20ª RODADA • Brasileiro Série A - 2026
Domingo, 26/07•16h
Minuto a Minuto: Bahia X Corinthians - 26/07/2026
52'
•
2ºTEMPO
ENCERRADO! Jogo Concluido
52'
•
2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! FIM DE JOGO! Bahia e Corinthians termina empatado em Salvador pelo Campeonato Brasileiro. Na próxima rodada, o Tricolor de Aço visita o Fluminense enquanto o Timão recebe o Athletico-PR.
51'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Allan para contra-ataque de Sanabria com falta e é advertido com o amarelo.
50'
•
2ºTEMPO
Garro bate falta na área e zaga afasta.
49'
•
2ºTEMPO
Pedro Milans é parado com falta pela esquerda.
48'
•
2ºTEMPO
Carrillo sobe pela direita, força passe e Kaio César não aproveita.
47'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Kauê leva o amarelo por reclamação no banco de reservas.
46'
•
2ºTEMPO
Pedro Milans é acionado na esquerda, cruza na área e David Duarte tira de cabeça.
45'
•
2ºTEMPO
MAIS SEIS! Vamos até os 51 minutos neste segundo tempo.
44'
•
2ºTEMPO
Público total na Arena Fonte Nova: 44.576 pessoas. Renda: R$ 2.005.327,50.
42'
•
2ºTEMPO
PERDEU!!! Passe forte na frente para Garro, Ramos Mingo se enrola com Ronaldo que estava fora da área e Carrillo chuta para fora!
41'
•
2ºTEMPO
OPA! Labyad é lançado na direita dentro da área, divide com Ramos Mingo e cai pedindo pênalti. Árbitro não marca nada.
40'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Última troca no Bahia troca: Erick Pulga deixa o campo para a entrada de Sanabria.
39'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Última mudança no Corinthians: Yuri Alberto sai lesionado e entra Carrillo.
38'
•
2ºTEMPO
Yuri Alberto é lançado na esquerda, cai sozinho e pede atendimento.
37'
•
2ºTEMPO
Kauê Furquim busca jogada pela direita, mas Acevedo erra devolução.
36'
•
2ºTEMPO
Erick Pulga levanta da esquerda na área e Gustavo Henrique tira de cabeça.
35'
•
2ºTEMPO
Everton Ribeiro finaliza fraco de fora da área e acerta Gustavo Henrique.
34'
•
2ºTEMPO
Matheus Pereira corre na frente e passa no meio da área. Yuri Alberto domina, chuta em cima da marcação e redonda fica fácil para Ronaldo.
33'
•
2ºTEMPO
Ramos Mingo acerta Garro com falta dura no meio-campo. Meia do Timão quer cartão para o adversário, mas árbitro não dá.
32'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Substituição no Bahia: Jean Lucas da vaga para Everton Ribeiro.
31'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO ... e Raniele sai e entra Matheus Pereira.
31'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Duas alterações no Corinthians: André deixa o gramado para a entrada de Allan.
30'
•
2ºTEMPO
VAR confirma impedimento no lance.
29'
•
2ºTEMPO
GOOOOOOL DO BAHIA!!! WILLIAN JOSÉ!!! Erick Pulga recebe na frente, invade a área e finaliza forte. Hugo Souza espalma e camisa 12 completa de cabeça para as redes. Em campo, bandeira aponta impedimento.
28'
•
2ºTEMPO
Erick Pulga é lançado na frente pela esquerda, Hugo Souza sai da área e da um bico para longe.
27'
•
2ºTEMPO
Hugo Souza falha em lançamento na frente pela esquerda e Fernando Diniz se desespera na beirada do campo.
25'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO ... e Breno Bidon da lugar para Labyad.
25'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Primeiras trocas no Corinthians: sai Fabrizio Angileri e entra Pedro Milans.
24'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO ... e Ademir da vaga para Kauê Furquim.
23'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO ... Alejo Véliz vai embora para a entrada de Willian José.
23'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Primeiras mudanças no Bahia: Zé Guilherme sai e entra Luciano Juba.
22'
•
2ºTEMPO
Yuri Alberto tenta jogada individual pela direita, carrega para o meio e acaba desarmado.
21'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Breno Bidon acerta carrinho em Ademir e ganha o amarelo.
20'
•
2ºTEMPO
Ademir serve na direita dentro da área, Román Gómez adianta e Gustavo Henrique faz o corte.
19'
•
2ºTEMPO
Lançamento na esquerda para Zé Guilherme, Matheuzinho chuta em cima do lateral baiano e fica com a posse de bola.
18'
•
2ºTEMPO
Garro é acionado na esquerda e domina com o braço. Árbitro marca falta do meia argentino.
17'
•
2ºTEMPO
Goleiro do Timão está recuperado e jogo recomeça.
16'
•
2ºTEMPO
Técnicos aproveitam a pausa não programada e conversam com seus times.
15'
•
2ºTEMPO
Hugo Souza está no chão e solicita atendimento médico.
14'
•
2ºTEMPO
Gabriel Paulista lança forte na direita e Matheuzinho não chega.
13'
•
2ºTEMPO
Nestor cobra falta forte na segunda área e Alejo Véliz não alcança.
12'
•
2ºTEMPO
Román Gómez tenta o cruzamento da direita e Angileri bloquea com o braço. Árbitro marca falta fora da área.
11'
•
2ºTEMPO
Jean Lucas serve na esquerda dentro da área, Nestor domina e chuta colocado para longe do gol.
10'
•
2ºTEMPO
Erick Pulga cruza com desvio da esquerda e Gustavo Henrique afasta antes da chegada de Alejo Véliz.
9'
•
2ºTEMPO
Passe forte na frente para Yuri Alberto, Ronaldo sai do gol e segura.
8'
•
2ºTEMPO
Ramos Mingo intercepta passe na direita que iria para Kaio César.
7'
•
2ºTEMPO
Kaio César corre pela direita, entra na área e toca no meio. Zaga faz o corte antes da chegada de Yuri Alberto.
6'
•
2ºTEMPO
Nestor escapa pela direita, passa por Angeileri, mas finaliza em cima de Raniele.
5'
•
2ºTEMPO
Matheuzinho vê Ronaldo adiantado e arrisca de muito longe. Goleiro se recupera e agarra.
4'
•
2ºTEMPO
Ademir recebe na direita, divide com corpo com Angileri e redonda sai pela linha de fundo.
3'
•
2ºTEMPO
Román Gómez é acionado na direita, chega no fundo dentro da área e é travado por Angileri.
2'
•
2ºTEMPO
Zé Guilherme adianta na frente, se joga buscando falta e cede tiro de meta.
1'
•
2ºTEMPO
Equipes estão com as mesmas formações da etapa inicial.
0'
•
2ºTEMPO
COMEÇA O SEGUNDO TEMPO! BOLA ROLANDO! Começa o segundo tempo na Arena Fonte Nova.
54'
•
1ºTEMPO
OLHA A TRETA! Após apito do árbitro, começa confusão generalizada. Alejo Véliz fica no chão depois de choque com Kaio César. Polícia e segurança em campo.
53'
•
1ºTEMPO
INTERVALO! FIM DE PRIMEIRO TEMPO! Bahia e Corinthians estão empatando em Salvador.
52'
•
1ºTEMPO
Atacante do Timão ficou sentindo após lance anterior, mas já está recuperado.
51'
•
1ºTEMPO
Yuri Alberto puxa contra-ataque, rola na direita e Ramos Mingo corta antes da chegada de Kaio César.
50'
•
1ºTEMPO
Bidon é acionado na entrada da área, briga com a marcação e comete falta de ataque.
49'
•
1ºTEMPO
Foi o 3° gol de David Duarte no Brasileirão.
48'
•
1ºTEMPO
GOOOOOLLLLL!!! GOOOOOOL DO BAHIA!!! DAVID DUARTE!!! Nestor cobra escanteio da esquerda no meio da área, zagueiro sobe sozinho e cabeceia para o fundo das redes!
47'
•
1ºTEMPO
Jean Lucas serve no meio da área e Alejo Véliz é travado por Gustavo Henrique na hora do arremate.
47'
•
1ºTEMPO
Yuri Alberto pressiona saída no campo de ataque e para Román Gómez com falta.
46'
•
1ºTEMPO
Erick Pulga avança pela esquerda, cruza no meio da área e Alejo Véliz cabeceia para fora!
45'
•
1ºTEMPO
Mais oito minutos de acréscimo nesta etapa inicial.
44'
•
1ºTEMPO
Passe forte na esquerda, Zé Guilherme se enrola com Matheuzinho e cede tiro de meta.
43'
•
1ºTEMPO
Zé Guilherme cruza fechado da esquerda na segunda trave, Hugo Souza vai no alto e defende.
42'
•
1ºTEMPO
Nestor bate falta da esquerda na área e Bidon tira de cabeça.
41'
•
1ºTEMPO
Yuri Alberto já está de volta após atendimento médico.
40'
•
1ºTEMPO
Técnico Rogério Ceni ganha amarelo por reclamação.
39'
•
1ºTEMPO
Camisa 9 do Timão fica sob cuidados médicos.
38'
•
1ºTEMPO
Yuri Alberto fica no chão com dores no rosto depois de choque com David Duarte.
37'
•
1ºTEMPO
Nestor arrisca da entrada da área e joga por cima do gol!
36'
•
1ºTEMPO
André toca na entrada da área, Raniele faz o corta luz e Bidon acaba desarmado.
35'
•
1ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Raniele para contra-ataque de Erick Pulga com falta e é advertido com o cartão amarelo.
34'
•
1ºTEMPO
Garro cobra escanteio da direita na segunda trave, Kaio César adianta na frente e Ronaldo agarra.
33'
•
1ºTEMPO
Garro abre na frente pela esquerda, Angileri encara a marcação e tem cruzamento bloqueado.
32'
•
1ºTEMPO
Acevedo força lançamento na frente e Alejo não alcança. Tiro de meta para Hugo Souza.
31'
•
1ºTEMPO
Yuri Alberto é acionado na direita e faz falta em David Duarte.
30'
•
1ºTEMPO
Ramos Mingo comete falta por trás em Garro no campo de ataque. Defensor argentino reclama demais com o árbitro.
28'
•
1ºTEMPO
Román Gómez acerta carrinho forte em Garro com falta no meio-campo.
27'
•
1ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Zé Guilherme para contra-ataque de Kaio César com falta e leva o amarelo. Ele era outro pendurado que não joga na próxima rodada.
26'
•
1ºTEMPO
Román Gómez cruza da direita na área e Gabriel Paulista corta pelo alto.
25'
•
1ºTEMPO
Jogos da 20ª rodada do Brasileirão encerrados: Athletico-PR 2x0 Internacional, Santos 2x2 Chapecoense e Vasco 1x1 Mirassol.
24'
•
1ºTEMPO
Erick Pulga levanta da direita e Raniele tira de cabeça.
23'
•
1ºTEMPO
OLHA A BESTEIRA!!! Lançamento na frente para Alejo, Hugo Souza sai da área e fura. Gustavo Henrique antecipa atacante argentino e afasta.
22'
•
1ºTEMPO
Angileri é atendido no gramado, mas vai se recuperando.
21'
•
1ºTEMPO
GOL, MAS NÃO VALE! Nestor cobra escanteio da esquerda e Hugo Souza tira. No sobra na entrada da área, Román Gómez manda na frente e Alejo Véliz cabeceia para as redes. Árbitro já marcava pé alto do camisa 31 ao dividir com Angileri e tento não vale.
20'
•
1ºTEMPO
Garro ficou caído em choque com David Duarte e pede atendimento médico. Jogadores do Bahia reclamam bastante com a arbitragem.
19'
•
1ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! David Duarte ganha amarelo pela confusão. Zagueiro é outro pendurado e não atuará contra o Fluminense na próxima rodada.
18'
•
1ºTEMPO
OLHA A CONFUSÃO! David Duarte e Garro discutem forte e clima esquenta.
17'
•
1ºTEMPO
Nestor bate falta direta ao gol e Hugo Souza espalma!
16'
•
1ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Angileri para descida de Ademir com falta na linha de fundo e é advertido com o cartão amarelo. Argentino estava pendurado e não joga na próxima rodada diante do Athletico-PR.
15'
•
1ºTEMPO
Passe na frente pela esquerda para Erick Pulga, Gabriel Paulista chega primeiro e sai jogando.
14'
•
1ºTEMPO
Román Gómez cruza da direita na área, Erick Pulga cabeceia fraco e Hugo Souza pega no canto esquerdo. Árbitro marca falta do atacante do time da casa.
13'
•
1ºTEMPO
Tudo certo com o zagueiro do Timão.
12'
•
1ºTEMPO
Gabriel Paulista divide pelo alto, cai de mal jeito e fica sentindo dores na região lombar.
11'
•
1ºTEMPO
NÃO VALEU! Tecnologia do impedimento semiautomático aponta posição irregular de Erick Pulga e anula gol de empate.
10'
•
1ºTEMPO
VAR analisa gol do Bahia.
9'
•
1ºTEMPO
GOOOOOOL DO BAHIA!!! ALEJO VÉLIZ!!! Erick Pulga é acionado na esquerda dentro da área e bate cruzado. Atacante desvia de cabeça e joga no cantinho esquerdo de Hugo Souza!
8'
•
1ºTEMPO
Primeiro gol de Angileri pelo Corinthians! Lateral não balançava as redes desde julho de 2017 quando ainda defendia o River Plate.
7'
•
1ºTEMPO
GOOOOOLLLLL!!! GOOOOOOL DO CORINTHIANS!!! FABRIZIO ANGILERI!!! Argentino controla na intermediária, conduz para frete e arrisca de canhota. Finalização sai forte, Ronaldo desvia, mas a bola morre no fundo das redes!
6'
•
1ºTEMPO
Matheuzinho dispara pela direita e não passa pela marcação de Zé Guilherme.
5'
•
1ºTEMPO
Alejo Véliz faz sua estreia pelo Bahia neste duelo. Atacante argentino pertencia ao Tottenham e estava empresado ao Rosario Central.
4'
•
1ºTEMPO
Alejo Véliz faz falta dura por trás em Raniele no campo de ataque.
3'
•
1ºTEMPO
Jean Lucas sobe pela esquerda e rola dentro da área. Erick Pulga finaliza por cima!
2'
•
1ºTEMPO
Ademir levanta da direita na área, Matheuzinho antecipa e tira de cabeça antes da chegada de Erick Pulga.
1'
•
1ºTEMPO
Equipe da casa usa camisa predominantemente branca, destacada por uma larga faixa horizontal azul e vermelha no peito, shorts azuis e meias vermelhas. Já a equipe visitante veste camisa preta com listras brancas, calções brancos e meias pretas.
0'
•
1ºTEMPO
VALENDO! COMEÇA! Bola rolando para duelo entre Bahia e Corinthians!
PRÉ-JOGO
Bahia está escalado com Ronaldo; Román Gómez, David Duarte, Ramos Mingo e Zé Guilherme; Nicolás Acevedo, Jean Lucas e Rodrigo Nestor; Ademir, Erick Pulga e Alejo Véliz.
PRÉ-JOGO
No 1° turno, o Bahia supero o Corinthians em 2x1 na Vila Belmiro. Jean Lucas e Willian José marcaram para o Tricolor de Aço enquanto Breno Bidon descontou para o Timão.
PRÉ-JOGO
Quase tudo pronto para o início da partida.
PRÉ-JOGO
Atletas perfilados para a execução do hino do estado da Bahia e hino nacional do Brasil.
PRÉ-JOGO
Os jogadores de ambas as equipes entram no gramado da Arena Fonte Nova.
PRÉ-JOGO
Ramon Abatti Abel (SC) é o árbitro do duelo, Alex dos Santos (SC) e Henrique Neu Ribeiro (SC) são os assistentes. Rodolpho Toski Marques (PR) comanda o VAR.
PRÉ-JOGO
No banco estão Kauê, André Ramalho, João Pedro, Pedro Milans, Allan, Charles, Matheus Pereira, Carrillo, Labyad, Lingard, Dieguinho e Pedro Raul.
PRÉ-JOGO
Corinthians vai a campo com Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Fabrizio Angileri; Raniele, André, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Kaio César e Yuri Alberto.
PRÉ-JOGO
Matheus Bidu, Alex Santana, Hugo e Vitinho seguem no departamento médico e estão fora. Em férias após a Copa do Mundo, Memphis Depay também não está disponível.
PRÉ-JOGO
Já o Timão ocupa a 7ª posição com 27 pontos e busca a vitória para encostar nos primeiros.
PRÉ-JOGO
Guido Herrera, Marcos Victor, Kanu, Luciano Juba, David Martins, Michel Araújo, Everton Ribeiro, Sanabria, Ruan Pablo, Kauê Furquim, Everaldo e Willian José são os reservas.
PRÉ-JOGO
Marco Moreno, Caio Alexandre e Léo Vieira lesionados são desfalques.
PRÉ-JOGO
O Tricolor de Aço ocupa a 6ª colocação com 30 pontos e quer o triunfo para encostar no G4.
PRÉ-JOGO
O jogo será realizado na Arena Fonte Nova em Salvador. O tempo é bom no capital baiana, os termômetros marcam 27°C neste momento.
PRÉ-JOGO
Olá, torcedores! Hoje vamos acompanhar o duelo entre Bahia e Corinthians em partida válida pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Rogério Ceni
TECNICO
Ronaldo
Goleiro
Román Gómez
Defesa
David Duarte
Defesa
Ramos Mingo
Defesa
Zé Guilherme
Defesa
Luciano Juba
Defesa
Nicolás Acevedo
Meio-Campo
Jean Lucas
Meio-Campo
Everton Ribeiro
Meio-Campo
Rodrigo Nestor
Meio-Campo
Ademir
Atacante
Kauê Furquim
Atacante
Erick Pulga
Atacante
Mateo Sanabria
Atacante
Alejo Véliz
Atacante
Willian José
Atacante
Fernando Diniz
TECNICO
Hugo Souza
Goleiro
Matheuzinho
Defesa
Gabriel Paulista
Defesa
Gustavo Henrique
Defesa
Fabrizio Angileri
Defesa
Pedro Milans
Defesa
Raniele
Meio-Campo
Matheus Pereira
Meio-Campo
André
Meio-Campo
Allan
Meio-Campo
Breno Bidon
Meio-Campo
Zakaria Labyad
Meio-Campo
Rodrigo Garro
Meio-Campo
Kaio César
Atacante
Yuri Alberto
Atacante
André Carrillo
Meio-Campo
Ramon Abatti Abel (SC)
ÁRBITRO
Alex dos Santos (SC)
ASSISTENTE
Henrique Neu Ribeiro (SC)
ASSISTENTE
Julio Cesar Pfleger (SC) / VAR: Rodolpho Toski Marques (PR)
QUARTO ÁRBITRO