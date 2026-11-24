37ª RODADA • Brasileiro Série A - 2026
Terça-feira, 24/11•18h
Minuto a Minuto: Chapecoense X Palmeiras - 24/11/2026
13'
•
2ºTEMPO
Tulio recebe de Max dentro da área, Benedetti chega junto e faz o tranco para desarmar.
12'
•
2ºTEMPO
Giovanni Augusto é o maestro da Chape e todas as jogadas de ataque do time passam por seus pés.
11'
•
2ºTEMPO
Bilong recebe na ponta direita, cruza e Victor Caetano afasta de cabeça.
10'
•
2ºTEMPO
Com o horário ingrato para um jogo de futebol às 18h, a diretoria da Chape liberou os portões e a entrada foi gratuita.
9'
•
2ºTEMPO
Larson é mais uma vez acionado no meio dos zagueiros, mas é flagrado em impedimento.
8'
•
2ºTEMPO
Larson protege a bola no círculo central e recebe falta por trás de Camilo.
7'
•
2ºTEMPO
Heitor dá linda caneta na linha de fundo, mas cruza para ninguém.
6'
•
2ºTEMPO
Khellven recebe de Bilong, cruza no segundo pau e Fabiano não consegue cabecear em gol.
5'
•
2ºTEMPO
Palmeiras troca passes na entrada da área e a Chape se fecha bem.
4'
•
2ºTEMPO
Max cobra escanteio fechado no primeiro pau e Lomba recebe falta de ataque da Chape.
3'
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2ºTEMPO
LOMBA!!! Camilo arrisca da entrada da área, manda a bomba no alto e o goleiro espalma para trás. Escanteio.
2'
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2ºTEMPO
Fabiano fica caído no gramado e preocupa o departamento médico do Palmeiras.
1'
•
2ºTEMPO
Bruno Pacheco tenta passar pela marcação de Khellven na ponta esquerda e recebe falta.
0'
•
2ºTEMPO
Começa o segundo tempo!
45'
•
1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo.
45'
•
1ºTEMPO
Termina o primeiro tempo em Chapecó!
45'
•
1ºTEMPO
Khellven recebe na quina da área direita, cruza no segundo pau e Erick Belé cabeceia a direita do gol.
45'
•
1ºTEMPO
Heittor recebe de Belé dentro da grande área, cai depois da chegada da marcação pedindo pênalti e o árbitro nada marca.
45'
•
1ºTEMPO
Teremos três minutos de acréscimos.
45'
•
1ºTEMPO
Substituição no Palmeiras: sai Mohamed Zie Kone, entra Miguel Cinoncelli Bilong.
44'
•
1ºTEMPO
A torcida do Palmeiras gosta do que vê e incentiva o time.
43'
•
1ºTEMPO
UUUHHH!!! Escanteio é cobrado da direita no primeiro pau, Larson desvia de cabeça, a bola passa por todo mundo e Emiliano Martínez não consegue finalizar!!!
42'
•
1ºTEMPO
Jogadores reservas do Palmeiras já partem para o aquecimento antes mesmo do término da primeira etapa.
41'
•
1ºTEMPO
Mesmo sendo o mais experiente no meio da molecada, Felipe Anderson não faz boa atuação hoje.
40'
•
1ºTEMPO
Palmeiras chega bem até a entrada da área, mas aí, erra muitos passes.
39'
•
1ºTEMPO
Luis Pacheco aciona Larson na entrada da área, mas Victor Caetano toma a frente para fazer a parede e a bola para nas mãos de Matheus Aurélio.
38'
•
1ºTEMPO
Heittor faz fumaça, é rápido e chama a responsabilidade no ataque palmeirense.
37'
•
1ºTEMPO
Belé recebe na ponta direita e recebe falta de Kauan Faria.
36'
•
1ºTEMPO
UUUHHH!!! Heittor bate colocado da entrada da área e a bola passa raspando a trave esquerda de Matheus Aurélio.
35'
•
1ºTEMPO
Chapecoense troca passes na zaga, o ataque paulista aperta e Heitor é obrigado a dar um chutão para frente.
34'
•
1ºTEMPO
Belé recebe na ponta direita, corta para o meio e chuta em cima de Domma.
33'
•
1ºTEMPO
Chapecoense é cirúrgica e em três oportunidades, faz dois gols.
32'
•
1ºTEMPO
GOOOLLL DA CHAPECOENSE!!! MAX!!! Tulio toca errado na entrada da área, Koné erra na hora de dominar e Max atropela o zagueiro, invade a área e na saída de Lomba chuta no alto para ampliar!!!
32'
•
1ºTEMPO
Gol do Chapecoense! Max marca.
31'
•
1ºTEMPO
A molecada do Palmeiras é atrevida e parte pra cima da Chape.
30'
•
1ºTEMPO
Luis Pacheco lança a bola na área, Larson pega de primeira sozinho, e a bola mascada vai nas mãos de Matheus Aurélio.
29'
•
1ºTEMPO
Felipe Anderson cobra escanteio da direita e a zaga da Chape tira o perigo com Domma.
28'
•
1ºTEMPO
Felipe Anderson recebe bola estivada de Erick Belé, cruza na área e a zaga da Chape chega antes que Larson. Escanteio.
27'
•
1ºTEMPO
Khellven cobra falta por cima da barreira e a bola sobe demais. É tiro de meta.
26'
•
1ºTEMPO
Pela falta em Belé, Bruno Pacheco leva o amarelo e é outro suspenso.
26'
•
1ºTEMPO
Cartão amarelo para Bruno Pacheco (Chapecoense).
25'
•
1ºTEMPO
Erick Belé recebe falta a um metro da grande área. Vem perigo para o gol de Matheus Aurélio!
24'
•
1ºTEMPO
Giovanni Augusto parte pra cima de Larson na ponta direita, é desarmado e na sequência faz a falta no camisa 48.
23'
•
1ºTEMPO
Fabiano tem a bola dominada no círculo central e Bruno Pacheco dá o tranco para fazer a falta por trás.
22'
•
1ºTEMPO
Felipe Anderson tenta o passe na entrada da área para Larson e a zaga da Chape faz o corte.
21'
•
1ºTEMPO
Felipe Anderson corre pela direita, tenta driblar Bruno Pacheco e ganha escanteio.
20'
•
1ºTEMPO
Kauan Faria recebe bola muito longa na ponta direita e Koné afasta o perigo de cabeça.
19'
•
1ºTEMPO
Martínez desarma com o braço direito, sai jogando mas o árbitro já marca a falta.
18'
•
1ºTEMPO
Palmeiras troca passes na defesa e a Chapecoense sobe suas linhas para pressionar a saída de bola.
17'
•
1ºTEMPO
Felipe Anderson recebe falta dura no meio de campo e fica caído no gramado.
16'
•
1ºTEMPO
Heitor recebe bola esticada na ponta direita e Eduardo Domma chega na frente do ponta para desarmar e sair jogando.
15'
•
1ºTEMPO
Koné erra passe fácil de três metros e cede lateral de graça a Chape.
15'
•
1ºTEMPO
Cartão amarelo para Camilo Reijers de Oliveira (Chapecoense).
14'
•
1ºTEMPO
Camilo estava pendurado e não vai ao Rio de Janeiro enfrentar o Flamengo na rodada final da competição.
13'
•
1ºTEMPO
Camilo dá carrinho por trás em Larson e recebe o primeiro amarelo de jogo.
12'
•
1ºTEMPO
Emiliano Martínez troca passes com Larson e chuta fraquinho nas mãos de Matheus Aurélio.
11'
•
1ºTEMPO
Palmeiras, atrás do placar, tem mais posse de bola e trabalha a bola. Chape por sua vez aposta nos contra ataques.
10'
•
1ºTEMPO
E nos 10 minutos de jogo, os torcedores da Chapecoense aplaudem, em homenagem aos 10 anos de saudades aos mortos do trágico acidente de 2016.
9'
•
1ºTEMPO
UUUHHH!!! Tulio recebe no círculo central, passa pela marcação de Banedetti, invade a área e solta o pé na rede pelo lado de fora.
8'
•
1ºTEMPO
Falta é cobrada na área catarinense, Bendetti sobe no segundo pau e não consegue alcançar de cabeça. Tiro de meta.
7'
•
1ºTEMPO
Neste momento, a Chape dá campo ao Palmeiras, que troca passes na intermediária.
6'
•
1ºTEMPO
A torcida da Chapecoense faz a festa atrás do gol de Lomba.
5'
•
1ºTEMPO
GOOOLLL DA CHAPECOENSE!!! CAMILO!!! Koné erra passe na intermediária, Giovanni Augusto toca em Camilo na ala esquerda, o volante invade a área e chuta cruzado no canto direito, a bola bate na trave e entra!!!
5'
•
1ºTEMPO
Gol do Chapecoense! Camilo Reijers de Oliveira marca. Assistência de Giovanni Augusto.
4'
•
1ºTEMPO
Com os times já não expirando nada na competição, a Arena Condá recebe um público pequeno.
3'
•
1ºTEMPO
O jogo é concentrado no meio de campo.
2'
•
1ºTEMPO
Giovanni Augusto lança Tulio na entrada da área e o atacante é flagrado em impedimento.
1'
•
1ºTEMPO
Chapecoense troca passes em seu campo de defesa.
0'
•
1ºTEMPO
Começa o jogo: Chapecoense x Palmeiras!
PRÉ-JOGO
Chapecoense vem a campo com camisas listradas em verde e branco, calções e meiões verdes. Palmeiras aparece todo de branco.
PRÉ-JOGO
As duas equipes entram em campo neste momento, juntamente com o quarteto de arbitragem, e Alan Ruschel!
PRÉ-JOGO
Abel Ferreira vai colocar todos os reservas em campo hoje. Os titulares sequer viajaram a Chapecó. Boa oportunidade para a molecada mostrar serviço para o técnico.
PRÉ-JOGO
A Chapecoense vai homenagear Alan Ruschel hoje. O lateral, sobrevivente do terrível acidente de avião que completará 10 anos no próximo domingo, pendurou as chuteiras após o término da Série B com o Juventude e entrará em campo com a braçadeira de capitão.
PRÉ-JOGO
O Palmeiras também não pode mudar de posição e terminará o campeonato com a segunda colocação. O time, que somou 74 pontos até aqui, recebeu o Flamengo no Allianz e empatou em 1 a 1 com os campeões nacionais.
PRÉ-JOGO
A já rebaixada Chape somou 21 pontos e não vai conseguir sair da última posição. Na rodada passada, a equipe recebeu o Cruzeiro e perdeu por 2 a 1.
PRÉ-JOGO
O jogo será disputado antes do término da rodada 36 para que o Palmeiras chegue em Montevideo amanhã. A CONMEBOL exige que as equipes finalistas cheguem ao local da final da Libertadores com três dias de antecedência.
PRÉ-JOGO
Boa tarde, torcedor! Dentro de alguns minutos vamos acompanhar todas as emoções de Chapecoense x Palmeiras, que abrem a penúltima rodada do Brasileirão!
Vinícius Bergantin
TECNICO
Abel Ferreira
TECNICO
Lucas Casagrande
ÁRBITRO