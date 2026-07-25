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encerrado
Arena da Baixada Curitiba, Paraná
Athletico-PR Athletico-PR
2 × 0
Internacional Internacional

20ª RODADA • Brasileiro Série A - 2026

Sábado, 25/0718h30

Minuto a Minuto: Athletico-PR X Internacional - 25/07/2026

fim

50'

2ºTEMPO

ENCERRADO!
Jogo Concluido

fim

50'

2ºTEMPO

FIM 2º TEMPO!
FIM DE PAPO! Apita o árbitro. O Inter joga mal, entrega dois gols, e o Athletico confirma sua força no topo da tabela. O Colorado segue pressionado na luta para sair da parte de baixo.

bola

48'

2ºTEMPO

O Athletico valoriza a posse de bola nos minutos finais, trocando passes e controlando o ritmo da partida.

bola

47'

2ºTEMPO

Vitinho tentou o passe em profundidade, mas exagerou na força e a bola saiu pela linha de fundo.

bola

46'

2ºTEMPO

Athletico troca passes com facilidade e a torcida embala o ‘olé’ a cada toque.

bola

45'

2ºTEMPO

+5 minutos de acréscimos.

bola

43'

2ºTEMPO

Passe errado! Bernabéi buscava Carbonero, mas a bola foi muito forte e saiu direto em tiro de meta para o Athletico.

bola

42'

2ºTEMPO

UUUHH! Portilla cobra escanteio, Benavidez sobe sozinho, mas o cabeceio sai pela linha de fundo.

bola

41'

2ºTEMPO

DEFENDEEE! Viveros recebe de Benavidez, passa por Maripán e Juninho dentro da área, chuta cruzado, mas Anthoni salva.

bola

40'

2ºTEMPO

O balanço ofensivo mostra equilíbrio. Internacional e Athletico somam duas finalizações certas cada.

bola

39'

2ºTEMPO

Viveros tentou ganhar na velocidade de Maripán, mas o chileno se recuperou com um carrinho firme na bola.

bola

38'

2ºTEMPO

UUUUHH! Alan Patrick cobrou escanteio com precisão e encontrou João Bezerra na área. O zagueiro cabeceou firme, mas Santos fez grande defesa.

substituicao

37'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Substituição no Internacional. Sai Villagra e entra João Bezerra.

bola

36'

2ºTEMPO

UUUUUHH! Vitinho recebeu dentro da área e finalizou, mas Santos defendeu. No rebote, Bruno Henrique desperdiçou ao mandar para fora.

substituicao

35'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
e Jádson da lugar a Juan Portilla no time da casa.

substituicao

34'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Gilberto sai para Gastón Benavídez entrar.

substituicao

34'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
O Athletico promove três substituições. Leozinho é trocado por Isaac.

bola

33'

2ºTEMPO

Alan Patrick tentou duas vezes colocar a bola na área, mas João Cruz estava atento e cortou ambas as tentativas.

bola

32'

2ºTEMPO

Bernabéi tentou o cruzamento pela esquerda, a defesa desviou e o Internacional conquistou escanteio.

bola

31'

2ºTEMPO

Esquivel cobrou falta na medida, mas Luiz Gustavo não aproveitou e cabeceou para fora.

bola

30'

2ºTEMPO

Viveros é derrubado pelas costas, o árbitro marca, mas deixa barato e não pune com cartão.

bola

29'

2ºTEMPO

Bernabéi recebe de Alan Patrick, mas falha no passe decisivo e entrega a bola de volta aos mandantes.

bola

28'

2ºTEMPO

Domínio colorado! O Inter dita o ritmo da segunda etapa, enquanto o Athletico se defende.

bola

27'

2ºTEMPO

Bernabei recebeu passe de Alan Patrick, arriscou o chute de fora da área, mas Esquivel se antecipou e bloqueou a finalização.

bola

26'

2ºTEMPO

Alan Patrick tentou a cobrança de falta, mas pegou mal na bola e a finalização saiu muito longe do gol defendido por Santos.

bola

25'

2ºTEMPO

Viveros estava sozinho após o cruzamento de Gilberto, mas fez o mais difícil e mandou de cabeça para fora.

substituicao

24'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Substituição no Internacional. Sai Alerrandro e entra Alan Patrick.

substituicao

23'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Substituição no Athletico. Sai Mendoza entra João Cruz.

bola

22'

2ºTEMPO

PERDEEUUUU! Maripán fez o lançamento preciso para Alerrandro sozinho, que dominou bem dentro da área. O atacante, porém, finalizou mal e mandou para fora, desperdiçando grande chance para o Internacional.

bola

21'

2ºTEMPO

UUUUHH! Carbonero acelerou pela direita, invadiu a área e tocou para Bruno Henrique. O meia ajeitou para Aguirre, que finalizou forte, mas Santos fez grande defesa.

bola

20'

2ºTEMPO

Kevin Viveros tentou a jogada individual, driblou Juninho na primeira tentativa, mas na segunda o zagueiro se recuperou e desarmou o atacante.

bola

19'

2ºTEMPO

Bruno Henrique levantou na área, mas ninguém conseguiu alcançar e a bola saiu em tiro de meta, sem oferecer perigo.

bola

18'

2ºTEMPO

Carlos Terán não conseguiu acompanhar Carbonero e parou o lance com falta. Vem perigo na área.

bola

17'

2ºTEMPO

Mesmo após uma sequência de erros, Félix Torres deixou o campo visivelmente incomodado com a substituição.

substituicao

16'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
e Félix Torres da lugar a Bruno Henrique no time visitante.

substituicao

15'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
O Internacional promove duas substituições. Matheus Bahia é trocado por Braian Aguirre.

gol

14'

2ºTEMPO

GOOOOOLLLLL!!!
GOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DO ATHLETICO!!! VIVEROS!!! Félix Torres recuou mal novamente e acabou servindo Kevin Viveros, que aproveitou o presente, driblou Anthoni e empurrou para o fundo da rede.

bola

14'

2ºTEMPO

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DO ATHLETICO!!!

bola

13'

2ºTEMPO

O time visitante se desorganizou com Félix Torres caído. Viveros aproveitou, recebeu dentro da área e finalizou, mas a bola saiu pela esquerda.

bola

12'

2ºTEMPO

DESPERDIÇOU! Alerrandro recebeu na área, mas em vez de virar e chutar, cabeceou para frente e matou o ataque colorado.

bola

11'

2ºTEMPO

O Internacional retornou para o segundo tempo com mais intensidade e, até aqui, domina as ações.

bola

10'

2ºTEMPO

UUUHH! Gilberto dominou na intermediária e bateu firme, mas a bola foi por cima da meta de Anthoni.

bola

9'

2ºTEMPO

A torcida se levanta com o chute de Luiz Gustavo, mas Juninho se coloca à frente e bloqueia a finalização.

bola

8'

2ºTEMPO

Villagra tentou o lançamento em profundidade para Johan Carbonero, mas o atacante estava em posição irregular e o assistente marcou impedimento.

bola

7'

2ºTEMPO

Villagra interceptou a jogada com a mão no meio, e o árbitro marcou falta para o Athletico.

bola

6'

2ºTEMPO

Gilberto e Matheus Bahia dividiram, e Maripán optou pela segurança e dá chutão para afastar o perigo.

bola

5'

2ºTEMPO

O árbitro assistente levantou a bandeira e marcou impedimento de Johan Carbonero, anulando a jogada que seria escanteio pela direita.

bola

4'

2ºTEMPO

Esquivel tentou o lançamento em profundidade, mas Anthoni estava atento, saiu do gol e ficou com a bola sem dificuldades.

bola

3'

2ºTEMPO

Villagra e Viveros disputaram forte no meio, dividiram a bola e acabaram caindo juntos no gramado.

bola

2'

2ºTEMPO

A torcida se anima com o lançamento de Félix Torres para Carbonero, mas a bola corre demais e Santos defende com tranquilidade.

bola

1'

2ºTEMPO

Vitinho foi atingido por baixo na lateral e caiu. O árbitro marcou a falta e o clima da partida voltou a ficar quente.

inicio

0'

2ºTEMPO

COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!
A bola volta a rolar para a etapa final!

fim

47'

1ºTEMPO

INTERVALO!
Fim da primeira etapa, vamos para o intervalo!

gol

46'

1ºTEMPO

GOOOOOLLLLL!!!
GOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DO ATHLETICO!!! LEOZINHO!!! Juninho falhou na saída de bola, Leozinho aproveitou o erro, tabelou com Viveros e partiu em velocidade. O atacante invadiu a área e finalizou na saída de Anthoni.

bola

46'

1ºTEMPO

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DO ATHLETICO!!!

bola

45'

1ºTEMPO

+2 minutos de acréscimos.

bola

43'

1ºTEMPO

Viveros chegou atrasado e derrubou Maripán, interrompendo o ataque colorado.

bola

42'

1ºTEMPO

O árbitro assistente levantou a bandeira e marcou impedimento de Steven Mendoza pela esquerda, interrompendo o ataque do Athletico.

bola

41'

1ºTEMPO

PARA FORA! Bruno Gomes pegou a sobra na entrada da área e bateu de primeira, mas a bola subiu e foi por cima do gol.

bola

40'

1ºTEMPO

Félix Torres subiu bem, mas cabeceou torto na cobrança da falta. O Inter continua pressionando no ataque.

bola

39'

1ºTEMPO

Falta perigosa para o Inter! Leozinho derruba Matheus Bahia no ataque e o Colorado terá chance de bola alçada na área.

bola

38'

1ºTEMPO

O Internacional ganhou confiança e passou a dominar as ações, pressionando o Athletico nos minutos finais do primeiro tempo.

bola

37'

1ºTEMPO

Leozinho fez o cruzamento pela direita, Jadson desviou de cabeça, mas Anthoni estava bem posicionado e segurou firme a bola.

bola

36'

1ºTEMPO

Bernabéi fez grande arrancada, passou por dois adversários e invadiu a área. Ao tentar mais um drible, acabou desarmado pela defesa.

bola

35'

1ºTEMPO

O Athletico chega com Vitinho pela entrada da área, mas o atacante adianta demais e Santos segura firme.

bola

34'

1ºTEMPO

QUE ISSO, JOGADOR! Depois de um bate-rebate na área, a bola sobrou para Bruno Gomes. O volante tentou a finalização, mas pegou muito mal e desperdiçou a chance.

bola

33'

1ºTEMPO

UUUUHH! Leozinho pela esquerda cruzou na medida para Viveros, que cabeceou sozinho. A bola raspou a trave esquerda e assustou Anthoni.

bola

32'

1ºTEMPO

Juninho tentou o lançamento longo, mas a bola saiu direto pela linha lateral, sem encontrar nenhum companheiro.

bola

31'

1ºTEMPO

O jogo perdeu intensidade. A partida segue morna, com a bola girando no meio-campo.

bola

30'

1ºTEMPO

Esquivel tentou acionar Gilberto, mas errou na medida e devolveu a posse ao Internacional com o tiro de meta.

bola

29'

1ºTEMPO

O duelo segue equilibrado, com Internacional e Athletico se estudando bastante e criando poucas chances claras de gol.

bola

28'

1ºTEMPO

Leozinho cruzou para Viveros, mas o atacante não alcançou e o Inter ficou com o tiro de meta.

bola

27'

1ºTEMPO

Carbonero acelerou pela direita, entrou na área e tentou disputar a bola. Santos, atento, se antecipou e ficou com a posse.

bola

26'

1ºTEMPO

Maripán manda o chutão para frente, Carbonero se movimenta, mas Aguirre estava atento e afastou.

bola

25'

1ºTEMPO

Jadson conseguiu o desarme sobre Maripán, mas na sequência acabou colocando a mão na bola.

bola

24'

1ºTEMPO

UUUUUHH! Bernabéi passou por Gilberto pela esquerda, acelerou e entrou na área batendo forte. Santos estava atento e fez a defesa que salvou o Athletico.

bola

23'

1ºTEMPO

O Internacional sobe a marcação, pressiona o Athletico e dificulta a troca de passes do time da casa.

bola

22'

1ºTEMPO

Leozinho tabela com Gilberto pela direita, abre para o meio e arrisca o chute, mas a bola passa por cima do gol.

bola

21'

1ºTEMPO

A torcida se anima com a tentativa de Claudinho para Leozinho, mas Juninho aparece no momento certo e corta a jogada.

bola

20'

1ºTEMPO

O Internacional cadencia o jogo, gira a bola na defesa, tenta subir pelo meio e construir uma jogada ofensiva.

bola

19'

1ºTEMPO

O Inter chega pela direita com Carbonero, que cruza para a área. Santos estava bem posicionado e segurou firme.

bola

18'

1ºTEMPO

O Colorado se fecha bem na defesa, trabalha com paciência e aproveita cada erro do Furacão para tentar atacar em velocidade.

bola

17'

1ºTEMPO

Carbonero acionou Alerrandro, que arriscou de frente, mas a finalização saiu muito longe da meta de Santos.

bola

16'

1ºTEMPO

QUE BELEZA! Leozinho deu uma caneta em Bernabéi, que não conseguiu acompanhar e apelou com a falta.

bola

15'

1ºTEMPO

PERDEEUUU! INACREDITÁVEL! Leozinho recebe livre dentro da área após falha de Maripán, bate rasteiro e manda para fora. A melhor chance até aqui escapa por centímetros.

bola

14'

1ºTEMPO

O Internacional troca passes na defesa, buscando diminuir a pressão do time da casa.

bola

13'

1ºTEMPO

PARA FORA! Leozinho recebeu livre após a cobrança de escanteio, dominou na segunda trave e chutou, mas a bola saiu pela linha de fundo.

bola

12'

1ºTEMPO

Gilberto Moraes alcançou o fundo pela direita e cruzou, mas a bola desviou e saiu em escanteio para o Furacão.

bola

11'

1ºTEMPO

O Internacional cobrou escanteio pela direita, mas a defesa do Athletico afastou sem dificuldades e recuperou a posse de bola.

bola

10'

1ºTEMPO

Bernabei recebeu em velocidade, invadiu a área e arriscou o chute. Aguirre se antecipou e desviou para escanteio.

bola

9'

1ºTEMPO

Alerrandro recebe em profundidade, falha no domínio e a defesa do Furacão fica com a bola.

bola

8'

1ºTEMPO

Athletico domina a posse, gira a bola com tranquilidade e tenta organizar a subida das linhas rubro-negras.

bola

7'

1ºTEMPO

UUUHH! Gilberto constrói a jogada pela direita após desarmar Matheus Bahia, cruza para Viveros, mas o atacante não consegue chegar na bola.

bola

6'

1ºTEMPO

Mendoza carrega pela esquerda mas cruza mal e a bola sai em tiro de meta para o Internacional.

bola

5'

1ºTEMPO

O Internacional buscava tabela pelo setor ofensivo, mas Carbonero não conseguiu dominar e acabou deixando a bola escapar.

bola

4'

1ºTEMPO

Bruno Gomes gira, Luiz Gustavo derruba, e o árbitro assinala a quarta falta do jogo. O meio-campo começa a pegar fogo.

bola

3'

1ºTEMPO

UUUUHH! NO TRAVESSÃO! Carbonero acionou Vitinho, que arriscou um toque por cobertura sobre Santos. O goleiro conseguiu se recuperar, mas a bola bateu no travessão e quase abriu o placar.

bola

2'

1ºTEMPO

Steven Mendoza recebeu pela esquerda da área e tentou iniciar a jogada ofensiva, mas escorregou. O erro deixou o contra-ataque livre para o Internacional.

bola

1'

1ºTEMPO

Carbonero não deixou Esquivel girar e cometeu a primeira falta da partida.

inicio

0'

1ºTEMPO

VALENDO!
AUTORIZA O ÁRBITRO! A bola está rolando na Arena da Baixada.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Equipes perfiladas! O Hino Nacional é executado.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Jogadores em campo.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

FUTURO! O jogo entre Athletico e Internacional terá o uso do semiautomático pela primeira vez. O estádio recebeu a instalação de cerca de 30 câmeras que ficam nas laterais da estrutura.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

O apito estará nas mãos de Rodrigo José Pereira de Lima.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

NOVIDADE! A estreia do novo gramado sintético do Athletico no Brasileirão adiciona expectativa ao confronto.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

O Internacional vive momento delicado. São três derrotas seguidas, incluindo o revés por 2 a 1 para o Cruzeiro, em pleno Beira-Rio, resultado que aumentou a pressão na tabela.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Na última rodada, o Athletico Paranaense venceu o São Paulo de virada por 2 a 1. Com o resultado, o Furacão alcançou a terceira posição na tabela, somando 33 pontos.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

RETROSPECTO! Equilíbrio absoluto: Athletico Paranaense e Internacional já se enfrentaram 71 vezes. O Furacão venceu 25 partidas, o Colorado levou 24 e houve ainda 22 empates.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Boa tarde, fãs do esporte! Athletico e Internacional se enfrentam neste sábado, às 18h30 (de Brasília), na Arena da Baixada, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Athletico-PR CAP

  • Odair Hellmann

    TECNICO

  • Santos

    Goleiro

  • Carlos Terán

    Defesa

  • Juan Aguirre

    Defesa

  • Lucas Esquivel

    Defesa

  • GilbertoSaiu

    Defesa

  • Gastón BenavídezEntrou

    Defesa

  • Luiz Gustavo

    Meio-Campo

  • JadsonSaiu

    Meio-Campo

  • Juan PortillaEntrou

    Meio-Campo

  • Claudinho

    Defesa

  • LeozinhoSaiuGol

    Atacante

  • IsaacEntrou

    Atacante

  • Stiven MendozaSaiu

    Atacante

  • João CruzEntrou

    Meio-Campo

  • Kevin ViverosGol

    Atacante

Internacional INT

  • Paulo Pezzolano

    TECNICO

  • Anthoni

    Goleiro

  • Vitinho

    Atacante

  • Félix TorresSaiu

    Defesa

  • Bruno HenriqueEntrou

    Meio-Campo

  • Guillermo Maripán

    Defesa

  • Juninho

    Defesa

  • Matheus BahiaSaiu

    Defesa

  • Braian AguirreEntrou

    Defesa

  • Rodrigo VillagraSaiu

    Meio-Campo

  • João BezerraEntrou

    Atacante

  • Bruno Gomes

    Meio-Campo

  • Alexandro Bernabei

    Defesa

  • Johan Carbonero

    Atacante

  • AlerrandroSaiu

    Atacante

  • Alan PatrickEntrou

    Meio-Campo

  • Rodrigo José Pereira de Lima (PE)

    ÁRBITRO

  • Francisco Chaves Bezerra Junior (PE)

    ASSISTENTE

  • Karla Renata Cavalcanti De Santana (PE)

    ASSISTENTE

Athletico-PR CAP
Internacional INT

GOLS

Gol Leozinho
Gol Kevin Viveros
POSSE DE BOLA
43% 57%
12FINALIZAÇÕES7
4FINALIZAÇÕES CERTAS2
11FALTAS COMETIDAS8
9CRUZAMENTOS3
19PASSES ERRADOS19
6DESARMES4
3ESCANTEIOS6
2IMPEDIMENTOS4
0CARTÕES AMARELOS0
0CARTÕES VERMELHOS0
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