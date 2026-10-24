32ª RODADA • Brasileiro Série A - 2026
Sábado, 24/10•16h30
Minuto a Minuto: Mirassol X São Paulo - 24/10/2026
40'
•
2ºTEMPO
Pablo Maia arrisca de fora da área. Bola desvia no meio do caminho e sai em escanteio.
39'
•
2ºTEMPO
Pedro Lima cruza pela direita de ataque. Muito forte.
38'
•
2ºTEMPO
Gustavo Santana avança pela esquerda de ataque e lança para o meio. Direto para Walter.
38'
•
2ºTEMPO
Cartão amarelo para Wallisson (Mirassol).
37'
•
2ºTEMPO
Alto falante do Maião chama e torcida responde de imediato.
36'
•
2ºTEMPO
Nenhuma das duas equipes consegue levar perigo ao adversário nesse momento. Ritmo é lento no meio de campo.
35'
•
2ºTEMPO
Newton lança do meio de campo em direção ao ataque. Zaga mirassolense rebate e joga pra linha lateral.
34'
•
2ºTEMPO
Bobadilla erra passe pra Pedro Lima no meio de campo.
33'
•
2ºTEMPO
Mirassol aproveita e também muda pela última vez. Gás no ataque.
33'
•
2ºTEMPO
Substituição no Mirassol: sai Carlos Eduardo de Oliveira Alve, entra Jose Roberto.
32'
•
2ºTEMPO
Duas mexidas no Tricolor colocam o time mais pra frente, sem contar no fôlego novo.
32'
•
2ºTEMPO
Substituição no São Paulo: sai Iago Amaral Borduchi, entra Wendell.
32'
•
2ºTEMPO
Substituição no São Paulo: sai Djhordney Ferreira, entra Pedro Ferreira.
31'
•
2ºTEMPO
Leão Caipira sobe suas linhas e aperta a marcação, buscando mais o ataque nesse momento.
30'
•
2ºTEMPO
QUASE! Shaylon deixa com Eduardo na área adversária. Ele chapa de primeira e joga pra fora.
29'
•
2ºTEMPO
Segue com a boloa o time visitante.
29'
•
2ºTEMPO
Substituição no Mirassol: sai Alesson dos Santos Batista, entra Fernandinho.
28'
•
2ºTEMPO
São Paulo roda a bola pelo meio de campo, buscando alternativas.
27'
•
2ºTEMPO
Carlos Eduardo carrega pelo meio de campo e acaba desarmado por Iago.
26'
•
2ºTEMPO
Willian Machado chega forte em Luciano no meio de campo e recebe o cartão amarelo.
25'
•
2ºTEMPO
Mirassol trabalha a bola no meio de campo, lentamente.
25'
•
2ºTEMPO
Cartão amarelo para Willian Estefani Machado (Mirassol).
24'
•
2ºTEMPO
Edson Carioca é derrubado por Newton no meio de campo. Falta assinalada.
23'
•
2ºTEMPO
Trocas no atacado na equipe do Mirassol. Tentativa é fazer com que o time acorde na partida, que vem sendo controlada pelo São Paulo nesse momento.
22'
•
2ºTEMPO
Bola alçada pela esquerda de ataque por Iago. Luciano cabeceia e Walter agarra firme.
22'
•
2ºTEMPO
Substituição no Mirassol: sai Denilson Alves Borges, entra Wallisson.
22'
•
2ºTEMPO
Substituição no Mirassol: sai Bruno Santos de Oliveira, entra Carlos Eduardo.
22'
•
2ºTEMPO
Substituição no Mirassol: sai Neto Moura, entra Shaylon Kallyson Cardozo.
21'
•
2ºTEMPO
Newton prende demais a bola pelo meiod e campo e erra passe na sequência.
20'
•
2ºTEMPO
Bruno Santos tenta jogada de ataque e é desarmado na bola por Osório.
19'
•
2ºTEMPO
Mudanças no São Paulo são pra dar sangue novo ao time, que quer a vitória.
19'
•
2ºTEMPO
Substituição no São Paulo: sai Marcos Antonio, entra Pablo Maia.
19'
•
2ºTEMPO
Substituição no São Paulo: sai Lucas Moura, entra Gustavo Santana.
18'
•
2ºTEMPO
NA TRAVE! Lucas limpa a marcação e bate de fora da área. Bola carimba o poste direito de Walter.
17'
•
2ºTEMPO
Cartão amarelo pra Eduardo por falta em Djhordney no meio de campo.
16'
•
2ºTEMPO
Reinaldo cobra escanteio pela esquerda. Willian Machado toca fraquinho para o gol e Rafael defende.
16'
•
2ºTEMPO
Cartão amarelo para Carlos Eduardo de Oliveira Alve (Mirassol).
15'
•
2ºTEMPO
Denilson deixa Edson Carioca na cara do gol. Ele chuta e bola é desviada pra escanteio.
14'
•
2ºTEMPO
Troca passes pela faixa central de campo o Mirassol.
13'
•
2ºTEMPO
Apesar de ter mais volume nesse momento, São Paulo cede campo e Mirassol também consegue chegar ao campo de ataque.
12'
•
2ºTEMPO
WAAALTER! Lucas recebe livre na área do Mirassol e chuta. Walter faz grande defesa. Bobadilla pega sobra e chapa. Bola bate na defesa.
11'
•
2ºTEMPO
Busca espaços no ataque o Leão Caipira.
10'
•
2ºTEMPO
Ritmo da partida fica lento nesse momento.
9'
•
2ºTEMPO
Iago tenta cruzar duas vezes pela direita de ataque e erra ambas as tentativas. Tiro de meta pra Walter bater.
8'
•
2ºTEMPO
Pedro Lima limpa a marcação pela direita de ataque e cruza. Willian Machado manda um bico pra longe e afasta.
7'
•
2ºTEMPO
São Paulo tenta sair para o jogo e trabalha a bola no campo ofensivo.
6'
•
2ºTEMPO
Newton fica sentindo depois de disputa pelo alto na área visitante, mas logo se recupera e jogo segue.
5'
•
2ºTEMPO
Reinaldo exagera na força ao cobrar a falta pela esquerda de ataque. Bola sai pela linha lateral do lado oposto.
4'
•
2ºTEMPO
Alesson gira pra cima da marcação na linha de fundo do lado esquerda de ataque. Newton comete a falta.
3'
•
2ºTEMPO
Mirassol busca mais o ataque nesses instantes iniciais de segunda etapa.
2'
•
2ºTEMPO
Igor Formiga cruza com perigo pela direita de ataque. Arboleda afasta.
1'
•
2ºTEMPO
Os dois times voltam sem alterações.
0'
•
2ºTEMPO
Começa o segundo tempo!
45'
•
1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo.
45'
•
1ºTEMPO
Acaba o primeiro tempo.
45'
•
1ºTEMPO
Ritmo da partida diminui nesses instantes finais da primeira metade do jogo.
45'
•
1ºTEMPO
Igor Formiga avança pela direita de ataque e cruza. Forte demais, mas Alesson corre e pega a bola do lado oposto, começando toda a jogada.
45'
•
1ºTEMPO
Cruzamento de Iago pela esquerda de ataque. Willian Machado corta no momento exato e evita a chegada de Pedro Lima.
45'
•
1ºTEMPO
Lucas domina pela direita de ataque e é derrubado por Willian Machado. Falta marcada.
45'
•
1ºTEMPO
São Paulo marca alto e dificulda a saída de jogo do Mirassol.
45'
•
1ºTEMPO
PRA FORA! Iago recebe completamente livre pela esquerda de ataque, invade a área mandante e bate de canhota. Tiro de meta pra Walter cobrar.
45'
•
1ºTEMPO
Alesson invade a área visitante pela esquerda e bate de bico. Na rede pelo lado de fora.
45'
•
1ºTEMPO
Teremos oito minutos de acréscimos.
44'
•
1ºTEMPO
Cobrança de escanteio de Iago da direita. Willian Machado desvia de cabeça e afasta.
43'
•
1ºTEMPO
Alesson é lançado na ponta esquerda de ataque, fura e bola se perde pela linha lateral.
42'
•
1ºTEMPO
Igor Formiga cruza pela direita de ataque. Arboleda antecipa bem a jogada e faz o corte.
41'
•
1ºTEMPO
Torcida do São Paulo presente no Maião faz barulho nas arquibancadas, cantando alto e empurrando sua equipe.
40'
•
1ºTEMPO
De imediato, Mirassol se lança ao ataque.
39'
•
1ºTEMPO
GOOOLLL DO SÃO PAULO!!! PEDRO LIMA! Lucas cruza pela esquerda de ataque, Willian Machado falha e bola sobra limpa com Bobadilla. O paraguaio bate cruzado e Pedro Lima só empurra pra rede da pequena área. Empata o Tricolor.
39'
•
1ºTEMPO
Gol do São Paulo! Pedro Lima marca. Assistência de Damian Bobadilla.
38'
•
1ºTEMPO
Iago bate escanteio pela direita. Defesa mirassolense afasta de cabeça.
37'
•
1ºTEMPO
Pelo lado do Mirassol, Rafael Guanaes se mantém tranquilo na sua área técnica, satisfeito com a atuação dos seus jogadores.
36'
•
1ºTEMPO
Dorival Júnior extremamente insatisfeito com a postura são-paulina em campo. Treinador não para de gritar à beira de campo.
35'
•
1ºTEMPO
Lucas tenta finta pela esquerda de ataque e perde a jogada.
34'
•
1ºTEMPO
Bobadilla cai no meio de campo, alegando ter sido atingido no rosto. Juiz vê e simplesmente ignora. Jogo segue.
33'
•
1ºTEMPO
Na tentativa de se reorganizar em campo, Tricolor troca passes no meio de campo.
32'
•
1ºTEMPO
Iago vai ao fundo pela esquerda de ataque e tenta cruzar. Edson Carioca bloqueia e joga pra linha lateral.
31'
•
1ºTEMPO
São Paulo não consegue levar perigo ao gol de Walter.
30'
•
1ºTEMPO
Caneta bonita de Alesson pela esquerda de ataque. Sem gracinha, Pedro Lima mata a jogada, cometendo a falta.
29'
•
1ºTEMPO
Reinaldo cobra escanteio pela direita. Luciano ajuda a defesa e afasta de cabeça.
28'
•
1ºTEMPO
Após breve pausa, bola volta a rolar no Maião.
27'
•
1ºTEMPO
Treinadores aproveitam e orientam suas equipes à beira de campo.
26'
•
1ºTEMPO
TEMPO TÉCNICO! Pausa para a hidratação dos jogadores.
26'
•
1ºTEMPO
Cartão amarelo para Iago Amaral Borduchi (São Paulo).
25'
•
1ºTEMPO
Mirassol controla o jogo nesse momento, inclusive se aproximando do segundo gol.
24'
•
1ºTEMPO
Alesson cruza pela esquerda de ataque. Willian Machado finaliza de cabeça e joga pra fora, sem nenhum perigo.
23'
•
1ºTEMPO
SENSACIONAL! Alesson arruma pra Reinaldo na área visitante pela esquerda. O lateral enche o pé e Rafael faz uma grande defesa no reflexo.
22'
•
1ºTEMPO
Batida de escanteio de Reinaldo pela direita. João Victor desvia de cabeça e joga pra fora.
21'
•
1ºTEMPO
DE NOVO RAFAEL! Bruno Santos no contra ataque. Ele avança e manda um bonito chute de canhota. Rafael salta no canto esquerdo e espalma pra escanteio.
20'
•
1ºTEMPO
Bola pra Lucas no ataque. Defesa aperta a marcação e consegue afastar o perigo.
19'
•
1ºTEMPO
Time visitante não consegue encontrar espaços na defesa adversária.
18'
•
1ºTEMPO
Reinaldo cobra escanteio pela direita de ataque. Forte demais. Bola sai pela linha de fundo do lado oposto.
17'
•
1ºTEMPO
Alesson carrega em velocidade pelo meio de campo. Djhordney mata a jogada, comete a falta e ganha o amarelo.
17'
•
1ºTEMPO
Cartão amarelo para Djhordney Ferreira (São Paulo).
16'
•
1ºTEMPO
Sem muita objetividade, São Paulo roda a bola pelo meio de campo.
15'
•
1ºTEMPO
Depois de abrir o marcador, Mirassol se posiciona na defesa, apostando somente nos contra ataques.
14'
•
1ºTEMPO
RAFAEEEL! Contra ataque rápido do time da casa. Edson Carioca cruza pela direita de ataque e Alesson finaliza do meio da área visitante. Rafael cai no canto direito e faz boa defesa.
13'
•
1ºTEMPO
São Paulo tenta correr atrás do prejuízo e troca passes no campo de ataque.
12'
•
1ºTEMPO
Lucas é lançado no comando de ataque. Walter deixa sua grande área e afasta.
11'
•
1ºTEMPO
Os dois atletas se levantam e seguem no jogo. Bola volta a rolar.
10'
•
1ºTEMPO
Willian Machado e Lucas se chocam em disputa pelo alto no meio de campo. Ambos ficam caídos e recebem atendimento médico. Jogo parado.
9'
•
1ºTEMPO
CONFIRMADO! Após rápida análise, gol do Mirassol é validado.
8'
•
1ºTEMPO
VAR! Arbitragem de vídeo checa posição de Neto Moura no momento da cabeçada.
7'
•
1ºTEMPO
GOOOLLL DO MIRASSOL!!! NETO MOURA! Reinaldo cobra falta pela direita de ataque e Neto Moura raspa de cabeça pra abrir o marcador para o Mirassol.
7'
•
1ºTEMPO
Gol do Mirassol! Neto Moura marca. Assistência de Reinaldo.
6'
•
1ºTEMPO
Edson Carioca parte pra cima da marcação pela direita de ataque e é parado com falta por Iago.
6'
•
1ºTEMPO
Djhordney recebe e manda uma pancada de fora da área. À esquerda do gol de Walter.
5'
•
1ºTEMPO
As duas equipes ainda estão em fase de estudos.
4'
•
1ºTEMPO
Arboleda sai jogando errado pela esquerda de sua defesa, se recupera bem na disputa com Eduardo e fica com o tiro de meta.
3'
•
1ºTEMPO
Igor Formiga tenta arrancada pela ala direita de campo, mas é desarmado.
2'
•
1ºTEMPO
Trabalha a bola pela faixa central de campo o time do São Paulo.
1'
•
1ºTEMPO
O Mirassol joga todo de amarelo. O São Paulo vem a campo todo de branco.
0'
•
1ºTEMPO
Começa o jogo: Mirassol x São Paulo!
PRÉ-JOGO
A bola vai começar a rolar em instantes.
PRÉ-JOGO
Hino Nacional sendo executado nesse momento.
PRÉ-JOGO
Times no gramado acertando os últimos detalhes para o jogo.
PRÉ-JOGO
A arbitragem será de Lucas Casagrande (PR), auxiliado por Alex Ang Ribeiro (SP) e Evandro de Melo Lima (SP).
PRÉ-JOGO
São Paulo definido por Dorival Júnior: Rafael; Newton, Arboleda e Osório; Pedro Lima, Bobadilla, Djhordney, Marcos Antônio e Iago; Lucas e Luciano.
PRÉ-JOGO
Mirassol escalado por Rafael Guanaes: Walter; Igor Formiga, João Victor, William Machado e Reinaldo; Neto Moura, Denilson e Eduardo; Alesson, Edson Carioca e Bruno Santos.
PRÉ-JOGO
Os mandantes terão os desfalques de Negueba, lesionado. André Luís, suspenso, também ficará de fora. Os visitantes não contarão com Artur, Buta, Calleri, Cauly, Danielzinho, Domingos Duarte e Nicolas, entregues ao departamento médico.
PRÉ-JOGO
Pelo lado são-paulino, a animação é grande. São duas vitórias consecutivas no campeonato e o sonho de alcançar a Libertadores no próximo ano permanece vivo, além de ter se transformado na grande motivação do time.
PRÉ-JOGO
Os mirassolenses vêm animados para o confronto, querendo emendar mais uma vitória na competição. A equipe está quatro pontos acima do Z-4 e quer se afastar ainda mais, subindo na tabela.
PRÉ-JOGO
Nas últimas partidas das equipes pelo campeonato, o Leão Caipira recebeu o Internacional e venceu por 2x0. O Tricolor jogou em casa contra o Vasco e levou a melhor, vencendo por 1x0.
PRÉ-JOGO
O Mirassol ocupa a 14ª colocação na tabela, com 36 pontos conquistados, enquanto o São Paulo está na 9ª posição, com 42 pontos somados até aqui.
PRÉ-JOGO
Considerando o histórico completo do confronto, foram disputadas 19 partidas entre as equipes. O Mirassol venceu 4, o São Paulo levou a melhor em 11 oportunidades, além de 4 empates.
PRÉ-JOGO
A partida será disputada no Estádio Municipal José Maria de Campos Maia, o Maião, em Mirassol, São Paulo.
PRÉ-JOGO
Boa tarde! Acompanhe os lances de Mirassol e São Paulo, jogo válido pela 32ª rodada da Série-A do Campeonato Brasileiro 2026. A bola começa a rolar às 16h30min.
Rafael Guanaes
TECNICO
Dorival Júnior
TECNICO
Lucas Casagrande
ÁRBITRO