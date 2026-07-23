4ª RODADA • Brasileiro Série A - 2026
Quinta-feira, 23/07•19h30
Minuto a Minuto: Botafogo X Vitória - 23/07/2026
51'
•
2ºTEMPO
ENCERRADO! Jogo Concluido
51'
•
2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! Fim de papo no Nilton Santos! Em jogo atrasado da quarta rodada, Botafogo fica no empate contra o Vitória pelo Brasileirão!
50'
•
2ºTEMPO
Santi Rodriguez erra o passe para Ponte e manda nas mãos de Lucas Arcanjo.
49'
•
2ºTEMPO
Renato Kayzer ganha outro escanteio para o Leão. Na batida de Tarzia, a bola toca em Jamerson e fica nas mãos de Warlerson.
48'
•
2ºTEMPO
A cobrança de córner aberta na área e bola passa por Pochettino.
47'
•
2ºTEMPO
Justino erra na saída de jogo e cede o escanteio.
46'
•
2ºTEMPO
Kadir ganha na jogada individual, mas erra o passe na sequência.
45'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Ponte perde a bola e depois comete a falta em Tarzia, cartão.
44'
•
2ºTEMPO
VAMOS ATÉ 51! Serão mais seis minutos neste segundo tempo.
43'
•
2ºTEMPO
Santi Rodriguez cruza fechado da esquerda e a defesa afasta mais uma.
42'
•
2ºTEMPO
Ponte recebe pela direita, faz o cruzamento e a bola passa pela área.
41'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Nova alteração do time baiano, com Mateus Silva na vaga de Erick.
40'
•
2ºTEMPO
Montoro levanta a bola na área, Marçal escora e depois a zaga corta com Cacá.
39'
•
2ºTEMPO
Danilo é bloqueado pela esquerda e ganha o escanteio.
38'
•
2ºTEMPO
A inversão para o lado esquerdo, Alex Telles corre e não chega na bola.
36'
•
2ºTEMPO
Na próxima rodada, o Botafogo visita o Cruzeiro. Já o Vitória joga fora contra o Remo, no Pará.t
35'
•
2ºTEMPO
Alex Telles erra o domínio dentro da área e perde a bola.
34'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO E Santi Rodríguez está na vaga de Huguinho.
33'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Ponte substitui Vitinho.
32'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO E no Botafogo, tem Kadir no lugar de Cabral.
31'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Jair Ventura muda de novo, saca Zé Vitor e coloca Pochettino.
30'
•
2ºTEMPO
INCRÍVEL! Vitinho arranca pela direita, ergue a bola na área e Lucas Emanoel completa para fora!
29'
•
2ºTEMPO
Vitinho cruza rasteiro da direita e Zé Vitor afasta para lateral.
28'
•
2ºTEMPO
Arthur Cabral bate da entrada da área e a bola pega em Jamerson.
27'
•
2ºTEMPO
Erick escora a bola dentro da área e a zaga alivia com o chutão de Justino.
26'
•
2ºTEMPO
A torcida botafoguense começa a reclamar com os gols perdidos pelo time.
25'
•
2ºTEMPO
PERDEEUUU!! Vitinho encontra Medina livre na área e o argentino isola o chute!
23'
•
2ºTEMPO
Finalizações: Botafogo 10x2 Vitória.
22'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO E vem Lucas Emanuel para o lugar de Matheus Martins.
21'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Danilo em campo para a saída de Villalba.
20'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO A substituição no Vitória tem Tarzia na vaga de Matheuzinho.
19'
•
2ºTEMPO
Matheus Martins cava para Villalba na direita, Ramon intercepta.
18'
•
2ºTEMPO
O cruzamento de Alex Telles vai direto nas mãos de Lucas Arcanjo.
17'
•
2ºTEMPO
A batida fechada na grande área e Luan Cândido tira.
16'
•
2ºTEMPO
Alex Telles prepara a batida para dentro da área.
15'
•
2ºTEMPO
Arthur Cabral é parado com falta no contra-ataque.
14'
•
2ºTEMPO
Vitória freia o impeto dos mandantes e trocam passes no ataque.
12'
•
2ºTEMPO
QUE DEFESA! Arthur Cabral sobe bem na área e cabeceia à queima-roupa para uma defesaça de Lucas Arcanjo! Pressão do Glorioso!
11'
•
2ºTEMPO
QUASE! Alex Telles cobra o escanteio aberto, Justino sobe sozinho e cabeceia para fora!
10'
•
2ºTEMPO
E o Vitória joga fora contra o Remo, no Pará.
9'
•
2ºTEMPO
Na próxima rodada, o Botafogo visita o Cruzeiro.
8'
•
2ºTEMPO
Matheus Martins faz o passe na ponta, Villalba cruza rasteiro e a bola passa perigosamente por toda área.
7'
•
2ºTEMPO
ARCANJO! Huguinho limpa a marcação na entrada da área, bate colocado e o goleiro espalma a bola!
6'
•
2ºTEMPO
Villalba vai no contra-ataque, entra na área e perde a bola para Caíque.
5'
•
2ºTEMPO
Brasileirão, em andamento: Corinthians 3x0 Remo.
4'
•
2ºTEMPO
Huguinho acerta o chute de fora da área e manda sobre o gol.
3'
•
2ºTEMPO
NO POSTE! Montoro tem a sobra e finaliza colocado, Lucas Arcanjo toca na bola que depois bate no travessão!
2'
•
2ºTEMPO
Botafogo é o mesmo.
1'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO E Caíque substitui Martinez, no Leão.
1'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO O técnico Jair Ventura troca Renê por Renato Kayzer.
0'
•
2ºTEMPO
COMEÇA O SEGUNDO TEMPO! Começa o segundo tempo.
47'
•
1ºTEMPO
INTERVALO! Termina a primeira etapa.
46'
•
1ºTEMPO
Vitinho busca Alex Telles na área e no caminho Martinez corta.
45'
•
1ºTEMPO
Dois minutos de acréscimo.
44'
•
1ºTEMPO
PRA FORA! Matheus Martins finaliza cruzado da meia direita e a bola passa perto do gol adversário!
43'
•
1ºTEMPO
Montoro faz o giro no meio campo e sofre a falta de Baralhas.
42'
•
1ºTEMPO
Brasileirão, em andamento: Corinthians 2x0 Remo.
41'
•
1ºTEMPO
WARLERSON! Erick encontra Renê livre na área, o centroavante finaliza de primeira e obriga boa defesa do goleiro!
40'
•
1ºTEMPO
QUE CHANCE! Matheus Martins é acionado dentro da área, demora para chutar e Lucas Arcanjo fica com a bola.
39'
•
1ºTEMPO
O passe entre a zaga de Cabral para Medina, e no caminho Luan Cândido intercepta.
38'
•
1ºTEMPO
Arthur Cabral domina na grande área, ajeita para Huguinho e o meia finaliza torto para fora.
37'
•
1ºTEMPO
Alex Telles joga na área e Jamerson tira de cabeça.
36'
•
1ºTEMPO
POR POUCO! Villalba carrega pela ponta direita e cruza fechado, Arthur Cabral se estica e quase toca a bola na pequena área.
35'
•
1ºTEMPO
Cacá divide com Arthur Cabral no meio campo e fica com o lateral.
34'
•
1ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Martinez para o contra-ataque de Medina com a falta e leva o amarelo.
33'
•
1ºTEMPO
Erick despeja a bola na área e Matheuzinho não tem o domínio.
32'
•
1ºTEMPO
Vitória tem a falta pela ponta esquerda.
30'
•
1ºTEMPO
Matheus Martins força o cruzamento e a bola sai em tiro de meta para Lucas Arcanjo.
29'
•
1ºTEMPO
Villalba ganha outro escanteio pela direita.
28'
•
1ºTEMPO
TRAVA! Renê faz a proteção na área, ajeita e Erick chuta em cima de Alex Telles.
27'
•
1ºTEMPO
A chegada dura de Alex Telles em Erick.
26'
•
1ºTEMPO
Brasileirão, em andamento: Corinthians 1x0 Remo.
25'
•
1ºTEMPO
Posse de bola: Botafogo 55% x 45% Vitória.
24'
•
1ºTEMPO
Montoro faz a fila na marcação e empolga a torcida botafoguense.
23'
•
1ºTEMPO
Renê invade a grande área e na hora do chute é travado por Justino.
22'
•
1ºTEMPO
Villalba erra o domínio no contra-ataque e deixa a bola sair pela lateral.
21'
•
1ºTEMPO
Lucas Arcanjo demora para cobrar o tiro de meta e é advertido pelo juiz.
20'
•
1ºTEMPO
Montoro encontra Medina na área, o meia cruza fechado e Ramon afasta.
19'
•
1ºTEMPO
LUCAS ARCANJO! Matheus Martins experimenta o chute rasteiro de fora da área, a bola quica e o goleiro é obrigado a espalmar a bola!
17'
•
1ºTEMPO
Huguinho protege a bola na saída de jogo e recebe a falta de Martinez.
16'
•
1ºTEMPO
A batida de Alex Telles na área e Zé Vitor corta.
15'
•
1ºTEMPO
Villalba tenta o cruzamento da direita e é bloqueado, ele ganha o escanteio.
14'
•
1ºTEMPO
Renê fica pedindo a falta perto da área e novamente o árbitro manda seguir.
13'
•
1ºTEMPO
Marçal cobra o escanteio na área, a bola pega em Villalba e sai pela linha de fundo.
12'
•
1ºTEMPO
ESPAAALMA!!! Arthur Cabral bate firme de fora da área, busca o canto e Lucas Arcanjo faz uma linda defesa!
11'
•
1ºTEMPO
Após contato com o defensor, Matheus Martins cai na área e fica pedindo a penalidade.
10'
•
1ºTEMPO
Brasileirão, em andamento: Corinthians 0x0 Remo.
9'
•
1ºTEMPO
UUHH!! Matheuzinho solta a pancada de canhota e a bola passa perto do gol de Warlerson!
8'
•
1ºTEMPO
Medina arrisca da entrada da área e carimba a marcação.
7'
•
1ºTEMPO
Alex Telles faz a cobrança na área e a defesa baiana tira.
6'
•
1ºTEMPO
A falta de Zé Vitor em Matheus Martins, chance do Botafogo jogar a bola na área.
5'
•
1ºTEMPO
Ramon dispara na correria pela esquerda, Vitinho desarma e recua para Warlerson.
4'
•
1ºTEMPO
Matheus Martins volta para ajudar na marcação e rouba a bola de Erick.
3'
•
1ºTEMPO
QUE SUSTO! Jamerson lança para Renê no ataque, o goleiro Warlerson sai da área e antes do domínio do goleiro, Vitinho toma a frente e chuta a bola para lateral.
2'
•
1ºTEMPO
Vitinho no passe pela ponta direita, atento Ramon faz a interceptação.
1'
•
1ºTEMPO
Jonathan Benkenstein Pinheiro é o árbitro do jogo.
0'
•
1ºTEMPO
VALENDO! Rola a bola no Estádio Nilton Santos.
PRÉ-JOGO
Encerrado o Hino Nacional Brasileiro, vai começar o jogo no Rio de Janeiro.
PRÉ-JOGO
Equipes em campo.
PRÉ-JOGO
As equipes retornaram da pausa da Copa na semana passada, os dois saíram vitoriosos. O Leão baiano fez 1x0 no Vasco, enquanto que o Glorioso ganhou do Santos por 2x1.
PRÉ-JOGO
Danilo está relacionado pelo técnico Franclim Martins e fica à disposição no banco, ele jogou a Copa do Mundo pela seleção brasileira.
PRÉ-JOGO
VITÓRIA: Lucas Arcanjo; Jamerson, Cacá, Luan Cândido e Ramon; Baralhas, Zé Vitor, Emmanuel Martínez e Matheuzinho; Erick e Renê.
PRÉ-JOGO
BOTAFOGO: Warleson; Vitinho, Justino, Marçal e Alex Telles; Huguinho, Medina e Montoro; Villalba, Matheus Martins e Arthur Cabral.
PRÉ-JOGO
Times escalados.
PRÉ-JOGO
Já o Vitória tem a mesma pontuação que o Glorioso, mas fica na 12ª posição pelo critério de desempate.
PRÉ-JOGO
O Botafogo tem a décima posição do Campeonato, com 25 pontos.
PRÉ-JOGO
Boa noite, torcedores! Dentro de instantes, às 19h30, siga tudo de Botafogo x Vitória em jogo atrasado da quarta rodada do Campeonato Brasileiro 2026.
Franclim Carvalho
TECNICO
Warleson
Goleiro
Vitinho
Defesa
Mateo Ponte
Defesa
Gabriel Justino
Defesa
Fernando Marçal
Defesa
Alex Telles
Defesa
Huguinho
Meio-Campo
Santi Rodriguez
Atacante
Cristian Medina
Meio-Campo
Álvaro Montoro
Meio-Campo
Lucas Villalba
Atacante
Danilo
Meio-Campo
Matheus Martins
Atacante
Lucas Emanuel
Atacante
Arthur Cabral
Atacante
José Kadir
Atacante
Jair Ventura
TECNICO
Lucas Arcanjo
Goleiro
Jamerson
Defesa
Cacá
Defesa
Luan Cândido
Defesa
Ramon
Defesa
Gabriel Baralhas
Meio-Campo
Emmanuel Martínez
Atacante
Caíque
Meio-Campo
Zé Vitor
Meio-Campo
Tomás Pochettino
Meio-Campo
Erick
Atacante
Mateus Silva
Defesa
Matheuzinho
Atacante
Diego Tarzia
Atacante
Renê
Atacante
Renato Kayzer
Atacante
Jonathan Benkenstein Pinheiro (RS)
ÁRBITRO
Maira Mastella Moreira (RS)
ASSISTENTE
Tiago Augusto Kappes Diel (RS)
ASSISTENTE