32ª RODADA • Brasileiro Série A - 2026
Sábado, 24/10•16h30
Minuto a Minuto: Internacional X Botafogo - 24/10/2026
42'
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2ºTEMPO
Público no Beira-Rio: 33.406 torcedores.
41'
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2ºTEMPO
Bruno Henrique é chamado para entrar no time mandante.
41'
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2ºTEMPO
Substituição no Internacional: sai Ronaldo da Silva Souza, entra Bruno Henrique.
40'
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2ºTEMPO
Ferraresi acerta Alerrandro com falta pela esquerda.
40'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Nahuel Ferraresi (Botafogo).
39'
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2ºTEMPO
Lançamento na área procurando Arthur Cabral, Kauan sai do gol, antecipa o atacante e fica com a redonda.
38'
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2ºTEMPO
Vitinho é acionado na direita, manda baixo na área e zaga afasta.
37'
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2ºTEMPO
Substituição no Internacional: sai Thiago Maia, entra Paulo Lucas Santos de Paula.
37'
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2ºTEMPO
Substituição no Internacional: sai Alan Patrick, entra joao victor.
35'
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2ºTEMPO
Júnior Santos escapa pela esquerda, leva no fundo e não passa pela marcação.
34'
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2ºTEMPO
UUUUUHHH!!! Marçal faz lindo giro na entrada da área, finaliza com categoria e acerta o travessão de Kauan!
33'
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2ºTEMPO
H. Ziyech cobra escanteio da esquerda e Kauan tira de soco.
32'
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2ºTEMPO
Huguinho recebe na direita, encara a marcação e ganha tiro de canto.
31'
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2ºTEMPO
A. Bernabéi busca lance pela esquerda e não passa pela marcação.
31'
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2ºTEMPO
QUE CHANCE! Arthur Cabral serve na direita dentro da área, H. Ziyech finaliza forte e Kauan faz linda defesa!
30'
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2ºTEMPO
Alan Patrick cobra falta direto para o gol e Gabriel Batista encaixa.
29'
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2ºTEMPO
A. Bernabéi é parado com falta de Huguinho pela esquerda.
28'
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2ºTEMPO
Sem pressa, time da casa valoriza a posse de bola.
26'
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2ºTEMPO
Alan Patrick corre pela direita, cruza rasteiro e Bruno Gomes não alcança!
25'
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2ºTEMPO
Torcedor do Internacional faz muito barulho no Beira-Rio! Resultado tira o Colorado da zona do rebaixamento.
23'
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2ºTEMPO
Substituição no Botafogo: sai Danilo dos Santos de Oliveira, entra Huguinho.
22'
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2ºTEMPO
Foi o 5° gol de A. Bernabéi no Brasileirão.
21'
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2ºTEMPO
GOOOL DO INTERNACIONAL!!! BERNABÉI!!! Alan Patrick rola na frente, Alerrandro aparece sozinho na frente e rola de lado na saída de Gabriel Batista. Sozinho, argentino só empurra para o fundo das redes!
21'
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2ºTEMPO
Gol do Internacional! Alexandro Bernabéi marca. Assistência de Alerrandro.
19'
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2ºTEMPO
Substituição no Botafogo: sai Tiquinho Soares, entra Arthur Cabral.
19'
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2ºTEMPO
Substituição no Botafogo: sai Matheus Martins, entra Hakim Ziyech.
18'
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2ºTEMPO
UUUUUUUHHHH!!! Matheus Martins controla na esquerda, leva para o pé direito e chuta colocado para fora!
18'
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2ºTEMPO
Juninho faz lançamento longo na área, Gabriel Batista sai do gol e segura.
17'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Álvaro Montoro (Botafogo).
15'
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2ºTEMPO
Bernabei dispara em contra-ataque, arrisca com desvio e Gabriel Batista pega.
13'
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2ºTEMPO
A. Bernabéi tenta aproveitar na entrada da área e faz falta de ataque.
12'
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2ºTEMPO
Alex Telles levanta da esquerda, defesa corta e Monto faz falta de ataque em Matheus Bahia.
11'
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2ºTEMPO
Internacional segue dominando a partida e tenta aumentar a vantagem.
10'
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2ºTEMPO
Júnior Santos corre pela direita, cruza na área e Thiago Maia afasta.
9'
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2ºTEMPO
UUUUUUHHH!!! Alan Patrick da lindo passe na frente, B. Aguirre invade a área sozinho e chuta cruzado para fora!
8'
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2ºTEMPO
Bernabei passa na frente e Aguirre é travado na hora da conclusão.
8'
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2ºTEMPO
Substituição no Botafogo: sai Allan, entra domingos andrade.
8'
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2ºTEMPO
Substituição no Botafogo: sai Cristian Medina, entra Júnior Santos.
7'
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2ºTEMPO
Júnior Santos e Domingos Andrade são chamados por Tite.
6'
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2ºTEMPO
Montoro abre na frente e Allan não domina.
5'
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2ºTEMPO
Inter pressiona e tenta ampliar o placar.
4'
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2ºTEMPO
Alan Patrick bate escanteio da esquerda e Thiago Maia cabeceia para fora!
3'
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2ºTEMPO
Bruno Gomes cruza fechado da direita e Gabriel Batista espalma!
2'
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2ºTEMPO
NÃO VALE! Aguirre é lançado na direita e faz o gol na saída de Gabriel Batista. Árbitro já havia parado o jogo e marcado falta em Alerrandro no lance anterior.
1'
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2ºTEMPO
Equipes estão com as mesmas formações da etapa inicial.
0'
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2ºTEMPO
BOLA ROLANDO! Começa o segundo tempo no Beira-Rio!
0'
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2ºTEMPO
Começa o segundo tempo!
45'
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1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo.
45'
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1ºTEMPO
FIM DE PRIMEIRO TEMPO! Inter está vencendo o Botafogo em Porto Alegre.
45'
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1ºTEMPO
POR POUCO! Alex Telles manda escanteio da esquerda na primeira trave e Ferraresi cabeceia sozinho para fora!
45'
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1ºTEMPO
GOOOL DO INTERNACIONAL!!! JUNINHO!!! Alan Patrick cobra escanteio da esquerda e defesa tira parcialmente. Na sobra, Maripán finaliza mascado, camisa 18 domina no meio da área e chuta de canhota para o fundo das redes!
42'
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1ºTEMPO
Gol do Internacional! José Carlos Ferreira Júnior marca.
41'
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1ºTEMPO
Vitinho é acionado na direita, Matheus Bahia antecipa e da um bico para frente
39'
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1ºTEMPO
KAUAN JESUS SENSACIONAL! Alex Talles cruza baixo da esquerda e Tiquinho Soares desvia de primeira. Goleiro voa no cantinho esquerdo e evita o gol de empate!
36'
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1ºTEMPO
GOOOL DO INTERNACIONAL!!! MATHEUS BAHIA!!! Aguirre corre pela direita, ganha da marcação no fundo e cruza na pequena área. Zaga do Fogão falha, camisa 6 Colorado aparece sozinho e empurra para o fundo das redes!
33'
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1ºTEMPO
KAUAN JESUS! Danilo domina sozinho na intermediária e rola na frente. Tiquinho Soares invade a área pela esquerda e chuta cruzado. Goleiro se estica todo e espalma!
32'
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1ºTEMPO
Gol do Internacional! Matheus Bahia marca.
31'
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1ºTEMPO
Danilo abre na frente pela esquerda, Matheus Martins cruza de três dedos e Maripán tira de cabeça.
27'
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1ºTEMPO
Danilo é empurrado com falta de Ronaldo pela direita. Chance para os visitantes!
26'
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1ºTEMPO
Valeu a pressão do time da casa que abre o placar.
25'
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1ºTEMPO
GOOOOOOOOOOOOOOOL DO FURACÃO!!! Gilberto marca o primeiro dps da análise do VAR.
24'
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1ºTEMPO
Alex Telles e Ronaldo caem com dores no rosto, mas logo se recuperam.
23'
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1ºTEMPO
Bernabei cruza da esquerda na área, Alex Telles disputa no alto com Aguirre e fica caído com dores. Jogador do Fogão se recupera sem precisar de atendimento médico.
20'
•
1ºTEMPO
Bernabei cruza da esquerda na área, Alex Telles disputa no alto com Aguirre e fica caído com dores. Jogador do Fogão se recupera sem precisar de atendimento médico.
19'
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1ºTEMPO
Danilo busca tabela no meio, mas Montoro erra devolução.
16'
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1ºTEMPO
Alan Patrick bate escanteio fechado da esquerda e defesa tira em dois tempos.
15'
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1ºTEMPO
SALVA, GABRIEL BATISTA! Bruno Gomes domina na intermediária, arrisca forte e goleiro espalma no canto direito!
14'
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1ºTEMPO
PERDEU! Alan Patrick dispara pela esquerda, invade a área, mas Ferraresi chega travando e evita o chute do capitão Colorado!
12'
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1ºTEMPO
Alex Telles cobra escanteio curto da direita, recebe de volta e finaliza longe do gol.
12'
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1ºTEMPO
Em andamento, Mirassol 1 x 0 São Paulo.
11'
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1ºTEMPO
Alex Telles cruza fechado da esquerda, Matheus Bahia tira para trás e cede tiro de canto
10'
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1ºTEMPO
Bernabei avança pela esquerda e não passa pela marcação. No rebote, Alan Patrick domina, cai e pede falta. Árbitro manda jogo seguir.
8'
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1ºTEMPO
Alerrandro é lançado sozinho pela esquerda, invade a área e acaba desarmado por Ferraresi
6'
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1ºTEMPO
Bernabei cruza da esquerda no meio da área e Gabriel Batista tira de soco.
4'
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1ºTEMPO
Medina controla na intermediária, demora para concluir lance e perde para Ronaldo.
2'
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1ºTEMPO
Tiquinho Soares faz falta dura em Aguirre no campo de ataque. Argentino fica sentindo, mas se recupera sozinho da pancada.
0'
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1ºTEMPO
COMEÇA! Bola rolando para Internacional e Botafogo!
0'
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1ºTEMPO
Começa o jogo: Internacional x Botafogo!
PRÉ-JOGO
Quase tudo pronto para o início da partida.
PRÉ-JOGO
Atletas perfilados para a execução do hino nacional do Brasil.
PRÉ-JOGO
Fogão ocupa a 11ª posição com 39 pontos e busca a vitória para encostar nas primeiras colocações.
PRÉ-JOGO
Boa tarde torcedor..O momento de mais uma rodadada acompanhe bomo tudo está.. 17ª colocação com 32 pontos, o Colorado precisa vencer para sair da zona do rebaixamento.
Eduardo Baptista
TECNICO
Tite
TECNICO
Davi de Oliveira Lacerda
ÁRBITRO