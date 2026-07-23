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encerrado
Nilton Santos Rio de Janeiro, Rio de Janeiro
Botafogo Botafogo
0 × 0
Vitória Vitória

4ª RODADA • Brasileiro Série A - 2026

Quinta-feira, 23/0719h30

Minuto a Minuto: Botafogo X Vitória - 23/07/2026

fim

51'

2ºTEMPO

ENCERRADO!
Jogo Concluido

fim

51'

2ºTEMPO

FIM 2º TEMPO!
Fim de papo no Nilton Santos! Em jogo atrasado da quarta rodada, Botafogo fica no empate contra o Vitória pelo Brasileirão!

bola

50'

2ºTEMPO

Santi Rodriguez erra o passe para Ponte e manda nas mãos de Lucas Arcanjo.

bola

49'

2ºTEMPO

Renato Kayzer ganha outro escanteio para o Leão. Na batida de Tarzia, a bola toca em Jamerson e fica nas mãos de Warlerson.

bola

48'

2ºTEMPO

A cobrança de córner aberta na área e bola passa por Pochettino.

bola

47'

2ºTEMPO

Justino erra na saída de jogo e cede o escanteio.

bola

46'

2ºTEMPO

Kadir ganha na jogada individual, mas erra o passe na sequência.

amarelo

45'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Ponte perde a bola e depois comete a falta em Tarzia, cartão.

bola

44'

2ºTEMPO

VAMOS ATÉ 51! Serão mais seis minutos neste segundo tempo.

bola

43'

2ºTEMPO

Santi Rodriguez cruza fechado da esquerda e a defesa afasta mais uma.

bola

42'

2ºTEMPO

Ponte recebe pela direita, faz o cruzamento e a bola passa pela área.

substituicao

41'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Nova alteração do time baiano, com Mateus Silva na vaga de Erick.

bola

40'

2ºTEMPO

Montoro levanta a bola na área, Marçal escora e depois a zaga corta com Cacá.

bola

39'

2ºTEMPO

Danilo é bloqueado pela esquerda e ganha o escanteio.

bola

38'

2ºTEMPO

A inversão para o lado esquerdo, Alex Telles corre e não chega na bola.

bola

36'

2ºTEMPO

Na próxima rodada, o Botafogo visita o Cruzeiro. Já o Vitória joga fora contra o Remo, no Pará.t

bola

35'

2ºTEMPO

Alex Telles erra o domínio dentro da área e perde a bola.

substituicao

34'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
E Santi Rodríguez está na vaga de Huguinho.

substituicao

33'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Ponte substitui Vitinho.

substituicao

32'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
E no Botafogo, tem Kadir no lugar de Cabral.

substituicao

31'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Jair Ventura muda de novo, saca Zé Vitor e coloca Pochettino.

bola

30'

2ºTEMPO

INCRÍVEL! Vitinho arranca pela direita, ergue a bola na área e Lucas Emanoel completa para fora!

bola

29'

2ºTEMPO

Vitinho cruza rasteiro da direita e Zé Vitor afasta para lateral.

bola

28'

2ºTEMPO

Arthur Cabral bate da entrada da área e a bola pega em Jamerson.

bola

27'

2ºTEMPO

Erick escora a bola dentro da área e a zaga alivia com o chutão de Justino.

bola

26'

2ºTEMPO

A torcida botafoguense começa a reclamar com os gols perdidos pelo time.

bola

25'

2ºTEMPO

PERDEEUUU!! Vitinho encontra Medina livre na área e o argentino isola o chute!

bola

23'

2ºTEMPO

Finalizações: Botafogo 10x2 Vitória.

substituicao

22'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
E vem Lucas Emanuel para o lugar de Matheus Martins.

substituicao

21'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Danilo em campo para a saída de Villalba.

substituicao

20'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
A substituição no Vitória tem Tarzia na vaga de Matheuzinho.

bola

19'

2ºTEMPO

Matheus Martins cava para Villalba na direita, Ramon intercepta.

bola

18'

2ºTEMPO

O cruzamento de Alex Telles vai direto nas mãos de Lucas Arcanjo.

bola

17'

2ºTEMPO

A batida fechada na grande área e Luan Cândido tira.

bola

16'

2ºTEMPO

Alex Telles prepara a batida para dentro da área.

bola

15'

2ºTEMPO

Arthur Cabral é parado com falta no contra-ataque.

bola

14'

2ºTEMPO

Vitória freia o impeto dos mandantes e trocam passes no ataque.

bola

12'

2ºTEMPO

QUE DEFESA! Arthur Cabral sobe bem na área e cabeceia à queima-roupa para uma defesaça de Lucas Arcanjo! Pressão do Glorioso!

bola

11'

2ºTEMPO

QUASE! Alex Telles cobra o escanteio aberto, Justino sobe sozinho e cabeceia para fora!

bola

10'

2ºTEMPO

E o Vitória joga fora contra o Remo, no Pará.

bola

9'

2ºTEMPO

Na próxima rodada, o Botafogo visita o Cruzeiro.

bola

8'

2ºTEMPO

Matheus Martins faz o passe na ponta, Villalba cruza rasteiro e a bola passa perigosamente por toda área.

bola

7'

2ºTEMPO

ARCANJO! Huguinho limpa a marcação na entrada da área, bate colocado e o goleiro espalma a bola!

bola

6'

2ºTEMPO

Villalba vai no contra-ataque, entra na área e perde a bola para Caíque.

bola

5'

2ºTEMPO

Brasileirão, em andamento: Corinthians 3x0 Remo.

bola

4'

2ºTEMPO

Huguinho acerta o chute de fora da área e manda sobre o gol.

bola

3'

2ºTEMPO

NO POSTE! Montoro tem a sobra e finaliza colocado, Lucas Arcanjo toca na bola que depois bate no travessão!

bola

2'

2ºTEMPO

Botafogo é o mesmo.

substituicao

1'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
E Caíque substitui Martinez, no Leão.

substituicao

1'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
O técnico Jair Ventura troca Renê por Renato Kayzer.

inicio

0'

2ºTEMPO

COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!
Começa o segundo tempo.

fim

47'

1ºTEMPO

INTERVALO!
Termina a primeira etapa.

bola

46'

1ºTEMPO

Vitinho busca Alex Telles na área e no caminho Martinez corta.

bola

45'

1ºTEMPO

Dois minutos de acréscimo.

bola

44'

1ºTEMPO

PRA FORA! Matheus Martins finaliza cruzado da meia direita e a bola passa perto do gol adversário!

bola

43'

1ºTEMPO

Montoro faz o giro no meio campo e sofre a falta de Baralhas.

bola

42'

1ºTEMPO

Brasileirão, em andamento: Corinthians 2x0 Remo.

bola

41'

1ºTEMPO

WARLERSON! Erick encontra Renê livre na área, o centroavante finaliza de primeira e obriga boa defesa do goleiro!

bola

40'

1ºTEMPO

QUE CHANCE! Matheus Martins é acionado dentro da área, demora para chutar e Lucas Arcanjo fica com a bola.

bola

39'

1ºTEMPO

O passe entre a zaga de Cabral para Medina, e no caminho Luan Cândido intercepta.

bola

38'

1ºTEMPO

Arthur Cabral domina na grande área, ajeita para Huguinho e o meia finaliza torto para fora.

bola

37'

1ºTEMPO

Alex Telles joga na área e Jamerson tira de cabeça.

bola

36'

1ºTEMPO

POR POUCO! Villalba carrega pela ponta direita e cruza fechado, Arthur Cabral se estica e quase toca a bola na pequena área.

bola

35'

1ºTEMPO

Cacá divide com Arthur Cabral no meio campo e fica com o lateral.

amarelo

34'

1ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Martinez para o contra-ataque de Medina com a falta e leva o amarelo.

bola

33'

1ºTEMPO

Erick despeja a bola na área e Matheuzinho não tem o domínio.

bola

32'

1ºTEMPO

Vitória tem a falta pela ponta esquerda.

bola

30'

1ºTEMPO

Matheus Martins força o cruzamento e a bola sai em tiro de meta para Lucas Arcanjo.

bola

29'

1ºTEMPO

Villalba ganha outro escanteio pela direita.

bola

28'

1ºTEMPO

TRAVA! Renê faz a proteção na área, ajeita e Erick chuta em cima de Alex Telles.

bola

27'

1ºTEMPO

A chegada dura de Alex Telles em Erick.

bola

26'

1ºTEMPO

Brasileirão, em andamento: Corinthians 1x0 Remo.

bola

25'

1ºTEMPO

Posse de bola: Botafogo 55% x 45% Vitória.

bola

24'

1ºTEMPO

Montoro faz a fila na marcação e empolga a torcida botafoguense.

bola

23'

1ºTEMPO

Renê invade a grande área e na hora do chute é travado por Justino.

bola

22'

1ºTEMPO

Villalba erra o domínio no contra-ataque e deixa a bola sair pela lateral.

bola

21'

1ºTEMPO

Lucas Arcanjo demora para cobrar o tiro de meta e é advertido pelo juiz.

bola

20'

1ºTEMPO

Montoro encontra Medina na área, o meia cruza fechado e Ramon afasta.

bola

19'

1ºTEMPO

LUCAS ARCANJO! Matheus Martins experimenta o chute rasteiro de fora da área, a bola quica e o goleiro é obrigado a espalmar a bola!

bola

17'

1ºTEMPO

Huguinho protege a bola na saída de jogo e recebe a falta de Martinez.

bola

16'

1ºTEMPO

A batida de Alex Telles na área e Zé Vitor corta.

bola

15'

1ºTEMPO

Villalba tenta o cruzamento da direita e é bloqueado, ele ganha o escanteio.

bola

14'

1ºTEMPO

Renê fica pedindo a falta perto da área e novamente o árbitro manda seguir.

bola

13'

1ºTEMPO

Marçal cobra o escanteio na área, a bola pega em Villalba e sai pela linha de fundo.

bola

12'

1ºTEMPO

ESPAAALMA!!! Arthur Cabral bate firme de fora da área, busca o canto e Lucas Arcanjo faz uma linda defesa!

bola

11'

1ºTEMPO

Após contato com o defensor, Matheus Martins cai na área e fica pedindo a penalidade.

bola

10'

1ºTEMPO

Brasileirão, em andamento: Corinthians 0x0 Remo.

bola

9'

1ºTEMPO

UUHH!! Matheuzinho solta a pancada de canhota e a bola passa perto do gol de Warlerson!

bola

8'

1ºTEMPO

Medina arrisca da entrada da área e carimba a marcação.

bola

7'

1ºTEMPO

Alex Telles faz a cobrança na área e a defesa baiana tira.

bola

6'

1ºTEMPO

A falta de Zé Vitor em Matheus Martins, chance do Botafogo jogar a bola na área.

bola

5'

1ºTEMPO

Ramon dispara na correria pela esquerda, Vitinho desarma e recua para Warlerson.

bola

4'

1ºTEMPO

Matheus Martins volta para ajudar na marcação e rouba a bola de Erick.

bola

3'

1ºTEMPO

QUE SUSTO! Jamerson lança para Renê no ataque, o goleiro Warlerson sai da área e antes do domínio do goleiro, Vitinho toma a frente e chuta a bola para lateral.

bola

2'

1ºTEMPO

Vitinho no passe pela ponta direita, atento Ramon faz a interceptação.

bola

1'

1ºTEMPO

Jonathan Benkenstein Pinheiro é o árbitro do jogo.

inicio

0'

1ºTEMPO

VALENDO!
Rola a bola no Estádio Nilton Santos.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Encerrado o Hino Nacional Brasileiro, vai começar o jogo no Rio de Janeiro.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Equipes em campo.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

As equipes retornaram da pausa da Copa na semana passada, os dois saíram vitoriosos. O Leão baiano fez 1x0 no Vasco, enquanto que o Glorioso ganhou do Santos por 2x1.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Danilo está relacionado pelo técnico Franclim Martins e fica à disposição no banco, ele jogou a Copa do Mundo pela seleção brasileira.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

VITÓRIA: Lucas Arcanjo; Jamerson, Cacá, Luan Cândido e Ramon; Baralhas, Zé Vitor, Emmanuel Martínez e Matheuzinho; Erick e Renê.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

BOTAFOGO: Warleson; Vitinho, Justino, Marçal e Alex Telles; Huguinho, Medina e Montoro; Villalba, Matheus Martins e Arthur Cabral.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Times escalados.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Já o Vitória tem a mesma pontuação que o Glorioso, mas fica na 12ª posição pelo critério de desempate.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

O Botafogo tem a décima posição do Campeonato, com 25 pontos.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Boa noite, torcedores! Dentro de instantes, às 19h30, siga tudo de Botafogo x Vitória em jogo atrasado da quarta rodada do Campeonato Brasileiro 2026.

Botafogo BOT

  • Franclim Carvalho

    TECNICO

  • Warleson

    Goleiro

  • VitinhoSaiu

    Defesa

  • Mateo PonteEntrouAmarelo

    Defesa

  • Gabriel Justino

    Defesa

  • Fernando Marçal

    Defesa

  • Alex Telles

    Defesa

  • HuguinhoSaiu

    Meio-Campo

  • Santi RodriguezEntrou

    Atacante

  • Cristian Medina

    Meio-Campo

  • Álvaro Montoro

    Meio-Campo

  • Lucas VillalbaSaiu

    Atacante

  • DaniloEntrou

    Meio-Campo

  • Matheus MartinsSaiu

    Atacante

  • Lucas EmanuelEntrou

    Atacante

  • Arthur CabralSaiu

    Atacante

  • José KadirEntrou

    Atacante

Vitória VIT

  • Jair Ventura

    TECNICO

  • Lucas Arcanjo

    Goleiro

  • Jamerson

    Defesa

  • Cacá

    Defesa

  • Luan Cândido

    Defesa

  • Ramon

    Defesa

  • Gabriel Baralhas

    Meio-Campo

  • Emmanuel MartínezSaiuAmarelo

    Atacante

  • CaíqueEntrou

    Meio-Campo

  • Zé VitorSaiu

    Meio-Campo

  • Tomás PochettinoEntrou

    Meio-Campo

  • ErickSaiu

    Atacante

  • Mateus SilvaEntrou

    Defesa

  • MatheuzinhoSaiu

    Atacante

  • Diego TarziaEntrou

    Atacante

  • RenêSaiu

    Atacante

  • Renato KayzerEntrou

    Atacante

  • Jonathan Benkenstein Pinheiro (RS)

    ÁRBITRO

  • Maira Mastella Moreira (RS)

    ASSISTENTE

  • Tiago Augusto Kappes Diel (RS)

    ASSISTENTE

Botafogo BOT
Vitória VIT

GOLS

POSSE DE BOLA
56% 44%
12FINALIZAÇÕES3
5FINALIZAÇÕES CERTAS1
15FALTAS COMETIDAS14
22CRUZAMENTOS5
46PASSES ERRADOS29
11DESARMES12
10ESCANTEIOS3
0IMPEDIMENTOS0
1CARTÕES AMARELOS1
0CARTÕES VERMELHOS0
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