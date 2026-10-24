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Barradão Salvador, Bahia
Vitória Vitória
1 × 1
Athletico-PR Athletico-PR

32ª RODADA • Brasileiro Série A - 2026

Sábado, 24/1016h30

Minuto a Minuto: Vitória X Athletico-PR - 24/10/2026

bola

45'

2ºTEMPO

K. Viveros ganha na frente, faz o corte e é desamado.

bola

42'

2ºTEMPO

Dudu tenta o chute e é travado.

bola

42'

2ºTEMPO

Substituição no Vitória: sai Erick, entra bruno alex.

bola

36'

2ºTEMPO

Substituição no Athletico-PR: sai Luiz Gustavo, entra Juan Portilla.

bola

36'

2ºTEMPO

Substituição no Athletico-PR: sai Leonardo Caetano Silva, entra Eduardo Kogitzki Anastacio.

bola

35'

2ºTEMPO

Substituição no Athletico-PR: sai Bruno Gonçalves Baldini, entra Kauan Augusto Stabelini.

bola

35'

2ºTEMPO

Substituição no Vitória: sai Matheuzinho, entra Tomás Pochettino.

bola

35'

2ºTEMPO

Substituição no Vitória: sai Renato Kayzer, entra Fabri.

bola

34'

2ºTEMPO

Boa jogada de Leozinho que é barrado na hora do chute.

bola

29'

2ºTEMPO

Em andamento 3 x 0 Botafogo.

bola

27'

2ºTEMPO

Baldini recebe atendimento médico.

bola

26'

2ºTEMPO

Substituição no Athletico-PR: sai João Victor Machado Cruz, entra Bruno Zapelli.

bola

23'

2ºTEMPO

Substituição no Vitória: sai Tarzia, entra Lucas Silva.

bola

19'

2ºTEMPO

Viveros arremata após tabela com Jadson que chuta na zaga.

bola

16'

2ºTEMPO

Luiz Gustavo faz o arremate após boa trama do Furacão.

bola

14'

2ºTEMPO

Esquivel arrisca de fora da área e leva perigo.

bola

11'

2ºTEMPO

O Vitória com mais posse de bola neste começo de segundo tempo.

bola

8'

2ºTEMPO

Sem trocas para o restante do jogo.

bola

0'

2ºTEMPO

Começa o segundo tempo!

fim

45'

1ºTEMPO

INTERVALO!
Fim do primeiro tempo.

bola

45'

1ºTEMPO

Cartão amarelo para Bruno Gonçalves Baldini (Athletico-PR).

bola

45'

1ºTEMPO

O jogo vai até os 49min neste primeiro tempo.

bola

45'

1ºTEMPO

Em andamento Mirassol 1 x 1 São Paulo.

bola

45'

1ºTEMPO

Substituição no Vitória: sai Mateus Silva, entra Walace.

bola

44'

1ºTEMPO

Matheuzinho chuta de fora da área e Mycael faz defesa sem problemas.

bola

43'

1ºTEMPO

Matheus Martins força passe na área para Danilo, Maripán chega primeiro e faz o corte.

bola

42'

1ºTEMPO

Amarelo para Tarzia. L. Esquivel

bola

42'

1ºTEMPO

Thiago Maia busca lançamento longo, mas gramado atrapalha e volante acaba jogando direto para a linha lateral.

bola

42'

1ºTEMPO

Cartão amarelo para Luiz Gustavo (Athletico-PR).

bola

41'

1ºTEMPO

Cartão amarelo para Tarzia (Vitória).

bola

40'

1ºTEMPO

Na cobrança de escanteio, a zaga foca com a bola pelo alto.

bola

39'

1ºTEMPO

Matheus Bahia marca seu primeiro gol no Campeonato Brasileiro

bola

33'

1ºTEMPO

O Inter começa a sofrerna desefa, Vitória melhor.

bola

29'

1ºTEMPO

GOOOOL DO VITÓRIA!!! Cobrança de escanteio na Viveros dá uma casquinha e Renato Kayzer consegue a finalização.

inicio

29'

1ºTEMPO

Gol do Vitória! Renato Kayzer marca. Assistência de Emanuel Brítez.

bola

25'

1ºTEMPO

VAR: goal confirmed (Athletico-PR).

bola

24'

1ºTEMPO

Gol do Furacão em análise....

bola

23'

1ºTEMPO

Gol contra! Jamerson (Vitória) marca contra.

bola

22'

1ºTEMPO

Mendoza faz o arremate de fora da área e manda para fora.

bola

19'

1ºTEMPO

Leozinho toca para Gilberto que e cruza sem probelmas.

bola

17'

1ºTEMPO

Leozinho recebe na direita e cruza, a zaga cedo o escanteio.

bola

15'

1ºTEMPO

Jádson ganha amarelo por falta dura.

bola

14'

1ºTEMPO

O time da casa segue melhor no jogo.

bola

14'

1ºTEMPO

Cartão amarelo para Jadson Alves dos Santos (Athletico-PR).

bola

13'

1ºTEMPO

Renato Kayzer arremata de fora da área e Mycael faz grande defesa.

bola

11'

1ºTEMPO

Em andamento, Mirassol 1 x 0 São Paulo.

bola

10'

1ºTEMPO

Luan Candido avança para o ataque e erra o passe.

bola

7'

1ºTEMPO

Luis Gustave tenta a tabela com João Cruz e passa errado.

bola

6'

1ºTEMPO

Depois do susto, o time visitante tenta manter a posse de bola.

bola

3'

1ºTEMPO

Gol do Vitória....e o auxiliar marca impedimento

bola

3'

1ºTEMPO

Vitória tem falta dem dois lances ....

bola

1'

1ºTEMPO

É a busca da vaga nas vagas dos torneios sul-americanos.

bola

0'

1ºTEMPO

Começa o jogo: Vitória x Athletico-PR!

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Vamos para o jogo!!!

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Atletas perfilados para a execução do hino nacional do Brasil.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Vitória recebe o Furacão para mais uma rodada...

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Boa tarde, em instantes vamos acompanhar... mais um jogo do BRA 2026.

Vitória VIT

  • Jair Ventura

    TECNICO

Athletico-PR CAP

  • Odair Hellmann

    TECNICO

  • Andre Luiz Skettino Policarpo Bento

    ÁRBITRO

Vitória VIT
Athletico-PR CAP

GOLS

Gol Contra Jamerson
Gol Renato Kayzer
POSSE DE BOLA
0% 0%
0FINALIZAÇÕES0
0FINALIZAÇÕES CERTAS0
0FALTAS COMETIDAS0
0CRUZAMENTOS0
0PASSES ERRADOS0
0DESARMES0
0ESCANTEIOS0
0IMPEDIMENTOS0
0CARTÕES AMARELOS0
0CARTÕES VERMELHOS0
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