36ª RODADA • Brasileiro Série A - 2026
Segunda-feira, 23/11•20h
Minuto a Minuto: Botafogo X São Paulo - 23/11/2026
21'
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1ºTEMPO
Pedro Lima cruza pela direita de ataque. Calleri tenta chegar, mas bola passa direto.
20'
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1ºTEMPO
QUE PAULADA! Pablo Maia chuta forte de fora da área. Gabriel Batista espalma no canto esquerdo.
19'
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1ºTEMPO
Bobadilla tenta avançar pela esquerda de ataque, adianta demais e acaba perdendo a bola.
18'
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1ºTEMPO
Vitinho chega mais forte em Iago no meio de campo. Falta assinalada.
17'
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1ºTEMPO
Com os avanços das duas equipes, erros começam a aparecer, assim como os espaços em campo.
16'
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1ºTEMPO
RAFAEEEL! Ziyech descola bom passe na área paulista. Tiquinho Soares finaliza e Rafael faz boa defesa.
15'
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1ºTEMPO
Ziyech pega sobra e chuta de fora da área. À esquerda do gol de Rafael.
14'
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1ºTEMPO
Matheus Martins prende a bola pela esquerda de ataque e é derrubado por Newton. Falta apontada.
13'
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1ºTEMPO
Mesmo fazendo caretas, os dois se levantam e seguem no jogo. Bola rola novamente.
12'
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1ºTEMPO
Equipes médicas em campo atendendo os dois atletas.
11'
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1ºTEMPO
Jogo parado. Justino e Luciano disputam pelo alto na entrada da área botafoguense e batem as cabeças.
10'
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1ºTEMPO
Equipe do São Paulo se anima com o lance de Luciano e sobe suas linhas, buscando novamente o ataque.
9'
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1ºTEMPO
GABRIEL BATISTAAA! Bobadilla descola lindo passe do meio de campo pra Luciano no ataque. Ele entra livre na área carioca e chuta forte. Gabriel Batista defende.
8'
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1ºTEMPO
As duas equipes ainda estão em fase de estudos.
7'
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1ºTEMPO
Na tentativa de esfriar o ímpeto inicial dos mandantes, Tricolor roda a bola pelo meio de campo.
6'
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1ºTEMPO
Allan levanta demais o pé em disputa de bola pelo meio de campo com Djhordney. Falta.
5'
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1ºTEMPO
Vitinho é agarrado por Iago no meio de campo. Falta marcada.
4'
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1ºTEMPO
Ensaia uma pressão logo de início o Glorioso, empurrado por sua torcida.
3'
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1ºTEMPO
UHHH! Ziyech recebe boa bola na entrada da área paulista e chapa de canhota. Bola passa por cima.
2'
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1ºTEMPO
São Paulo começa o jogo marcando alto, dificultando a troca de passes dos cariocas.
1'
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1ºTEMPO
O Botafogo joga de camisas listradas em branco e preto e calções e meiões pretos. O São Paulo vem a campo todo de branco.
0'
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1ºTEMPO
Começa o jogo: Botafogo x São Paulo!
PRÉ-JOGO
A bola vai começar a rolar em instantes.
PRÉ-JOGO
Hino Nacional sendo executado nesse momento.
PRÉ-JOGO
Times no gramado acertando os últimos detalhes para o jogo.
PRÉ-JOGO
A arbitragem será de André Luiz Skettino Policarpo Bento (MG), auxiliado por Brígida Cirilo Ferreira (AL) e Felipe Alan Costa de Oliveira (MG).
PRÉ-JOGO
São Paulo definido por Dorival Júnior: Rafael; Newton, Arboleda e Osório; Pedro Lima, Pablo Maia, Bobadilla, Djhordney e Iago; Luciano e Calleri.
PRÉ-JOGO
Botafogo escalado por Tite: Gabriel Batista; Vitinho, Justino, Ferraresi, Marçal e Alex Telles; Allan, Medina e Ziyech; Matheus Martins e Tiquinho Soares.
PRÉ-JOGO
Os mandantes terão o desfalque de Barrera, lesionado. Os visitantes não contarão com Buta, Domingos Duarte, Marcos Antonio, Nicolas, Rafael Tolói e Sabino, entregues ao departamento médico. Artur, que pertence ao Botafogo, e Lucas, poupado por conta do gramado sintético, também são ausências confirmadas.
PRÉ-JOGO
Pelo lado paulista, a fase também é péssima. Sem vencer há quatro rodadas e vindo de uma derrota em casa, o time espera ao menos permanecer entre os classificados para a Sul-Americana da próxima temporada. Pontuar em alguma das últimas três rodadas é fundamental pra evitar qualquer risco relacionado a degola.
PRÉ-JOGO
Os cariocas estão somente quatro pontos acima do Z-4 e buscam a vitória pra chegar aos 45 pontos, considerado o número mágico pra evitar qualquer risco de queda. A equipe conta com o apoio dos seus torcedores pra alcançar o seu grande objetivo e, em seguida, virar a página e esquecer de vez essa temporada abaixo da média.
PRÉ-JOGO
Nas últimas partidas das equipes pelo campeonato, o Glorioso visitou o Corinthians e perdeu por 4x0. O Tricolor jogou em casa contra o Fluminense e levou a pior, perdendo por 1x0.
PRÉ-JOGO
O Botafogo ocupa a 13ª colocação na tabela, com 42 pontos conquistados, enquanto o São Paulo está na 12ª posição, com 44 pontos somados até aqui.
PRÉ-JOGO
Considerando o histórico completo do confronto, foram disputadas 114 partidas entre as equipes. O Botafogo venceu 41, o São Paulo levou a melhor em 44 oportunidades, além de 29 empates.
PRÉ-JOGO
A partida será disputada no Estádio Olímpico Nilton Santos, o Engenhão, no Rio de Janeiro.
PRÉ-JOGO
Boa noite! Acompanhe os lances de Botafogo e São Paulo, jogo válido pela 36ª rodada da Série-A do Campeonato Brasileiro 2026. A bola começa a rolar às 20h.
Tite
TECNICO
Dorival Júnior
TECNICO
Andre Luiz Skettino Policarpo Bento
ÁRBITRO