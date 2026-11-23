36ª RODADA • Brasileiro Série A - 2026
Segunda-feira, 23/11•21h
Minuto a Minuto: Santos X Grêmio - 23/11/2026
13'
•
2ºTEMPO
Gabriel Bontempo chuta forte da entrada da área e Weverton defende em dois tempos!
11'
•
2ºTEMPO
Substituição no Grêmio: sai Carlos Vinícius, entra Martin Braithwaite.
10'
•
2ºTEMPO
Vem mudança de Renato Gaúcho.
9'
•
2ºTEMPO
E o Grêmio visita o Corinthians.
8'
•
2ºTEMPO
Na próxima rodada, o Santos joga fora contra o Vitória.
7'
•
2ºTEMPO
A inversão de Igor Vinicius para Cebolinha e no caminho Pavón corta.
6'
•
2ºTEMPO
A cobrança de córner de Neymar passa por todo mundo e sai.
5'
•
2ºTEMPO
Neymar procura por Cebolinha pela esquerda da área, Pavón chega firme e tira para escanteio.
4'
•
2ºTEMPO
Gabriel Bontempo entra pela direita da área e finaliza em cima de Wallace.
3'
•
2ºTEMPO
Igor Vinicius erra na saída de jogo e irrita o torcedor.
2'
•
2ºTEMPO
O lançamento para Gabigol e Weverton sai corajosamente para ficar com a bola.
1'
•
2ºTEMPO
Grêmio retorna com a mesma formação.
0'
•
2ºTEMPO
Começa o segundo tempo!
45'
•
1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo.
45'
•
1ºTEMPO
Termina a primeira etapa no Morumbis.
45'
•
1ºTEMPO
Luan Peres faz o cruzamento rasteiro na área e Weverton sai da meta para agarrar a bola.
45'
•
1ºTEMPO
Coutinho cava para dentro da área, Cebolinha disputa e a zaga tira com Dodi.
45'
•
1ºTEMPO
Brasileirão, em andamento: Botafogo 1x1 São Paulo.
45'
•
1ºTEMPO
OPA! Gagibol se choca com Kannemann na área e fica pedindo a penalidade, mas o juiz manda seguir.
45'
•
1ºTEMPO
Vamos até 51.
45'
•
1ºTEMPO
Substituição no Santos: sai Rodinei, entra Igor Vinicius.
45'
•
1ºTEMPO
Substituição no Santos: sai J. Alencar, entra Gonzalo Escobar.
44'
•
1ºTEMPO
É UMA PAREDE! Everton Cebolinha invade a grande área, limpa a marcação e finaliza forte para mais uma defesa de Weverton!
43'
•
1ºTEMPO
DE NOVO, WEVERTON! Everton Cebolinha dispara o chute cruzado e o goleiro cai no canto para defender a bola!
42'
•
1ºTEMPO
ESPAAALMA!!! Gabigol recebe pela esquerda da área, finaliza cruzado e Weverton vai buscar lá em cima para evitar o gol!
41'
•
1ºTEMPO
Pavón manda a bola na área, Wallace cabeceia torto e a bola sai pela linha de fundo.
40'
•
1ºTEMPO
Cartão amarelo para J. Alencar (Santos).
38'
•
1ºTEMPO
Carlos Vinicius ganha no corpo de João Alencar e depois é derrubado com a falta.
37'
•
1ºTEMPO
Na tentativa de tabela com Bontempo, Neymar toca no meio e a zaga tira antes.
36'
•
1ºTEMPO
O passe aberto para Luan Peres, Diego Caito chega e chuta em cima do santista para ganhar o lateral.
34'
•
1ºTEMPO
POR CIMA! A batida colocada de Neymar vai sobre o gol de Weverton.
33'
•
1ºTEMPO
NÃO VALEU! Com o Weverton fora do gol, Neymar bate a falta e manda nas redes, mas o árbitro confirma que ainda não tinha autorizado a cobrança.
32'
•
1ºTEMPO
O lance é perto da área, pelo lado esquerdo.
31'
•
1ºTEMPO
Neymar aplica o drible e leva a falta de Caito.
30'
•
1ºTEMPO
A derrota parcial mantém o Santos quatro pontos do G6.
29'
•
1ºTEMPO
Villasanti entra na grande área e na hora do chute é bloqueado por Arthur.
28'
•
1ºTEMPO
Everton Cebolinha cava a bola para dentro da área e a defesa gremista tira o perigo.
26'
•
1ºTEMPO
Jogo encerrado do Brasileirão: Internacional 2x5 Vitória.
25'
•
1ºTEMPO
Árbitro aplica o cartão amarelo para o preparador físico do Santos.
24'
•
1ºTEMPO
Kannemann comete a falta em Gabriel Barbosa e a torcida pede o cartão.
23'
•
1ºTEMPO
Na jogada individual, Neymar tenta o drible e acaba desarmado por Wallace.
22'
•
1ºTEMPO
Gabriel Bontempo fica pedindo a falta na entrada da área e o árbitro manda seguir.
21'
•
1ºTEMPO
Noriega comete a falta dura em Neymar.
21'
•
1ºTEMPO
Cartão amarelo para Erick Noriega (Grêmio).
20'
•
1ºTEMPO
Wallace vai no campo ofensivo, é lançado e Diógenes sai da meta para pegar a bola antes do defensor.
19'
•
1ºTEMPO
A sobra dentro da área e Neymar chuta torto para fora.
18'
•
1ºTEMPO
Brasileirão, em andamento: Botafogo 0x1 São Paulo.
16'
•
1ºTEMPO
DIÓGENES! Amuzu faz o passe na direita da área, Pavón entra livre e chuta cruzado para defesa do goleiro!
15'
•
1ºTEMPO
A vitória parcial tira o Grêmio do Z4.
14'
•
1ºTEMPO
GOOOOOOOLLL DO GRÊMIO!!! Amuzu dispara com velocidade no contra-ataque, ganha da zaga santista e toca na saída de Diógenes para abrir o placar no Morumbis!
14'
•
1ºTEMPO
Gol do Grêmio! Francis Amuzu marca. Assistência de Carlos Vinícius.
13'
•
1ºTEMPO
O Santos tem a bola parada na meia esquerda de ataque.
12'
•
1ºTEMPO
Dodi chega firme e comete a falta em Neymar.
11'
•
1ºTEMPO
Neymar domina com o braço e o juiz anota a infração para os visitantes.
10'
•
1ºTEMPO
Marlon aplia bonito drible em Rodnei e no cruzamento é bloqueado por Alencar.
9'
•
1ºTEMPO
A finalização de Dodi de fora da área pega em Luan Peres.
8'
•
1ºTEMPO
Gabriel Bontempo faz o cruzamento fechado da esquerda e a bola vai nas mãos de Weverton.
7'
•
1ºTEMPO
Coutinho arrisca da entrada da área e a bola desvia na marcação.
6'
•
1ºTEMPO
Rodinei coloca a bola pela direita e sofre a falta de Amuzu.
5'
•
1ºTEMPO
Após a cobrança de escanteio, Cebolinha fica com a bola e finaliza sobre o gol.
4'
•
1ºTEMPO
WEVERTON! Neymar avança pelo meio e busca o cantinho, o goleiro vai buscar!
3'
•
1ºTEMPO
Wallace força o passe na frente e a bola retorna para o Peixe.
2'
•
1ºTEMPO
Pavón para Diego Caito pela direita e no caminho Luan Peres intercepta.
1'
•
1ºTEMPO
Ramon Abatti Abel é o árbitro do jogo.
0'
•
1ºTEMPO
Começa o jogo: Santos x Grêmio!
PRÉ-JOGO
Tudo pronto para o início da partida.
PRÉ-JOGO
Jogadores perfilados para execução do Hino Nacional Brasileiro.
PRÉ-JOGO
As equipes entram no gramado.
PRÉ-JOGO
Do lado gremista, Renato Gaúcho não terá o lateral João Pedro e o atacante Enamorado que estão suspensos. Artilheiro do time, Carlos Vinicius é o centroavante hoje.
PRÉ-JOGO
O quarteto ofensivo está confirmado por Cuca, com Neymar, Everton Cebolinha, Coutinho e Gabigol.
PRÉ-JOGO
O jogo acontece no Estádio do Morumbis, em São Paulo, e já foram vendidos mais de 40 mil ingressos antecipadamente.
PRÉ-JOGO
Já o Grêmio tem a 18ª posição, dentro da zona de rebaixamento. O Tricolor gaúcho quer vencer para sair do Z4.
PRÉ-JOGO
O Santos ocupa a nona colocação, a vitória hoje coloca o Peixe apenas um ponto do G6, que classifica para Libertadores.
PRÉ-JOGO
Olá leitor, boa noite! Daqui a pouco, às 21h, siga as emoções de Santos x Grêmio pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro 2026.
Cuca
TECNICO
Renato Gaúcho
TECNICO
Ramon Abatti
ÁRBITRO