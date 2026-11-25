36ª RODADA • Brasileiro Série A - 2026
Quarta-feira, 25/11•20h
Minuto a Minuto: Atlético-MG X Corinthians - 25/11/2026
4'
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1ºTEMPO
Bernard manda a bola na primeira trave na cobrança de escanteio pela direita, mas Raniele consegue afastar.
3'
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1ºTEMPO
O Atlético avança com Cuello pela direita, que levanta a bola na área. Gustavo Henrique bloqueia o cruzamento e manda para escanteio!
2'
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1ºTEMPO
PARA FORA! Kevin Castaño encontra liberdade para bater de longe, mas exagera na altura e manda a bola por cima do travessão.
1'
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1ºTEMPO
Bidon disputa a bola na intermediária de ataque do Corinthians e recebe uma entrada dura de Mamady Cissé.
0'
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1ºTEMPO
Começa o jogo: Atlético-MG x Corinthians!
PRÉ-JOGO
Equipes perfiladas! O Hino Nacional é executado.
PRÉ-JOGO
Jogadores em campo.
PRÉ-JOGO
A arbitragem fica por conta de Braulio da Silva Machado, de Santa Catarina.
PRÉ-JOGO
Já o Timão tem como objetivo conquistar ao menos um empate na capital mineira, resultado suficiente para tirar a equipe da zona de rebaixamento momentaneamente.
PRÉ-JOGO
Com seis derrotas e dois empates nos últimos oito compromissos, o Atlético precisa reagir para ingressar na zona de classificação à próxima Libertadores.
PRÉ-JOGO
RETROSPECTO! Em todas as competições foram disputados 90 jogos entre as duas equipes, com 29 vitórias do Atlético Mineiro, 23 empates e 38 triunfos do Corinthians.
PRÉ-JOGO
Boa noite, fãs do esporte! Atlético-MG e Corinthians se enfrentam nesta quarta, às 20h (de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte, em partida que encerra a 36ª rodada do Campeonato Brasileiro.
E. Domínguez
TECNICO
C. Seedorf
TECNICO
Braulio da Silva Machado
ÁRBITRO