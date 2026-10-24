32ª RODADA • Brasileiro Série A - 2026
Sábado, 24/10•16h30
Minuto a Minuto: Vitória X Athletico-PR - 24/10/2026
45'
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2ºTEMPO
K. Viveros ganha na frente, faz o corte e é desamado.
42'
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2ºTEMPO
Dudu tenta o chute e é travado.
42'
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2ºTEMPO
Substituição no Vitória: sai Erick, entra bruno alex.
36'
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2ºTEMPO
Substituição no Athletico-PR: sai Luiz Gustavo, entra Juan Portilla.
36'
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2ºTEMPO
Substituição no Athletico-PR: sai Leonardo Caetano Silva, entra Eduardo Kogitzki Anastacio.
35'
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2ºTEMPO
Substituição no Athletico-PR: sai Bruno Gonçalves Baldini, entra Kauan Augusto Stabelini.
35'
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2ºTEMPO
Substituição no Vitória: sai Matheuzinho, entra Tomás Pochettino.
35'
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2ºTEMPO
Substituição no Vitória: sai Renato Kayzer, entra Fabri.
34'
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2ºTEMPO
Boa jogada de Leozinho que é barrado na hora do chute.
29'
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2ºTEMPO
Em andamento 3 x 0 Botafogo.
27'
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2ºTEMPO
Baldini recebe atendimento médico.
26'
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2ºTEMPO
Substituição no Athletico-PR: sai João Victor Machado Cruz, entra Bruno Zapelli.
23'
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2ºTEMPO
Substituição no Vitória: sai Tarzia, entra Lucas Silva.
19'
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2ºTEMPO
Viveros arremata após tabela com Jadson que chuta na zaga.
16'
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2ºTEMPO
Luiz Gustavo faz o arremate após boa trama do Furacão.
14'
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2ºTEMPO
Esquivel arrisca de fora da área e leva perigo.
11'
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2ºTEMPO
O Vitória com mais posse de bola neste começo de segundo tempo.
8'
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2ºTEMPO
Sem trocas para o restante do jogo.
0'
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2ºTEMPO
Começa o segundo tempo!
45'
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1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo.
45'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para Bruno Gonçalves Baldini (Athletico-PR).
45'
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1ºTEMPO
O jogo vai até os 49min neste primeiro tempo.
45'
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1ºTEMPO
Em andamento Mirassol 1 x 1 São Paulo.
45'
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1ºTEMPO
Substituição no Vitória: sai Mateus Silva, entra Walace.
44'
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1ºTEMPO
Matheuzinho chuta de fora da área e Mycael faz defesa sem problemas.
43'
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1ºTEMPO
Matheus Martins força passe na área para Danilo, Maripán chega primeiro e faz o corte.
42'
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1ºTEMPO
Amarelo para Tarzia. L. Esquivel
42'
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1ºTEMPO
Thiago Maia busca lançamento longo, mas gramado atrapalha e volante acaba jogando direto para a linha lateral.
42'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para Luiz Gustavo (Athletico-PR).
41'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para Tarzia (Vitória).
40'
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1ºTEMPO
Na cobrança de escanteio, a zaga foca com a bola pelo alto.
39'
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1ºTEMPO
Matheus Bahia marca seu primeiro gol no Campeonato Brasileiro
33'
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1ºTEMPO
O Inter começa a sofrerna desefa, Vitória melhor.
29'
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1ºTEMPO
GOOOOL DO VITÓRIA!!! Cobrança de escanteio na Viveros dá uma casquinha e Renato Kayzer consegue a finalização.
29'
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1ºTEMPO
Gol do Vitória! Renato Kayzer marca. Assistência de Emanuel Brítez.
25'
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1ºTEMPO
VAR: goal confirmed (Athletico-PR).
24'
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1ºTEMPO
Gol do Furacão em análise....
23'
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1ºTEMPO
Gol contra! Jamerson (Vitória) marca contra.
22'
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1ºTEMPO
Mendoza faz o arremate de fora da área e manda para fora.
19'
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1ºTEMPO
Leozinho toca para Gilberto que e cruza sem probelmas.
17'
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1ºTEMPO
Leozinho recebe na direita e cruza, a zaga cedo o escanteio.
15'
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1ºTEMPO
Jádson ganha amarelo por falta dura.
14'
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1ºTEMPO
O time da casa segue melhor no jogo.
14'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para Jadson Alves dos Santos (Athletico-PR).
13'
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1ºTEMPO
Renato Kayzer arremata de fora da área e Mycael faz grande defesa.
11'
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1ºTEMPO
Em andamento, Mirassol 1 x 0 São Paulo.
10'
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1ºTEMPO
Luan Candido avança para o ataque e erra o passe.
7'
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1ºTEMPO
Luis Gustave tenta a tabela com João Cruz e passa errado.
6'
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1ºTEMPO
Depois do susto, o time visitante tenta manter a posse de bola.
3'
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1ºTEMPO
Gol do Vitória....e o auxiliar marca impedimento
3'
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1ºTEMPO
Vitória tem falta dem dois lances ....
1'
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1ºTEMPO
É a busca da vaga nas vagas dos torneios sul-americanos.
0'
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1ºTEMPO
Começa o jogo: Vitória x Athletico-PR!
PRÉ-JOGO
Vamos para o jogo!!!
PRÉ-JOGO
Atletas perfilados para a execução do hino nacional do Brasil.
PRÉ-JOGO
Vitória recebe o Furacão para mais uma rodada...
PRÉ-JOGO
Boa tarde, em instantes vamos acompanhar... mais um jogo do BRA 2026.
Jair Ventura
TECNICO
Odair Hellmann
TECNICO
Andre Luiz Skettino Policarpo Bento
ÁRBITRO