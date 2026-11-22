36ª RODADA • Brasileiro Série A - 2026
Domingo, 22/11•19h30
Minuto a Minuto: RB Bragantino X Vasco - 22/11/2026
18'
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1ºTEMPO
Mosquera ajuda na marcação e toma a bola de PH na defesa.
17'
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1ºTEMPO
LÉO JARDIM! Após a cobrança de córner na grande área, Juninho Capixaba faz o desvio e o goleiro defende!
16'
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1ºTEMPO
Escanteio para o RB Bragantino.
15'
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1ºTEMPO
QUE CHANCE! Andrés Gómez fica sozinho e carrega a bola no contra-ataque, ele fica na frente de Volpi, tenta a cavadinha e praticamente recua para o goleiro.
14'
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1ºTEMPO
Brasileirão, em andamento: Fluminense 0x0 Mirassol.
13'
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1ºTEMPO
TIROU TINTA! Eric Ramires domina na entrada da área, bate colocado e a bola sai à esquerda do gol de Jardim!
12'
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1ºTEMPO
Colidio volta para armar o jogo, procura por Gómez e no caminho Gustavo Marques faz a interceptação.
11'
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1ºTEMPO
Cuiabano descola o cruzamento na área e a zaga afasta com Ryan.
9'
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1ºTEMPO
Eduardo Sasha finaliza de canhota e Léo Jardim faz a primeira defesa do jogo.
8'
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1ºTEMPO
QUE BONITO! Wallace Yan aplica um lindo chapéu em Gabriel Pereira e levanta a torcida mandante.
7'
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1ºTEMPO
Gustavo Marques é parado com falta na saída de jogo por Gómez.
6'
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1ºTEMPO
Mosquera encara a marcação de Gabriel Pereira, o zagueiro fecha o espaço e fica com a bola.
5'
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1ºTEMPO
Andrés Gómez avança pela direita, cruza e a bola passa por toda área.
4'
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1ºTEMPO
Wallace Yan se empolga na jogada pela ponta e cede o tiro de meta.
3'
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1ºTEMPO
O toque forte de Paulo Henrique e Gómez não chega na bola.
2'
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1ºTEMPO
Thiago Mendes passa pela meia central e sofre a falta de Fabinho.
1'
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1ºTEMPO
Bráulio da Silva Machado é o árbitro do jogo.
0'
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1ºTEMPO
Começa o jogo: RB Bragantino x Vasco!
PRÉ-JOGO
Encerrado o protocolo inicial, vai começar o jogo no Estádio Cicero de Souza Marques, em Bragança Paulista.
PRÉ-JOGO
Equipes em campo.
PRÉ-JOGO
E do lado vascaino, Pedro Emanuel tem força máxima, com PH na lateral e Puma no banco.
PRÉ-JOGO
Lucas Barbosa está confirmado de titular, Vagner Mancini confirma o retorno do atacante após ele cumprir suspensão.
PRÉ-JOGO
Já o Vasco tem a mesma pontuação do rival, mas fica em décimo pelo critério de desempate. No último, venceu o Inter por 2x1.
PRÉ-JOGO
O Bragantino foi derrotado pelo Vitória na última rodada, ocupa a nona colocação e busca o triunfo hoje para ter chances de classificação para a próxima Copa Libertadores.
PRÉ-JOGO
Boa noite, torcedores! A partir das 19h30, siga as emoções de RB Bragantino x Vasco pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro 2026.
Vagner Mancini
TECNICO
Pedro Emanuel
TECNICO
Braulio da Silva Machado
ÁRBITRO