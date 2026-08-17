Maracanã Rio de Janeiro, Rio de Janeiro Fluminense 0 × 0 Remo 24ª RODADA • Brasileiro Série A - 2026 Sábado, 22/08•16h Minuto a Minuto: Fluminense X Remo - 22/08/2026 ESCALAÇÃO ESTATÍSTICAS FLU MarcãoTECNICO REM Leonardo CondéTECNICO João Vitor Gobi (SP)ÁRBITROAlex Ang Ribeiro (SP)ASSISTENTEEvandro de Melo Lima (SP)ASSISTENTE FLU REM GOLS POSSE DE BOLA 0% 0% 0FINALIZAÇÕES0 0FINALIZAÇÕES CERTAS0 0FALTAS COMETIDAS0 0CRUZAMENTOS0 0PASSES ERRADOS0 0DESARMES0 0ESCANTEIOS0 0IMPEDIMENTOS0 0CARTÕES AMARELOS0 0CARTÕES VERMELHOS0