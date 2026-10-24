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aovivo
Arena Condá Chapecó, Santa Catarina
Chapecoense Chapecoense
2 × 1
Fluminense Fluminense

32ª RODADA • Brasileiro Série A - 2026

Sábado, 24/1019h30

Minuto a Minuto: Chapecoense X Fluminense - 24/10/2026

bola

31'

2ºTEMPO

Sem nenhuma cerimônia, Chapecoense monta um paredão na frente da sua grande área e se defende como pode.

bola

30'

2ºTEMPO

PRA FORA! Depois de boa tabela no ataque, Lucho Acosta invade a área mandante e finaliza por cima do gol.

bola

29'

2ºTEMPO

Chapecoense muda a defesa, renovando a energia do setor, que vem sendo bastante pressionado nos últimos minutos.

bola

28'

2ºTEMPO

Camilo arrisca de fora da área. Igor Rabello intercepta no meio do caminho.

bola

28'

2ºTEMPO

Substituição no Chapecoense: sai João Paulo, entra Rafael Thyere.

bola

27'

2ºTEMPO

Riquelme chama a tabela no ataque, mas entrega de graça para a defesa mandante.

bola

26'

2ºTEMPO

Serna tenta o chute de fora da área. Direto pra linha de fundo.

bola

25'

2ºTEMPO

Substituição no Chapecoense: sai Yago Felipe, entra Bruno Matias.

bola

25'

2ºTEMPO

Substituição no Chapecoense: sai Yannick Bolasie, entra Kevin Ramírez.

bola

24'

2ºTEMPO

Yago Felipe faz falta em Lucho Acosta no meio de campo e fica sentindo. Trombada forte, mas ele se levanta e parte para ser substituído, conforme já programado.

bola

23'

2ºTEMPO

Giovanni Augusto manda balãozinho do meio de campo para a área carioca. Defesa rebate e consegue afastar parcialmente.

bola

22'

2ºTEMPO

Riquelme levanta pela direita de ataque. Serna cabeceia para a defesa de Anderson, mas falta de ataque é apontada.

bola

21'

2ºTEMPO

Segue no ataque o Fluminense, mas marcação da Chape se mantém muito bem ajustada.

bola

20'

2ºTEMPO

Sangue novo no Fluminense com as mudanças. Equipe vem em busca da reação.

bola

20'

2ºTEMPO

Substituição no Fluminense: sai Ganso, entra Luciano Acosta.

bola

20'

2ºTEMPO

Substituição no Fluminense: sai Wesley Natã, entra Riquelme Felipe·Silva de Almeida.

bola

19'

2ºTEMPO

Guilherme Arana arranca pela esquerda de ataque, se desequilibra e sai com bola e tudo pela linha de fundo.

bola

18'

2ºTEMPO

Roda a bola no campo de ataque o Flu, buscando alguma brecha na defesa adversária.

bola

17'

2ºTEMPO

Postura da Chape se mantém a mesma. Equipe aposta somente em jogar de forma reativa, sem se arriscar demais, ainda mais com o placar favorável.

bola

16'

2ºTEMPO

Bruno Pacheco cruza pela esquerda de ataque. Ignacio afasta de cabeça.

bola

15'

2ºTEMPO

Ninguém bate para o gol. Hulk alça a bola, que fica nas mãos de Anderson após desvio de cabeça de Ignacio. Jogada mal ensaiada.

bola

14'

2ºTEMPO

Guga e Hulk na bola para a cobrança. Muita concentração.

bola

13'

2ºTEMPO

Hulk tenta finta na entrada da área catarinense e é derrubado por Yago Felipe. Boa oportunidade na bola parada para o Flu e amarelo para o volante.

bola

12'

2ºTEMPO

No momento em que o Fluminense pressionava, Chape encontra o seu gol e levanta o ânimo do torcedor presente na Arena Condá.

bola

12'

2ºTEMPO

Cartão amarelo para Yago Felipe (Chapecoense).

bola

11'

2ºTEMPO

GOOOLLL DA CHAPECOENSE!!! GIOVANNI AUGUSTO! Uma chapada de primeira com categoria, de fora da área, após boa troca de passes do ataque. Bola no canto esquerdo de Fábio. Chape na frente novamente.

inicio

11'

2ºTEMPO

Gol do Chapecoense! Giovanni Augusto marca. Assistência de Tulio Eduardo Silva De Oliveira.

bola

10'

2ºTEMPO

Hulk levanta pela esquerda de ataque. Direto nas mãos de Anderson.

bola

9'

2ºTEMPO

Chapecoense se mantém inteira na defesa nesse momento.

bola

8'

2ºTEMPO

ANDERSOOON! Ganso recebe de Serna na área mandante e manda uma sapatada. Anderson espalma e joga pra escanteio.

bola

7'

2ºTEMPO

Troca passes pela faixa central de campo o time do Fluminense.

bola

6'

2ºTEMPO

Ignacio se choca com Anderson na pequena área da Chape em disputa pelo alto. Goleiro fica sentindo, mas segue no jogo.

bola

5'

2ºTEMPO

Nonato recebe no fundo, pela direita de ataque. Ele tenta cruzar, bola bate na marcação e sai em escanteio.

bola

4'

2ºTEMPO

Guilherme Arana cruza pela esquerda de ataque. Bola passa direto.

bola

3'

2ºTEMPO

Mais uma tentativa de jogada de Marcinho pela esquerda de ataque. Dessa vez ele escorrega e perde a jogada.

bola

2'

2ºTEMPO

Marcinho prende demais a bola pela esquerda de ataque e acaba desarmado por Wesley Natã.

bola

1'

2ºTEMPO

Chapecoense volta com uma mudança.

bola

0'

2ºTEMPO

Começa o segundo tempo!

fim

45'

1ºTEMPO

INTERVALO!
Fim do primeiro tempo.

bola

45'

1ºTEMPO

Acaba o primeiro tempo.

bola

45'

1ºTEMPO

Guilherme Arana vai ao fundo pela esquerda de ataque, tenta cruzar e descola um escanteio para o Flu.

bola

45'

1ºTEMPO

Serna tenta jogada pela esquerda de ataque. Bruno Tubarão dá carrinho e consegue desarmar o lance.

bola

45'

1ºTEMPO

Teremos três minutos de acréscimos.

bola

45'

1ºTEMPO

Substituição no Chapecoense: sai Maurício Garcez, entra Tulio Eduardo Silva De Oliveira.

bola

44'

1ºTEMPO

Nonato chuta de longe. Bola carimba a marcação no meio do caminho.

bola

43'

1ºTEMPO

Lentamente, Fluminense roda a bola no meio de campo.

bola

42'

1ºTEMPO

FÁBIOOO! Bolasie pega sobra e arremata de fora da área. Fábio cai no canto esquerdo e agarra firme.

bola

41'

1ºTEMPO

Serna cruza pela esquerda de ataque. Igor Rabello tenta o cabeceio no meio da área mandante, mas bola passa direto.

bola

41'

1ºTEMPO

Nonato prende a bola no meio de campo e sofre falta de Yago Felipe.

bola

40'

1ºTEMPO

Chapecoense tenta ensaiar uma pressão nesses minutos finais de primeiro tempo, mas Flu acalma o jogo e prende a bola no seu campo de defesa.

bola

39'

1ºTEMPO

Marcinho avança pela direita de ataque e cruza. Ignacio, sozinho, corta e cede escanteio de graça.

bola

38'

1ºTEMPO

Por estar pendurado, cartão amarelo de Camilo faz com que ele se transforme em desfalque para a Chape na próxima rodada.

bola

37'

1ºTEMPO

Camilo se enrola sozinho com a bola no meio de campo, é desarmado por Ganso e comete falta dura na sequência, que lhe rendeu um amarelinho.

bola

37'

1ºTEMPO

Cartão amarelo para Camilo Reijers de Oliveira (Chapecoense).

bola

36'

1ºTEMPO

Tentativa de arrancada de Wesley Natã pela ala direita. Ele leva trombada de Bruno Pacheco e juiz marca a falta.

bola

35'

1ºTEMPO

Jogo volta a ficar travado no meio de campo. Muita marcação e pouca criatividade para ambos os lados.

bola

34'

1ºTEMPO

Bruno Pacheco tenta chegar ao fundo pela esquerda de ataque. Guga rasga no carrinho e corta pra linha lateral.

bola

33'

1ºTEMPO

Ao marcar seu gol de empate, Fluminense se anima e sobe suas linhas, empurrando os mandantes ainda mais pra trás.

bola

32'

1ºTEMPO

Empate não é interessante pra nenhuma das duas equipes, que precisarão correr atrás.

bola

31'

1ºTEMPO

Em partida extremamente burocrática até o momento, Fluminense consegue encontrar o seu gol de empate.

bola

30'

1ºTEMPO

GOOOLLL DO FLUMINENSE!!! GUGA! Bola alçada pela esquerda de ataque para a área da Chape. Hulk arruma e Guga completa pra rede. Empata o Flu.

inicio

30'

1ºTEMPO

Gol do Fluminense! Guga marca. Assistência de Hulk.

bola

29'

1ºTEMPO

Wesley Natã leva pancada no meio de campo, levanta fazendo careta e jogo segue.

bola

28'

1ºTEMPO

Chapecoense roda a bola no meio de campo.

bola

27'

1ºTEMPO

Anderson tenta pegar bola pelo alto e sofre falta.

bola

26'

1ºTEMPO

Bola pra Hulk no ataque. Ele não consegue dominar e defesa afasta.

bola

25'

1ºTEMPO

Bolasie é acionado no comando de ataque. Bandeira levanta o pano e aponta impedimento na jogada.

bola

24'

1ºTEMPO

Fluminense tenta chegar ao ataque, mas sem conseguir levar perigo real ao gol de Anderson.

bola

23'

1ºTEMPO

Chapecoense fica posicionada no seu campo de defesa, apostando somente nos contra ataques.

bola

22'

1ºTEMPO

Hulk joga na área catarinense do lado direito de ataque. Bola desvia e sai em tiro de meta.

bola

21'

1ºTEMPO

Wesley Natã levanta pela direita de ataque. Defesa mandante afasta e fica com o tiro de meta na sequência.

bola

20'

1ºTEMPO

Bolasie tenta limpar a marcação na área visitante pra bater, mas erra continuidade da jogada.

bola

19'

1ºTEMPO

Nonato chega forte em Yago Felipe no meio de campo. Falta assinalada.

bola

18'

1ºTEMPO

Depois de levar um certo calor da Chape, Fluminense volta a prender a bola no meio de campo.

bola

17'

1ºTEMPO

Marcinho cruza da esquina da área esquerda visitante. Igor Rabello afasta de cabeça e Guilherme Arana sai jogando.

bola

16'

1ºTEMPO

Hércules dá um rapa em Bolasie no meio de campo. Falta marcada.

bola

15'

1ºTEMPO

Giovanni Augusto joga a bola na área carioca pela direita de ataque. Ignacio rebate e tira o perigo.

bola

14'

1ºTEMPO

Guga chega ao fundo pela direita de ataque e cruza. Defesa da Chape recolhe e sai jogando.

bola

13'

1ºTEMPO

Flu tenta se reorganizar no jogo, trocando passes lentamente pelo meio de campo.

bola

12'

1ºTEMPO

Yago Felipe cruza pela esquerda de ataque, exagera na força e bola sai pela linha de fundo do lado oposto.

bola

11'

1ºTEMPO

Garcez recebe na esquerda de ataque e tenta cruzar. Bola desvia na marcação e sai em escanteio.

bola

10'

1ºTEMPO

Chapecoense se mantém postada na defesa, jogando de forma reativa e apostando no erro dos adversários.

bola

9'

1ºTEMPO

GOOOLLL DA CHAPECOENSE!!! BOLASIE! Erro na saída de bola do Fluminense. Giovanni Augusto lança do meio para Bolasie desviar na pequena área carioca, abrindo a contagem para a Chape.

inicio

9'

1ºTEMPO

Gol do Chapecoense! Yannick Bolasie marca. Assistência de Giovanni Augusto.

bola

8'

1ºTEMPO

Marcinho vai até o fundo pela direita de ataque e cruza. Pra ninguém.

bola

7'

1ºTEMPO

Segue com a bola no meio de campo o Fluminense, sem muita objetividade.

bola

6'

1ºTEMPO

Ganso é acionado na direita de ataque. Passe vem muito torto.

bola

5'

1ºTEMPO

Bruno Pacheco tenta passe do meio de campo em direção a Garcez na esquerda do ataque. Forte demais. Bola sai pela linha lateral.

bola

4'

1ºTEMPO

As duas equipes ainda estão em fase de estudos. Início de partida em ritmo lento.

bola

3'

1ºTEMPO

Fluminense troca passes pela faixa central de campo.

bola

2'

1ºTEMPO

Hulk é agarrado por Yago Felipe no meio de campo e sofre a primeira falta do jogo.

bola

1'

1ºTEMPO

A Chapecoense joga de camisas listradas em branco e verde e calções e meiões verdes. O Fluminense vem a campo todo de branco.

bola

0'

1ºTEMPO

Começa o jogo: Chapecoense x Fluminense!

pre-jogo

PRÉ-JOGO

A bola vai começar a rolar em instantes.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Hino Nacional sendo executado nesse momento.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Times no gramado acertando os últimos detalhes para o jogo.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

A arbitragem será de Anderson Daronco (RS), auxiliado por Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Andrey Luiz de Freitas (PR).

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Fluminense definido por Marcão: Fábio; Guga, Ignácio, Igor Rabello e Guilherme Arana; Hércules, Nonato e Ganso; Wesley Natã, Serna e Hulk.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Chapecoense escalada por Rafael Lacerda: Anderson; Bruno Tubarão, Eduardo Doma, João Paulo e Bruno Pacheco; Camilo, Yago Felipe e Giovanni Augusto; Marcinho, Bolasie e Garcez.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Os mandantes terão o desfalque de Kauan Faria, suspenso. Os visitantes não contarão com Alisson, Matheus Reis, Millán, Martinelli e John Kennedy, entregues ao departamento médico. Savarino, suspenso, também ficará de fora.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Pelo lado carioca, depois da eliminação na semifinal da Libertadores no meio de semana, só resta juntar os cacos e lutar pra terminar o Brasileirão no G-4.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

O time catarinense segue na lanterna da competição, a oito pontos de distância do penúltimo colocado. Com o rebaixamento praticamente decretado, só resta a equipe honrar o seu torcedor, terminando a temporada de cabeça erguida.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Nas últimas partidas das equipes pelo campeonato, a Chape visitou o Botafogo e perdeu por 1x0. O Flu jogou em casa contra o Santos e levou a pior, perdendo por 2x1.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

A Chapecoense ocupa a 20ª colocação na tabela, com 18 pontos conquistados, enquanto o Fluminense está na 5ª posição, com 51 pontos somados até aqui.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Considerando o histórico completo do confronto, foram disputadas 15 partidas entre as equipes. A Chapecoense venceu 6, o Fluminense levou a melhor em 5 oportunidades, além de 4 empates.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

A partida será disputada na Arena Condá, em Chapecó, Santa Catarina.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Boa noite! Acompanhe os lances de Chapecoense e Fluminense, jogo válido pela 32ª rodada da Série-A do Campeonato Brasileiro 2026. A bola começa a rolar às 19h30min.

Chapecoense CHA

  • Rafael Lacerda

    TECNICO

Fluminense FLU

  • Marcão

    TECNICO

  • Anderson Daronco

    ÁRBITRO

Chapecoense CHA
Fluminense FLU

GOLS

Gol Yannick Bolasie
Gol Giovanni Augusto
Guga Gol
POSSE DE BOLA
0% 0%
0FINALIZAÇÕES0
0FINALIZAÇÕES CERTAS0
0FALTAS COMETIDAS0
0CRUZAMENTOS0
0PASSES ERRADOS0
0DESARMES0
0ESCANTEIOS0
0IMPEDIMENTOS0
0CARTÕES AMARELOS0
0CARTÕES VERMELHOS0
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