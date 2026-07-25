20ª RODADA • Brasileiro Série A - 2026
Sábado, 25/07•20h30
Minuto a Minuto: Vasco X Mirassol - 25/07/2026
51'
•
2ºTEMPO
ENCERRADO! Jogo Concluido
51'
•
2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! ACABA O JOGO! Vasco e Mirassol ficam no empate de 1x1 e, com o resultado, as duas equipes seguem na zona de rebaixamento do campeonato.
50'
•
2ºTEMPO
Eduardo finaliza cruzamento da esquerda no meio da área vascaína. Bola desvia em Lucas Piton e sai pela linha de fundo. Jogadores do Mirassol pedem desvio no braço, mas jogo segue.
49'
•
2ºTEMPO
Nuno Moreira cruza pela esquerda de ataque. Direto nas mãos de Walter.
48'
•
2ºTEMPO
Rojas tenta o chute de longe e manda pra fora.
47'
•
2ºTEMPO
Mais um cruzamento de Puma Rodríguez pela direita de ataque. Gabriel Knesowitsch corta e cede escanteio.
46'
•
2ºTEMPO
Puma Rodríguez levanta pela direita de ataque. Lucas Oliveira afasta o perigo de cabeça.
45'
•
2ºTEMPO
Teremos seis minutos de acréscimos.
44'
•
2ºTEMPO
Mirassol segura a bola pelo meio de campo.
43'
•
2ºTEMPO
Andrés Gómez cruza com veneno pela direita de ataque. Walter disputa com Nuno Moreira e Spinelli e consegue a intervenção.
42'
•
2ºTEMPO
Reinaldo lança do meio em direção ao ataque. Defesa vascaína rebate.
41'
•
2ºTEMPO
Depois de bate e rebate na área do Mirassol, bola sobra com Spinelli. Ele finaliza e manda pra fora.
40'
•
2ºTEMPO
Jogo fica franco nesse momento. Vasco tenta a virada, mas Mirassol também volta a buscar o ataque.
39'
•
2ºTEMPO
Spinelli tenta arrancar pelo meio de campo. João Victor rasga e manda um bico pra longe.
38'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Nuno Moreira dá carrinho por trás em Fernandinho pelo meio de campo. Falta e amarelo pra ele.
37'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Muda pela última vez o Mirassol. Sai Denilson e entra Chico Kim.
36'
•
2ºTEMPO
Torcedor vascaíno se inflama e agora acredita no gol da virada.
35'
•
2ºTEMPO
GOOOOOLLLLL!!! GOOOLLL DO VASCO!!! ANDRÉS GÓMEZ! Bola com o colombiano na direita de ataque. Ele corta para o meio e bate chapado de dentro da área adversária. No ângulo direito de Walter, que somente olha. Empata o Vasco.
35'
•
2ºTEMPO
GOOOLLL DO VASCO!!!
34'
•
2ºTEMPO
Fernandinho tenta prender a bola no meio de campo e acaba desarmado.
33'
•
2ºTEMPO
Mais uma tentativa de jogada de Andrés Gómez pela direita de ataque. Novamente leva a melhor a defesa visitante.
32'
•
2ºTEMPO
PÚBLICO! 10.649 torcedores tentando ajudar o Vasco em São Januário.
31'
•
2ºTEMPO
Andrés Gómez tenta pela direita de ataque. Primeiro ele cruza e bola volta. Em seguida, acaba desarmado.
30'
•
2ºTEMPO
Segue no ataque o Vasco. Equipe da casa não consegue encontrar nenhuma brecha na defesa do Mirassol.
29'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Última troca no Vasco. Sai Cauan Barros e entra Johan Rojas.
28'
•
2ºTEMPO
Mirassol se mantém inteiro no campo de defesa, apostando somente nos contra ataques pra tentar matar o jogo.
27'
•
2ºTEMPO
Roda a bola no ataque o Vasco, mas não consegue encontrar espaços na defesa adversária.
26'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Cuiabano também sai e entra Lucas Piton.
26'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Mudanças no Vasco. Sai Ramon Rique e entra Jair.
25'
•
2ºTEMPO
Vasco tenta pressionar, mas não consegue levar perigo real ao gol de Walter.
24'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Edson Carioca vai descansar e entra Fernandinho no seu lugar.
24'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Trocas no Mirassol. Sai Japa e entra Eduardo.
23'
•
2ºTEMPO
Bola com Andrés Gómez na direita de ataque. Ele tenta cruzar, Gabriel Knesowitsch trava e ainda fica com o tiro de meta.
22'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Cartão amarelo pra Walter por fazer cera na batida do tiro de meta. Ele estava pendurado e desfalcará a equipe na próxima rodada.
21'
•
2ºTEMPO
Andrés Gómez arrisca de fora da área e manda pela linha de fundo, sem nenhum perigo.
20'
•
2ºTEMPO
PRA FORA! Bom contra ataque do Mirassol. Japa encontra Edson Carioca pela direita. Ele cruza e Bruno Santos finaliza da pequena área por cima do gol.
19'
•
2ºTEMPO
Parte da torcida do cruz-maltino canta e tenta empurrar a equipe.
18'
•
2ºTEMPO
NÃO VALE! Spinelli recebe na área do Mirassol, limpa Walter e bate mascado. Bola sobra com David, que empurra pra rede em posição irregular.
17'
•
2ºTEMPO
Tudo certo com Walter. Bola volta a rolar em São Januário.
16'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Tchê Tchê também sai para a entrada de Nuno Moreira.
16'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Mexidas no Vasco. Sai Adson e entra David.
15'
•
2ºTEMPO
Jogo parado. Walter sente joelho direito e pede atendimento médico.
14'
•
2ºTEMPO
Japa tenta puxar ataque rápido pelo meio, mas é parado com falta por Cauan Barros.
13'
•
2ºTEMPO
Cruzamento de Puma Rodríguez pela direita de ataque. Defesa corta mais uma vez e joga novamente pra escanteio.
12'
•
2ºTEMPO
Cuiabano bate escanteio pela direita. Zaga do Mirassol afasta.
11'
•
2ºTEMPO
Contra ataque rápido do Vasco. Bola com Spinelli na área visitante. Ele chuta, bola desvia em Reinaldo e sai em escanteio.
10'
•
2ºTEMPO
Edson Carioca recebe na esquerda de ataque e tenta cruzar. Pumita trava.
9'
•
2ºTEMPO
Após bom lance de ataque, Mirassol se solta e começa a frequentar mais o campo ofensivo.
8'
•
2ºTEMPO
LÉO JARDIIIM! Boa tabela do ataque do Mirassol. Japa recebe na área vascaína e chuta. Léo Jardim fecha bem o ângulo e faz grande defesa.
7'
•
2ºTEMPO
Vasco ensaia uma pressão, mas Mirassol consegue controlar bem a partida.
6'
•
2ºTEMPO
Cuiabano faz jogada pela esquerda de ataque e bola sobra com Ramon Rique na área visitante. Ele chuta, mas defesa trava na hora exata.
5'
•
2ºTEMPO
Ramon Rique levanta pela direita de ataque. Bola chega limpa até Walter.
4'
•
2ºTEMPO
Troca passes no campo ofensivo a equipe do Vasco.
3'
•
2ºTEMPO
Tchê Tchê cobra escanteio pela esquerda. Walter afasta no soco.
2'
•
2ºTEMPO
Andrés Gómez é acionado na área do Mirassol pela esquerda. João Victor desarma e joga pra escanteio.
1'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Mirassol volta com uma mudança. Sai Gustavo Silva e entra Carlos Eduardo.
0'
•
2ºTEMPO
COMEÇA O SEGUNDO TEMPO! Bola rolando para a etapa complementar.
48'
•
1ºTEMPO
INTERVALO! Acaba o primeiro tempo.
47'
•
1ºTEMPO
Após erro na saída de jogo do Vasco, bola sobra com Japa. Ele chuta de dentro da área mandante, mas pega mal demais na bola. Tiro de meta pra Léo Jardim.
46'
•
1ºTEMPO
Edson Carioca tenta carregar pelo meio de campo, mas é facilmente desarmado por Adson.
45'
•
1ºTEMPO
Teremos três minutos de acréscimos.
44'
•
1ºTEMPO
Boa jogada de Andrés Gómez pela esquerda de ataque. Ele cruza rasteiro e defesa visitante afasta com Lucas Oliveira.
43'
•
1ºTEMPO
Spinelli rouba a bola no meio, arranca pela direita de ataque e cruza. Direto pela linha de fundo.
42'
•
1ºTEMPO
Tchê Tchê cobra escanteio pela direita, defesa do Mirassol afasta e Andrés Gómez chuta de fora da área. Bola sai com desvio em novo escanteio para o Vasco.
41'
•
1ºTEMPO
Ramon Rique vai ao fundo pela direita de ataque depois de bom passe de Adson. Ele cruza rasteiro e Gabriel Knesowitsch corta pra escanteio.
40'
•
1ºTEMPO
Cuiabano cruza pela esquerda de ataque. Walter fica com ela.
39'
•
1ºTEMPO
Visitantes seguem controlando a partida, trocando passes pela faixa central de campo.
38'
•
1ºTEMPO
Cuiabano e Lucas Oliveira se desentendem, juizão para o jogo, dá uma bela bronca nos dois e manda a partida seguir.
37'
•
1ºTEMPO
Igor Formiga faz a finta em Cuiabano pela direita de ataque e cruza. Zaga mandante afasta o perigo.
36'
•
1ºTEMPO
Lucas Oliveira chuta de fora da área. Bola carimba a marcação.
35'
•
1ºTEMPO
Mirassol roda a bola lentamente pelo meio de campo, sem nenhuma pressão do Vasco.
34'
•
1ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO E não dá mais pra ele. Muda o Mirassol. Sai Aldo Filho, lesionado, e entra Lucas Oliveira.
33'
•
1ºTEMPO
Equipe médica do Mirassol no gramado prestando atendimento ao volante.
32'
•
1ºTEMPO
Jogo parado. Aldo Filho sente a coxa esquerda e desaba em campo.
31'
•
1ºTEMPO
Momento da equipe carioca é extremamente preocupante, não somente por estar na zona de rebaixamento, mas também pelo baixo nível das suas atuações.
30'
•
1ºTEMPO
De imediato, torcida vascaína interrompe o apoio e já demonstra certa insatisfação.
29'
•
1ºTEMPO
GOOOOOLLLLL!!! GOOOLLL DO MIRASSOL!!! IGOR FORMIGA! Reinaldo cobra escanteio pela esquerda. Ninguém corta e Igor Formiga desvia na pequena área para a rede. Mirassol na frente.
29'
•
1ºTEMPO
GOOOLLL DO MIRASSOL!!!
28'
•
1ºTEMPO
Bruno Santos recebe na esquerda de ataque e tenta passe para o meio. Defesa vascaína intercepta e sai jogando.
27'
•
1ºTEMPO
Puma Rodríguez derruba Edson Carioca no meio de campo. Falta.
26'
•
1ºTEMPO
Lentamente, Leão Caipira troca passes no meio de campo.
25'
•
1ºTEMPO
Adson é derrubado por Japa no meio de campo. Falta apontada.
24'
•
1ºTEMPO
Ramon Rique vai ao fundo pela direita de ataque e cruza. Nas mãos de Walter.
23'
•
1ºTEMPO
Japa também erra passe pelo meio de campo e devolve a posse de bola ao Vasco.
22'
•
1ºTEMPO
Andrés Gómez erra passe no meio de campo e Mirassol se lança ao ataque.
21'
•
1ºTEMPO
Cuiabano cruza pelo lado direito de ataque. Forte demais. Direto pela linha de fundo.
20'
•
1ºTEMPO
WAAALTER! Bola sobra com Ramon Rique na área do Mirassol e ele chuta forte. Walter voa no ângulo esquerdo e espalma bonito. Escanteio para o Vasco.
19'
•
1ºTEMPO
UHHH! Igor Formiga limpa a marcação pela direita de ataque, carrega para o meio e chuta de fora da área. Bola passa perto do poste esquerdo de Léo Jardim.
18'
•
1ºTEMPO
Acalma o jogo e roda a bola pelo meio de campo a equipe da casa.
17'
•
1ºTEMPO
Edson Carioca tenta arrancada pelo meio de campo. Carlos Cuesta vai somente no corpo do adversário e faz a falta.
16'
•
1ºTEMPO
Falta de Aldo Filho em cima de Spinelli no meio de campo.
15'
•
1ºTEMPO
Mirassol tem mais posse de bola, mas jogo fica truncado pelo meio de campo nesse momento.
14'
•
1ºTEMPO
Em contra ataque rápido do Vasco, Adson tenta o chute de fora da área, mas bola explode na marcação.
13'
•
1ºTEMPO
Troca passes no campo de ataque a equipe do Mirassol, tentando abrir a defesa adversária.
12'
•
1ºTEMPO
Ramon Rique derruba João Victor no meio de campo. Falta marcada.
11'
•
1ºTEMPO
Igor Formiga cruza pelo lado direito de ataque. Defesa do Vasco corta mais uma pelo alto.
10'
•
1ºTEMPO
Torcedor mandante não para de cantar, empurrando sua equipe.
9'
•
1ºTEMPO
Spinelli carrega pelo meio de campo e é parado com falta por Denilson.
8'
•
1ºTEMPO
Cruzamento da esquerda de ataque de Reinaldo. Zaga vascaína corta e joga pra escanteio.
7'
•
1ºTEMPO
Andrés Gómez recebe na esquerda de ataque, invade a área adversária e chuta. Longe do gol de Walter.
6'
•
1ºTEMPO
Vasco finalmente consegue ficar com a bola dominada e troca passes pelo meio de campo.
5'
•
1ºTEMPO
Reinaldo cruza do lado esquerdo do ataque. Direto nas mãos de Léo Jardim.
4'
•
1ºTEMPO
Visitantes dominam as ações nesses instantes iniciais de partida.
3'
•
1ºTEMPO
Aldo Filho cruza pelo lado esquerdo de ataque. Forte demais. Bola sai pela linha de fundo do lado oposto.
2'
•
1ºTEMPO
Na primeira tentativa de ataque do Mirassol pela esquerda, Cuesta faz o corte e cede escanteio.
1'
•
1ºTEMPO
O Vasco joga todo de preto e o Mirassol vem a campo todo de amarelo.
0'
•
1ºTEMPO
VALENDO! COMEÇA O JOGO! Bola rolando em São Januário.
PRÉ-JOGO
A bola vai começar a rolar em instantes.
PRÉ-JOGO
Hino Nacional sendo executado nesse momento.
PRÉ-JOGO
Times no gramado acertando os últimos detalhes para o jogo.
PRÉ-JOGO
A arbitragem será de Rafael Rodrigo Klein (RS), auxiliado por Alessandro Álvaro Rocha de Matos (BA) e Jorge Eduardo Bernardi (RS).
PRÉ-JOGO
Mirassol definido por Rafael Guanaes: Walter; Igor Formiga, João Victor, Gabriel Knesowitsch e Reinaldo; Aldo Filho, Denilson e Japa; Gustavo Silva, Edson Carioca e Bruno Santos.
PRÉ-JOGO
Vasco escalado por Pedro Emanuel: Léo Jardim; Puma Rodriguez, Cuesta, Robert Renan e Cuiabano; Cauan Barros, Tchê Tchê e Ramon Rique; Adson, Andrés Gómez e Spinelli.
PRÉ-JOGO
Os mandantes terão os desfalques de Mateus Carvalho e Saldivia, lesionados. Os visitantes não contarão com Alex Muralha, Negueba e Neto Moura, entregues ao departamento médico.
PRÉ-JOGO
Pelo lado mirassolense, o foco é também fazer uma boa apresentação jogando fora de casa. Sob os seus domínios, a equipe obtém sucesso, mas precisa pontuar também como visitante se quiser deixar a zona da degola.
PRÉ-JOGO
O time carioca, agora treinado pelo português Pedro Emanuel, conta com o apoio dos seus torcedores para vencer um adversário direto na briga contra o Z-4. Esse será o primeiro jogo do novo comandante diante dos seus adeptos.
PRÉ-JOGO
Nas últimas partidas das equipes pelo campeonato, a primeira na volta, após pausa para a Copa do Mundo, e última do primeiro turno, o Cruz-maltino visitou o Vitória e perdeu por 1x0. O Leão Caipira jogou em casa contra o Grêmio e levou a melhor, vencendo por 2x1.
PRÉ-JOGO
O Vasco ocupa a 17ª colocação na tabela, com 20 pontos conquistados, enquanto o Mirassol está na 18ª posição, com 19 pontos somados até aqui. Ambos estão na zona de rebaixamento da competição.
PRÉ-JOGO
Considerando o histórico completo do confronto, foram disputadas 3 partidas entre as equipes e, em todas elas, o Mirassol levou a melhor.
PRÉ-JOGO
A partida será disputada no Estádio de São Januário, no Rio de Janeiro.
PRÉ-JOGO
Boa noite! Acompanhe os lances de Vasco e Mirassol, jogo válido pela 20ª rodada da Série-A do Campeonato Brasileiro 2026. A bola começa a rolar às 20h30min.
Pedro Emanuel
TECNICO
Léo Jardim
Goleiro
Puma Rodriguez
Defesa
Carlos Cuesta
Defesa
Robert Renan
Defesa
Cuiabano
Defesa
Lucas Piton
Defesa
Cauan Barros
Meio-Campo
Johan Rojas
Atacante
Tchê Tchê
Meio-Campo
Nuno Moreira
Atacante
Ramon Rique
Meio-Campo
Jair
Meio-Campo
Adson
Atacante
David
Atacante
Andrés Gómez
Atacante
Claudio Spinelli
Atacante
Rafael Guanaes
TECNICO
Walter
Goleiro
Igor Formiga
Defesa
João Victor
Defesa
Gabriel Knesowitsch
Defesa
Reinaldo
Defesa
Aldo Filho
Meio-Campo
Lucas Oliveira
Defesa
Denilson
Meio-Campo
Chico Kim
Japa
Meio-Campo
Eduardo
Meio-Campo
Gustavo Silva
Atacante
Carlos Eduardo
Atacante
Edson Carioca
Atacante
Fernandinho
Atacante
Bruno Santos
Atacante
Rafael Rodrigo Klein (RS)
ÁRBITRO
Alessandro Álvaro Rocha de Matos (BA)
ASSISTENTE
Jorge Eduardo Bernardi (RS)
ASSISTENTE
Marcos Mateus Pereira (MS)
QUARTO ÁRBITRO