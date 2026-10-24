32ª RODADA • Brasileiro Série A - 2026
Sábado, 24/10•18h30
Minuto a Minuto: Vasco X Corinthians - 24/10/2026
45'
•
2ºTEMPO
ENCERRADO! Fim de jogo!
45'
•
2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! Fim do segundo tempo.
45'
•
2ºTEMPO
Cartão amarelo para Jesse Lingard (Corinthians).
45'
•
2ºTEMPO
O árbitro aponta sete minutos de acréscimo.
45'
•
2ºTEMPO
Cartão amarelo para Marino Hinestroza (Vasco).
45'
•
2ºTEMPO
Este resultado deixa o Corinthians na zona do rebaixamento.
45'
•
2ºTEMPO
GOOOOOL DO VASCO!!! Contra-ataque em velocidade pela direita, David tabela com M. Hinestroza que bate cruzado, sem chances para Hugo Souza.
45'
•
2ºTEMPO
GOOOOOL DO VASCO!!! Cruzamento da esquerda, a zaga não corta e M. Hinestroza bate de primeira para deixar tudo igual.
45'
•
2ºTEMPO
Gol do Vasco! Marino Hinestroza marca. Assistência de David.
43'
•
2ºTEMPO
Em andamento Palmeiras 2 x 0 Red Bull.
43'
•
2ºTEMPO
Gol do Vasco! Marino Hinestroza marca.
42'
•
2ºTEMPO
Cobrança de falta para a área, Puma sobe mais que todos e cabeceia para fora.
40'
•
2ºTEMPO
David faz o giro na grande área pela esquerda e chuta, Hugo Souza faz grande defesa.
40'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Fabrizio Angileri (Corinthians).
39'
•
2ºTEMPO
Na cobrança, a bola sobra na área e Matheuzinho trava o arremate.
37'
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2ºTEMPO
Falta na frente da área para o Vasco. Mais uma chance na bola parada.
35'
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2ºTEMPO
Lucas Piton é acionado na frente e o auxiliar marca impedimento.
34'
•
2ºTEMPO
São Januário recebe um público de 19.048 torcedores nesta noite.
32'
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2ºTEMPO
Corinthians se fecha bem na defesa, sem espaços para o Vasco.
32'
•
2ºTEMPO
Substituição no Corinthians: sai Matheus Bidu, entra Jesse Lingard.
31'
•
2ºTEMPO
Em andamento Chapecoense 1 x 1 Fluminense.
31'
•
2ºTEMPO
Substituição no Corinthians: sai Yuri Alberto, entra Gui Negão.
30'
•
2ºTEMPO
E o Vasco faz mais três trocas.
30'
•
2ºTEMPO
Substituição no Vasco: sai Cuiabano, entra Lucas Piton.
30'
•
2ºTEMPO
Substituição no Vasco: sai Facundo Colidio, entra Nuno Moreira.
30'
•
2ºTEMPO
Substituição no Vasco: sai Bruno Duarte Da Silva, entra David.
29'
•
2ºTEMPO
Corinthinans prepara mais uma mexida.
28'
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2ºTEMPO
Matheus Bidu cruza da esquerda, Léo Jardim faz o corte parcial e Kaio César conclui para fora.
25'
•
2ºTEMPO
O Vasco sentiu a virada e não faz um bom segundo tempo.
24'
•
2ºTEMPO
Yuri Alberto recebe na frente em velocidade, puxa contra-ataque, invade a área e é travado por A. Saldivia na hora do chute.
22'
•
2ºTEMPO
O Vasco também faz mudanças.
22'
•
2ºTEMPO
Substituição no Vasco: sai Santiago Sosa, entra Brenner.
22'
•
2ºTEMPO
Substituição no Corinthians: sai Rodrigo Garro, entra Allan.
22'
•
2ºTEMPO
Substituição no Corinthians: sai Breno Bidon, entra Charles.
20'
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2ºTEMPO
Na cobrança para a área, a bola sobra para Puma que chuta na zaga.
19'
•
2ºTEMPO
Falta para o Vasco pela meia esquerda. Chance na bola parada.
18'
•
2ºTEMPO
Seedorf vai mexer mais uma vez.
16'
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2ºTEMPO
Encerrado Vitória 1 x 1 Athletico-PR.
15'
•
2ºTEMPO
Este resultado tira o time paulista do zona do rebaixamento.
14'
•
2ºTEMPO
Substituição no Corinthians: sai Dieguinho, entra Kaio César.
13'
•
2ºTEMPO
GOOOOOL DO CORINTHIANS!!!! Arremate de fora da área que ia para fora, Matheus Bidu desvia de peito na entrada da pequena área e faz o segundo.
12'
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2ºTEMPO
Gol do Corinthians! Matheus Bidu marca. Assistência de Fabrizio Angileri.
11'
•
2ºTEMPO
Corinthians prepara a primeira mexida.
10'
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2ºTEMPO
Em andamento, Chapecoense 1 x 0 Fluminense.
9'
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2ºTEMPO
Este empate mantém o time paulista da zona do rebaixamento.
8'
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2ºTEMPO
Bruno Duarte bate com categoria da entrada da área e bola vai pela linha de fundo.
6'
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2ºTEMPO
GOOOOL DO CORINTHIANS!!!! Cruzamento da meia direita para a área e Gustavo Henrique cabeceia para empatar.
5'
•
2ºTEMPO
Gol do Corinthians! Gustavo Henrique marca. Assistência de Breno Bidon.
4'
•
2ºTEMPO
Matheus Bidu acerta belo chute da entrada da área e Léo Jardim se estica todo para evitar o empate.
3'
•
2ºTEMPO
Em andamento, Palmeiras 1 x 0 Red Bull.
2'
•
2ºTEMPO
Times voltam sem trocas no intervalo.
0'
•
2ºTEMPO
Começa o segundo tempo!
45'
•
1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo.
45'
•
1ºTEMPO
R. Garro bate falta na área e Léo Jardim segura no alto.
45'
•
1ºTEMPO
Yuri Alberto é acionado na frente pela direita e chuta para fora.
45'
•
1ºTEMPO
O jogo vai até os 49min neste primeiro tempo.
42'
•
1ºTEMPO
Cobrança de escanteio pela esquerda e Puma chuta de primreiro para fora.
41'
•
1ºTEMPO
Arremate de Yuri Alberto sem perigo para Léo Jardim .
40'
•
1ºTEMPO
Posse de bola, Vasco 61% e Corinthians 39%,
39'
•
1ºTEMPO
Muita festa da torcida local na Colina.
37'
•
1ºTEMPO
GOOOOL DO VASCO!! Cuibano cruza da esqueda, Colidio não consegue arrematar, Gustavo Henrique se enrola com Hugo Souza e bola sobra para e Puma marca.
37'
•
1ºTEMPO
Substituição no Vasco: sai Andrés Gómez, entra Marino Hinestroza.
35'
•
1ºTEMPO
Gol do Vasco! Jose Luis Rodriguez marca.
34'
•
1ºTEMPO
Muito erro de passes para as duas equipes.
33'
•
1ºTEMPO
Encerrado Internacional 3 x 0 Botafogo.
31'
•
1ºTEMPO
Amarelo para R. Garro por falta dura.
31'
•
1ºTEMPO
Cartão amarelo para Rodrigo Garro (Corinthians).
30'
•
1ºTEMPO
Breno Bidon volta a sentir contusão nas costas.
28'
•
1ºTEMPO
Encerrado, Mirassol 1 x 1 São Paulo.
26'
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1ºTEMPO
Ritmo do jogo cai neste momento, só as torcidas mantém o tom.
20'
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1ºTEMPO
Yuri Alberto faz bom arremate e Léo Jardim agarra em dois tempos.
19'
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1ºTEMPO
A. Gómez cai no gramado e pede atendimento.
19'
•
1ºTEMPO
Colidio recebe na entrada da área e sofre o desarme.
16'
•
1ºTEMPO
Em andamento, Palmeiras 0 x 0 Red Bull.
14'
•
1ºTEMPO
Yuri Alberto é acionado na frente em velocidade, Léo Jardim sai do gol e afasta.
13'
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1ºTEMPO
Vasco com mais posse de bola e presiona o adversário.
11'
•
1ºTEMPO
HUGO SOUZA!!!! Bola cruzada da direita, Colidio chuta firme e o goleiro evita o gol.
8'
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1ºTEMPO
Cuiabano cruza da esquerda e Gustavo Henrique tira o perigo.
6'
•
1ºTEMPO
Matheus Bidu sofre falta ao tentar o contra-ataque.
4'
•
1ºTEMPO
Garro bate escanteio da direita e A. Saldivia afasta.
1'
•
1ºTEMPO
Thiago Mendes tenta o passe profundo na direita e a bola sai pela linha de fundo.
0'
•
1ºTEMPO
Começa o jogo: Vasco x Corinthians!
PRÉ-JOGO
Tudo pronto e vamos para o jogo.
PRÉ-JOGO
Jogadores perfilados para ouvir o hino Nacional.
PRÉ-JOGO
Muita festa para a entrada dos dois times no gramado.
PRÉ-JOGO
Em instantes, Vasco e Corinthians se enfrentam em São Januário.
Pedro Emanuel
TECNICO
C. Seedorf
TECNICO
Wilton Sampaio
ÁRBITRO