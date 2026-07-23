20ª RODADA • Brasileiro Série A - 2026
Sábado, 25/07•18h30
Minuto a Minuto: Santos X Chapecoense - 25/07/2026
52'
•
2ºTEMPO
ENCERRADO! Jogo Concluido
52'
•
2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! Fim de papo na Vila Belmiro! Santos sai vaiado e fica apenas no empate contra o lanterna do Brasileirão!
51'
•
2ºTEMPO
Bruno Tubarão protege a bola na saída e chuta em cima de Escobar para ganhar o tiro de meta.
50'
•
2ºTEMPO
A bola alçada na grande área, Rony desvia e a bola sai.
49'
•
2ºTEMPO
Caballero no cruzamento e a zaga corta com Bruno Pacheco.
48'
•
2ºTEMPO
DEFENDEU, MATHEUS AURÉLIO! Gabriel Menino de novo pela direita, bate forte no gol e o goleiro espalma a bola!
47'
•
2ºTEMPO
Gabriel Menino desce pela direita e chuta para defesa de Matheus Aurélio.
46'
•
2ºTEMPO
Marcinho vai proter a bola e acerta Rony, falta.
45'
•
2ºTEMPO
VAMOS ATÉ 52! Serão mais sete minutos neste segundo tempo.
44'
•
2ºTEMPO
Rapidamente, Neymar pega a bola e coloca no meio campo.
43'
•
2ºTEMPO
GOOOOOOOLLL DO SANTOS!!! Neymar desloca o goleiro e deixa tudo igual na Vila!
43'
•
2ºTEMPO
GOOOOOOOLLL DO SANTOS!!!
42'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Cartão amarelo para Bruno Mathias.
41'
•
2ºTEMPO
Neymar pega a bola.
40'
•
2ºTEMPO
É PÊNALTI! Caballero é derrubado dentro da área e o juiz anota a penalidade.
38'
•
2ºTEMPO
POR CIMA! Bontempo finaliza de canhota e manda sobre o gol de Matheus Aurélio!
37'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Outra troca no time visitante, com Baliero na vaga de Camilo.
36'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO E Gabriel Barbosa é substituído por Rony.
35'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Barreal deixa o campo para entrada de Thaciano.
34'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO A mudança na Chape tem Bruno Pacheco no lugar de Fernando.
33'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Cartão amarelo para Barreal.
32'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Neymar também leva o amarelo, ele estava pendurado e fica fora do próximo jogo.
31'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Bruno Tubarão leva o amarelo após falta em Neymar.
30'
•
2ºTEMPO
MATHEUS AURÉLIO! Neymar pega a bola da meia esquerda e chuta forte, o goleiro manda de novo para escanteio.
29'
•
2ºTEMPO
Barreal descola o cruzamento e Bruno Leonardo afasta para escanteio.
28'
•
2ºTEMPO
A derrota parcial pode colocar o Santos na zona de rebaixamento nesta rodada.
26'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Por cera, o goleiro Matheus Aurélio é punido com o amarelo.
25'
•
2ºTEMPO
Brasileirão, em andamento: Athletico-PR 2x0 Internacional.
24'
•
2ºTEMPO
OPA! Neymar na jogada individual na área, é derrubado por Bruno Leonardo e o árbitro manda seguir.
23'
•
2ºTEMPO
Chape está repetindo a única vitória que tem no Brasileiro, contra o Santos no primeiro turno na Arena Condá.
22'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Por reclamação, Lucas Verissimo recebe o cartão amarelo.
21'
•
2ºTEMPO
A cobrança de Neymar na área, a sobra fica com Barreal que chuta em cima de Bruno Leonardo.
20'
•
2ºTEMPO
Escanteio para o Santos.
19'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO E Caballero substitui Rollheiser.
18'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Oliva entra para o lugar de Arão.
17'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO O técnico Cuca troca Igor Vinicius por Gabriel Menino.
16'
•
2ºTEMPO
GOL CONTRA! GOOOOOOOOLLL DA CHAPECOENSE!!! Bolasie avança pela direita e cruza rasteiro, João Ananias tenta o corte e manda contra a própria pátria!
16'
•
2ºTEMPO
GOOOOOOOOLLL DA CHAPECOENSE!!!
14'
•
2ºTEMPO
Bruno Tubarão descola o cruzamento e Arão corta.
13'
•
2ºTEMPO
A torcida santista se irrita após o empate.
12'
•
2ºTEMPO
Cuca chama Gabriel Menino.
10'
•
2ºTEMPO
E a Chapecoense recebe o Vasco.
9'
•
2ºTEMPO
Na próxima rodada, o Santos recebe o Athletico-PR.
8'
•
2ºTEMPO
Brasileirão, em andamento: Athletico-PR 1x0 Internacional.
7'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Camilo comete a falta e recebe o amarelo.
6'
•
2ºTEMPO
Marcinho comemora com os companheiros.
5'
•
2ºTEMPO
GOOOOOLLLLL!!! GOOOOOOLLL DA CHAPECOENSE!!! Giovanni Augusto avança pela ponta e encontra Marcinho livre para empatar!
5'
•
2ºTEMPO
GOOOOOOLLL DA CHAPECOENSE!!!
4'
•
2ºTEMPO
Em cobrança de escanteio, Neymar bate curto para Barreal.
3'
•
2ºTEMPO
Neymar chuta fraquinho dentro da área e facilita o trabalho de Matheus Aurélio.
2'
•
2ºTEMPO
Santos retorna com a mesma formação.
1'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO E por último tem Kevin Marcinho na vaga de Kevin Ramírez.
1'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Giovanni Augusto substitui Ênio.
1'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Alteraçõe na Chape, primeiro sai David e entra Bruno Matias.
0'
•
2ºTEMPO
COMEÇA O SEGUNDO TEMPO! Começa o segundo tempo.
47'
•
1ºTEMPO
INTERVALO! Termina a primeira etapa.
46'
•
1ºTEMPO
Bruno Tubarão faz o arremate de fora da área e Brazão defende!
45'
•
1ºTEMPO
Bolasie avança pela direita, cruza e a bola atravessa por toda área.
44'
•
1ºTEMPO
Dois minutos de acréscimo.
43'
•
1ºTEMPO
Igor Vinicius despeja a bola na área, Gabriel não domina e a zaga afasta o perigo.
42'
•
1ºTEMPO
Barreal erra o passe na direita para Igor Vinicius.
41'
•
1ºTEMPO
Neymar segura a bola no meio e leva a falta de Ênio.
40'
•
1ºTEMPO
A jogada de Neymar na área, a zaga fecha o espaço e tira.
39'
•
1ºTEMPO
Giovanni Augusto conversa com o técnico Rafael Lacerda.
38'
•
1ºTEMPO
PERDEEEUUU!!! Fernando tem a sobra livre dentro da área e chuta para fora!
37'
•
1ºTEMPO
Bolasie tenta o drible e acaba cometendo a falta em Igor Vinicius.
36'
•
1ºTEMPO
Neymar volta a balançar a rede depois de dois meses sem marcar.
35'
•
1ºTEMPO
GOOOOOLLLLL!!! GOOOOOOOOLLL DO SANTOS!!! Neymar tabela com Barreal dentro da área e bate no canto para abrir o placar na Vila!
35'
•
1ºTEMPO
GOOOOOOOOLLL DO SANTOS!!!
33'
•
1ºTEMPO
FIRME, MATHEUS AURÉLIO! Neymar bate colocado de fora da área e o goleiro faz a defesa segura!
32'
•
1ºTEMPO
O Santos ronda a área da Chape e aumenta o volume ofensivo.
31'
•
1ºTEMPO
Rollheiser é travado no chute na entrada da área.
30'
•
1ºTEMPO
O passe de Neymar para Gabigol na área e a zaga catarinense tira mais uma.
29'
•
1ºTEMPO
Rollheiser erra o passe para Neymar na esquerda.
28'
•
1ºTEMPO
Igor Vinicius desce pela direita e ergue a bola na área, Bruno Leonardo corta.
26'
•
1ºTEMPO
Por cera, o goleiro Matheus Aurélio é advertido pelo árbitro.
25'
•
1ºTEMPO
Rollheiser recebe de Barreal e finaliza torto sobre o gol.
24'
•
1ºTEMPO
Gabriel Barbosa perde o tempo da bola e deixa ela sair pela linha de fundo.
23'
•
1ºTEMPO
Igor Vinicius encontra Neymar e o atacante finaliza em cima da marcação.
22'
•
1ºTEMPO
O resultado é ruim para ambas as equipes, que buscam a fuga pela zona de rebaixamento.
21'
•
1ºTEMPO
Continua a reclamação de Neymar, ele está pendurado.
20'
•
1ºTEMPO
O juiz nada marca e tem muita reclamação do técnico Cuca.
19'
•
1ºTEMPO
Neymar fica pedindo a falta na entrada da área.
18'
•
1ºTEMPO
NO POSTE! A batida fechada de Neymar no escanteio, tem desvio e a bola resvala no travessão!
17'
•
1ºTEMPO
Barreal recebe a bola na ponta e cruza fechado, Bruno Leonardo tira para escanteio.
16'
•
1ºTEMPO
Posse de bola: Santos 68% x 32% Chapecoense.
14'
•
1ºTEMPO
Brasileirão, em andamento: Athletico-PR 0x0 Internacional.
13'
•
1ºTEMPO
A batida curta para Neymar, que é bloqueado no cruzamento.
12'
•
1ºTEMPO
Gabriel Barbosa ganha o escanteio pela direita.
11'
•
1ºTEMPO
Gabriel Bontempo, que agora veste a camisa 8, segura a bola na meia direita.
10'
•
1ºTEMPO
A bola esticada para Bolasie, Verissimo chega primeiro e fica com a bola.
9'
•
1ºTEMPO
Santos troca passes no campo ofensivo.
8'
•
1ºTEMPO
LONGE! Neymar arrisca da entrada da área e não leva perigo a meta adversária.
7'
•
1ºTEMPO
Fernando é parado com falta por Rollheiser no meio campo.
6'
•
1ºTEMPO
O toque aberto na ponta para Gabriel Barbosa e o impedimento é marcado.
5'
•
1ºTEMPO
Ênio e David não se entendem e a posse fica para Escobar pela esquerda.
4'
•
1ºTEMPO
Neymar faz o passe para Gabriel no contra-ataque, goleiro Matheus Aurélio sai da meta e tira de cabeça.
3'
•
1ºTEMPO
O lançamento na frente para Bolasie, que não domina e a bola sai pela lateral.
2'
•
1ºTEMPO
Barreal procura por Gabriel Barbosa na área e Bruno Leonardo tira.
1'
•
1ºTEMPO
Fernando Antônio Filho é o árbitro do jogo.
0'
•
1ºTEMPO
VALENDO! Rola a bola na Vila Belmiro.
PRÉ-JOGO
Tudo pronto para o início da partida.
PRÉ-JOGO
Vamos a execução do Hino Nacional Brasileiro.
PRÉ-JOGO
As equipes entram no gramado.
PRÉ-JOGO
A Chapecoense tem a estreia de Max e Bruno Tubarão, que entram de titulares hoje.
PRÉ-JOGO
Neymar é o grande reforço do Peixe nesta noite. O camisa 10 tem confirmada a sua escalação e retorna ao clube após a disputa da Copa do Mundo.
PRÉ-JOGO
CHAPECOENSE: Matheus Aurélio; Bruno Tubarão, Bruno Leonardo, Eduardo Doma e Fernando; Camilo, David e Max; Ênio, Kevin Ramírez e Bolasie.
PRÉ-JOGO
SANTOS: Gabriel Brazão; Igor Vinicius, Lucas Verissimo, João Ananias e Escobar; Willian Arão, Gabriel Bontempo, Barreal e Neymar; Rollheiser e Gabriel Barbosa.
PRÉ-JOGO
Times escalados.
PRÉ-JOGO
Já a Chape é a última colocada, com nove pontos em 19 jogos disputados.
PRÉ-JOGO
O Peixe tem a 15ª posição e está apenas dois pontos da zona de rebaixamento.
PRÉ-JOGO
Olá leitor, boa noite! A partir das 18h30, siga tudo de Santos x Chapecoense pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro 2026.
Cuca
TECNICO
Gabriel Brazão
Goleiro
Igor Vinícius
Defesa
Gabriel Menino
Meio-Campo
Lucas Veríssimo
Defesa
João Ananias
Defesa
Gonzalo Escobar
Defesa
Willian Arão
Meio-Campo
Christian Oliva
Meio-Campo
Gabriel Bontempo
Meio-Campo
Álvaro Barreal
Meio-Campo
Thaciano
Meio-Campo
Neymar Jr
Atacante
Benja Rollheiser
Atacante
Gustavo Caballero
Atacante
Gabriel Barbosa
Atacante
Rony
Atacante
Rafael Lacerda
TECNICO
Matheus Aurélio
Goleiro
Bruno Tubarão
Defesa
Bruno Leonardo
Defesa
Eduardo Doma
Defesa
Fernando
Defesa
Bruno Pacheco
Defesa
Camilo
Meio-Campo
Vinicius Balieiro
Meio-Campo
David
Meio-Campo
Bruno Matias
Meio-Campo
Max
Atacante
Enio
Atacante
Giovanni Augusto
Meio-Campo
Kevin Ramírez
Atacante
Marcinho
Atacante
Yannick Bolasie
Atacante
Fernando Antônio Mendes de Salles Nascimento Filho (PA)
ÁRBITRO
Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ)
ASSISTENTE
Acacio Menezes Leão (PA)
ASSISTENTE