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Estádio Beira Rio Porto Alegre
Internacional Internacional
3 × 0
Botafogo Botafogo

32ª RODADA • Brasileiro Série A - 2026

Sábado, 24/1016h30

Minuto a Minuto: Internacional X Botafogo - 24/10/2026

bola

42'

2ºTEMPO

Público no Beira-Rio: 33.406 torcedores.

bola

41'

2ºTEMPO

Bruno Henrique é chamado para entrar no time mandante.

bola

41'

2ºTEMPO

Substituição no Internacional: sai Ronaldo da Silva Souza, entra Bruno Henrique.

bola

40'

2ºTEMPO

Ferraresi acerta Alerrandro com falta pela esquerda.

bola

40'

2ºTEMPO

Cartão amarelo para Nahuel Ferraresi (Botafogo).

bola

39'

2ºTEMPO

Lançamento na área procurando Arthur Cabral, Kauan sai do gol, antecipa o atacante e fica com a redonda.

bola

38'

2ºTEMPO

Vitinho é acionado na direita, manda baixo na área e zaga afasta.

bola

37'

2ºTEMPO

Substituição no Internacional: sai Thiago Maia, entra Paulo Lucas Santos de Paula.

bola

37'

2ºTEMPO

Substituição no Internacional: sai Alan Patrick, entra joao victor.

bola

35'

2ºTEMPO

Júnior Santos escapa pela esquerda, leva no fundo e não passa pela marcação.

bola

34'

2ºTEMPO

UUUUUHHH!!! Marçal faz lindo giro na entrada da área, finaliza com categoria e acerta o travessão de Kauan!

bola

33'

2ºTEMPO

H. Ziyech cobra escanteio da esquerda e Kauan tira de soco.

bola

32'

2ºTEMPO

Huguinho recebe na direita, encara a marcação e ganha tiro de canto.

bola

31'

2ºTEMPO

A. Bernabéi busca lance pela esquerda e não passa pela marcação.

bola

31'

2ºTEMPO

QUE CHANCE! Arthur Cabral serve na direita dentro da área, H. Ziyech finaliza forte e Kauan faz linda defesa!

bola

30'

2ºTEMPO

Alan Patrick cobra falta direto para o gol e Gabriel Batista encaixa.

bola

29'

2ºTEMPO

A. Bernabéi é parado com falta de Huguinho pela esquerda.

bola

28'

2ºTEMPO

Sem pressa, time da casa valoriza a posse de bola.

bola

26'

2ºTEMPO

Alan Patrick corre pela direita, cruza rasteiro e Bruno Gomes não alcança!

bola

25'

2ºTEMPO

Torcedor do Internacional faz muito barulho no Beira-Rio! Resultado tira o Colorado da zona do rebaixamento.

bola

23'

2ºTEMPO

Substituição no Botafogo: sai Danilo dos Santos de Oliveira, entra Huguinho.

bola

22'

2ºTEMPO

Foi o 5° gol de A. Bernabéi no Brasileirão.

bola

21'

2ºTEMPO

GOOOL DO INTERNACIONAL!!! BERNABÉI!!! Alan Patrick rola na frente, Alerrandro aparece sozinho na frente e rola de lado na saída de Gabriel Batista. Sozinho, argentino só empurra para o fundo das redes!

inicio

21'

2ºTEMPO

Gol do Internacional! Alexandro Bernabéi marca. Assistência de Alerrandro.

bola

19'

2ºTEMPO

Substituição no Botafogo: sai Tiquinho Soares, entra Arthur Cabral.

bola

19'

2ºTEMPO

Substituição no Botafogo: sai Matheus Martins, entra Hakim Ziyech.

bola

18'

2ºTEMPO

UUUUUUUHHHH!!! Matheus Martins controla na esquerda, leva para o pé direito e chuta colocado para fora!

bola

18'

2ºTEMPO

Juninho faz lançamento longo na área, Gabriel Batista sai do gol e segura.

bola

17'

2ºTEMPO

Cartão amarelo para Álvaro Montoro (Botafogo).

bola

15'

2ºTEMPO

Bernabei dispara em contra-ataque, arrisca com desvio e Gabriel Batista pega.

bola

13'

2ºTEMPO

A. Bernabéi tenta aproveitar na entrada da área e faz falta de ataque.

bola

12'

2ºTEMPO

Alex Telles levanta da esquerda, defesa corta e Monto faz falta de ataque em Matheus Bahia.

bola

11'

2ºTEMPO

Internacional segue dominando a partida e tenta aumentar a vantagem.

bola

10'

2ºTEMPO

Júnior Santos corre pela direita, cruza na área e Thiago Maia afasta.

bola

9'

2ºTEMPO

UUUUUUHHH!!! Alan Patrick da lindo passe na frente, B. Aguirre invade a área sozinho e chuta cruzado para fora!

bola

8'

2ºTEMPO

Bernabei passa na frente e Aguirre é travado na hora da conclusão.

bola

8'

2ºTEMPO

Substituição no Botafogo: sai Allan, entra domingos andrade.

bola

8'

2ºTEMPO

Substituição no Botafogo: sai Cristian Medina, entra Júnior Santos.

bola

7'

2ºTEMPO

Júnior Santos e Domingos Andrade são chamados por Tite.

bola

6'

2ºTEMPO

Montoro abre na frente e Allan não domina.

bola

5'

2ºTEMPO

Inter pressiona e tenta ampliar o placar.

bola

4'

2ºTEMPO

Alan Patrick bate escanteio da esquerda e Thiago Maia cabeceia para fora!

bola

3'

2ºTEMPO

Bruno Gomes cruza fechado da direita e Gabriel Batista espalma!

bola

2'

2ºTEMPO

NÃO VALE! Aguirre é lançado na direita e faz o gol na saída de Gabriel Batista. Árbitro já havia parado o jogo e marcado falta em Alerrandro no lance anterior.

bola

1'

2ºTEMPO

Equipes estão com as mesmas formações da etapa inicial.

bola

0'

2ºTEMPO

BOLA ROLANDO! Começa o segundo tempo no Beira-Rio!

bola

0'

2ºTEMPO

Começa o segundo tempo!

fim

45'

1ºTEMPO

INTERVALO!
Fim do primeiro tempo.

bola

45'

1ºTEMPO

FIM DE PRIMEIRO TEMPO! Inter está vencendo o Botafogo em Porto Alegre.

bola

45'

1ºTEMPO

POR POUCO! Alex Telles manda escanteio da esquerda na primeira trave e Ferraresi cabeceia sozinho para fora!

bola

45'

1ºTEMPO

GOOOL DO INTERNACIONAL!!! JUNINHO!!! Alan Patrick cobra escanteio da esquerda e defesa tira parcialmente. Na sobra, Maripán finaliza mascado, camisa 18 domina no meio da área e chuta de canhota para o fundo das redes!

inicio

42'

1ºTEMPO

Gol do Internacional! José Carlos Ferreira Júnior marca.

bola

41'

1ºTEMPO

Vitinho é acionado na direita, Matheus Bahia antecipa e da um bico para frente

bola

39'

1ºTEMPO

KAUAN JESUS SENSACIONAL! Alex Talles cruza baixo da esquerda e Tiquinho Soares desvia de primeira. Goleiro voa no cantinho esquerdo e evita o gol de empate!

bola

36'

1ºTEMPO

GOOOL DO INTERNACIONAL!!! MATHEUS BAHIA!!! Aguirre corre pela direita, ganha da marcação no fundo e cruza na pequena área. Zaga do Fogão falha, camisa 6 Colorado aparece sozinho e empurra para o fundo das redes!

bola

33'

1ºTEMPO

KAUAN JESUS! Danilo domina sozinho na intermediária e rola na frente. Tiquinho Soares invade a área pela esquerda e chuta cruzado. Goleiro se estica todo e espalma!

inicio

32'

1ºTEMPO

Gol do Internacional! Matheus Bahia marca.

bola

31'

1ºTEMPO

Danilo abre na frente pela esquerda, Matheus Martins cruza de três dedos e Maripán tira de cabeça.

bola

27'

1ºTEMPO

Danilo é empurrado com falta de Ronaldo pela direita. Chance para os visitantes!

bola

26'

1ºTEMPO

Valeu a pressão do time da casa que abre o placar.

bola

25'

1ºTEMPO

GOOOOOOOOOOOOOOOL DO FURACÃO!!! Gilberto marca o primeiro dps da análise do VAR.

bola

24'

1ºTEMPO

Alex Telles e Ronaldo caem com dores no rosto, mas logo se recuperam.

bola

23'

1ºTEMPO

Bernabei cruza da esquerda na área, Alex Telles disputa no alto com Aguirre e fica caído com dores. Jogador do Fogão se recupera sem precisar de atendimento médico.

bola

20'

1ºTEMPO

Bernabei cruza da esquerda na área, Alex Telles disputa no alto com Aguirre e fica caído com dores. Jogador do Fogão se recupera sem precisar de atendimento médico.

bola

19'

1ºTEMPO

Danilo busca tabela no meio, mas Montoro erra devolução.

bola

16'

1ºTEMPO

Alan Patrick bate escanteio fechado da esquerda e defesa tira em dois tempos.

bola

15'

1ºTEMPO

SALVA, GABRIEL BATISTA! Bruno Gomes domina na intermediária, arrisca forte e goleiro espalma no canto direito!

bola

14'

1ºTEMPO

PERDEU! Alan Patrick dispara pela esquerda, invade a área, mas Ferraresi chega travando e evita o chute do capitão Colorado!

bola

12'

1ºTEMPO

Alex Telles cobra escanteio curto da direita, recebe de volta e finaliza longe do gol.

bola

12'

1ºTEMPO

Em andamento, Mirassol 1 x 0 São Paulo.

bola

11'

1ºTEMPO

Alex Telles cruza fechado da esquerda, Matheus Bahia tira para trás e cede tiro de canto

bola

10'

1ºTEMPO

Bernabei avança pela esquerda e não passa pela marcação. No rebote, Alan Patrick domina, cai e pede falta. Árbitro manda jogo seguir.

bola

8'

1ºTEMPO

Alerrandro é lançado sozinho pela esquerda, invade a área e acaba desarmado por Ferraresi

bola

6'

1ºTEMPO

Bernabei cruza da esquerda no meio da área e Gabriel Batista tira de soco.

bola

4'

1ºTEMPO

Medina controla na intermediária, demora para concluir lance e perde para Ronaldo.

bola

2'

1ºTEMPO

Tiquinho Soares faz falta dura em Aguirre no campo de ataque. Argentino fica sentindo, mas se recupera sozinho da pancada.

bola

0'

1ºTEMPO

COMEÇA! Bola rolando para Internacional e Botafogo!

bola

0'

1ºTEMPO

Começa o jogo: Internacional x Botafogo!

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Quase tudo pronto para o início da partida.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Atletas perfilados para a execução do hino nacional do Brasil.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Fogão ocupa a 11ª posição com 39 pontos e busca a vitória para encostar nas primeiras colocações.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Boa tarde torcedor..O momento de mais uma rodadada acompanhe bomo tudo está.. 17ª colocação com 32 pontos, o Colorado precisa vencer para sair da zona do rebaixamento.

Internacional INT

  • Eduardo Baptista

    TECNICO

Botafogo BOT

  • Tite

    TECNICO

  • Davi de Oliveira Lacerda

    ÁRBITRO

Internacional INT
Botafogo BOT

GOLS

Gol Matheus Bahia
Gol José Carlos Ferreira Júnior
Gol Alexandro Bernabéi
POSSE DE BOLA
0% 0%
0FINALIZAÇÕES0
0FINALIZAÇÕES CERTAS0
0FALTAS COMETIDAS0
0CRUZAMENTOS0
0PASSES ERRADOS0
0DESARMES0
0ESCANTEIOS0
0IMPEDIMENTOS0
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