20ª RODADA • Brasileiro Série A - 2026
Sábado, 25/07•18h30
Minuto a Minuto: Athletico-PR X Internacional - 25/07/2026
50'
•
2ºTEMPO
ENCERRADO! Jogo Concluido
50'
•
2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! FIM DE PAPO! Apita o árbitro. O Inter joga mal, entrega dois gols, e o Athletico confirma sua força no topo da tabela. O Colorado segue pressionado na luta para sair da parte de baixo.
48'
•
2ºTEMPO
O Athletico valoriza a posse de bola nos minutos finais, trocando passes e controlando o ritmo da partida.
47'
•
2ºTEMPO
Vitinho tentou o passe em profundidade, mas exagerou na força e a bola saiu pela linha de fundo.
46'
•
2ºTEMPO
Athletico troca passes com facilidade e a torcida embala o ‘olé’ a cada toque.
45'
•
2ºTEMPO
+5 minutos de acréscimos.
43'
•
2ºTEMPO
Passe errado! Bernabéi buscava Carbonero, mas a bola foi muito forte e saiu direto em tiro de meta para o Athletico.
42'
•
2ºTEMPO
UUUHH! Portilla cobra escanteio, Benavidez sobe sozinho, mas o cabeceio sai pela linha de fundo.
41'
•
2ºTEMPO
DEFENDEEE! Viveros recebe de Benavidez, passa por Maripán e Juninho dentro da área, chuta cruzado, mas Anthoni salva.
40'
•
2ºTEMPO
O balanço ofensivo mostra equilíbrio. Internacional e Athletico somam duas finalizações certas cada.
39'
•
2ºTEMPO
Viveros tentou ganhar na velocidade de Maripán, mas o chileno se recuperou com um carrinho firme na bola.
38'
•
2ºTEMPO
UUUUHH! Alan Patrick cobrou escanteio com precisão e encontrou João Bezerra na área. O zagueiro cabeceou firme, mas Santos fez grande defesa.
37'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Substituição no Internacional. Sai Villagra e entra João Bezerra.
36'
•
2ºTEMPO
UUUUUHH! Vitinho recebeu dentro da área e finalizou, mas Santos defendeu. No rebote, Bruno Henrique desperdiçou ao mandar para fora.
35'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO e Jádson da lugar a Juan Portilla no time da casa.
34'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Gilberto sai para Gastón Benavídez entrar.
34'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO O Athletico promove três substituições. Leozinho é trocado por Isaac.
33'
•
2ºTEMPO
Alan Patrick tentou duas vezes colocar a bola na área, mas João Cruz estava atento e cortou ambas as tentativas.
32'
•
2ºTEMPO
Bernabéi tentou o cruzamento pela esquerda, a defesa desviou e o Internacional conquistou escanteio.
31'
•
2ºTEMPO
Esquivel cobrou falta na medida, mas Luiz Gustavo não aproveitou e cabeceou para fora.
30'
•
2ºTEMPO
Viveros é derrubado pelas costas, o árbitro marca, mas deixa barato e não pune com cartão.
29'
•
2ºTEMPO
Bernabéi recebe de Alan Patrick, mas falha no passe decisivo e entrega a bola de volta aos mandantes.
28'
•
2ºTEMPO
Domínio colorado! O Inter dita o ritmo da segunda etapa, enquanto o Athletico se defende.
27'
•
2ºTEMPO
Bernabei recebeu passe de Alan Patrick, arriscou o chute de fora da área, mas Esquivel se antecipou e bloqueou a finalização.
26'
•
2ºTEMPO
Alan Patrick tentou a cobrança de falta, mas pegou mal na bola e a finalização saiu muito longe do gol defendido por Santos.
25'
•
2ºTEMPO
Viveros estava sozinho após o cruzamento de Gilberto, mas fez o mais difícil e mandou de cabeça para fora.
24'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Substituição no Internacional. Sai Alerrandro e entra Alan Patrick.
23'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Substituição no Athletico. Sai Mendoza entra João Cruz.
22'
•
2ºTEMPO
PERDEEUUUU! Maripán fez o lançamento preciso para Alerrandro sozinho, que dominou bem dentro da área. O atacante, porém, finalizou mal e mandou para fora, desperdiçando grande chance para o Internacional.
21'
•
2ºTEMPO
UUUUHH! Carbonero acelerou pela direita, invadiu a área e tocou para Bruno Henrique. O meia ajeitou para Aguirre, que finalizou forte, mas Santos fez grande defesa.
20'
•
2ºTEMPO
Kevin Viveros tentou a jogada individual, driblou Juninho na primeira tentativa, mas na segunda o zagueiro se recuperou e desarmou o atacante.
19'
•
2ºTEMPO
Bruno Henrique levantou na área, mas ninguém conseguiu alcançar e a bola saiu em tiro de meta, sem oferecer perigo.
18'
•
2ºTEMPO
Carlos Terán não conseguiu acompanhar Carbonero e parou o lance com falta. Vem perigo na área.
17'
•
2ºTEMPO
Mesmo após uma sequência de erros, Félix Torres deixou o campo visivelmente incomodado com a substituição.
16'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO e Félix Torres da lugar a Bruno Henrique no time visitante.
15'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO O Internacional promove duas substituições. Matheus Bahia é trocado por Braian Aguirre.
14'
•
2ºTEMPO
GOOOOOLLLLL!!! GOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DO ATHLETICO!!! VIVEROS!!! Félix Torres recuou mal novamente e acabou servindo Kevin Viveros, que aproveitou o presente, driblou Anthoni e empurrou para o fundo da rede.
14'
•
2ºTEMPO
GOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DO ATHLETICO!!!
13'
•
2ºTEMPO
O time visitante se desorganizou com Félix Torres caído. Viveros aproveitou, recebeu dentro da área e finalizou, mas a bola saiu pela esquerda.
12'
•
2ºTEMPO
DESPERDIÇOU! Alerrandro recebeu na área, mas em vez de virar e chutar, cabeceou para frente e matou o ataque colorado.
11'
•
2ºTEMPO
O Internacional retornou para o segundo tempo com mais intensidade e, até aqui, domina as ações.
10'
•
2ºTEMPO
UUUHH! Gilberto dominou na intermediária e bateu firme, mas a bola foi por cima da meta de Anthoni.
9'
•
2ºTEMPO
A torcida se levanta com o chute de Luiz Gustavo, mas Juninho se coloca à frente e bloqueia a finalização.
8'
•
2ºTEMPO
Villagra tentou o lançamento em profundidade para Johan Carbonero, mas o atacante estava em posição irregular e o assistente marcou impedimento.
7'
•
2ºTEMPO
Villagra interceptou a jogada com a mão no meio, e o árbitro marcou falta para o Athletico.
6'
•
2ºTEMPO
Gilberto e Matheus Bahia dividiram, e Maripán optou pela segurança e dá chutão para afastar o perigo.
5'
•
2ºTEMPO
O árbitro assistente levantou a bandeira e marcou impedimento de Johan Carbonero, anulando a jogada que seria escanteio pela direita.
4'
•
2ºTEMPO
Esquivel tentou o lançamento em profundidade, mas Anthoni estava atento, saiu do gol e ficou com a bola sem dificuldades.
3'
•
2ºTEMPO
Villagra e Viveros disputaram forte no meio, dividiram a bola e acabaram caindo juntos no gramado.
2'
•
2ºTEMPO
A torcida se anima com o lançamento de Félix Torres para Carbonero, mas a bola corre demais e Santos defende com tranquilidade.
1'
•
2ºTEMPO
Vitinho foi atingido por baixo na lateral e caiu. O árbitro marcou a falta e o clima da partida voltou a ficar quente.
0'
•
2ºTEMPO
COMEÇA O SEGUNDO TEMPO! A bola volta a rolar para a etapa final!
47'
•
1ºTEMPO
INTERVALO! Fim da primeira etapa, vamos para o intervalo!
46'
•
1ºTEMPO
GOOOOOLLLLL!!! GOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DO ATHLETICO!!! LEOZINHO!!! Juninho falhou na saída de bola, Leozinho aproveitou o erro, tabelou com Viveros e partiu em velocidade. O atacante invadiu a área e finalizou na saída de Anthoni.
46'
•
1ºTEMPO
GOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DO ATHLETICO!!!
45'
•
1ºTEMPO
+2 minutos de acréscimos.
43'
•
1ºTEMPO
Viveros chegou atrasado e derrubou Maripán, interrompendo o ataque colorado.
42'
•
1ºTEMPO
O árbitro assistente levantou a bandeira e marcou impedimento de Steven Mendoza pela esquerda, interrompendo o ataque do Athletico.
41'
•
1ºTEMPO
PARA FORA! Bruno Gomes pegou a sobra na entrada da área e bateu de primeira, mas a bola subiu e foi por cima do gol.
40'
•
1ºTEMPO
Félix Torres subiu bem, mas cabeceou torto na cobrança da falta. O Inter continua pressionando no ataque.
39'
•
1ºTEMPO
Falta perigosa para o Inter! Leozinho derruba Matheus Bahia no ataque e o Colorado terá chance de bola alçada na área.
38'
•
1ºTEMPO
O Internacional ganhou confiança e passou a dominar as ações, pressionando o Athletico nos minutos finais do primeiro tempo.
37'
•
1ºTEMPO
Leozinho fez o cruzamento pela direita, Jadson desviou de cabeça, mas Anthoni estava bem posicionado e segurou firme a bola.
36'
•
1ºTEMPO
Bernabéi fez grande arrancada, passou por dois adversários e invadiu a área. Ao tentar mais um drible, acabou desarmado pela defesa.
35'
•
1ºTEMPO
O Athletico chega com Vitinho pela entrada da área, mas o atacante adianta demais e Santos segura firme.
34'
•
1ºTEMPO
QUE ISSO, JOGADOR! Depois de um bate-rebate na área, a bola sobrou para Bruno Gomes. O volante tentou a finalização, mas pegou muito mal e desperdiçou a chance.
33'
•
1ºTEMPO
UUUUHH! Leozinho pela esquerda cruzou na medida para Viveros, que cabeceou sozinho. A bola raspou a trave esquerda e assustou Anthoni.
32'
•
1ºTEMPO
Juninho tentou o lançamento longo, mas a bola saiu direto pela linha lateral, sem encontrar nenhum companheiro.
31'
•
1ºTEMPO
O jogo perdeu intensidade. A partida segue morna, com a bola girando no meio-campo.
30'
•
1ºTEMPO
Esquivel tentou acionar Gilberto, mas errou na medida e devolveu a posse ao Internacional com o tiro de meta.
29'
•
1ºTEMPO
O duelo segue equilibrado, com Internacional e Athletico se estudando bastante e criando poucas chances claras de gol.
28'
•
1ºTEMPO
Leozinho cruzou para Viveros, mas o atacante não alcançou e o Inter ficou com o tiro de meta.
27'
•
1ºTEMPO
Carbonero acelerou pela direita, entrou na área e tentou disputar a bola. Santos, atento, se antecipou e ficou com a posse.
26'
•
1ºTEMPO
Maripán manda o chutão para frente, Carbonero se movimenta, mas Aguirre estava atento e afastou.
25'
•
1ºTEMPO
Jadson conseguiu o desarme sobre Maripán, mas na sequência acabou colocando a mão na bola.
24'
•
1ºTEMPO
UUUUUHH! Bernabéi passou por Gilberto pela esquerda, acelerou e entrou na área batendo forte. Santos estava atento e fez a defesa que salvou o Athletico.
23'
•
1ºTEMPO
O Internacional sobe a marcação, pressiona o Athletico e dificulta a troca de passes do time da casa.
22'
•
1ºTEMPO
Leozinho tabela com Gilberto pela direita, abre para o meio e arrisca o chute, mas a bola passa por cima do gol.
21'
•
1ºTEMPO
A torcida se anima com a tentativa de Claudinho para Leozinho, mas Juninho aparece no momento certo e corta a jogada.
20'
•
1ºTEMPO
O Internacional cadencia o jogo, gira a bola na defesa, tenta subir pelo meio e construir uma jogada ofensiva.
19'
•
1ºTEMPO
O Inter chega pela direita com Carbonero, que cruza para a área. Santos estava bem posicionado e segurou firme.
18'
•
1ºTEMPO
O Colorado se fecha bem na defesa, trabalha com paciência e aproveita cada erro do Furacão para tentar atacar em velocidade.
17'
•
1ºTEMPO
Carbonero acionou Alerrandro, que arriscou de frente, mas a finalização saiu muito longe da meta de Santos.
16'
•
1ºTEMPO
QUE BELEZA! Leozinho deu uma caneta em Bernabéi, que não conseguiu acompanhar e apelou com a falta.
15'
•
1ºTEMPO
PERDEEUUU! INACREDITÁVEL! Leozinho recebe livre dentro da área após falha de Maripán, bate rasteiro e manda para fora. A melhor chance até aqui escapa por centímetros.
14'
•
1ºTEMPO
O Internacional troca passes na defesa, buscando diminuir a pressão do time da casa.
13'
•
1ºTEMPO
PARA FORA! Leozinho recebeu livre após a cobrança de escanteio, dominou na segunda trave e chutou, mas a bola saiu pela linha de fundo.
12'
•
1ºTEMPO
Gilberto Moraes alcançou o fundo pela direita e cruzou, mas a bola desviou e saiu em escanteio para o Furacão.
11'
•
1ºTEMPO
O Internacional cobrou escanteio pela direita, mas a defesa do Athletico afastou sem dificuldades e recuperou a posse de bola.
10'
•
1ºTEMPO
Bernabei recebeu em velocidade, invadiu a área e arriscou o chute. Aguirre se antecipou e desviou para escanteio.
9'
•
1ºTEMPO
Alerrandro recebe em profundidade, falha no domínio e a defesa do Furacão fica com a bola.
8'
•
1ºTEMPO
Athletico domina a posse, gira a bola com tranquilidade e tenta organizar a subida das linhas rubro-negras.
7'
•
1ºTEMPO
UUUHH! Gilberto constrói a jogada pela direita após desarmar Matheus Bahia, cruza para Viveros, mas o atacante não consegue chegar na bola.
6'
•
1ºTEMPO
Mendoza carrega pela esquerda mas cruza mal e a bola sai em tiro de meta para o Internacional.
5'
•
1ºTEMPO
O Internacional buscava tabela pelo setor ofensivo, mas Carbonero não conseguiu dominar e acabou deixando a bola escapar.
4'
•
1ºTEMPO
Bruno Gomes gira, Luiz Gustavo derruba, e o árbitro assinala a quarta falta do jogo. O meio-campo começa a pegar fogo.
3'
•
1ºTEMPO
UUUUHH! NO TRAVESSÃO! Carbonero acionou Vitinho, que arriscou um toque por cobertura sobre Santos. O goleiro conseguiu se recuperar, mas a bola bateu no travessão e quase abriu o placar.
2'
•
1ºTEMPO
Steven Mendoza recebeu pela esquerda da área e tentou iniciar a jogada ofensiva, mas escorregou. O erro deixou o contra-ataque livre para o Internacional.
1'
•
1ºTEMPO
Carbonero não deixou Esquivel girar e cometeu a primeira falta da partida.
0'
•
1ºTEMPO
VALENDO! AUTORIZA O ÁRBITRO! A bola está rolando na Arena da Baixada.
PRÉ-JOGO
Equipes perfiladas! O Hino Nacional é executado.
PRÉ-JOGO
Jogadores em campo.
PRÉ-JOGO
FUTURO! O jogo entre Athletico e Internacional terá o uso do semiautomático pela primeira vez. O estádio recebeu a instalação de cerca de 30 câmeras que ficam nas laterais da estrutura.
PRÉ-JOGO
O apito estará nas mãos de Rodrigo José Pereira de Lima.
PRÉ-JOGO
NOVIDADE! A estreia do novo gramado sintético do Athletico no Brasileirão adiciona expectativa ao confronto.
PRÉ-JOGO
O Internacional vive momento delicado. São três derrotas seguidas, incluindo o revés por 2 a 1 para o Cruzeiro, em pleno Beira-Rio, resultado que aumentou a pressão na tabela.
PRÉ-JOGO
Na última rodada, o Athletico Paranaense venceu o São Paulo de virada por 2 a 1. Com o resultado, o Furacão alcançou a terceira posição na tabela, somando 33 pontos.
PRÉ-JOGO
RETROSPECTO! Equilíbrio absoluto: Athletico Paranaense e Internacional já se enfrentaram 71 vezes. O Furacão venceu 25 partidas, o Colorado levou 24 e houve ainda 22 empates.
PRÉ-JOGO
Boa tarde, fãs do esporte! Athletico e Internacional se enfrentam neste sábado, às 18h30 (de Brasília), na Arena da Baixada, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Odair Hellmann
TECNICO
Santos
Goleiro
Carlos Terán
Defesa
Juan Aguirre
Defesa
Lucas Esquivel
Defesa
Gilberto
Defesa
Gastón Benavídez
Defesa
Luiz Gustavo
Meio-Campo
Jadson
Meio-Campo
Juan Portilla
Meio-Campo
Claudinho
Defesa
Leozinho
Atacante
Isaac
Atacante
Stiven Mendoza
Atacante
João Cruz
Meio-Campo
Kevin Viveros
Atacante
Paulo Pezzolano
TECNICO
Anthoni
Goleiro
Vitinho
Atacante
Félix Torres
Defesa
Bruno Henrique
Meio-Campo
Guillermo Maripán
Defesa
Juninho
Defesa
Matheus Bahia
Defesa
Braian Aguirre
Defesa
Rodrigo Villagra
Meio-Campo
João Bezerra
Atacante
Bruno Gomes
Meio-Campo
Alexandro Bernabei
Defesa
Johan Carbonero
Atacante
Alerrandro
Atacante
Alan Patrick
Meio-Campo
Rodrigo José Pereira de Lima (PE)
ÁRBITRO
Francisco Chaves Bezerra Junior (PE)
ASSISTENTE
Karla Renata Cavalcanti De Santana (PE)
ASSISTENTE