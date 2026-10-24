32ª RODADA • Brasileiro Série A - 2026
Sábado, 24/10•21h
Minuto a Minuto: Santos X Bahia - 24/10/2026
6'
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1ºTEMPO
GOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DO SANTOS!!!
5'
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1ºTEMPO
Juba tenta acelerar a jogada com um passe longo, mas Alencar se antecipa e tira a bola da zona de perigo.
4'
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1ºTEMPO
Neymar perde a bola na falta ensaiada, o Bahia sai em contra-ataque e Nestor é derrubado pelo camisa 10 do Santos.
3'
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1ºTEMPO
Erick Pulga cai após o contato de Coutinho e pede pênalti, mas o árbitro marca tiro de meta.
2'
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1ºTEMPO
Erick Pulga aproveita a sobra, bate colocado em direção ao gol, mas a defesa aparece para afastar de cabeça e mandar para escanteio.
1'
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1ºTEMPO
UUUHH! Menos de cinco segundos de jogo, cruzamento rasteiro na área, Philippe Coutinho finaliza após a bola passar por Gabigol, e Ronaldo Strada defende com os pés!
0'
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1ºTEMPO
Começa o jogo: Santos x Bahia!
PRÉ-JOGO
Equipes perfiladas! O Hino Nacional é executado.
PRÉ-JOGO
Jogadores em campo.
PRÉ-JOGO
O árbitro Sávio Pereira Sampaio, do Distrito Federal, comanda a partida.
PRÉ-JOGO
O Bahia perdeu três dos últimos cinco jogos, incluindo a derrota por 3 a 0 para o Flamengo em casa, e caiu para sétimo, com 49 pontos.
PRÉ-JOGO
Na busca por entrar no G-5 do Brasileirão, o Santos vê o duelo com o Bahia como um embate decisivo na disputa por uma vaga na Conmebol Libertadores.
PRÉ-JOGO
RETROSPECTO! Em todas as competições foram disputados 63 jogos entre as duas equipes, com 20 vitórias do Bahia, 15 empates e 28 triunfos do Santos.
PRÉ-JOGO
Boa noite, fãs do esporte! Santos e Bahia se enfrentam neste sábado, às 21h (de Brasília), na Vila Belmiro, em partida válida pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Cuca
TECNICO
Rogério Ceni
TECNICO
Savio Pereira Sampaio
ÁRBITRO