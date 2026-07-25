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encerrado
São Januário Rio de Janeiro, Rio de Janeiro
Vasco Vasco
1 × 1
Mirassol Mirassol

20ª RODADA • Brasileiro Série A - 2026

Sábado, 25/0720h30

Minuto a Minuto: Vasco X Mirassol - 25/07/2026

fim

51'

2ºTEMPO

ENCERRADO!
Jogo Concluido

fim

51'

2ºTEMPO

FIM 2º TEMPO!
ACABA O JOGO! Vasco e Mirassol ficam no empate de 1x1 e, com o resultado, as duas equipes seguem na zona de rebaixamento do campeonato.

bola

50'

2ºTEMPO

Eduardo finaliza cruzamento da esquerda no meio da área vascaína. Bola desvia em Lucas Piton e sai pela linha de fundo. Jogadores do Mirassol pedem desvio no braço, mas jogo segue.

bola

49'

2ºTEMPO

Nuno Moreira cruza pela esquerda de ataque. Direto nas mãos de Walter.

bola

48'

2ºTEMPO

Rojas tenta o chute de longe e manda pra fora.

bola

47'

2ºTEMPO

Mais um cruzamento de Puma Rodríguez pela direita de ataque. Gabriel Knesowitsch corta e cede escanteio.

bola

46'

2ºTEMPO

Puma Rodríguez levanta pela direita de ataque. Lucas Oliveira afasta o perigo de cabeça.

bola

45'

2ºTEMPO

Teremos seis minutos de acréscimos.

bola

44'

2ºTEMPO

Mirassol segura a bola pelo meio de campo.

bola

43'

2ºTEMPO

Andrés Gómez cruza com veneno pela direita de ataque. Walter disputa com Nuno Moreira e Spinelli e consegue a intervenção.

bola

42'

2ºTEMPO

Reinaldo lança do meio em direção ao ataque. Defesa vascaína rebate.

bola

41'

2ºTEMPO

Depois de bate e rebate na área do Mirassol, bola sobra com Spinelli. Ele finaliza e manda pra fora.

bola

40'

2ºTEMPO

Jogo fica franco nesse momento. Vasco tenta a virada, mas Mirassol também volta a buscar o ataque.

bola

39'

2ºTEMPO

Spinelli tenta arrancar pelo meio de campo. João Victor rasga e manda um bico pra longe.

amarelo

38'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Nuno Moreira dá carrinho por trás em Fernandinho pelo meio de campo. Falta e amarelo pra ele.

substituicao

37'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Muda pela última vez o Mirassol. Sai Denilson e entra Chico Kim.

bola

36'

2ºTEMPO

Torcedor vascaíno se inflama e agora acredita no gol da virada.

gol

35'

2ºTEMPO

GOOOOOLLLLL!!!
GOOOLLL DO VASCO!!! ANDRÉS GÓMEZ! Bola com o colombiano na direita de ataque. Ele corta para o meio e bate chapado de dentro da área adversária. No ângulo direito de Walter, que somente olha. Empata o Vasco.

bola

35'

2ºTEMPO

GOOOLLL DO VASCO!!!

bola

34'

2ºTEMPO

Fernandinho tenta prender a bola no meio de campo e acaba desarmado.

bola

33'

2ºTEMPO

Mais uma tentativa de jogada de Andrés Gómez pela direita de ataque. Novamente leva a melhor a defesa visitante.

bola

32'

2ºTEMPO

PÚBLICO! 10.649 torcedores tentando ajudar o Vasco em São Januário.

bola

31'

2ºTEMPO

Andrés Gómez tenta pela direita de ataque. Primeiro ele cruza e bola volta. Em seguida, acaba desarmado.

bola

30'

2ºTEMPO

Segue no ataque o Vasco. Equipe da casa não consegue encontrar nenhuma brecha na defesa do Mirassol.

substituicao

29'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Última troca no Vasco. Sai Cauan Barros e entra Johan Rojas.

bola

28'

2ºTEMPO

Mirassol se mantém inteiro no campo de defesa, apostando somente nos contra ataques pra tentar matar o jogo.

bola

27'

2ºTEMPO

Roda a bola no ataque o Vasco, mas não consegue encontrar espaços na defesa adversária.

substituicao

26'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Cuiabano também sai e entra Lucas Piton.

substituicao

26'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Mudanças no Vasco. Sai Ramon Rique e entra Jair.

bola

25'

2ºTEMPO

Vasco tenta pressionar, mas não consegue levar perigo real ao gol de Walter.

substituicao

24'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Edson Carioca vai descansar e entra Fernandinho no seu lugar.

substituicao

24'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Trocas no Mirassol. Sai Japa e entra Eduardo.

bola

23'

2ºTEMPO

Bola com Andrés Gómez na direita de ataque. Ele tenta cruzar, Gabriel Knesowitsch trava e ainda fica com o tiro de meta.

amarelo

22'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Cartão amarelo pra Walter por fazer cera na batida do tiro de meta. Ele estava pendurado e desfalcará a equipe na próxima rodada.

bola

21'

2ºTEMPO

Andrés Gómez arrisca de fora da área e manda pela linha de fundo, sem nenhum perigo.

bola

20'

2ºTEMPO

PRA FORA! Bom contra ataque do Mirassol. Japa encontra Edson Carioca pela direita. Ele cruza e Bruno Santos finaliza da pequena área por cima do gol.

bola

19'

2ºTEMPO

Parte da torcida do cruz-maltino canta e tenta empurrar a equipe.

bola

18'

2ºTEMPO

NÃO VALE! Spinelli recebe na área do Mirassol, limpa Walter e bate mascado. Bola sobra com David, que empurra pra rede em posição irregular.

bola

17'

2ºTEMPO

Tudo certo com Walter. Bola volta a rolar em São Januário.

substituicao

16'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Tchê Tchê também sai para a entrada de Nuno Moreira.

substituicao

16'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Mexidas no Vasco. Sai Adson e entra David.

bola

15'

2ºTEMPO

Jogo parado. Walter sente joelho direito e pede atendimento médico.

bola

14'

2ºTEMPO

Japa tenta puxar ataque rápido pelo meio, mas é parado com falta por Cauan Barros.

bola

13'

2ºTEMPO

Cruzamento de Puma Rodríguez pela direita de ataque. Defesa corta mais uma vez e joga novamente pra escanteio.

bola

12'

2ºTEMPO

Cuiabano bate escanteio pela direita. Zaga do Mirassol afasta.

bola

11'

2ºTEMPO

Contra ataque rápido do Vasco. Bola com Spinelli na área visitante. Ele chuta, bola desvia em Reinaldo e sai em escanteio.

bola

10'

2ºTEMPO

Edson Carioca recebe na esquerda de ataque e tenta cruzar. Pumita trava.

bola

9'

2ºTEMPO

Após bom lance de ataque, Mirassol se solta e começa a frequentar mais o campo ofensivo.

bola

8'

2ºTEMPO

LÉO JARDIIIM! Boa tabela do ataque do Mirassol. Japa recebe na área vascaína e chuta. Léo Jardim fecha bem o ângulo e faz grande defesa.

bola

7'

2ºTEMPO

Vasco ensaia uma pressão, mas Mirassol consegue controlar bem a partida.

bola

6'

2ºTEMPO

Cuiabano faz jogada pela esquerda de ataque e bola sobra com Ramon Rique na área visitante. Ele chuta, mas defesa trava na hora exata.

bola

5'

2ºTEMPO

Ramon Rique levanta pela direita de ataque. Bola chega limpa até Walter.

bola

4'

2ºTEMPO

Troca passes no campo ofensivo a equipe do Vasco.

bola

3'

2ºTEMPO

Tchê Tchê cobra escanteio pela esquerda. Walter afasta no soco.

bola

2'

2ºTEMPO

Andrés Gómez é acionado na área do Mirassol pela esquerda. João Victor desarma e joga pra escanteio.

substituicao

1'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Mirassol volta com uma mudança. Sai Gustavo Silva e entra Carlos Eduardo.

inicio

0'

2ºTEMPO

COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!
Bola rolando para a etapa complementar.

fim

48'

1ºTEMPO

INTERVALO!
Acaba o primeiro tempo.

bola

47'

1ºTEMPO

Após erro na saída de jogo do Vasco, bola sobra com Japa. Ele chuta de dentro da área mandante, mas pega mal demais na bola. Tiro de meta pra Léo Jardim.

bola

46'

1ºTEMPO

Edson Carioca tenta carregar pelo meio de campo, mas é facilmente desarmado por Adson.

bola

45'

1ºTEMPO

Teremos três minutos de acréscimos.

bola

44'

1ºTEMPO

Boa jogada de Andrés Gómez pela esquerda de ataque. Ele cruza rasteiro e defesa visitante afasta com Lucas Oliveira.

bola

43'

1ºTEMPO

Spinelli rouba a bola no meio, arranca pela direita de ataque e cruza. Direto pela linha de fundo.

bola

42'

1ºTEMPO

Tchê Tchê cobra escanteio pela direita, defesa do Mirassol afasta e Andrés Gómez chuta de fora da área. Bola sai com desvio em novo escanteio para o Vasco.

bola

41'

1ºTEMPO

Ramon Rique vai ao fundo pela direita de ataque depois de bom passe de Adson. Ele cruza rasteiro e Gabriel Knesowitsch corta pra escanteio.

bola

40'

1ºTEMPO

Cuiabano cruza pela esquerda de ataque. Walter fica com ela.

bola

39'

1ºTEMPO

Visitantes seguem controlando a partida, trocando passes pela faixa central de campo.

bola

38'

1ºTEMPO

Cuiabano e Lucas Oliveira se desentendem, juizão para o jogo, dá uma bela bronca nos dois e manda a partida seguir.

bola

37'

1ºTEMPO

Igor Formiga faz a finta em Cuiabano pela direita de ataque e cruza. Zaga mandante afasta o perigo.

bola

36'

1ºTEMPO

Lucas Oliveira chuta de fora da área. Bola carimba a marcação.

bola

35'

1ºTEMPO

Mirassol roda a bola lentamente pelo meio de campo, sem nenhuma pressão do Vasco.

substituicao

34'

1ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
E não dá mais pra ele. Muda o Mirassol. Sai Aldo Filho, lesionado, e entra Lucas Oliveira.

bola

33'

1ºTEMPO

Equipe médica do Mirassol no gramado prestando atendimento ao volante.

bola

32'

1ºTEMPO

Jogo parado. Aldo Filho sente a coxa esquerda e desaba em campo.

bola

31'

1ºTEMPO

Momento da equipe carioca é extremamente preocupante, não somente por estar na zona de rebaixamento, mas também pelo baixo nível das suas atuações.

bola

30'

1ºTEMPO

De imediato, torcida vascaína interrompe o apoio e já demonstra certa insatisfação.

gol

29'

1ºTEMPO

GOOOOOLLLLL!!!
GOOOLLL DO MIRASSOL!!! IGOR FORMIGA! Reinaldo cobra escanteio pela esquerda. Ninguém corta e Igor Formiga desvia na pequena área para a rede. Mirassol na frente.

bola

29'

1ºTEMPO

GOOOLLL DO MIRASSOL!!!

bola

28'

1ºTEMPO

Bruno Santos recebe na esquerda de ataque e tenta passe para o meio. Defesa vascaína intercepta e sai jogando.

bola

27'

1ºTEMPO

Puma Rodríguez derruba Edson Carioca no meio de campo. Falta.

bola

26'

1ºTEMPO

Lentamente, Leão Caipira troca passes no meio de campo.

bola

25'

1ºTEMPO

Adson é derrubado por Japa no meio de campo. Falta apontada.

bola

24'

1ºTEMPO

Ramon Rique vai ao fundo pela direita de ataque e cruza. Nas mãos de Walter.

bola

23'

1ºTEMPO

Japa também erra passe pelo meio de campo e devolve a posse de bola ao Vasco.

bola

22'

1ºTEMPO

Andrés Gómez erra passe no meio de campo e Mirassol se lança ao ataque.

bola

21'

1ºTEMPO

Cuiabano cruza pelo lado direito de ataque. Forte demais. Direto pela linha de fundo.

bola

20'

1ºTEMPO

WAAALTER! Bola sobra com Ramon Rique na área do Mirassol e ele chuta forte. Walter voa no ângulo esquerdo e espalma bonito. Escanteio para o Vasco.

bola

19'

1ºTEMPO

UHHH! Igor Formiga limpa a marcação pela direita de ataque, carrega para o meio e chuta de fora da área. Bola passa perto do poste esquerdo de Léo Jardim.

bola

18'

1ºTEMPO

Acalma o jogo e roda a bola pelo meio de campo a equipe da casa.

bola

17'

1ºTEMPO

Edson Carioca tenta arrancada pelo meio de campo. Carlos Cuesta vai somente no corpo do adversário e faz a falta.

bola

16'

1ºTEMPO

Falta de Aldo Filho em cima de Spinelli no meio de campo.

bola

15'

1ºTEMPO

Mirassol tem mais posse de bola, mas jogo fica truncado pelo meio de campo nesse momento.

bola

14'

1ºTEMPO

Em contra ataque rápido do Vasco, Adson tenta o chute de fora da área, mas bola explode na marcação.

bola

13'

1ºTEMPO

Troca passes no campo de ataque a equipe do Mirassol, tentando abrir a defesa adversária.

bola

12'

1ºTEMPO

Ramon Rique derruba João Victor no meio de campo. Falta marcada.

bola

11'

1ºTEMPO

Igor Formiga cruza pelo lado direito de ataque. Defesa do Vasco corta mais uma pelo alto.

bola

10'

1ºTEMPO

Torcedor mandante não para de cantar, empurrando sua equipe.

bola

9'

1ºTEMPO

Spinelli carrega pelo meio de campo e é parado com falta por Denilson.

bola

8'

1ºTEMPO

Cruzamento da esquerda de ataque de Reinaldo. Zaga vascaína corta e joga pra escanteio.

bola

7'

1ºTEMPO

Andrés Gómez recebe na esquerda de ataque, invade a área adversária e chuta. Longe do gol de Walter.

bola

6'

1ºTEMPO

Vasco finalmente consegue ficar com a bola dominada e troca passes pelo meio de campo.

bola

5'

1ºTEMPO

Reinaldo cruza do lado esquerdo do ataque. Direto nas mãos de Léo Jardim.

bola

4'

1ºTEMPO

Visitantes dominam as ações nesses instantes iniciais de partida.

bola

3'

1ºTEMPO

Aldo Filho cruza pelo lado esquerdo de ataque. Forte demais. Bola sai pela linha de fundo do lado oposto.

bola

2'

1ºTEMPO

Na primeira tentativa de ataque do Mirassol pela esquerda, Cuesta faz o corte e cede escanteio.

bola

1'

1ºTEMPO

O Vasco joga todo de preto e o Mirassol vem a campo todo de amarelo.

inicio

0'

1ºTEMPO

VALENDO!
COMEÇA O JOGO! Bola rolando em São Januário.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

A bola vai começar a rolar em instantes.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Hino Nacional sendo executado nesse momento.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Times no gramado acertando os últimos detalhes para o jogo.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

A arbitragem será de Rafael Rodrigo Klein (RS), auxiliado por Alessandro Álvaro Rocha de Matos (BA) e Jorge Eduardo Bernardi (RS).

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Mirassol definido por Rafael Guanaes: Walter; Igor Formiga, João Victor, Gabriel Knesowitsch e Reinaldo; Aldo Filho, Denilson e Japa; Gustavo Silva, Edson Carioca e Bruno Santos.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Vasco escalado por Pedro Emanuel: Léo Jardim; Puma Rodriguez, Cuesta, Robert Renan e Cuiabano; Cauan Barros, Tchê Tchê e Ramon Rique; Adson, Andrés Gómez e Spinelli.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Os mandantes terão os desfalques de Mateus Carvalho e Saldivia, lesionados. Os visitantes não contarão com Alex Muralha, Negueba e Neto Moura, entregues ao departamento médico.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Pelo lado mirassolense, o foco é também fazer uma boa apresentação jogando fora de casa. Sob os seus domínios, a equipe obtém sucesso, mas precisa pontuar também como visitante se quiser deixar a zona da degola.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

O time carioca, agora treinado pelo português Pedro Emanuel, conta com o apoio dos seus torcedores para vencer um adversário direto na briga contra o Z-4. Esse será o primeiro jogo do novo comandante diante dos seus adeptos.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Nas últimas partidas das equipes pelo campeonato, a primeira na volta, após pausa para a Copa do Mundo, e última do primeiro turno, o Cruz-maltino visitou o Vitória e perdeu por 1x0. O Leão Caipira jogou em casa contra o Grêmio e levou a melhor, vencendo por 2x1.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

O Vasco ocupa a 17ª colocação na tabela, com 20 pontos conquistados, enquanto o Mirassol está na 18ª posição, com 19 pontos somados até aqui. Ambos estão na zona de rebaixamento da competição.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Considerando o histórico completo do confronto, foram disputadas 3 partidas entre as equipes e, em todas elas, o Mirassol levou a melhor.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

A partida será disputada no Estádio de São Januário, no Rio de Janeiro.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Boa noite! Acompanhe os lances de Vasco e Mirassol, jogo válido pela 20ª rodada da Série-A do Campeonato Brasileiro 2026. A bola começa a rolar às 20h30min.

Vasco VAS

  • Pedro Emanuel

    TECNICO

  • Léo Jardim

    Goleiro

  • Puma Rodriguez

    Defesa

  • Carlos Cuesta

    Defesa

  • Robert Renan

    Defesa

  • CuiabanoSaiu

    Defesa

  • Lucas PitonEntrou

    Defesa

  • Cauan BarrosSaiu

    Meio-Campo

  • Johan RojasEntrou

    Atacante

  • Tchê TchêSaiu

    Meio-Campo

  • Nuno MoreiraEntrouAmarelo

    Atacante

  • Ramon RiqueSaiu

    Meio-Campo

  • JairEntrou

    Meio-Campo

  • AdsonSaiu

    Atacante

  • DavidEntrou

    Atacante

  • Andrés GómezGol

    Atacante

  • Claudio Spinelli

    Atacante

Mirassol MIR

  • Rafael Guanaes

    TECNICO

  • WalterAmarelo

    Goleiro

  • Igor FormigaGol

    Defesa

  • João Victor

    Defesa

  • Gabriel Knesowitsch

    Defesa

  • Reinaldo

    Defesa

  • Aldo FilhoSaiu

    Meio-Campo

  • Lucas OliveiraEntrou

    Defesa

  • DenilsonSaiu

    Meio-Campo

  • Chico KimEntrou

  • JapaSaiu

    Meio-Campo

  • EduardoEntrou

    Meio-Campo

  • Gustavo SilvaSaiu

    Atacante

  • Carlos EduardoEntrou

    Atacante

  • Edson CariocaSaiu

    Atacante

  • FernandinhoEntrou

    Atacante

  • Bruno Santos

    Atacante

  • Rafael Rodrigo Klein (RS)

    ÁRBITRO

  • Alessandro Álvaro Rocha de Matos (BA)

    ASSISTENTE

  • Jorge Eduardo Bernardi (RS)

    ASSISTENTE

  • Marcos Mateus Pereira (MS)

    QUARTO ÁRBITRO

Vasco VAS
Mirassol MIR

GOLS

Gol Andrés Gómez
Igor Formiga Gol
POSSE DE BOLA
50% 50%
13FINALIZAÇÕES10
3FINALIZAÇÕES CERTAS3
6FALTAS COMETIDAS6
7CRUZAMENTOS4
30PASSES ERRADOS18
5DESARMES9
8ESCANTEIOS5
1IMPEDIMENTOS0
1CARTÕES AMARELOS1
0CARTÕES VERMELHOS0
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