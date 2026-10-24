32ª RODADA • Brasileiro Série A - 2026
Sábado, 24/10•19h30
Minuto a Minuto: Chapecoense X Fluminense - 24/10/2026
31'
•
2ºTEMPO
Sem nenhuma cerimônia, Chapecoense monta um paredão na frente da sua grande área e se defende como pode.
30'
•
2ºTEMPO
PRA FORA! Depois de boa tabela no ataque, Lucho Acosta invade a área mandante e finaliza por cima do gol.
29'
•
2ºTEMPO
Chapecoense muda a defesa, renovando a energia do setor, que vem sendo bastante pressionado nos últimos minutos.
28'
•
2ºTEMPO
Camilo arrisca de fora da área. Igor Rabello intercepta no meio do caminho.
28'
•
2ºTEMPO
Substituição no Chapecoense: sai João Paulo, entra Rafael Thyere.
27'
•
2ºTEMPO
Riquelme chama a tabela no ataque, mas entrega de graça para a defesa mandante.
26'
•
2ºTEMPO
Serna tenta o chute de fora da área. Direto pra linha de fundo.
25'
•
2ºTEMPO
Substituição no Chapecoense: sai Yago Felipe, entra Bruno Matias.
25'
•
2ºTEMPO
Substituição no Chapecoense: sai Yannick Bolasie, entra Kevin Ramírez.
24'
•
2ºTEMPO
Yago Felipe faz falta em Lucho Acosta no meio de campo e fica sentindo. Trombada forte, mas ele se levanta e parte para ser substituído, conforme já programado.
23'
•
2ºTEMPO
Giovanni Augusto manda balãozinho do meio de campo para a área carioca. Defesa rebate e consegue afastar parcialmente.
22'
•
2ºTEMPO
Riquelme levanta pela direita de ataque. Serna cabeceia para a defesa de Anderson, mas falta de ataque é apontada.
21'
•
2ºTEMPO
Segue no ataque o Fluminense, mas marcação da Chape se mantém muito bem ajustada.
20'
•
2ºTEMPO
Sangue novo no Fluminense com as mudanças. Equipe vem em busca da reação.
20'
•
2ºTEMPO
Substituição no Fluminense: sai Ganso, entra Luciano Acosta.
20'
•
2ºTEMPO
Substituição no Fluminense: sai Wesley Natã, entra Riquelme Felipe·Silva de Almeida.
19'
•
2ºTEMPO
Guilherme Arana arranca pela esquerda de ataque, se desequilibra e sai com bola e tudo pela linha de fundo.
18'
•
2ºTEMPO
Roda a bola no campo de ataque o Flu, buscando alguma brecha na defesa adversária.
17'
•
2ºTEMPO
Postura da Chape se mantém a mesma. Equipe aposta somente em jogar de forma reativa, sem se arriscar demais, ainda mais com o placar favorável.
16'
•
2ºTEMPO
Bruno Pacheco cruza pela esquerda de ataque. Ignacio afasta de cabeça.
15'
•
2ºTEMPO
Ninguém bate para o gol. Hulk alça a bola, que fica nas mãos de Anderson após desvio de cabeça de Ignacio. Jogada mal ensaiada.
14'
•
2ºTEMPO
Guga e Hulk na bola para a cobrança. Muita concentração.
13'
•
2ºTEMPO
Hulk tenta finta na entrada da área catarinense e é derrubado por Yago Felipe. Boa oportunidade na bola parada para o Flu e amarelo para o volante.
12'
•
2ºTEMPO
No momento em que o Fluminense pressionava, Chape encontra o seu gol e levanta o ânimo do torcedor presente na Arena Condá.
12'
•
2ºTEMPO
Cartão amarelo para Yago Felipe (Chapecoense).
11'
•
2ºTEMPO
GOOOLLL DA CHAPECOENSE!!! GIOVANNI AUGUSTO! Uma chapada de primeira com categoria, de fora da área, após boa troca de passes do ataque. Bola no canto esquerdo de Fábio. Chape na frente novamente.
11'
•
2ºTEMPO
Gol do Chapecoense! Giovanni Augusto marca. Assistência de Tulio Eduardo Silva De Oliveira.
10'
•
2ºTEMPO
Hulk levanta pela esquerda de ataque. Direto nas mãos de Anderson.
9'
•
2ºTEMPO
Chapecoense se mantém inteira na defesa nesse momento.
8'
•
2ºTEMPO
ANDERSOOON! Ganso recebe de Serna na área mandante e manda uma sapatada. Anderson espalma e joga pra escanteio.
7'
•
2ºTEMPO
Troca passes pela faixa central de campo o time do Fluminense.
6'
•
2ºTEMPO
Ignacio se choca com Anderson na pequena área da Chape em disputa pelo alto. Goleiro fica sentindo, mas segue no jogo.
5'
•
2ºTEMPO
Nonato recebe no fundo, pela direita de ataque. Ele tenta cruzar, bola bate na marcação e sai em escanteio.
4'
•
2ºTEMPO
Guilherme Arana cruza pela esquerda de ataque. Bola passa direto.
3'
•
2ºTEMPO
Mais uma tentativa de jogada de Marcinho pela esquerda de ataque. Dessa vez ele escorrega e perde a jogada.
2'
•
2ºTEMPO
Marcinho prende demais a bola pela esquerda de ataque e acaba desarmado por Wesley Natã.
1'
•
2ºTEMPO
Chapecoense volta com uma mudança.
0'
•
2ºTEMPO
Começa o segundo tempo!
45'
•
1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo.
45'
•
1ºTEMPO
Acaba o primeiro tempo.
45'
•
1ºTEMPO
Guilherme Arana vai ao fundo pela esquerda de ataque, tenta cruzar e descola um escanteio para o Flu.
45'
•
1ºTEMPO
Serna tenta jogada pela esquerda de ataque. Bruno Tubarão dá carrinho e consegue desarmar o lance.
45'
•
1ºTEMPO
Teremos três minutos de acréscimos.
45'
•
1ºTEMPO
Substituição no Chapecoense: sai Maurício Garcez, entra Tulio Eduardo Silva De Oliveira.
44'
•
1ºTEMPO
Nonato chuta de longe. Bola carimba a marcação no meio do caminho.
43'
•
1ºTEMPO
Lentamente, Fluminense roda a bola no meio de campo.
42'
•
1ºTEMPO
FÁBIOOO! Bolasie pega sobra e arremata de fora da área. Fábio cai no canto esquerdo e agarra firme.
41'
•
1ºTEMPO
Serna cruza pela esquerda de ataque. Igor Rabello tenta o cabeceio no meio da área mandante, mas bola passa direto.
41'
•
1ºTEMPO
Nonato prende a bola no meio de campo e sofre falta de Yago Felipe.
40'
•
1ºTEMPO
Chapecoense tenta ensaiar uma pressão nesses minutos finais de primeiro tempo, mas Flu acalma o jogo e prende a bola no seu campo de defesa.
39'
•
1ºTEMPO
Marcinho avança pela direita de ataque e cruza. Ignacio, sozinho, corta e cede escanteio de graça.
38'
•
1ºTEMPO
Por estar pendurado, cartão amarelo de Camilo faz com que ele se transforme em desfalque para a Chape na próxima rodada.
37'
•
1ºTEMPO
Camilo se enrola sozinho com a bola no meio de campo, é desarmado por Ganso e comete falta dura na sequência, que lhe rendeu um amarelinho.
37'
•
1ºTEMPO
Cartão amarelo para Camilo Reijers de Oliveira (Chapecoense).
36'
•
1ºTEMPO
Tentativa de arrancada de Wesley Natã pela ala direita. Ele leva trombada de Bruno Pacheco e juiz marca a falta.
35'
•
1ºTEMPO
Jogo volta a ficar travado no meio de campo. Muita marcação e pouca criatividade para ambos os lados.
34'
•
1ºTEMPO
Bruno Pacheco tenta chegar ao fundo pela esquerda de ataque. Guga rasga no carrinho e corta pra linha lateral.
33'
•
1ºTEMPO
Ao marcar seu gol de empate, Fluminense se anima e sobe suas linhas, empurrando os mandantes ainda mais pra trás.
32'
•
1ºTEMPO
Empate não é interessante pra nenhuma das duas equipes, que precisarão correr atrás.
31'
•
1ºTEMPO
Em partida extremamente burocrática até o momento, Fluminense consegue encontrar o seu gol de empate.
30'
•
1ºTEMPO
GOOOLLL DO FLUMINENSE!!! GUGA! Bola alçada pela esquerda de ataque para a área da Chape. Hulk arruma e Guga completa pra rede. Empata o Flu.
30'
•
1ºTEMPO
Gol do Fluminense! Guga marca. Assistência de Hulk.
29'
•
1ºTEMPO
Wesley Natã leva pancada no meio de campo, levanta fazendo careta e jogo segue.
28'
•
1ºTEMPO
Chapecoense roda a bola no meio de campo.
27'
•
1ºTEMPO
Anderson tenta pegar bola pelo alto e sofre falta.
26'
•
1ºTEMPO
Bola pra Hulk no ataque. Ele não consegue dominar e defesa afasta.
25'
•
1ºTEMPO
Bolasie é acionado no comando de ataque. Bandeira levanta o pano e aponta impedimento na jogada.
24'
•
1ºTEMPO
Fluminense tenta chegar ao ataque, mas sem conseguir levar perigo real ao gol de Anderson.
23'
•
1ºTEMPO
Chapecoense fica posicionada no seu campo de defesa, apostando somente nos contra ataques.
22'
•
1ºTEMPO
Hulk joga na área catarinense do lado direito de ataque. Bola desvia e sai em tiro de meta.
21'
•
1ºTEMPO
Wesley Natã levanta pela direita de ataque. Defesa mandante afasta e fica com o tiro de meta na sequência.
20'
•
1ºTEMPO
Bolasie tenta limpar a marcação na área visitante pra bater, mas erra continuidade da jogada.
19'
•
1ºTEMPO
Nonato chega forte em Yago Felipe no meio de campo. Falta assinalada.
18'
•
1ºTEMPO
Depois de levar um certo calor da Chape, Fluminense volta a prender a bola no meio de campo.
17'
•
1ºTEMPO
Marcinho cruza da esquina da área esquerda visitante. Igor Rabello afasta de cabeça e Guilherme Arana sai jogando.
16'
•
1ºTEMPO
Hércules dá um rapa em Bolasie no meio de campo. Falta marcada.
15'
•
1ºTEMPO
Giovanni Augusto joga a bola na área carioca pela direita de ataque. Ignacio rebate e tira o perigo.
14'
•
1ºTEMPO
Guga chega ao fundo pela direita de ataque e cruza. Defesa da Chape recolhe e sai jogando.
13'
•
1ºTEMPO
Flu tenta se reorganizar no jogo, trocando passes lentamente pelo meio de campo.
12'
•
1ºTEMPO
Yago Felipe cruza pela esquerda de ataque, exagera na força e bola sai pela linha de fundo do lado oposto.
11'
•
1ºTEMPO
Garcez recebe na esquerda de ataque e tenta cruzar. Bola desvia na marcação e sai em escanteio.
10'
•
1ºTEMPO
Chapecoense se mantém postada na defesa, jogando de forma reativa e apostando no erro dos adversários.
9'
•
1ºTEMPO
GOOOLLL DA CHAPECOENSE!!! BOLASIE! Erro na saída de bola do Fluminense. Giovanni Augusto lança do meio para Bolasie desviar na pequena área carioca, abrindo a contagem para a Chape.
9'
•
1ºTEMPO
Gol do Chapecoense! Yannick Bolasie marca. Assistência de Giovanni Augusto.
8'
•
1ºTEMPO
Marcinho vai até o fundo pela direita de ataque e cruza. Pra ninguém.
7'
•
1ºTEMPO
Segue com a bola no meio de campo o Fluminense, sem muita objetividade.
6'
•
1ºTEMPO
Ganso é acionado na direita de ataque. Passe vem muito torto.
5'
•
1ºTEMPO
Bruno Pacheco tenta passe do meio de campo em direção a Garcez na esquerda do ataque. Forte demais. Bola sai pela linha lateral.
4'
•
1ºTEMPO
As duas equipes ainda estão em fase de estudos. Início de partida em ritmo lento.
3'
•
1ºTEMPO
Fluminense troca passes pela faixa central de campo.
2'
•
1ºTEMPO
Hulk é agarrado por Yago Felipe no meio de campo e sofre a primeira falta do jogo.
1'
•
1ºTEMPO
A Chapecoense joga de camisas listradas em branco e verde e calções e meiões verdes. O Fluminense vem a campo todo de branco.
0'
•
1ºTEMPO
Começa o jogo: Chapecoense x Fluminense!
PRÉ-JOGO
A bola vai começar a rolar em instantes.
PRÉ-JOGO
Hino Nacional sendo executado nesse momento.
PRÉ-JOGO
Times no gramado acertando os últimos detalhes para o jogo.
PRÉ-JOGO
A arbitragem será de Anderson Daronco (RS), auxiliado por Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Andrey Luiz de Freitas (PR).
PRÉ-JOGO
Fluminense definido por Marcão: Fábio; Guga, Ignácio, Igor Rabello e Guilherme Arana; Hércules, Nonato e Ganso; Wesley Natã, Serna e Hulk.
PRÉ-JOGO
Chapecoense escalada por Rafael Lacerda: Anderson; Bruno Tubarão, Eduardo Doma, João Paulo e Bruno Pacheco; Camilo, Yago Felipe e Giovanni Augusto; Marcinho, Bolasie e Garcez.
PRÉ-JOGO
Os mandantes terão o desfalque de Kauan Faria, suspenso. Os visitantes não contarão com Alisson, Matheus Reis, Millán, Martinelli e John Kennedy, entregues ao departamento médico. Savarino, suspenso, também ficará de fora.
PRÉ-JOGO
Pelo lado carioca, depois da eliminação na semifinal da Libertadores no meio de semana, só resta juntar os cacos e lutar pra terminar o Brasileirão no G-4.
PRÉ-JOGO
O time catarinense segue na lanterna da competição, a oito pontos de distância do penúltimo colocado. Com o rebaixamento praticamente decretado, só resta a equipe honrar o seu torcedor, terminando a temporada de cabeça erguida.
PRÉ-JOGO
Nas últimas partidas das equipes pelo campeonato, a Chape visitou o Botafogo e perdeu por 1x0. O Flu jogou em casa contra o Santos e levou a pior, perdendo por 2x1.
PRÉ-JOGO
A Chapecoense ocupa a 20ª colocação na tabela, com 18 pontos conquistados, enquanto o Fluminense está na 5ª posição, com 51 pontos somados até aqui.
PRÉ-JOGO
Considerando o histórico completo do confronto, foram disputadas 15 partidas entre as equipes. A Chapecoense venceu 6, o Fluminense levou a melhor em 5 oportunidades, além de 4 empates.
PRÉ-JOGO
A partida será disputada na Arena Condá, em Chapecó, Santa Catarina.
PRÉ-JOGO
Boa noite! Acompanhe os lances de Chapecoense e Fluminense, jogo válido pela 32ª rodada da Série-A do Campeonato Brasileiro 2026. A bola começa a rolar às 19h30min.
Rafael Lacerda
TECNICO
Marcão
TECNICO
Anderson Daronco
ÁRBITRO