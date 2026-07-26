20ª RODADA • Brasileiro Série A - 2026
Domingo, 26/07•18h30
Minuto a Minuto: Grêmio X Fluminense - 26/07/2026
52'
•
2ºTEMPO
ENCERRADO! Jogo Concluido
52'
•
2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! FIM DE PAPO! Apita o árbitro. O Fluminense saiu na frente com Hulk, mas não sustentou a vantagem. O estreante Caito apareceu e garantiu o empate para o Grêmio
51'
•
2ºTEMPO
O Flu constrói bem a jogada, mas Cano não consegue superar Grando, que faz defesa segura.
50'
•
2ºTEMPO
ESPALMAAAAA FÁBIO!!! Carlos Vinícius se antecipa à marcação, testa no cantinho após cruzamento da esquerda, mas Fábio desvia na trave e espalma para longe.
49'
•
2ºTEMPO
Carlos Vinícius chega forte e atropela Renê no campo de defesa. O árbitro marca a falta para o Grêmio.
48'
•
2ºTEMPO
Diego Caito abre pela direita para Enamorado, que trava disputa com Freytes. A bola sai em escanteio.
47'
•
2ºTEMPO
Cano recebe dentro da área, ajeita para o chute, mas a finalização sai por cima do gol.
46'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Juan Nardoni puxa Agustín Canobbio no contra-ataque e recebe amarelo.
45'
•
2ºTEMPO
+7 minutos de acréscimos.
44'
•
2ºTEMPO
GOOOOOLLLLL!!! GOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DO GRÊMIO!!! DIEGO CAITO!!! Gol do estreante! Jovane faz a jogada, encontra Diego Caito, que se livra da marcação e finaliza com precisão. O Grêmio empata na Arena.
43'
•
2ºTEMPO
GOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DO GRÊMIO!!!
41'
•
2ºTEMPO
O Grêmio aposta tudo no ataque, mas o Fluminense mostra postura conservadora, reforçando a defesa para resistir.
40'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO e Hércules da lugar a Soteldo no time visitante.
39'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO O Fluminense promove duas substituições. Kevin Serna é trocado por Ignácio.
38'
•
2ºTEMPO
MALANDRO! Serna cai na disputa com Enamorado, volta ao campo se arrastando, e o Grêmio reclama intensamente da atitude do jogador.
37'
•
2ºTEMPO
Enamorado acelera pela direita e tenta o cruzamento, mas a defesa do Fluminense se antecipa e corta o lance.
36'
•
2ºTEMPO
Cano recebe em profundidade e sai frente a frente com Grando, que se adianta e afasta para longe. Os jogadores do Fluminense reclamam de um recuo.
35'
•
2ºTEMPO
Chance desperdiçada! Giovane Cabral bate a falta, mas a bola acerta o próprio companheiro gremista.
34'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Substituição no Grêmio. Sai Marlon entra Pedro Gabriel.
33'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Canobbio atinge Kannemann sem bola na entrada da área e é amarelado.
32'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO e Tetê da lugar a Jovane Cabral no time da casa.
32'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO O Grêmio promove duas substituições. Amuzu é trocado por Enamorado.
31'
•
2ºTEMPO
O Fluminense administra a vantagem e recua suas linhas, segurando a pressão ofensiva do Grêmio.
30'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Carlos Vinícius recebe amarelo por reclamação.
30'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO e Luciano Acosta da lugar a Nonato no time da casa.
29'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO O Fluminense promove duas substituições. Hulk é trocado por Cano.
28'
•
2ºTEMPO
O Grêmio cobra mais um escanteio pela esquerda na primeira trave, mas Guga repete a dose e afasta de cabeça.
27'
•
2ºTEMPO
Produção escassa! O Flu só finalizou uma vez no gol, e foi exatamente no gol de pênalti.
26'
•
2ºTEMPO
O escanteio é cobrado pela esquerda na primeira trave, mas Guga se antecipa e afasta de cabeça.
25'
•
2ºTEMPO
A festa foi tricolor: 23.993 torcedores vibraram na Arena com o Grêmio.
24'
•
2ºTEMPO
Thiago Silva comete falta em Francis Amuzu no meio de campo e o jogo é paralisado.
23'
•
2ºTEMPO
Chegada anulada! Hulk estava adiantado e o lance foi parado pelo impedimento.
23'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO e Erick Noriega da lugar a Martin Braithwaite no time da casa.
23'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO O Grêmio promove duas substituições. Cristian Pavón é trocado por Diego Caito.
22'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Thiago Silva recebe cartão amarelo.
21'
•
2ºTEMPO
DEFENDEEE FÁBIO! Amuzu recebe em ótima posição dentro da área, cruza rasteiro à meia altura, e Carlos Vinícius finaliza, mas Fábio defende com segurança.
20'
•
2ºTEMPO
O Grêmio avança em bloco ofensivo e pressiona o Fluminense nas proximidades da área.
19'
•
2ºTEMPO
GOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DO FLUMINENSE!!! HULK!!! Hulk mostra frieza na cobrança, desloca o goleiro e coloca o Fluminense em vantagem.
19'
•
2ºTEMPO
GOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DO FLUMINENSE!!!
17'
•
2ºTEMPO
PÊNALTI MARCADO! O VAR confirma: pênalti para o Fluminense após toque de mão de Kannemann dentro da área.
16'
•
2ºTEMPO
VAI NO MONITOR! A árbitra Edina Alves Batista é chamada ao VAR para revisar o lance polêmico com mais atenção.
15'
•
2ºTEMPO
Os jogadores do Fluminense reclamam muito de um toque de mão de Kannemann na área e partida fica paralisada.
14'
•
2ºTEMPO
Hulk cobra o escanteio, a bola desvia na área e o Fluminense reclama de pênalti, mas a arbitragem manda seguir.
13'
•
2ºTEMPO
Guga busca Canobbio com o passe, mas Pavón se antecipa de cabeça e manda para escanteio.
11'
•
2ºTEMPO
A partida fica truncada e a bola gira no meio-campo.
10'
•
2ºTEMPO
O Grêmio consegue se reorganizar no ataque, mas precisa transformar a pressão em finalizações mais perigosas.
9'
•
2ºTEMPO
Pavón estava em posição irregular em um quase gol, mas o assistente marcou impedimento.
8'
•
2ºTEMPO
A torcida se anima com o passe de Hércules, mas se decepciona ao ver Canobbio não alcançar e a bola sair.
7'
•
2ºTEMPO
Amuzu acelera pela ponta esquerda, tenta o cruzamento, mas a bola explode na marcação e a jogada é neutralizada.
6'
•
2ºTEMPO
Boa trama ofensiva! Canobbio recebe após troca de passes, mas chuta forte demais e a bola se perde.
5'
•
2ºTEMPO
Luciano Acosta aciona Hulk na entrada da área, o atacante tenta a infiltração, mas Kannemann se antecipa e afasta o perigo.
4'
•
2ºTEMPO
Luciano Acosta recebe de Canobbio na entrada da área e levanta para Hércules, que cabeceia, mas a bola sai sem perigo.
3'
•
2ºTEMPO
O Fluminense mantém a posse no campo ofensivo, gira a bola e segue controlando o ritmo da partida.
2'
•
2ºTEMPO
Hulk arrisca a cobrança de falta direta da intermediária direita, mas o goleiro Grando estava bem posicionado e defendeu com segurança.
1'
•
2ºTEMPO
O Grêmio inicia a jogada ofensiva com Nardoni, que arrisca um chute desequilibrado, mas o lance já estava parado pela arbitragem por impedimento.
0'
•
2ºTEMPO
COMEÇA O SEGUNDO TEMPO! A bola volta a rolar para a etapa final!
49'
•
1ºTEMPO
INTERVALO! Fim da primeira etapa, vamos para o intervalo!
48'
•
1ºTEMPO
Renê recebe na entrada da área e cruza fechado, mas a defesa do Fluminense estava atenta e ficou com a bola.
47'
•
1ºTEMPO
Reta final marcada por falhas constantes e pouca qualidade técnica.
46'
•
1ºTEMPO
Amuzu serve Carlos Vinícius, que chuta firme, mas Fábio segura com segurança.
45'
•
1ºTEMPO
+4 minutos de acréscimos.
43'
•
1ºTEMPO
QUASE LAMBANÇA! Carlos Vinícius pressiona a saída de bola, rouba de Freytes e finaliza rasteiro, mas Fábio defende com tranquilidade.
42'
•
1ºTEMPO
Um verdadeiro perde e ganha no meio-campo, e o Grêmio se dá melhor e parte para o ataque.
41'
•
1ºTEMPO
Hulk tenta avançar pela lateral esquerda, é derrubado, pede a falta, mas a juíza manda o jogo seguir.
40'
•
1ºTEMPO
GOL IMPEDIDO! Hulk balança as redes para o Fluminense, mas o gol não vale: a arbitragem assinala impedimento no lance.
39'
•
1ºTEMPO
Amuzu dispara pela ponta esquerda, cruza rasteiro para dentro da área, mas Freytes se antecipa e corta.
38'
•
1ºTEMPO
O escanteio é levantado na área, Kannemann sobe bem, mas o cabeceio sai sem direção e a bola se perde.
37'
•
1ºTEMPO
Pavón acelera pela direita e tenta servir Carlos Vinícius, mas a defesa do Fluminense corta e manda para escanteio.
36'
•
1ºTEMPO
O Fluminense mostra superioridade em campo, mas os erros de passe e finalização acabam oferecendo chances perigosas ao Grêmio.
35'
•
1ºTEMPO
UUUHH! Martinelli erra o passe, gera contra-ataque do Grêmio; Carlos Vinícius recebe cruzamento vindo da esquerda e cabeceia, a bola passa perto da trave.
34'
•
1ºTEMPO
O Fluminense tenta retomar o controle da partida com posse ofensiva, mas ainda encontra resistência da defesa gremista.
33'
•
1ºTEMPO
Dois membros da comissão técnica do Fluminense recebem cartão amarelo por reclamação.
32'
•
1ºTEMPO
DEFENDEEEE FABIO! Francis Amuzu encontra passe perfeito para Mateus Tetê aparecer livre dentro da área, o atacante finaliza, mas Fábio defende.
31'
•
1ºTEMPO
Hércules recebe de Thiago Silva na entrada da área, solta a bomba, mas a bola sai à esquerda da meta defendida por Grando.
30'
•
1ºTEMPO
Pavón tenta o passe longo para acelerar o ataque, mas erra a execução e Renê recupera.
29'
•
1ºTEMPO
Serna toca para Martinelli no meio, mas o volante erra o passe e o Grêmio aproveita para puxar o contra-ataque.
28'
•
1ºTEMPO
Hulk cobra escanteio, mas a defesa gremista corta e evita o perigo.
27'
•
1ºTEMPO
Lucho Acosta encontra Serna pela ponta esquerda, mas a zaga gremista trava e a bola sai em escanteio.
26'
•
1ºTEMPO
Freytes rouba a bola no meio, mas Noriega chega atrasado e comete a falta.
25'
•
1ºTEMPO
A torcida se anima com a jogada de Serna, mas Grando se impõe e faz a defesa, mantendo o jogo controlado.
24'
•
1ºTEMPO
O ritmo da partida cai, e as equipes passam a alternar o controle da posse de bola sem criar grandes oportunidades.
23'
•
1ºTEMPO
Thiago Silva tenta bola longa na direção de Hulk, mas a zaga da casa antecipa e afasta.
22'
•
1ºTEMPO
Hulk recebe pela direita, arrisca o chute quase dentro da área, mas Gabriel Grando estava bem posicionado e segura firme.
21'
•
1ºTEMPO
Hulk protege bem a bola na disputa, mas Kannemann chega forte e comete a falta, interrompendo o ataque.
20'
•
1ºTEMPO
Amuzu tenta avançar pela esquerda, mas Thiago Silva chega firme e rouba a bola com categoria.
19'
•
1ºTEMPO
Agora é a vez do Grêmio trocar passes no ataque e tentar avançar.
18'
•
1ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Substituição no Fluminense. Sai Mendoza entra Renê.
17'
•
1ºTEMPO
O jogo é retomado, mas Guilherme Arana segue fora do campo.
16'
•
1ºTEMPO
Arana é derrubado no início da jogada e permanece caído, recebendo atendimento médico no gramado.
15'
•
1ºTEMPO
Amuzu recebe pela esquerda, carrega pelo meio para tentar finalizar, mas Canobbio consegue o desarme sem falta.
14'
•
1ºTEMPO
Marlon cobra falta, Carlos Vinícius cabeceia marcado, mas sem força, e a defesa tricolor fica com a bola.
13'
•
1ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Guga acerta Amuzu sem disputa de bola e é amarelado.
12'
•
1ºTEMPO
Hulk solta a cobrança de falta direto para a área, mas a defesa gremista estava atenta e afastou o perigo com firmeza.
11'
•
1ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Hércules recebe cartão amarelo.
10'
•
1ºTEMPO
UUUUHH! Hulk arrisca de primeira na entrada da área, a bola desvia e complica para Gabriel Grando, que solta. Pavón corre rápido e evita o escanteio.
9'
•
1ºTEMPO
O Fluminense gira a bola desde o campo defensivo e sobe suas linhas com calma.
8'
•
1ºTEMPO
Kannemann lança Marlon pelo corredor esquerdo, mas Kevin Serna chega atrasado e comete a falta.
7'
•
1ºTEMPO
Carlos Vinícius tenta a jogada, Hércules corta, e o árbitro manda seguir na entrada da área. A torcida explode em vaias.
6'
•
1ºTEMPO
Kevin Serna avança pela direita, cruza fechado, mas Gabriel Grando estava atento e segura firme a bola.
5'
•
1ºTEMPO
O Fluminense troca passes no meio de campo e mantém o domínio da posse.
4'
•
1ºTEMPO
Arana avança pela esquerda, tenta o cruzamento, mas Gabriel Grando estava bem posicionado e segura firme a bola.
3'
•
1ºTEMPO
O Grêmio tenta em profundidade, mas Arana protege e Fábio fica com a bola.
2'
•
1ºTEMPO
Pavón levanta falta para a área, mas Freytes sobe firme e tira de cabeça, mantendo o Fluminense seguro.
1'
•
1ºTEMPO
Tetê tentou o lançamento em profundidade para Carlos Vinícius, mas Thiago Silva leu bem a jogada e se antecipou.
0'
•
1ºTEMPO
VALENDO! AUTORIZA O ÁRBITRO! A bola está rolando na Arena do Grêmio.
PRÉ-JOGO
Equipes perfiladas! O Hino Nacional é executado.
PRÉ-JOGO
Jogadores em campo.
PRÉ-JOGO
Edina Alves Batista assume o apito.
PRÉ-JOGO
Reforços de peso! Amuzu retorna, Enamorado volta e Marlon reaparece após quatro meses, dando novo fôlego ao Grêmio para o confronto na Arena.
PRÉ-JOGO
Problemaço para Zubeldía! Millán e Jemmes estão fora por lesão, e John Kennedy, artilheiro da temporada, cumpre suspensão.
PRÉ-JOGO
O Fluminense chega pressionado após empatar em 1 a 1 com o Bragantino no Maracanã. A atuação apagada gerou vaias da torcida.
PRÉ-JOGO
Depois de cair diante do Bolívar na Sul-Americana e acumular duas derrotas seguidas, o Grêmio precisa vencer para respirar.
PRÉ-JOGO
RETROSPECTO! Grêmio e Fluminense já se enfrentaram 90 vezes em competições oficiais. O Tricolor gaúcho leva vantagem, com 41 vitórias, contra 27 do Tricolor carioca, além de 22 empates.
PRÉ-JOGO
Boa tarde, fãs do esporte! Grêmio e Fluminense se enfrentam neste domingo, às 18h30 (de Brasília), pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será disputada na Arena do Grêmio, em Porto Alegre.
Luís Castro
TECNICO
Gabriel Grando
Goleiro
Cristian Pavón
Atacante
Diego Caito
Defesa
Gustavo Martins
Defesa
Walter Kannemann
Defesa
Marlon
Defesa
Pedro Gabriel
Defesa
Mathías Villasanti
Meio-Campo
Erick Noriega
Meio-Campo
Martin Braithwaite
Atacante
Juan Nardoni
Meio-Campo
Tetê
Atacante
Jovane Cabral
Atacante
Francis Amuzu
Atacante
José Enamorado
Atacante
Carlos Vinícius
Atacante
Luis Zubeldía
TECNICO
Fábio
Goleiro
Guga
Defesa
Thiago Silva
Defesa
Juan Freytes
Defesa
Guilherme Arana
Defesa
Renê
Defesa
Martinelli
Meio-Campo
Hércules
Meio-Campo
Yeferson Soteldo
Atacante
Lucho Acosta
Meio-Campo
Nonato
Meio-Campo
Agustín Canobbio
Atacante
Kevin Serna
Atacante
Ignácio
Defesa
Hulk
Atacante
Germán Cano
Atacante
Edina Alves Batista (SP)
ÁRBITRO
Neuza Ines Back (SP)
ASSISTENTE
Brigida Cirilo Ferreira (AL)
ASSISTENTE