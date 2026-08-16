Mineirão Belo Horizonte, Minas Gerais Cruzeiro 0 × 0 Flamengo 24ª RODADA • Brasileiro Série A - 2026 Sábado, 22/08•20h30 Minuto a Minuto: Cruzeiro X Flamengo - 22/08/2026 ESCALAÇÃO ESTATÍSTICAS CRU Artur JorgeTECNICO FLA Leonardo JardimTECNICO Rodrigo José Pereira de Lima (PE)ÁRBITRODanilo Ricardo Simon Manis (SP)ASSISTENTENailton Junior de Sousa Oliveira (CE)ASSISTENTE CRU FLA GOLS POSSE DE BOLA 0% 0% 0FINALIZAÇÕES0 0FINALIZAÇÕES CERTAS0 0FALTAS COMETIDAS0 0CRUZAMENTOS0 0PASSES ERRADOS0 0DESARMES0 0ESCANTEIOS0 0IMPEDIMENTOS0 0CARTÕES AMARELOS0 0CARTÕES VERMELHOS0