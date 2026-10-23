32ª RODADA • Brasileiro Série A - 2026
Sexta-feira, 23/10•20h
Minuto a Minuto: Cruzeiro X Remo - 23/10/2026
45'
•
2ºTEMPO
ENCERRADO! Fim de jogo!
45'
•
2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! Fim do segundo tempo.
45'
•
2ºTEMPO
Apita o árbitro, fim de jogo! Com um gol de bola parada, o Cruzeiro garante a vitória, chega provisoriamente ao terceiro lugar e complica ainda mais a situação do Remo na luta contra o rebaixamento.
45'
•
2ºTEMPO
Cartão amarelo para Marcelo Rodrigues Souza (Remo).
45'
•
2ºTEMPO
David Braga progride pelo corredor direito e levanta a bola na área. Jonathan Jesus aparece para fazer o corte, e o Remo ganha um escanteio.
45'
•
2ºTEMPO
A equipe paraense precisa correr contra o tempo e intensifica a busca pelo gol de empate.
45'
•
2ºTEMPO
Passe de calcanhar de Villalba para trás, e Galeano, que se joga de carrinho para cortar a jogada, acaba tocando com a mão na bola. Falta para o Cruzeiro.
45'
•
2ºTEMPO
Substituição no Remo: sai José Welison, entra Andres Dionicio Moreno Gonzalez.
44'
•
2ºTEMPO
+5 minutos de acréscimos.
43'
•
2ºTEMPO
David Braga ganha terreno pelo lado direito e busca o cruzamento, mas Jonathan Jesus se posiciona bem e consegue o bloqueio. Escanteio para o Remo.
42'
•
2ºTEMPO
Na disputa aérea no setor ofensivo do Cruzeiro, Bruno Rodrigues faz a falta em José Welison, e o árbitro interrompe a jogada.
41'
•
2ºTEMPO
Substituição no Remo: sai Jandir Breno Souza Silva, entra Paulo Sérgio Da Costa Evangelista Junior.
40'
•
2ºTEMPO
O Remo circula a bola entre seus jogadores e continua instalado no setor ofensivo.
39'
•
2ºTEMPO
Substituição no Cruzeiro: sai William, entra Fagner.
39'
•
2ºTEMPO
Substituição no Cruzeiro: sai Gerson, entra Bruno Rodrigues.
38'
•
2ºTEMPO
Galeano chega para disputar com Villalba, mas acaba cometendo a falta no ataque.
37'
•
2ºTEMPO
Escanteio cobrado por Matheus Pereira na segunda trave. Fabrício Bruno aparece por cima da defesa e desvia de cabeça para baixo, mas Marcelo Rangel faz a defesa.
36'
•
2ºTEMPO
Villalba levanta a bola na área, porém a defesa consegue cortar e manda para a linha de fundo. Escanteio para o Cruzeiro.
35'
•
2ºTEMPO
Falta de ataque de Antonio Galeano na tentativa de avanço do Remo. O árbitro paralisa a jogada.
34'
•
2ºTEMPO
Cartão amarelo para Zé Ivaldo (Remo).
33'
•
2ºTEMPO
Kaio Jorge recebe na área e arrisca a finalização, que desvia na defesa. Marcelo Rangel acompanha a trajetória e fica com a bola no meio do gol.
32'
•
2ºTEMPO
Vitor Bueno coloca a bola na área buscando David Braga, porém Otávio se antecipa, deixa a meta e faz a defesa.
31'
•
2ºTEMPO
Marcelinho recebe em velocidade na área e tem a chance de finalizar, mas pega mal na bola e não acerta o alvo.
30'
•
2ºTEMPO
A equipe paraense mantém a pressão no setor ofensivo, porém não consegue transformar a presença no ataque em uma finalização perigosa.
29'
•
2ºTEMPO
O Remo chega à marca de nove finalizações, duas a mais que o Cruzeiro, que tentou sete vezes.
28'
•
2ºTEMPO
Galeano sente o impacto no rosto após a disputa e permanece caído no campo.
27'
•
2ºTEMPO
Matheus Pereira é acionado em profundidade pela esquerda e coloca a bola na área à procura de Gerson. O cruzamento desvia no caminho e termina em escanteio.
26'
•
2ºTEMPO
Lucas Romero faz a falta em Marlon durante o ataque do Remo. Agora, a equipe paraense pode alçar a bola na grande área.
24'
•
2ºTEMPO
O jogo perde velocidade e as equipes passam a jogar em um ritmo mais tranquilo.
23'
•
2ºTEMPO
Cruzamento de Jajá na direção de Galeano dentro da área. O atacante cabeceia mal, e a bola acaba saindo pela lateral.
22'
•
2ºTEMPO
Gerson faz o lançamento pela esquerda buscando Wesley, mas a defesa chega primeiro e consegue sair jogando.
21'
•
2ºTEMPO
Escanteio para o time paraense, que aumenta a pressão na tentativa de chegar ao gol de empate.
20'
•
2ºTEMPO
Kaio Jorge tenta chegar na bola, mas Marllon leva a melhor na disputa e consegue o tiro de meta para o Remo.
19'
•
2ºTEMPO
Vitor Bueno arrisca uma finalização forte, porém manda a bola para fora, longe do alvo.
18'
•
2ºTEMPO
Matheus Pereira comete falta em David Braga na intermediária.
17'
•
2ºTEMPO
Substituição no Remo: sai Patrick Bezerra do Nascimento, entra Vitor Bueno.
17'
•
2ºTEMPO
Substituição no Cruzeiro: sai Zé Lucas, entra Matheus Henrique.
17'
•
2ºTEMPO
Substituição no Remo: sai Eduardo Melo, entra David Francisco·Trindade Braga.
15'
•
2ºTEMPO
Kaio Jorge toca para Matheus Pereira, que bate de primeira, mas manda para fora!
14'
•
2ºTEMPO
A arbitragem paralisa o lance após a sinalização do assistente, que aponta a posição irregular de Matheus Pereira.
13'
•
2ºTEMPO
O Cruzeiro aperta a marcação e aumenta o volume ofensivo. Do outro lado, o Remo resiste à pressão e continua lutando pelo empate.
11'
•
2ºTEMPO
Kaio Jorge consegue girar na área e toca para Matheus Pereira chegar batendo. A finalização do camisa 10 sai alta e passa por cima, sem assustar o goleiro.
10'
•
2ºTEMPO
Wesley parte para cima do marcador, ameaça o drible, mas não consegue passar e perde a bola. Lateral para o Remo na defesa.
9'
•
2ºTEMPO
Escanteio cobrado por Matheus Pereira, Villalba sobe para o cabeceio, mas a finalização vai direto para Marcelo Rangel.
8'
•
2ºTEMPO
Jonathan ganha pelo alto e afasta com um bicão para a frente, mas o Cruzeiro mantém a posse no setor ofensivo.
7'
•
2ºTEMPO
William coloca a bola na área em cobrança de falta, mas Marcelo Rangel sai da meta e consegue dar soco para longe.
6'
•
2ºTEMPO
Matheus Pereira aciona William na cobrança, e ele levanta a bola na área. Sem cabeceio, Wesley pega a sobra no lado esquerdo, mas acaba sofrendo nova falta.
5'
•
2ºTEMPO
Cartão amarelo para Patrick Bezerra do Nascimento (Remo).
4'
•
2ºTEMPO
Na cobrança de Patrick, a bola chega à área e Eduardo Melo tenta a cabeçada, mas pega mal. A defesa cruzeirense consegue afastar.
3'
•
2ºTEMPO
Marcelinho chega pelo setor direito e levanta a bola na área. Após o desvio, ela sai pela linha de fundo. Escanteio!
2'
•
2ºTEMPO
O Cruzeiro volta para o segundo tempo sem mudanças na equipe e continua sendo pressionado pelo Remo.
1'
•
2ºTEMPO
José Welison é flagrado em posição irregular, e o assistente assinala o impedimento.
0'
•
2ºTEMPO
Começa o segundo tempo!
45'
•
1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo.
45'
•
1ºTEMPO
Fim da primeira etapa, vamos para o intervalo!
45'
•
1ºTEMPO
GOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DO CRUZEIRO!!! FABRÍCIO BRUNO!!! Matheus Pereira faz a cobrança de escanteio buscando a segunda trave. Fabrício Bruno sobe sem marcação e testa firme para balançar as redes!
45'
•
1ºTEMPO
GOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DO CRUZEIRO!!!
45'
•
1ºTEMPO
Gol do Cruzeiro! Fabrício Bruno marca. Assistência de Matheus Pereira.
45'
•
1ºTEMPO
Com a posse na esquerda, Wesley solta o chute de longa distância. A bola desvia na defesa e passa pela rede externa, em escanteio.
45'
•
1ºTEMPO
Marcelinho tenta a finalização de longa distância, mas a batida sai ruim e não leva perigo.
45'
•
1ºTEMPO
Patrick tenta avançar pela esquerda, mas Fabrício Bruno intercepta e manda para lateral!
45'
•
1ºTEMPO
+4 minutos de acréscimos.
45'
•
1ºTEMPO
Substituição no Remo: sai Ze Ricardo, entra Leonel Picco.
44'
•
1ºTEMPO
Matheus Pereira cai na entrada da área, mas o árbitro manda seguir. Romero chuta de longe, e a bola passa pelo lado de fora!
43'
•
1ºTEMPO
À beira do gramado, Artur Jorge não esconde o descontentamento com a atuação de seus jogadores.
42'
•
1ºTEMPO
Pela esquerda, Wesley enfrenta a marcação de Zé Ivaldo, não encontra espaço para avançar e opta por tocar para trás.
41'
•
1ºTEMPO
Marcelinho cai de mau jeito durante a jogada, levanta pouco depois, mas continua mancando no gramado.
40'
•
1ºTEMPO
Jajá Silva parte em velocidade, mas sofre a falta no meio de campo.
39'
•
1ºTEMPO
Cercado por dois marcadores, Wesley acaba caindo no gramado. O árbitro acompanha o lance e deixa a bola rolar.
38'
•
1ºTEMPO
Na cobrança de Matheus Pereira, a bola é levantada na área do Remo. Marcelo Rangel deixa a meta e faz a defesa.
37'
•
1ºTEMPO
Passe de William para Gerson na área, mas Zé Ivaldo consegue afastar o perigo e cede o escanteio.
36'
•
1ºTEMPO
Matheus Pereira fica caído mas está recuperado e em condições de seguir na partida. A bola volta a rolar.
35'
•
1ºTEMPO
Escanteio para o Remo! Patrick levanta a bola pela esquerda, na direção da primeira trave, e William chega primeiro para fazer o corte.
34'
•
1ºTEMPO
MAIS UMA! Jajá Silva tenta novamente de longa distância. A finalização passa muito perto da trave direita e leva perigo ao gol.
33'
•
1ºTEMPO
EXPLODE NA TRAVE! Jajá aproveita a posse pela esquerda e arrisca de pé, mandando a bola rasteira. A trave impede o gol do Remo!
32'
•
1ºTEMPO
UUUUHH! A bola sobra no alto para Villalba, que tenta encobrir o goleiro de cabeça. Marcelo Rangel se estica e espalma para escanteio!
31'
•
1ºTEMPO
Matheus Pereira coloca a bola na área, mas Marcelinho faz o corte com segurança.
30'
•
1ºTEMPO
Falta de Patrick em Gerson. O jogo perde fluidez e passa a ter mais disputas e paralisações.
29'
•
1ºTEMPO
Marcelo Rangel sai da meta para cortar o lançamento para Wesley. Os jogadores pedem falta por um possível toque fora da área, mas o jogo continua!
28'
•
1ºTEMPO
Pela esquerda, Jajá conduz em direção ao meio, mas Jonathan Jesus consegue travar a jogada e manda a bola para escanteio.
27'
•
1ºTEMPO
Pela direita, William passa para Gerson e busca o cruzamento, mas não acerta o passe e a bola sai direto pela linha de fundo.
26'
•
1ºTEMPO
Substituição no Cruzeiro: sai Keny arroyo, entra Wesley.
25'
•
1ºTEMPO
Falta de Lucas Romero sobre Patrick no setor ofensivo do Cruzeiro.
24'
•
1ºTEMPO
Problema físico para Arroyo, que cai no gramado e recebe atendimento médico. O jogador vai deixar o campo.
23'
•
1ºTEMPO
Gerson tabela com Kaio Jorge já dentro da área e busca o canto com um chute cruzado, mas a finalização sai sem direção e vai para fora.
21'
•
1ºTEMPO
Matheus Pereira faz o levantamento na cobrança de falta, mas Marcelo Rangel antecipa a jogada e fica com ela.
20'
•
1ºTEMPO
Villalba sofre a falta de Marcelinho na ponta esquerda. O Cruzeiro se prepara para colocar a bola na área do Remo.
19'
•
1ºTEMPO
Villalba avança pela esquerda e tenta encontrar alguém na área com um cruzamento, mas Marcelo Rangel sai da meta e segura a bola.
18'
•
1ºTEMPO
William levanta a bola na área em cobrança de escanteio, e Marlon sobe para cortar e tirar o perigo.
17'
•
1ºTEMPO
Marlon é acionado com passe ruim, fica pressionado e não consegue evitar o escanteio para o Cruzeiro.
16'
•
1ºTEMPO
Matheus Pereira tenta o passe de cabeça no fundo, mas erra e cede o tiro de meta!
15'
•
1ºTEMPO
Zé Ricardo coloca a bola na área na cobrança do escanteio, mas Otávio sai bem do gol e afasta com um soco na bola.
14'
•
1ºTEMPO
Marcelinho ganha espaço pela direita e levanta a bola na área, tentando encontrar Patrick. William se antecipa ao atacante e desvia para escanteio.
13'
•
1ºTEMPO
Patrick avança pela ponta esquerda e levanta a cabeça para cruzar. Romero se antecipa à jogada e afasta a bola pela linha lateral.
12'
•
1ºTEMPO
UUUHH! Romero coloca a bola na área para Matheus Pereira, que tenta o cabeceio, mas pega mal e manda por cima do gol.
11'
•
1ºTEMPO
O time paraense joga com intensidade, mostra muita garra nas disputas e consegue assustar a defesa cruzeirense.
10'
•
1ºTEMPO
DEFENDEEE OTAVIO! Patrick rouba a bola e toca para Jajá na esquerda. Ele avança, entra na área e chuta no canto, mas Otávio faz grande defesa em dois tempos!
9'
•
1ºTEMPO
A Raposa sobe suas linhas e trabalha a bola no setor ofensivo, tentando encontrar uma brecha para chegar ao gol.
8'
•
1ºTEMPO
Matheus Pereira toca para Arroyo na direita, e o cruzamento passa por todos antes de sair em tiro de meta.
7'
•
1ºTEMPO
Zé Ivaldo encontra Marcelinho aberto pela direita, porém o domínio não sai como esperado e a bola ultrapassa a linha lateral.
6'
•
1ºTEMPO
Fabrício Bruno tenta acionar Arroyo pelo meio, mas o atacante se atrapalha no domínio e deixa a bola escapar.
5'
•
1ºTEMPO
O time azulino segue firme, sem se deixar abalar, e trabalha a bola pelo meio em busca de alternativas para chegar ao ataque.
4'
•
1ºTEMPO
UUUUHH! Contra-ataque do Cruzeiro com Zé Lucas. Ele invade a área pela esquerda, passa por Galeano e serve Matheus Pereira, que bate para o gol. Marcelo Rangel faz a defesa!
3'
•
1ºTEMPO
Patrick cobra curto, Zé Ricardo tenta alçar a bola na área, mas encontra o bloqueio adversário. O Cruzeiro fica com a bola e dispara em contra-ataque.
2'
•
1ºTEMPO
Marcelinho faz uma boa descida pelo lado direito e cruza rasteiro para a área. Fabrício Bruno aparece bem na defesa e manda a bola para escanteio.
1'
•
1ºTEMPO
Zé Lucas avança e é parado por Jajá, que corta o passe. O volante fica caído no gramado, sentindo o contato.
0'
•
1ºTEMPO
Começa o jogo: Cruzeiro x Remo!
PRÉ-JOGO
Equipes perfiladas! O Hino Nacional é executado.
PRÉ-JOGO
Jogadores em campo.
PRÉ-JOGO
Quem comanda o apito neste confronto é Bruno Arleu de Araújo, árbitro carioca.
PRÉ-JOGO
Só a vitória mantém acesa a esperança do Remo de seguir na primeira divisão. Atualmente, o time tem pouco mais de 1% de chance de sair do Z-4 e evitar o rebaixamento.
PRÉ-JOGO
Pela primeira vez na temporada, o Cruzeiro aparece na quarta colocação do Brasileirão. A Raposa conquistou o resultado ao bater o Grêmio por 4 a 2, como visitante, e atingiu a marca de 51 pontos.
PRÉ-JOGO
RETROSPECTO! Cruzeiro e Remo se enfrentaram 14 vezes: são sete vitórias do Remo, três do Cruzeiro e quatro empates.
PRÉ-JOGO
Boa noite, fãs do esporte! Cruzeiro e Remo se enfrentam nesta sexta-feira, às 20h (de Brasília), no Mineirão, em Belo Horizonte, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Artur Jorge
TECNICO
Thiago Carpini
TECNICO
Bruno Arleu
ÁRBITRO