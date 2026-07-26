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encerrado
Arena do Grêmio Porto Alegre, Rio Grande do Sul
Grêmio Grêmio
1 × 1
Fluminense Fluminense

20ª RODADA • Brasileiro Série A - 2026

Domingo, 26/0718h30

Minuto a Minuto: Grêmio X Fluminense - 26/07/2026

fim

52'

2ºTEMPO

ENCERRADO!
Jogo Concluido

fim

52'

2ºTEMPO

FIM 2º TEMPO!
FIM DE PAPO! Apita o árbitro. O Fluminense saiu na frente com Hulk, mas não sustentou a vantagem. O estreante Caito apareceu e garantiu o empate para o Grêmio

bola

51'

2ºTEMPO

O Flu constrói bem a jogada, mas Cano não consegue superar Grando, que faz defesa segura.

bola

50'

2ºTEMPO

ESPALMAAAAA FÁBIO!!! Carlos Vinícius se antecipa à marcação, testa no cantinho após cruzamento da esquerda, mas Fábio desvia na trave e espalma para longe.

bola

49'

2ºTEMPO

Carlos Vinícius chega forte e atropela Renê no campo de defesa. O árbitro marca a falta para o Grêmio.

bola

48'

2ºTEMPO

Diego Caito abre pela direita para Enamorado, que trava disputa com Freytes. A bola sai em escanteio.

bola

47'

2ºTEMPO

Cano recebe dentro da área, ajeita para o chute, mas a finalização sai por cima do gol.

amarelo

46'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Juan Nardoni puxa Agustín Canobbio no contra-ataque e recebe amarelo.

bola

45'

2ºTEMPO

+7 minutos de acréscimos.

gol

44'

2ºTEMPO

GOOOOOLLLLL!!!
GOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DO GRÊMIO!!! DIEGO CAITO!!! Gol do estreante! Jovane faz a jogada, encontra Diego Caito, que se livra da marcação e finaliza com precisão. O Grêmio empata na Arena.

bola

43'

2ºTEMPO

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DO GRÊMIO!!!

bola

41'

2ºTEMPO

O Grêmio aposta tudo no ataque, mas o Fluminense mostra postura conservadora, reforçando a defesa para resistir.

substituicao

40'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
e Hércules da lugar a Soteldo no time visitante.

substituicao

39'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
O Fluminense promove duas substituições. Kevin Serna é trocado por Ignácio.

bola

38'

2ºTEMPO

MALANDRO! Serna cai na disputa com Enamorado, volta ao campo se arrastando, e o Grêmio reclama intensamente da atitude do jogador.

bola

37'

2ºTEMPO

Enamorado acelera pela direita e tenta o cruzamento, mas a defesa do Fluminense se antecipa e corta o lance.

bola

36'

2ºTEMPO

Cano recebe em profundidade e sai frente a frente com Grando, que se adianta e afasta para longe. Os jogadores do Fluminense reclamam de um recuo.

bola

35'

2ºTEMPO

Chance desperdiçada! Giovane Cabral bate a falta, mas a bola acerta o próprio companheiro gremista.

substituicao

34'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Substituição no Grêmio. Sai Marlon entra Pedro Gabriel.

amarelo

33'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Canobbio atinge Kannemann sem bola na entrada da área e é amarelado.

substituicao

32'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
e Tetê da lugar a Jovane Cabral no time da casa.

substituicao

32'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
O Grêmio promove duas substituições. Amuzu é trocado por Enamorado.

bola

31'

2ºTEMPO

O Fluminense administra a vantagem e recua suas linhas, segurando a pressão ofensiva do Grêmio.

amarelo

30'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Carlos Vinícius recebe amarelo por reclamação.

substituicao

30'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
e Luciano Acosta da lugar a Nonato no time da casa.

substituicao

29'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
O Fluminense promove duas substituições. Hulk é trocado por Cano.

bola

28'

2ºTEMPO

O Grêmio cobra mais um escanteio pela esquerda na primeira trave, mas Guga repete a dose e afasta de cabeça.

bola

27'

2ºTEMPO

Produção escassa! O Flu só finalizou uma vez no gol, e foi exatamente no gol de pênalti.

bola

26'

2ºTEMPO

O escanteio é cobrado pela esquerda na primeira trave, mas Guga se antecipa e afasta de cabeça.

bola

25'

2ºTEMPO

A festa foi tricolor: 23.993 torcedores vibraram na Arena com o Grêmio.

bola

24'

2ºTEMPO

Thiago Silva comete falta em Francis Amuzu no meio de campo e o jogo é paralisado.

bola

23'

2ºTEMPO

Chegada anulada! Hulk estava adiantado e o lance foi parado pelo impedimento.

substituicao

23'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
e Erick Noriega da lugar a Martin Braithwaite no time da casa.

substituicao

23'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
O Grêmio promove duas substituições. Cristian Pavón é trocado por Diego Caito.

amarelo

22'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Thiago Silva recebe cartão amarelo.

bola

21'

2ºTEMPO

DEFENDEEE FÁBIO! Amuzu recebe em ótima posição dentro da área, cruza rasteiro à meia altura, e Carlos Vinícius finaliza, mas Fábio defende com segurança.

bola

20'

2ºTEMPO

O Grêmio avança em bloco ofensivo e pressiona o Fluminense nas proximidades da área.

bola_goal

19'

2ºTEMPO

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DO FLUMINENSE!!! HULK!!! Hulk mostra frieza na cobrança, desloca o goleiro e coloca o Fluminense em vantagem.

bola

19'

2ºTEMPO

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DO FLUMINENSE!!!

bola

17'

2ºTEMPO

PÊNALTI MARCADO! O VAR confirma: pênalti para o Fluminense após toque de mão de Kannemann dentro da área.

bola

16'

2ºTEMPO

VAI NO MONITOR! A árbitra Edina Alves Batista é chamada ao VAR para revisar o lance polêmico com mais atenção.

bola

15'

2ºTEMPO

Os jogadores do Fluminense reclamam muito de um toque de mão de Kannemann na área e partida fica paralisada.

bola

14'

2ºTEMPO

Hulk cobra o escanteio, a bola desvia na área e o Fluminense reclama de pênalti, mas a arbitragem manda seguir.

bola

13'

2ºTEMPO

Guga busca Canobbio com o passe, mas Pavón se antecipa de cabeça e manda para escanteio.

bola

11'

2ºTEMPO

A partida fica truncada e a bola gira no meio-campo.

bola

10'

2ºTEMPO

O Grêmio consegue se reorganizar no ataque, mas precisa transformar a pressão em finalizações mais perigosas.

bola

9'

2ºTEMPO

Pavón estava em posição irregular em um quase gol, mas o assistente marcou impedimento.

bola

8'

2ºTEMPO

A torcida se anima com o passe de Hércules, mas se decepciona ao ver Canobbio não alcançar e a bola sair.

bola

7'

2ºTEMPO

Amuzu acelera pela ponta esquerda, tenta o cruzamento, mas a bola explode na marcação e a jogada é neutralizada.

bola

6'

2ºTEMPO

Boa trama ofensiva! Canobbio recebe após troca de passes, mas chuta forte demais e a bola se perde.

bola

5'

2ºTEMPO

Luciano Acosta aciona Hulk na entrada da área, o atacante tenta a infiltração, mas Kannemann se antecipa e afasta o perigo.

bola

4'

2ºTEMPO

Luciano Acosta recebe de Canobbio na entrada da área e levanta para Hércules, que cabeceia, mas a bola sai sem perigo.

bola

3'

2ºTEMPO

O Fluminense mantém a posse no campo ofensivo, gira a bola e segue controlando o ritmo da partida.

bola

2'

2ºTEMPO

Hulk arrisca a cobrança de falta direta da intermediária direita, mas o goleiro Grando estava bem posicionado e defendeu com segurança.

bola

1'

2ºTEMPO

O Grêmio inicia a jogada ofensiva com Nardoni, que arrisca um chute desequilibrado, mas o lance já estava parado pela arbitragem por impedimento.

inicio

0'

2ºTEMPO

COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!
A bola volta a rolar para a etapa final!

fim

49'

1ºTEMPO

INTERVALO!
Fim da primeira etapa, vamos para o intervalo!

bola

48'

1ºTEMPO

Renê recebe na entrada da área e cruza fechado, mas a defesa do Fluminense estava atenta e ficou com a bola.

bola

47'

1ºTEMPO

Reta final marcada por falhas constantes e pouca qualidade técnica.

bola

46'

1ºTEMPO

Amuzu serve Carlos Vinícius, que chuta firme, mas Fábio segura com segurança.

bola

45'

1ºTEMPO

+4 minutos de acréscimos.

bola

43'

1ºTEMPO

QUASE LAMBANÇA! Carlos Vinícius pressiona a saída de bola, rouba de Freytes e finaliza rasteiro, mas Fábio defende com tranquilidade.

bola

42'

1ºTEMPO

Um verdadeiro perde e ganha no meio-campo, e o Grêmio se dá melhor e parte para o ataque.

bola

41'

1ºTEMPO

Hulk tenta avançar pela lateral esquerda, é derrubado, pede a falta, mas a juíza manda o jogo seguir.

bola

40'

1ºTEMPO

GOL IMPEDIDO! Hulk balança as redes para o Fluminense, mas o gol não vale: a arbitragem assinala impedimento no lance.

bola

39'

1ºTEMPO

Amuzu dispara pela ponta esquerda, cruza rasteiro para dentro da área, mas Freytes se antecipa e corta.

bola

38'

1ºTEMPO

O escanteio é levantado na área, Kannemann sobe bem, mas o cabeceio sai sem direção e a bola se perde.

bola

37'

1ºTEMPO

Pavón acelera pela direita e tenta servir Carlos Vinícius, mas a defesa do Fluminense corta e manda para escanteio.

bola

36'

1ºTEMPO

O Fluminense mostra superioridade em campo, mas os erros de passe e finalização acabam oferecendo chances perigosas ao Grêmio.

bola

35'

1ºTEMPO

UUUHH! Martinelli erra o passe, gera contra-ataque do Grêmio; Carlos Vinícius recebe cruzamento vindo da esquerda e cabeceia, a bola passa perto da trave.

bola

34'

1ºTEMPO

O Fluminense tenta retomar o controle da partida com posse ofensiva, mas ainda encontra resistência da defesa gremista.

bola

33'

1ºTEMPO

Dois membros da comissão técnica do Fluminense recebem cartão amarelo por reclamação.

bola

32'

1ºTEMPO

DEFENDEEEE FABIO! Francis Amuzu encontra passe perfeito para Mateus Tetê aparecer livre dentro da área, o atacante finaliza, mas Fábio defende.

bola

31'

1ºTEMPO

Hércules recebe de Thiago Silva na entrada da área, solta a bomba, mas a bola sai à esquerda da meta defendida por Grando.

bola

30'

1ºTEMPO

Pavón tenta o passe longo para acelerar o ataque, mas erra a execução e Renê recupera.

bola

29'

1ºTEMPO

Serna toca para Martinelli no meio, mas o volante erra o passe e o Grêmio aproveita para puxar o contra-ataque.

bola

28'

1ºTEMPO

Hulk cobra escanteio, mas a defesa gremista corta e evita o perigo.

bola

27'

1ºTEMPO

Lucho Acosta encontra Serna pela ponta esquerda, mas a zaga gremista trava e a bola sai em escanteio.

bola

26'

1ºTEMPO

Freytes rouba a bola no meio, mas Noriega chega atrasado e comete a falta.

bola

25'

1ºTEMPO

A torcida se anima com a jogada de Serna, mas Grando se impõe e faz a defesa, mantendo o jogo controlado.

bola

24'

1ºTEMPO

O ritmo da partida cai, e as equipes passam a alternar o controle da posse de bola sem criar grandes oportunidades.

bola

23'

1ºTEMPO

Thiago Silva tenta bola longa na direção de Hulk, mas a zaga da casa antecipa e afasta.

bola

22'

1ºTEMPO

Hulk recebe pela direita, arrisca o chute quase dentro da área, mas Gabriel Grando estava bem posicionado e segura firme.

bola

21'

1ºTEMPO

Hulk protege bem a bola na disputa, mas Kannemann chega forte e comete a falta, interrompendo o ataque.

bola

20'

1ºTEMPO

Amuzu tenta avançar pela esquerda, mas Thiago Silva chega firme e rouba a bola com categoria.

bola

19'

1ºTEMPO

Agora é a vez do Grêmio trocar passes no ataque e tentar avançar.

substituicao

18'

1ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Substituição no Fluminense. Sai Mendoza entra Renê.

bola

17'

1ºTEMPO

O jogo é retomado, mas Guilherme Arana segue fora do campo.

bola

16'

1ºTEMPO

Arana é derrubado no início da jogada e permanece caído, recebendo atendimento médico no gramado.

bola

15'

1ºTEMPO

Amuzu recebe pela esquerda, carrega pelo meio para tentar finalizar, mas Canobbio consegue o desarme sem falta.

bola

14'

1ºTEMPO

Marlon cobra falta, Carlos Vinícius cabeceia marcado, mas sem força, e a defesa tricolor fica com a bola.

amarelo

13'

1ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Guga acerta Amuzu sem disputa de bola e é amarelado.

bola

12'

1ºTEMPO

Hulk solta a cobrança de falta direto para a área, mas a defesa gremista estava atenta e afastou o perigo com firmeza.

amarelo

11'

1ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Hércules recebe cartão amarelo.

bola

10'

1ºTEMPO

UUUUHH! Hulk arrisca de primeira na entrada da área, a bola desvia e complica para Gabriel Grando, que solta. Pavón corre rápido e evita o escanteio.

bola

9'

1ºTEMPO

O Fluminense gira a bola desde o campo defensivo e sobe suas linhas com calma.

bola

8'

1ºTEMPO

Kannemann lança Marlon pelo corredor esquerdo, mas Kevin Serna chega atrasado e comete a falta.

bola

7'

1ºTEMPO

Carlos Vinícius tenta a jogada, Hércules corta, e o árbitro manda seguir na entrada da área. A torcida explode em vaias.

bola

6'

1ºTEMPO

Kevin Serna avança pela direita, cruza fechado, mas Gabriel Grando estava atento e segura firme a bola.

bola

5'

1ºTEMPO

O Fluminense troca passes no meio de campo e mantém o domínio da posse.

bola

4'

1ºTEMPO

Arana avança pela esquerda, tenta o cruzamento, mas Gabriel Grando estava bem posicionado e segura firme a bola.

bola

3'

1ºTEMPO

O Grêmio tenta em profundidade, mas Arana protege e Fábio fica com a bola.

bola

2'

1ºTEMPO

Pavón levanta falta para a área, mas Freytes sobe firme e tira de cabeça, mantendo o Fluminense seguro.

bola

1'

1ºTEMPO

Tetê tentou o lançamento em profundidade para Carlos Vinícius, mas Thiago Silva leu bem a jogada e se antecipou.

inicio

0'

1ºTEMPO

VALENDO!
AUTORIZA O ÁRBITRO! A bola está rolando na Arena do Grêmio.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Equipes perfiladas! O Hino Nacional é executado.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Jogadores em campo.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Edina Alves Batista assume o apito.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Reforços de peso! Amuzu retorna, Enamorado volta e Marlon reaparece após quatro meses, dando novo fôlego ao Grêmio para o confronto na Arena.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Problemaço para Zubeldía! Millán e Jemmes estão fora por lesão, e John Kennedy, artilheiro da temporada, cumpre suspensão.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

O Fluminense chega pressionado após empatar em 1 a 1 com o Bragantino no Maracanã. A atuação apagada gerou vaias da torcida.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Depois de cair diante do Bolívar na Sul-Americana e acumular duas derrotas seguidas, o Grêmio precisa vencer para respirar.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

RETROSPECTO! Grêmio e Fluminense já se enfrentaram 90 vezes em competições oficiais. O Tricolor gaúcho leva vantagem, com 41 vitórias, contra 27 do Tricolor carioca, além de 22 empates.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Boa tarde, fãs do esporte! Grêmio e Fluminense se enfrentam neste domingo, às 18h30 (de Brasília), pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será disputada na Arena do Grêmio, em Porto Alegre.

Grêmio GRE

  • Luís Castro

    TECNICO

  • Gabriel Grando

    Goleiro

  • Cristian PavónSaiu

    Atacante

  • Diego CaitoEntrouGol

    Defesa

  • Gustavo Martins

    Defesa

  • Walter Kannemann

    Defesa

  • MarlonSaiu

    Defesa

  • Pedro GabrielEntrou

    Defesa

  • Mathías Villasanti

    Meio-Campo

  • Erick NoriegaSaiu

    Meio-Campo

  • Martin BraithwaiteEntrou

    Atacante

  • Juan NardoniAmarelo

    Meio-Campo

  • TetêSaiu

    Atacante

  • Jovane CabralEntrou

    Atacante

  • Francis AmuzuSaiu

    Atacante

  • José EnamoradoEntrou

    Atacante

  • Carlos ViníciusAmarelo

    Atacante

Fluminense FLU

  • Luis Zubeldía

    TECNICO

  • Fábio

    Goleiro

  • GugaAmarelo

    Defesa

  • Thiago SilvaAmarelo

    Defesa

  • Juan Freytes

    Defesa

  • Guilherme AranaSaiu

    Defesa

  • RenêEntrou

    Defesa

  • Martinelli

    Meio-Campo

  • HérculesSaiuAmarelo

    Meio-Campo

  • Yeferson SoteldoEntrou

    Atacante

  • Lucho AcostaSaiu

    Meio-Campo

  • NonatoEntrou

    Meio-Campo

  • Agustín CanobbioAmarelo

    Atacante

  • Kevin SernaSaiu

    Atacante

  • IgnácioEntrou

    Defesa

  • HulkSaiuGol

    Atacante

  • Germán CanoEntrou

    Atacante

  • Edina Alves Batista (SP)

    ÁRBITRO

  • Neuza Ines Back (SP)

    ASSISTENTE

  • Brigida Cirilo Ferreira (AL)

    ASSISTENTE

Grêmio GRE
Fluminense FLU

GOLS

Gol Diego Caito
Hulk Gol
POSSE DE BOLA
51% 49%
12FINALIZAÇÕES6
5FINALIZAÇÕES CERTAS3
10FALTAS COMETIDAS8
0CRUZAMENTOS0
21PASSES ERRADOS18
4DESARMES8
6ESCANTEIOS2
1IMPEDIMENTOS2
2CARTÕES AMARELOS4
0CARTÕES VERMELHOS0
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