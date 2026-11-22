36ª RODADA • Brasileiro Série A - 2026
Domingo, 22/11•16h
Minuto a Minuto: Athletico-PR X Remo - 22/11/2026
8'
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1ºTEMPO
Odair Hellmann quer seu time apertando a marcação no meio.
7'
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1ºTEMPO
Dantas faz bem a cobertura pela direita da defesa e alivia de lado na tentativa de chegada de Jajá.
6'
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1ºTEMPO
Remo tem a segunda pior defesa deste Brasileirão.
5'
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1ºTEMPO
Luiz Gustavo atropela Edson no meio campo e comete falta.
5'
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1ºTEMPO
Este é o único jogo nesta faixa de horário das 16h.
4'
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1ºTEMPO
Jajá recebe lançamento de David Braga nas costas da defesa, leva para destra dentro da área e finaliza desequilibrado. Sem perigo.
3'
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1ºTEMPO
Furacão começa o jogo com tudo em busca do primeiro gol.
2'
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1ºTEMPO
PERDEEEU!!! Nova saída rápida do Athletico, Vargas recebe passe lateral de Zapelli na cara do gol e chuta à esquerda da meta.
1'
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1ºTEMPO
QUASE O PRIMEIRO! Vargas recebe lançamento na área, finta limpando para canhota entre dois marcadores e bate por baixo para firme defesa de Rangel.
1'
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1ºTEMPO
Athletico veste rubro-negro, Remo de branco com detalhes em azul nas mangas.
0'
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1ºTEMPO
Começa o jogo: Athletico-PR x Remo!
PRÉ-JOGO
Times em campo e Hinos executados.
PRÉ-JOGO
O árbitro da partida será Wilton Pereira Sampaio.
PRÉ-JOGO
Resultados de ontem: Palmeiras 1x1 Flamengo, Bahia 0x1 Coritiba e Chapecoense 1x2 Cruzeiro.
PRÉ-JOGO
O Remo vem de vitória sobre a Chapecoense, lanterna e já rebaixada, por 2x0 jogando em casa.
PRÉ-JOGO
O Athletico vem de três derrotas seguidas no Brasileirão.
PRÉ-JOGO
Por um problema no avião, o voo do Remo, que seria ontem, só conseguiu ser realocado para hoje, dia do jogo, com a delegação desembarcando por volta do meio-dia.
PRÉ-JOGO
O Leão Azul é o penúltimo colocado com apenas 32 pontos e precisa vencer desesperadamente para se manter com chance de permanecer na Série A.
PRÉ-JOGO
O Furacão é o quinto colocado com 54 pontos e briga por uma vaga na fase de grupos da próxima Libertadores.
PRÉ-JOGO
Temos 22°C em Curitiba.
PRÉ-JOGO
Boa tarde! Acompanhe os lances de Athletico-PR x Remo pela 36ª rodada do Brasileirão.
Odair Hellmann
TECNICO
Thiago Carpini
TECNICO
Wilton Sampaio
ÁRBITRO