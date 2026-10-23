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encerrado
Estádio Mineirão Bello Harisanta
Cruzeiro Cruzeiro
1 × 0
Remo Remo

32ª RODADA • Brasileiro Série A - 2026

Sexta-feira, 23/1020h

Minuto a Minuto: Cruzeiro X Remo - 23/10/2026

fim

45'

2ºTEMPO

ENCERRADO!
Fim de jogo!

fim

45'

2ºTEMPO

FIM 2º TEMPO!
Fim do segundo tempo.

bola

45'

2ºTEMPO

Apita o árbitro, fim de jogo! Com um gol de bola parada, o Cruzeiro garante a vitória, chega provisoriamente ao terceiro lugar e complica ainda mais a situação do Remo na luta contra o rebaixamento.

bola

45'

2ºTEMPO

Cartão amarelo para Marcelo Rodrigues Souza (Remo).

bola

45'

2ºTEMPO

David Braga progride pelo corredor direito e levanta a bola na área. Jonathan Jesus aparece para fazer o corte, e o Remo ganha um escanteio.

bola

45'

2ºTEMPO

A equipe paraense precisa correr contra o tempo e intensifica a busca pelo gol de empate.

bola

45'

2ºTEMPO

Passe de calcanhar de Villalba para trás, e Galeano, que se joga de carrinho para cortar a jogada, acaba tocando com a mão na bola. Falta para o Cruzeiro.

bola

45'

2ºTEMPO

Substituição no Remo: sai José Welison, entra Andres Dionicio Moreno Gonzalez.

bola

44'

2ºTEMPO

+5 minutos de acréscimos.

bola

43'

2ºTEMPO

David Braga ganha terreno pelo lado direito e busca o cruzamento, mas Jonathan Jesus se posiciona bem e consegue o bloqueio. Escanteio para o Remo.

bola

42'

2ºTEMPO

Na disputa aérea no setor ofensivo do Cruzeiro, Bruno Rodrigues faz a falta em José Welison, e o árbitro interrompe a jogada.

bola

41'

2ºTEMPO

Substituição no Remo: sai Jandir Breno Souza Silva, entra Paulo Sérgio Da Costa Evangelista Junior.

bola

40'

2ºTEMPO

O Remo circula a bola entre seus jogadores e continua instalado no setor ofensivo.

bola

39'

2ºTEMPO

Substituição no Cruzeiro: sai William, entra Fagner.

bola

39'

2ºTEMPO

Substituição no Cruzeiro: sai Gerson, entra Bruno Rodrigues.

bola

38'

2ºTEMPO

Galeano chega para disputar com Villalba, mas acaba cometendo a falta no ataque.

bola

37'

2ºTEMPO

Escanteio cobrado por Matheus Pereira na segunda trave. Fabrício Bruno aparece por cima da defesa e desvia de cabeça para baixo, mas Marcelo Rangel faz a defesa.

bola

36'

2ºTEMPO

Villalba levanta a bola na área, porém a defesa consegue cortar e manda para a linha de fundo. Escanteio para o Cruzeiro.

bola

35'

2ºTEMPO

Falta de ataque de Antonio Galeano na tentativa de avanço do Remo. O árbitro paralisa a jogada.

bola

34'

2ºTEMPO

Cartão amarelo para Zé Ivaldo (Remo).

bola

33'

2ºTEMPO

Kaio Jorge recebe na área e arrisca a finalização, que desvia na defesa. Marcelo Rangel acompanha a trajetória e fica com a bola no meio do gol.

bola

32'

2ºTEMPO

Vitor Bueno coloca a bola na área buscando David Braga, porém Otávio se antecipa, deixa a meta e faz a defesa.

bola

31'

2ºTEMPO

Marcelinho recebe em velocidade na área e tem a chance de finalizar, mas pega mal na bola e não acerta o alvo.

bola

30'

2ºTEMPO

A equipe paraense mantém a pressão no setor ofensivo, porém não consegue transformar a presença no ataque em uma finalização perigosa.

bola

29'

2ºTEMPO

O Remo chega à marca de nove finalizações, duas a mais que o Cruzeiro, que tentou sete vezes.

bola

28'

2ºTEMPO

Galeano sente o impacto no rosto após a disputa e permanece caído no campo.

bola

27'

2ºTEMPO

Matheus Pereira é acionado em profundidade pela esquerda e coloca a bola na área à procura de Gerson. O cruzamento desvia no caminho e termina em escanteio.

bola

26'

2ºTEMPO

Lucas Romero faz a falta em Marlon durante o ataque do Remo. Agora, a equipe paraense pode alçar a bola na grande área.

bola

24'

2ºTEMPO

O jogo perde velocidade e as equipes passam a jogar em um ritmo mais tranquilo.

bola

23'

2ºTEMPO

Cruzamento de Jajá na direção de Galeano dentro da área. O atacante cabeceia mal, e a bola acaba saindo pela lateral.

bola

22'

2ºTEMPO

Gerson faz o lançamento pela esquerda buscando Wesley, mas a defesa chega primeiro e consegue sair jogando.

bola

21'

2ºTEMPO

Escanteio para o time paraense, que aumenta a pressão na tentativa de chegar ao gol de empate.

bola

20'

2ºTEMPO

Kaio Jorge tenta chegar na bola, mas Marllon leva a melhor na disputa e consegue o tiro de meta para o Remo.

bola

19'

2ºTEMPO

Vitor Bueno arrisca uma finalização forte, porém manda a bola para fora, longe do alvo.

bola

18'

2ºTEMPO

Matheus Pereira comete falta em David Braga na intermediária.

bola

17'

2ºTEMPO

Substituição no Remo: sai Patrick Bezerra do Nascimento, entra Vitor Bueno.

bola

17'

2ºTEMPO

Substituição no Cruzeiro: sai Zé Lucas, entra Matheus Henrique.

bola

17'

2ºTEMPO

Substituição no Remo: sai Eduardo Melo, entra David Francisco·Trindade Braga.

bola

15'

2ºTEMPO

Kaio Jorge toca para Matheus Pereira, que bate de primeira, mas manda para fora!

bola

14'

2ºTEMPO

A arbitragem paralisa o lance após a sinalização do assistente, que aponta a posição irregular de Matheus Pereira.

bola

13'

2ºTEMPO

O Cruzeiro aperta a marcação e aumenta o volume ofensivo. Do outro lado, o Remo resiste à pressão e continua lutando pelo empate.

bola

11'

2ºTEMPO

Kaio Jorge consegue girar na área e toca para Matheus Pereira chegar batendo. A finalização do camisa 10 sai alta e passa por cima, sem assustar o goleiro.

bola

10'

2ºTEMPO

Wesley parte para cima do marcador, ameaça o drible, mas não consegue passar e perde a bola. Lateral para o Remo na defesa.

bola

9'

2ºTEMPO

Escanteio cobrado por Matheus Pereira, Villalba sobe para o cabeceio, mas a finalização vai direto para Marcelo Rangel.

bola

8'

2ºTEMPO

Jonathan ganha pelo alto e afasta com um bicão para a frente, mas o Cruzeiro mantém a posse no setor ofensivo.

bola

7'

2ºTEMPO

William coloca a bola na área em cobrança de falta, mas Marcelo Rangel sai da meta e consegue dar soco para longe.

bola

6'

2ºTEMPO

Matheus Pereira aciona William na cobrança, e ele levanta a bola na área. Sem cabeceio, Wesley pega a sobra no lado esquerdo, mas acaba sofrendo nova falta.

bola

5'

2ºTEMPO

Cartão amarelo para Patrick Bezerra do Nascimento (Remo).

bola

4'

2ºTEMPO

Na cobrança de Patrick, a bola chega à área e Eduardo Melo tenta a cabeçada, mas pega mal. A defesa cruzeirense consegue afastar.

bola

3'

2ºTEMPO

Marcelinho chega pelo setor direito e levanta a bola na área. Após o desvio, ela sai pela linha de fundo. Escanteio!

bola

2'

2ºTEMPO

O Cruzeiro volta para o segundo tempo sem mudanças na equipe e continua sendo pressionado pelo Remo.

bola

1'

2ºTEMPO

José Welison é flagrado em posição irregular, e o assistente assinala o impedimento.

bola

0'

2ºTEMPO

Começa o segundo tempo!

fim

45'

1ºTEMPO

INTERVALO!
Fim do primeiro tempo.

bola

45'

1ºTEMPO

Fim da primeira etapa, vamos para o intervalo!

bola

45'

1ºTEMPO

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DO CRUZEIRO!!! FABRÍCIO BRUNO!!! Matheus Pereira faz a cobrança de escanteio buscando a segunda trave. Fabrício Bruno sobe sem marcação e testa firme para balançar as redes!

bola

45'

1ºTEMPO

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DO CRUZEIRO!!!

inicio

45'

1ºTEMPO

Gol do Cruzeiro! Fabrício Bruno marca. Assistência de Matheus Pereira.

bola

45'

1ºTEMPO

Com a posse na esquerda, Wesley solta o chute de longa distância. A bola desvia na defesa e passa pela rede externa, em escanteio.

bola

45'

1ºTEMPO

Marcelinho tenta a finalização de longa distância, mas a batida sai ruim e não leva perigo.

bola

45'

1ºTEMPO

Patrick tenta avançar pela esquerda, mas Fabrício Bruno intercepta e manda para lateral!

bola

45'

1ºTEMPO

+4 minutos de acréscimos.

bola

45'

1ºTEMPO

Substituição no Remo: sai Ze Ricardo, entra Leonel Picco.

bola

44'

1ºTEMPO

Matheus Pereira cai na entrada da área, mas o árbitro manda seguir. Romero chuta de longe, e a bola passa pelo lado de fora!

bola

43'

1ºTEMPO

À beira do gramado, Artur Jorge não esconde o descontentamento com a atuação de seus jogadores.

bola

42'

1ºTEMPO

Pela esquerda, Wesley enfrenta a marcação de Zé Ivaldo, não encontra espaço para avançar e opta por tocar para trás.

bola

41'

1ºTEMPO

Marcelinho cai de mau jeito durante a jogada, levanta pouco depois, mas continua mancando no gramado.

bola

40'

1ºTEMPO

Jajá Silva parte em velocidade, mas sofre a falta no meio de campo.

bola

39'

1ºTEMPO

Cercado por dois marcadores, Wesley acaba caindo no gramado. O árbitro acompanha o lance e deixa a bola rolar.

bola

38'

1ºTEMPO

Na cobrança de Matheus Pereira, a bola é levantada na área do Remo. Marcelo Rangel deixa a meta e faz a defesa.

bola

37'

1ºTEMPO

Passe de William para Gerson na área, mas Zé Ivaldo consegue afastar o perigo e cede o escanteio.

bola

36'

1ºTEMPO

Matheus Pereira fica caído mas está recuperado e em condições de seguir na partida. A bola volta a rolar.

bola

35'

1ºTEMPO

Escanteio para o Remo! Patrick levanta a bola pela esquerda, na direção da primeira trave, e William chega primeiro para fazer o corte.

bola

34'

1ºTEMPO

MAIS UMA! Jajá Silva tenta novamente de longa distância. A finalização passa muito perto da trave direita e leva perigo ao gol.

bola

33'

1ºTEMPO

EXPLODE NA TRAVE! Jajá aproveita a posse pela esquerda e arrisca de pé, mandando a bola rasteira. A trave impede o gol do Remo!

bola

32'

1ºTEMPO

UUUUHH! A bola sobra no alto para Villalba, que tenta encobrir o goleiro de cabeça. Marcelo Rangel se estica e espalma para escanteio!

bola

31'

1ºTEMPO

Matheus Pereira coloca a bola na área, mas Marcelinho faz o corte com segurança.

bola

30'

1ºTEMPO

Falta de Patrick em Gerson. O jogo perde fluidez e passa a ter mais disputas e paralisações.

bola

29'

1ºTEMPO

Marcelo Rangel sai da meta para cortar o lançamento para Wesley. Os jogadores pedem falta por um possível toque fora da área, mas o jogo continua!

bola

28'

1ºTEMPO

Pela esquerda, Jajá conduz em direção ao meio, mas Jonathan Jesus consegue travar a jogada e manda a bola para escanteio.

bola

27'

1ºTEMPO

Pela direita, William passa para Gerson e busca o cruzamento, mas não acerta o passe e a bola sai direto pela linha de fundo.

bola

26'

1ºTEMPO

Substituição no Cruzeiro: sai Keny arroyo, entra Wesley.

bola

25'

1ºTEMPO

Falta de Lucas Romero sobre Patrick no setor ofensivo do Cruzeiro.

bola

24'

1ºTEMPO

Problema físico para Arroyo, que cai no gramado e recebe atendimento médico. O jogador vai deixar o campo.

bola

23'

1ºTEMPO

Gerson tabela com Kaio Jorge já dentro da área e busca o canto com um chute cruzado, mas a finalização sai sem direção e vai para fora.

bola

21'

1ºTEMPO

Matheus Pereira faz o levantamento na cobrança de falta, mas Marcelo Rangel antecipa a jogada e fica com ela.

bola

20'

1ºTEMPO

Villalba sofre a falta de Marcelinho na ponta esquerda. O Cruzeiro se prepara para colocar a bola na área do Remo.

bola

19'

1ºTEMPO

Villalba avança pela esquerda e tenta encontrar alguém na área com um cruzamento, mas Marcelo Rangel sai da meta e segura a bola.

bola

18'

1ºTEMPO

William levanta a bola na área em cobrança de escanteio, e Marlon sobe para cortar e tirar o perigo.

bola

17'

1ºTEMPO

Marlon é acionado com passe ruim, fica pressionado e não consegue evitar o escanteio para o Cruzeiro.

bola

16'

1ºTEMPO

Matheus Pereira tenta o passe de cabeça no fundo, mas erra e cede o tiro de meta!

bola

15'

1ºTEMPO

Zé Ricardo coloca a bola na área na cobrança do escanteio, mas Otávio sai bem do gol e afasta com um soco na bola.

bola

14'

1ºTEMPO

Marcelinho ganha espaço pela direita e levanta a bola na área, tentando encontrar Patrick. William se antecipa ao atacante e desvia para escanteio.

bola

13'

1ºTEMPO

Patrick avança pela ponta esquerda e levanta a cabeça para cruzar. Romero se antecipa à jogada e afasta a bola pela linha lateral.

bola

12'

1ºTEMPO

UUUHH! Romero coloca a bola na área para Matheus Pereira, que tenta o cabeceio, mas pega mal e manda por cima do gol.

bola

11'

1ºTEMPO

O time paraense joga com intensidade, mostra muita garra nas disputas e consegue assustar a defesa cruzeirense.

bola

10'

1ºTEMPO

DEFENDEEE OTAVIO! Patrick rouba a bola e toca para Jajá na esquerda. Ele avança, entra na área e chuta no canto, mas Otávio faz grande defesa em dois tempos!

bola

9'

1ºTEMPO

A Raposa sobe suas linhas e trabalha a bola no setor ofensivo, tentando encontrar uma brecha para chegar ao gol.

bola

8'

1ºTEMPO

Matheus Pereira toca para Arroyo na direita, e o cruzamento passa por todos antes de sair em tiro de meta.

bola

7'

1ºTEMPO

Zé Ivaldo encontra Marcelinho aberto pela direita, porém o domínio não sai como esperado e a bola ultrapassa a linha lateral.

bola

6'

1ºTEMPO

Fabrício Bruno tenta acionar Arroyo pelo meio, mas o atacante se atrapalha no domínio e deixa a bola escapar.

bola

5'

1ºTEMPO

O time azulino segue firme, sem se deixar abalar, e trabalha a bola pelo meio em busca de alternativas para chegar ao ataque.

bola

4'

1ºTEMPO

UUUUHH! Contra-ataque do Cruzeiro com Zé Lucas. Ele invade a área pela esquerda, passa por Galeano e serve Matheus Pereira, que bate para o gol. Marcelo Rangel faz a defesa!

bola

3'

1ºTEMPO

Patrick cobra curto, Zé Ricardo tenta alçar a bola na área, mas encontra o bloqueio adversário. O Cruzeiro fica com a bola e dispara em contra-ataque.

bola

2'

1ºTEMPO

Marcelinho faz uma boa descida pelo lado direito e cruza rasteiro para a área. Fabrício Bruno aparece bem na defesa e manda a bola para escanteio.

bola

1'

1ºTEMPO

Zé Lucas avança e é parado por Jajá, que corta o passe. O volante fica caído no gramado, sentindo o contato.

bola

0'

1ºTEMPO

Começa o jogo: Cruzeiro x Remo!

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Equipes perfiladas! O Hino Nacional é executado.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Jogadores em campo.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Quem comanda o apito neste confronto é Bruno Arleu de Araújo, árbitro carioca.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Só a vitória mantém acesa a esperança do Remo de seguir na primeira divisão. Atualmente, o time tem pouco mais de 1% de chance de sair do Z-4 e evitar o rebaixamento.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Pela primeira vez na temporada, o Cruzeiro aparece na quarta colocação do Brasileirão. A Raposa conquistou o resultado ao bater o Grêmio por 4 a 2, como visitante, e atingiu a marca de 51 pontos.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

RETROSPECTO! Cruzeiro e Remo se enfrentaram 14 vezes: são sete vitórias do Remo, três do Cruzeiro e quatro empates.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Boa noite, fãs do esporte! Cruzeiro e Remo se enfrentam nesta sexta-feira, às 20h (de Brasília), no Mineirão, em Belo Horizonte, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Cruzeiro CRU

  • Artur Jorge

    TECNICO

Remo REM

  • Thiago Carpini

    TECNICO

  • Bruno Arleu

    ÁRBITRO

Cruzeiro CRU
Remo REM

GOLS

Gol Fabrício Bruno
POSSE DE BOLA
0% 0%
0FINALIZAÇÕES0
0FINALIZAÇÕES CERTAS0
0FALTAS COMETIDAS0
0CRUZAMENTOS0
0PASSES ERRADOS0
0DESARMES0
0ESCANTEIOS0
0IMPEDIMENTOS0
0CARTÕES AMARELOS0
0CARTÕES VERMELHOS0
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