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encerrado
São Januário Rio de Janeiro, Rio de Janeiro
Vasco Vasco
3 × 2
Corinthians Corinthians

32ª RODADA • Brasileiro Série A - 2026

Sábado, 24/1018h30

Minuto a Minuto: Vasco X Corinthians - 24/10/2026

fim

45'

2ºTEMPO

ENCERRADO!
Fim de jogo!

fim

45'

2ºTEMPO

FIM 2º TEMPO!
Fim do segundo tempo.

bola

45'

2ºTEMPO

Cartão amarelo para Jesse Lingard (Corinthians).

bola

45'

2ºTEMPO

O árbitro aponta sete minutos de acréscimo.

bola

45'

2ºTEMPO

Cartão amarelo para Marino Hinestroza (Vasco).

bola

45'

2ºTEMPO

Este resultado deixa o Corinthians na zona do rebaixamento.

bola

45'

2ºTEMPO

GOOOOOL DO VASCO!!! Contra-ataque em velocidade pela direita, David tabela com M. Hinestroza que bate cruzado, sem chances para Hugo Souza.

bola

45'

2ºTEMPO

GOOOOOL DO VASCO!!! Cruzamento da esquerda, a zaga não corta e M. Hinestroza bate de primeira para deixar tudo igual.

inicio

45'

2ºTEMPO

Gol do Vasco! Marino Hinestroza marca. Assistência de David.

bola

43'

2ºTEMPO

Em andamento Palmeiras 2 x 0 Red Bull.

inicio

43'

2ºTEMPO

Gol do Vasco! Marino Hinestroza marca.

bola

42'

2ºTEMPO

Cobrança de falta para a área, Puma sobe mais que todos e cabeceia para fora.

bola

40'

2ºTEMPO

David faz o giro na grande área pela esquerda e chuta, Hugo Souza faz grande defesa.

bola

40'

2ºTEMPO

Cartão amarelo para Fabrizio Angileri (Corinthians).

bola

39'

2ºTEMPO

Na cobrança, a bola sobra na área e Matheuzinho trava o arremate.

bola

37'

2ºTEMPO

Falta na frente da área para o Vasco. Mais uma chance na bola parada.

bola

35'

2ºTEMPO

Lucas Piton é acionado na frente e o auxiliar marca impedimento.

bola

34'

2ºTEMPO

São Januário recebe um público de 19.048 torcedores nesta noite.

bola

32'

2ºTEMPO

Corinthians se fecha bem na defesa, sem espaços para o Vasco.

bola

32'

2ºTEMPO

Substituição no Corinthians: sai Matheus Bidu, entra Jesse Lingard.

bola

31'

2ºTEMPO

Em andamento Chapecoense 1 x 1 Fluminense.

bola

31'

2ºTEMPO

Substituição no Corinthians: sai Yuri Alberto, entra Gui Negão.

bola

30'

2ºTEMPO

E o Vasco faz mais três trocas.

bola

30'

2ºTEMPO

Substituição no Vasco: sai Cuiabano, entra Lucas Piton.

bola

30'

2ºTEMPO

Substituição no Vasco: sai Facundo Colidio, entra Nuno Moreira.

bola

30'

2ºTEMPO

Substituição no Vasco: sai Bruno Duarte Da Silva, entra David.

bola

29'

2ºTEMPO

Corinthinans prepara mais uma mexida.

bola

28'

2ºTEMPO

Matheus Bidu cruza da esquerda, Léo Jardim faz o corte parcial e Kaio César conclui para fora.

bola

25'

2ºTEMPO

O Vasco sentiu a virada e não faz um bom segundo tempo.

bola

24'

2ºTEMPO

Yuri Alberto recebe na frente em velocidade, puxa contra-ataque, invade a área e é travado por A. Saldivia na hora do chute.

bola

22'

2ºTEMPO

O Vasco também faz mudanças.

bola

22'

2ºTEMPO

Substituição no Vasco: sai Santiago Sosa, entra Brenner.

bola

22'

2ºTEMPO

Substituição no Corinthians: sai Rodrigo Garro, entra Allan.

bola

22'

2ºTEMPO

Substituição no Corinthians: sai Breno Bidon, entra Charles.

bola

20'

2ºTEMPO

Na cobrança para a área, a bola sobra para Puma que chuta na zaga.

bola

19'

2ºTEMPO

Falta para o Vasco pela meia esquerda. Chance na bola parada.

bola

18'

2ºTEMPO

Seedorf vai mexer mais uma vez.

bola

16'

2ºTEMPO

Encerrado Vitória 1 x 1 Athletico-PR.

bola

15'

2ºTEMPO

Este resultado tira o time paulista do zona do rebaixamento.

bola

14'

2ºTEMPO

Substituição no Corinthians: sai Dieguinho, entra Kaio César.

bola

13'

2ºTEMPO

GOOOOOL DO CORINTHIANS!!!! Arremate de fora da área que ia para fora, Matheus Bidu desvia de peito na entrada da pequena área e faz o segundo.

inicio

12'

2ºTEMPO

Gol do Corinthians! Matheus Bidu marca. Assistência de Fabrizio Angileri.

bola

11'

2ºTEMPO

Corinthians prepara a primeira mexida.

bola

10'

2ºTEMPO

Em andamento, Chapecoense 1 x 0 Fluminense.

bola

9'

2ºTEMPO

Este empate mantém o time paulista da zona do rebaixamento.

bola

8'

2ºTEMPO

Bruno Duarte bate com categoria da entrada da área e bola vai pela linha de fundo.

bola

6'

2ºTEMPO

GOOOOL DO CORINTHIANS!!!! Cruzamento da meia direita para a área e Gustavo Henrique cabeceia para empatar.

inicio

5'

2ºTEMPO

Gol do Corinthians! Gustavo Henrique marca. Assistência de Breno Bidon.

bola

4'

2ºTEMPO

Matheus Bidu acerta belo chute da entrada da área e Léo Jardim se estica todo para evitar o empate.

bola

3'

2ºTEMPO

Em andamento, Palmeiras 1 x 0 Red Bull.

bola

2'

2ºTEMPO

Times voltam sem trocas no intervalo.

bola

0'

2ºTEMPO

Começa o segundo tempo!

fim

45'

1ºTEMPO

INTERVALO!
Fim do primeiro tempo.

bola

45'

1ºTEMPO

R. Garro bate falta na área e Léo Jardim segura no alto.

bola

45'

1ºTEMPO

Yuri Alberto é acionado na frente pela direita e chuta para fora.

bola

45'

1ºTEMPO

O jogo vai até os 49min neste primeiro tempo.

bola

42'

1ºTEMPO

Cobrança de escanteio pela esquerda e Puma chuta de primreiro para fora.

bola

41'

1ºTEMPO

Arremate de Yuri Alberto sem perigo para Léo Jardim .

bola

40'

1ºTEMPO

Posse de bola, Vasco 61% e Corinthians 39%,

bola

39'

1ºTEMPO

Muita festa da torcida local na Colina.

bola

37'

1ºTEMPO

GOOOOL DO VASCO!! Cuibano cruza da esqueda, Colidio não consegue arrematar, Gustavo Henrique se enrola com Hugo Souza e bola sobra para e Puma marca.

bola

37'

1ºTEMPO

Substituição no Vasco: sai Andrés Gómez, entra Marino Hinestroza.

inicio

35'

1ºTEMPO

Gol do Vasco! Jose Luis Rodriguez marca.

bola

34'

1ºTEMPO

Muito erro de passes para as duas equipes.

bola

33'

1ºTEMPO

Encerrado Internacional 3 x 0 Botafogo.

bola

31'

1ºTEMPO

Amarelo para R. Garro por falta dura.

bola

31'

1ºTEMPO

Cartão amarelo para Rodrigo Garro (Corinthians).

bola

30'

1ºTEMPO

Breno Bidon volta a sentir contusão nas costas.

bola

28'

1ºTEMPO

Encerrado, Mirassol 1 x 1 São Paulo.

bola

26'

1ºTEMPO

Ritmo do jogo cai neste momento, só as torcidas mantém o tom.

bola

20'

1ºTEMPO

Yuri Alberto faz bom arremate e Léo Jardim agarra em dois tempos.

bola

19'

1ºTEMPO

A. Gómez cai no gramado e pede atendimento.

bola

19'

1ºTEMPO

Colidio recebe na entrada da área e sofre o desarme.

bola

16'

1ºTEMPO

Em andamento, Palmeiras 0 x 0 Red Bull.

bola

14'

1ºTEMPO

Yuri Alberto é acionado na frente em velocidade, Léo Jardim sai do gol e afasta.

bola

13'

1ºTEMPO

Vasco com mais posse de bola e presiona o adversário.

bola

11'

1ºTEMPO

HUGO SOUZA!!!! Bola cruzada da direita, Colidio chuta firme e o goleiro evita o gol.

bola

8'

1ºTEMPO

Cuiabano cruza da esquerda e Gustavo Henrique tira o perigo.

bola

6'

1ºTEMPO

Matheus Bidu sofre falta ao tentar o contra-ataque.

bola

4'

1ºTEMPO

Garro bate escanteio da direita e A. Saldivia afasta.

bola

1'

1ºTEMPO

Thiago Mendes tenta o passe profundo na direita e a bola sai pela linha de fundo.

bola

0'

1ºTEMPO

Começa o jogo: Vasco x Corinthians!

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Tudo pronto e vamos para o jogo.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Jogadores perfilados para ouvir o hino Nacional.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Muita festa para a entrada dos dois times no gramado.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Em instantes, Vasco e Corinthians se enfrentam em São Januário.

Vasco VAS

  • Pedro Emanuel

    TECNICO

Corinthians COR

  • C. Seedorf

    TECNICO

  • Wilton Sampaio

    ÁRBITRO

Vasco VAS
Corinthians COR

GOLS

Gol Jose Luis Rodriguez
Gol Marino Hinestroza
Gol Marino Hinestroza
Gustavo Henrique Gol
Matheus Bidu Gol
POSSE DE BOLA
0% 0%
0FINALIZAÇÕES0
0FINALIZAÇÕES CERTAS0
0FALTAS COMETIDAS0
0CRUZAMENTOS0
0PASSES ERRADOS0
0DESARMES0
0ESCANTEIOS0
0IMPEDIMENTOS0
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