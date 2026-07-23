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encerrado
Vila Viva Sorte Santos, São Paulo
Santos Santos
2 × 2
Chapecoense Chapecoense

20ª RODADA • Brasileiro Série A - 2026

Sábado, 25/0718h30

Minuto a Minuto: Santos X Chapecoense - 25/07/2026

fim

52'

2ºTEMPO

ENCERRADO!
Jogo Concluido

fim

52'

2ºTEMPO

FIM 2º TEMPO!
Fim de papo na Vila Belmiro! Santos sai vaiado e fica apenas no empate contra o lanterna do Brasileirão!

bola

51'

2ºTEMPO

Bruno Tubarão protege a bola na saída e chuta em cima de Escobar para ganhar o tiro de meta.

bola

50'

2ºTEMPO

A bola alçada na grande área, Rony desvia e a bola sai.

bola

49'

2ºTEMPO

Caballero no cruzamento e a zaga corta com Bruno Pacheco.

bola

48'

2ºTEMPO

DEFENDEU, MATHEUS AURÉLIO! Gabriel Menino de novo pela direita, bate forte no gol e o goleiro espalma a bola!

bola

47'

2ºTEMPO

Gabriel Menino desce pela direita e chuta para defesa de Matheus Aurélio.

bola

46'

2ºTEMPO

Marcinho vai proter a bola e acerta Rony, falta.

bola

45'

2ºTEMPO

VAMOS ATÉ 52! Serão mais sete minutos neste segundo tempo.

bola

44'

2ºTEMPO

Rapidamente, Neymar pega a bola e coloca no meio campo.

bola_goal

43'

2ºTEMPO

GOOOOOOOLLL DO SANTOS!!! Neymar desloca o goleiro e deixa tudo igual na Vila!

bola

43'

2ºTEMPO

GOOOOOOOLLL DO SANTOS!!!

amarelo

42'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Cartão amarelo para Bruno Mathias.

bola

41'

2ºTEMPO

Neymar pega a bola.

bola

40'

2ºTEMPO

É PÊNALTI! Caballero é derrubado dentro da área e o juiz anota a penalidade.

bola

38'

2ºTEMPO

POR CIMA! Bontempo finaliza de canhota e manda sobre o gol de Matheus Aurélio!

substituicao

37'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Outra troca no time visitante, com Baliero na vaga de Camilo.

substituicao

36'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
E Gabriel Barbosa é substituído por Rony.

substituicao

35'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Barreal deixa o campo para entrada de Thaciano.

substituicao

34'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
A mudança na Chape tem Bruno Pacheco no lugar de Fernando.

amarelo

33'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Cartão amarelo para Barreal.

amarelo

32'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Neymar também leva o amarelo, ele estava pendurado e fica fora do próximo jogo.

amarelo

31'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Bruno Tubarão leva o amarelo após falta em Neymar.

bola

30'

2ºTEMPO

MATHEUS AURÉLIO! Neymar pega a bola da meia esquerda e chuta forte, o goleiro manda de novo para escanteio.

bola

29'

2ºTEMPO

Barreal descola o cruzamento e Bruno Leonardo afasta para escanteio.

bola

28'

2ºTEMPO

A derrota parcial pode colocar o Santos na zona de rebaixamento nesta rodada.

amarelo

26'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Por cera, o goleiro Matheus Aurélio é punido com o amarelo.

bola

25'

2ºTEMPO

Brasileirão, em andamento: Athletico-PR 2x0 Internacional.

bola

24'

2ºTEMPO

OPA! Neymar na jogada individual na área, é derrubado por Bruno Leonardo e o árbitro manda seguir.

bola

23'

2ºTEMPO

Chape está repetindo a única vitória que tem no Brasileiro, contra o Santos no primeiro turno na Arena Condá.

amarelo

22'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Por reclamação, Lucas Verissimo recebe o cartão amarelo.

bola

21'

2ºTEMPO

A cobrança de Neymar na área, a sobra fica com Barreal que chuta em cima de Bruno Leonardo.

bola

20'

2ºTEMPO

Escanteio para o Santos.

substituicao

19'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
E Caballero substitui Rollheiser.

substituicao

18'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Oliva entra para o lugar de Arão.

substituicao

17'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
O técnico Cuca troca Igor Vinicius por Gabriel Menino.

gol_contra

16'

2ºTEMPO

GOL CONTRA!
GOOOOOOOOLLL DA CHAPECOENSE!!! Bolasie avança pela direita e cruza rasteiro, João Ananias tenta o corte e manda contra a própria pátria!

bola

16'

2ºTEMPO

GOOOOOOOOLLL DA CHAPECOENSE!!!

bola

14'

2ºTEMPO

Bruno Tubarão descola o cruzamento e Arão corta.

bola

13'

2ºTEMPO

A torcida santista se irrita após o empate.

bola

12'

2ºTEMPO

Cuca chama Gabriel Menino.

bola

10'

2ºTEMPO

E a Chapecoense recebe o Vasco.

bola

9'

2ºTEMPO

Na próxima rodada, o Santos recebe o Athletico-PR.

bola

8'

2ºTEMPO

Brasileirão, em andamento: Athletico-PR 1x0 Internacional.

amarelo

7'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Camilo comete a falta e recebe o amarelo.

bola

6'

2ºTEMPO

Marcinho comemora com os companheiros.

gol

5'

2ºTEMPO

GOOOOOLLLLL!!!
GOOOOOOLLL DA CHAPECOENSE!!! Giovanni Augusto avança pela ponta e encontra Marcinho livre para empatar!

bola

5'

2ºTEMPO

GOOOOOOLLL DA CHAPECOENSE!!!

bola

4'

2ºTEMPO

Em cobrança de escanteio, Neymar bate curto para Barreal.

bola

3'

2ºTEMPO

Neymar chuta fraquinho dentro da área e facilita o trabalho de Matheus Aurélio.

bola

2'

2ºTEMPO

Santos retorna com a mesma formação.

substituicao

1'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
E por último tem Kevin Marcinho na vaga de Kevin Ramírez.

substituicao

1'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Giovanni Augusto substitui Ênio.

substituicao

1'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Alteraçõe na Chape, primeiro sai David e entra Bruno Matias.

inicio

0'

2ºTEMPO

COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!
Começa o segundo tempo.

fim

47'

1ºTEMPO

INTERVALO!
Termina a primeira etapa.

bola

46'

1ºTEMPO

Bruno Tubarão faz o arremate de fora da área e Brazão defende!

bola

45'

1ºTEMPO

Bolasie avança pela direita, cruza e a bola atravessa por toda área.

bola

44'

1ºTEMPO

Dois minutos de acréscimo.

bola

43'

1ºTEMPO

Igor Vinicius despeja a bola na área, Gabriel não domina e a zaga afasta o perigo.

bola

42'

1ºTEMPO

Barreal erra o passe na direita para Igor Vinicius.

bola

41'

1ºTEMPO

Neymar segura a bola no meio e leva a falta de Ênio.

bola

40'

1ºTEMPO

A jogada de Neymar na área, a zaga fecha o espaço e tira.

bola

39'

1ºTEMPO

Giovanni Augusto conversa com o técnico Rafael Lacerda.

bola

38'

1ºTEMPO

PERDEEEUUU!!! Fernando tem a sobra livre dentro da área e chuta para fora!

bola

37'

1ºTEMPO

Bolasie tenta o drible e acaba cometendo a falta em Igor Vinicius.

bola

36'

1ºTEMPO

Neymar volta a balançar a rede depois de dois meses sem marcar.

gol

35'

1ºTEMPO

GOOOOOLLLLL!!!
GOOOOOOOOLLL DO SANTOS!!! Neymar tabela com Barreal dentro da área e bate no canto para abrir o placar na Vila!

bola

35'

1ºTEMPO

GOOOOOOOOLLL DO SANTOS!!!

bola

33'

1ºTEMPO

FIRME, MATHEUS AURÉLIO! Neymar bate colocado de fora da área e o goleiro faz a defesa segura!

bola

32'

1ºTEMPO

O Santos ronda a área da Chape e aumenta o volume ofensivo.

bola

31'

1ºTEMPO

Rollheiser é travado no chute na entrada da área.

bola

30'

1ºTEMPO

O passe de Neymar para Gabigol na área e a zaga catarinense tira mais uma.

bola

29'

1ºTEMPO

Rollheiser erra o passe para Neymar na esquerda.

bola

28'

1ºTEMPO

Igor Vinicius desce pela direita e ergue a bola na área, Bruno Leonardo corta.

bola

26'

1ºTEMPO

Por cera, o goleiro Matheus Aurélio é advertido pelo árbitro.

bola

25'

1ºTEMPO

Rollheiser recebe de Barreal e finaliza torto sobre o gol.

bola

24'

1ºTEMPO

Gabriel Barbosa perde o tempo da bola e deixa ela sair pela linha de fundo.

bola

23'

1ºTEMPO

Igor Vinicius encontra Neymar e o atacante finaliza em cima da marcação.

bola

22'

1ºTEMPO

O resultado é ruim para ambas as equipes, que buscam a fuga pela zona de rebaixamento.

bola

21'

1ºTEMPO

Continua a reclamação de Neymar, ele está pendurado.

bola

20'

1ºTEMPO

O juiz nada marca e tem muita reclamação do técnico Cuca.

bola

19'

1ºTEMPO

Neymar fica pedindo a falta na entrada da área.

bola

18'

1ºTEMPO

NO POSTE! A batida fechada de Neymar no escanteio, tem desvio e a bola resvala no travessão!

bola

17'

1ºTEMPO

Barreal recebe a bola na ponta e cruza fechado, Bruno Leonardo tira para escanteio.

bola

16'

1ºTEMPO

Posse de bola: Santos 68% x 32% Chapecoense.

bola

14'

1ºTEMPO

Brasileirão, em andamento: Athletico-PR 0x0 Internacional.

bola

13'

1ºTEMPO

A batida curta para Neymar, que é bloqueado no cruzamento.

bola

12'

1ºTEMPO

Gabriel Barbosa ganha o escanteio pela direita.

bola

11'

1ºTEMPO

Gabriel Bontempo, que agora veste a camisa 8, segura a bola na meia direita.

bola

10'

1ºTEMPO

A bola esticada para Bolasie, Verissimo chega primeiro e fica com a bola.

bola

9'

1ºTEMPO

Santos troca passes no campo ofensivo.

bola

8'

1ºTEMPO

LONGE! Neymar arrisca da entrada da área e não leva perigo a meta adversária.

bola

7'

1ºTEMPO

Fernando é parado com falta por Rollheiser no meio campo.

bola

6'

1ºTEMPO

O toque aberto na ponta para Gabriel Barbosa e o impedimento é marcado.

bola

5'

1ºTEMPO

Ênio e David não se entendem e a posse fica para Escobar pela esquerda.

bola

4'

1ºTEMPO

Neymar faz o passe para Gabriel no contra-ataque, goleiro Matheus Aurélio sai da meta e tira de cabeça.

bola

3'

1ºTEMPO

O lançamento na frente para Bolasie, que não domina e a bola sai pela lateral.

bola

2'

1ºTEMPO

Barreal procura por Gabriel Barbosa na área e Bruno Leonardo tira.

bola

1'

1ºTEMPO

Fernando Antônio Filho é o árbitro do jogo.

inicio

0'

1ºTEMPO

VALENDO!
Rola a bola na Vila Belmiro.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Tudo pronto para o início da partida.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Vamos a execução do Hino Nacional Brasileiro.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

As equipes entram no gramado.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

A Chapecoense tem a estreia de Max e Bruno Tubarão, que entram de titulares hoje.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Neymar é o grande reforço do Peixe nesta noite. O camisa 10 tem confirmada a sua escalação e retorna ao clube após a disputa da Copa do Mundo.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

CHAPECOENSE: Matheus Aurélio; Bruno Tubarão, Bruno Leonardo, Eduardo Doma e Fernando; Camilo, David e Max; Ênio, Kevin Ramírez e Bolasie.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

SANTOS: Gabriel Brazão; Igor Vinicius, Lucas Verissimo, João Ananias e Escobar; Willian Arão, Gabriel Bontempo, Barreal e Neymar; Rollheiser e Gabriel Barbosa.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Times escalados.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Já a Chape é a última colocada, com nove pontos em 19 jogos disputados.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

O Peixe tem a 15ª posição e está apenas dois pontos da zona de rebaixamento.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Olá leitor, boa noite! A partir das 18h30, siga tudo de Santos x Chapecoense pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro 2026.

Santos SAN

  • Cuca

    TECNICO

  • Gabriel Brazão

    Goleiro

  • Igor ViníciusSaiu

    Defesa

  • Gabriel MeninoEntrou

    Meio-Campo

  • Lucas VeríssimoAmarelo

    Defesa

  • João AnaniasGol Contra

    Defesa

  • Gonzalo Escobar

    Defesa

  • Willian ArãoSaiu

    Meio-Campo

  • Christian Oliva Entrou

    Meio-Campo

  • Gabriel Bontempo

    Meio-Campo

  • Álvaro BarrealSaiuAmarelo

    Meio-Campo

  • ThacianoEntrou

    Meio-Campo

  • Neymar JrGolGolAmarelo

    Atacante

  • Benja RollheiserSaiu

    Atacante

  • Gustavo CaballeroEntrou

    Atacante

  • Gabriel BarbosaSaiu

    Atacante

  • RonyEntrou

    Atacante

Chapecoense CHA

  • Rafael Lacerda

    TECNICO

  • Matheus AurélioAmarelo

    Goleiro

  • Bruno TubarãoAmarelo

    Defesa

  • Bruno Leonardo

    Defesa

  • Eduardo Doma

    Defesa

  • FernandoSaiu

    Defesa

  • Bruno PachecoEntrou

    Defesa

  • CamiloSaiuAmarelo

    Meio-Campo

  • Vinicius BalieiroEntrou

    Meio-Campo

  • DavidSaiu

    Meio-Campo

  • Bruno MatiasEntrouAmarelo

    Meio-Campo

  • Max

    Atacante

  • EnioSaiu

    Atacante

  • Giovanni AugustoEntrou

    Meio-Campo

  • Kevin Ramírez Saiu

    Atacante

  • MarcinhoEntrouGol

    Atacante

  • Yannick Bolasie

    Atacante

  • Fernando Antônio Mendes de Salles Nascimento Filho (PA)

    ÁRBITRO

  • Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ)

    ASSISTENTE

  • Acacio Menezes Leão (PA)

    ASSISTENTE

Santos SAN
Chapecoense CHA

GOLS

Gol Neymar Jr
Gol Contra João Ananias
Gol Neymar Jr
Marcinho Gol
POSSE DE BOLA
63% 37%
20FINALIZAÇÕES5
6FINALIZAÇÕES CERTAS4
11FALTAS COMETIDAS13
19CRUZAMENTOS5
31PASSES ERRADOS33
8DESARMES11
12ESCANTEIOS1
1IMPEDIMENTOS1
3CARTÕES AMARELOS4
0CARTÕES VERMELHOS0
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