20ª RODADA • Brasileiro Série A - 2026
Domingo, 26/07•18h30
Minuto a Minuto: Flamengo X São Paulo - 26/07/2026
57'
•
2ºTEMPO
ENCERRADO! Jogo Concluido
57'
•
2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! ACABA O JOGO! Flamengo e São Paulo ficam no empate de 1x1 no Maracanã.
56'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Cartão amarelo pra Lucas Ramon por falta em Jorginho no meio de campo.
55'
•
2ºTEMPO
Inteiro no ataque o time do Flamengo.
54'
•
2ºTEMPO
Marcos Antônio erra passe no meio de campo e joga direto para a linha lateral.
53'
•
2ºTEMPO
Cruzamento pela direita de ataque. Samuel Lino aparece no meio da área paulista e finaliza de cabeça. Pra fora.
52'
•
2ºTEMPO
São Paulo tenta chegar ao campo de ataque, mas cariocas retomam rapidamente a posse de bola.
51'
•
2ºTEMPO
Juiz acrescenta mais cinco minutos de acréscimos além dos sete já dados. Total de doze.
50'
•
2ºTEMPO
Segue no ataque o Flamengo, ainda lutando pelo gol da vitória. São Paulo se fecha e se segura como pode.
49'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Muda o São Paulo. Sai Wendell e entra Sabino.
48'
•
2ºTEMPO
GOL ANULADO! Após checagem, é apontado impedimento de Wallace Yan na jogada do gol. Jogo segue empatado.
47'
•
2ºTEMPO
VAR! Arbitragem de vídeo analisa possível impedimento no lance do gol flamenguista.
46'
•
2ºTEMPO
GOOOLLL DO FLAMENGO!!! SAMUEL LINO! Após jogada de fundo de Wallace Yan pela direita de ataque, bola bate e rebate na área do São Paulo e sobra com Samuel Lino, que manda para a rede. Flamengo na frente novamente.
45'
•
2ºTEMPO
Teremos sete minutos de acréscimos.
44'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Alteração no São Paulo. Sai Luciano e entra André Silva.
43'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Cartão amarelo pra Calleri por falta em Everton Cebolinha no meio de campo.
42'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Erick Pulgar vai embora e vem Evertton Araújo no seu lugar.
42'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Mudanças no Flamengo. Sai Pedro e entra Wallace Yan.
41'
•
2ºTEMPO
Troca passes no campo ofensivo a equipe do Flamengo.
40'
•
2ºTEMPO
Jogo segue truncado, mas as duas equipes ainda buscam o gol da vitória.
39'
•
2ºTEMPO
Ferreira tenta jogada pela linha de fundo do lado esquerdo de ataque. Erick Pulgar rasga no carrinho e joga pra linha lateral.
38'
•
2ºTEMPO
Juizão vai à beira de campo e aplica cartão vermelho para um membro da comissão técnica do São Paulo, por reclamação.
37'
•
2ºTEMPO
Samuel Lino cruza pela esquerda de ataque. Emerson Royal finaliza de cabeça e Rafael defende, mas juiz aponta falta de Pedro em cima de Rafael na jogada.
36'
•
2ºTEMPO
Marcos Antônio carrega completamente sozinho pela esquerda de ataque. Erick Pulgar acompanha bem e rouba a bola.
35'
•
2ºTEMPO
Léo Pereira tenta jogada pela esquerda de ataque e acaba desarmado.
34'
•
2ºTEMPO
Jogo fica embolado no meio de campo. Muita disputa e pouca objetividade dos dois lados.
33'
•
2ºTEMPO
Agora é a vez do Flamengo partir para o ataque. Time não quer deixar o líder Palmeiras escapar ainda mais e precisa da vitória.
32'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Mexe o Flamengo. Sai Bruno Henrique e entra Everton Cebolinha.
31'
•
2ºTEMPO
De Arrascaeta tenta chapéu em Wendell na área paulista. Lateral corta e flamenguistas pedem toque de braço. Nada marcado. Segue o jogo.
30'
•
2ºTEMPO
Torcedor do São Paulo presente no Maracanã faz barulho e empurra a equipe.
29'
•
2ºTEMPO
Samuel Lino arrisca de fora da área e manda longe do gol de Rafael.
28'
•
2ºTEMPO
Flamengo tenta esfriar o bom momento dos visitantes e roda a bola pelo meio de campo.
27'
•
2ºTEMPO
São Paulo parte para o ataque e agora quer o gol da virada.
26'
•
2ºTEMPO
Ferreira tenta o chute de fora da área e bola explode na marcação.
25'
•
2ºTEMPO
GOOOOOLLLLL!!! GOOOLLL DO SÃO PAULO!!! CALLERI! Cruzamento da esquerda de ataque de Osório, direto na cabeça de Calleri no meio da área adversária. Empate do Tricolor.
25'
•
2ºTEMPO
GOOOLLL DO SÃO PAULO!!!
24'
•
2ºTEMPO
De Arrascaeta manda balãozinho do meio de campo em direção ao ataque. Erick Pulgar desvia de cabeça e manda pra fora.
23'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Wendell derruba Samuel Lino no meio de campo. Falta e cartão amarelo para o são paulino.
22'
•
2ºTEMPO
Erick Pulgar tenta sair jogando pela direita de sua defesa e sofre falta de Ferreira.
21'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Danielzinho também deixa o jogo para a entrada de Victor Sá.
21'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Mexidas no São Paulo. Sai Artur e entra Ferreira.
20'
•
2ºTEMPO
Osório arranca pelo meio de campo e é parado com falta por Samuel Lino.
19'
•
2ºTEMPO
Cariocas marcam bem e não cedem espaços aos visitantes, que rodam a bola de um lado para o outro.
18'
•
2ºTEMPO
Tricolor se lança ao ataque, tentando correr atrás do prejuízo.
17'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Alex Sandro mata contra ataque do São Paulo derrubando Artur no meio de campo. Falta e amarelo pra ele.
16'
•
2ºTEMPO
Agora com mais tranquilidade e sem nenhuma pressa, Flamengo roda a bola pelo meio de campo.
15'
•
2ºTEMPO
Situação do São Paulo se complica na partida e, mais ainda, no campeonato. Equipe precisa acordar.
14'
•
2ºTEMPO
Vitão derruba Calleri no meio de campo. Falta apontada.
13'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Troca no Flamengo. Sai Lorran e entra De Arrascaeta.
12'
•
2ºTEMPO
GOOOOOLLLLL!!! GOOOLLL DO FLAMENGO!!! LÉO PEREIRA! Lorran cobra escanteio pela direita, Jorginho raspa e Léo Pereira completa pra rede na pequena área. Flamengo na frente.
12'
•
2ºTEMPO
GOOOLLL DO FLAMENGO!!!
11'
•
2ºTEMPO
RAFAEEEL! Lorran levanta pela direita de ataque. Bruno Henrique finaliza de cabeça e Rafael salta no canto esquerdo pra fazer grande defesa.
10'
•
2ºTEMPO
Osório puxa Samuel Lino no meio de campo. Falta marcada.
9'
•
2ºTEMPO
Flamengo trabalha a bola pela faixa central de campo.
8'
•
2ºTEMPO
Léo Pereira lança do meio em direção ao ataque. Pra ninguém. Rafael fica com ela e sai jogando.
7'
•
2ºTEMPO
Lucas Ramon tenta cruzar pela direita de ataque, bola bate no marcador e sai em escanteio para o São Paulo.
6'
•
2ºTEMPO
Danielzinho erra passe no meio de campo e joga direto para a linha lateral.
5'
•
2ºTEMPO
Flamengo fica mais com a bola nesses instantes iniciais de etapa complementar.
4'
•
2ºTEMPO
Após cobrança de escanteio da esquerda, Vitão finaliza de cabeça e joga pra fora, sem nenhum perigo.
3'
•
2ºTEMPO
Bruno Henrique cruza rasteiro pela esquerda de ataque. Arboleda corta e cede escanteio.
2'
•
2ºTEMPO
Emerson Royal tenta jogada pela direita de ataque, perde a bola pra Pablo Maia e comete falta em Marcos Antônio na sequência.
1'
•
2ºTEMPO
As duas equipes voltam sem alterações para esse início de segundo tempo.
0'
•
2ºTEMPO
COMEÇA O SEGUNDO TEMPO! Bola rolando para a etapa complementar.
47'
•
1ºTEMPO
INTERVALO! Acaba o primeiro tempo.
46'
•
1ºTEMPO
Lançamento pra Bruno Henrique no comando de ataque. Muito forte. Rafael fica com ela.
45'
•
1ºTEMPO
Teremos dois minutos de acréscimos.
44'
•
1ºTEMPO
Alex Sandro toca a mão na bola no meio de campo. Mais uma infração apontada na partida.
43'
•
1ºTEMPO
Samuel Lino cobra a falta pela esquerda de ataque. Rafael afasta no soco.
42'
•
1ºTEMPO
Lucas Ramon derruba Samuel Lino pela esquerda do ataque carioca. Falta marcada.
41'
•
1ºTEMPO
Pedro tenta sair jogando pela esquerda de sua defesa, mas bola toca no braço de Artur. Infração marcada.
40'
•
1ºTEMPO
Artur recebe na linha de fundo, pela direita de ataque. Vitão chega junto e corta pra escanteio.
39'
•
1ºTEMPO
Pablo Maia derruba Samuel Lino no meio de campo. Falta apontada.
38'
•
1ºTEMPO
Jogo fica morno nesse momento. Flamengo domina as ações, mas não leva perigo real ao gol de Rafael. São Paulo se fecha na defesa e aposta somente nos contra ataques.
37'
•
1ºTEMPO
Alex Sandro recebe na esquerda de ataque e cruza. Arboleda corta e Danielzinho complementa.
36'
•
1ºTEMPO
Emerson Royal é lançado na direita de ataque, mas bola corre demais e se perde pela linha de fundo.
35'
•
1ºTEMPO
Fla ensaia uma pressão e obriga São Paulo a se fechar na defesa.
34'
•
1ºTEMPO
Lançamento do meio de campo de Samuel Lino pra Lorran no ataque. Ele desvia, mas Rafael fica com ela.
33'
•
1ºTEMPO
Artur é acionado na direita de ataque. Léo Pereira divide com ele e rouba a bola.
32'
•
1ºTEMPO
Bruno Henrique vai ao fundo pela esquerda de ataque e cruza. Direto nas mãos de Rafael.
31'
•
1ºTEMPO
Samuel Lino levanta pela direita de ataque. Arboleda corta pelo alto e afasta o perigo.
30'
•
1ºTEMPO
Lorran recebe na direita de ataque. Wendell rasga no carrinho e corta pra linha lateral.
29'
•
1ºTEMPO
Flamengo tenta sair para o jogo, mas São Paulo marca alto e dificulta as coisas para os mandantes.
28'
•
1ºTEMPO
NÃO VALE! Wendell passa de cabeça pra Marcos Antônio na área flamenguista. Volante manda pra rede, mas bandeira levanta o pano e aponta impedimento na jogada.
27'
•
1ºTEMPO
Arboleda curte uma de ponta esquerda e cruza rasteiro. Emerson Royal faz o corte e joga pela linha lateral.
26'
•
1ºTEMPO
Jorginho derruba Lucas Ramon no meio de campo. Falta.
25'
•
1ºTEMPO
Equipe visitante começa a gostar do jogo e parte para o ataque. Flamengo recua.
24'
•
1ºTEMPO
UHHH! Artur pega sobra e arremata da entrada da área carioca. Na rede pelo lado de fora.
23'
•
1ºTEMPO
Bruno Henrique tenta puxar contra ataque pelo meio. Osório chega matando a jogada e comete falta.
22'
•
1ºTEMPO
Lucas Ramon carrega pelo meio de campo em velocidade e é derrubado por Pulgar. Falta assinalada pela arbitragem.
21'
•
1ºTEMPO
Tricolor esfria o jogo e roda a bola no seu campo de defesa.
20'
•
1ºTEMPO
NO TRAVESSÃO! Uma paulada de Erick Pulgar de dentro da área paulista. Rafael somente olha.
19'
•
1ºTEMPO
Tudo certo com o lateral do Flamengo. Bola rolando mais uma vez.
18'
•
1ºTEMPO
Jogo parado. Alex Sandro disputa com Artur no meio de campo e cai de mau jeito.
17'
•
1ºTEMPO
Lorran tenta sair jogando pela ala direita. Marcos Antônio chega junto e corta pra linha lateral.
16'
•
1ºTEMPO
Marcos Antônio derruba Bruno Henrique no meio de campo. Falta.
15'
•
1ºTEMPO
São Paulo retoma a posse de bola e troca passes lentamente pelo meio de campo.
14'
•
1ºTEMPO
Wendell domina na esquerda de ataque e é derrubado por Emerson Royal. Falta assinalada.
13'
•
1ºTEMPO
Novamente roda a bola no meio de campo o Flamengo, sem muita objetividade.
12'
•
1ºTEMPO
Contra ataque rápido do Flamengo. Lorran recebe na área paulista pela direita e bate. Rafael faz a defesa com tranquilidade.
11'
•
1ºTEMPO
Artur cochila e acaba desarmado pela direita de ataque.
10'
•
1ºTEMPO
Samuel Lino é acionado na direita de ataque. Ele chega batendo cruzado e manda direto pela linha de fundo.
9'
•
1ºTEMPO
São Paulo recua e Flamengo segue rodando a bola, agora no campo de ataque.
8'
•
1ºTEMPO
Bruno Henrique carrega pela esquerda de ataque e acaba desarmado por Lucas Ramon.
7'
•
1ºTEMPO
Flamengo trabalha a bola pela faixa central de campo.
6'
•
1ºTEMPO
PRA FORA! Artur levanta pela direita de ataque. Calleri arruma com o peito e Wendell manda um canudo da entrada da área carioca. Por cima do gol.
5'
•
1ºTEMPO
Danielzinho derruba Pulgar no meio de campo. Falta marcada.
4'
•
1ºTEMPO
As duas equipes ainda estão em fase de estudos. Instantes iniciais de jogo em ritmo lento.
3'
•
1ºTEMPO
Luciano tenta tabela com Calleri pela esquerda de ataque, mas erra domínio e bola sai pela linha de fundo.
2'
•
1ºTEMPO
Bruno Henrique derruba Danielzinho no meio de campo. Primeira falta do jogo apontada.
1'
•
1ºTEMPO
O Flamengo joga de camisas e meiões listrados em preto e vermelho e calções brancos. O São Paulo vem a campo de camisas e meiões brancos e calções pretos.
0'
•
1ºTEMPO
VALENDO! COMEÇA O JOGO! Bola rolando no Maracanã.
PRÉ-JOGO
A bola vai começar a rolar em instantes.
PRÉ-JOGO
Hino Nacional sendo executado nesse momento.
PRÉ-JOGO
Times no gramado acertando os últimos detalhes para o jogo.
PRÉ-JOGO
A arbitragem será de Anderson Daronco (RS), auxiliado por Rafael da Silva Alves (RS) e Michael Stanislau (RS).
PRÉ-JOGO
São Paulo definido por Dorival Júnior: Rafael; Lucas Ramon, Arboleda, Osório e Wendell; Pablo Maia, Danielzinho e Marcos Antônio; Luciano, Artur e Calleri.
PRÉ-JOGO
Flamengo escalado por Leonardo Jardim: Rossi; Emerson Royal, Vitão, Léo Pereira e Alex Sandro; Erick Pulgar, Jorginho e Samuel Lino; Lorran, Bruno Henrique e Pedro.
PRÉ-JOGO
Os mandantes terão os desfalques de Luiz Araújo, Paquetá e Plata, lesionados, além do suspenso Carrascal. Os visitantes não contarão com Bobadilla, Lucas e Rafael Toloi, entregues ao departamento médico. Enzo Díaz, por questões pessoais, também ficará de fora.
PRÉ-JOGO
Pelo lado paulista, o momento segue extremamente conturbado desde antes da Copa do Mundo. A equipe não vence no Brasileirão desde 25/04, quando bateu o Mirassol por 1x0. De lá pra cá, foram 2 empates e 4 derrotas.
PRÉ-JOGO
O time carioca, que segue na perseguição ao líder Palmeiras, conta com o apoio do seu torcedor para diminuir a diferença de pontos, que atualmente é de sete. Vale lembrar que o time rubro-negro tem um jogo a menos que os rivais.
PRÉ-JOGO
Nas últimas partidas das equipes pelo campeonato, a primeira na volta, após pausa para a Copa do Mundo, e última do primeiro turno, o Mengão visitou a Chapecoense e venceu por 4x0. O Tricolor jogou como mandante contra o Athletico-PR e levou a pior, perdendo por 2x1.
PRÉ-JOGO
O Flamengo ocupa a 2ª colocação na tabela, com 37 pontos conquistados, enquanto o São Paulo está na 12ª posição, com 25 pontos somados até aqui.
PRÉ-JOGO
Considerando o histórico completo do confronto, foram disputadas 153 partidas entre as equipes. O Flamengo venceu 49, o São Paulo levou a melhor em 60 oportunidades, além de 44 empates.
PRÉ-JOGO
A partida será disputada no Estádio Jornalista Mário Filho, o Maracanã, no Rio de Janeiro.
PRÉ-JOGO
Boa noite! Acompanhe os lances de Flamengo e São Paulo, jogo válido pela 20ª rodada da Série-A do Campeonato Brasileiro 2026. A bola começa a rolar às 18h30min.
Leonardo Jardim
TECNICO
Agustín Rossi
Goleiro
Emerson Royal
Defesa
Vitão
Defesa
Léo Pereira
Defesa
Alex Sandro
Defesa
Erick Pulgar
Meio-Campo
Evertton Araujo
Meio-Campo
Jorginho Frello
Meio-Campo
Samuel Lino
Atacante
Lorran
Meio-Campo
De Arrascaeta
Meio-Campo
Bruno Henrique
Atacante
Everton Cebolinha
Atacante
Pedro
Atacante
Wallace Yan
Meio-Campo
Dorival Júnior
TECNICO
Rafael
Goleiro
Lucas Ramon
Defesa
Robert Arboleda
Defesa
Osório
Defesa
Wendell
Defesa
Sabino
Defesa
Pablo Maia
Meio-Campo
Danielzinho
Meio-Campo
Victor Sá
Atacante
Marcos Antônio
Meio-Campo
Luciano
Atacante
André Silva
Atacante
Artur
Atacante
Ferreira
Atacante
Jonathan Calleri
Atacante
Anderson Daronco (RS)
ÁRBITRO
Rafael da Silva Alves (RS)
ASSISTENTE
Michael Stanislau (RS)
ASSISTENTE
VAR - Rodrigo D Alonso Ferreira (SC)
QUARTO ÁRBITRO