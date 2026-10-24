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Estádio Urbano Caldeira Santos
Santos Santos
0 × 0
Bahia Bahia

32ª RODADA • Brasileiro Série A - 2026

Sábado, 24/1021h

Minuto a Minuto: Santos X Bahia - 24/10/2026

bola

6'

1ºTEMPO

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DO SANTOS!!!

bola

5'

1ºTEMPO

Juba tenta acelerar a jogada com um passe longo, mas Alencar se antecipa e tira a bola da zona de perigo.

bola

4'

1ºTEMPO

Neymar perde a bola na falta ensaiada, o Bahia sai em contra-ataque e Nestor é derrubado pelo camisa 10 do Santos.

bola

3'

1ºTEMPO

Erick Pulga cai após o contato de Coutinho e pede pênalti, mas o árbitro marca tiro de meta.

bola

2'

1ºTEMPO

Erick Pulga aproveita a sobra, bate colocado em direção ao gol, mas a defesa aparece para afastar de cabeça e mandar para escanteio.

bola

1'

1ºTEMPO

UUUHH! Menos de cinco segundos de jogo, cruzamento rasteiro na área, Philippe Coutinho finaliza após a bola passar por Gabigol, e Ronaldo Strada defende com os pés!

bola

0'

1ºTEMPO

Começa o jogo: Santos x Bahia!

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Equipes perfiladas! O Hino Nacional é executado.

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PRÉ-JOGO

Jogadores em campo.

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PRÉ-JOGO

O árbitro Sávio Pereira Sampaio, do Distrito Federal, comanda a partida.

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PRÉ-JOGO

O Bahia perdeu três dos últimos cinco jogos, incluindo a derrota por 3 a 0 para o Flamengo em casa, e caiu para sétimo, com 49 pontos.

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PRÉ-JOGO

Na busca por entrar no G-5 do Brasileirão, o Santos vê o duelo com o Bahia como um embate decisivo na disputa por uma vaga na Conmebol Libertadores.

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PRÉ-JOGO

RETROSPECTO! Em todas as competições foram disputados 63 jogos entre as duas equipes, com 20 vitórias do Bahia, 15 empates e 28 triunfos do Santos.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Boa noite, fãs do esporte! Santos e Bahia se enfrentam neste sábado, às 21h (de Brasília), na Vila Belmiro, em partida válida pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Santos SAN

  • Cuca

    TECNICO

Bahia BAH

  • Rogério Ceni

    TECNICO

  • Savio Pereira Sampaio

    ÁRBITRO

Santos SAN
Bahia BAH

GOLS

POSSE DE BOLA
0% 0%
0FINALIZAÇÕES0
0FINALIZAÇÕES CERTAS0
0FALTAS COMETIDAS0
0CRUZAMENTOS0
0PASSES ERRADOS0
0DESARMES0
0ESCANTEIOS0
0IMPEDIMENTOS0
0CARTÕES AMARELOS0
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