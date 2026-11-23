36ª RODADA • Brasileiro Série A - 2026
Segunda-feira, 23/11•19h30
Minuto a Minuto: Internacional X Vitória - 23/11/2026
45'
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1ºTEMPO
Segue o jogo e mais dois minutos indicados.
45'
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1ºTEMPO
Davi de Oliveira chama os capitães para uma conversa após confusão entre Mercado e Tarzia.
45'
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1ºTEMPO
Mais um além dos cinco minutos iniciais.
45'
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1ºTEMPO
Vitinho cruza da ponta direita e Lucas Arcanjo vai no alto para fazer a defesa.
45'
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1ºTEMPO
Finalizações: Inter 11x6 Vitória.
45'
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1ºTEMPO
Renê consegue dominar girando ainda no campo defensivo e sofre falta de Juninho.
45'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para Rafael dos Santos Lacerda (Vitória).
45'
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1ºTEMPO
Cinco de acréscimo.
44'
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1ºTEMPO
POR CIMA! Escanteio cobrado da esquerda no meio da área, Juninho testa forte e manda sobre o travessão.
43'
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1ºTEMPO
Sobe amarelo para Baralhas.
43'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para Gabriel Baralhas (Vitória).
43'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para Renê (Vitória).
42'
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1ºTEMPO
Festa colorada no Beira-Rio.
41'
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1ºTEMPO
GOOOLLL DO INTERNACIONAL!!! Ronaldo recebe passe lateral na frente da área, bate rasteiro no cantinho, Lucas Arcanjo espalma fraco de lado e Vitinho diminui no rebote!
41'
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1ºTEMPO
Gol do Internacional! Vitinho marca.
40'
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1ºTEMPO
Torcedor do Inter impaciente e angustiado nas arquibancadas.
39'
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1ºTEMPO
Calebe cobra falta da ponta direita por baixo e Ramon rebate.
38'
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1ºTEMPO
Calebe recebe de Aguirre na ponta direita, finta levando para o fundo e cai pedindo falta de Ramon. O árbitro aponta só tiro de meta.
37'
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1ºTEMPO
Ritmo mais lento nos últimos minutos.
36'
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1ºTEMPO
Matheuzinho domina de costas na intermediária defensiva, protege e sofre falta de Ronaldo.
35'
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1ºTEMPO
Renê é acionado no mano com Mercado, corta abrindo para direita fora da área e chuta forte, Defesa de Kauan em dois tempos.
34'
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1ºTEMPO
Ramon vai bem na marcação pela esquerda da defesa e desarma jogada de Vitinho.
33'
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1ºTEMPO
Reservas do Inter no aquecimento.
32'
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1ºTEMPO
Em andamento: Botafogo 0x0 São Paulo.
31'
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1ºTEMPO
Matheus Bahia pendurado por deixar o braço no adversário.
31'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para Matheus Bahia (Internacional).
30'
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1ºTEMPO
KAUAN! Goleiro do Inter cai bem no rodapé esquerdo para fazer a defesa em dois tempos no chute de Tarzia.
29'
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1ºTEMPO
Villagra costura jogada na meia esquerda, força enfiada na ponta e manda direto para fora.
29'
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1ºTEMPO
Substituição no Internacional: sai Bruno Gomes, entra Calebe.
28'
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1ºTEMPO
Eduardo Baptista já mexe na equipe...
28'
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1ºTEMPO
QUE FASE! Matheus Bahia escorrega sozinho na cobrança de escanteio pela esquerda e joga direto para fora.
27'
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1ºTEMPO
Mercado se manda ao ataque pelo meio, chuta mascado por baixo e a defesa rebate com Cacá.
26'
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1ºTEMPO
Carbonero tenta o chute de pé direito duas vezes pelo meio da área e manda à direita sem perigo.
25'
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1ºTEMPO
Vitinho recebe de Villagra na direita da área, leva para o fundo e cruza travado por Ramon.
24'
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1ºTEMPO
Impedimento de Renê pela direita da grande área.
24'
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1ºTEMPO
UUHH! Bola alçada da esquerda para o meio da área, Alerrandro desvia de cabeça e manda à esquerda.
23'
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1ºTEMPO
Rafael Lacerda orienta o posicionamento do seu time no campo defensivo.
22'
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1ºTEMPO
Bruno Gomes bate escanteio da direita aberto, ela passa por todo mundo e sai.
21'
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1ºTEMPO
Matheuzinho leva para linha de fundo pela esquerda, cruza por baixo e carimba Aguirre.
21'
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1ºTEMPO
Juninho lança da intermediária para área e Cacá corta.
21'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para Yuri Sena (Vitória).
20'
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1ºTEMPO
Festa rubro-negra no setor dos visitantes.
19'
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1ºTEMPO
GOOOLLL DO VITÓRIA!!! Saída de contra-ataque pela direita com Renê nas costas de Juninho, o camisa 91 acelera para área e cruza rasteiro para Tarzia ampliar!
19'
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1ºTEMPO
Gol do Vitória! Tarzia marca. Assistência de Renê.
18'
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1ºTEMPO
Baralhas fecha bem os espaços pela lateral direita da defesa e corta jogada de Alerrandro.
17'
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1ºTEMPO
Carbonero alça da meia esquerda para área, Vitinho ajeita de cabeça e deixa nos braços de Lucas Arcanjo.
16'
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1ºTEMPO
Inter todo no campo ofensivo e o Vitória atrás.
16'
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1ºTEMPO
Triunfo parcial do Vitória praticamente salva o time do rebaixamento.
15'
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1ºTEMPO
Matheus Bahia domina na ala esquerda, ajeita para destra e despeja bola na área. Rebatida da defesa.
14'
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1ºTEMPO
Aguirre recebe passe na lateral direita, não domina e Ramon ganha arremesso.
13'
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1ºTEMPO
Bruno Gomes bate escanteio da direita no meio da área e Brítez tira de cabeça.
12'
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1ºTEMPO
Bola longa para Tarzia na ponta esquerda, Aguirre protege e ganha tiro de meta.
12'
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1ºTEMPO
Eduardo Baptista pede calma ao seu time.
11'
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1ºTEMPO
Corte duplo de Baralhas dentro da área defensiva após boa jogada de Vitinho pela direita.
10'
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1ºTEMPO
Torcedor do Inter faz a sua parte cantando sem parar.
9'
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1ºTEMPO
Inter trama toques de cabeça dentro da área, Brítez chega firme para dar um bico e afastar o perigo.
8'
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1ºTEMPO
Vitinho recebe passe esticado na ponta direita, cruza forte por baixo e Ramon rebate.
7'
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1ºTEMPO
Erick experimenta chute rasante de canhota de fora da área e manda à direita da meta.
7'
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1ºTEMPO
Começo de jogo tenso para o Internacional.
6'
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1ºTEMPO
Erick bate escanteio curto pela direita, recebe de volta e alça na área. Corte da defesa do Inter de cabeça.
5'
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1ºTEMPO
QUASE O SEGUNDO! Baralhas recebe passe lateral na frente da área, chuta colocado por baixo, ela desvia em Mercado e Kauan consegue espalmar.
4'
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1ºTEMPO
Bola longa para dentro da área do Vitória, Lucas Arcanjo vai no alto e fica com ela.
3'
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1ºTEMPO
Aguirre tenta o cruzamento da ponta direita e Tarzia trava.
3'
•
1ºTEMPO
Eduardo Baptista tenta reanimar os jogadores na beira do campo após o gol relâmpago.
2'
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1ºTEMPO
O Vitória sai na frente com 13 segundos de jogo; vacilo defensivo de Bruno Gomes e Mercado.
1'
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1ºTEMPO
GOOOLLL DO VITÓRIA!!! Bruno Gomes é desarmado ao dominar voltando pelo meio do campo defensivo, Renê sai na cara do gol e chuta no canto esquerdo para abrir o placar!
1'
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1ºTEMPO
Gol do Vitória! Renê marca. Assistência de Tarzia.
0'
•
1ºTEMPO
Começa o jogo: Internacional x Vitória!
PRÉ-JOGO
Torcedor do Inter faz barulho. Vamos para o Hino.
PRÉ-JOGO
Times em campo.
PRÉ-JOGO
Suspenso, Alan Patrick desfalca o Internacional esta noite.
PRÉ-JOGO
O Vitória ainda busca seu primeiro triunfo jogando fora de casa neste Brasileirão.
PRÉ-JOGO
Inter vem de três vitórias seguidas jogando em casa no campeonato.
PRÉ-JOGO
Davi de Oliveira Lacerda (ES) apita o confronto de logo mais.
PRÉ-JOGO
No primeiro turno, no Barradão, o Leão bateu o Colorado por 2x0 com gols de Renê e Tarzia.
PRÉ-JOGO
JOGO DE SEIS PONTOS! Confronto da parte de baixo da tabela com os dois times lutando contra o rebaixamento; Inter é o 17º colocado com 38 pontos, já o Vitória ocupa a 14ª posição com 41.
PRÉ-JOGO
Dia quente em Porto Alegre com os termômetros marcando 27°C.
PRÉ-JOGO
Boa noite! Acompanhe os lances de Internacional x Vitória pela 36ª rodada do Brasileirão.
Eduardo Baptista
TECNICO
Rafael Lacerda
TECNICO
Davi de Oliveira Lacerda
ÁRBITRO