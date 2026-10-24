Novas Revelações: Acesse com exclusividade novas revelações de Vorcaro. Assine Agora!
aovivo
José Maria de Campos Maia Mirassol, São Paulo
Mirassol Mirassol
1 × 1
São Paulo São Paulo

32ª RODADA • Brasileiro Série A - 2026

Sábado, 24/1016h30

Minuto a Minuto: Mirassol X São Paulo - 24/10/2026

bola

40'

2ºTEMPO

Pablo Maia arrisca de fora da área. Bola desvia no meio do caminho e sai em escanteio.

bola

39'

2ºTEMPO

Pedro Lima cruza pela direita de ataque. Muito forte.

bola

38'

2ºTEMPO

Gustavo Santana avança pela esquerda de ataque e lança para o meio. Direto para Walter.

bola

38'

2ºTEMPO

Cartão amarelo para Wallisson (Mirassol).

bola

37'

2ºTEMPO

Alto falante do Maião chama e torcida responde de imediato.

bola

36'

2ºTEMPO

Nenhuma das duas equipes consegue levar perigo ao adversário nesse momento. Ritmo é lento no meio de campo.

bola

35'

2ºTEMPO

Newton lança do meio de campo em direção ao ataque. Zaga mirassolense rebate e joga pra linha lateral.

bola

34'

2ºTEMPO

Bobadilla erra passe pra Pedro Lima no meio de campo.

bola

33'

2ºTEMPO

Mirassol aproveita e também muda pela última vez. Gás no ataque.

bola

33'

2ºTEMPO

Substituição no Mirassol: sai Carlos Eduardo de Oliveira Alve, entra Jose Roberto.

bola

32'

2ºTEMPO

Duas mexidas no Tricolor colocam o time mais pra frente, sem contar no fôlego novo.

bola

32'

2ºTEMPO

Substituição no São Paulo: sai Iago Amaral Borduchi, entra Wendell.

bola

32'

2ºTEMPO

Substituição no São Paulo: sai Djhordney Ferreira, entra Pedro Ferreira.

bola

31'

2ºTEMPO

Leão Caipira sobe suas linhas e aperta a marcação, buscando mais o ataque nesse momento.

bola

30'

2ºTEMPO

QUASE! Shaylon deixa com Eduardo na área adversária. Ele chapa de primeira e joga pra fora.

bola

29'

2ºTEMPO

Segue com a boloa o time visitante.

bola

29'

2ºTEMPO

Substituição no Mirassol: sai Alesson dos Santos Batista, entra Fernandinho.

bola

28'

2ºTEMPO

São Paulo roda a bola pelo meio de campo, buscando alternativas.

bola

27'

2ºTEMPO

Carlos Eduardo carrega pelo meio de campo e acaba desarmado por Iago.

bola

26'

2ºTEMPO

Willian Machado chega forte em Luciano no meio de campo e recebe o cartão amarelo.

bola

25'

2ºTEMPO

Mirassol trabalha a bola no meio de campo, lentamente.

bola

25'

2ºTEMPO

Cartão amarelo para Willian Estefani Machado (Mirassol).

bola

24'

2ºTEMPO

Edson Carioca é derrubado por Newton no meio de campo. Falta assinalada.

bola

23'

2ºTEMPO

Trocas no atacado na equipe do Mirassol. Tentativa é fazer com que o time acorde na partida, que vem sendo controlada pelo São Paulo nesse momento.

bola

22'

2ºTEMPO

Bola alçada pela esquerda de ataque por Iago. Luciano cabeceia e Walter agarra firme.

bola

22'

2ºTEMPO

Substituição no Mirassol: sai Denilson Alves Borges, entra Wallisson.

bola

22'

2ºTEMPO

Substituição no Mirassol: sai Bruno Santos de Oliveira, entra Carlos Eduardo.

bola

22'

2ºTEMPO

Substituição no Mirassol: sai Neto Moura, entra Shaylon Kallyson Cardozo.

bola

21'

2ºTEMPO

Newton prende demais a bola pelo meiod e campo e erra passe na sequência.

bola

20'

2ºTEMPO

Bruno Santos tenta jogada de ataque e é desarmado na bola por Osório.

bola

19'

2ºTEMPO

Mudanças no São Paulo são pra dar sangue novo ao time, que quer a vitória.

bola

19'

2ºTEMPO

Substituição no São Paulo: sai Marcos Antonio, entra Pablo Maia.

bola

19'

2ºTEMPO

Substituição no São Paulo: sai Lucas Moura, entra Gustavo Santana.

bola

18'

2ºTEMPO

NA TRAVE! Lucas limpa a marcação e bate de fora da área. Bola carimba o poste direito de Walter.

bola

17'

2ºTEMPO

Cartão amarelo pra Eduardo por falta em Djhordney no meio de campo.

bola

16'

2ºTEMPO

Reinaldo cobra escanteio pela esquerda. Willian Machado toca fraquinho para o gol e Rafael defende.

bola

16'

2ºTEMPO

Cartão amarelo para Carlos Eduardo de Oliveira Alve (Mirassol).

bola

15'

2ºTEMPO

Denilson deixa Edson Carioca na cara do gol. Ele chuta e bola é desviada pra escanteio.

bola

14'

2ºTEMPO

Troca passes pela faixa central de campo o Mirassol.

bola

13'

2ºTEMPO

Apesar de ter mais volume nesse momento, São Paulo cede campo e Mirassol também consegue chegar ao campo de ataque.

bola

12'

2ºTEMPO

WAAALTER! Lucas recebe livre na área do Mirassol e chuta. Walter faz grande defesa. Bobadilla pega sobra e chapa. Bola bate na defesa.

bola

11'

2ºTEMPO

Busca espaços no ataque o Leão Caipira.

bola

10'

2ºTEMPO

Ritmo da partida fica lento nesse momento.

bola

9'

2ºTEMPO

Iago tenta cruzar duas vezes pela direita de ataque e erra ambas as tentativas. Tiro de meta pra Walter bater.

bola

8'

2ºTEMPO

Pedro Lima limpa a marcação pela direita de ataque e cruza. Willian Machado manda um bico pra longe e afasta.

bola

7'

2ºTEMPO

São Paulo tenta sair para o jogo e trabalha a bola no campo ofensivo.

bola

6'

2ºTEMPO

Newton fica sentindo depois de disputa pelo alto na área visitante, mas logo se recupera e jogo segue.

bola

5'

2ºTEMPO

Reinaldo exagera na força ao cobrar a falta pela esquerda de ataque. Bola sai pela linha lateral do lado oposto.

bola

4'

2ºTEMPO

Alesson gira pra cima da marcação na linha de fundo do lado esquerda de ataque. Newton comete a falta.

bola

3'

2ºTEMPO

Mirassol busca mais o ataque nesses instantes iniciais de segunda etapa.

bola

2'

2ºTEMPO

Igor Formiga cruza com perigo pela direita de ataque. Arboleda afasta.

bola

1'

2ºTEMPO

Os dois times voltam sem alterações.

bola

0'

2ºTEMPO

Começa o segundo tempo!

fim

45'

1ºTEMPO

INTERVALO!
Fim do primeiro tempo.

bola

45'

1ºTEMPO

Acaba o primeiro tempo.

bola

45'

1ºTEMPO

Ritmo da partida diminui nesses instantes finais da primeira metade do jogo.

bola

45'

1ºTEMPO

Igor Formiga avança pela direita de ataque e cruza. Forte demais, mas Alesson corre e pega a bola do lado oposto, começando toda a jogada.

bola

45'

1ºTEMPO

Cruzamento de Iago pela esquerda de ataque. Willian Machado corta no momento exato e evita a chegada de Pedro Lima.

bola

45'

1ºTEMPO

Lucas domina pela direita de ataque e é derrubado por Willian Machado. Falta marcada.

bola

45'

1ºTEMPO

São Paulo marca alto e dificulda a saída de jogo do Mirassol.

bola

45'

1ºTEMPO

PRA FORA! Iago recebe completamente livre pela esquerda de ataque, invade a área mandante e bate de canhota. Tiro de meta pra Walter cobrar.

bola

45'

1ºTEMPO

Alesson invade a área visitante pela esquerda e bate de bico. Na rede pelo lado de fora.

bola

45'

1ºTEMPO

Teremos oito minutos de acréscimos.

bola

44'

1ºTEMPO

Cobrança de escanteio de Iago da direita. Willian Machado desvia de cabeça e afasta.

bola

43'

1ºTEMPO

Alesson é lançado na ponta esquerda de ataque, fura e bola se perde pela linha lateral.

bola

42'

1ºTEMPO

Igor Formiga cruza pela direita de ataque. Arboleda antecipa bem a jogada e faz o corte.

bola

41'

1ºTEMPO

Torcida do São Paulo presente no Maião faz barulho nas arquibancadas, cantando alto e empurrando sua equipe.

bola

40'

1ºTEMPO

De imediato, Mirassol se lança ao ataque.

bola

39'

1ºTEMPO

GOOOLLL DO SÃO PAULO!!! PEDRO LIMA! Lucas cruza pela esquerda de ataque, Willian Machado falha e bola sobra limpa com Bobadilla. O paraguaio bate cruzado e Pedro Lima só empurra pra rede da pequena área. Empata o Tricolor.

inicio

39'

1ºTEMPO

Gol do São Paulo! Pedro Lima marca. Assistência de Damian Bobadilla.

bola

38'

1ºTEMPO

Iago bate escanteio pela direita. Defesa mirassolense afasta de cabeça.

bola

37'

1ºTEMPO

Pelo lado do Mirassol, Rafael Guanaes se mantém tranquilo na sua área técnica, satisfeito com a atuação dos seus jogadores.

bola

36'

1ºTEMPO

Dorival Júnior extremamente insatisfeito com a postura são-paulina em campo. Treinador não para de gritar à beira de campo.

bola

35'

1ºTEMPO

Lucas tenta finta pela esquerda de ataque e perde a jogada.

bola

34'

1ºTEMPO

Bobadilla cai no meio de campo, alegando ter sido atingido no rosto. Juiz vê e simplesmente ignora. Jogo segue.

bola

33'

1ºTEMPO

Na tentativa de se reorganizar em campo, Tricolor troca passes no meio de campo.

bola

32'

1ºTEMPO

Iago vai ao fundo pela esquerda de ataque e tenta cruzar. Edson Carioca bloqueia e joga pra linha lateral.

bola

31'

1ºTEMPO

São Paulo não consegue levar perigo ao gol de Walter.

bola

30'

1ºTEMPO

Caneta bonita de Alesson pela esquerda de ataque. Sem gracinha, Pedro Lima mata a jogada, cometendo a falta.

bola

29'

1ºTEMPO

Reinaldo cobra escanteio pela direita. Luciano ajuda a defesa e afasta de cabeça.

bola

28'

1ºTEMPO

Após breve pausa, bola volta a rolar no Maião.

bola

27'

1ºTEMPO

Treinadores aproveitam e orientam suas equipes à beira de campo.

bola

26'

1ºTEMPO

TEMPO TÉCNICO! Pausa para a hidratação dos jogadores.

bola

26'

1ºTEMPO

Cartão amarelo para Iago Amaral Borduchi (São Paulo).

bola

25'

1ºTEMPO

Mirassol controla o jogo nesse momento, inclusive se aproximando do segundo gol.

bola

24'

1ºTEMPO

Alesson cruza pela esquerda de ataque. Willian Machado finaliza de cabeça e joga pra fora, sem nenhum perigo.

bola

23'

1ºTEMPO

SENSACIONAL! Alesson arruma pra Reinaldo na área visitante pela esquerda. O lateral enche o pé e Rafael faz uma grande defesa no reflexo.

bola

22'

1ºTEMPO

Batida de escanteio de Reinaldo pela direita. João Victor desvia de cabeça e joga pra fora.

bola

21'

1ºTEMPO

DE NOVO RAFAEL! Bruno Santos no contra ataque. Ele avança e manda um bonito chute de canhota. Rafael salta no canto esquerdo e espalma pra escanteio.

bola

20'

1ºTEMPO

Bola pra Lucas no ataque. Defesa aperta a marcação e consegue afastar o perigo.

bola

19'

1ºTEMPO

Time visitante não consegue encontrar espaços na defesa adversária.

bola

18'

1ºTEMPO

Reinaldo cobra escanteio pela direita de ataque. Forte demais. Bola sai pela linha de fundo do lado oposto.

bola

17'

1ºTEMPO

Alesson carrega em velocidade pelo meio de campo. Djhordney mata a jogada, comete a falta e ganha o amarelo.

bola

17'

1ºTEMPO

Cartão amarelo para Djhordney Ferreira (São Paulo).

bola

16'

1ºTEMPO

Sem muita objetividade, São Paulo roda a bola pelo meio de campo.

bola

15'

1ºTEMPO

Depois de abrir o marcador, Mirassol se posiciona na defesa, apostando somente nos contra ataques.

bola

14'

1ºTEMPO

RAFAEEEL! Contra ataque rápido do time da casa. Edson Carioca cruza pela direita de ataque e Alesson finaliza do meio da área visitante. Rafael cai no canto direito e faz boa defesa.

bola

13'

1ºTEMPO

São Paulo tenta correr atrás do prejuízo e troca passes no campo de ataque.

bola

12'

1ºTEMPO

Lucas é lançado no comando de ataque. Walter deixa sua grande área e afasta.

bola

11'

1ºTEMPO

Os dois atletas se levantam e seguem no jogo. Bola volta a rolar.

bola

10'

1ºTEMPO

Willian Machado e Lucas se chocam em disputa pelo alto no meio de campo. Ambos ficam caídos e recebem atendimento médico. Jogo parado.

bola

9'

1ºTEMPO

CONFIRMADO! Após rápida análise, gol do Mirassol é validado.

bola

8'

1ºTEMPO

VAR! Arbitragem de vídeo checa posição de Neto Moura no momento da cabeçada.

bola

7'

1ºTEMPO

GOOOLLL DO MIRASSOL!!! NETO MOURA! Reinaldo cobra falta pela direita de ataque e Neto Moura raspa de cabeça pra abrir o marcador para o Mirassol.

inicio

7'

1ºTEMPO

Gol do Mirassol! Neto Moura marca. Assistência de Reinaldo.

bola

6'

1ºTEMPO

Edson Carioca parte pra cima da marcação pela direita de ataque e é parado com falta por Iago.

bola

6'

1ºTEMPO

Djhordney recebe e manda uma pancada de fora da área. À esquerda do gol de Walter.

bola

5'

1ºTEMPO

As duas equipes ainda estão em fase de estudos.

bola

4'

1ºTEMPO

Arboleda sai jogando errado pela esquerda de sua defesa, se recupera bem na disputa com Eduardo e fica com o tiro de meta.

bola

3'

1ºTEMPO

Igor Formiga tenta arrancada pela ala direita de campo, mas é desarmado.

bola

2'

1ºTEMPO

Trabalha a bola pela faixa central de campo o time do São Paulo.

bola

1'

1ºTEMPO

O Mirassol joga todo de amarelo. O São Paulo vem a campo todo de branco.

bola

0'

1ºTEMPO

Começa o jogo: Mirassol x São Paulo!

pre-jogo

PRÉ-JOGO

A bola vai começar a rolar em instantes.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Hino Nacional sendo executado nesse momento.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Times no gramado acertando os últimos detalhes para o jogo.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

A arbitragem será de Lucas Casagrande (PR), auxiliado por Alex Ang Ribeiro (SP) e Evandro de Melo Lima (SP).

pre-jogo

PRÉ-JOGO

São Paulo definido por Dorival Júnior: Rafael; Newton, Arboleda e Osório; Pedro Lima, Bobadilla, Djhordney, Marcos Antônio e Iago; Lucas e Luciano.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Mirassol escalado por Rafael Guanaes: Walter; Igor Formiga, João Victor, William Machado e Reinaldo; Neto Moura, Denilson e Eduardo; Alesson, Edson Carioca e Bruno Santos.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Os mandantes terão os desfalques de Negueba, lesionado. André Luís, suspenso, também ficará de fora. Os visitantes não contarão com Artur, Buta, Calleri, Cauly, Danielzinho, Domingos Duarte e Nicolas, entregues ao departamento médico.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Pelo lado são-paulino, a animação é grande. São duas vitórias consecutivas no campeonato e o sonho de alcançar a Libertadores no próximo ano permanece vivo, além de ter se transformado na grande motivação do time.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Os mirassolenses vêm animados para o confronto, querendo emendar mais uma vitória na competição. A equipe está quatro pontos acima do Z-4 e quer se afastar ainda mais, subindo na tabela.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Nas últimas partidas das equipes pelo campeonato, o Leão Caipira recebeu o Internacional e venceu por 2x0. O Tricolor jogou em casa contra o Vasco e levou a melhor, vencendo por 1x0.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

O Mirassol ocupa a 14ª colocação na tabela, com 36 pontos conquistados, enquanto o São Paulo está na 9ª posição, com 42 pontos somados até aqui.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Considerando o histórico completo do confronto, foram disputadas 19 partidas entre as equipes. O Mirassol venceu 4, o São Paulo levou a melhor em 11 oportunidades, além de 4 empates.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

A partida será disputada no Estádio Municipal José Maria de Campos Maia, o Maião, em Mirassol, São Paulo.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Boa tarde! Acompanhe os lances de Mirassol e São Paulo, jogo válido pela 32ª rodada da Série-A do Campeonato Brasileiro 2026. A bola começa a rolar às 16h30min.

Mirassol MIR

  • Rafael Guanaes

    TECNICO

São Paulo SPA

  • Dorival Júnior

    TECNICO

  • Lucas Casagrande

    ÁRBITRO

Mirassol MIR
São Paulo SPA

GOLS

Gol Neto Moura
Pedro Lima Gol
POSSE DE BOLA
0% 0%
0FINALIZAÇÕES0
0FINALIZAÇÕES CERTAS0
0FALTAS COMETIDAS0
0CRUZAMENTOS0
0PASSES ERRADOS0
0DESARMES0
0ESCANTEIOS0
0IMPEDIMENTOS0
0CARTÕES AMARELOS0
0CARTÕES VERMELHOS0
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Veja

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

Superinteressante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Você RH

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

Veja Saúde

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Claudia

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja, um celular e um notebook exibindo o site da revista, sobre fundo preto com texto BLACKFRIDAY repetidoBanner de Black Friday com fundo roxo e preto, exibindo a palavra BLACKFRIDAY repetida. À direita, um laptop prateado com uma imagem de carro na tela, um smartphone com um site de notícias e uma revista Veja aberta com uma foto de comida.
ECONOMIZE ATÉ 83% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 3,99/mês
ESQUENTA BLACK FRIDAY

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).