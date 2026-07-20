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encerrado
Maracanã Rio de Janeiro, Rio de Janeiro
Flamengo Flamengo
1 × 1
São Paulo São Paulo

20ª RODADA • Brasileiro Série A - 2026

Domingo, 26/0718h30

Minuto a Minuto: Flamengo X São Paulo - 26/07/2026

fim

57'

2ºTEMPO

ENCERRADO!
Jogo Concluido

fim

57'

2ºTEMPO

FIM 2º TEMPO!
ACABA O JOGO! Flamengo e São Paulo ficam no empate de 1x1 no Maracanã.

amarelo

56'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Cartão amarelo pra Lucas Ramon por falta em Jorginho no meio de campo.

bola

55'

2ºTEMPO

Inteiro no ataque o time do Flamengo.

bola

54'

2ºTEMPO

Marcos Antônio erra passe no meio de campo e joga direto para a linha lateral.

bola

53'

2ºTEMPO

Cruzamento pela direita de ataque. Samuel Lino aparece no meio da área paulista e finaliza de cabeça. Pra fora.

bola

52'

2ºTEMPO

São Paulo tenta chegar ao campo de ataque, mas cariocas retomam rapidamente a posse de bola.

bola

51'

2ºTEMPO

Juiz acrescenta mais cinco minutos de acréscimos além dos sete já dados. Total de doze.

bola

50'

2ºTEMPO

Segue no ataque o Flamengo, ainda lutando pelo gol da vitória. São Paulo se fecha e se segura como pode.

substituicao

49'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Muda o São Paulo. Sai Wendell e entra Sabino.

bola

48'

2ºTEMPO

GOL ANULADO! Após checagem, é apontado impedimento de Wallace Yan na jogada do gol. Jogo segue empatado.

bola

47'

2ºTEMPO

VAR! Arbitragem de vídeo analisa possível impedimento no lance do gol flamenguista.

bola

46'

2ºTEMPO

GOOOLLL DO FLAMENGO!!! SAMUEL LINO! Após jogada de fundo de Wallace Yan pela direita de ataque, bola bate e rebate na área do São Paulo e sobra com Samuel Lino, que manda para a rede. Flamengo na frente novamente.

bola

45'

2ºTEMPO

Teremos sete minutos de acréscimos.

substituicao

44'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Alteração no São Paulo. Sai Luciano e entra André Silva.

amarelo

43'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Cartão amarelo pra Calleri por falta em Everton Cebolinha no meio de campo.

substituicao

42'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Erick Pulgar vai embora e vem Evertton Araújo no seu lugar.

substituicao

42'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Mudanças no Flamengo. Sai Pedro e entra Wallace Yan.

bola

41'

2ºTEMPO

Troca passes no campo ofensivo a equipe do Flamengo.

bola

40'

2ºTEMPO

Jogo segue truncado, mas as duas equipes ainda buscam o gol da vitória.

bola

39'

2ºTEMPO

Ferreira tenta jogada pela linha de fundo do lado esquerdo de ataque. Erick Pulgar rasga no carrinho e joga pra linha lateral.

bola

38'

2ºTEMPO

Juizão vai à beira de campo e aplica cartão vermelho para um membro da comissão técnica do São Paulo, por reclamação.

bola

37'

2ºTEMPO

Samuel Lino cruza pela esquerda de ataque. Emerson Royal finaliza de cabeça e Rafael defende, mas juiz aponta falta de Pedro em cima de Rafael na jogada.

bola

36'

2ºTEMPO

Marcos Antônio carrega completamente sozinho pela esquerda de ataque. Erick Pulgar acompanha bem e rouba a bola.

bola

35'

2ºTEMPO

Léo Pereira tenta jogada pela esquerda de ataque e acaba desarmado.

bola

34'

2ºTEMPO

Jogo fica embolado no meio de campo. Muita disputa e pouca objetividade dos dois lados.

bola

33'

2ºTEMPO

Agora é a vez do Flamengo partir para o ataque. Time não quer deixar o líder Palmeiras escapar ainda mais e precisa da vitória.

substituicao

32'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Mexe o Flamengo. Sai Bruno Henrique e entra Everton Cebolinha.

bola

31'

2ºTEMPO

De Arrascaeta tenta chapéu em Wendell na área paulista. Lateral corta e flamenguistas pedem toque de braço. Nada marcado. Segue o jogo.

bola

30'

2ºTEMPO

Torcedor do São Paulo presente no Maracanã faz barulho e empurra a equipe.

bola

29'

2ºTEMPO

Samuel Lino arrisca de fora da área e manda longe do gol de Rafael.

bola

28'

2ºTEMPO

Flamengo tenta esfriar o bom momento dos visitantes e roda a bola pelo meio de campo.

bola

27'

2ºTEMPO

São Paulo parte para o ataque e agora quer o gol da virada.

bola

26'

2ºTEMPO

Ferreira tenta o chute de fora da área e bola explode na marcação.

gol

25'

2ºTEMPO

GOOOOOLLLLL!!!
GOOOLLL DO SÃO PAULO!!! CALLERI! Cruzamento da esquerda de ataque de Osório, direto na cabeça de Calleri no meio da área adversária. Empate do Tricolor.

bola

25'

2ºTEMPO

GOOOLLL DO SÃO PAULO!!!

bola

24'

2ºTEMPO

De Arrascaeta manda balãozinho do meio de campo em direção ao ataque. Erick Pulgar desvia de cabeça e manda pra fora.

amarelo

23'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Wendell derruba Samuel Lino no meio de campo. Falta e cartão amarelo para o são paulino.

bola

22'

2ºTEMPO

Erick Pulgar tenta sair jogando pela direita de sua defesa e sofre falta de Ferreira.

substituicao

21'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Danielzinho também deixa o jogo para a entrada de Victor Sá.

substituicao

21'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Mexidas no São Paulo. Sai Artur e entra Ferreira.

bola

20'

2ºTEMPO

Osório arranca pelo meio de campo e é parado com falta por Samuel Lino.

bola

19'

2ºTEMPO

Cariocas marcam bem e não cedem espaços aos visitantes, que rodam a bola de um lado para o outro.

bola

18'

2ºTEMPO

Tricolor se lança ao ataque, tentando correr atrás do prejuízo.

amarelo

17'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Alex Sandro mata contra ataque do São Paulo derrubando Artur no meio de campo. Falta e amarelo pra ele.

bola

16'

2ºTEMPO

Agora com mais tranquilidade e sem nenhuma pressa, Flamengo roda a bola pelo meio de campo.

bola

15'

2ºTEMPO

Situação do São Paulo se complica na partida e, mais ainda, no campeonato. Equipe precisa acordar.

bola

14'

2ºTEMPO

Vitão derruba Calleri no meio de campo. Falta apontada.

substituicao

13'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Troca no Flamengo. Sai Lorran e entra De Arrascaeta.

gol

12'

2ºTEMPO

GOOOOOLLLLL!!!
GOOOLLL DO FLAMENGO!!! LÉO PEREIRA! Lorran cobra escanteio pela direita, Jorginho raspa e Léo Pereira completa pra rede na pequena área. Flamengo na frente.

bola

12'

2ºTEMPO

GOOOLLL DO FLAMENGO!!!

bola

11'

2ºTEMPO

RAFAEEEL! Lorran levanta pela direita de ataque. Bruno Henrique finaliza de cabeça e Rafael salta no canto esquerdo pra fazer grande defesa.

bola

10'

2ºTEMPO

Osório puxa Samuel Lino no meio de campo. Falta marcada.

bola

9'

2ºTEMPO

Flamengo trabalha a bola pela faixa central de campo.

bola

8'

2ºTEMPO

Léo Pereira lança do meio em direção ao ataque. Pra ninguém. Rafael fica com ela e sai jogando.

bola

7'

2ºTEMPO

Lucas Ramon tenta cruzar pela direita de ataque, bola bate no marcador e sai em escanteio para o São Paulo.

bola

6'

2ºTEMPO

Danielzinho erra passe no meio de campo e joga direto para a linha lateral.

bola

5'

2ºTEMPO

Flamengo fica mais com a bola nesses instantes iniciais de etapa complementar.

bola

4'

2ºTEMPO

Após cobrança de escanteio da esquerda, Vitão finaliza de cabeça e joga pra fora, sem nenhum perigo.

bola

3'

2ºTEMPO

Bruno Henrique cruza rasteiro pela esquerda de ataque. Arboleda corta e cede escanteio.

bola

2'

2ºTEMPO

Emerson Royal tenta jogada pela direita de ataque, perde a bola pra Pablo Maia e comete falta em Marcos Antônio na sequência.

bola

1'

2ºTEMPO

As duas equipes voltam sem alterações para esse início de segundo tempo.

inicio

0'

2ºTEMPO

COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!
Bola rolando para a etapa complementar.

fim

47'

1ºTEMPO

INTERVALO!
Acaba o primeiro tempo.

bola

46'

1ºTEMPO

Lançamento pra Bruno Henrique no comando de ataque. Muito forte. Rafael fica com ela.

bola

45'

1ºTEMPO

Teremos dois minutos de acréscimos.

bola

44'

1ºTEMPO

Alex Sandro toca a mão na bola no meio de campo. Mais uma infração apontada na partida.

bola

43'

1ºTEMPO

Samuel Lino cobra a falta pela esquerda de ataque. Rafael afasta no soco.

bola

42'

1ºTEMPO

Lucas Ramon derruba Samuel Lino pela esquerda do ataque carioca. Falta marcada.

bola

41'

1ºTEMPO

Pedro tenta sair jogando pela esquerda de sua defesa, mas bola toca no braço de Artur. Infração marcada.

bola

40'

1ºTEMPO

Artur recebe na linha de fundo, pela direita de ataque. Vitão chega junto e corta pra escanteio.

bola

39'

1ºTEMPO

Pablo Maia derruba Samuel Lino no meio de campo. Falta apontada.

bola

38'

1ºTEMPO

Jogo fica morno nesse momento. Flamengo domina as ações, mas não leva perigo real ao gol de Rafael. São Paulo se fecha na defesa e aposta somente nos contra ataques.

bola

37'

1ºTEMPO

Alex Sandro recebe na esquerda de ataque e cruza. Arboleda corta e Danielzinho complementa.

bola

36'

1ºTEMPO

Emerson Royal é lançado na direita de ataque, mas bola corre demais e se perde pela linha de fundo.

bola

35'

1ºTEMPO

Fla ensaia uma pressão e obriga São Paulo a se fechar na defesa.

bola

34'

1ºTEMPO

Lançamento do meio de campo de Samuel Lino pra Lorran no ataque. Ele desvia, mas Rafael fica com ela.

bola

33'

1ºTEMPO

Artur é acionado na direita de ataque. Léo Pereira divide com ele e rouba a bola.

bola

32'

1ºTEMPO

Bruno Henrique vai ao fundo pela esquerda de ataque e cruza. Direto nas mãos de Rafael.

bola

31'

1ºTEMPO

Samuel Lino levanta pela direita de ataque. Arboleda corta pelo alto e afasta o perigo.

bola

30'

1ºTEMPO

Lorran recebe na direita de ataque. Wendell rasga no carrinho e corta pra linha lateral.

bola

29'

1ºTEMPO

Flamengo tenta sair para o jogo, mas São Paulo marca alto e dificulta as coisas para os mandantes.

bola

28'

1ºTEMPO

NÃO VALE! Wendell passa de cabeça pra Marcos Antônio na área flamenguista. Volante manda pra rede, mas bandeira levanta o pano e aponta impedimento na jogada.

bola

27'

1ºTEMPO

Arboleda curte uma de ponta esquerda e cruza rasteiro. Emerson Royal faz o corte e joga pela linha lateral.

bola

26'

1ºTEMPO

Jorginho derruba Lucas Ramon no meio de campo. Falta.

bola

25'

1ºTEMPO

Equipe visitante começa a gostar do jogo e parte para o ataque. Flamengo recua.

bola

24'

1ºTEMPO

UHHH! Artur pega sobra e arremata da entrada da área carioca. Na rede pelo lado de fora.

bola

23'

1ºTEMPO

Bruno Henrique tenta puxar contra ataque pelo meio. Osório chega matando a jogada e comete falta.

bola

22'

1ºTEMPO

Lucas Ramon carrega pelo meio de campo em velocidade e é derrubado por Pulgar. Falta assinalada pela arbitragem.

bola

21'

1ºTEMPO

Tricolor esfria o jogo e roda a bola no seu campo de defesa.

bola

20'

1ºTEMPO

NO TRAVESSÃO! Uma paulada de Erick Pulgar de dentro da área paulista. Rafael somente olha.

bola

19'

1ºTEMPO

Tudo certo com o lateral do Flamengo. Bola rolando mais uma vez.

bola

18'

1ºTEMPO

Jogo parado. Alex Sandro disputa com Artur no meio de campo e cai de mau jeito.

bola

17'

1ºTEMPO

Lorran tenta sair jogando pela ala direita. Marcos Antônio chega junto e corta pra linha lateral.

bola

16'

1ºTEMPO

Marcos Antônio derruba Bruno Henrique no meio de campo. Falta.

bola

15'

1ºTEMPO

São Paulo retoma a posse de bola e troca passes lentamente pelo meio de campo.

bola

14'

1ºTEMPO

Wendell domina na esquerda de ataque e é derrubado por Emerson Royal. Falta assinalada.

bola

13'

1ºTEMPO

Novamente roda a bola no meio de campo o Flamengo, sem muita objetividade.

bola

12'

1ºTEMPO

Contra ataque rápido do Flamengo. Lorran recebe na área paulista pela direita e bate. Rafael faz a defesa com tranquilidade.

bola

11'

1ºTEMPO

Artur cochila e acaba desarmado pela direita de ataque.

bola

10'

1ºTEMPO

Samuel Lino é acionado na direita de ataque. Ele chega batendo cruzado e manda direto pela linha de fundo.

bola

9'

1ºTEMPO

São Paulo recua e Flamengo segue rodando a bola, agora no campo de ataque.

bola

8'

1ºTEMPO

Bruno Henrique carrega pela esquerda de ataque e acaba desarmado por Lucas Ramon.

bola

7'

1ºTEMPO

Flamengo trabalha a bola pela faixa central de campo.

bola

6'

1ºTEMPO

PRA FORA! Artur levanta pela direita de ataque. Calleri arruma com o peito e Wendell manda um canudo da entrada da área carioca. Por cima do gol.

bola

5'

1ºTEMPO

Danielzinho derruba Pulgar no meio de campo. Falta marcada.

bola

4'

1ºTEMPO

As duas equipes ainda estão em fase de estudos. Instantes iniciais de jogo em ritmo lento.

bola

3'

1ºTEMPO

Luciano tenta tabela com Calleri pela esquerda de ataque, mas erra domínio e bola sai pela linha de fundo.

bola

2'

1ºTEMPO

Bruno Henrique derruba Danielzinho no meio de campo. Primeira falta do jogo apontada.

bola

1'

1ºTEMPO

O Flamengo joga de camisas e meiões listrados em preto e vermelho e calções brancos. O São Paulo vem a campo de camisas e meiões brancos e calções pretos.

inicio

0'

1ºTEMPO

VALENDO!
COMEÇA O JOGO! Bola rolando no Maracanã.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

A bola vai começar a rolar em instantes.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Hino Nacional sendo executado nesse momento.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Times no gramado acertando os últimos detalhes para o jogo.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

A arbitragem será de Anderson Daronco (RS), auxiliado por Rafael da Silva Alves (RS) e Michael Stanislau (RS).

pre-jogo

PRÉ-JOGO

São Paulo definido por Dorival Júnior: Rafael; Lucas Ramon, Arboleda, Osório e Wendell; Pablo Maia, Danielzinho e Marcos Antônio; Luciano, Artur e Calleri.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Flamengo escalado por Leonardo Jardim: Rossi; Emerson Royal, Vitão, Léo Pereira e Alex Sandro; Erick Pulgar, Jorginho e Samuel Lino; Lorran, Bruno Henrique e Pedro.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Os mandantes terão os desfalques de Luiz Araújo, Paquetá e Plata, lesionados, além do suspenso Carrascal. Os visitantes não contarão com Bobadilla, Lucas e Rafael Toloi, entregues ao departamento médico. Enzo Díaz, por questões pessoais, também ficará de fora.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Pelo lado paulista, o momento segue extremamente conturbado desde antes da Copa do Mundo. A equipe não vence no Brasileirão desde 25/04, quando bateu o Mirassol por 1x0. De lá pra cá, foram 2 empates e 4 derrotas.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

O time carioca, que segue na perseguição ao líder Palmeiras, conta com o apoio do seu torcedor para diminuir a diferença de pontos, que atualmente é de sete. Vale lembrar que o time rubro-negro tem um jogo a menos que os rivais.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Nas últimas partidas das equipes pelo campeonato, a primeira na volta, após pausa para a Copa do Mundo, e última do primeiro turno, o Mengão visitou a Chapecoense e venceu por 4x0. O Tricolor jogou como mandante contra o Athletico-PR e levou a pior, perdendo por 2x1.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

O Flamengo ocupa a 2ª colocação na tabela, com 37 pontos conquistados, enquanto o São Paulo está na 12ª posição, com 25 pontos somados até aqui.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Considerando o histórico completo do confronto, foram disputadas 153 partidas entre as equipes. O Flamengo venceu 49, o São Paulo levou a melhor em 60 oportunidades, além de 44 empates.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

A partida será disputada no Estádio Jornalista Mário Filho, o Maracanã, no Rio de Janeiro.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Boa noite! Acompanhe os lances de Flamengo e São Paulo, jogo válido pela 20ª rodada da Série-A do Campeonato Brasileiro 2026. A bola começa a rolar às 18h30min.

Flamengo FLA

  • Leonardo Jardim

    TECNICO

  • Agustín Rossi

    Goleiro

  • Emerson Royal

    Defesa

  • Vitão

    Defesa

  • Léo PereiraGol

    Defesa

  • Alex SandroAmarelo

    Defesa

  • Erick PulgarSaiu

    Meio-Campo

  • Evertton AraujoEntrou

    Meio-Campo

  • Jorginho Frello

    Meio-Campo

  • Samuel Lino

    Atacante

  • LorranSaiu

    Meio-Campo

  • De ArrascaetaEntrou

    Meio-Campo

  • Bruno HenriqueSaiu

    Atacante

  • Everton CebolinhaEntrou

    Atacante

  • PedroSaiu

    Atacante

  • Wallace YanEntrou

    Meio-Campo

São Paulo SPA

  • Dorival Júnior

    TECNICO

  • Rafael

    Goleiro

  • Lucas RamonAmarelo

    Defesa

  • Robert Arboleda

    Defesa

  • Osório

    Defesa

  • WendellSaiuAmarelo

    Defesa

  • SabinoEntrou

    Defesa

  • Pablo Maia

    Meio-Campo

  • DanielzinhoSaiu

    Meio-Campo

  • Victor SáEntrou

    Atacante

  • Marcos Antônio

    Meio-Campo

  • LucianoSaiu

    Atacante

  • André SilvaEntrou

    Atacante

  • ArturSaiu

    Atacante

  • FerreiraEntrou

    Atacante

  • Jonathan CalleriGolAmarelo

    Atacante

  • Anderson Daronco (RS)

    ÁRBITRO

  • Rafael da Silva Alves (RS)

    ASSISTENTE

  • Michael Stanislau (RS)

    ASSISTENTE

  • VAR - Rodrigo D Alonso Ferreira (SC)

    QUARTO ÁRBITRO

Flamengo FLA
São Paulo SPA

GOLS

Gol Léo Pereira
Jonathan Calleri Gol
POSSE DE BOLA
55% 45%
12FINALIZAÇÕES4
6FINALIZAÇÕES CERTAS2
16FALTAS COMETIDAS16
12CRUZAMENTOS6
37PASSES ERRADOS42
10DESARMES9
5ESCANTEIOS2
2IMPEDIMENTOS2
1CARTÕES AMARELOS3
0CARTÕES VERMELHOS0
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