

25'

2ºTEMPO

Finalizações (total): Palmeiras 11 x 5 Atlético-MG.

bola

24'

2ºTEMPO

No canto esquerdo, Natanael defende chute à meia altura de Arias.

bola

23'

2ºTEMPO

Arias recua para ajudar a marcação e rouba a bola de Natanael.

bola

22'

2ºTEMPO

Partida encerrada pelo Campeonato Brasileiro: Flamengo 1 x 1 São Paulo.

bola

21'

2ºTEMPO

Cissé recebe cruzamento na medida da esquerda, mas só dá um leve desvio na bola, que passa longe da meta de Carlos Miguel.

bola

20'

2ºTEMPO

Bernard faz ótima jogada na esquerda, escapa da marcação de Felipe Anderson e toca para Lodi, que finaliza mascado.

substituicao

19'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Troca no Palmeiras: sai Paulinho e entra Heittor.

bola

18'

2ºTEMPO

A bola pinga na frente da área atleticana e Ruan, sem pensar duas vezes, dá um bico para frente.

bola

17'

2ºTEMPO

Felipe Anderson dispara pela direita, se atrapalha com a bola e o time mineiro fica com o tiro de meta.

bola

16'

2ºTEMPO

Murilo usa a cabeça para afastar escanteio cobrado por Bernard.

bola

15'

2ºTEMPO

Partida encerrada pelo Campeonato Brasileiro: Bahia 1 x 1 Corinthians.

substituicao

14'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Vitor Roque também é acionado e entra na vaga de Martínez.

substituicao

13'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
O Palmeiras muda: sai Giay e entra Felipe Anderson.

bola

11'

2ºTEMPO

Partida em andamento pelo Campeonato Brasileiro: Remo 2 x 0 Vitória. Alef Manga amplia o marcador.

bola

10'

2ºTEMPO

Foi o quarto gol de Victor Hugo na competição.

gol

9'

2ºTEMPO

GOOOOOLLLLL!!!
GOOOOOOOL DO ATLÉTICO-MG! Cassiera chuta da entrada da área na meta de Carlos Miguel, que falha e solta a bola nos pés de Victor Hugo, que, com o gol escancarado, inaugura o marcador!

bola

9'

2ºTEMPO

GOOOOOOOL DO ATLÉTICO-MG!

bola

8'

2ºTEMPO

QUAAAAASE! A bola fica viva na área visitante e sobra para Arias, que chute de primeira, levando perigo ao gol de Everson!

bola

7'

2ºTEMPO

Giay erra mais um passe em jogada de ataque do Palmeiras e acaba irritando a torcida.

bola

6'

2ºTEMPO

De peito, Giay corta cruzamento de Preciado.

bola

5'

2ºTEMPO

Bernard vacila ao receber passe de Cissé no meio e acaba antecipado por Martínez.

bola

4'

2ºTEMPO

Em dois tempos, Everson defende chute forte de Andreas.

bola

3'

2ºTEMPO

Giay recebe passe no meio, mas deixa a bola escapar. A zaga do Atlético afasta.

bola

2'

2ºTEMPO

O Palmeiras é o mesmo da primeira etapa.

substituicao

1'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
O Galo muda: sai Maycon e entra Cissé.

inicio

0'

2ºTEMPO

COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!
COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!

fim

48'

1ºTEMPO

INTERVALO!
ACABA O PRIMEIRO TEMPO! O Palmeiras teve mais controle da etapa inicial, mas não conseguiu levar muito perigo ao gol rival. Já o Galo ficou boa parte do jogo se defendendo, mas a teve a melhor chance nos pés de Cassierra, que não superou Carlos Miguel.

bola

47'

1ºTEMPO

No lado direito da área, Paulinho domina no meio e arrisca chute cruzado, sem perigo ao gol atleticano.

bola

46'

1ºTEMPO

Atabalhoado, Carlos Miguel consegue afastar escanteio cobrado por Maycon.

bola

45'

1ºTEMPO

SOBE A PLACA! Mais três minutos de jogo.

bola

44'

1ºTEMPO

O Atlético valoriza a posse da bola no campo de defesa.

bola

43'

1ºTEMPO

Maycon cobra falta da esquerda sem força e a zaga do Verdão faz o corte na primeira trave.

bola

42'

1ºTEMPO

Partida em andamento pelo Campeonato Brasileiro: Remo 1 x 0 Vitória. Jajá abre o marcador.

bola

41'

1ºTEMPO

Giay erra passe na direita e facilita a vida do Atlético, que recupera a posse da bola.

bola

40'

1ºTEMPO

Mais uma bola levantada na área mineira. Natanael se joga para cortar o cruzamento. Escanteio para o Palmeiras.

bola

39'

1ºTEMPO

Maurício é acionado no lado direito da área, cai no gramado e reclama de pênalti. O árbitro ignora o jogador palmeirense.

bola

38'

1ºTEMPO

Foi a primeira finalização do Galo na partida.

bola

37'

1ºTEMPO

POR POUCO! Cassierra recebe cruzamento da esquerda e, livre na área, dá um leve desvio na bola. Carlos Miguel mostra reflexo e evita o primeiro gol da partida!

bola

36'

1ºTEMPO

Paulinho chega com o pé alto em lance com Natanael e a falta é marcada no meio-campo.

bola

35'

1ºTEMPO

Murilo se aventura ao ataque, é acionado na direita, mas não capricha na hora do cruzamento. A zaga rival corta com facilidade.

bola

34'

1ºTEMPO

Arias deixa a bola escapar na ponta esquerda e acaba desarmado por Natanael.

bola

33'

1ºTEMPO

UUUUUUHHHHHH! Arias recebe passe na entrada da área, vira em cima do marcador e chute colocado. A bola passa perto da trave esquerda atleticana!

bola

31'

1ºTEMPO

Partida em andamento pelo Campeonato Brasileiro: Flamengo 1 x 1 São Paulo. Calleri empata para o tricolor paulista.

amarelo

30'

1ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Preciado acerta carrinho em Arias no lado direito defensivo do Galo e recebe o primeiro amarelo da partida.

bola

29'

1ºTEMPO

Partida em andamento pelo Campeonato Brasileiro: Grêmio 0 x 1 Fluminense. Hulk faz seu primeiro tento com a camisa do tricolor carioca.

bola

28'

1ºTEMPO

O Palmeiras controla a partida até agora, mas não consegue levar muito perigo ao gol atleticano.

bola

27'

1ºTEMPO

Natanael impede avanço de Arias e o Palmeiras fica com o lateral.

bola

26'

1ºTEMPO

SEM PRESSA! Everson demora para cobrar tiro de meta e as vaias tomam conta do estádio.

bola

25'

1ºTEMPO

Partida encerrada pelo Campeonato Brasileiro: Cruzeiro 0 x 1 Botafogo.

bola

24'

1ºTEMPO

Com espaço na direita, Andreas arrisca novo cruzamento. A bola ganha velocidade e o Atlético fica com o tiro de meta.

bola

23'

1ºTEMPO

Andreas cobra escanteio cheio de veneno, mas a zaga do Galo afasta o perigo.

bola

22'

1ºTEMPO

Sem muita objetividade, o Palmeiras toca a bola de lado no meio-campo.

bola

21'

1ºTEMPO

Lyanco, bem posicionado, bloqueia chute de Maurício.

bola

20'

1ºTEMPO

Faltas cometidas: Palmeiras 3 x 2 Atlético-MG.

bola

19'

1ºTEMPO

O árbitro pega falta de ataque do Verdão.

bola

18'

1ºTEMPO

Everson recebe recuo e toca na fogueira para Maycon, que, pressionado, não consegue o domínio. Lateral para os donos da casa.

bola

17'

1ºTEMPO

Partida em andamento pelo Campeonato Brasileiro: Flamengo 1 x 0 São Paulo. Léo Pereira é o nome do gol.

bola

16'

1ºTEMPO

PÊNALTI ANULADO!

bola

15'

1ºTEMPO

VAR EM AÇÃO! O árbitro vai observar o lance. A bola bateu no braço de apoio de Ruan quando ele deu o carrinho para tentar travar o chute.

bola

14'

1ºTEMPO

PÊNALTI MARCADO! Bernard erra passe no campo de ataque e a bola fica com Arias, que dispara pelo meio e toca na esquerda para Piquerez, que invade a área e chuta cruzado. A bola bate no braço de Ruan e o árbitro aponta para a marca da cal.

bola

13'

1ºTEMPO

Na direita, Arias tenta passe em profundidade para Andreas Pereira, que se esforça, mas não alcança a bola. Tiro de meta.

bola

12'

1ºTEMPO

Marlon Freitas, ligado na partida, desarma Victor Hugo no meio e impede jogada de ataque do time visitante.

bola

11'

1ºTEMPO

Passes errados: Palmeiras 4 x 1 Atlético-MG.

bola

10'

1ºTEMPO

O Verdão troca passes no meio-campo.

bola

9'

1ºTEMPO

No lado direito do campo de ataque do Galo, Victor Hugo se atrapalha com a bola e o Palmeiras fica com o arremesso lateral.

bola

8'

1ºTEMPO

No meio-campo, Victor Hugo protege bem a jogada e é empurrado por Martínez. Falta marcada.

bola

7'

1ºTEMPO

Victor Hugo dispara pela direita, entra na área, mas deixa a bola escapar. Tiro de meta para o time da casa.

bola

6'

1ºTEMPO

Everson, bem colocado, defende chute sem força de Emiliano Martínez.

bola

5'

1ºTEMPO

Paulinho protege bem o jogo na direita e sofre a falta.

bola

4'

1ºTEMPO

A bola fica viva na área do Galo. Ruan usa a cabeça para afastar o perigo.

bola

3'

1ºTEMPO

NA HORA CERTA! Andreas Pereira acha lindo passe no lado esquerdo da área para Paulinho, que finaliza com força. Natanael dá carrinho certeiro para travar o chute!

bola

2'

1ºTEMPO

O Palmeiras inicia a partida trocando passes. O Atlético só observa.

bola

1'

1ºTEMPO

CASA CHEIA! O Nubank Parque recebe um bom público.

inicio

0'

1ºTEMPO

VALENDO!
COMEÇA O JOGO!

pre-jogo

PRÉ-JOGO

As equipes já estão em campo.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

O Galo também está confirmado. Preciado, que a disputou a Copa do Mundo pelo Equador, está entre os titulares.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

O Palmeiras está escalado. Destaque para Paulinho, que inicia a partida como titular. Vitor Roque é opção no banco de reservas.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Na 13ª posição, com 25 pontos conquistados, o Atlético precisa da vitória para brigar na parte de cima da tabela. Na última rodada, em casa, o Galo ficou no empate por 1 a 1 contra o Bahia.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

O Palmeiras quer usar o fator casa para se manter no topo da tabela. A equipe comandada por Abel Ferreira soma 44 pontos, sete a mais que o Flamengo, que está na segunda colocação.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Boa noite, torcedores. Acompanhem, a partir de agora, todas as emoções do duelo entre Palmeiras e Atlético-MG, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo acontece no Nubank Parque, novo naming rights do estádio.

Palmeiras PAL

  • Abel Ferreira

    TECNICO

  • Carlos Miguel

    Goleiro

  • Agustín GiaySaiu

    Defesa

  • Felipe AndersonEntrouGol

    Atacante

  • Gustavo Gómez

    Defesa

  • Murilo Cerqueira

    Defesa

  • Joaquín PiquerezSaiu

    Defesa

  • ArthurEntrou

    Defesa

  • Emiliano MartínezSaiu

    Meio-Campo

  • Vitor RoqueEntrou

    Atacante

  • Marlon Freitas

    Meio-Campo

  • Andreas Pereira

    Meio-Campo

  • MaurícioSaiu

    Meio-Campo

  • Lucas EvangelistaEntrou

    Meio-Campo

  • Jhon Arias

    Atacante

  • PaulinhoSaiu

    Atacante

  • HeittorEntrou

    Atacante

Atlético-MG CAM

  • Eduardo Domínguez

    TECNICO

  • Everson

    Goleiro

  • Natanael

    Defesa

  • Lyanco

    Defesa

  • Ruan TressoldiAmarelo

    Defesa

  • Renan LodiAmarelo

    Defesa

  • Tomás PérezSaiu

    Meio-Campo

  • AlexsanderEntrou

    Meio-Campo

  • MayconSaiu

    Meio-Campo

  • Mamady CisséEntrou

    Meio-Campo

  • Victor HugoSaiuGol

    Meio-Campo

  • Igor GomesEntrouGol

    Meio-Campo

  • BernardSaiu

    Atacante

  • Alan MindaEntrou

    Atacante

  • Angelo PreciadoSaiuAmarelo

    Defesa

  • Vitor HugoEntrou

    Defesa

  • Mateo Cassierra

    Atacante

  • Bruno Arleu de Araújo (RJ)

    ÁRBITRO

  • Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ)

    ASSISTENTE

  • Luiz Claudio Regazone (RJ)

    ASSISTENTE

Palmeiras PAL
Atlético-MG CAM

GOLS

Gol Felipe Anderson
Victor Hugo Gol
Igor Gomes Gol
POSSE DE BOLA
70% 30%
20FINALIZAÇÕES8
6FINALIZAÇÕES CERTAS4
6FALTAS COMETIDAS7
3CRUZAMENTOS4
21PASSES ERRADOS15
7DESARMES16
8ESCANTEIOS5
0IMPEDIMENTOS0
0CARTÕES AMARELOS3
0CARTÕES VERMELHOS0
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