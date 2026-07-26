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encerrado
Arena Fonte Nova Salvador, Bahia
Bahia Bahia
1 × 1
Corinthians Corinthians

20ª RODADA • Brasileiro Série A - 2026

Domingo, 26/0716h

Minuto a Minuto: Bahia X Corinthians - 26/07/2026

fim

52'

2ºTEMPO

ENCERRADO!
Jogo Concluido

fim

52'

2ºTEMPO

FIM 2º TEMPO!
FIM DE JOGO! Bahia e Corinthians termina empatado em Salvador pelo Campeonato Brasileiro. Na próxima rodada, o Tricolor de Aço visita o Fluminense enquanto o Timão recebe o Athletico-PR.

amarelo

51'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Allan para contra-ataque de Sanabria com falta e é advertido com o amarelo.

bola

50'

2ºTEMPO

Garro bate falta na área e zaga afasta.

bola

49'

2ºTEMPO

Pedro Milans é parado com falta pela esquerda.

bola

48'

2ºTEMPO

Carrillo sobe pela direita, força passe e Kaio César não aproveita.

amarelo

47'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Kauê leva o amarelo por reclamação no banco de reservas.

bola

46'

2ºTEMPO

Pedro Milans é acionado na esquerda, cruza na área e David Duarte tira de cabeça.

bola

45'

2ºTEMPO

MAIS SEIS! Vamos até os 51 minutos neste segundo tempo.

bola

44'

2ºTEMPO

Público total na Arena Fonte Nova: 44.576 pessoas. Renda: R$ 2.005.327,50.

bola

42'

2ºTEMPO

PERDEU!!! Passe forte na frente para Garro, Ramos Mingo se enrola com Ronaldo que estava fora da área e Carrillo chuta para fora!

bola

41'

2ºTEMPO

OPA! Labyad é lançado na direita dentro da área, divide com Ramos Mingo e cai pedindo pênalti. Árbitro não marca nada.

substituicao

40'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Última troca no Bahia troca: Erick Pulga deixa o campo para a entrada de Sanabria.

substituicao

39'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Última mudança no Corinthians: Yuri Alberto sai lesionado e entra Carrillo.

bola

38'

2ºTEMPO

Yuri Alberto é lançado na esquerda, cai sozinho e pede atendimento.

bola

37'

2ºTEMPO

Kauê Furquim busca jogada pela direita, mas Acevedo erra devolução.

bola

36'

2ºTEMPO

Erick Pulga levanta da esquerda na área e Gustavo Henrique tira de cabeça.

bola

35'

2ºTEMPO

Everton Ribeiro finaliza fraco de fora da área e acerta Gustavo Henrique.

bola

34'

2ºTEMPO

Matheus Pereira corre na frente e passa no meio da área. Yuri Alberto domina, chuta em cima da marcação e redonda fica fácil para Ronaldo.

bola

33'

2ºTEMPO

Ramos Mingo acerta Garro com falta dura no meio-campo. Meia do Timão quer cartão para o adversário, mas árbitro não dá.

substituicao

32'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Substituição no Bahia: Jean Lucas da vaga para Everton Ribeiro.

substituicao

31'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
... e Raniele sai e entra Matheus Pereira.

substituicao

31'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Duas alterações no Corinthians: André deixa o gramado para a entrada de Allan.

bola

30'

2ºTEMPO

VAR confirma impedimento no lance.

bola

29'

2ºTEMPO

GOOOOOOL DO BAHIA!!! WILLIAN JOSÉ!!! Erick Pulga recebe na frente, invade a área e finaliza forte. Hugo Souza espalma e camisa 12 completa de cabeça para as redes. Em campo, bandeira aponta impedimento.

bola

28'

2ºTEMPO

Erick Pulga é lançado na frente pela esquerda, Hugo Souza sai da área e da um bico para longe.

bola

27'

2ºTEMPO

Hugo Souza falha em lançamento na frente pela esquerda e Fernando Diniz se desespera na beirada do campo.

substituicao

25'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
... e Breno Bidon da lugar para Labyad.

substituicao

25'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Primeiras trocas no Corinthians: sai Fabrizio Angileri e entra Pedro Milans.

substituicao

24'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
... e Ademir da vaga para Kauê Furquim.

substituicao

23'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
... Alejo Véliz vai embora para a entrada de Willian José.

substituicao

23'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Primeiras mudanças no Bahia: Zé Guilherme sai e entra Luciano Juba.

bola

22'

2ºTEMPO

Yuri Alberto tenta jogada individual pela direita, carrega para o meio e acaba desarmado.

amarelo

21'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Breno Bidon acerta carrinho em Ademir e ganha o amarelo.

bola

20'

2ºTEMPO

Ademir serve na direita dentro da área, Román Gómez adianta e Gustavo Henrique faz o corte.

bola

19'

2ºTEMPO

Lançamento na esquerda para Zé Guilherme, Matheuzinho chuta em cima do lateral baiano e fica com a posse de bola.

bola

18'

2ºTEMPO

Garro é acionado na esquerda e domina com o braço. Árbitro marca falta do meia argentino.

bola

17'

2ºTEMPO

Goleiro do Timão está recuperado e jogo recomeça.

bola

16'

2ºTEMPO

Técnicos aproveitam a pausa não programada e conversam com seus times.

bola

15'

2ºTEMPO

Hugo Souza está no chão e solicita atendimento médico.

bola

14'

2ºTEMPO

Gabriel Paulista lança forte na direita e Matheuzinho não chega.

bola

13'

2ºTEMPO

Nestor cobra falta forte na segunda área e Alejo Véliz não alcança.

bola

12'

2ºTEMPO

Román Gómez tenta o cruzamento da direita e Angileri bloquea com o braço. Árbitro marca falta fora da área.

bola

11'

2ºTEMPO

Jean Lucas serve na esquerda dentro da área, Nestor domina e chuta colocado para longe do gol.

bola

10'

2ºTEMPO

Erick Pulga cruza com desvio da esquerda e Gustavo Henrique afasta antes da chegada de Alejo Véliz.

bola

9'

2ºTEMPO

Passe forte na frente para Yuri Alberto, Ronaldo sai do gol e segura.

bola

8'

2ºTEMPO

Ramos Mingo intercepta passe na direita que iria para Kaio César.

bola

7'

2ºTEMPO

Kaio César corre pela direita, entra na área e toca no meio. Zaga faz o corte antes da chegada de Yuri Alberto.

bola

6'

2ºTEMPO

Nestor escapa pela direita, passa por Angeileri, mas finaliza em cima de Raniele.

bola

5'

2ºTEMPO

Matheuzinho vê Ronaldo adiantado e arrisca de muito longe. Goleiro se recupera e agarra.

bola

4'

2ºTEMPO

Ademir recebe na direita, divide com corpo com Angileri e redonda sai pela linha de fundo.

bola

3'

2ºTEMPO

Román Gómez é acionado na direita, chega no fundo dentro da área e é travado por Angileri.

bola

2'

2ºTEMPO

Zé Guilherme adianta na frente, se joga buscando falta e cede tiro de meta.

bola

1'

2ºTEMPO

Equipes estão com as mesmas formações da etapa inicial.

inicio

0'

2ºTEMPO

COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!
BOLA ROLANDO! Começa o segundo tempo na Arena Fonte Nova.

bola

54'

1ºTEMPO

OLHA A TRETA! Após apito do árbitro, começa confusão generalizada. Alejo Véliz fica no chão depois de choque com Kaio César. Polícia e segurança em campo.

fim

53'

1ºTEMPO

INTERVALO!
FIM DE PRIMEIRO TEMPO! Bahia e Corinthians estão empatando em Salvador.

bola

52'

1ºTEMPO

Atacante do Timão ficou sentindo após lance anterior, mas já está recuperado.

bola

51'

1ºTEMPO

Yuri Alberto puxa contra-ataque, rola na direita e Ramos Mingo corta antes da chegada de Kaio César.

bola

50'

1ºTEMPO

Bidon é acionado na entrada da área, briga com a marcação e comete falta de ataque.

bola

49'

1ºTEMPO

Foi o 3° gol de David Duarte no Brasileirão.

gol

48'

1ºTEMPO

GOOOOOLLLLL!!!
GOOOOOOL DO BAHIA!!! DAVID DUARTE!!! Nestor cobra escanteio da esquerda no meio da área, zagueiro sobe sozinho e cabeceia para o fundo das redes!

bola

47'

1ºTEMPO

Jean Lucas serve no meio da área e Alejo Véliz é travado por Gustavo Henrique na hora do arremate.

bola

47'

1ºTEMPO

Yuri Alberto pressiona saída no campo de ataque e para Román Gómez com falta.

bola

46'

1ºTEMPO

Erick Pulga avança pela esquerda, cruza no meio da área e Alejo Véliz cabeceia para fora!

bola

45'

1ºTEMPO

Mais oito minutos de acréscimo nesta etapa inicial.

bola

44'

1ºTEMPO

Passe forte na esquerda, Zé Guilherme se enrola com Matheuzinho e cede tiro de meta.

bola

43'

1ºTEMPO

Zé Guilherme cruza fechado da esquerda na segunda trave, Hugo Souza vai no alto e defende.

bola

42'

1ºTEMPO

Nestor bate falta da esquerda na área e Bidon tira de cabeça.

bola

41'

1ºTEMPO

Yuri Alberto já está de volta após atendimento médico.

bola

40'

1ºTEMPO

Técnico Rogério Ceni ganha amarelo por reclamação.

bola

39'

1ºTEMPO

Camisa 9 do Timão fica sob cuidados médicos.

bola

38'

1ºTEMPO

Yuri Alberto fica no chão com dores no rosto depois de choque com David Duarte.

bola

37'

1ºTEMPO

Nestor arrisca da entrada da área e joga por cima do gol!

bola

36'

1ºTEMPO

André toca na entrada da área, Raniele faz o corta luz e Bidon acaba desarmado.

amarelo

35'

1ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Raniele para contra-ataque de Erick Pulga com falta e é advertido com o cartão amarelo.

bola

34'

1ºTEMPO

Garro cobra escanteio da direita na segunda trave, Kaio César adianta na frente e Ronaldo agarra.

bola

33'

1ºTEMPO

Garro abre na frente pela esquerda, Angileri encara a marcação e tem cruzamento bloqueado.

bola

32'

1ºTEMPO

Acevedo força lançamento na frente e Alejo não alcança. Tiro de meta para Hugo Souza.

bola

31'

1ºTEMPO

Yuri Alberto é acionado na direita e faz falta em David Duarte.

bola

30'

1ºTEMPO

Ramos Mingo comete falta por trás em Garro no campo de ataque. Defensor argentino reclama demais com o árbitro.

bola

28'

1ºTEMPO

Román Gómez acerta carrinho forte em Garro com falta no meio-campo.

amarelo

27'

1ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Zé Guilherme para contra-ataque de Kaio César com falta e leva o amarelo. Ele era outro pendurado que não joga na próxima rodada.

bola

26'

1ºTEMPO

Román Gómez cruza da direita na área e Gabriel Paulista corta pelo alto.

bola

25'

1ºTEMPO

Jogos da 20ª rodada do Brasileirão encerrados: Athletico-PR 2x0 Internacional, Santos 2x2 Chapecoense e Vasco 1x1 Mirassol.

bola

24'

1ºTEMPO

Erick Pulga levanta da direita e Raniele tira de cabeça.

bola

23'

1ºTEMPO

OLHA A BESTEIRA!!! Lançamento na frente para Alejo, Hugo Souza sai da área e fura. Gustavo Henrique antecipa atacante argentino e afasta.

bola

22'

1ºTEMPO

Angileri é atendido no gramado, mas vai se recuperando.

bola

21'

1ºTEMPO

GOL, MAS NÃO VALE! Nestor cobra escanteio da esquerda e Hugo Souza tira. No sobra na entrada da área, Román Gómez manda na frente e Alejo Véliz cabeceia para as redes. Árbitro já marcava pé alto do camisa 31 ao dividir com Angileri e tento não vale.

bola

20'

1ºTEMPO

Garro ficou caído em choque com David Duarte e pede atendimento médico. Jogadores do Bahia reclamam bastante com a arbitragem.

amarelo

19'

1ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
David Duarte ganha amarelo pela confusão. Zagueiro é outro pendurado e não atuará contra o Fluminense na próxima rodada.

bola

18'

1ºTEMPO

OLHA A CONFUSÃO! David Duarte e Garro discutem forte e clima esquenta.

bola

17'

1ºTEMPO

Nestor bate falta direta ao gol e Hugo Souza espalma!

amarelo

16'

1ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Angileri para descida de Ademir com falta na linha de fundo e é advertido com o cartão amarelo. Argentino estava pendurado e não joga na próxima rodada diante do Athletico-PR.

bola

15'

1ºTEMPO

Passe na frente pela esquerda para Erick Pulga, Gabriel Paulista chega primeiro e sai jogando.

bola

14'

1ºTEMPO

Román Gómez cruza da direita na área, Erick Pulga cabeceia fraco e Hugo Souza pega no canto esquerdo. Árbitro marca falta do atacante do time da casa.

bola

13'

1ºTEMPO

Tudo certo com o zagueiro do Timão.

bola

12'

1ºTEMPO

Gabriel Paulista divide pelo alto, cai de mal jeito e fica sentindo dores na região lombar.

bola

11'

1ºTEMPO

NÃO VALEU! Tecnologia do impedimento semiautomático aponta posição irregular de Erick Pulga e anula gol de empate.

bola

10'

1ºTEMPO

VAR analisa gol do Bahia.

bola

9'

1ºTEMPO

GOOOOOOL DO BAHIA!!! ALEJO VÉLIZ!!! Erick Pulga é acionado na esquerda dentro da área e bate cruzado. Atacante desvia de cabeça e joga no cantinho esquerdo de Hugo Souza!

bola

8'

1ºTEMPO

Primeiro gol de Angileri pelo Corinthians! Lateral não balançava as redes desde julho de 2017 quando ainda defendia o River Plate.

gol

7'

1ºTEMPO

GOOOOOLLLLL!!!
GOOOOOOL DO CORINTHIANS!!! FABRIZIO ANGILERI!!! Argentino controla na intermediária, conduz para frete e arrisca de canhota. Finalização sai forte, Ronaldo desvia, mas a bola morre no fundo das redes!

bola

6'

1ºTEMPO

Matheuzinho dispara pela direita e não passa pela marcação de Zé Guilherme.

bola

5'

1ºTEMPO

Alejo Véliz faz sua estreia pelo Bahia neste duelo. Atacante argentino pertencia ao Tottenham e estava empresado ao Rosario Central.

bola

4'

1ºTEMPO

Alejo Véliz faz falta dura por trás em Raniele no campo de ataque.

bola

3'

1ºTEMPO

Jean Lucas sobe pela esquerda e rola dentro da área. Erick Pulga finaliza por cima!

bola

2'

1ºTEMPO

Ademir levanta da direita na área, Matheuzinho antecipa e tira de cabeça antes da chegada de Erick Pulga.

bola

1'

1ºTEMPO

Equipe da casa usa camisa predominantemente branca, destacada por uma larga faixa horizontal azul e vermelha no peito, shorts azuis e meias vermelhas. Já a equipe visitante veste camisa preta com listras brancas, calções brancos e meias pretas.

inicio

0'

1ºTEMPO

VALENDO!
COMEÇA! Bola rolando para duelo entre Bahia e Corinthians!

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Bahia está escalado com Ronaldo; Román Gómez, David Duarte, Ramos Mingo e Zé Guilherme; Nicolás Acevedo, Jean Lucas e Rodrigo Nestor; Ademir, Erick Pulga e Alejo Véliz.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

No 1° turno, o Bahia supero o Corinthians em 2x1 na Vila Belmiro. Jean Lucas e Willian José marcaram para o Tricolor de Aço enquanto Breno Bidon descontou para o Timão.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Quase tudo pronto para o início da partida.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Atletas perfilados para a execução do hino do estado da Bahia e hino nacional do Brasil.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Os jogadores de ambas as equipes entram no gramado da Arena Fonte Nova.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Ramon Abatti Abel (SC) é o árbitro do duelo, Alex dos Santos (SC) e Henrique Neu Ribeiro (SC) são os assistentes. Rodolpho Toski Marques (PR) comanda o VAR.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

No banco estão Kauê, André Ramalho, João Pedro, Pedro Milans, Allan, Charles, Matheus Pereira, Carrillo, Labyad, Lingard, Dieguinho e Pedro Raul.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Corinthians vai a campo com Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Fabrizio Angileri; Raniele, André, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Kaio César e Yuri Alberto.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Matheus Bidu, Alex Santana, Hugo e Vitinho seguem no departamento médico e estão fora. Em férias após a Copa do Mundo, Memphis Depay também não está disponível.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Já o Timão ocupa a 7ª posição com 27 pontos e busca a vitória para encostar nos primeiros.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Guido Herrera, Marcos Victor, Kanu, Luciano Juba, David Martins, Michel Araújo, Everton Ribeiro, Sanabria, Ruan Pablo, Kauê Furquim, Everaldo e Willian José são os reservas.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Marco Moreno, Caio Alexandre e Léo Vieira lesionados são desfalques.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

O Tricolor de Aço ocupa a 6ª colocação com 30 pontos e quer o triunfo para encostar no G4.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

O jogo será realizado na Arena Fonte Nova em Salvador. O tempo é bom no capital baiana, os termômetros marcam 27°C neste momento.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Olá, torcedores! Hoje vamos acompanhar o duelo entre Bahia e Corinthians em partida válida pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Bahia BAH

  • Rogério Ceni

    TECNICO

  • Ronaldo

    Goleiro

  • Román Gómez

    Defesa

  • David DuarteGolAmarelo

    Defesa

  • Ramos Mingo

    Defesa

  • Zé GuilhermeSaiuAmarelo

    Defesa

  • Luciano JubaEntrou

    Defesa

  • Nicolás Acevedo

    Meio-Campo

  • Jean LucasSaiu

    Meio-Campo

  • Everton RibeiroEntrou

    Meio-Campo

  • Rodrigo Nestor

    Meio-Campo

  • AdemirSaiu

    Atacante

  • Kauê FurquimEntrou

    Atacante

  • Erick PulgaSaiu

    Atacante

  • Mateo SanabriaEntrou

    Atacante

  • Alejo VélizSaiu

    Atacante

  • Willian JoséEntrou

    Atacante

Corinthians COR

  • Fernando Diniz

    TECNICO

  • Hugo Souza

    Goleiro

  • Matheuzinho

    Defesa

  • Gabriel Paulista

    Defesa

  • Gustavo Henrique

    Defesa

  • Fabrizio AngileriSaiuGolAmarelo

    Defesa

  • Pedro MilansEntrou

    Defesa

  • RanieleSaiuAmarelo

    Meio-Campo

  • Matheus PereiraEntrou

    Meio-Campo

  • AndréSaiu

    Meio-Campo

  • AllanEntrouAmarelo

    Meio-Campo

  • Breno BidonSaiuAmarelo

    Meio-Campo

  • Zakaria LabyadEntrou

    Meio-Campo

  • Rodrigo Garro

    Meio-Campo

  • Kaio César

    Atacante

  • Yuri AlbertoSaiu

    Atacante

  • André CarrilloEntrou

    Meio-Campo

  • Ramon Abatti Abel (SC)

    ÁRBITRO

  • Alex dos Santos (SC)

    ASSISTENTE

  • Henrique Neu Ribeiro (SC)

    ASSISTENTE

  • Julio Cesar Pfleger (SC) / VAR: Rodolpho Toski Marques (PR)

    QUARTO ÁRBITRO

Bahia BAH
Corinthians COR

GOLS

Gol David Duarte
Fabrizio Angileri Gol
POSSE DE BOLA
58% 42%
7FINALIZAÇÕES5
2FINALIZAÇÕES CERTAS3
16FALTAS COMETIDAS16
9CRUZAMENTOS3
30PASSES ERRADOS21
6DESARMES6
7ESCANTEIOS2
2IMPEDIMENTOS1
2CARTÕES AMARELOS5
0CARTÕES VERMELHOS0
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